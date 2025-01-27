10-те най-добри софтуера за управление на уменията през 2025 г. (рецензии и цени)

През годините, в които съм управлявал успешни екипи, разбрах, че софтуерът за управление на уменията е като GPS, който ви води към подходящите таланти. Чрез проби и грешки открих, че такъв софтуер дава възможност на екипите да идентифицират, оценяват, развиват и ефективно проследяват уменията на служителите.
Просто казано, това е нещо, което ни помага на нас, мениджърите, да запазим здравия си разум, а нашите HR екипи – усмивките си. Бизнесът, агенциите, образователните институции – всички ние се нуждаем от солидна платформа за управление на уменията.
Нека си направим услуга и изберем само най-доброто. Нека заедно разгледаме този списък с 10-те най-добри софтуера за управление на уменията, които наистина могат да направят разликата.
Да започнем!
Какво трябва да търсите в софтуера за управление на уменията?
Нуждаете се от подходящ софтуер за управление на човешките ресурси, ако искате да развивате уменията на служителите си, да подобрите бизнес стратегията си и да получите цялостно разбиране за работната си сила. Можете да пропуснете тази секция, ако знаете какво търсите.
В противен случай, ето няколко основни неща, които трябва да имате предвид:
- Изкуствен интелект: Потърсете софтуер, който предлага AI инструменти за HR; AI извършва дейности като обобщаване на данни за уменията и подобряване на програмите за обучение за развитие на уменията.
- Автоматизация: Намерете платформа, която ви позволява да поставите малките неща на автопилот.
- Комплексни инструменти: Не се задоволявайте само с инструменти за управление на уменията – потърсете платформа с допълнителни инструменти и шаблони за всичко, свързано с управлението на служителите, знанията и проектите.
- Удобен за ползване интерфейс: Изберете софтуер за управление на персонала, който е лесен за използване и разбиране, без да се налага обширно обучение.
Идеята е ясна. По същество, вие искате софтуер за управление на уменията с функционалност, която да улесни всеки аспект от вашата работа.
10-те най-добри софтуера за управление на уменията, които да използвате през 2024 г.
Вие сте тук, за да намерите най-добрия софтуер за управление на уменията, а аз съм свършил трудната част, като съм проучил пазара за 10-те най-добри варианта.
Разгледайте нашия списък, за да намерите това, от което се нуждаете, за рекордно кратко време.
1. ClickUp
ClickUp за HR екипи оптимизира всичко – от набирането на персонал до въвеждането в работата и отвъд това. ???
Усъвършенствайте и опростете всичко, свързано с развитието и управлението на служителите, с нашата всеобхватна платформа за управление на човешките ресурси.
ClickUp улеснява:
- Проследявайте индивидуалните резултати, ангажираността и развитието на всеки служител.
- Създайте персонализирани изгледи, за да съгласувате членовете на екипа си
- Съхранявайте конфиденциалната комуникация и информацията за служителите по сигурен начин
- Организирайте кандидатите, заявленията и контактите
- Спестете време с шаблони, персонализирани статуси и автоматизация.
- Генерирайте отчети на базата на данни за цялостен поглед върху вашата система за управление на уменията.
Използвайте шаблоните на ClickUp, за да спестите време при анализа на уменията и да видите уменията и сертификатите на служителите с един поглед.
Например, използвайте шаблона за анализ на пропуските в уменията на ClickUp, за да извършите оценка на уменията и да идентифицирате ключовите умения, които липсват на членовете на вашия екип. Оттам ще получите практични съвети за преодоляване на пропуските в уменията, подобряване на производителността и всичко останало, от което вашият бизнес се нуждае, за да се отличи.
Имате нужда от приложение за проследяване на цели? ClickUp Goals подпомага вашия успех с измерими цели, автоматизирано проследяване на напредъка и ясни срокове. Използвайте го, за да проследявате индивидуалните цели, свързани с уменията на вашите екипи и служители.
ClickUp разполага и със софтуер за наблюдение на служителите, който ви показва данни в реално време за това, какво правят членовете на вашия екип.
И не забравяйте ClickUp AI и ClickUp Automations! Тези два инструмента се комбинират, за да спестят часове всяка седмица, като автоматизират ежедневните задачи и използват огромната мощност на най-добрите съвременни технологии за изкуствен интелект.
С хиляди инструменти, шаблони и интеграции, безплатният софтуер за управление на проекти на ClickUp е само на един клик разстояние.
