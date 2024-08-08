10-те най-добри CRM системи за влиятелни лица през 2025 г.

Маркетингът с влиятелни лица е изключително мощен, като марките печелят впечатляваща възвръщаемост на инвестициите от 5,78 долара за всеки изразходван 1 долар. Представлявате ли марка, която е опитвала да работи с няколко влиятелни лица и е установила, че това е трудно?

Повярвайте ми, разбирам ви. Всеки влиятелен човек има свой собствен начин на работа и опитът да ги вкарате всички в една и съща категория просто не дава резултат. Трябва да персонализирате подхода си, но кой има време за това, когато се занимавате с милион други задачи?

Въведете CRM за влиятелни лица.

Тези инструменти променят изцяло управлението на взаимоотношенията с влиятелните лица. Те съхраняват цялата важна информация на едно място, оптимизират комуникацията и правят сътрудничеството да работи като часовник.

През изминалата година аз и колегите ми от ClickUp оценихме различни варианти и съставихме списък с 10-те най-добри CRM софтуера за влиятелни лица за годината.

Ще обсъдим аспектите, на които трябва да обърнете внимание в тези инструменти, преди да ви запознаем с някои от най-добрите инструменти за управление на взаимоотношенията с влиятелни лица на пазара. Да започнем!

С толкова много инструменти на пазара, може да е трудно да разберете откъде да започнете да ги оценявате. Ето някои ключови аспекти, които бих търсил в CRM платформа за влиятелни лица:

Търсене на влиятелни лица : Потърсете инструмент, който ви помага да намерите влиятелни лица в социалните медии, които съответстват на ценностите на вашата марка и целевата аудитория, спестявайки време и усилия.

Проследяване на тенденциите : Бъдете една крачка напред, като идентифицирате и използвате най-новите тенденции, включително прословутите актуализации на алгоритъма на LinkedIn, най-добре представящите се аудиофайлове в Instagram Reels, : Бъдете една крачка напред, като идентифицирате и използвате най-новите тенденции, включително прословутите актуализации на алгоритъма на LinkedIn, най-добре представящите се аудиофайлове в Instagram Reels, трикове за TikTok и други, за да поддържате кампаниите си актуални и релевантни.

Шаблони за влиятелни лица : Потърсете CRM инструменти за влиятелни лица, които предлагат предварително проектирани шаблони за контакти и сътрудничество, които помагат за оптимизиране на комуникацията и поддържане на последователност.

Проследяване на ангажираността : Изберете инструмент, който ви помага да следите как влиятелните лица взаимодействат с аудиторията си и как се представя тяхното съдържание, за да сте сигурни, че отговарят на целите на вашата кампания.

Управление на кампании : Уверете се, че инструментите ви позволяват да управлявате няколко кампании от една платформа, като поддържате всички сътрудничества с влиятелни лица организирани и в правилната посока.

Анализ на ефективността : Дайте приоритет на платформа за управление на влиятелни лица, която ви позволява да получите информация за успеха на кампаниите с подробни анализи, което ви помага да вземете решения, основани на данни.

Персонализирани табла : Изберете инструменти с персонализирани табла, за да подчертаете показателите и информацията, които са най-важни за вашите кампании.

Възможности за интеграция: Дайте предпочитание на интеграцията с други платформи, които използвате, като подобрите функционалността и ефективността на вашите : Дайте предпочитание на интеграцията с други платформи, които използвате, като подобрите функционалността и ефективността на вашите инструменти за управление на социални медии или CRM

Тези CRM компоненти са от съществено значение за оптимизиране на вашата маркетингова стратегия за влиятелни лица и за извличане на максимална полза от вашите сътрудничества. Прилагането на тези ефективни CRM съвети може допълнително да подобри вашата способност да управлявате взаимоотношенията с влиятелни лица и да проследявате безпроблемно ефективността на кампаниите.

Вашият CRM инструмент за влиятелни лица ви дава възможност да идентифицирате най-добрите влиятелни лица за сътрудничество, да наблюдавате взаимодействието между влиятелните лица и техните последователи и да анализирате ефективността на кампаниите.

Ето нашият списък с най-добрите CRM инструменти за влиятелни лица, от които можете да избирате!

1. ClickUp – подходящ за управление на взаимоотношенията с влиятелни лица

Управлявайте всичките си взаимоотношения с влиятелни лица на една платформа, използвайки софтуера за управление на проекти CRM на ClickUp.

