10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Perfex CRM през 2025 г.

Знаете ли, че 61% от малките и средни предприятия (МСП) приписват на системите за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) заслугата за задържането на клиентите?

CRM системите са мощни решения за управление на клиентски данни и подобряване на взаимоотношенията с клиентите. Сред тези решения Perfex CRM се е утвърдила като забележително име в бранша.

Но Perfex CRM не е подходящ за всички.

Потребителите често посочват като значителни недостатъци стръмната крива на обучение и ограничените възможности за персонализиране. Интерфейсът може да бъде труден за навигация, което затруднява производителността, особено за предприятия, които се нуждаят от по-интуитивна и гъвкава система.

И дори Perfex CRM да предлага редица функции, някои потребители смятат, че му липсват усъвършенстваните възможности за автоматизация и изкуствен интелект, които стават все по-важни в съвременните CRM инструменти.

Въпреки тези недостатъци, Perfex CRM все пак е стабилна платформа, която може да подобри производителността чрез оптимизиране на управлението на взаимоотношенията с клиентите. Но за тези, които намират ограниченията му за прекалено строги, има много алтернативи, които предлагат по-голяма лекота на използване, по-широки възможности за персонализиране и най-модерни AI функционалности.

В тази статия ще разгледаме различни варианти за CRM софтуер, като се фокусираме върху алтернативи, които отговарят на конкретните проблеми, свързани с Perfex CRM. Ще обсъдим какво да търсите в алтернатива на Perfex CRM и ще ви помогнем да решите кои AI инструменти за CRM ще подобрят най-добре вашите взаимоотношения с клиентите.

Но нека започнем отначало...

Какво трябва да търсите в алтернатива на Perfex CRM?

Когато обмисляте алтернативи на Perfex CRM, оценявайте ги въз основа на вашата CRM стратегия и продажбени цели. Търсете решения, които ви позволяват да адаптирате CRM към нуждите на вашия бизнес.

Разширените възможности за отчитане и анализ също са необходими за ефективно проследяване и анализ на продажбите.

Ето ключовите елементи, които трябва да търсите в най-добрата алтернатива на Perfex CRM:

Персонализиране: Потърсете алтернативи като SuiteCRM и Odoo, които предлагат широки възможности за персонализиране на модули, полета и работни процеси.

Интеграция: Потърсете добра алтернатива, която се интегрира с други инструменти и софтуер, които вашият бизнес вече използва. Например, ClickUp и HubSpot предлагат широка интеграция с различни маркетингови и продажбени инструменти, което позволява по-унифициран подход към управлението на взаимоотношенията с клиентите.

Автоматизация: Възможностите за автоматизация ви помагат да организирате повтарящи се задачи и работни процеси. Инструменти като Pipedrive или Insightly предоставят разширени функции за автоматизация, за да оптимизират процесите на продажбите и да постигнат по-ефективно целите за продажби.

Отчети и анализи: Изберете CRM решения като SugarCRM, които предлагат изчерпателни функции за отчети и анализи, за да проследявате ключови показатели за ефективността и да получавате ценна информация за вземането на решения въз основа на данни.

Мобилна достъпност : Уверете се, че алтернативата предлага мобилна достъпност, позволяваща на вашия екип по продажбите да има достъп до CRM данни и да изпълнява задачи, докато е в движение.

AI и предсказуема аналитика: Обмислете алтернативи, които използват AI и предсказуема аналитика за подобряване на прогнозите за продажбите и управлението на потенциалните клиенти. Един пример е Copper CRM, който предлага AI-базирани прозрения за по-ефективни стратегии за продажби.

Цялостно, всеобхватно CRM решение може да ви предложи всички горепосочени основни функции и да ги подобри с допълнителни възможности, за да направи вашия цикъл на продажби по-гладък.

10-те най-добри алтернативи на Perfex CRM, които можете да използвате

Откриването на подходящото CRM решение може да промени начина, по който управлявате взаимоотношенията с клиентите и стимулирате продажбите.

Нека разгледаме 10-те най-добри алтернативи на Perfex CRM през 2024 г.

