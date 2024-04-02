Приемане на DevOps работния процес: фази и най-добри практики

В днешната динамична технологична среда може да се наложи да ви е необходим не само квалифициран екип за разработка и операции, за да създадете софтуер, който клиентите ви ще ползват с удоволствие. Успешното пускане на софтуер на пазара изисква бързо решаване на проблеми и непрекъснато усъвършенстване както по време на разработката на продукта, така и след пускането му на пазара.

Ето защо много компании са се обърнали към DevOps работния процес, за да опростят и ускорят процеса на разработване на софтуер. Всъщност, DevOps рамката е станала толкова популярна, че пазарът й е достигнал 10,9 милиарда долара през 2023 г. и се очаква да нарасне до 63,4 милиарда долара до 2032 г.

Но какво прави този подход предпочитан от екипите за разработка и операции? В тази статия ще научите всичко, което трябва да знаете за DevOps работния процес, неговите предимства и основните му фази. Освен това ще ви покажем как да създадете DevOps процес, използвайки мощна и лесна за употреба платформа за управление на проекти. 🛠

Какво е DevOps работен процес?

DevOps работният процес се отнася до набор от практики, които помагат да се преодолее разликата между разработката на софтуер (Dev) и ИТ операциите (Ops). Неговата цел е да ускори разработката на системата и да позволи непрекъснато доставяне. Тези работни процеси са фокусирани върху автоматизацията на процесите и подпомагат по-доброто сътрудничество между ИТ и разработващите екипи, като им помагат да постигнат по-бързо внедряване.

Типичният DevOps работен процес се състои от шест фази с конкретни действия, цели и очаквани резултати. Напредъкът в работния процес ви позволява да правите корекции във всяка фаза и да автоматизирате действията, за да намалите грешките и да увеличите ефективността. 📈

Какви са предимствата на DevOps работния процес?

Най-голямото предимство на DevOps работния процес е, че значително съкращава процеса на разработване на системата. Другите му забележителни предимства включват:

По-ефективно сътрудничество: Инструментите за DevOps работния процес улесняват комуникацията между екипите за разработка и операции през целия цикъл на разработка. Това води до по-бързо решаване на проблеми и софтуер с по-високо качество.

Намалени разходи: Тъй като DevOps работният процес е фокусиран върху автоматизирането на задачите и подобряването на ефективността, той може да помогне за намаляване на разходите за разработване и поддръжка на софтуер.

Подобрено качество на продукта: Един от основните компоненти на DevOps работния процес е непрекъснатото наблюдение на всяка фаза от разработката, което гарантира, че бъговете се откриват и отстраняват навреме.

Техническа мащабируемост: Постоянното наблюдение и непрекъснатото развитие на DevOps работния процес предоставят повече възможности за надграждане на вашата технология и поддържане на вашите продукти актуални. Постоянното наблюдение и непрекъснатото развитие на DevOps работния процес предоставят повече възможности за надграждане на вашата технология и поддържане на вашите продукти актуални.

По-добро клиентско преживяване: DevOps работните процеси включват DevOps работните процеси включват непрекъсната обратна връзка , което ви позволява да разрешавате проблеми по-бързо и да поддържате клиентите доволни от продукта 🤗

6 фази на DevOps работния процес

Работният процес DevOps разчита на гъвкавост и автоматизация, за да затвори бързо и ефективно цикъла между разработката и операциите. Това включва фази като интеграция, тестване, мониторинг, обратна връзка и внедряване за успешното разработване на продукта. Нека разгледаме по-подробно всяка от тези фази.

Непрекъснато развитие

Фазата на непрекъснато развитие е запазена за планиране и създаване на продукт чрез очертаване на визия и предоставяне на възможност на екипите за разработка да я превърнат в реалност.

Разработчиците работят в кратки цикли на разработка, което им позволява да адаптират продукта според променящите се изисквания и обратната връзка от потребителите. Обикновено в този етап те използват система за контрол на версиите като GitHub за кодиране.

