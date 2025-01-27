10-те най-добри софтуера за управление на уменията през 2025 г. (рецензии и цени)

През годините, в които съм управлявал успешни екипи, разбрах, че софтуерът за управление на уменията е като GPS, който ви води към подходящите таланти. Чрез проби и грешки открих, че такъв софтуер дава възможност на екипите да идентифицират, оценяват, развиват и ефективно проследяват уменията на служителите.

Просто казано, това е нещо, което ни помага на нас, мениджърите, да запазим здравия си разум, а нашите HR екипи – усмивките си. Бизнесът, агенциите, образователните институции – всички ние се нуждаем от солидна платформа за управление на уменията.

Нека си направим услуга и изберем само най-доброто. Нека заедно разгледаме този списък с 10-те най-добри софтуера за управление на уменията, които наистина могат да направят разликата.

Да започнем!

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на уменията?

Нуждаете се от подходящ софтуер за управление на човешките ресурси, ако искате да развивате уменията на служителите си, да подобрите бизнес стратегията си и да получите цялостно разбиране за работната си сила. Можете да пропуснете тази секция, ако знаете какво търсите.

В противен случай, ето няколко основни неща, които трябва да имате предвид:

Изкуствен интелект: Потърсете софтуер, който предлага Потърсете софтуер, който предлага AI инструменти за HR ; AI извършва дейности като обобщаване на данни за уменията и подобряване на програмите за обучение за развитие на уменията.

Автоматизация : Намерете платформа, която ви позволява да поставите малките неща на автопилот.

Комплексни инструменти: Не се задоволявайте само с инструменти за управление на уменията – потърсете платформа с допълнителни инструменти и шаблони за всичко, свързано с управлението на служителите, знанията и проектите.

Удобен за ползване интерфейс: Изберете Изберете софтуер за управление на персонала , който е лесен за използване и разбиране, без да се налага обширно обучение.

Идеята е ясна. По същество, вие искате софтуер за управление на уменията с функционалност, която да улесни всеки аспект от вашата работа.

10-те най-добри софтуера за управление на уменията, които да използвате през 2024 г.

Вие сте тук, за да намерите най-добрия софтуер за управление на уменията, а аз съм свършил трудната част, като съм проучил пазара за 10-те най-добри варианта.

Разгледайте нашия списък, за да намерите това, от което се нуждаете, за рекордно кратко време.

Визуализирайте етапите на проекта с Gantt view в ClickUp

ClickUp за HR екипи оптимизира всичко – от набирането на персонал до въвеждането в работата и отвъд това. ??‍?

Усъвършенствайте и опростете всичко, свързано с развитието и управлението на служителите, с нашата всеобхватна платформа за управление на човешките ресурси.

ClickUp улеснява:

Проследявайте индивидуалните резултати, ангажираността и развитието на всеки служител.

Създайте персонализирани изгледи, за да съгласувате членовете на екипа си

Съхранявайте конфиденциалната комуникация и информацията за служителите по сигурен начин

Организирайте кандидатите, заявленията и контактите

Спестете време с шаблони, персонализирани статуси и автоматизация.

Генерирайте отчети на базата на данни за цялостен поглед върху вашата система за управление на уменията.

Използвайте шаблоните на ClickUp, за да спестите време при анализа на уменията и да видите уменията и сертификатите на служителите с един поглед.

Например, използвайте шаблона за анализ на пропуските в уменията на ClickUp, за да извършите оценка на уменията и да идентифицирате ключовите умения, които липсват на членовете на вашия екип. Оттам ще получите практични съвети за преодоляване на пропуските в уменията, подобряване на производителността и всичко останало, от което вашият бизнес се нуждае, за да се отличи.

Имате нужда от приложение за проследяване на цели? ClickUp Goals подпомага вашия успех с измерими цели, автоматизирано проследяване на напредъка и ясни срокове. Използвайте го, за да проследявате индивидуалните цели, свързани с уменията на вашите екипи и служители.

ClickUp разполага и със софтуер за наблюдение на служителите, който ви показва данни в реално време за това, какво правят членовете на вашия екип.

И не забравяйте ClickUp AI и ClickUp Automations! Тези два инструмента се комбинират, за да спестят часове всяка седмица, като автоматизират ежедневните задачи и използват огромната мощност на най-добрите съвременни технологии за изкуствен интелект.

С хиляди инструменти, шаблони и интеграции, безплатният софтуер за управление на проекти на ClickUp е само на един клик разстояние.

