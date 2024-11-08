15-те най-добри AI инструмента за писане на блогове, които да опитате през 2025 г.

Уморени ли сте от AI писатели, които произвеждат едно и също старо, роботизирано съдържание?

Не сте единственият, който се дразни от фрази като „В бързоразвиващия се дигитален свят“. Когато търсите AI инструмент за писане на блогове, искате нещо, което не само е SEO-съвместимо, но и пасва на гласа на вашата марка.

Разбирам ви – сам съм пробвал безброй AI инструменти за писане.

Всички те обещават големи резултати, но ви оставят с обикновен, безжизнен текст. Вие заслужавате AI блог писател, който е по-умен от това – такъв, който наистина разбира вашата аудитория, генерира висококачествено блог съдържание и се свързва с читателите.

В този списък с 15-те най-добри AI инструмента за писане на блогове ще откриете опции, които придават индивидуалност, креативност и ефективност на процеса на писане на вашия блог. Тези предложения могат да ви помогнат да създадете AI-генерирано съдържание, което предлага реална стойност, от първия чернови вариант до изпипана, SEO-оптимизирана публикация в блога.

Да започнем!

Какво да търсите в един AI блогър?

Когато избирате AI инструменти за писане, имайте предвид следните ключови точки. Изберете такъв, който:

Генерира подробни конспекти

Понякога всичко, от което се нуждаете, е солидна отправна точка. Потърсете инструменти, които бързо генерират ясни, организирани конспекти с ключови точки и подзаглавия в логична последователност.

Поддържа последователен тон на марката

Последователността е това, което привлича читателите. Изберете AI писател, който разбира вашия стил, независимо дали е остроумен или професионален, за да може съдържанието ви винаги да отговаря на бранда ви.

Създава висококачествено и интересно съдържание

Инструментите за създаване на съдържание с изкуствен интелект, които избирате, трябва да произвеждат висококачествено и релевантно съдържание. Потърсете AI писател, който пише логични, свързани изречения (които преминават плавно от едно към друго), използва релевантни статистики, за да подкрепи твърденията си, и оптимизира заглавията на съдържанието.

Интегрира SEO

Един добър AI блогър трябва да е SEO-съобразен, с опции за интегриране на ключови думи и метаданни. Това гарантира, че вашето съдържание се класира по-добре и достига до правилната аудитория.

Сега, когато вече знаете какво да търсите, е време да изберете един от най-добрите AI асистенти за писане.

15-те най-добри AI инструмента за писане на блогове, които да използвате тази година

Нека разгледаме някои от най-добрите AI инструменти за писане на блогове, които ще ви помогнат да преодолеете трайно писателския блок:

1. ClickUp (Най-добър за генериране на съдържание и управление на документи с изкуствен интелект)

Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате съдържание, подобно на човешкото, като просто предоставите подробности за темата на блога, целевата аудитория и тона на изразяване.

ClickUp е всеобхватна платформа за създаване и управление на съдържание, която прави всичко. Тя ви позволява да планирате, организирате, документирате, пишете, редактирате и проследявате всяка стъпка от процеса на писане на блог. От мозъчна атака до финалните щрихи, тя улеснява създаването на съдържание и управлението на проекти и консолидира всичко на едно място.

За да улесни още повече управлението на блога, ClickUp предлага няколко предварително създадени шаблона, като например шаблона за управление на блог на ClickUp.

Изтеглете този шаблон Проследявайте и управлявайте публикациите в блога си на едно централизирано място с шаблона за управление на блогове на ClickUp.

Мога да го използвам, за да организирам календара си със съдържание, да управлявам идеи за публикации и да проследявам графиците за публикуване – с персонализирани полета за актуализации на статуса, крайни срокове и задачи на екипа.

За по-задълбочено проучване на стратегията за съдържание, можете да разгледате шаблона за планиране на блог на ClickUp. От ранния етап на мозъчна атака до окончателните редакции, този шаблон очертава цялото ви пътуване в съдържанието на едно място за по-добро проследяване.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за планиране на блог на ClickUp, за да подобрите сътрудничеството в екипа, да разпределяте задачи и да следите напредъка на блога си с един поглед.

Освен това, ClickUp Brain, вграденият AI-базиран асистент за писане на ClickUp, прави създаването на блогове изключително лесно.

