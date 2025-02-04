13 най-добри алтернативи на Obsidian през 2025 г.

Obsidian си е спечелил репутацията на предпочитано средство за водене на бележки от студенти, професионалисти и специалисти в областта на знанието.

С гъвкавия си дизайн и мощна система за свързване, Obsidian улеснява организирането на мислите ви и изграждането на мрежа от взаимосвързани идеи.

Но има един проблем: Obsidian не разполага с вграден AI. Ако търсите по-интелигентни, автоматизирани работни процеси, които да ви помогнат да повишите производителността и да оптимизирате задачите, ще трябва да разчитате на плъгини или интеграции на трети страни – нещо, което бързо може да се превърне в сложна задача.

Добрата новина? 🤔

Много алтернативи на Obsidian предлагат подобна функционалност и интегрират изкуствен интелект, за да направят воденето на бележки и управлението на задачи още по-ефективни.

В този наръчник ще разгледаме 13-те най-добри алтернативи на Obsidian, които съчетават лекота на употреба, мощни функции и възможности, базирани на изкуствен интелект. Да започнем! 🚀

⏰ 60-секундно резюме Ето кратък преглед на най-добрите алтернативи на Obsidian: ClickUp : Най-доброто за писане с изкуствен интелект, водене на бележки и управление на документи

Notion: Най-доброто решение за генериране на идеи и централизиране на документацията на екипа

Joplin: Най-доброто за управление на лични знания

Evernote: Най-доброто решение за организиране на идеи и задачи в различни проекти

Apple Notes: Най-доброто решение за записване на идеи и синхронизиране между iOS устройства

Logseq: Най-доброто решение за визуално представяне на взаимосвързани идеи

AnyType: Най-доброто за водене на бележки и визуализиране на връзки между бележките

Google Keep: Най-доброто решение за записване на идеи и списъци с задачи

OneNote: Най-доброто решение за създаване на цифрови бележници и организиране на бележки

Roam Research: Най-доброто решение за организиране на взаимосвързани идеи и сложни изследователски задачи

Coda: Най-доброто решение за оптимизиране на управлението на проекти с визуално представяне

Reflect: Най-доброто за обобщаване на бележки и създаване на съдържание

Mem. ai: Най-доброто решение за криптиране на данни и групиране на свързани бележки

Какво трябва да търсите в алтернатива на Obsidian?

чрез Obsidian

Когато търсите най-добрата алтернатива на Obsidian, дайте приоритет на функциите, които подобряват способността ви да записвате, класифицирате и препращате към бележките си за вашата лична база от знания. Това ще подобри вашия опит в управлението на знания.

Ето някои от най-важните, които трябва да имате предвид:

Централизирано табло : Изберете инструмент за водене на бележки, който обединява всички ваши бележки, списъци, задачи и проекти за по-ефективна организация и бърз достъп до важната информация.

Система за управление на знанията : Потърсете инструменти с функции като графики на знанията и свързани бележки, за да визуализирате и организирате идеите си за по-добро : Потърсете инструменти с функции като графики на знанията и свързани бележки, за да визуализирате и организирате идеите си за по-добро управление на личните знания.

Гласови и аудио бележки : Изберете приложение за водене на бележки, което ви позволява да записвате гласови бележки или да прикачвате аудио бележки, за да записвате мислите си по време на срещи или докато сте в движение.

Сътрудничество в реално време : Дайте предимство на приложенията, които поддържат екипно сътрудничество и ви позволяват да споделяте, редактирате и коментирате бележки с членовете на екипа в реално време.

Интеграция и прикачване на файлове : Изберете инструменти, които се интегрират с популярни платформи като Google Drive и Dropbox Paper и ви позволяват да прикачвате файлове, изображения и фрагменти от код без усилие.

Опции за архивиране и извличане: Уверете се, че приложението ви позволява да архивирате бележки и лесно да ги извличате, когато е необходимо, поддържайки организирана : Уверете се, че приложението ви позволява да архивирате бележки и лесно да ги извличате, когато е необходимо, поддържайки организирана вътрешна база от знания.

13-те най-добри алтернативи на Obsidian, които да разгледате

Разгледайте 13-те най-добри алтернативи на Obsidian, базирани на изкуствен интелект, предназначени да подобрят воденето на лични бележки, управлението на знания, обобщаването на бележки, управлението на задачи, сътрудничеството в екип и много други:

1. ClickUp (Най-доброто за писане с изкуствен интелект, водене на бележки и управление на документи)

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, която обединява екипите, за да планират проекти, организират информация и си сътрудничат безпроблемно. Напълно персонализирана с само няколко кликвания, ClickUp помага на екипи от всякакъв размер да работят по-ефективно и да достигнат нови нива на продуктивност.

