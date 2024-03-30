Съвети за HubSpot: Преобразуване на подхода ви към продажбите, маркетинга и управлението на проекти

HubSpot е вашият надежден помощник за привличане, ангажиране и превръщане на потенциални клиенти в лоялни клиенти. Той ви помага да управлявате без усилие контактните данни, да анализирате ефективността на вашите маркетингови кампании, да създавате фактури и оферти и да оптимизирате процеса на създаване на съдържание с помощта на изкуствен интелект.

Но с толкова големи възможности е лесно да се почувствате претоварени. 🤯

За да ви помогнем да се ориентирате в платформата и да използвате пълния й потенциал, събрахме най-добрите трикове и съвети за HubSpot, които ще ви превърнат в професионален потребител. Ще ви представим и ClickUp – многофункционална платформа за продуктивност, която може да ви послужи като перфектна алтернатива на HubSpot.

7 ексклузивни трика за HubSpot за оптимална продуктивност

Всяка от шестте продукти на HubSpot – Sales, Commerce, Service, CMS, Operations и Marketing Hub – предлага уникални функции и инструменти, които ви помагат да развивате потенциални клиенти. Независимо дали сте опитен потребител на HubSpot или сте нов в платформата, трябва да разберете как да извлечете максимума от тези функции, за да увеличите процента на конверсия.

В тази секция ще ви представим седем ексклузивни трика за HubSpot, с които да повишите производителността си и да подобрите процесите по управление на маркетинговите проекти.

1. Трикове за целеви страници

Всеки маркетинг специалист знае, че крайната цел на целевата страница е да превърне посетителите в потенциални клиенти. Макар HubSpot да предлага безплатен инструмент за създаване на визуално привлекателни целеви страници, има няколко неща, които трябва да имате предвид, за да извлечете максимална полза от трафика на вашия уебсайт.

За начало, простотата е ключова. Вашата начална страница трябва да съдържа само достатъчно информация, за да привлече посетителите, без да ги претоварва. Тя трябва да включва елементи като:

Ясен заглавен ред

Кратко описание на предлаганите от вашата компания продукти и услуги

Изображение на продукта или услугата на вашата фирма

Формуляр за събиране на контактната информация на посетителите

Разделът с оферти на началната страница е от решаващо значение и трябва да представя продукта на вашата компания и как той може да реши проблемите на посетителите ви и да подобри живота им. Например, за компания, предлагаща услуга за доставка на храна през нощта, разделът с оферти може да гласи: #1 Услуга за доставка на храна през нощта. 🍣

2. Трикове за създаване на формуляри

HubSpot предлага и опция за създаване на формуляри. При проектирането на тези формуляри за своите целеви страници, опитни маркетолози често използват тактика, наречена прогресивно профилиране. Тя включва събиране на информация от потенциални клиенти постепенно, а не наведнъж.

Ето как тази техника работи на практика: маркетинговият екип на дадена компания ще създаде формуляр за запитване на началната страница, в който посетителите трябва да въведат само името и имейл адреса си. Докато посетителите взаимодействат с уеб страниците или съдържанието на компанията, маркетолозите ще наблюдават поведението им, за да преценят предпочитанията и проблемите им и да коригират маркетинговите си усилия съответно.

3. Трикове за инбаунд маркетинг

Един от най-ефективните начини да привлечете трафик към уебсайта си е да публикувате информативни статии под формата на блогове. Въпреки това, измислянето на интересни теми и заглавия може да бъде трудна задача.

Чудесен начин да подходите към този проблем е да използвате подхода на входящия маркетинг. Тази стратегия се фокусира върху болезнените точки на клиентите и използва събраните данни, за да създаде интелигентно съдържание, което най-добре резонира с тях.

Като един от най-добрите инструменти за инбаунд маркетинг, HubSpot разполага с няколко функции, които ви помагат да идентифицирате тези проблемни точки.

Порталът за клиенти на HubSpot позволява на потребителите да съобщават за често срещани проблеми с вашия продукт или услуга. В допълнение, системата за издаване на билети на HubSpot следи най-често срещаните проблеми, които вашите клиенти повдигат, като например затруднения с конкретни функции.

