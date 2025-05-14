10-те най-добри инструмента за анализ на Instagram за проследяване на ефективността през 2025 г.

Над 2 милиарда души използват Instagram всеки месец. Като мениджър на социални медии, вие се конкурирате за внимание с други марки, случайни меми, видеоклипове с котки и други влиятелни лица.

Как да изработите стратегия за Instagram, която да ви донесе желаните резултати? Първо, като се поучите от данните. Имате нужда от приложения за анализиране на Instagram, за да откриете тенденции, прозрения и възможности.

Инструментите за анализ на Instagram ви помагат да проследявате ефективността на вашето съдържание и бизнес профила ви в Instagram. Получете ценна информация от аналитичните данни, която се превръща в по-висока възвръщаемост на инвестициите ви в Instagram.

В тази публикация се обсъждат 10-те най-добри инструмента за проследяване на аналитичните данни в Instagram, техните функции, недостатъци и цени, както и как те могат да повлияят на вашата маркетингова стратегия.

Какво трябва да търсите в инструмента за анализ на Instagram?

Ето какво трябва да търсите в инструментите за анализ на Instagram.

Цялостно проследяване: Потърсете инструменти за анализ на Instagram, които предоставят задълбочени анализи и надеждни отчети, обхващащи важни показатели като обхват, ангажираност, ефективност на хаштаговете и ръст на броя на последователите.

Информация за аудиторията: Вашият инструмент за анализиране на Instagram трябва да ви дава достъп до подробна демографска информация за вашите последователи, включително местоположение, възраст, пол, показатели за ангажираност и интересите на вашите последователи.

Удобен интерфейс : Изберете мощен инструмент за анализ на Instagram с интуитивен табло, така че различните заинтересовани страни да могат лесно да навигират и да имат достъп до аналитичните данни.

Мониторинг в реално време: Изберете инструмент с проследяване в реално време на взаимодействията на аудиторията и популярното съдържание.

Конкурентен анализ: Изберете инструмент за анализ на Instagram, който ви позволява да сравнявате представянето си с това на конкурентите, за да идентифицирате области за оптимизация и растеж.

Оптимизация: Потърсете функции за препоръки в инструмента за анализи на Instagram, като например предложения, базирани на изкуствен интелект, за оптимално време за публикуване, оптимални типове съдържание, като например реели вместо публикации, и идеи за надписи и хаштагове, базирани на исторически данни и тенденции.

Възможности за интеграция: Изберете инструмент за Instagram, който се интегрира с вашите съществуващи технологии за управление на социални медии и платформи за анализи, за да създадете последователна и базирана на данни стратегия за маркетинг в социалните медии.

1. SocialBook

чрез SocialBook

SocialBook е инструмент за анализ на Instagram, който помага на брандовете и влиятелните лица да увеличат обхвата си в социалните медии и да разширят бизнеса си. SocialBook помага на брандовете да спестят време при търсенето, контактирането и сътрудничеството с влиятелни лица.

Да предположим, че марка за велосипедно облекло за професионални жени планира да стартира маркетингова кампания в Instagram. Целта е да се създаде кампания за пускане на продукт с подкрепата на професионални велосипедистки в Instagram, да се събере обратна връзка от клиентите и да се изгради ангажирана общност.

Марката използва инструмент за анализ на Instagram, за да намери влиятелни лица в своята ниша, да изпраща имейли и да управлява кампанията от един единствен табло.

Безплатният инструмент за анализ на Instagram на SocialBook помага на създателите на съдържание да увеличат броя на последователите си и да печелят от обхвата си, което го прави един от най-популярните инструменти за анализ на социални медии.

Най-добрите функции на SocialBook

Управлявайте взаимоотношенията с влиятелните лица, като добавяте бележки към профилите им, и получите ясна представа за сътрудничеството.

Функциите за интеграция ви позволяват да изпращате масови имейли до всички влиятелни лица във вашия списък наведнъж.

Оценявайте представянето и приходите на всеки влиятелен човек, като проследявате техните уникални купонни кодове.

Проследявайте маркетинговите KPI с помощта на таблото за анализи на акаунта и получавайте информация за разходите по кампаниите.

Ограничения на SocialBook

Някои потребители съобщават за спорадични проблеми и забавяния в актуализирането на аналитичните данни.

Потребителите считат, че модулът за анализи е сложен за навигация.