1. ClickUp

Търсите ли ефективен начин за управление на вашите контакти?

Съхранявайте инструментите си за управление на проекти и CRM на една платформа, ClickUp

ClickUp предлага добре структурирана система за организиране на информация за клиентите, което го прави мощен инструмент както за управление на проекти, така и за CRM нужди.

Сортирайте работата в лесно управляеми задачи с ClickUp Hierarchy

За начало, Project Hierarchy на ClickUp ви помага да организирате работата си по отдели, екипи, проекти и кампании, а след това да я разгледате в по-широк план, за да получите цялостна представа за всички текущи дейности. Представете си го като поглед от птичи поглед върху целия работен процес на вашата организация, който ви помага да идентифицирате пречките и да оптимизирате процесите.

В горната част Workspace е общоприложим контейнер за всички проекти и задачи. В Workspace можете да създавате пространства, предназначени за различни екипи или функции. Всяко пространство съдържа папки, които съхраняват списъци, а в тези списъци можете да управлявате задачи, представляващи индивидуални сделки или взаимодействия с клиенти.

Функцията „Потребителски полета“ ви позволява да съхранявате информация за клиентите, от данни за контакт и информация за компанията до потребителски бележки и етикети. Това гарантира, че всички необходими данни са лесно достъпни и организирани, което ви помага да следите всяко взаимодействие с клиенти и всеки детайл.

Управлявайте работните процеси с помощта на персонализирани статуси

Опростете CRM процесите и работните потоци с софтуера за управление на CRM проекти на ClickUp.

Управлението на вашия продажбен процес може да бъде предизвикателство, но ClickUp опростява този процес с мощните си функции за управление на работния процес. Можете да дефинирате ясни етапи във вашия продажбен процес, като използвате персонализираните статуси на ClickUp за вашите списъци.

Например, можете да имате статуси като „Нов потенциален клиент“, „Контакт“, „Преговори“, „Сключена сделка“ и „Загубена сделка“. Това помага да визуализирате напредъка на сделката и да идентифицирате евентуални пречки.

Имали ли сте някога затруднения да накарате екипа си да поеме отговорност и да гарантирате, че задачите се изпълняват навреме? ClickUp ви позволява да възлагате задачи, свързани с конкретни сделки, на членовете на екипа и да определяте крайни срокове, като използвате функциите „Assignees“ (Възложители) и „Due Dates“ (Крайни срокове).

Следете важните задачи и крайните срокове на проектите с ClickUp Due Dates

Определянето на крайни срокове помага на всички да се придържат към плана, като гарантира навременни последващи действия и напредък в процеса на продажбите. Например, задачата за последващи действия с потенциален клиент може да бъде възложена на търговски представител с краен срок, за да се гарантира бързо действие. Тази функция гарантира, че всички знаят своите отговорности и срокове, което позволява на процеса на продажбите да напредва гладко.

Комуникирайте ясно с помощта на ClickUp Forms, Chat View и ClickApps

Ефективната комуникация и сътрудничество са в основата на възможностите на всеки CRM, а ClickUp се отличава в тази област.

Чат изгледът на ClickUp подобрява сътрудничеството в реално време, като гарантира, че всички са на една и съща страница. Можете да обсъждате сделки, да споделяте актуализации и да сътрудничите в рамките на вашата CRM настройка.

Опростете комуникацията в екипа с Chat View на ClickUp

С функцията Form View на ClickUp можете да създавате персонализирани формуляри за събиране на информация за потенциални клиенти, обратна връзка или запитвания от клиенти, което опростява събирането на данни. Когато формулярът бъде изпратен, той автоматично създава задача с всички попълнени данни, като по този начин се гарантира, че нито един потенциален клиент няма да бъде пропуснат.

Събирайте информация и оптимизирайте създаването на задачи с ClickUp Forms

С помощта на ClickUp Docs можете да прикачвате важни документи, като професионални предложения и договори, директно към задачите с няколко кликвания. По този начин цялата свързана информация се съхранява на едно място. Коментарите към задачите поддържат комуникацията и я правят лесно достъпна за всички членове на екипа, така че нищо да не бъде пропуснато. Например, членовете на екипа могат да обсъждат стратегии за преговори в рамките на задача, посветена на конкретна сделка.