Най-добрите функции на ClickUp

Библиотека с над 1000 шаблона (например шаблони за планове за развитие , шаблони за работни процеси, шаблони за матрици на умения и др. )

Над 1000 интеграции с популярни платформи и инструменти, включително Microsoft Excel, Asana, Slack, HubSpot и други.

Функциите за сътрудничество в реално време улесняват поддържането на комуникацията между членовете на екипа относно напредъка им, подобрявайки критичните умения.

Инструментите за управление на проекти и приоритизиране поддържат екипа ви на път към инициативи за обучение, повишаване на квалификацията и др.

Шаблонът за технически умения на ClickUp има функции за оценка на компетенциите, повишаване на квалификацията, проследяване на нивата на умения и кариерно развитие.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за матрица на уменията на ClickUp е мощен инструмент, който ви помага да се ориентирате в уникалните сложности на управлението на талантите.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители споделят, че им е било необходимо време, за да се запознаят с многобройните функции на ClickUp (проблемът е решен с помощта на видео уроци и подробни често задавани въпроси).

ClickUp AI не е достъпен за потребители с безплатен план.

ClickUp цени

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9200 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3900 рецензии)

2. Skills Base

чрез Skills Base

Skills Base е софтуер за управление на знания, който предоставя прозрачен и достъпен център за таксономия на уменията. Използвайте тази платформа за управление на уменията, за да оценявате, визуализирате и действате въз основа на данни за уменията, за да получите информация за преквалификация, управление на таланти, планиране на работната сила и др.

Най-добрите функции на Skills Base

Подчертайте пропуските в уменията на вашия екип, за да подобрите задържането на персонала, набирането на нови кадри и растежа на организацията.

Цялостното проследяване на уменията идентифицира къде е необходима допълнителна подкрепа, за да се придобият подходящите умения на работното място.

Матрицата за умения, базирана на облак, ви предоставя данни в реално време за по-добро управление на производителността.

Библиотеката Skills Base предоставя подбрана колекция от умения, базирани на организационните роли във вашата компания.

Ограничения на Skills Base

Потребителските рецензии споменават необходимостта от подобрени AI функции, за да се спести време и да се подобри процеса на набиране на персонал.

Според някои рецензии, административните инструменти понякога са сложни и трудни за разбиране.

Skills Base цени

Безплатно

Екипи: 99 $/месец, плащани ежегодно предварително

Enterprise: 149 $/месец, плащани ежегодно авансово

Ultimate: Свържете се с нас за цени

Skills Base оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (10+ рецензии)

Capterra: 0/5 (0 рецензии)

3. SkillNet

чрез SkillNet

SkillNet е софтуерна платформа за управление на уменията, която превръща компаниите в организации, базирани на умения. Платформата преобрази инструментите за оценка на служителите и подобряване на процесите на развитие, улеснявайки оценяването, мотивирането и оптимизирането на човешките ресурси.

Най-добрите функции на SkillNet

Персонализираните рамки за повишаване на квалификацията и преквалификация спестяват време при създаването на инициативи за подобряване на набора от умения на служителите.

База данни за управление на сертификати в облака с всичко необходимо за проследяване на външни сертификати и квалификации за всички длъжности.

Базата данни и електронните таблици за умения проследяват, наблюдават и измерват уменията на служителите въз основа на данни, оценени от самите тях и от мениджърите.

Акцент върху уменията, необходими за компании в областта на здравеопазването, производството и технологиите.

Ограничения на SkillNet

Потребителските рецензии споменават за спорадични бъгове и проблеми с блокиране на програмата.

Според някои рецензии, членовете на екипа казват, че платформата би могла да се възползва от по-интуитивен дизайн.

SkillNet цени

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на SkillNet

G2: 4,6/5 (10+ рецензии)

Capterra: 4,9/5 (10+ рецензии)

4. Avilar

чрез Avilar

Avilar предлага софтуерна платформа за управление на компетенциите, базирана на облак: WebMentor LMS Learning Management System. Използвайте я, за да дефинирате работните роли, да създадете рамки за компетенции, да обучавате членовете на екипа и да разберете настоящите умения на вашите служители. ?

Най-добрите функции на Avilar

Софтуерът за управление на уменията и ангажираността на служителите дава възможност на организациите да запълнят пропуските в уменията и да определят кариерния път на всеки член на екипа.

Подробните данни предоставят информация за подобренията в инициативите за обучение и развитие.