Цени на SocialBook

Platinum : 499 $/месец (фактурира се ежегодно)

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на SocialBook

G2: 4. 7/5 (56 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

2. SocialPilot

Чрез SocialPilot

Не получавате ангажираност, въпреки че редовно качвате истории и публикации в Instagram? Възможно е съдържанието ви да не резонира с вашите последователи.

Разбирането на поведението и очакванията на аудиторията е жизненоважна стратегия за растеж , за да разширите вашите Instagram акаунти.

Инструментът за анализ на Instagram, SocialPilot, ще ви помогне да разберете вашата целева аудитория. Получете информация, използвайки оценка за качеството на аудиторията в Instagram, за да вземете стратегически маркетингови решения.

Най-добрите функции на SocialPilot

Проследявайте аналитичните данни за вашите публикации в Instagram, независимо дали ги публикувате чрез SocialPilot или не.

Автоматично планирайте персонализирани PDF отчети за различни Instagram профили и Slack известия за вашите предстоящи действия.

AI Assistant на SocialPilot ви помага да пренапишете и преработите съдържанието си.

Използвайте готови шаблони за социални медии и създавайте надписи, за да сте сигурни, че всяка публикация съответства на гласа на вашата марка.

Ограничения на SocialPilot

Няма предупреждение, когато планирате нова публикация по същото време като друга публикация, което води до двойно публикуване.

Аналитичните отчети не са толкова надеждни, колкото други инструменти, като например Google Analytics.

Цени на SocialPilot

Професионален : 22,5 $/месец (фактурира се ежегодно)

Малък екип : 37,5 $/месец (фактурира се ежегодно)

Агенция : 75 $/месец (фактурира се ежегодно)

Agency+: 150 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за SocialPilot

G2: 4. 5/5 (673 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (362 отзива)

3. Phlanx

чрез Phlanx

Експертите по сигурност твърдят, че Instagram е дом на милиони фалшиви бот акаунти.

Инструменти за анализ на Instagram като Phlanx ви помагат да откриете акаунти с фалшиви последователи или да разберете дали публикациите на даден влиятелен човек получават легитимно ангажиране. Получете по-добра възвръщаемост на инвестициите си в маркетинг с влиятелни лица.

Софтуерът за съдържателен маркетинг на Phlanx изчислява три ключови показателя за ангажираност в Instagram – калкулатор за ангажираност в Instagram, калкулатор за харесвания на публикации в Instagram и инструмент за проследяване на конкурентите в Instagram.

Безплатни инструменти като Instagram analytics на Phlanx също проследяват ангажираността на вашите акаунти и тези на конкурентите ви, за да оптимизират бъдещите ви кампании в Instagram.

Най-добрите функции на Phlanx

Instagram одит на профилите на влиятелни лица, за да идентифицирате техните реални или неактивни последователи и степента на ангажираност.

Измерете степента на ангажираност на вашия акаунт с Instagram Engagement Calculator на Phlanx, за да сте сигурни, че аудиторията ви харесва съдържанието ви.

Сравнете своя акаунт с този на конкурентите си, за да оцените ключовите показатели и количествените данни един до друг.

Открийте най-популярните влиятелни лица в Instagram и други социални медийни платформи с помощта на Топ списъците на Phlanx.

Ограничения на Phlanx

Конкретни данни за показателите, като например интереса на аудиторията, могат да бъдат ненадеждни.

Цени на Phlanx

Basic : 39 $/месец

Премиум : 60 $/месец

Бизнес: 90 $/месец

Рейтинги и рецензии на Phlanx

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

4. Analisa. io

чрез Analisa

Да предположим, че сте мениджър на социални медии, който управлява няколко акаунта. Софтуерът за маркетингова аналитика на Analisa, базиран на изкуствен интелект, предоставя информация в реално време по важни въпроси, свързани с Instagram, като оптимално време за публикуване, идеи за кампании с влиятелни лица и демографски данни за аудиторията.

Използвайте безплатните инструменти за анализ на Instagram на Analisa за анализ на конкурентите, проследяване на историческите резултати и картографиране на влиятелните лица.

Най-добрите функции на Analisa. io

Подробни анализи за вашата стратегия за съдържание в Instagram, включително статистики за ангажираността, анализ на хаштагове и ръст на броя на последователите.

Извлечете историческите резултати на публикациите на влиятелните лица и социалните прозрения за персонализирани периоди от време.