Въведете темата, аудиторията и тона в Brain prompt. Седнете и гледайте как се генерират идеи, фрази и дори пълни блог публикации, които съответстват на вашия стил.

Някои от основните функции на ClickUp Brain включват:

Вградена проверка на правописа: Концентрирайте се върху писането, без да се притеснявате за правописни грешки.

Създаване на таблици: Организирайте данни или сравнявайте информация безпроблемно в публикациите си в блога.

Автоматична транскрипция: Транскрибирайте срещи и интервюта в свой ритъм

Бързи отговори с изкуствен интелект: Отговаряйте бързо на обратна връзка или въпроси

💡Съвет от професионалист: Използвайте заедно функциите „Проследяване на времето“ и „Преглед на натоварването“ на ClickUp, за да управлявате продуктивността на екипа си при създаването на съдържание. „Проследяване на времето“ ви позволява да видите колко време се отделя за всяка задача, а „Преглед на натоварването“ ви помага да балансирате задачите, така че никой да не е претоварен.

И още нещо? Използвайте ClickUp Docs, за да създавате, редактирате и организирате блог публикациите си заедно с екипа си. С Docs мога да:

Редактирайте съдържание с членове на екипа, коментирайте, маркирайте и възлагайте задачи в рамките на платформата.

Организирайте, търсете и филтрирайте документи с лекота

Използвайте таблици, банери, разделители и команди за отстъпки, за да организирате и визуално привлекателни документи.

Пишете съдържание без разсейване, като се фокусирате върху един ред или параграф наведнъж.

Оптимизирайте документацията и управлението на проекти с ClickUp Docs

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да имат затруднения при навигирането в толкова обширни функции и персонализации.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

2. Copy. ai (Най-добър за създаване на маркетингови текстове)

Copy. ai е AI-базиран асистент за писане, който създава съдържание бързо и ефективно. С възможност за създаване на дълги блог публикации и вградени шаблони, това е универсален инструмент за генериране на идеи за блогове, публикации в социални медии и др. Това е перфектното решение за тези, които искат да оптимизират работния си процес, без да губят от качеството.

Copy. ai най-добри функции

Създавайте съдържание на над 25 езика за многоезични маркетингови инициативи.

Превеждайте съдържание и го адаптирайте към различни култури и пазари.

Ограничения на Copy.ai

Потребителите съобщават за проблеми с плагиатството, тъй като той извлича съдържание директно от определени уеб страници.

Някои от функциите, изброени на уебсайта, не са налични в продукта.

Цени на Copy.ai

Безплатни завинаги

Стартово ниво: 49 $/месец

Разширено: 249 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Copy. ai оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 180 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (60+ отзива)

Прочетете още: Безплатни шаблони за календар за съдържание в социалните медии в Excel и Sheets

3. Jasper (Най-добрият AI инструмент за писане на блогове за създаване на дълги текстове)

Jasper е популярен AI инструмент за генериране на идеи за съдържание, редактиране на документи, шаблони и AI генериране на изображения. С него маркетолозите могат да създават персонализирани AI работни процеси и приложения, които удвояват креативността при различни видове съдържание. Освен това, той поддържа AI асистент на базата на чат, обучен в маркетинга, който помага за бързото редактиране на съдържание.

Най-добрите функции на Jasper

Повишете SEO ефективността с интеграцията на Surfer SEO

Създавайте уникални визуални елементи с Jasper Art

Ограничения на Jasper

Случайни фактически неточности може да изискват ръчни редакции.

Липсват опции за персонализиране на типа, дължината и структурата на съдържанието.

Цени на Jasper

Създател: 39 $/месец на място

Про: 59 $/месец на работно място

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jasper

G2: 4,7/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (над 1800 рецензии)

4. Surfer (най-добър за оптимизиране на съдържание за SEO)

чрез Surfer

Surfer улеснява писането на SEO-съобразно съдържание, като анализира най-високо класираните страници и ви дава ясни, подкрепени с данни съвети. Използвайки AI в съдържателния маркетинг, той предлага ключови думи и идеи за блог публикации, помага ви да структурирате съдържанието си и дори ви казва дали писането ви е прекалено сложно. Освен това предлага подробни препоръки за оптимизация, включително предложения за заглавия, мета описания и вътрешни връзки.