Най-добрите функции на ClickUp
- Библиотека с над 1000 шаблона (например шаблони за планове за развитие, шаблони за работни процеси, шаблони за матрици на умения и др. )
- Над 1000 интеграции с популярни платформи и инструменти, включително Microsoft Excel, Asana, Slack, HubSpot и други.
- Функциите за сътрудничество в реално време улесняват поддържането на комуникацията между членовете на екипа относно напредъка им, подобрявайки критичните умения.
- Инструментите за управление на проекти и приоритизиране поддържат екипа ви на път към инициативи за обучение, повишаване на квалификацията и др.
- Шаблонът за технически умения на ClickUp има функции за оценка на компетенциите, повишаване на квалификацията, проследяване на нивата на умения и кариерно развитие.
Ограничения на ClickUp
- Някои потребители споделят, че им е било необходимо време, за да се запознаят с многобройните функции на ClickUp (проблемът е решен с помощта на видео уроци и подробни често задавани въпроси).
- ClickUp AI не е достъпен за потребители с безплатен план.
ClickUp цени
- Безплатно завинаги
- Неограничен: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 USD/месец на потребител
- Предприятие: Свържете се с нас за цени
- ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9200 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 3900 рецензии)
2. Skills Base
Skills Base е софтуер за управление на знания, който предоставя прозрачен и достъпен център за таксономия на уменията. Използвайте тази платформа за управление на уменията, за да оценявате, визуализирате и действате въз основа на данни за уменията, за да получите информация за преквалификация, управление на таланти, планиране на работната сила и др.
Най-добрите функции на Skills Base
- Подчертайте пропуските в уменията на вашия екип, за да подобрите задържането на персонала, набирането на нови кадри и растежа на организацията.
- Цялостното проследяване на уменията идентифицира къде е необходима допълнителна подкрепа, за да се придобият подходящите умения на работното място.
- Матрицата за умения, базирана на облак, ви предоставя данни в реално време за по-добро управление на производителността.
- Библиотеката Skills Base предоставя подбрана колекция от умения, базирани на организационните роли във вашата компания.
Ограничения на Skills Base
- Потребителските рецензии споменават необходимостта от подобрени AI функции, за да се спести време и да се подобри процеса на набиране на персонал.
- Според някои рецензии, административните инструменти понякога са сложни и трудни за разбиране.
Skills Base цени
- Безплатно
- Екипи: 99 $/месец, плащани ежегодно предварително
- Enterprise: 149 $/месец, плащани ежегодно авансово
- Ultimate: Свържете се с нас за цени
Skills Base оценки и рецензии
- G2: 4,6/5 (10+ рецензии)
- Capterra: 0/5 (0 рецензии)
3. SkillNet
SkillNet е софтуерна платформа за управление на уменията, която превръща компаниите в организации, базирани на умения. Платформата преобрази инструментите за оценка на служителите и подобряване на процесите на развитие, улеснявайки оценяването, мотивирането и оптимизирането на човешките ресурси.
Най-добрите функции на SkillNet
- Персонализираните рамки за повишаване на квалификацията и преквалификация спестяват време при създаването на инициативи за подобряване на набора от умения на служителите.
- База данни за управление на сертификати в облака с всичко необходимо за проследяване на външни сертификати и квалификации за всички длъжности.
- Базата данни и електронните таблици за умения проследяват, наблюдават и измерват уменията на служителите въз основа на данни, оценени от самите тях и от мениджърите.
- Акцент върху уменията, необходими за компании в областта на здравеопазването, производството и технологиите.
Ограничения на SkillNet
- Потребителските рецензии споменават за спорадични бъгове и проблеми с блокиране на програмата.
- Според някои рецензии, членовете на екипа казват, че платформата би могла да се възползва от по-интуитивен дизайн.
SkillNet цени
Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии на SkillNet
- G2: 4,6/5 (10+ рецензии)
- Capterra: 4,9/5 (10+ рецензии)
4. Avilar
Avilar предлага софтуерна платформа за управление на компетенциите, базирана на облак: WebMentor LMS Learning Management System. Използвайте я, за да дефинирате работните роли, да създадете рамки за компетенции, да обучавате членовете на екипа и да разберете настоящите умения на вашите служители. ?
Най-добрите функции на Avilar
- Софтуерът за управление на уменията и ангажираността на служителите дава възможност на организациите да запълнят пропуските в уменията и да определят кариерния път на всеки член на екипа.
- Подробните данни предоставят информация за подобренията в инициативите за обучение и развитие.
- Инструментите за планиране на работната сила и приемствеността ви подготвят за потенциални загуби и намиране на заместници предварително.