Персонализираните отчети с подробна информация отговарят на нуждите на различни заинтересовани страни, като предоставят основано на данни разбиране за маркетинговата стратегия и ефективността на Instagram.

Изтеглете подробни отчети във визуално привлекателни шаблони като PDF или CSV.

Ограничения на Analisa. io

Сравнителният анализ на хаштагове и демографската аналитика са достъпни само в платените планове.

Някои потребители се оплакват от неточни анализи.

Цени на Analisa. io

Basic: Безплатен

Премиум: 48,30 $/месец (фактурира се ежегодно)

Плюс: 104,30 $/месец (фактурира се ежегодно)

Pro: 167,30 долара/месец (фактурира се ежегодно)

Analisa. io оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

5. Squarelovin

чрез Squarelovin

Според заключенията на Matter, 69% от потребителите вярват повече на влиятелните лица, отколкото на информацията, идваща от самата марка.

Като мениджър по дигитален маркетинг, който управлява множество клиенти, трябва да събирате съдържание, създадено от потребители, и да работите с акаунти в социалните медии и влиятелни лица във вашата ниша, за да спечелите доверието на клиентите.

Squarelovin е един от най-добрите безплатни инструменти за анализ на Instagram, с който можете да подбирате съдържание от общността и да оптимизирате представянето си в Instagram от един единствен табло. Инструментът за анализ включва функции като анализ на хаштагове и интерфейси за създатели и мениджъри.

Изградете марка, която резонира с вашите клиенти, и създайте значими партньорства с създатели на съдържание.

Най-добрите функции на Squarelovin

Dashboard анализира показатели като импресии, обхват, ангажираност със истории и публикации, растеж на акаунта, последователи и взаимодействия с последователи.

Оценявайте активността на последователите си и проследявайте хаштаговете в реално време за персонализирани периоди от време.

Създавайте и изтегляйте персонализирани отчети в PDF или Excel формат.

Ограничения на Squarelovin

Бавно зареждане и технически проблеми

Липсват важни функции като конкурентен анализ, основни анализи и социално слушане.

Цени на Squarelovin

Basic: Безплатен

Influencer: 9,90 евро/потребител/месец

Бизнес: 14,90 евро/потребител/месец

Оценки и рецензии на Squarelovin

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

6. TapInfluence

чрез TapInfluence

Чудесен начин да увеличите присъствието си и показателите си в Instagram е да използвате влиятелни лица, които да обсъждат вашите продукти и марка. Използвайте TapInfluence, за да провеждате персонализирани кампании с влиятелни лица.

TapInfluence е цялостна платформа за маркетинг на влиятелни лица, предназначена за мениджъри на социални медии, която им позволява да търсят, да се свързват и да работят с обширна мрежа от микро и големи влиятелни лица в Instagram.

Най-добрите функции на TapInfluence

Цялостен аналитичен панел за измерване на възвръщаемостта на инвестициите от вашите маркетингови кампании с влиятелни лица

Разширени работни процеси за управление на кампании, за да управлявате отношенията с влиятелните лица от начало до край, от споделянето на брифинга до изпълнението.

Обширна директория с влиятелни лица, за да се насочите към Instagram потребителите, интересуващи се от вашата продуктова ниша.

Ограничения на TapInfluence

Стръмна крива на обучение при първото запознаване с функциите и възможностите на TapInfluence

Липсва възможност за създаване на договори или преговори при работа с влиятелни лица.

Цени на TapInfluence

Стандартен : 1999 $/месец

Агенция : Индивидуални цени

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на TapInfluence

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

7. Sprout Social

чрез SproutSocial

Представете си, че се налага да жонглирате между различни платформи за анализи, за да управлявате социалните си медии и рекламните си кампании за множество акаунти в социалните медии.

Ефективен софтуер за маркетингова аналитика ще повиши органично присъствието на вашата марка и ще гарантира ръст в показателите за ангажираност и продажби.

Марките използват SproutSocial, за да проследяват обратната връзка от клиентите и да оценяват и подобряват маркетинговите си резултати в Instagram. Провеждайте анализ на конкурентите, за да следите растежа на аудиторията на конкурентните марки в социалните медии.

Най-добрите функции на Sprout Social

Оптимизирайте планирането си с творчески инструменти, интуитивни работни процеси и функции за планиране, всичко това в рамките на една платформа.

