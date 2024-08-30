Obsidian срещу Notion: кой инструмент за водене на бележки е по-добър?

Независимо дали става дума за списък с покупки, бележки от час или протокол от среща, софтуерът за водене на цифрови бележки е винаги полезен.

За щастие, на пазара има много приложения за водене на бележки, което гарантира, че ще намерите такова, което отговаря на вашите най-смели очаквания или дори ги надминава.

Не всички софтуери за водене на бележки предлагат еднаква дълбочина или разнообразие от инструменти, които да подобрят вашето преживяване, и честно казано, може би дори не се нуждаете от всички функции в списъка им!

Въпреки че имате на разположение множество опции за водене на бележки, няколко мощни конкуренти доминират на пазара и ние ще разгледаме две от тях, за да ви помогнем да решите дали си заслужават инвестицията.

Пригответе се за окончателното съревнование между Obsidian и Notion. Разглеждане на всичко, което те предлагат по отношение на функции, цени, поддръжка и др.

Освен това, има и бонус кандидат, който може да ви остави без дъх. 😉

Какво е Notion?

Вземане на бележки в Notion

Notion е всеобхватно работно пространство за вашите уикита, бележки и бази данни. Като софтуер, базиран на документи, Notion се използва предимно за водене на бележки, но може да бъде полезен и за управление на основни задачи и проекти.

Като цяло, те са доста удобни.

Notion ви предлага всичко необходимо, когато става въпрос за бележки от часове, бележки от бизнес срещи, съвместно редактиране и фирмени уикита, и всичко това в един прост интерфейс с много шаблони и специална общност, готова да ви помогне.

По-долу е представена подробна информация за функциите за водене на бележки на Notion.

Ежедневни бележки

Можете да създадете дневник в Notion или ежедневен регистър на задачите си с помощта на шаблона за ежедневен дневник. Можете да прикачвате изображения, връзки и видеоклипове или да добавяте емотикони, за да изразите настроението си и да се чувствате креативни през целия ден.

Управление на задачите

Notion може да се използва и като приложение за управление на задачи, освен като приложение за водене на бележки. Добавете отметки, създайте табло за проекти и проследявайте напредъка с напомняния за статуса като завършено, в процес и изпълнено.

Управление на задачите в Notion

Интеграции

Notion разполага с обширна библиотека от интеграции, които разширяват неговата функционалност.

Приложението се интегрира с най-разпространените софтуери като Slack, Google Drive, Gmail, Asana и други. Ако предпочитате по-практичен подход към интеграциите, Notion ви позволява да създадете свои собствени интеграции чрез публичния им API.

Уебсайтове на Notion

Уебсайтът Notion е по същество публично достъпна папка за бележки, но някои компании го използват вместо корпоративен уебсайт. Въпреки че има ограничения, включително по отношение на съхранението и скоростта, уебсайтовете Notion могат да бъдат чудесна алтернатива за личен сайт или автобиография.

Notion AI

Notion AI използва обработка на естествен език и машинно обучение , за да предложи набор от иновативни функции, създадени да подобрят качеството на съдържанието. С Notion AI потребителите ще имат асистент, който да подобрява структурата на изреченията, да предлага идеи, да перифразира бележки и др.

Предимства на Notion

Лесен за използване, след като се запознаете с функциите и потребителския интерфейс

API интеграция с популярни инструменти

Недостатъци на Notion

Може да се забави малко поради проблеми с латентността.

Конфигурирането му е малко по-трудно от това на Obsidian.

Няма да притежавате изцяло бележките, които правите в Notion, тъй като всичко се съхранява на неговите сървъри.

Какво е Obsidian?

Вземане на бележки в Obsidian

Obsidian е приложение за водене на бележки, което съхранява файловете локално на вашето устройство, а не в облака.

С Obsidian използвате език за маркиране, за да създавате бележките си. За разлика от Notion, който има структура на база данни, Obsidian има структура на граф на знания, където всички ваши бележки са взаимосвързани чрез двупосочни връзки.

Бонус: AI инструменти за водене на бележки!

Графика на знанията

Графики на знания в Obsidian

В Obsidian бележките ви са структурирани и взаимосвързани чрез обратни връзки, създавайки дълбоко взаимосвързана, силно визуална мрежа от идеи, наречена граф на знанието.