- Сътрудничеството с водещи доставчици на обучителни курсове предоставя на потребителите достъп до разнообразни ресурси за управление на обучението.
Ограничения на Avilar
- Курсовете за обучение на умения трябва да се закупуват поотделно (цената на всеки курс варира, но много от тях струват по-малко от 10 долара).
- Липсата на обратна връзка от клиенти на популярните платформи за рецензии затруднява получаването на информация за средното потребителско преживяване.
Avilar цени
Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии на Avilar
- G2: Н/Д
- Capterra: Н/Д
5. Pluralsight
Pluralsight е инструмент за управление на уменията на персонала, който предоставя на организациите и екипите достъп до най-високо оценени продукти и онлайн курсове за насърчаване на развитието на уменията. Използвайте данни, за да оцените твърдите и меките умения на вашия екип, да направите подобрения и да запълните пропуските в уменията.
Най-добрите функции на Pluralsight
- Персонализираните програми и пътища за обучение подкрепят уникалните организационни цели, за да предоставят подходящи курсове за всеки член на екипа.
- Курсовете, насочени към умения в областта на ИТ и технологиите, са идеални за организации, които се нуждаят от попълване на специализирани умения.
- Картите за повишаване на квалификацията създават универсални курсове, така че екипите да разберат откъде да започнат и накъде да продължат.
- Практическите обучения използват проекти, лабораторни упражнения и тестови среди, за да затвърдят новите умения и да подобрят увереността на членовете на вашия екип.
Ограничения на Pluralsight
- Някои потребители изразяват необходимост от интеграция с други популярни системи за управление на обучението.
- В ревютата на някои потребители се споменава липсата на мотивационни известия по имейл, които да поддържат интереса на членовете на екипа към курсовете.
Pluralsight цени
- Стартово ниво: 33,25 $/месец на потребител
- Професионална версия: 48,25 $/месец на потребител
- Предприятие: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии на Pluralsight
- G2: 4/6/5 (над 1000 рецензии)
- Capterra: 4,5/5 (над 100 рецензии)
6. intelliHR
intelliHR е софтуер за управление на таланти с инструменти за управление на уменията, които подобряват производителността, ангажираността, задържането на персонала и корпоративната култура. Използвайте го, за да създадете по-добро работно преживяване за вашата организация, екипи и служители, като запълните пропуските в уменията и подобрите процесите на развитие.
Най-добрите функции на intelliHR
- Самообслужването на служителите позволява на членовете на екипа да управляват личните си данни, оценки на представянето, записи за обучения и др.
- Анализите и информацията в реално време дават възможност на мениджърите да вземат информирани решения относно планирането на работната сила и управлението на производителността.
- Системата за управление на производителността включва поставяне на цели, обратна връзка и оценки на производителността.
- Опитът с назначаването и напускането на служители рационализира процеса и гарантира спазването на нормативните изисквания.
Ограничения на intelliHR
- Някои потребители изразиха необходимост от по-подробни видео уроци, за да се намали кривата на обучение.
- Според рецензиите, някои екипи биха имали полза от допълнителни интеграции на трети страни.
intelliHR цени
Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии на intelliHR
- G2: 4,8/5 (над 80 рецензии)
- Capterra: 4,8/5 (над 30 рецензии)
7. Growthspace
Growthspace е облачна платформа за обучение, която предлага набор от инструменти за управление на уменията, насочени към лица и организации, работещи за постигане на цели за професионално развитие. Възползвайте се от широка гама от интерактивни, увлекателни и практични курсове и програми за коучинг, водени от експерти в съответната област.
Най-добрите функции на Growthspace
- Персонализирани сесии за наставничество с опитни професионалисти, за да отговорим на специфичните нужди на всеки индивид.
- Интерактивни инструменти за обучение, като тестове и симулации, за подобряване на ангажираността на служителите
- Висококачественото съдържание и актуалната информация от водещи експерти и лидери в областта гарантират качеството на инициативата за повишаване на квалификацията.
- Практичният и приложим подход предлага реални познания и умения, които потребителите могат да приложат в кариерното си развитие.
Ограничения на Growthspace
- Някои потребители споделят, че платформата за планиране на срещи не е толкова лесна за използване, колкото би могла да бъде.
- В рецензиите на някои екипи се изразява необходимостта от персонализирани потребителски табла за подобряване на опита при обучението.
Growthspace цени
Свържете се с нас за персонализирана оферта за цени за развитие на служителите
Оценки и рецензии на Growthspace
- G2: 4,8/5 (над 200 рецензии)
- Capterra: Н/Д
8. Rallyware
Rallyware е платформа за подобряване на производителността, която предоставя препоръки за вашия екип. Използвайте я, за да определите най-подходящите за всеки отделен човек учебни и бизнес дейности в точното време, за да подобрите ефекта от вашите инструменти за управление на уменията.