Аналитиката на Instagram Story измерва дългосрочното въздействие на вашите истории чрез кликвания, отговори и други важни KPI.

Анализирайте данни на ниво публикации и профили, хаштагове и ангажираност на аудиторията за множество клиенти.

Интегрира се с Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn и други социални медийни платформи.

Ограничения на Sprout Social

Бавният интерфейс на календара за публикуване

Кръвата крива на обучение, тъй като инструментът разполага с многобройни характеристики и функции.

Цени на Sprout Social

Стандартна цена : 249 $/месец

Професионален : 399 $/месец

Разширено : 499 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Sprout Social

G2: 4. 4/5 (над 2600 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (571 отзива)

8. Quintly

чрез Quintly

Quintly подкрепя вашите инициативи за дигитален маркетинг с усъвършенствани аналитични инструменти за социални медии, за да сте в крак с конкурентите си и динамичните тенденции в Instagram.

Аналитичните инструменти на Quintly измерват растежа на последователите на вашия Instagram акаунт и откриват уникални потребители, които взаимодействат с вас. Функцията за анализ на съдържанието в Instagram идентифицира кои типове съдържание се представят най-добре за вашата марка.

Най-добрите функции на Quintly

Персонализирайте и подредете показателите на гъвкави табла, за да отговарят на вашите цели в социалните медии.

Споделяйте отчети от персонализираните си табла с определеното лице според избраното от вас време и честота.

Quintly автоматично записва данните за ефективността на Instagram Stories, като проследява данните за вашите истории на всеки 30 минути.

Интегрира се с Instagram Insights, за да покаже колко хора взаимодействат с вашето съдържание и колко често го виждат.

Ограничения на Quintly

Изчерпателните отчети с данни могат да бъдат трудни за използване.

Скъпи за малките предприятия или индивидуалните потребители

Цени на Quintly

Цената е 315 долара на потребител на месец (за три профила в социални медии).

Оценки и рецензии за Quintly

G2: 4. 7/5 (68 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

9. Minter. io

чрез Minter

Провеждате кампания в социалните медии, но не получавате желаното ангажиране? Подобрявайте успеха на вашите маркетингови кампании с аналитични инструменти за Instagram хаштагове.

Проследявайте броя и честотата на публикациите с множество хаштагове, свързани с вашата марка, и проследявайте хаштаговете на конкурентите, за да разберете какво движи вашите фенове в Instagram.

Minter. io, инструмент за анализ на Instagram, следи кампаниите с хаштагове на вашата марка в Instagram и оценява тяхната ефективност. Можете да разберете какви видове публикации, снимки, видеоклипове и карусели са популярни, за да ги използвате за максимално ангажиране.

Най-добрите функции на Minter.io

Извършете пълен одит на Instagram и получите подробен доклад с съвети за оптимизация на настройките на биографията ви в Instagram, последователите, публикациите и историите с функцията за одит на Monter.

Разберете какъв тип последователи привличате от дадена кампания или как се променя ежедневната аудитория в зависимост от ежечасните актуализации в медиите.

Оценете колко последователи печелите и губите ежедневно и изчислете данните за историческия растеж.

Разберете кога съдържанието ви получава най-много харесвания и коментари и кои хаштагове постигат най-високи нива на ангажираност.

Ограничения на Minter.io

Експортирането на отчети отнема много време и е трудоемко.

Данните на конкурентите не са достатъчно подробни

Цени на Minter.io

Silver : 9 $/потребител/месец

Gold : 19 $/потребител/месец

Platinum: 39 $/потребител/месец

Minter. io оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. Keyhole

чрез Keyhole

Keyhole е приложение за анализиране на Instagram, което позволява на марките да намират данни за влиятелните лица без да се налага да вършат тежка работа. За разлика от други инструменти за анализиране на Instagram, Keyhole проследява представянето на влиятелните лица въз основа на целите на вашата кампания.

Освен това, разделите показателите за ангажираност и сравнете общото настроение и ефективност, за да разберете колко са ефективни.

Най-добрите функции на Keyhole

Анализ на ключови думи и хаштагове за търсене на влиятелни лица във вашата ниша

Разширени аналитични инструменти за идентифициране на бизнес профили с автентична ангажираност и такива с фалшиви последователи.

Планирайте и публикувайте вашите постове, клипове и истории в социалните медии, като използвате функцията „Smart Publishing“ (Интелигентно публикуване).