Нека започнем с ClickUp – платформа „всичко в едно“, която отговаря на всички ваши CRM нужди.

Софтуерът за управление на проекти CRM на ClickUp ви позволява да контролирате всеки аспект от вашите маркетингови усилия с влиятелни лица. Той предлага удобна функция – централизиран хъб, където можете да проследявате взаимодействията с влиятелни лица, да наблюдавате напредъка на кампаниите и да осигурявате навременна комуникация.

Ето как те улесняват управлението на маркетинговите усилия с влиятелни лица:

Ефективно управление на влиятелните лица: Създайте специално работно пространство за маркетинг с влиятелни лица. Управлявайте профилите на влиятелните лица, проследявайте напредъка на кампаниите, централизирайте комуникацията и сътрудничеството с влиятелните лица и членовете на екипа, без да сменяте платформите.

Проследявайте маркетинговите дейности: Използвайте Използвайте ClickUp Dashboards , за да следите дейностите на вашия маркетингов екип в рамките на активните кампании. Можете да направите това, като зададете графици за всеки инфлуенсър и конфигурирате известия, за да сте в течение с напредъка.

Избор на влиятелни лица въз основа на данни: Идентифицирайте и насочете се към най-ефективните влиятелни лица за вашите кампании. Използвайте Идентифицирайте и насочете се към най-ефективните влиятелни лица за вашите кампании. Използвайте персонализираните полета на ClickUp , за да съхранявате данни за влиятелните лица, демографски данни, показатели за ангажираност и история на представянето, за да вземате решения въз основа на данни с цел максимизиране на ефективността на кампанията.

Сътрудничество и одобрение на съдържание: Улеснете безпроблемното сътрудничество с влиятелните лица при създаването на съдържание. Споделяйте брифинги за кампании, календари за съдържание и табла с настроения. Използвайте Улеснете безпроблемното сътрудничество с влиятелните лица при създаването на съдържание. Споделяйте брифинги за кампании, календари за съдържание и табла с настроения. Използвайте ClickUp Docs за съвместно редактиране в реално време и оптимизирайте процеса на одобрение.

Проследявайте ефективността на кампаниите и възвръщаемостта на инвестициите: Наблюдавайте показателите за ангажираност на влиятелните лица, проследявайте ключовите показатели за ефективност (KPI) и измервайте възвръщаемостта на инвестициите (ROI) от кампаниите. Генерирайте подробни отчети, за да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение, и да оптимизирате бъдещите кампании.

Автоматизация: Оптимизирайте повтарящите се маркетингови задачи, като получаване на известия за плащания на влиятелни лица и изпращане на имейли с помощта на Оптимизирайте повтарящите се маркетингови задачи, като получаване на известия за плащания на влиятелни лица и изпращане на имейли с помощта на ClickUp Automations.

Можете също да използвате различни CRM шаблони, които предоставят структуриран формат за управление на данните за влиятелните лица, етапите на кампанията и показателите за ефективност, всичко на едно място.

Изтеглете този шаблон Създайте следващия си договор без усилие с шаблона за договор с влиятелни лица от ClickUp.

Един от тези шаблони е ClickUp Influencer Contract Template, който гарантира, че всички споразумения с влиятелни лица са в стандартна, ясна и разбираема форма.

Просто казано, той ви помага да сключите договор за услуги , в който да определите елементи като обхват на услугите, условия за плащане, насоки за влиятелните лица, послания на марката и права върху интелектуалната собственост.

Шаблонът ви помага да създадете професионално споразумение и да проследявате напредъка на всеки договор с влиятелен човек. Можете да използвате персонализирани полета, за да маркирате всеки договор с подробности като съответния бюджет или маркетингова фаза.

Можете също да използвате над 15+ изгледа на ClickUp, включително изгледи „Списък“, „Гант“, „Работна натовареност“ и „Календар“, за да проследявате и организирате информацията за влиятелните лица, докато идентифицирате подходящите влиятелни лица.

Изтеглете този шаблон Подобрете вашите CRM стратегии с простия CRM шаблон на ClickUp.

Макар че можете да използвате предишния шаблон за създаване на договор с влиятелни лица, шаблонът ClickUp Simple CRM ще ви помогне да управлявате контактите си. Този шаблон ви позволява да персонализирате статуса на вашите контакти и да добавите допълнителни полета за повече информация на един поглед.

Ето някои от предимствата на използването на прост CRM шаблон:

Централизирайте управлението на данните за влиятелните лица , за да гарантирате последователност и точност.