Представете си, че управлявате компания за козметика и сте забелязали, че някои клиенти се чувстват претоварени, когато започват да използват козметични продукти. Щом разберете какво притеснява посетителите ви, можете лесно да създадете съдържание, което да отговори на техните проблеми. В този случай решението би било да напишете информативни блогове, в които да опишете основните продукти в стартовия комплект за грижа за кожата, като овлажняващ крем, тоник и почистващо средство. 🧴

4. Трикове за SEO

Дори след като създадете информативни статии за вашия уебсайт, работата ви далеч не е приключила. Ключов аспект на проектите за съдържателен маркетинг е да се гарантира, че съдържанието на вашия уебсайт се класира високо в резултатите на търсачките (SERP). За да постигнете това, е необходимо стратегическо интегриране на ключови думи, които съответстват на популярните търсения. 🔍

SEO маркетинговият инструмент на HubSpot е много полезен в този случай. Той разполага с функция за анализ, която предоставя ценни данни за популярните търсения. Комбинирайки данните от системата за издаване на билети и SEO маркетинговия инструмент и използвайки AI-базирания асистент за съдържание на платформата, можете да създавате привлекателни заглавия и статии, които да резонират с вашата аудитория и да се класират високо в търсачките.

5. Трикове за имейл маркетинг

Успешните имейл маркетингови кампании изискват привличащ вниманието заглавие и персонализирано призив за действие (CTA). Създаването на персонализирани имейли и CTA за всеки клиент обаче не е лесна задача за вашия маркетинг и продажбен екип.

Тук влизат в игра умните CTA и имейл шаблони на HubSpot. Тези функции ще ви помогнат да създадете CTA и имейли за всеки потенциален клиент и клиент на HubSpot, като вземете предвид техните интереси и етапите в пътуването на купувача.

Например, CTA на платформата за потенциални клиенти ще ги насърчи да насрочат демонстрационна сесия. Междувременно CTA за съществуващи клиенти ще ги подтикне да преминат към по-висок план.

Можете също да използвате функцията за A/B тестване на HubSpot, за да анализирате различни шаблони за имейли, да определите кои от тях резонират най-добре с вашата целева аудитория и да усъвършенствате шаблоните съответно.

След като определите най-ефективните шаблони, можете да използвате HubSpot, за да определите тригерни действия, като например кликване на линк в предишен имейл или предстоящо събитие, като например продажби с отстъпка, за да им изпратите автоматично подходящия шаблон. 💌

6. Трикове за управление на потенциални клиенти

Едно от най-големите предизвикателства в маркетинга на потенциални клиенти е ефективното прехвърляне на маркетингово квалифицирани потенциални клиенти към вашия екип по продажбите за по-нататъшно развитие и превръщане в клиенти. Проблемът обикновено възниква, когато данните за контакт са разпръснати по различни платформи.

Като едно от най-добрите CRM софтуерни решения, HubSpot CRM решава този проблем, като консолидира всички данни за потенциални клиенти и клиенти на едно централизирано място. 🎯

Освен това, отделянето на потенциалните клиенти, които са склонни да се превърнат в реални клиенти, от тези, които проявяват по-малък интерес към вашите продукти, може да оптимизира вашите продажби и маркетингови усилия. Функциите на HubSpot за управление на потенциални клиенти и проучване на пазара включват функция за оценка на потенциални клиенти, която ви позволява да установите критерии въз основа на етапите от жизнения цикъл на потенциалните клиенти. Например, честите посещения на уебсайта могат да са индикация за потенциален клиент, готов за покупка.

Като въведете тези критерии в системата за оценяване на потенциални клиенти на HubSpot, можете да определите потенциалните клиенти с високи резултати, което показва тяхната готовност за покупка, и да адаптирате кампаниите си, за да не загубят интерес. От друга страна, по-ниските резултати на потенциалните клиенти показват необходимостта да коригирате маркетинговите си усилия, за да подобрите процента на конверсия.

7. Трикове за социални медии

Поддържането на последователно присъствие в социалните медии е от съществено значение за ефективния маркетинг, а ключовият трик е да публикувате съдържание редовно. Пропуските между публикациите, като например да публикувате днес и след това да чакате три месеца за следващата публикация, могат да попречат на усилията за генериране на потенциални клиенти.