Можете да подобрите комуникацията си още повече с ClickApps.

Изпращайте и получавайте имейли директно от задачите с Email ClickApp

Email ClickApp ви позволява да управлявате комуникацията по имейл с потенциални клиенти и клиенти директно в ClickUp. Тази интеграция гарантира, че всички ваши имейли са свързани с подходящи задачи, като предоставя пълна история на комуникацията на един поглед.

Разберете данните си за продажбите с ClickUp Views и Dashboards

Разбирането на данните за продажбите е ключово за вземането на информирани решения и стимулирането на растежа на бизнеса. Изгледите на ClickUp ви позволяват да филтрирате и приоритизирате ефективно данните си в CRM. Независимо дали предпочитате изглед „Списък“, „Календар“ или „Канбан табло“, ClickUp ви позволява да адаптирате работното си пространство според нуждите си.

Създаването на табла в ClickUp подобрява работния ви процес. Можете да проследявате ключови показатели като процент на конверсия на потенциални клиенти, състояние на продажбите и ефективност на екипа.

Визуализирайте производителността на продажбите си с помощта на таблата за управление на ClickUp

Освен това, таблата на ClickUp са силно персонализируеми, което ви позволява да добавяте джаджи, които показват данни и визуализации в реално време. Това помага да се идентифицират тенденции и да се направят стратегически корекции в процесите на продажбите.

Представете си, че имате всички тези данни на разположение, което ви позволява да идентифицирате тенденции, да измервате успеха и да определяте областите, които се нуждаят от подобрение!

Започнете с шаблона ClickUp CRM

Не знаете откъде да започнете? ClickUp улеснява нещата с широката си гама от CRM шаблони и интеграции с трети страни.

Изтеглете този шаблон Изградете взаимоотношения с потенциалните си клиенти и настоящите си клиенти с шаблона ClickUp CRM

Например, шаблонът ClickUp CRM предоставя структурирана рамка за управление на вашите CRM дейности. Тази CRM функция ви помага да проследявате потенциални клиенти и възможности с пипалини, да организирате контактната информация в една централна база данни и да приоритизирате задачите по етапи на продажбите за по-добро управление.

Можете да подобрите CRM опита си и с личните CRM функции на ClickUp, които ви позволяват да персонализирате работния си процес според вашите уникални нужди.

Но това не е всичко! С шаблони за отчети за продажбите и инструменти за картографиране на процесите, ClickUp ви предоставя ценна информация за стимулиране на растежа и постигане на вашите продажбени цели. Чрез консолидиране на всички данни за клиентите в една достъпна платформа, ClickUp ви позволява да вземате информирани решения и да се възползвате от нови възможности.

С ClickUp не само разполагате с хранилище за контактни данни, но и с богата на функции, унифицирана платформа, където можете да използвате тези данни, за да вземате стратегически решения и да стимулирате растежа на бизнеса.

Най-добрите функции на ClickUp

Лесно създавайте, възлагайте и проследявайте задачи за отделни лица или екипи по продажбите

Организирайте потенциални клиенти, контакти и сделки с помощта на специални списъци в ClickUp

Визуализирайте процеса на сключване на сделки, като определите ясни етапи за всеки списък

Използвайте чат изгледа на ClickUp за сътрудничество в реално време и дискусии в рамките на вашата CRM настройка.

Създайте уникални, обозначени с цветове статуси, които да съответстват на вашия работен процес и да гарантират гладко управление на вашия продажбен процес.

Събирайте важни данни за клиентите като контактни данни, предпочитания и етапи на сделката без усилие

Персонализирайте работното си пространство с различни изгледи, като Списък, Календар и Канбан, за да филтрирате и приоритизирате CRM данните си.