Най-добрите функции на Rallyware
- Персонализираните планове за обучение са насочени към нуждите, целите и стиловете на учене на отделните потребители, за да им препоръчат подходящите умения и съдържание.
- Елементи на геймификация като значки и класации подобряват ангажираността и мотивацията на служителите.
- Приложението е оптимизирано за мобилни устройства, за да позволи на учащите да имат достъп до платформата отвсякъде и по всяко време.
- Подробните анализи и отчети за ангажираността и напредъка на всеки учащ улесняват администраторите да проследяват ефективността на програмите за обучение.
Ограничения на Rallyware
- Отзивите на някои потребители сочат, че настройката на езика не винаги е надеждна, като понякога се показват абзаци на английски език вместо на избрания език.
- Някои екипи изразиха желание да видят по-нататъшно внедряване на AI функции в платформата Rallyware.
Rallyware цени
Свържете се с нас за цени
Рейтинги и рецензии за Rallyware
- G2: 4,8/5 (над 40 рецензии)
- Capterra: 5/5 (над 20 рецензии)
9. Cloud Academy
Cloud Academy предоставя софтуер за управление на уменията, с който да изградите солидни умения в областта на облачните изчисления. Възползвайте се от подробните анализи и отчети, за да разберете по-добре ангажираността и напредъка на всеки учащ и да вземете по-информирани решения.
Най-добрите функции на Cloud Academy
- Библиотеката с курсове предлага обучение за основните облачни платформи, включително AWS, Azure, Google Cloud Platform и други.
- Практическите лаборатории позволяват на потребителите да упражняват и прилагат знанията, които са придобили от курсовете, в реални условия.
- Оценки на уменията на потребителите, за да се идентифицират силните им страни и областите, в които се нуждаят от подобрение.
- Подробни отчети и анализи с данните, от които се нуждаете, за да проследявате напредъка в развитието на уменията и ангажираността на служителите.
Ограничения на Cloud Academy
- В рецензиите се споменава необходимостта от непрекъснати актуализации на курсовете, за да се поддържат най-новите промени в популярните облачни платформи (Cloud Academy заяви, че активно работи по този въпрос).
- Някои потребители споделят, че ограничената офлайн и мобилна достъпност забавя напредъка в обучението на членовете на екипа.
Cloud Academy цени
- Физически лица: 39 $/месец
- Малки екипи: 55 USD/месец на потребител
- Предприятие: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии на Cloud Academy
- G2: 4,7/5 (над 400 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 100 рецензии)
10. Runn
Runn е платформа за управление на ресурси, базирана в облака, с интегрирани инструменти за проследяване на времето и прогнозиране. Използвайте я, за да планирате проекти, да разпределяте ресурси, да оптимизирате екипите, да идентифицирате пропуските в уменията и да получите цялостен поглед върху работната си сила.
Най-добрите функции на Runn
- Удобният за ползване дизайн улеснява членовете на екипа да навигират и използват инструментите без никакви технически познания.
- Настройваемите работни процеси ви позволяват да адаптирате платформата Runn към вашата организация и членовете на екипа ви.
- Системата за управление на ресурсите ви дава възможност да управлявате и проследявате натоварването на екипа си и да използвате ресурсите си ефективно.
- Анализите в реално време предоставят подробна информация за ефективността на екипа и напредъка на проекта за по-добро вземане на решения, основани на данни.
Ограничения на Runn
- Отзивите на някои потребители изразяват необходимостта от допълнителни API функции.
- Някои рецензенти казват, че настройването на нивата на разрешения е трудно или изисква обходни решения.
Runn цени
- Безплатно
- Pro: 10 USD/месец на потребител
- Предприятие: Свържете се с нас за цени
Рейтинги и рецензии
- G2: 4,5/5 (1+ рецензии)
- Capterra: 4,8/5 (над 20 рецензии)
Оптимизирайте екипа си с инструменти за управление на уменията
В свят, в който уменията са валута, използването на подходящите инструменти за управление на уменията прави голяма разлика.
Внедряването на софтуер за управление на уменията рационализира организационните процеси и дава възможност на членовете на екипа да реализират пълния си потенциал. ✨?
Готови ли сте да подобрите работния си процес по управление на уменията? Изпитайте ново ниво на ефективност и ангажираност на служителите – регистрирайте се в ClickUp още днес!