Тази структура е полезна, когато основната ви задача е да правите бележки, свързани с централна идея, подобно на втори мозък.

Плъгини

Можете да получите плъгини за персонализиран CSS, преглед на страници, аудио запис, изглед на канбан табло и други. Obsidian разчита повече на плъгини, отколкото на API интеграции, за да разшири функционалността си.

Obsidian Publish

Пример за това как изглежда публично достъпната страница Obsidian Publish

Подобно на Notion Websites, Obsidian Publish ви позволява да публикувате бележките си, за да могат да ги видят всички. Можете дори да използвате свой собствен домейн и да публикувате няколко Obsidian хранилища като уебсайтове.

Забележка: Obsidian Publish е платена функция, която ще ви струва 20 долара на месец за всеки сайт.

Предимства на Obsidian

Много опции за плъгини за разширяване на функционалността

Лесни за персонализиране и конфигуриране според вашия вкус и нужди

Отлична взаимосвързаност на вашите мисли, идеи и бележки за лесно пресяване

Obsidian Недостатъци

Липсата на вградена функция за сътрудничество е недостатък за повечето бизнес екипи.

Цените могат да бъдат доста объркващи.

Трябва да платите допълнително за прости и очаквани функции, като синхронизиране между устройства.

Какви са разликите между Obsidian и Notion?

Основната разлика между Notion и Obsidian е, че Notion е достъпен онлайн, докато Obsidian е достъпен само офлайн, а за да синхронизирате бележките си между различни устройства в Obsidian, ще трябва да платите допълнително.

Ето един бърз и задълбочен поглед върху другите ключови разлики между Obsidian и Notion:

Notion Obsidian AI Assistant ✅ ❌ Функции за сътрудничество в реално време ✅ ❌ Графика на знанията ❌ ✅ Обратни връзки ✅ ✅ Мобилно приложение ✅ ✅ Синхронизиране между устройства ✅ ❌ Офлайн функционалност ❌ ✅ Поддръжка на Markdown ✅ ✅ Проверка на правописа ✅ ✅ Поддръжка на API ✅ ✅ Вграждане от сайтове на трети страни ✅ ❌ Публикувайте бележки като уебсайтове ✅ ✅ Поддръжка на шаблони ✅ ✅

Сега нека се впуснем в същината на нещата. 😎

1. Потребителски интерфейс и организация на бележките

Няма съмнение в това. Простотата и възможността за персонализиране са два от най-важните аспекти на всяко приложение за водене на бележки. Ето какво можете да очаквате от Notion и Obsidian.

Notion

В Notion първо създавате работно пространство, а след това започвате да добавяте страници към него. Можете да изградите визуална структура на вашите документи с подстраници и дори да свържете части от страници с други страници чрез обратни връзки. Достъпвайте страниците бързо от страничната лента, като ги добавите към любимите си.

Notion поддържа както редактиране с markdown, така и редактиране с плъзгане и пускане за водене на бележки. Той ви предоставя и множество функции като емоджита, банери, заглавия, отметки и други, с които да подобрите бележките си.

Добавяйте емотикони, изображения и раздели към бележките си в Notion

Obsidian

Вместо работно пространство като Notion, Obsidian използва термина хранилище.

Хранилището е папка, в която Obsidian съхранява бележките ви локално на вашето устройство. В зависимост от броя на вашите проекти, можете да имате едно или няколко хранилища. След като създадете първото си хранилище, можете да започнете да си водите бележки в обикновен текст.

За разлика от повечето приложения за водене на бележки, Obsidian ви позволява да отваряте няколко файла в т.нар. панели. Можете да настройвате панелите или да ги разделяте на две копия на един и същ панел. Например, можете да разделите един панел, за да покажете екран за редактиране и екран за четене за преглед.

Освен бележките ви, Obsidian предлага и опция за преглед на всички ваши бележки по дадена тема и сродни теми, към които сте добавили връзки.

Функции за форматиране на бележки в Obsidian

2. Обратни връзки

Приложение за водене на бележки, което ви позволява да свързвате идеи и мисли, е сбъдната мечта за повечето любители на воденето на бележки. Нека разгледаме как Notion и Obsidian се представят в това отношение.