Проследявайте ключови показатели като процент на конверсия на потенциални клиенти и ефективност на екипа с персонализирани табла

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да намерят широкия набор от функции на ClickUp за прекалено голям, което изисква известно време, за да разберат и използват пълноценно неговите възможности.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/потребител на месец

Бизнес : 12 $/потребител на месец

Предприятия : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове за 5 долара на член на работна среда на месец.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

2. Hubspot CRM

чрез HubSpot CRM

HubSpot CRM е мощна платформа за управление на взаимоотношенията с клиенти, която предлага редица функции, които ви помагат да управлявате ефективно взаимодействията с клиентите.

Едно от първите неща, които ще забележите в HubSpot CRM, е интуитивният му интерфейс. Таблото за продажби предлага панорамен поглед върху цялата ви продажбена верига, което ви позволява да проследявате индивидуалните и екипните резултати. То предоставя информация в реално време за ключовите продажбени дейности, за да идентифицирате пречките и да оптимизирате продажбения си процес.

Можете също да проследявате сделките през всеки етап от процеса на продажба. Таблото ви позволява да видите къде се намира всяка сделка, на какъв етап е и какви действия са необходими по-нататък.

Управлението на вашия продажбен процес е лесно с функцията „плъзгане и пускане” на HubSpot. Можете без усилие да премествате сделките между етапите, като ги плъзгате и пускате, за да проследявате визуално напредъка и да управлявате продажбения процес с минимални усилия.

Инструментите за прогнозиране на HubSpot предоставят цялостен поглед върху вашия пайплайн, което ви позволява да следите напредъка спрямо вашите продажбени цели. Можете да генерирате отчети, за да проследявате ключови показатели, като постигане на квоти и месечни тенденции, за да получите ценна информация за вашите продажбени резултати.

HubSpot се интегрира с над 1500 приложения и инструменти на трети страни, което ви позволява да подобрите още повече възможностите на CRM. Тези интеграции могат да ви помогнат да автоматизирате работните процеси, да оптимизирате комуникацията и да подобрите ефективността.

Най-добрите функции на HubSpot CRM

Лесно съхранявайте и организирайте информацията за контактите с клиентите

Автоматизирайте повтарящи се задачи, като проследяване на имейли и въвеждане на данни, за да спестите време

Получете ценна информация за вашите продажби и поведението на клиентите с аналитични инструменти и надеждни отчети, включително прогнози за сделки, продажбени дейности, показатели за производителност и състояние на продажбения процес.

Получете стотици интеграции с HubSpot

Ограничения на HubSpot CRM

Цените може да са твърде високи, особено за стартиращи компании, които търсят CRM софтуер.

CRM има ограничени възможности за персонализиране в сравнение с някои други платформи.

Цени на HubSpot CRM

Безплатно : Ограничена функционалност

Професионална платформа за клиенти : 1200 $/месец за 5 места

Платформа за корпоративни клиенти: 4000 долара/месец за 7 места

Оценки и рецензии за HubSpot CRM

G2: 4. 4/5 (над 11 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 4000 отзива)

3. Copper CRM

чрез Copper CRM

Copper CRM, по-рано известен като ProsperWorks, е популярна платформа за управление на взаимоотношенията с клиенти, която се интегрира безпроблемно с Google Workspace. Това я прави идеален избор за потребители, които желаят да имат достъп до CRM данни директно от пощенската си кутия в Gmail.

Copper CRM също предлага надеждни функции за управление на контакти, което улеснява фирмите да съхраняват и организират информацията за клиентите. Разделът „Контактни данни“ е особено полезен. Той ви позволява да съхранявате важна информация, като имейл адреси, телефонни номера и адреси, на едно място.

Функцията „Дневник на дейностите“ автоматично проследява взаимодействията и актуализациите в реално време, което улеснява следенето на комуникациите с клиентите и историята им. Например, възможностите за автоматизация на работния процес могат да оптимизират процеса на проследяване по време на работа по дадена продажбена кампания.

С помощта на този инструмент можете да настроите тригери, които автоматично да възлагат последващи задачи на членовете на екипа, когато се добави нов потенциален клиент. Това не само спестява време, но и гарантира, че нито един потенциален клиент няма да бъде пропуснат.