Автоматизирайте въвеждането на данни , за да оптимизирате ефективно работните процеси в продажбите.

Получете цялостна представа за взаимодействията с влиятелните лица, което улеснява вземането на информирани решения.

Идентифицирайте по-добре мненията на клиентите, за да подобрите взаимоотношенията с влиятелните лица.

Освен това, в изгледа на списък и изгледа на таблица в ClickUp , падащите менюта показват нива на приоритет, етапи, приблизителни стойности, телефонни номера и други подробности за вашите партньори влиятелни лица на един екран. Това ви позволява бързо да разберете и да дадете приоритет на най-обещаващите си партньорства, спестявайки време, което иначе бихте прекарали в навигиране между задачи или отваряне на нови раздели за същата информация.

След като стартирате маркетингова кампания с влиятелни лица, платформата ви предоставя подкрепа с стотици инструменти за управление на маркетингови проекти. Например, ClickUp Goals ви позволява да зададете продажбени цели, етапи или други показатели за оценка на ефективността на влиятелните лица.

Създавайте и създавайте по-бързо висококачествени маркетингови материали за влиятелни лица – от сценарии за видеоклипове до надписи в социалните медии и целеви страници – с ClickUp Brain.

А споменах ли, че можете да използвате ClickUp Brain за създаване на рекламни текстове? Този вграден AI асистент на ClickUp предлага специфични за ролята подсказки за генериране на идеи за кампании с влиятелни лица, изготвяне на резюмета на съдържанието и разработване на маркетингови казуси, което го прави една от най-добрите платформи за създаване на AI съдържание.

Най-добрите функции на ClickUp

Получете цялостна поддръжка за управление на кампании с CRM инструмента на ClickUp.

Използвайте шаблони за управление на маркетинговите процеси и влиятелните лица за част от времето, което иначе бихте отделили за това.

Съхранявайте всички маркетингови ресурси на едно място и ги организирайте с помощта на ClickUp Docs.

Интегрирайте с над 1000 приложения, за да оптимизирате маркетинга с влиятелни лица.

Използвайте системи за измерване на целите и мониторинг, за да сте сигурни, че ще постигнете маркетинговите си цели.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се нуждаят от известно време, за да се научат да използват всички функции на ClickUp.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/потребител на месец

Бизнес: 12 $/потребител на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9500 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

2. CreatorIQ – подходящ за големи бази данни с влиятелни лица

чрез CreatorIQ

Поддържайки както Facebook, така и Instagram, CreatorIQ улеснява откриването на влиятелни лица, управлението на кампании и изчерпателното отчитане.

Това се постига чрез централизиране на важни данни за влиятелните лица, като се осигурява безпроблемен достъп през целия цикъл на кампанията. От единен интерфейс можете да получите достъп до подробни социални анализи за всеки влиятелен човек, включително демографски данни за аудиторията и текущи ангажименти по кампанията.

Неговият API помага за наблюдение на показателите за достигане и ангажираност на аудиторията, като гарантира, че вашето съдържание достига пълния си потенциал.

CreatorIQ е най-подходящ за марки с голяма база данни с влиятелни лица. Една от причините да кажем това е, че той разполага с мощна функция за търсене, обхващаща над 15 милиона създатели на съдържание. Неговата обогатена аналитика за влиятелни лица използва разпознаването на изображения с изкуствен интелект на Google, за да разкрие интереси и афинитети към марки, подобрявайки избора на влиятелни лица и ефективността на кампаниите.

Най-добрите функции на CreatorIQ

Открийте влиятелни лица за вашата кампания и отсейте тези с фалшиви последователи, като използвате разширени анализи на свойствата.

Автоматизирайте плащанията към влиятелните лица с опростени плащания и стимули

Проследявайте ефективността на съдържанието на влиятелните лица с помощта на изчерпателни отчети и анализи.

Ограничения на CreatorIQ

Някои потребители казват, че таблото на инструмента е трудно за навигация и често не дава точни резултати.

Потребителите са забелязали, че преминаването от един екран към друг отнема много време.

Цени на CreatorIQ

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за CreatorIQ

G2: 4. 6/5 (540+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

3. Klear – подходящ за управление на обхвата

чрез Klear

Klear (по-рано Twtrland) е всеобхватен пазар за влиятелни лица, където можете да откривате влиятелни лица, да наблюдавате кампании и да управлявате плащания. Този CRM за маркетинг с влиятелни лица е най-подходящ за управление на обхвата, тъй като разполага с портал за откриване с интелигентни филтри за търсене, които помагат да се намерят влиятелни лица с уникални физически и умения.