Инструментите за планиране на работната сила и приемствеността ви подготвят за потенциални загуби и намиране на заместници предварително.

Сътрудничеството с водещи доставчици на обучителни курсове предоставя на потребителите достъп до разнообразни ресурси за управление на обучението.

Ограничения на Avilar

Курсовете за обучение на умения трябва да се закупуват поотделно (цената на всеки курс варира, но много от тях струват по-малко от 10 долара).

Липсата на обратна връзка от клиенти на популярните платформи за рецензии затруднява получаването на информация за средното потребителско преживяване.

Avilar цени

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Avilar

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

5. Pluralsight

чрез Pluralsight

Pluralsight е инструмент за управление на уменията на персонала, който предоставя на организациите и екипите достъп до най-високо оценени продукти и онлайн курсове за насърчаване на развитието на уменията. Използвайте данни, за да оцените твърдите и меките умения на вашия екип, да направите подобрения и да запълните пропуските в уменията.

Най-добрите функции на Pluralsight

Персонализираните програми и пътища за обучение подкрепят уникалните организационни цели, за да предоставят подходящи курсове за всеки член на екипа.

Курсовете, насочени към умения в областта на ИТ и технологиите, са идеални за организации, които се нуждаят от попълване на специализирани умения.

Картите за повишаване на квалификацията създават универсални курсове, така че екипите да разберат откъде да започнат и накъде да продължат.

Практическите обучения използват проекти, лабораторни упражнения и тестови среди, за да затвърдят новите умения и да подобрят увереността на членовете на вашия екип.

Ограничения на Pluralsight

Някои потребители изразяват необходимост от интеграция с други популярни системи за управление на обучението.

В ревютата на някои потребители се споменава липсата на мотивационни известия по имейл, които да поддържат интереса на членовете на екипа към курсовете.

Pluralsight цени

Стартово ниво: 33,25 $/месец на потребител

Професионална версия: 48,25 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Pluralsight

G2: 4/6/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 100 рецензии)

6. intelliHR

чрез intelliHR

intelliHR е софтуер за управление на таланти с инструменти за управление на уменията, които подобряват производителността, ангажираността, задържането на персонала и корпоративната култура. Използвайте го, за да създадете по-добро работно преживяване за вашата организация, екипи и служители, като запълните пропуските в уменията и подобрите процесите на развитие.

Най-добрите функции на intelliHR

Самообслужването на служителите позволява на членовете на екипа да управляват личните си данни, оценки на представянето, записи за обучения и др.

Анализите и информацията в реално време дават възможност на мениджърите да вземат информирани решения относно планирането на работната сила и управлението на производителността.

Системата за управление на производителността включва поставяне на цели, обратна връзка и оценки на производителността.

Опитът с назначаването и напускането на служители рационализира процеса и гарантира спазването на нормативните изисквания.

Ограничения на intelliHR

Някои потребители изразиха необходимост от по-подробни видео уроци, за да се намали кривата на обучение.

Според рецензиите, някои екипи биха имали полза от допълнителни интеграции на трети страни.

intelliHR цени

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на intelliHR

G2: 4,8/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 30 рецензии)

7. Growthspace

чрез Growthspace

Growthspace е облачна платформа за обучение, която предлага набор от инструменти за управление на уменията, насочени към лица и организации, работещи за постигане на цели за професионално развитие. Възползвайте се от широка гама от интерактивни, увлекателни и практични курсове и програми за коучинг, водени от експерти в съответната област.

Най-добрите функции на Growthspace

Персонализирани сесии за наставничество с опитни професионалисти, за да отговорим на специфичните нужди на всеки индивид.

Интерактивни инструменти за обучение, като тестове и симулации, за подобряване на ангажираността на служителите

Висококачественото съдържание и актуалната информация от водещи експерти и лидери в областта гарантират качеството на инициативата за повишаване на квалификацията.

Практичният и приложим подход предлага реални познания и умения, които потребителите могат да приложат в кариерното си развитие.

Ограничения на Growthspace

Някои потребители споделят, че платформата за планиране на срещи не е толкова лесна за използване, колкото би могла да бъде.

В рецензиите на някои екипи се изразява необходимостта от персонализирани потребителски табла за подобряване на опита при обучението.