Генераторът на публикации в социалните медии, задвижван от изкуствен интелект на HubSpot, ви позволява да създавате множество публикации в социалните медии за един ден и да ги планирате за публикуване седмици предварително.

Освен това, простото публикуване на съдържание в социалните медии не е достатъчно. Трябва постоянно да ангажирате аудиторията си, за да поддържате интереса й. Представете си, че потенциален клиент изпраща директно съобщение на Facebook страницата на вашата компания, търсейки информация за продукт, рекламиран във вашите маркетингови кампании. Ако вашият екип по продажби и маркетинг не отговори на това запитване в продължение на седмици, ще пропуснете възможността да превърнете този потенциален клиент в реален.

Пощенската кутия за социални медии на HubSpot решава този проблем, като консолидира и наблюдава всички текстови взаимодействия в акаунтите ви на едно централно място. С тази функция можете да отговаряте бързо на запитвания в HubSpot, без да се налага да превключвате между различни канали в социалните медии.

4 съвета за извличане на максимална полза от HubSpot

В допълнение към триковете за HubSpot, които обсъдихме по-рано, има и някои допълнителни съвети, които потребителите на HubSpot могат да приложат, за да разширят възможностите на платформата за управление на бизнеса. Нека разгледаме най-забележителните от тях по-долу. 👇

1. Възползвайте се от HubSpot Academy

HubSpot Academy е онлайн платформа за обучение, която предлага различни безплатни курсове и сертификати по теми, вариращи от имейл и социални медии до стратегии за дигитален маркетинг. 🏫

Чрез тези курсове можете да придобиете маркетингови сертификати и да научите основни умения, като създаване на ангажиращо съдържание, персонализиране на имейли и ефективно привличане и превръщане на потенциални клиенти.

Освен това HubSpot Academy предоставя информация за това как можете да използвате платформата, за да стимулирате растежа и рентабилността на бизнеса си. Можете да се възползвате от тези безплатни ресурси, за да подобрите маркетинговите си умения и стратегиите си за привличане на клиенти.

2. Използвайте автоматизация за повтарящи се задачи

Отличен начин да оптимизирате дейността си и да извлечете максимума от HubSpot е да използвате възможностите на платформата за автоматизация на продажбите и маркетинга за повтарящи се задачи. Ето няколко примера за това как автоматизацията може да трансформира работния ви процес:

Автоматизиране на имейл кампании и последващи действия въз основа на действията на потенциалните клиенти или предстоящи събития. Можете да осигурите навременна и целенасочена комуникация с потенциални клиенти, както и с настоящи и бивши клиенти.

Внедрете автоматизирано оценяване на потенциални клиенти с конкретни критерии и тригери. По този начин платформата може да ви помогне да идентифицирате най-обещаващите потенциални клиенти.

Автоматизиране на публикуването в социалните медии , което ви помага да освободите екипа си от отнемащите време ръчни задачи по публикуване

Настройте автоматични известия, за да получавате актуализации на статуса, когато потенциалните клиенти предприемат важни действия, като например кликване върху линкове в имейли. Вашият екип ще може да реагира бързо и ефективно.

3. Използвайте функцията за анализ на HubSpot

С обширните аналитични възможности на HubSpot можете да следите отблизо действията на посетителите на вашия уебсайт, да идентифицирате високопроизводителните уеб страници и да получавате отчети за ефективността на различните маркетингови канали.

Тези прозрения ви дават по-дълбоко разбиране за уеб страниците, съдържанието и маркетинговите стратегии, които най-много резонират с вашите потенциални клиенти и лийдове. Използвайте тези знания, за да усъвършенствате уебсайта си, да разработите привлекателно съдържание и да усъвършенствате стратегиите си за растеж, за да постигнете целите си за продажби и приходи.

4. Използвайте интеграционните възможности на HubSpot

Повечето екипи разчитат на множество бизнес инструменти при изпълнението на ежедневните си задачи, което може да намали производителността и да доведе до изолиране при синхронизиране или консолидиране на данни.

HubSpot решава този проблем чрез синхронизиране на данните между различни платформи, като същевременно позволява на потребителите да продължат да използват предпочитаните от тях инструменти.

Например, интегрирането на HubSpot с ClickUp, най-добрият в своя клас инструмент за съвместно управление на проекти, ще подобри едновременно вашата продуктивност и функционалността на платформата.