Използването на Klear е лесно. Избирате социалната медийна платформа, на която искате да се фокусирате, и задавате филтрите си. Ето три примера за филтри:

Филтър по тема : Открийте влиятелни лица въз основа на типа им съдържание, като например „Направи си сам“, „Пътувания“ или „Мода“.

Филтър по местоположение : Използвайте го за кампании, насочени към конкретно местоположение; той стеснява кръга на влиятелните лица в определена географска област.

Демографски филтър: Намерете влиятелни лица въз основа на демографски данни като възраст и пол, за да достигнете по-добре до вашата аудитория.

Можете да ги използвате и за извършване на одити на конкурентите и анализ на техните маркетингови стратегии за влиятелни лица.

Най-добрите функции на Klear

Използвайте функцията за търсене по марка, за да идентифицирате създатели, които съответстват на ценностите на вашата марка.

Достъп до показатели за напредъка на кампанията директно в платформата

Получете информация за маркетинговите стратегии на конкурентите за стратегическо планиране

Ограничения на Klear

Klear може да не е оптимален за намиране на микро-влиятелни лица с високоспецифична нишова аудитория.

Интегрирането на платежни системи може да бъде сложно за настройка

Цени на Klear

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Klear

G2: 4. 6/5 (над 20 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

4. Grin – подходящ за маркетингови отчети за влиятелни лица

чрез Grin

Grin е една от най-лесните за използване платформи за маркетинг с влиятелни лица. Тя е специално проектирана за маркетинг с влиятелни лица в електронната търговия и за създаване на отчети за него.

Grin помага на маркетолозите да откриват и да се свързват с потенциални влиятелни лица.

Ако не сте сигурни с кои влиятелни лица да работите, системата за оценяване на влиятелни лица на Grin класифицира създателите на съдържание въз основа на тяхната релевантност за вашия целеви пазар. Нейният усъвършенстван анализ надхвърля основните демографски данни, предлагайки по-задълбочени прозрения за вашата целева аудитория и помагайки ви да сформирате ефективни партньорства и да постигнете впечатляващи резултати.

Най-добрите функции на Grin

Управлявайте всички разговори, контакти и разпространение на продукти в една интегрирана CRM платформа.

Получете разширени анализи за по-задълбочени прозрения в демографските характеристики и поведението на аудиторията.

Улеснете стратегическите партньорства с създатели на съдържание, които споделят ценностите на вашата марка.

Ограничения на Grin

Базата данни на Grin за влиятелни лица може да бъде ограничена в зависимост от индустрията или нишата.

Често изисква от потребителите да подписват годишни договори.

Цени на Grin

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Grin

G2: 4. 6/5 (360+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 140 рецензии)

5. Traackr – подходящ за персонализирано управление на влиятелни лица

чрез Traackr

Traackr предлага пет отличителни продукта:

Grow : Помага за гладкото привличане на влиятелни лица

Activate : Улеснява сътрудничеството по отношение на съдържанието и управлението на взаимоотношенията

Измерване : Проследява възвръщаемостта на инвестициите, бенчмарковете и конкурентната ефективност.

Оптимизиране : Подобрява оптимизацията на бюджета и процесите

Мащаб: Разширява програмите за влиятелни лица с глобална консолидация на данни

Изпробвахме Measure, за да измерим успеха на една от нашите маркетингови кампании с влиятелни лица. Анализирахме ангажираността на влиятелните лица и възвръщаемостта на инвестициите и дори успяхме да проследим представянето на ClickUp в сравнение с конкурентни марки.

Една функция, която намерих за особено полезна, е автоматичното проследяване на споменаванията на марката в персонализиран фийд в реално време. Това ви позволява да видите дали получавате очакваната експозиция. Мога също да използвам прозренията и популярните хаштагове в нашата общност, за да усъвършенствам нашите маркетингови стратегии.

Най-добрите функции на Traackr

Достъп до подробни анализи на възвръщаемостта на инвестициите и сравнителни анализи

Използвайте възможностите за оптимизиране на бюджета, за да контролирате разходите си.

Ограничения на Traackr

Понякога се появяват грешки и забавяния.

Работните процеси на кампанията са тромави.