Най-добрите функции на Surfer

Опростете интегрирането на ключови думи с препоръки за ключови думи от Latent Semantic Indexing (LSI), които са свързани с основната ключова дума.

Идентифицирайте възможности за добавяне на подходящи вътрешни и външни линкове.

Ограничения на Surfer

Понякога предлага термини, които не съответстват на конкретни стилови ръководства.

Цени на Surfer

Essential: 99 $/месец

Цена: 219 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Surfer

G2: 4. 8/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 400 рецензии)

5. Writesonic (най-добър за създаване на рекламни текстове и целеви страници)

чрез Writesonic

Writesonic е платформа за писане с изкуствен интелект, която оптимизира създаването на съдържание за независими маркетолози и писатели, както и за екипи. С вградени SEO функции и над 80 шаблона, тя покрива широк спектър от нужди от съдържание, от блог публикации до целеви страници. Но ако искате блог писател, специализиран в ниша, изберете някои от алтернативите на Writesonic за по-голяма дълбочина.

Най-добрите функции на Writesonic

Достъп до търсене в реално време в интернет и взаимодействия с PDF файлове и изображения

Получете човекоподобни гласови коментари за вашето съдържание в рамките на платформата.

Ограничения на Writesonic

Някои потребители съобщават за проблеми с управлението на абонаментите на Writesonic, включително понижаване на нивото на доживотните акаунти без предварително уведомление.

Цени на Writesonic

Безплатни завинаги

Стандартен: 79 $/месец

Професионален: 199 $/месец

Разширено: 399 $/месец

Оценки и рецензии за Writesonic

G2: 4. 7/5 (1900+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 2000 рецензии)

6. ChatGPT (Най-добър за разговорно съдържание и интерактивно писане)

чрез ChatGPT

ChatGPT е AI асистент за писане, разработен от OpenAI, който е проектиран да направи създаването на съдържание бързо, интересно и персонализирано. Той използва дълбоко обучение, по-специално трансформаторни невронни мрежи, за да анализира текст и да създава отговори въз основа на модели, научени от тренировъчни данни. Неговата гъвкавост в тон и стил го прави идеален за генериране на SEO-съобразни блогове, съдържание за социални медии и дълги статии.

Най-добрите функции на ChatGPT

Освен фактическа информация, генерирайте творчески текстови формати като стихове, сценарии или текстове на песни.

Ограничения на ChatGPT

При по-дълги разговори понякога може да се загуби контекстът, което води до повторения или объркване.

Цени на ChatGPT

Безплатни завинаги

Плюс: 20 $/месец

Екип: 30 долара на потребител/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4,7/5 (над 600 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 60 рецензии)

7. Writer (най-подходящ за съдържание, което е в съответствие с бранда и отговаря на изискванията)

чрез Writer

Writer е AI генератор на блог публикации, създаден да улесни създаването на съдържание, анализа на данни и автоматизацията на работния процес за екипите. Известен с фокуса си върху предприятията, той позволява създаването на висококачествено съдържание с последователност на марката. Като един от най-добрите инструменти за блогване, той също така налага насоки за марката, правните аспекти и приобщаването, за да съобрази съдържанието с организационните стандарти.

Най-добрите функции на Writer

Използвайте езиковия модел Palmyra, съобразен с нуждите на предприятията, който гарантира релевантност в бизнес контекста.

Използвайте персонализирани AI приложения за задачи като дигитална помощ, създаване на съдържание и обобщаване.

Ограничения на писателите

Липсват опции за приоритизиране на точките в структурата, което затруднява потребителите да определят кои секции да разширят или да запазят кратки.

Цени за писатели

Безплатни завинаги

Екип: 18 долара на потребител/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на писатели

G2: 4. 4/5 (30+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. Frase (Най-добър за оптимизация и проучване на съдържание)

чрез Frase

Frase опростява процеса на писане на блог, като комбинира проучване, структуриране и генериране на съдържание. Той анализира най-популярните резултати от търсенето, за да ви даде идеи за SEO-съобразно и висококачествено съдържание за блога. Щом структурата ви е готова, той изготвя съдържанието въз основа на най-новите проучвания. Вграденият редактор също предоставя съвети за SEO, като ви гарантира, че ще създадете съдържание, което се класира добре.