ClickUp се отличава в управлението на задачи и проследяването на проекти, като предоставя съществена подкрепа за управлението на проекти за екипи от различни индустрии. За екипите по продажби и маркетинг, които се занимават с различни задачи като имейл и съдържателен маркетинг с HubSpot, интеграцията с ClickUp предлага революционно конкурентно предимство.

Например, тригерите на HubSpot, като заявки за клиентски билети, могат автоматично да генерират задачи в ClickUp, като по този начин формират изчерпателен списък със задачи. Този списък включва важни задачи като проследяване на клиенти и създаване на съдържание, които лесно могат да бъдат възложени на различни членове на екипа в работната среда на ClickUp. Задачите могат да бъдат кодирани с цветове според приоритета им, за да се оптимизират работните процеси и да се гарантира, че екипите се занимават първо с задачите с висок приоритет.

Подсилете вашите екипи по продажби и маркетинг, като интегрирате HubSpot с ClickUp.

ClickUp: Най-добрата алтернатива на HubSpot

Макар че интеграцията между HubSpot и ClickUp може да направи чудеса за вашите маркетингови и продажбени усилия, ClickUp може да функционира и като независима алтернатива на HubSpot.

ClickUp е мощен инструмент за визуализация на данни и управление на проекти с набор от функции за повишаване на производителността на екипите по продажби, маркетинг и връзки с клиенти. Платформата разполага с над 1000 готови шаблона за множество бизнес сценарии като управление на продукти, продажби, маркетинг, финанси, счетоводство и много други.

За малките предприятия и стартиращи фирми с ограничен бюджет ClickUp предлага безплатен план, който им позволява да управляват ефективно дейността си без никакви разходи. 💰

Освен това, неотдавнашното разширяване на офиса на ClickUp доближи услугите му до клиентите, като позволи локализирана поддръжка, разширяване на продажбите и по-добро потребителско преживяване.

Друга убедителна причина, поради която ClickUp е една от най-добрите алтернативи на HubSpot, са неговите възможности за интеграция. Освен HubSpot, ClickUp се интегрира безпроблемно с популярни платформи като Zoom, Make, Unito, Google Calendar, Dropbox, Gmail и Slack, за да споменем само някои от тях.

Добавете персонализирани интеграции към вашите персонализирани табла с ClickUp Integrations.

С оглед на това, нека разгледаме как ClickUp може да послужи като достоен заместител на HubSpot в продажбените процеси, управлението на маркетингови проекти, имейл маркетинга и автоматизацията.

1. ClickUp Sales

ClickUp Sales е цялостен набор от инструменти и функции, предназначени да подобрят вашия процес на продажби. Той ви позволява да визуализирате вашите продажбени канали, да проследявате активността на клиентските акаунти, да автоматизирате задачи и да сътрудничите по сделки, използвайки персонализирани формуляри и табла.

Чрез създаването на персонализиран формуляр в ClickUp можете да събирате важна информация за потенциални клиенти и клиенти, като имейл адреси, имена и телефонни номера.

Междувременно, таблата за управление на ClickUp ви позволяват да визуализирате и анализирате данните си за продажбите, за да измервате напредъка и да елиминирате пречките. Те предлагат разнообразни визуални инструменти като диаграми за кумулативен поток, скорост, изразходване и изчерпване, които ви помагат да следите напредъка на сделките и лесно да получавате достъп до способността на вашия екип по продажбите да превръща потенциалните клиенти в реални.

Следете продажбите си, генерираните приходи, дейността по продажбите и много други с персонализирани отчети и табла в ClickUp.

2. ClickUp CRM

ClickUp разполага със собствена CRM система, наречена ClickUp CRM, която може да служи като централизиран хъб за съхранение и управление на данни, за да стимулира растежа на клиентите и тяхното удовлетворение. Тя разполага с над 10 персонализирани изгледа за мониторинг на ангажираността на клиентите и подробностите за акаунтите, като използва списъци, таблици, Kanban табла, диаграми на Гант и др.

Проследявайте вашите проекти и взаимодействия с клиенти с персонализирани изгледи в ClickUp CRM.