Ограничения на Keyhole

Липсват продуктови наръчници за начинаещи потребители

Малко по-скъпи в сравнение с други инструменти на пазара.

Цени на Keyhole

Индивидуален: 63 $/месец

Екип: 119 $/месец

Pro : 199 $/месец

Разширено: 359 $/месец

Enterprise: Започва от 833 $/месец

Рейтинги и рецензии на Keyhole

G2: 4. 3/5 (68 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

📮ClickUp Insight: Специалистите, работещи с информация, изпращат средно по 25 съобщения дневно, търсейки информация и контекст. Това показва, че се губи доста време за превъртане, търсене и разшифроване на фрагментирани разговори в имейли и чатове. 😱 Ако само имахте интелигентна платформа, която свързва задачи, проекти, чат и имейли (плюс AI!) на едно място. Но вие имате: опитайте ClickUp!

Докато другите социални медийни платформи и инструменти за анализ се фокусират върху повърхностни данни за Instagram и инбаунд маркетинг, ClickUp е инструмент за управление на проекти, предназначен за маркетинг екипи, с цел повишаване на общата продуктивност. ClickUp ви помага да оформите стратегията си за Instagram, като управлява кампаниите с влиятелни лица и отчита задачите от едно централизирано място.

Използвайте инструмента за управление на проекти в социалните медии на ClickUp, за да следите календара си в социалните медии, включително публикациите и реелите си в Instagram, и да обмисляте кампании в социалните медии в един лесен за използване табло.

Сътрудничейте с членовете на маркетинговия си екип и заинтересованите страни в реално време, докато работите върху нови идеи за кампании, използвайки ClickUp Whiteboards.

Сътрудничество с ClickUp Whiteboards Сътрудничество с целия екип по креативен начин с помощта на интерактивни бели дъски в ClickUp

Агенциите за дигитален маркетинг и мениджърите на социални медии използват ClickUp като единствен източник на информация за управление на аналитиката в Instagram и събиране на изчерпателни данни.

Най-добрите функции на ClickUp

Изградете стратегия и реализирайте маркетингови кампании с ClickUp

Опитвате ли се да увеличите познаваемостта на марката, да генерирате потенциални клиенти или да стимулирате продажбите? Каквато и да е целта ви, използвайте ClickUp Docs , за да обмислите идеи и да изброите показателите, които да проследявате, за да отчетете успеха си.

Използвайте ClickUp Docs, за да създавате и свързвате красиви документи, уикита и други, за безпроблемно изпълнение на идеите с вашия екип.

Съберете релевантни данни, като брой последователи, обхват на влияние и основни анализи, и организирайте тази информация в табличен изглед , за да проследявате данните във времето.

Позволете на всеки да види своите цели и как те се вписват в общата картина, и визуализирайте напредъка с помощта на ClickUp Milestones

Използвайте ClickUp Brain, за да създавате AI съдържание за надписи, идеи и много други!

Използвайте шаблона за продуктово развитие на ClickUp, за да планирате, проследявате и отбелязвате визуално важните етапи в развитието на вашия продукт.

От създаването на нова стратегия за Instagram, до усъвършенстване на съществуващата стратегия за съдържание или коригиране на бюджета за реклами, Gantt Charts ви позволява да планирате успеха си.

Ограничения на ClickUp

Разширените функции, като ClickUp AI, са достъпни само в платените планове.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

Изброените тук инструменти за анализ на Instagram ви позволяват да проследявате подробни показатели за аудиторията на вашия профил в Instagram, да публикувате индивидуални показатели за ефективността и да препоръчвате възможности за оптимизация.

Възможностите за управление на проекти на ClickUp включват готови шаблони за анализиране на социални медии, AI инструмент, пригоден за мащабиране на производството на съдържание, и табло за сътрудничество.

От управление на показателите в Instagram и кампаниите на влиятелни лица до генериране на идеи за съдържание за вашите публикации в социалните медии с AI, ClickUp се занимава с всичко това.

Интеграцията на ClickUp с най-добрите инструменти за анализ на Instagram позволява сигурен обмен на данни между инструменти на трети страни. Използвайте ClickUp, за да управлявате проектите си в Instagram, без да преминавате към други инструменти за анализ на Instagram.

Започнете с безплатен пробен период на ClickUp.