Най-добрите функции на Frase

Създавайте конспекти, използвайки заглавията на конкурентите и предложенията на AI

Подобрете четимостта, SEO и използването на ключови думи, докато пишете.

Ограничения на Frase

Понякога избира нерелевантни ключови думи, което затруднява постигането на пълна оптимизация.

Цени на Frase

Безплатни завинаги

Solo: 15 $/месец

Основен: 45 $/месец

Екип: 115 $/месец

Оценки и рецензии за Frase

G2: 4. 8/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (300+ отзива)

9. Rytr (Най-добрият AI инструмент за писане на блогове за бързо и достъпно създаване на съдържание)

чрез Rytr

Rytr е AI инструмент за писане, който създава всичко – от блог публикации до надписи за социални медии. Като AI инструмент за писане на блогове, той предлага над 40 шаблона за всякакъв тип съдържание – независимо дали се нуждаете от блог конспекти, описания на продукти или привлекателни надписи. Освен това, Rytr предлага функция за персонализиран тон на гласа, която имитира специфичния стил на писане на потребителя въз основа на предоставени примери.

Най-добрите функции на Rytr

Изберете измежду над 20 уникални тона, като приятелски, формален и категоричен.

Създавайте съдържание на над 30 езика за глобална аудитория

Ограничения на Rytr

Потребителите съобщават, че Rytr има ограничени функции за редактиране на текст.

Ограничава дължината на текста, генериран за една сесия

Цени на Rytr

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7,50 $/месец

Премиум: 24,16 $ на месец

Рейтинги и рецензии за Rytr

G2: 4,7/5 (над 800 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. Anyword (Най-добър за съдържание, ориентирано към резултатите)

чрез Anyword

Anyword е AI инструмент за писане, създаден за създаване на маркетингово съдържание с голямо въздействие, което стимулира ангажираността. Проектиран с мисъл за маркетолозите, той комбинира мощни функции, като Copy Intelligence, за да гарантира, че всяко съдържание достига до вашата целева аудитория. Например, Anyword предсказва как ще се представя всяка версия на вашето съдържание, като ви позволява да изберете опцията, която е най-вероятно да получи кликове.

Най-добрите функции на Anyword

Анализирайте съществуващите текстове и предложете промени, за да подобрите ангажираността към съдържанието.

Достъп до AI на Anyword директно в браузъра чрез разширението за Chrome

Ограничения на Anyword

Понякога създава съдържание, което не е по темата, което налага на потребителите да коригират подсказките за точност.

Вграденият лимит на думите затруднява използването на инструмента за създаване на дълго съдържание.

Цени на Anyword

Стартово ниво: 49 $/месец

Базирани на данни: 99 $/месец

Бизнес: 499 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Anyword. ai оценки и рецензии

G2: 4. 8/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (300+ отзива)

11. Article Forge (Най-добър за AI-генерирано съдържание в големи количества)

чрез Article Forge

Article Forge е AI инструмент за писане на статии, създаден да създава дълги текстове с минимални усилия – той генерира статии с над 1500 думи с подходяща структура и подходящи подзаглавия. Идеален за големи проекти, той създава няколко блог публикации едновременно, за да спести време. Освен това, той използва AI модели, подобни на тези, които използва Google, създавайки съдържание, което е силно оптимизирано за SERP.

Най-добрите функции на Article Forge

Търсете в интернет подходящи термини за търсене с вградени възможности за проучване.

Получете достъп до AI детектор за съдържание и хуманизатор в рамките на платформата.

Ограничения на Article Forge

Понякога създава съдържание с правописни и граматически грешки.

Качеството на неанглийското съдържание е значително по-ниско, вероятно поради двойния превод.

Цени на Article Forge

Основен: 13 $/месец

Бизнес: Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии за Article Forge

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

12. ContentShake AI (Най-добър за генериране на SEO-оптимизирано съдържание)

чрез ContentShake

ContentShake е интуитивен инструмент за писане на блогове с изкуствен интелект, създаден да оптимизира процеса на създаване на съдържание за маркетолози и блогъри. Интегриран с SEMrush, той предоставя информация за ключови думи в реално време и предложения за съдържание, съобразени с вашата целева аудитория.

Освен това, този AI SEO инструмент оценява вашите текстове въз основа на това колко добре са оптимизирани и опростява работния процес, като ви помага да пишете, оптимизирате и дори преработвате съдържание за различни платформи.