Ролята на оперативните екипи в тази фаза е да наблюдават промените и да се връщат към предишни версии на продукта с контрол на версиите, ако е необходимо.

Непрекъсната интеграция

Фазата на непрекъсната интеграция се състои в откриването и отстраняването на бъгове , за да се повиши надеждността на кода. Разработчиците модифицират кода и включват тези промени в централно хранилище, така че актуализациите да са достъпни за всички и да са готови за автоматично тестване.

Непрекъснатата интеграция предотвратява забавяния в разработката, като позволява на няколко разработчици да работят върху един и същ изходен код, вместо да чакат да интегрират различни части от кода в деня на пускането. Това ускорява процеса на разработка и прави кода по-сигурен и надежден. 🔐

Непрекъснато тестване

В фазата на непрекъснато тестване кодът се тества автоматично с помощта на инструменти с отворен код. По този начин тестерите и разработчиците получават незабавно уведомление за всички бъгове и грешки. Целта на този автоматизиран процес на тестване е да потвърди, че изходният код отговаря на изискванията за софтуера.

Ако бъдат открити бъгове, продуктът се връща в етап на разработка, за да могат проблемите да бъдат отстранени.

Непрекъснато наблюдение и обратна връзка

На този етап наблюдавате производителността на продукта си, събирате данни и ги анализирате, за да видите дали има възможности за подобрение. Наблюдавате също така инфраструктурата на софтуера и активността на потребителите, за да видите дали клиентите са доволни от продукта.

Подобно на тестването, този процес трябва да бъде автоматизиран, за да предоставя непрекъсната обратна връзка , която можете да оцените и използвате, за да направите необходимите промени. Това гарантира, че бъдещите версии на вашия продукт ще бъдат по-надеждни.

Непрекъснато доставяне

Фазата на непрекъснато доставяне се отнася до автоматичното създаване и тестване на промените в изходния код, така че той да е готов за пускане в която и да е производствена среда. Процесът на пускане също е автоматизиран, тъй като тази фаза има за цел да осигури бързи и устойчиви софтуерни актуализации.

Непрекъснато внедряване

Процесът на непрекъснато внедряване елиминира необходимостта от планирани дни за пускане на продукта – всяка промяна в продукта се пуска автоматично за потребителите. Това означава, че разработчиците получават бързо обратна връзка от потребителите, което им позволява да разрешават проблеми и да предоставят по-бързи и по-точни решения. 👌

Как да създадете DevOps работния процес: 7 стъпки

Създаването на DevOps работен процес от нулата може да изглежда като трудна задача поради многото непрекъснати операции, които трябва да наблюдавате. Въпреки това, с мощна платформа за управление на проекти като ClickUp, внедряването на DevOps работен процес е по-лесно от всякога!

ClickUp предлага лесни за употреба инструменти, които ви помагат да планирате, организирате и проследявате задачите в рамките на една платформа. Той насърчава и междуфункционалното сътрудничество, за да могат вашите екипи да работят по-ефективно.

Нека да видим как да създадете DevOps работния процес стъпка по стъпка и да използвате функциите за управление на проекти и разработка на софтуер на ClickUp, за да направите това пътуване гладко. ⛵

Стъпка 1: Определете целите и задачите си

За да внедрите функционален DevOps работен процес, обмислете настоящата си DevOps стратегия и идентифицирайте всички проблеми, с които сте се сблъскали и които искате да подобрите. Типичните проблеми могат да бъдат свързани с чести софтуерни грешки, липса на сътрудничество между екипите за разработка и операции или неясни роли в работния процес.

След като сте идентифицирали основните проблеми, е време да определите целите, които искате да постигнете с новия си DevOps работен процес. Запитайте се дали:

Нуждаете се от по-бърз график за пускане на продукта Искате да автоматизирате определени операции Имате DevOps инструменти, които трябва да бъдат подменени Искате да обновявате инфраструктурата си по-често

Отговорите на тези въпроси ще ви помогнат да решите кои инструменти и техники трябва да бъдат част от обновения ви DevOps работен процес. Съхранявайте тези цели на едно място и следете редовно напредъка им – това ще ви помогне да се уверите, че сте на прав път и не повтаряте стари грешки. 🙅‍♀️

Определете измерими цели с автоматичен напредък, за да постигнете ефективно целите си с помощта на ClickUp.

Чудесен начин да организирате и следите целите си е да се възползвате от функцията ClickUp Goals, която ви позволява да създавате измерими цели и да автоматизирате процеса на проследяване на целите!

Тази функция ви позволява да създавате цели и да ги разделяте на по-малки, по-лесно постижими задачи. Този подход не само поддържа целите ви добре организирани, но и повишава мотивацията в екипа ви DevOps. 🙌

Когато дадена цел бъде постигната, процентът на напредъка в реално време се актуализира автоматично. По този начин можете ясно да видите колко сте близо до постигането на целта си.

Функцията „Цели“ ви позволява също така да:

Създайте папки за проследяване на OKR (цели и ключови резултати) Създавайте седмични карти за оценка на служителите, за да отпразнувате постиженията им Проследявайте проектите в реално време

Стъпка 2: Разработете план като екип

След като определите целите си, трябва да изработите стратегия за ефективно въвеждане на новия работен процес. Обсъдете плана с заинтересованите страни, особено с екипа DevOps, тъй като те ще бъдат тези, които ще прилагат новия подход.

Успешните DevOps работни процеси зависят от стабилното сътрудничество между екипите за разработка и операции. Разработчиците пишат код и го предават на екипа за операции за тестване, интегриране и внедряване. Ето защо вашият DevOps план трябва да бъде ясно изложен и достъпен за всички членове на екипа, което им позволява да проследяват напредъка и да са в крак с най-новите актуализации. 🔔

Използвайте шаблона за стратегически план на екипите на ClickUp DevOps, за да проследявате напредъка на всяка цел и да гарантирате съгласуваност с вашия стратегически план.

За да оптимизирате процеса на планиране, използвайте шаблона за стратегически план на екипите на ClickUp DevOps. Това е предварително проектирана рамка, която помага на целия екип да визуализира работата, необходима за постигане на дългосрочните цели. Шаблонът предоставя изгледи „Списък“ и „Табло“, за да филтрирате ефективно задачите въз основа на отговорен отдел, нива на приоритет или краен срок.

Ако искате да видите колко задачи са в процес на изпълнение, завършени или в списъка с задачи, просто отворете изгледа „Табло за напредък“ на шаблона. Статусите на задачите в ClickUp са напълно персонализируеми, така че вместо да използвате общи термини като „В процес на изпълнение“, можете да създадете персонализирани статуси като „В процес на бета тестване“ или „Тестване за грешки“, които да отговарят перфектно на нуждите на вашия проект.

Уверете се, че вашите коментари се виждат, като ги присвоите на членовете на екипа директно в задачите, използвайки ClickUp.

Освен всичко друго, ClickUp Tasks има вградена секция за коментари, която опростява дискусиите по конкретни задачи за вашия DevOps екип. Можете да използвате функцията за коментари, за да:

Решавайте проблемите в подходящия контекст

Маркирайте членовете на екипа, за да привлечете вниманието им към проблеми, свързани със задачите.

Изяснете как да решите даден проблем директно в задачата

Споделяйте подходящи файлове в рамките на задачата

Стъпка 3: Автоматизирайте DevOps процесите

Автоматизацията е неразделна част от DevOps работния процес, така че колкото повече операции можете да автоматизирате, толкова по-добре. Това увеличава общата скорост на работния процес и води до по-бързо внедряване на софтуера. ⚡

Лесно автоматизирайте повтарящи се задачи и бързо преглеждайте и управлявайте всички автоматизации с ClickUp.

Можете да оптимизирате работата си и да подобрите ефективността си с помощта на ClickUp Automations. Тази функция ви позволява да поставите повтарящите се и рутинни задачи на автопилот, освобождавайки време, за да се съсредоточите върху дейности с голямо въздействие и добавена стойност.