Notion

Функцията за обратни връзки в Notion ви позволява да свързвате идеите си, докато си водите бележки. Всеки път, когато създавате връзка, Notion автоматично създава обратна връзка.

След това можете да видите всички обратни връзки към дадена страница и да видите точно къде са били използвани. Това е полезна функция при създаването на вашите уикита, свързването на идеи или управлението на задачи в Notion.

Obsidian

Обратните връзки са една от основните функции на Obsidian и улесняват значително създаването на уикита.

Вместо йерархични папки или бази данни, Obsidian ви позволява да създадете взаимосвързана мрежа от идеи с граф на знания – идеален ресурс за студенти, академици, софтуерни инженери и други професионалисти, които постоянно записват различни неща.

3. Споделяне на бележки и сътрудничество в екип

Независимо дали планирате излет с приятели или работите по проект, всички ние ценим приложението, което позволява споделяне на бележки и сътрудничество. Когато става въпрос за Obsidian срещу Notion, кой печели в сътрудничеството?

Notion

Notion се отличава в споделянето на бележки и сътрудничеството.

Ако искате да си сътрудничите с член на екипа по нова инициатива или с приятел за предстоящ маршрут за почивка, просто споделете линк, за да редактирате, коментирате или прегледате работното си пространство в Notion.

Функция за споделяне на разрешения в Notion

Obsidian

Ако искате да сътрудничите при редактирането на хранилището на Obsidian, ще трябва да положите допълнителни усилия. Можете да използвате плъгин, но той няма да ви осигури същото безпроблемно преживяване като Notion. Също така не можете да изпратите на някого линк, за да може да разгледа хранилището ви в Obsidian. Ако искате да споделите хранилище, единствената възможност е да го експортирате в PDF или текстов формат.

Въпреки това, можете да споделите Obsidian с целия свят чрез Obsidian publish и да споделите публичния URL адрес на вашето хранилище само за преглед.

4. Автоматично запазване на бележки

Дори с интернет у дома, хотспотове и защитен Wi-Fi, прекъсвания на електрозахранването все още се случват всеки ден – и всички знаем това ужасно чувство, когато осъзнаете, че цялата работа, която току-що сте свършили, е изчезнала. 😳

Това е една от причините, поради които функциите за автоматично запазване и офлайн режим са толкова важни!

Notion

За щастие, с Notion не трябва да се притеснявате за никакви проблеми с интернет връзката. Приложението автоматично запазва всичките ви бележки в реално време, точно както в Google Docs или Evernote.

Вашите бележки се запазват на сървърите на Notion, преди да бъдат архивирани в облака. Разбира се, това е възможно само ако сте онлайн.

PSA: Ако искате да възстановите старата версия на бележките си, трябва да сте премиум абонат.

Obsidian

Подобно на Notion, Obsidian автоматично запазва бележките ви две секунди след като приключите с въвеждането, така че можете да сте сигурни, че няма да загубите нищо, след като сте отделили време за създаването на перфектната си графика. Бележките ви също ще се запазват автоматично всеки път, когато затворите прозореца, или ръчно, като използвате Ctrl/Cmd-S.

5. Поддръжка на различни платформи

Истинската стойност на приложението за водене на бележки идва от възможността да синхронизирате бележките си между различни устройства. Няма нищо по-добро от това да можете да си водите бележки на лаптопа сутрин и да продължите на мобилния си телефон по време на обедната почивка. Да видим дали Notion и Obsidian издържат този тест.

Notion

Първо, за да използвате Notion, трябва да имате интернет връзка и да се регистрирате в приложението. Въпреки че Notion запазва бележките ви в облака, най-добре е да правите редовни резервни копия, за да избегнете блокиране в случай на прекъсване на сървърите им. Notion ви позволява да синхронизирате бележките си между Windows, macOS, iOS, Android и уеб приложението.

Obsidian

Obsidian работи офлайн, като бележките ви се съхраняват локално на вашето устройство – това е както добро, така и лошо нещо.

Това е добре, защото ще продължите да разполагате с обикновените си текстови файлове, в случай че Obsidian претърпи някакъв срив, но е и лошо, защото не можете просто да синхронизирате бележките си между устройствата, без да платите за ъпгрейд.