Можете да се запознаете с мощните CRM възможности на ClickUp, като използвате шаблона ClickUp CRM. Тази лесна за използване и персонализирана платформа ви позволява да проследявате и сортирате потенциални клиенти и да приоритизирате задачите според етапа на продажбите, като използвате различни режими на преглед. Тя включва и персонализирани полета за добавяне и организиране на информация за клиенти, като име на контакт, имейл и отрасъл.

Използвайте шаблона ClickUp CRM, за да организирате и управлявате данните за клиентите и да визуализирате процеса на продажбите.

3. ClickUp за управление на маркетингови проекти

Ефективното управление на маркетингови проекти често започва с мозъчни атаки, а ClickUp предлага идеалния инструмент за сътрудничество за тази цел – ClickUp Whiteboards. Това безкрайно виртуално платно позволява на маркетинговите екипи да генерират и визуализират идеи в реално време, използвайки различни форми, обекти и лепящи се бележки. 🔴

Обсъждайте, добавяйте бележки и сътрудничество по идеи и работни процеси с помощта на ClickUp Whiteboards.

След сесиите за мозъчна атака, маркетинговите екипи се нуждаят от платформа, на която да документират своите стратегии и кампании. ClickUp Docs ви позволява да създавате, редактирате и съхранявате отчети, стратегии и други важни маркетингови документи. Оптимизирайте работните си процеси, като добавяте линкове и файлове, маркирате членове на екипа и възлагате задачи директно в Docs.

ClickUp предлага и AI функция, наречена ClickUp Brain, която може да ви помогне да създавате персонализирани блог публикации, да генерирате идеи за вашите маркетингови кампании и да автоматизирате повтарящи се маркетингови задачи.

Използвайте ClickUp Brain, за да направите процесите на идеи и писане по-ефективни.

4. ClickUp за имейл маркетинг

Чрез директна връзка с вашите Gmail, Outlook, Office 365 и IMAP акаунти, ClickUp ви позволява да отговаряте на запитвания, да изпращате имейли и да превръщате имейлите в подробни задачи, без да превключвате между приложения и раздели.

Можете също да използвате възможностите за автоматизация на ClickUp, за да задействате отговори по имейл въз основа на подадени формуляри или събития, свързани със задачи, като по този начин гарантирате бърза и персонализирана комуникация с вашата аудитория.

Използвайте шаблона за имейл кампания на ClickUp, за да създадете привлекателно съдържание с CTA, перфектно съобразено с вашата аудитория. Шаблонът гарантира, че вашите съобщения имат последователен и професионален тон, като елиминира необходимостта от обширен дизайн на имейла.

Създавайте и планирайте успешни имейл кампании с шаблона за имейл кампании на ClickUp.

5. Автоматизации на ClickUp

ClickUp Automations осигурява несравнима ефективност, като ви позволява да автоматизирате повтарящи се задачи и да спестите ценно време и усилия.

Първо, трябва да определите тригерите и действията, които искате платформата да предприеме след всеки тригер.

Например, можете да дефинирате крайни срокове като тригери и да помолите ClickUp да изпраща известия на отговорните лица всеки път, когато наближава крайният срок на дадена задача. Тази функция може също така автоматично да разпределя задачи на различни членове на екипа, да променя приоритета на всяка задача и много други.

Създайте персонализирани автоматизации, които се задействат въз основа на тригери и условия по ваш избор в ClickUp.

Не сте сигурни как да започнете да автоматизирате работните процеси с ClickUp? Не се притеснявайте – платформата разполага с библиотека с над 100 предварително създадени автоматизации за различни ситуации, включително предаване на проекти, възлагане на задачи и промени в персонализирания статус.

Ускорете вашите продажби, маркетинг и управление на проекти с ClickUp

HubSpot е забележителен софтуер с широки възможности и функционалности за управление на бизнеса. С подходящите трикове и съвети можете да използвате пълния потенциал на HubSpot, за да оптимизирате продажбите, маркетинга, CRM и много други процеси.

С безпроблемни функции за управление на задачи и проекти, над 1000 готови шаблона, интуитивни автоматизации и широки възможности за интеграция, ClickUp може да допълни функционалността на HubSpot или напълно да го замени.

Готови ли сте да повишите производителността си и резултатите от проектите си? Започнете пътуването си към успеха – регистрирайте се в ClickUp още днес. ☀️