Най-добрите функции на ContentShake

Използвайте обширните SEO данни на SEMRush за оптимизирано създаване на съдържание.

Създавайте съдържание на седем езика

Ограничения на ContentShake

Някои потребители смятат, че инструментът създава общо съдържание, което се нуждае от значителна редакция, за да се отличи.

Цени на ContentShake

Pro: 139,95 $/месец

Guru: 249,95 $/месец

Enterprise: започва от 5000 $/месец

Рейтинги и рецензии на ContentShake

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

13. Wordtune (Най-добър за пренаписване на съществуващо съдържание)

чрез Wordtune

Wordtune е AI писател, който преформулира изреченията, за да се увери, че звучат точно както трябва – независимо дали искате да бъдат неформални или по-професионални. От прости пренаписвания до напреднали корекции на текста, той помага на писатели, студенти и професионалисти да се изразяват ясно и уверено. Освен това, Wordtune продължава оттам, където сте спрели, помагайки ви да преодолеете писателския блок.

Най-добрите функции на Wordtune

Използвайте интелигентен AI превод, за да звучите като роден говорещ английски език.

Разширете речника си с точни синоними

Ограничения на Wordtune

Фокусира се главно върху пренаписването и не предлага създаване на дълги текстове.

Цени на Wordtune

Безплатни завинаги

Разширено: 6,99 $/месец

Без ограничения: 9,99 $/месец

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Wordtune

G2: 4. 6/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (70+ отзива)

14. Grammarly (Най-добър за проверка на граматиката и подобряване на писането)

чрез Grammarly

Grammarly е AI асистент за писане, който улавя рискови грешки, които иначе биха могли да навредят на имиджа на вашата марка. Като надежден AI граматичен проверяващ, той използва генеративна AI за пренаписване на изречения, което е особено полезно за яснота и плавност. Освен това, премиум плановете включват проверка за плагиатство, за да се запази оригиналността на съдържанието.

Най-добрите функции на Grammarly

Получавайте персонализирани предложения въз основа на вашите текстове и на това, кой ще ги чете.

Ограничения на Grammarly

Понякога той може да предложи промени, които променят тона или стила на писане по начин, който го прави по-малко личен или креативен.

Цени на Grammarly

Безплатни завинаги

Pro: 12 $/потребител/на месец

Предприятия: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за Grammarly

G2: 4,7/5 (над 8000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 7000 рецензии)

15. Sudowrite (Най-добър за помощ при творческо писане)

чрез Sudowrite

Sudowrite е AI инструмент за писане, предназначен за творчески умове, особено за писатели на художествена литература, които искат да преодолеят творческата блокада и да създадат висококачествено съдържание. С функции като Describe (Опиши), той може да превърне една обикновена сцена в богато сетивно преживяване, а Write (Напиши) помага да се поддържа ритъма, като генерира следващите 300 думи във вашия стил. Освен това, той разполага с вграден инструмент за проверка на плагиатство, който проверява оригиналността на черновите на съдържанието.

Най-добрите функции на Sudowrite

Използвайте Story Bible, за да организирате главите

Достъп до инструменти като Canvas за визуализиране на сюжети и герои

Ограничения на Sudowrite

Предназначени предимно за творческо писане, което ги прави по-малко подходящи за писане на блогове.

Цени на Sudowrite

Хоби и студенти: 10 $/месец

Професионална версия: 22 $/месец

Макс: 44 $/месец

Оценки и рецензии за Sudowrite

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Пишете блогове, които се класират с ClickUp Brain

Когато избирате AI блог писател, потърсете такъв, който прави повече от просто преразказване на съдържание. Имате нужда от инструмент, който разбира вашата тема и аудитория и може да генерира свежи, оригинални идеи, които се открояват. ClickUp Brain отговаря на тези изисквания, като създава висококачествено, подобно на човешкото съдържание, което се харесва на читателите.

Но ClickUp е повече от просто инструмент за писане с изкуствен интелект. Това е цялостна платформа за управление на проекти, която поддържа целия процес на създаване на съдържание. От мозъчна атака и планиране до изготвяне на чернови и редактиране, ClickUp оптимизира всеки аспект от вашия работен процес.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес!