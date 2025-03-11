Безплатни шаблони на Google Sheets за търсене на работа и проследяване на кандидатури

Случавало ли ви се е да получите обратно обаждане за работа, но да не си спомняте да сте кандидатствали за нея? Това се случва!

Когато сте в процес на търсене на работа и изпращате по няколко кандидатури седмично, може да ви е трудно да следите всички тях. А без бърз отговор, кандидатурите могат дори да излязат напълно от ума ви.

Просто решение за това е тракер за търсене на работа. Стандартният шаблон за търсене на работа е отличен начин да управлявате информацията около търсенето си и да оптимизирате последващите действия. В това отношение Google Sheets е популярен избор за бърз достъп, с почти милиард потребители на платформата.

А най-хубавото е, че не е нужно да създавате от нулата шаблон за търсене на работа в Google Sheets.

В този наръчник сме подбрали девет шаблона за Google Sheets, за да ви спестим време. Като бонус сме включили шаблони от ClickUp, ветеран в управлението на проекти, които може да ви подхождат по-добре. Да започнем!

Какво прави един шаблон за търсене на работа добър?

Преди да преминем към шаблоните за електронни таблици, ето четири елемента, които присъстват във всеки ефективен шаблон за търсене на работа:

Яснота: Шаблонът ви за търсене на работа трябва да е прост. Простият дизайн помага на търсещите работа да проследяват задачи като кандидатствания, интервюта, контактни лица и последващи действия. По този начин никога няма да пропуснете важни детайли. Проследяване: Шаблонът за търсене на работа в Google Sheets визуализира ключови дати и включва напомняния или функции Шаблонът за търсене на работа в Google Sheets визуализира ключови дати и включва напомняния или функции за планиране , за да гарантира навременни последващи действия. Този аспект ви помага да спазвате сроковете и да поддържате организиран подход. Настройваеми: Добрият шаблон ви позволява да добавяте или променяте полета според вашите специфични нужди. Настройките ви помагат да добавите елементи като място за бележки, задачи, свързани с работата (като тест за кандидатстване), средна заплата и др. Достъпни: Независимо дали използвате мобилен телефон, таблет или настолен компютър, трябва да можете да отваряте проследяващия инструмент за работа навсякъде. В края на краищата, работодателят може да се свърже с вас дори когато пътувате. Затова е полезно да имате платформа, оптимизирана за преглед и редактиране на всяко устройство.

Безплатни шаблони за търсене на работа в Google Sheets

Навигирането на пазара на труда може да бъде прекалено обременяващо, но с подходящите инструменти можете да оптимизирате търсенето си и да поддържате организация.

Тези девет безплатни шаблона в Google Sheets ще ви помогнат да проследявате кандидатурите си, да управлявате контактите си и да определяте целите си при търсенето на работа, като направят процеса по-гладък и по-ефективен.

1. Шаблон за търсене на работа в Google Sheets от Lido

Шаблонът за търсене на работа в Google Sheets на Lido улеснява търсенето на работа с комбинация от визуални елементи и простота. Той предлага обширен списък с полета за данни, включително длъжност, информация за компанията, дата на кандидатстване, статус и последващи действия – всичко на едно място.

Той също така разполага с ясни и цветни падащи списъци за статуса на кандидатурата и местоположението. Идеален за максимизиране на производителността чрез простота, Lido е бързо решение за поставяне на търсенето на работа на правилния път.

2. Шаблон за проследяване на работата от Spreadsheetpoint

Шаблонът за проследяване на работата е практичен за тези, които се нуждаят от цялостно решение без излишни подробности.

Шаблонът разделя проследяването на четири етапа. Подлистът подробности за работата ви позволява да организирате контактите и основните подробности за кандидатурата. Подлистите предварително интервю и интервю се занимават с следващите стъпки след обратния телефонен разговор. Шаблонът има и място, наречено кредити, където можете да си водите бележки, което може да ви е от полза, ако се нуждаете от съвети за дистанционни интервюта по телефона.

Този изчистен и ясен дизайн гарантира, че всичко ще върви гладко.

3. Шаблон за проследяване на работата с динамични отчети от Loopcv

Този шаблон за търсене на работа в Google Sheets е идеален, ако предпочитате усъвършенствани визуализации за проследяване на търсенето на работа. Въпреки че включва основните подробности, Loopcv се фокусира върху динамично отчитане в области като брой кандидатури, интервюта и дори качество на отговорите.

Шаблонът предлага автоматизирани диаграми и анализи за проследяване на показатели, които ви помагат да разберете напредъка си. Той е напълно персонализируем и лесно се адаптира към вашите нужди.

Този шаблон от Loopcv е чудесен за подход към търсенето на работа, основан на данни.

4. Шаблон за проследяване на търсенето на работа от FileDrop

Търсите лесен за използване инструмент за проследяване на работата? Шаблонът за търсене на работа в Google Sheets на FileDrop е идеалният избор.

Подобно на Lido, той съчетава простота и функционалност. Шаблонът включва важни подробности като последващи действия и дати за интервюта, без да се отклонява от логичния поток.

Изчистеният дизайн предлага ясен преглед, който е достъпен с един поглед, и подчертава крайните срокове, за да сте в течение с тях. Той е идеален за търсещи работа, които искат безпроблемно преживяване, тъй като този шаблон е изцяло насочен към ефективен минимализъм.

5. Шаблон за проследяване на интервюта за работа от Google Sheets Templates

Някои търсещи работа започват да проследяват след първото последващо обаждане. Тук е мястото, където шаблонът за проследяване на интервюта за работа от Google Sheets Templates блести.

Този инструмент се фокусира изцяло върху етапа на интервюто, като ви позволява да записвате ключови подробности като името на компанията и да се впуснете директно в конкретиката. Можете да проследявате кръговете на интервюта, техния статус и важни дати.

Специалната секция „Бележки“ ви позволява да добавяте важни точки, които да запомните за всяка кандидатура, за да не губите следа. Шаблонът е идеален за търсещи работа, които искат фокусиран и рационализиран начин за преглед на напредъка на кандидатурите си.

6. Шаблон за проследяване на кандидатури за работа от StandOutCV

Следващият в списъка е шаблонът за търсене на работа в Google Sheets от StandoutCV. Тази рамка има за цел да направи търсенето на работа безстресно.

Те обхващат и основните елементи и добавя уникални полета за данни, като например линк към обявата за работа, за по-лесно справяне. Благодарение на изчистения си дизайн и удобната си структура, можете бързо да откривате възможности и да следите задачите си.

Този шаблон е идеален за тези, които ценят ефективността и искат да бъдат организирани, без да се налага да използват по-сложни инструменти.

7. Шаблон за проследяване на търсенето на работа от Teal

Шаблонът за проследяване на търсенето на работа на Teal е чудесен вариант за професионалисти, които искат да имат изчерпателна информация за всяка от своите кандидатури за работа на едно място.

Този шаблон за търсене на работа в Google Sheets включва над 32 полета за данни, които проследяват всяка кандидатура за работа. Той съдържа и раздели, които можете да използвате, за да разделите търсенето си на работа по компании, работодатели и контакти, които са от значение за търсенето ви. Това ви помага да управлявате базата си данни с контакти, за да разширите мрежата си.

Teal поддържа всяко поле ясно и директно с полезни описателни емоджита. Можете да персонализирате всяка част от тази рамка за всякакви цели.

8. Шаблон за проследяване на търсенето на работа от The Muse

Подробният шаблон на Google Sheets за търсене на работа на The Muse разделя вашите кандидатури за работа на етапи. Той е проектиран да съответства на хронологичната последователност на всяка кандидатура за работа, започвайки с обща информация, последвана от предварително интервю, интервю № 1 и т.н.

Рамката съдържа полета за дати на кандидатстване, дати за последващи действия, бележки, проучвания, раздел за тестове за владеене на езика и др. Като допълнителна екстра, този шаблон дори проверява дали сте изпратили благодарствено писмо на потенциалния си работодател след интервюто.

С ясни раздели и визуално привлекателно форматиране, шаблонът е идеален за цялостен преглед на търсенето на работа.

9. Шаблон за проследяване на работата от Jobscan

Jobscan е надеждно име за ефективни инструменти за търсене на работа и автобиографии. Техният шаблон за търсене на работа в Google Sheets отразява това с изчерпателните си полета и правила за валидиране.

Шаблонът има за цел да проследява всички данни, свързани с търсенето на работа, така че да имате достатъчно информация, за да изработите стратегии за интервюта и да оптимизирате формата на автобиографията си. Той ви помага също да отбелязвате получената обратна връзка, за да сте по-добре подготвени за следващото интервю.

Независимо колко кандидатури имате, този инструмент поддържа процеса ви организиран и ефективен.

Ограничения при използването на Google Sheets за проследяване на търсенето на работа

Въпреки че тези шаблони за търсене на работа в Google Sheets ви помагат да бъдете организирани и да поддържате преднина, те имат и няколко недостатъка.

Ръчни актуализации : Трябва ръчно да актуализирате статуса на кандидатурите и крайните срокове в шаблоните на Google Sheet, което оставя значително място за грешки. Например, ако кандидатствате за 10 работни места в една седмица, актуализирането на всеки запис може да стане досадно и податливо на грешки.

Липса на управление на задачите: Google Sheets няма вградени функции за управление на задачите. Не можете лесно да зададете напомняния за последващи действия, благодарствени съобщения или интервюта, което може да доведе до пропуснати възможности.

Липса на автоматизация на работния процес : Без вградена автоматизация преместването на кандидатурата от „Кандидатствал“ в „Интервю“ е още една ръчна задача. Това може да доведе до объркване, особено ако управлявате няколко кандидатури.

Ограничена визуализация : Google Sheets предлага основни диаграми, но може да затрудни бързия преглед на напредъка ви в търсенето на работа. Например, може да ви е трудно да визуализирате кои компании кандидатствате най-често или колко интервюта сте си осигурили.