Решение на този проблем е да запазвате бележките си и в облака, когато създавате своето хранилище, като използвате Google Drive, Dropbox или Onedrive. Това е една допълнителна стъпка, но винаги си заслужава да правите резервно копие на бележките си.

6. Цени

И Notion, и Obsidian предлагат безплатни планове за лична употреба. Notion обаче предлага и про план за лична употреба. От друга страна, Obsidian начислява премиум такса за бизнес употреба и допълнителни такси за функции за публикуване и синхронизиране.

Ето разбивка на цените на Obsidian и Notion.

Цени на Notion

Безплатно : Неограничен брой страници и блокове, синхронизация между устройства, споделяне с 10 гости, API за персонализирани интеграции

Plus (12 долара на месец за работно място) : Всичко от безплатната версия плюс неограничено качване на файлове, неограничен брой гости, преглед и възстановяване на версии от последните 30 дни.

Business (18 долара на месец за работно място) : Всичко от Personal Pro plus, до 100 гости, разрешения за споделяне, инструменти за сътрудничество, инструменти за администратори

Enterprise (персонализирана цена) : Всичко от Teams plus, SAML SSO, провижиране на потребители (SCIM) Аудит логНОВО, разширена сигурност и контрол, неограничена история на версиите, специален мениджър за успех (100+ места), персонализиран договор

Notion AI: Добавете към всеки платен план за 8 долара на член/месец, фактурирани ежегодно.

Цени на Obsidian

Личен (безплатен план) : Не се изисква регистрация на акаунт, поддръжка от общността, достъп до плъгини и API

Търговски (50 долара на потребител на година) : Търговска употреба и приоритетна поддръжка

Допълнения: Синхронизиране (4 долара на месец), Публикуване (8 долара на месец за сайт)

Notion срещу Obsidian: Кой е по-добър?

Не е лесно да се определи ясен победител в случая Notion срещу Obsidian. И Obsidian, и Notion са полезни приложения за водене на бележки, но и двете имат ограничения, които е трудно да се пренебрегнат.

Например, Obsidian е изцяло офлайн, така че синхронизирането на бележките ви между различни устройства е трудно. Ще трябва да плащате допълнително 8 долара месечно, за да стане това възможно. От друга страна, Notion е изцяло онлайн. Ако наистина имате нужда да запишете нещо в Notion без интернет връзка, нямате късмет. Също така е малко по-трудно да свържете бележките си с работните пространства в Notion, което е напълно неприемливо, ако предпочитате да автоматизирате работните процеси.

За щастие, ние знаем за перфектния MVP софтуер, който ще ви помогне да пренесете стратегиите си за водене на бележки на следващото ниво.

Obsidian срещу Notion в Reddit

Посетихме Reddit, за да видим какво мислят хората за Obsidian срещу Notion. Когато търсите Notion срещу Obsidian в Reddit, много потребители са съгласни, че Notion има по-полезна селекция от разширени функции:

„Основната отличителна черта на Notion е използването на бази данни и възможността да филтрирате бележките в различни изгледи и с различни етикети, за да постигнете наистина специални резултати.“

Други потребители на Reddit отбелязват, че Obsidian е по-добрият избор, ако търсите функции за обратни връзки:

„Obsidian, от друга страна, работи само офлайн и основната му функция е да създава връзки и обратни връзки между бележките и да визуализира тези връзки, така че ако имате много бележки, в които споменавате думата „химия“, всички те ще бъдат свързани в самата графика, което в крайна сметка се превръща в мрежа от знания.“

Най-добрата алтернатива на Obsidian срещу Notion: ClickUp

Опитайте ClickUp Docs Сътрудничество с членовете на екипа в ClickUp Docs, за да персонализирате шрифтове, да добавите връзки между задачи или да свържете задачи директно в документа.

Да, Obsidian и Notion звучат доста добре, но пробвали ли сте някога ClickUp?

Представете си, че никога повече няма да забравите краен срок, покупка от магазина или среща. Още повече, представете си софтуер за водене на бележки, който наистина искате да използвате и с нетърпение очаквате да отворите всеки ден! Е, това е ClickUp.