Опитайте ClickUp безплатно Редактирайте съдържание с богато форматиране и бързи команди в ClickUp Docs.

За разлика от Obsidian, ClickUp Docs позволява сътрудничество в реално време или асинхронно по вашите бележки и друго съдържание, като гарантира, че всеки има достъп до най-новата информация. Независимо дали записвате бързи бележки от срещи или създавате подробни планове за действие, ClickUp Docs ви държи свързани с вашите задачи и проекти за по-добра отчетност.

Това е перфектният инструмент за управление на документи и водене на бележки за екипи, които се нуждаят от управление на проекти, проследяване на промени и поддържане на документацията в съответствие с работния си процес.

ClickUp Notepad е също така удобен инструмент за бързо записване на разпръснати идеи, организирането им с чеклисти и превръщането им в изпълними задачи. Той предлага богати функции за редактиране, които ви позволяват да форматирате бележките си с цветове, заглавия и точки, за да ги подредите визуално.

Обобщавайте текстове, променяйте съдържание или поправяйте грешки директно в Docs с помощта на ClickUp Brain

Освен това, ClickUp Brain ви прави по-продуктивни с автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект. Той оптимизира създаването на съдържание и автоматизира актуализациите на задачите, обобщенията на срещите и други, помагайки ви да работите по-умно, а не по-усилено.

Създавайте лесно всички видове съдържание – от блог публикации до имейли – с ClickUp Brain.

Той може да транскрибира видеоразговори по време на асинхронни срещи, превръщайки ги в достъпни бележки с възможност за търсене с ClickUp Clips. Това улеснява проследяването на задачите и събирането на информация, без да е необходимо ръчно да си водите бележки.

Вижте колко лесно е да транскрибирате клипове с ClickUp Brain – така можете да зададете въпрос на видеоклип и да получите отговор!

Той може също да ви информира за пропуснати разговори, да генерира автоматични ежедневни или седмични отчети и да обобщава разговорни нишки, както и документи за пълен контекст.

ClickUp предлага и различни персонализирани шаблони, които ще подобрят вашия опит в записването на бележки. Например, шаблонът за бележки от срещи на ClickUp ви помага да записвате лесно ключови дискусии и задачи, като гарантира, че вашите срещи са организирани и изпълними.

От друга страна, шаблонът Cornell Notes на ClickUp предоставя структуриран формат за водене на бележки, който подобрява ученето и ви помага да запаметявате и преглеждате важна информация.

Освен това, шаблонът за база от знания на ClickUp предлага рамка за екипите, с която да създават и организират дигитална библиотека с информация. Той включва раздели за статии с полезна информация, често задавани въпроси и важни ресурси, което улеснява споделянето и достъпа до критична информация в целия екип.

Най-добрите функции на ClickUp

Достъп до историята на версиите и възстановяване на документи до предишни версии, ако е необходимо.

Създавайте и управлявайте списъци, записвайте идеи и добавяйте напомняния за по-късно в ClickUp Notepad.

Интегрирайте с популярни инструменти като Google Workspace, Slack и други с ClickUp Integrations

Пишете блогове и бюлетини, генерирайте идеи за кампании в социалните медии и автоматизирайте повтарящи се задачи с помощта на ClickUp Brain.

Търсете безпроблемно съдържание, коментари, разговори и задачи в работната си среда ClickUp и интегрираните приложения чрез свързаното търсене на ClickUp.

Визуализирайте идеи и обсъждайте заедно с екипа си, използвайки ClickUp Whiteboards

Ограничения на ClickUp

Макар мобилното приложение да предлага основните функции, то може да не разполага с пълния набор от функционалности, налични в десктоп версията.

Широкият набор от функции на инструмента може да представлява предизвикателство за новите потребители, особено за тези, които не са толкова запознати с технологиите.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. Notion (Най-доброто за мозъчна атака и централизиране на документацията на екипа)

чрез Notion

Notion предоставя унифицирано работно пространство за безпроблемно организиране на бележки, задачи, документи и проекти. Можете да го приспособите към вашите нужди, като създадете персонализирани оформления, бази данни и табла.