Growthspace цени

Свържете се с нас за персонализирана оферта за цени за развитие на служителите

Оценки и рецензии на Growthspace

G2: 4,8/5 (над 200 рецензии)

Capterra: Н/Д

8. Rallyware

чрез Rallyware

Rallyware е платформа за подобряване на производителността, която предоставя препоръки за вашия екип. Използвайте я, за да определите най-подходящите за всеки отделен човек учебни и бизнес дейности в точното време, за да подобрите ефекта от вашите инструменти за управление на уменията.

Най-добрите функции на Rallyware

Персонализираните планове за обучение са насочени към нуждите, целите и стиловете на учене на отделните потребители, за да им препоръчат подходящите умения и съдържание.

Елементи на геймификация като значки и класации подобряват ангажираността и мотивацията на служителите.

Приложението е оптимизирано за мобилни устройства, за да позволи на учащите да имат достъп до платформата отвсякъде и по всяко време.

Подробните анализи и отчети за ангажираността и напредъка на всеки учащ улесняват администраторите да проследяват ефективността на програмите за обучение.

Ограничения на Rallyware

Отзивите на някои потребители сочат, че настройката на езика не винаги е надеждна, като понякога се показват абзаци на английски език вместо на избрания език.

Някои екипи изразиха желание да видят по-нататъшно внедряване на AI функции в платформата Rallyware.

Rallyware цени

Свържете се с нас за цени

Рейтинги и рецензии за Rallyware

G2: 4,8/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 5/5 (над 20 рецензии)

9. Cloud Academy

чрез Cloud Academy

Cloud Academy предоставя софтуер за управление на уменията, с който да изградите солидни умения в областта на облачните изчисления. Възползвайте се от подробните анализи и отчети, за да разберете по-добре ангажираността и напредъка на всеки учащ и да вземете по-информирани решения.

Най-добрите функции на Cloud Academy

Библиотеката с курсове предлага обучение за основните облачни платформи, включително AWS, Azure, Google Cloud Platform и други.

Практическите лаборатории позволяват на потребителите да упражняват и прилагат знанията, които са придобили от курсовете, в реални условия.

Оценки на уменията на потребителите, за да се идентифицират силните им страни и областите, в които се нуждаят от подобрение.

Подробни отчети и анализи с данните, от които се нуждаете, за да проследявате напредъка в развитието на уменията и ангажираността на служителите.

Ограничения на Cloud Academy

В рецензиите се споменава необходимостта от непрекъснати актуализации на курсовете, за да се поддържат най-новите промени в популярните облачни платформи (Cloud Academy заяви, че активно работи по този въпрос).

Някои потребители споделят, че ограничената офлайн и мобилна достъпност забавя напредъка в обучението на членовете на екипа.

Cloud Academy цени

Физически лица: 39 $/месец

Малки екипи: 55 USD/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Cloud Academy

G2: 4,7/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 100 рецензии)

10. Runn

чрез Runn

Runn е платформа за управление на ресурси, базирана в облака, с интегрирани инструменти за проследяване на времето и прогнозиране. Използвайте я, за да планирате проекти, да разпределяте ресурси, да оптимизирате екипите, да идентифицирате пропуските в уменията и да получите цялостен поглед върху работната си сила.

Най-добрите функции на Runn

Удобният за ползване дизайн улеснява членовете на екипа да навигират и използват инструментите без никакви технически познания.

Настройваемите работни процеси ви позволяват да адаптирате платформата Runn към вашата организация и членовете на екипа ви.

Системата за управление на ресурсите ви дава възможност да управлявате и проследявате натоварването на екипа си и да използвате ресурсите си ефективно.

Анализите в реално време предоставят подробна информация за ефективността на екипа и напредъка на проекта за по-добро вземане на решения, основани на данни.

Ограничения на Runn

Отзивите на някои потребители изразяват необходимостта от допълнителни API функции.

Някои рецензенти казват, че настройването на нивата на разрешения е трудно или изисква обходни решения.

Runn цени

Безплатно

Pro: 10 USD/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Рейтинги и рецензии

G2: 4,5/5 (1+ рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 20 рецензии)

Оптимизирайте екипа си с инструменти за управление на уменията

В свят, в който уменията са валута, използването на подходящите инструменти за управление на уменията прави голяма разлика.

Внедряването на софтуер за управление на уменията рационализира организационните процеси и дава възможност на членовете на екипа да реализират пълния си потенциал. ✨?

Готови ли сте да подобрите работния си процес по управление на уменията? Изпитайте ново ниво на ефективност и ангажираност на служителите – регистрирайте се в ClickUp още днес!