ClickUp е най-добрата платформа за продуктивност „всичко в едно“, с която можете да управлявате проекти, да правите подробни бележки и да следите напредъка си – всичко това от един единствен екран. Независимо дали сте студент, собственик на малък бизнес или част от екипа на голяма компания, ClickUp е създаден, за да пренесе воденето на бележки на по-високо ниво.

С динамичния ClickUp Docs можете да създавате красиви уикита, бази от знания, списъци за проверка и бележки, персонализирани според вашите предпочитания с интуитивни опции за стилизиране и форматиране, включително банери, таблици, редактиране на богат текст и др.

Създайте визуална йерархия с вложени страници, добавете обратни връзки, за да създадете взаимосвързана мрежа от идеи, и дори превърнете текста си в изпълнима задача. Винаги можете да очаквате да свършите повече работа в ClickUp Doc.

Сътрудничество при създаването на бележки

ClickUp Docs ви позволява да редактирате документ заедно с екипа си. Можете да възлагате задачи на членовете на екипа или да ги маркирате с коментар в текста на Docs. Можете също да преобразувате текста в Docs в задачи и да делегирате тази секция на членовете на екипа.

Редактирайте заедно с екипа, добавяйте коментари и делегирайте задачи на други членове директно от вашия ClickUp Doc.

Можете удобно да споделяте документа си чрез URL адрес и лесно да контролирате кой може да го редактира, като управлявате разрешенията за екипа, гостите или публичния достъп.

Създайте център за знания или лична уики

Независимо колко чист или сложен е вашият документ, ClickUp Docs го прави възможен.

ClickUp автоматично създава обратна връзка всеки път, когато споменете свързано съдържание. След това можете да видите всички връзки и свързано съдържание на текущата страница от секцията за връзки и обратни връзки в страничната лента.

Когато приключите с създаването на бележките си, ще имате организирана и свързана структура от идеи, в която всички ваши бележки са свързани с конкретни теми. Започнете с шаблона за база от знания на ClickUp!

Изтеглете този шаблон Съхранявайте и споделяйте вътрешна информация с шаблона за база от знания на ClickUp.

Опростете работните си процеси по управление на проекти с ClickUp Docs

Най-доброто в ClickUp Docs? Интуитивността му. Въпреки постоянно растящия списък с високофункционални и сътруднически функции, ClickUp е проектиран да ви помага да бъдете в крак с всяка задача и да се разраствате заедно с вас – дори от Doc.

Свържете вашите документи със задачи за по-лесно делегиране и управление на задачите или добавете джаджи, за да актуализирате работните си процеси, всичко това от вашия редактор на документи.

Подобрете писането си с ClickUp Brain

ClickUp Brain е генератор на съдържание и AI асистент, който ще ви помогне да свършите работата си по-бързо. ClickUp Brain ще помогне на потребителите да преодолеят блокадата на писателя, да подобрят мозъчната буря и да оптимизират процеса на създаване на съдържание.

Още неща, които да харесате в ClickUp Docs

Изтеглете този шаблон Поддържайте срещите си организирани и ефективни с шаблона за бележки от срещи на ClickUp.

А споменахме ли, че получавате всички тези функции безплатно, завинаги?! 💸

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги: Всички мощни инструменти за водене на бележки на ClickUp, ClickUp Docs, неограничен брой задачи и членове, 100 MB пространство за съхранение и още много други

Неограничен (7 долара на член, на месец): Неограничено пространство за съхранение, неограничени интеграции и неограничени табла

Бизнес (12 долара на член на месец): Неограничен брой екипи, персонализирано експортиране и разширено публично споделяне

Enterprise ( свържете се с отдела по продажбите за цени ) : Enterprise API, насоки за въвеждане и специален мениджър за успех : Enterprise API, насоки за въвеждане и специален мениджър за успех

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове на цена от 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Свързани статии:

ClickUp: решението на спора между Notion и Obsidian

С ClickUp не получавате само удобно приложение за водене на бележки, а и надежден и централизиран център за цялата ви работа.

Регистрирайте се за безплатния план на ClickUp, за да се насладите на всички негови мощни функции за водене на бележки.