AI функциите на Notion допълнително оптимизират работата ви, като предлагат редакции на съдържанието ви и генерират свежи идеи, спестявайки ви ценно време и усилия. Това го прави мощен организационен инструмент и умен асистент, който ви помага да водите бележки по-ефективно.

Най-добрите функции на Notion

Управлявайте задачи, проекти и данни в един централен хъб

Получете помощ от AI за писане, генерирайте AI прозрения и вземайте решения, основани на данни.

Използвайте Kanban табла, календари и времеви линии, за да структурирате работния си процес.

Ограничения на Notion

Персонализирането може да бъде предизвикателство за създаване и поддържане за дългосрочна употреба.

Функциите за търсене и навигация не са толкова интуитивни, колкото бихте очаквали.

Цени на Notion

Безплатно завинаги

Плюс : 12 $/месец на работно място

Бизнес : 18 $/месец на работно място

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 5000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

3. Joplin (Най-доброто за управление на лични знания)

чрез Joplin

Joplin е мощно приложение за водене на бележки с отворен код, известно със своята гъвкавост и надеждни функции за защита на личните данни. За разлика от Obsidian, то поддържа както управление на лични знания, така и екипна работа.

Потребителите могат да прилагат ефективни стратегии за водене на бележки, като създават свързани бележки, списъци със задачи и документи с богат текст, като същевременно интегрират мултимедия като аудио бележки и изображения.

Неговите AI възможности включват обобщаване на бележки и автоматична транскрипция, оптимизиране на организацията на знанията и управление на задачите. Тези функции са подходящи както за индивидуални потребители, така и за екипи, които искат да подобрят производителността си и да поддържат добра организация.

Най-добрите функции на Joplin

Вземайте бележки с богато форматиране за подробна документация

Запазете уеб страници, за да съхраните резултатите от проучванията си директно във вашата система за бележки.

Сътрудничество в реално време с екипи за споделено управление на проекти

Ограничения на Joplin

Ограничени възможности за персонализиране в сравнение с други приложения за водене на бележки

Потребителите отбелязват, че интерфейсът му изглежда по-малко изпипан в сравнение с Notion.

Цени на Joplin

Основен: 3,14 $ (или 2,99 €) на месец на потребител

Бизнес : 6,29 $ (или 5,99 €) на месец на потребител

Екипи: 8,39 $ (или 7,99 €) на месец на потребител (изискват се минимум двама потребители)

Оценки и рецензии за Joplin

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д (Недостатъчно отзиви)

🎨 Интересен факт: Цветовото кодиране на бележките ви може да подобри паметта и разбирането ви. Проучванията показват, че свързването на различни цветове с конкретни теми създава по-силни невронни връзки, което улеснява възпроизвеждането на информация. 🧠

4. Evernote (Най-доброто за организиране на идеи и задачи в различни проекти)

чрез Evernote

Evernote е добър избор, ако търсите гъвкав и лесен за използване инструмент за организиране на мислите си, проследяване на задачите и повишаване на продуктивността. Той опростява управлението на личните знания, координацията на задачите по проектите и проучванията.

За разлика от Obsidian, Evernote предлага мощни функции като AI транскрипция, разширени възможности за търсене и безпроблемна синхронизация на устройства. Функцията AI Edit ви помага да пишете, обобщавате съдържание, превеждате текст и дори да извършвате проверка на правописа, което прави вашия работен процес по-ефективен и рационализиран.

Най-добрите функции на Evernote

Синхронизирайте между устройствата си и имайте достъп до всичките си бележки на мобилни устройства, настолни компютри или в интернет без усилие.

Конвертирайте изображения, аудио или видео в редактируем текст за бързо въвеждане на данни.

Форматирайте бележките си с заглавия, подчертавания и списъци за по-голяма яснота.

Ограничения на Evernote

Ограничено до едно устройство в безплатната версия

Ограничена поддръжка на маркиране и графичен изглед за мрежово мислене

Цени на Evernote

Безплатно завинаги

Лично: 14 $/месец на потребител

Професионална : 17 $/месец на потребител

Teams: 24 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Evernote

G2: 4. 4/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (8000+ отзива)

💡 Професионален съвет: Чудите се как да водите бележки от видео като професионалист? Ето някои стратегии, които можете да следвате: Съсредоточете се върху разбирането, а не само върху записването на думи 📖

Маркирайте времевите отметки, за да прегледате лесно важните части 🕒

Категоризирайте бележките в ясни, подходящи раздели за бърз преглед 📂

Използвайте символи или цветове, за да подчертаете ключови идеи и цитати 🎨

Засилвайте ученето чрез преразказване на концепции ✍️

5. Apple Notes (най-доброто приложение за записване на идеи и синхронизиране между iOS устройства)

чрез Apple Notes

Apple Notes е лесен за използване инструмент за водене на бележки, ексклузивен за екосистемата на Apple. Той е идеален за ефективно създаване, организиране и управление на бележки на вашите iPhone, iPad и Mac устройства.