Функцията „Персонализирани тръбопроводи“ ви позволява да създавате и управлявате визуално процесите на продажбите, като ясно дефинирате етапи като „Контакт“, „Квалифициран“ и „Преговори“. Тези инструменти заедно подобряват ефективността и производителността на продажбите, като ви помагат да се съсредоточите върху сключването на сделки, а не върху управлението на рутинни задачи.

Най-добрите функции на Copper CRM

Организирайте ефективно задачите, крайните срокове и членовете на екипа на едно място

Лесно разпространявайте и получавайте достъп до документи, свързани с проекти, като подобрявате сътрудничеството и комуникацията в екипа си.

Визуализирайте работния процес, приоритизирайте задачите и проследявайте ефективно напредъка с помощта на Kanban карти

Автоматизирайте повтарящите се задачи, за да спестите време, да сведете до минимум грешките и да подобрите клиентското преживяване

Проследявайте точките на контакт с клиентите и сключвайте сделки

Ограничения на Copper CRM

Мобилното приложение не разполага с някои функции, които са налични в десктоп версията, което ограничава функционалността за потребителите, които са в движение.

Цени на Copper CRM

Базов : 29 $/потребител на месец

Професионална : 69 $/потребител на месец

Бизнес: 134 $/потребител на месец

Оценки и отзиви за Copper CRM

G2 : 4,5/5 (над 1100 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

4. SuiteCRM

чрез SuiteCRM

SuiteCRM е отворено CRM решение за оптимизиране на процесите по продажбите, CRM маркетинга и обслужването на клиенти. С 26-те си модула SuiteCRM предлага цялостни инструменти за управление на потенциални клиенти, създаване на PDF шаблони за оферти и фактури, генериране на CRM отчети и др.

Потребителите могат да персонализират SuiteCRM, като добавят или премахват модули, преименуват ги и настройват полета, оформление и взаимоотношения според нуждите си.

Макар SuiteCRM да може да се изтегли и използва без ограничения, фирмите имат и възможност да закупят хоствана версия за внедряване в облака.

Най-добрите функции на SuiteCRM

Планирайте срещи, записвайте разговори и съставяйте имейли в рамките на платформата

Достъп до времева линия, показваща всички взаимодействия с всеки акаунт във вашата база данни с клиенти

Дефинирайте роли на потребителите, за да ограничите достъпа до информация, свързана с изпълнението на задачите

Интегрирайте SuiteCRM с над 120 приложения, включително Quickbooks, Xero, Twilio, WhatsApp и Telegram

Ограничения на SuiteCRM

Ограничена документация за модулите

Може да забави работата при работа с големи бази данни

Цени на SuiteCRM

Стартово : 100 £/месец (препоръчва се за 1–10 потребители)

Бизнес : 400 £/месец (препоръчва се за 5–50 потребители)

Премиум: 600 £/месец (препоръчва се за 10–150 потребители)

Оценки и рецензии за SuiteCRM

G2 : 4. 2/5 (80+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

5. Odoo

чрез Odoo

Odoo е отворена CRM платформа, която помага на фирмите да организират и проследяват клиентските си канали, за да идентифицират печеливши възможности за продажби.

Платформата предлага функции за ефективно управление на потенциални клиенти, включително генериране, оценяване и приоритизиране на потенциални клиенти, както и управление на контактите с потенциални клиенти и свързаната с тях информация.

Odoo също така предоставя прогнозно оценяване на потенциални клиенти, за да разпределя потенциалните клиенти между членовете на екипа въз основа на вероятността за превръщането им в клиенти.

Освен това, фирмите могат да създават клиентски бази данни в Odoo, за да съхраняват и анализират дейностите на клиентите и историята на кореспонденцията. С Partner Complete фирмите могат автоматично да разширяват тези данни и да получават достъп до по-релевантна информация за фирмата и клиентите.

Odoo също така опростява сътрудничеството в екипа чрез функцията си „Екипи по продажбите“, която позволява на предприятията да създават екипи за различни клиентски канали и да ги конфигурират въз основа на имейли, цели за фактуриране и филтриране на домейни.