Цени на Traackr

Растеж : От 20 000 долара/година (минимум 3 потребители)

Стандартен : От 32 500 $/година (минимум 5 потребители)

Плюс: От 55 000 долара/година (минимум 10 потребители)

Оценки и рецензии за Traackr

G2: 4. 3/5 (290+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 30 рецензии)

6. Upfluence – подходящ за автоматизиране на маркетингови кампании с влиятелни лица

чрез Upfluence

Upfluence помага за идентифицирането на създатели на съдържание въз основа на аудитория, съдържание и показатели за ефективност в големи платформи като Instagram, YouTube и Facebook. Освен че ви свързва с подходящи създатели на съдържание, той служи като централен хъб за управление на подадените заявки и обработка на плащанията. Това помага за автоматизиране на кампаниите.

Базата данни на Upfluence обхваща милиони влиятелни лица, микро-влиятелни лица и знаменитости. Тя ви позволява да прецизирате търсенето си, като използвате над 20 филтъра, включително ключови думи, размер на аудиторията и социални платформи.

Можете да откриете влиятелни лица, които вече споменават вашата марка, като по този начин подобрите потенциала за сътрудничество.

Upfluence също така предоставя шаблони за договори с влиятелни лица и имейли за контакти.

Най-добрите функции на Upfluence

Достъп до богати на данни профили на влиятелни лица в множество социални медийни платформи

Опростете комуникацията с автоматизирани имейли, за да оптимизирате административните задачи и да спестите време.

Използвайте приставката за Chrome за подобрена функционалност, като например задълбочен анализ на данните за влиятелните лица и показателите за ефективност.

Ограничения на Upfluence

Липса на политика за анулиране

Може би не е толкова интуитивен, колкото някои други инструменти за маркетинг с влиятелни лица.

Цени на Upfluence

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Upfluence

G2: 4,5/5 (над 130 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (над 30 рецензии)

7. AspireIQ – подходящ за мащабиране на кампании с влиятелни лица

чрез Aspire

Преди известен като Revfluence, AspireIQ (наричан също Aspire) ви помага да идентифицирате най-добре представящите се влиятелни лица във вашата ниша, улеснявайки бързото установяване на контакти и представянето.

Тази платформа улеснява комуникацията с влиятелните лица благодарение на функции, спестяващи време, като предварително зададени шаблони за общи условия и автоматизирано разпространение на продукти. Тези функции помагат за мащабиране на съществуващите кампании с влиятелни лица.

Обширният пазар за творци на Aspire спестява време при откриването на възможности за сътрудничество и позволява на творците да подават предложения за потенциални партньорства.

Функцията CRM за влиятелни лица ефективно организира и съхранява контактната информация на влиятелните лица, улеснявайки управлението на взаимоотношенията.

Най-добрите функции на AspireIQ

Автоматизирайте процеси като изготвяне и изпращане на договори или управление на изпълнението на поръчки за продукти.

Персонализирайте работните процеси, за да гарантирате ефективност и съгласуваност на задачите.

Интегрирайте имейли, за да поддържате централизирани канали за комуникация с влиятелните лица.

Ограничения на AspireIQ

Той разполага с неинтуитивна CRM система. Пример за това е, че можете да добавите имейл адрес само веднъж, което усложнява процеса на организиране на контактите за фактуриране.

Цени на AspireIQ

Основни характеристики : Персонализирани цени

Предимства : Персонализирани цени

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Aspire

G2: 4. 6/5 (над 1100 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 180 рецензии)

8. Modash – подходящ за B2C марки

чрез Modash

Modash е една от най-комплексните платформи за управление на влиятелни лица, създадена с цел да обедини и оптимизира маркетинговите усилия на влиятелните лица.

Интуитивният интерфейс на платформата позволява на целия екип без усилие да проследява взаимодействията с влиятелните лица. Можете да видите кои влиятелни лица са били контактирани, кои са отхвърлили оферти и кои в момента преговарят за сделки, което оптимизира работния ви процес и гарантира прозрачността на кампанията.

Обширната база данни на Modash включва всички творци в Instagram, TikTok и YouTube, което означава, че разполага с над 250 милиона профила, предлагайки широк спектър от експерти за сътрудничество. Можете да търсите и филтрирате творците въз основа на различни критерии за профила, като например брой последователи, езици, степен на ангажираност, хаштагове и ключови думи в биографията им.

Най-добрите функции на Modash

Открийте влиятелни лица, които съответстват на вашата идеална аудитория

Наблюдавайте кампаниите, за да получите уникални прозрения и да проследите ефективността им.