Функциите му включват форматиране на богат текст, инструменти за ръчно писане с поддръжка на Apple Pencil и безпроблемна синхронизация с iCloud, която ви позволява да имате достъп до бележките си на всичките си устройства.

Търсенето, задвижвано от изкуствен интелект, ви помага бързо да намерите конкретни бележки или съдържание, което прави Apple Notes мощен инструмент за управление на личните знания.

Най-добрите функции на Apple Notes

Синхронизирайте автоматично бележките между iOS, iPadOS и macOS с помощта на iCloud.

Добавете скици, снимки, сканирани документи и връзки, за да обогатите бележките си.

Споделяйте бележки с членовете на екипа за редактиране и сътрудничество в реално време.

Ограничения на Apple Notes

Инструментът не разполага с разширени функции като поддръжка на Markdown.

Липсват му възможности за управление на задачите.

Цени на Apple Notes

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за Apple Notes

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

6. Logseq (Най-доброто за визуално представяне на взаимосвързани идеи)

чрез Logseq

Както повечето приложения за водене на бележки, Logseq е проектирано да ви помогне да организирате и управлявате ефективно знанията си.

Това, което отличава този AI инструмент, е неговата структура, базирана на контур, и свързаните препратки, които ви позволяват да създавате динамични вътрешни връзки между бележките. Например, можете да свържете бележките от срещи с задачите по проекта за безпроблемно проследяване. Тази функция на Logseq е чудесна за изграждане на лична графика на знанията, визуализиране на връзките между идеите и структуриране на задачите или проектите.

Най-добрите функции на Logseq

Обобщавайте бележки, организирайте бази от знания и оптимизирайте работните процеси с AI инструменти.

Организирайте бележките си визуално с графичен изглед за по-добър контекст.

Управлявайте задачите директно в бележките с помощта на това приложение за водене на бележки с отстъпки.

Ограничения на Logseq

Не е идеален за съвместно редактиране в реално време и работа в екип.

Някои потребители са съобщили, че вградената функция за синхронизация е ненадеждна, което може да попречи на продуктивността.

Цени на Logseq

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за Logseq

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

чрез AnyType

AnyType е многофункционален инструмент за водене на бележки и управление на проекти, предназначен да ви помогне да организирате мислите, задачите и проектите си по визуален и взаимосвързан начин. Той комбинира функции като графичен изглед, шаблони и персонализирани „типове“ (например задачи, книги, контакти), за да създаде динамична база от знания.

AI функциите на AnyType, като автоматизирано свързване на задачи и генериране на графики на знания, опростяват управлението на сложни работни процеси, което го прави силен конкурент на Obsidian.

Най-добрите функции на AnyType

Създайте взаимосвързано съдържание за база от знания, която да ви служи като втори мозък.

Използвайте режим „офлайн първо“, за да имате достъп до бележките си и да ги редактирате по всяко време и навсякъде.

Персонализирайте шаблони за водене на бележки за конкретни задачи или работни процеси, за разлика от други приложения.

Ограничения на AnyType

Безплатният план предлага само 1 GB мрежово хранилище, което може да бъде ограничаващо за някои потребители.

За разлика от някои конкуренти, той се фокусира изцяло върху воденето на бележки и не разполага с по-широките функции на универсален инструмент за продуктивност.

Цени на AnyType

Explorer: Безплатно

Builder: 99 $/година

Съавтор: 299 $ (за три години)

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за AnyType

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

8. Google Keep (най-доброто решение за записване на идеи и списъци)

чрез Google Keep

Google Keep е просто, но мощно приложение, което ви позволява да създавате и управлявате задачи, бележки и списъци за проверка на всичките си устройства.

Удобният му интерфейс го прави идеален за бързо организиране на мислите и поддържане на списъка с задачи.