Най-добрите функции на Odoo

Лесно организирайте и проследявайте клиентските канали за продажби

Генерирайте, оценявайте и приоритизирайте потенциални клиенти и управлявайте контактите с тях

Разпределяйте потенциални клиенти на членовете на екипа въз основа на вероятността за превръщане в клиенти

Създавайте и анализирайте клиентски бази данни, проследявайте дейности и кореспонденция

Ограничения на Odoo

Потребителският интерфейс не е оптимизиран за лесна навигация

Ограничени възможности за персонализиране

Цени на Odoo

Безплатно

Стандартен : Започва от 31 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Персонализирано: Започва от 45 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Odoo

G2 : 4. 1/5 (120+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (790+ отзива)

6. Kylas Sales CRM

чрез Kylas Sales CRM

Искате ли да организирате бизнес процесите си и същевременно да подобрите взаимодействията с клиентите? Kylas CRM може да ви помогне.

Популярен със своите надеждни функции за управление на потенциални клиенти, той ви позволява да проследявате и управлявате активни потенциални клиенти и сделки в различни етапи на процеса. Платформата предлага гъвкавост при събирането и показването на данни, с персонализирани опции за ефективно събиране и представяне на данни.

Kylas CRM също се гордее с персонализирани контроли за достъп до данни, които гарантират, че чувствителната информация е защитена и достъпна само за упълномощени лица.

В допълнение към широките възможности за интеграция с основни бизнес инструменти, с Kylas Sales CRM получавате мобилно приложение за достъп в движение.

Най-добрите функции на Kylas Sales CRM

Задайте напомняния, за да проследявате пропуснатите потенциални клиенти и напредъка в сключването на продажби

Следете продажбите в реално време

Създайте множество пипалини с няколко етапа, за да управлявате ефективно разнообразни работни потоци и процеси на продажби.

Ограничения на Kylas Sales CRM

Ограничени шаблони за имейли

Някои потребители смятат, че техните вътрешни интеграции са технически сложни.

Цени на Kylas Sales CRM

Embark : Безплатно

Elevate : 250 $/месец (неограничен брой потребители)

Exceed: 1250 $/месец (неограничен брой потребители)

Оценки и отзиви за Kylas Sales CRM

G2 : 4,7/5 (383 отзива)

Capterra: 4,8/5 (406 отзива)

7. Pipedrive

чрез Pipedrive

Следващият в списъка с най-добрите алтернативи на Perfex CRM е Pipedrive, мощна платформа, създадена за оптимизиране на продажбените процеси. Впечатляващите персонализирани табла на Pipedrive предлагат визуална информация за напредъка на сделките, конверсиите и прогнозите за приходите.

Да предположим, че сте мениджър по продажбите, който проследява множество сделки. Персонализираните табла на Pipedrive могат да ви дадат бърз преглед на напредъка на всяка сделка, като ви помагат да идентифицирате пречките и да приоритизирате задачите ефективно.

Някои от основните му функции включват проследяване на сделките през различните етапи, от първоначалния контакт до окончателната продажба, и управление на контактите за съхранение и организиране на информацията за клиентите с цел по-добро взаимодействие.

Функцията за отчитане на продажбите ви помага да получите достъп до разширени отчети за продажбите, за да анализирате резултатите и да вземете информирани решения.

Ще оцените и Smart Contact Data на Pipedrive, което ви позволява да събирате информация за потенциални клиенти от интернет, за да идентифицирате възможности и да приоритизирате усилията си за продажби.

Най-добрите функции на Pipedrive

Синхронизирайте и проследявайте имейлите в софтуера за продажби CRM

Генерирайте отчети и получите информация за продажбите

Получавайте известия за важни задачи и последващи действия

Персонализирайте работните процеси според вашите нужди

Ограничения на Pipedrive

Функциите за анализ и отчитане са по-малко надеждни в сравнение с други алтернативи на Perfex CRM.

В началните планове липсват някои функции за автоматизация. Те не включват автоматизация на работния процес, синхронизиране на имейли или проследяване на имейли.