Липса на вградени аналитични инструменти: Google Sheets не предоставя готови данни за ефективността на търсенето ви на идеалната работа. Няма да знаете процента на успеваемост на кандидатурите си, как са отговорили мениджърите по наемането или средното време за наемане, освен ако не ги изчислите ръчно.

Ако смятате, че тези ограничения са пречка, нека обсъдим алтернативи на Google Sheets за шаблони за търсене на работа с по-надеждни функции.

Алтернативни шаблони за търсене на работа и проследяване на кандидатури

Подходящият шаблон може да премахне стреса, свързан с процеса на кандидатстване за работа.

Разгледахме Google Sheets и неговите ограничения. Сега нека преосмислим търсенето на работа като проект – стратегически подход, който изисква мощно управление на проекти. Тук на помощ идва ClickUp.

С мощното си управление на задачите, ясните визуализации и интелигентната автоматизация, ClickUp ви дава възможност да поемете контрола над процеса на кандидатстване.

Вълнувате ли се? Ето три шаблона на ClickUp, създадени за ефективно и безстресово търсене на работа, готови за употреба с едно кликване.

1. Шаблон за списък с търсени работни места в ClickUp

Изтеглете този шаблон Управлявайте и визуализирайте всичко, свързано с кандидатурите ви за работа, с шаблона за търсене на работа на ClickUp.

Шаблонът за списък за търсене на работа на ClickUp е идеалната рамка за надежден надзор и контрол върху търсенето на работа. Този шаблон централизира всички аспекти на търсенето ви, от проследяване на кандидатурите до управление на интервютата с мениджърите по наемане. Той също така предлага ясни визуализации на всички съществени полета с данни.

Ето няколко основни функции, които го правят идеален шаблон за търсене на работа:

Организирайте кандидатурите си, актуализирайте подробностите за работата и съхранявайте контактната информация на едно място с ClickUp Hierarchy

Картографирайте и персонализирайте показатели като диапазон на заплащане и работно време с вградените в шаблона полета за персонализиране.

Персонализирайте актуализациите на задачите с уникални статуси като „Кандидатствал“, „На интервю“ или „Получена оферта“ с ClickUp Custom Status

Тази рамка от ClickUp е създадена, за да оптимизира вашите усилия, време и шансове за успех в намирането на идеалната работа.

2. Шаблон за търсене на работа в ClickUp

Изтеглете този шаблон Проследявайте кандидатурите и визуализирайте напредъка с шаблона за търсене на работа на ClickUp.

Искате решение, което да обработва множество кандидатури? Шаблонът за търсене на работа на ClickUp е идеален, тъй като оптимизира всички задачи, свързани с търсенето на работа. Този всеобхватен инструмент ви помага да организирате, проследявате и управлявате кандидатурите си за работа на едно място.

Ето няколко основни функции:

Създавайте задачи с точни крайни срокове и проследявайте напредъка с интегрираните задачи ClickUp в този шаблон.

Приоритизирайте и категоризирайте кандидатурите си за работа според аспекти като набор от умения и отрасъл с помощта на функциите за незабавно маркиране и филтриране на ClickUp.

Прегледайте натовареността си и се уверете, че сте напреднали в търсенето на работа с персонализираните изгледи на ClickUp , като например изглед „Натовареност“ и „Списък“.

Независимо дали започвате на чисто или променяте кариерата си, шаблонът за търсене на работа на ClickUp ще опрости пътуването ви и ще го направи ефективно.

3. Шаблон за предложение за работа в ClickUp

Изтеглете този шаблон Изпращайте визуално привлекателни и структурирани предложения за работа с шаблона за предложения за работа на ClickUp.

Имате нужда да създадете печеливша оферта? Шаблонът за оферта за работа на ClickUp е идеалната рамка за документи, независимо дали сте фрийлансър или търсите работа по договор. Това е проста рамка, в която да представите услугите и цените си. Също така е инструмент, който помага за управлението на уменията, свързани с даден проект.

Ето няколко функции, които го правят идеален за търсенето и проследяването на работа:

Персонализирайте съдържанието в предварително създадените секции мигновено

Редактирайте всяка страница с богатата функция за отбелязване на ClickUp, за да подчертаете промените в дадена кандидатура.

Усъвършенствайте езика си за мотивационни писма и имейли и създайте кариерни карти с вградената AI функция на шаблона, ClickUp Brain . Този AI инструмент може да ви помогне и при подготовката за интервюта и резюметата за работа.

Интегрирайте инструменти като Google Drive, Zoom и Calendly, за да управлявате файловете и интервютата си с ClickUp Integrations.

Визуализиране и подаване на кандидатури за работа с ClickUp

Проследяването на кандидатурите ви за работа с шаблон за търсене на работа може да ги превърне от хаотично търсене в уверено и целенасочено преследване. Шаблоните на Google Sheets със сигурност ви помагат да останете организирани, но с ClickUp получавате предимството на свързани с работата прозрения, напомняния, инструменти за подобряване на автобиографията, подобрения на мотивационното писмо и др.