Една от отличителните характеристики на Google Keep е инструментът „Help Me Create a List” (Помогни ми да създам списък), който използва изкуствен интелект и се възползва от Gemini AI на Google, за да генерира персонализирани списъци. Независимо дали става дума за „списък с продукти за вегетарианско семейство” или „списък с неща за пикник”, тази функция ви помага бързо да записвате и организирате идеите си.

Най-добрите функции на Google Keep

Създавайте гласови бележки, които автоматично преобразуват текста за лесно справяне.

Организирайте мислите си визуално, като използвате етикети и категории с цветни кодове.

Добавете напомняния, базирани на местоположението, за задачи като пазаруване или поръчки.

Ограничения на Google Keep

Инструментът не предлага разширени възможности за форматиране за редактиране на обикновен текст или сложни оформления.

Не предлага разширени функции за водене на бележки и управление на проекти за мащабиране на задачи.

Цени на Google Keep

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за Google Keep

G2: Н/Д

Capterra: 4,7/5 (над 200 рецензии)

💡Съвет от професионалист: Чудите се как да използвате изкуствен интелект за бележки от срещи? Ето няколко съвета, които да следвате: ✍🏼 Използвайте изкуствен интелект за автоматично преписване на дискусиите от срещите 📝 Използвайте изкуствен интелект, за да подчертаете ключови действия и решения ✅ Използвайте обобщения, създадени с помощта на изкуствен интелект, за да прегледате бързо резултатите от срещите. 📂 Използвайте изкуствен интелект, за да организирате бележките в ясни категории за лесно справяне

9. OneNote (най-доброто решение за създаване на цифрови бележници и организиране на бележки)

чрез OneNote

OneNote е всеобхватно цифрово средство за водене на бележки от Microsoft, идеално за управление на бележки, задачи и проекти. То ви позволява да създавате множество бележници, да ги организирате в раздели и да структурирате данните си йерархично.

С широка гама от опции за форматиране, шаблони и функции като аудио запис и маркиране, OneNote е идеален за мозъчна атака, управление на задачи и планиране на проекти. Възможностите му за сътрудничество в реално време позволяват на членовете на екипа да редактират бележници едновременно, което го прави силна алтернатива на Obsidian за екипни работни процеси.

Най-добрите функции на OneNote

Използвайте OCR технологията, за да търсите текст в изображения

Сътрудничество в реално време с членовете на екипа върху споделени бележници

Закачайте уеб страници директно в бележниците си за проучване

Ограничения на OneNote

Безплатната версия на инструмента предлага ограничено пространство за съхранение от 5 GB, което може да бъде ограничаващо за някои потребители.

Не предлага разширени функции за управление на задачи, като зависимости или диаграми на Гант.

Цени на OneNote

Безплатно завинаги

Microsoft 365 Personal: 6,99 $/месец на потребител

Microsoft 365 Family: 9,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за OneNote

G2: 4,5/5 (над 1800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1700 рецензии)

10. Roam Research (Най-доброто за организиране на взаимосвързани идеи и сложни изследователски задачи)

чрез Roam Research

С Roam Research можете да създавате взаимосвързани бележки, които визуализират връзките между идеите. То служи и като основен инструмент за управление на проекти, подходящ за изследователи, писатели и членове на екипи, които се занимават със сложни задачи, като насърчава нелинейното мислене.

Roam също интегрира изкуствен интелект, за да помогне за обобщаване на бележките и генериране на идеи, като по този начин гарантира, че мобилните потребители могат да останат продуктивни. Наборът от усъвършенствани функции, като ежедневни бележки за водене на дневник и блокиране на препратки за повторна употреба на конкретен текст, го прави идеален за синтезиране на огромно количество информация.

Най-добрите функции на Roam Research

Организирайте проучванията си без усилие, като използвате етикети и двупосочни връзки.

Достъп до блокирани препратки за повторно използване или цитиране на текст в различни проекти

Генерирайте структурирани прозрения от бележките в обикновен текстов редактор

Ограничения на Roam Research

Не предлага безплатен план, което го прави недостъпен за лична употреба.

Някои потребители отбелязват, че липсват разнообразни опции за форматиране за персонализиране.

Цени на Roam Research

Pro: 15 $/месец на потребител

Believer: 500 $/ на потребител (за пет години)

Оценки и рецензии за Roam Research

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

11. Coda (Най-доброто решение за оптимизиране на управлението на проекти с визуално представяне)

чрез Coda

Coda съчетава простотата на обикновен текстов редактор с разширени функции, за да помогне на отделни лица и екипи да управляват задачи, проекти и документи безпроблемно.

Уникалната му способност да комбинира текст, таблици и интеграции в една бележка го прави идеален за задачи като проследяване на проекти, създаване на визуални представяния и управление на дейностите на екипа.

Функциите на Coda, базирани на изкуствен интелект, като автоматизация на работния процес и обобщаване на данни, повишават продуктивността и намаляват ръчния труд, което го прави отлично средство за ефективно справяне с широк спектър от задачи.

Най-добрите функции на Coda

Създавайте персонализирани документи, като използвате елементи като таблици и визуални елементи, за да създадете решения, съобразени с вашите нужди.

Интегрирайте безпроблемно с инструменти като Gmail, Slack или Jira.

Автоматизирайте работните процеси и създавайте автоматични актуализации и известия за повтарящи се задачи.

Ограничения на Coda

Функциите за форматиране и персонализиране могат да се усещат като ограничаващи.

Потребителите са отбелязали, че някои функции не са оптимизирани за мобилни устройства.

Цени на Coda

Безплатно завинаги

Pro: 12 $/месец на потребител

Екип: 36 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Coda

G2: 4,7/5 (460+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 90 рецензии)

12. Reflect (Най-доброто за обобщаване на бележки и създаване на съдържание)

чрез Reflect

Ако търсите инструмент за водене на бележки, който удвоява производителността ви, Reflect си заслужава да бъде разгледан. Той предлага безпроблемна синхронизация между устройствата и интегрира изкуствен интелект, за да превърне бележките ви в полезни идеи.

С функции като обобщаване, подобряване на граматиката, преформулиране на съдържанието, превод на бележки и генериране на конспекти, можете бързо да превърнете идеите си в структурирано съдържание. Това го прави идеален за студенти, професионалисти и творчески мислители, които се нуждаят от бележките си, за да работят по-успешно.

Отразете най-добрите функции

Обобщете бележките за бърз преглед и практически изводи.

Организирайте идеите си без усилие, използвайки свързани бележки и етикети.

Преформулирайте и опростете писането, за да подобрите яснотата

Отразете ограниченията

Няма безплатен план за индивидуални потребители

Няма усъвършенствани инструменти за сътрудничество за екипна употреба

Цени на Reflect

Месечно: 10 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Отразете оценки и рецензии

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

13. Mem. ai (Най-доброто за криптиране на данни и групиране на свързани бележки)

Mem. ai е инструмент за водене на бележки, базиран на изкуствен интелект, който улеснява организирането на мисли и задачи. Неговите усъвършенствани AI функции ви позволяват да групирате свързани бележки и да предлагате връзки.

Независимо дали управлявате лични проекти или работите с екип, Mem. ai оптимизира производителността чрез автоматизиране на ръчни задачи като категоризиране и извличане на бележки.

Mem. ai защитава вашите данни чрез криптиране и двуфакторна автентификация. То също така предоставя лесна функция за търсене, която ви позволява да получите незабавен достъп до бележките си чрез Smart Search, дори без да помните конкретни ключови думи.

Най-добрите функции на Mem. ai

Сътрудничество в реално време с общи работни пространства за продуктивност на екипа

Интегрирайте с ключови инструменти като Google Calendar, Slack и Zapier за по-добър работен процес.

Генерирайте лесно идеи с Mem Chat, който помага при мозъчна атака и вземане на решения.

Ограничения на Mem. ai

Няма официална поддръжка за езици, различни от английски, тъй като изкуственият интелект е оптимизиран само за английски език.

Няма безплатен план; изисква от потребителите да се абонират за скъпа платена опция.

Цени на Mem. ai

Mem: 14,99 $/месец на потребител

Mem Teams: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Mem. ai

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

Оптимизирайте процеса на водене на бележки с ClickUp

Вземането на бележки е от съществено значение за поддържането на организация, независимо дали работите самостоятелно или в екип. Макар Obsidian да е популярен избор за минималистите, той не разполага с разширени функции за автоматизация на работния процес и екипно сътрудничество.

За по-усъвършенствано решение, ClickUp предлага цялостен набор от инструменти, които надхвърлят основното водене на бележки. То ви помага да правите мозъчна атака, да организирате идеи и да управлявате проекти без усилие, като същевременно автоматизирате задачите, стимулирате творчеството и подобрявате сътрудничеството в екипа – всичко това в рамките на една платформа.

Защо да чакате? Регистрирайте се в ClickUp още днес и открийте по-ефективен начин на работа!