Цени на Pipedrive

Essential : 14 $/месец на работно място

Разширено : 29 $/месец на работно място

Професионална версия: 59 $/месец на работно място

Цена : 69 $/месец на работно място

Enterprise: 99,00 $/месец на работно място

Оценки и отзиви за Pipedrive

G2 : 4,2/5 (1800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (2000 отзива)

8. Insightly

чрез Insightly

Insightly CRM е платформа с богат набор от функции, която предоставя разширени CRM функционалности, което я прави добра алтернатива на Perfex CRM.

Едно от основните му предимства са персонализираните полета и оформление, които ви позволяват да адаптирате CRM към вашите специфични нужди. Тази персонализация помага на предприятията да събират и управляват данни, свързани с техните уникални процеси, като гарантира, че CRM е в тясно съответствие с техния работен поток.

Можете да го използвате, за да създадете подробни профили на клиентите, включително данни за контакт, взаимодействия и персонализирани данни. Този изчерпателен поглед върху информацията за клиентите позволява на предприятията да персонализират взаимодействията си и да адаптират подхода си към всеки клиент.

Инструментът ви позволява също да създавате множество пипалини с персонализирани етапи. Тази възможност предоставя цялостен поглед върху процеса на продажбите, като позволява на фирмите да проследяват сделките от потенциалния клиент до реализацията.

Автоматизацията на Insightly оптимизира повтарящите се задачи и работни процеси, помагайки на предприятията да се съсредоточат върху дейности, генериращи приходи. Можете да създавате правила за автоматизация въз основа на конкретни тригери, като създаване на нов потенциален клиент или промяна в етапа на сделката, което спестява време и подобрява ефективността.

В допълнение към CRM функционалностите си, Insightly предлага мощни инструменти за управление на проекти, които позволяват на екипите да си сътрудничат по-ефективно. С функции като управление на задачи, проследяване на етапи и споделяне на файлове, Insightly помага на екипите да бъдат организирани и фокусирани върху изпълнението на проектите навреме и в рамките на бюджета.

Insightly се интегрира и с различни приложения на трети страни, включително имейл клиенти, инструменти за автоматизация на маркетинга и счетоводен софтуер. Тази интеграция позволява на предприятията да централизират своите данни и работни процеси, подобрявайки ефективността и сътрудничеството в екипа.

Най-добрите функции на Insightly

Автоматично насочване на потенциалните клиенти към подходящия член на екипа

Създавайте и изпращайте масови имейли директно от приложението

Следете вашите KPI и цели за продажбите с персонализирани табла

Управлявайте проектите си в движение с мобилните приложения за Android и iOS

Ограничения на Insightly

Платформата може да бъде сложна за нови потребители

Някои интеграции може да изискват допълнителна ръчна конфигурация.

Цени на Insightly

Безплатно: До 2 потребители

Плюс : 29 $/потребител на месец

Професионална : 49 $/потребител на месец

Предприятие: 99 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Insightly

G2 : 4. 2/5 (890+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (640+ отзива)

9. Keap

чрез Keap

Keap CRM (по-рано Infusionsoft) е CRM система, създадена да опростява бизнес процесите, да подобрява ангажираността на клиентите и да стимулира растежа на малките и средни предприятия (МСП).

Той интегрира различни функционалности като автоматизация на продажбите, автоматизация на маркетинга, обслужване на клиенти и електронна търговия в една платформа. Това го прави цялостно решение за управление на взаимодействията с клиенти и данните за тях.

Функциите за автоматизация на продажбите на платформата, като оценяване на потенциални клиенти, управление на тръбопровода и автоматизирани работни потоци, оптимизират и ускоряват процеса на продажбите. За да подобри ангажираността на клиентите и да стимулира конверсиите, инструментът предлага възможности за автоматизация на маркетинга, като имейл маркетинг, визуален конструктор на кампании и проследяване на поведението.

Keap CRM също поддържа обслужването на клиенти с централизирано управление на контакти, проследяване на задачи и система за подаване на заявки за поддръжка. Системата за подаване на заявки организира запитванията на клиентите и заявките за поддръжка, като оптимизира процеса на поддръжка и подобрява времето за отговор.