Опростете управлението на взаимоотношенията с влиятелни лица, като се уверите, че всяко взаимодействие е документирано и организирано.

Ограничения на Modash

Има някои ограничения при проследяването на съдържание от Instagram.

Цени на Modash

Essentials : 120 долара на месец на потребител

Производителност : 299 $/месец за 5 потребители

Разширена версия : 899 $/месец за 10 потребители

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Modash

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Storyclash – подходящ за управление на данни

чрез Storyclash

Функцията за откриване и търсене на влиятелни лица на Storyclash позволява на марките да идентифицират влиятелни лица в Instagram, TikTok и други социални медийни платформи. Можете да приложите филтри като местоположение, размер на аудиторията, пол и степен на ангажираност, за да намерите идеалните влиятелни лица за своите кампании.

CRM системата за влиятелни лица на Storyclash обединява цялата необходима информация за влиятелните лица на едно централизирано място. Можете ефективно да управлявате данните за влиятелните лица с функцията „плъзгане и пускане” за лесно актуализиране. Персонализираните етикети, тагове и бележки допълнително подобряват организацията и управлението на работния процес, като осигуряват рационализиран подход към управлението на взаимоотношенията с влиятелните лица.

Най-добрите функции на Storyclash

Следете сътрудничествата с влиятелни лица и ефективността на кампаниите в реално време.

Използвайте анализи, базирани на изкуствен интелект, за да проследявате показателите за ангажираност и демографските данни за аудиторията.

Провеждайте цялостен анализ на конкурентите за стратегически прозрения

Ограничения на Storyclash

Някои потребители смятат, че цените са по-високи.

Има ограничена интеграция с други маркетингови инструменти.

Цени на Storyclash

Light : Започва от 999 $/месец

Професионална : Започва от 1999 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Storyclash

G2: 4. 4/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (25+ рецензии)

10. Promoty – подходящ за откриване на влиятелни лица

чрез Promoty

Ако искате лесен достъп до съдържание, създадено от потребители, за пренасочване, проследяване на ефективността и поддържане на видимостта на марката, можете да обмислите Promoty.

Тази платформа за маркетинг с влиятелни лица предлага база данни с над 100 милиона създатели и позволява на потребителите да филтрират търсенията по аудитория, интереси и различни други критерии.

CRM системата за влиятелни лица на Promoty в рамките на платформата улеснява откриването на влиятелни лица в TikTok, YouTube и Instagram. Можете да добавите подробности за влиятелните лица директно в системата, за да подобрите управлението и проследяването на кампаниите.

Promoty включва и функция за чат в приложението за комуникация в реално време с влиятелните лица, което подобрява ефективността на сътрудничеството.

Най-добрите функции на Promoty

Достъп до изчерпателни анализи и отчети за ефективността на кампаниите

Оптимизирайте процесите по одобряване на съдържание с вградени работни потоци

Управлявайте ефективно плащанията и сътрудничествата с влиятелни лица в рамките на платформата.

Ограничения на Promoty

Някои потребители казват, че отнема време да се настроят подробностите на дадена кампания.

Цени на Promoty

Базов план: 95 $/месец на потребител

Професионална версия: 198 $/месец на потребител

Експерт: 297 $/месец на потребител

Enterprise: 907,50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Promoty

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Време е да вземете решение.

Маркетингът с влиятелни лица играе важна роля, като ежегодно заема голяма част от бюджетите за съдържателен маркетинг. Тъй като много компании вече използват маркетинг с влиятелни лица, е от решаващо значение да се подобрят усилията с ефективни инструменти за управление на влиятелни лица.

Ето моето мнение: Въпреки че има много да се научи за него, ClickUp се откроява като всеобхватно CRM и инструмент за управление на проекти. Той уникално съчетава възможности за управление на влиятелни лица с всеобхватни CRM функционалности. Той позволява на бизнеса да оптимизира сътрудничеството с влиятелни лица, да проследява ефективността на кампаниите и да управлява безпроблемно взаимоотношенията с клиентите в една единствена платформа.

С функции като управление на задачи, проследяване на цели и широки възможности за интеграция, ClickUp дава възможност на екипите да подобрят стратегиите си за маркетинг с влиятелни лица, като същевременно поддържат ефективни CRM практики. Комбинирайте го с платформа за откриване на влиятелни лица и ще получите ценен актив за ефективно максимизиране на бюджетите за маркетинг на съдържание.

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес, за да максимизирате възвръщаемостта на инвестициите от вашите маркетингови усилия с влиятелни лица!