Платформата също така гарантира сигурността на данните с криптиране от край до край, детайлен контрол на достъпа и съответствие с GDPR и CCPA.

Най-добрите функции на Keap

Автоматизирайте процесите по продажбите и управлението на контактите

Проектиране и изпълнение на целеви имейл маркетингови кампании

Идентифицирайте и приоритизирайте потенциалните клиенти въз основа на ангажираността и поведението им

Интегрирайте с платформи за електронна търговия за проследяване на онлайн продажбите

Позволете на клиентите да резервират срещи онлайн

Ограничения на Keap

Цената е по-висока за някои потребители, особено за малките предприятия.

Някои клиенти може да намерят интерфейса и процеса на настройка за объркващи.

Цени на Keap

Pro : 199 $/месец за 2 потребители

Максимална цена : 299 $/месец за 3 потребители

Ultimate: 299 $/месец за 3 потребители

Оценки и отзиви за Keap

G2 : 4,2/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 1200 отзива)

10. SugarCRM

чрез SugarCRM

SugarCRM е продукт за управление на взаимоотношенията с клиенти, който дава приоритет на подобряването на клиентското преживяване в различни канали. Той е особено подходящ за маркетингови екипи благодарение на цялостния си поглед върху пътя на клиента.

SugarCRM предлага усъвършенствани инструменти за управление на маркетингови кампании, включително автоматизация на работния процес и насочване на потенциални клиенти. Тя позволява на маркетинговите екипи да си сътрудничат ефективно и да предоставят персонализирано обслужване на клиентите.

Платформата включва и инструмент за проследяване на жалби от клиенти, който позволява на фирмите да идентифицират и разрешават проблемите своевременно. Фирмите могат също да получават известия, когато клиент кликне върху линк или попълни формуляр, което улеснява навременното проследяване.

Най-добрите функции на SugarCRM

Проследявайте взаимодействията, за да достигнете до клиентите в подходящия момент и по подходящия начин

Предоставете персонализиран уебсайт, където клиентите сами да намират отговори

Използвайте инструмент за проследяване на жалбите на клиентите и идентифициране на областите, които се нуждаят от подобрение

Създавайте персонализирани уеб страници и имейли, за да привлечете повече хора

Ограничения на SugarCRM

Някои потребители смятат, че конфигурирането и настройването му са трудни и отнемат много време.

Интерфейсът може да изглежда претрупан и труден за навигация.

Цени на SugarCRM

Essentials : 19 $/потребител на месец, минимум 3 потребители

Разширено : 85 $/потребител на месец, минимум 3 потребители

Премиум: 135 $/потребител на месец, минимум 3 потребители

Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране*

Оценки и рецензии за SugarCRM

G2 : 3,8/5 (над 700 отзива)

Capterra: 3,8/5 (над 400 отзива)

Започнете с управлението на взаимоотношенията с клиенти на ClickUp

Макар Perfex CRM да е солиден избор за много предприятия, има няколко алтернативи и конкуренти, които си заслужава да се имат предвид, като всеки от тях има свои уникални характеристики и предимства.

Независимо дали търсите надеждно управление на потенциални клиенти, гъвкаво събиране на данни или оптимизирани процеси или интеграции, опциите, описани в тази статия, предлагат много решения, които отговарят на вашите CRM нужди.

Въпреки това, интегрирането на CRM с настоящата ви система за управление на проекти може да бъде предизвикателство. Защо да не изберете всеобхватно CRM SaaS решение, което опростява управлението на проекти и взаимоотношенията с клиентите?

ClickUp е цялостна платформа за управление на проекти с основни CRM инструменти, интегрирани във вашата система за управление на проекти. Тази интеграция ви позволява без усилие да наблюдавате проектите, като същевременно следите контактите с клиенти, потенциалните клиенти и цялостния процес на продажби и маркетинг, подобрявайки цялостната си CRM стратегия.

Регистрирайте се в ClickUp днес и открийте защо това е най-добрата алтернатива на Perfex CRM!