ClickUp ви позволява да създадете персонализиран автоматизиран процес за вашия DevOps работен процес или да използвате над 50 предварително създадени автоматизации, за да получите преднина. Можете да използвате предварително създадените автоматизации, за да:

Автоматично променяйте отговорника за задачата, когато статуса на задачата се промени

Актуализирайте приоритета на задачата веднага след като нейният списък за проверка бъде изчистен.

Архивирайте задачите, след като се променят техните приоритети

Сменете етикетите на задачите, когато наближава крайният срок

Приложете шаблон, когато създавате нова задача

Стъпка 4: Тествайте софтуера си непрекъснато

Редовното тестване е задължително при внедряването на DevOps работния процес — то ви помага да идентифицирате и отстраните бъгове, за да предотвратите възникването на сериозни проблеми след внедряването. Поради тази причина непрекъснатото тестване е от решаващо значение по време на процеса на разработка.

Вместо постоянни ръчни тестове, можете да провеждате периодични автоматизирани тестове. Уверете се, че софтуерът е тестван след внедряването на всяка промяна, независимо колко малка е тя, тъй като дори и малките промени могат да причинят грешки. ⚠️

След като откриете бъгове, трябва да ги запишете на едно място. Това улеснява предотвратяването на повторното възникване на проблеми, тъй като винаги ще знаете кои проблеми са отстранени, къде са възникнали и какво ги е причинило.

Следете всичките си бъгове на едно място с шаблона за отчет за проследяване на бъгове на ClickUp.

Ако искате да започнете незабавно да следите бъгове и грешки, шаблонът за отчет за проследяване на бъгове на ClickUp е идеалното решение! Този лесен за използване шаблон ви позволява да организирате бъговете си, като използвате следните потребителски полета:

Източник (напр. вътрешен или клиент) Тип на доклада (напр. дефект или усъвършенстване на потребителския интерфейс) Среда (например уеб, мобилна или настолна) Характеристика на продукта (напр. вход, интеграции или основен продукт)

Всички полета и статуси са напълно персонализируеми, така че можете да ги модифицирате, за да отговарят на вашия работен процес, и да включите падащи менюта, отметки, ленти за напредък и етикети според нуждите. Филтрирайте задачите по изпълнител, краен срок или приоритет, за да получите конкретен преглед, и ги премествайте в изгледа на Kanban таблото, за да променяте лесно статуса им. ✌

Стъпка 5: Събиране на обратна връзка

Уверете се, че софтуерът ви отговаря на очакванията на клиентите, като събирате обратна връзка от потребителите след пускането на продукта. Това ще ви помогне да анализирате производителността на софтуера и да направите необходимите корекции в системата въз основа на получената обратна връзка. 🗣️

Събирайте обратна връзка от клиенти и я подреждайте с помощта на шаблона за обратна връзка на ClickUp.

Тъй като DevOps работният процес изисква непрекъсната обратна връзка, съхраняването на всички отзиви на клиенти на едно място може да ви помогне да внедрите промените по-ефективно. Шаблонът за обратна връзка на ClickUp е чудесен инструмент, който ви позволява да правите точно това – да събирате обратна връзка от потребителите, да я съхранявате на едно централно място и да я организирате с помощта на персонализирани полета за лесен достъп.

Всички отзиви, които сте събрали чрез разпространението на формуляра за обратна връзка от шаблона, ще бъдат ясно видими в изгледа „Списък“, където можете да получите информация за подробности като:

Обща оценка

Причина за оценката

Предложения за подобрения

Екипът DevOps може да използва този шаблон, за да прегледа обратната връзка от клиентите относно софтуерния интерфейс, новите функции и производителността и да го използва за по-нататъшно подобряване на продукта.

Стъпка 6: Измерете ефективността на вашия DevOps процес

След като внедрите DevOps работния процес, трябва да следите неговата ефективност, за да видите колко добре работи в сравнение с предишните ви подходи. Уверете се, че сте отговорили на следните въпроси:

Какви подобрения бяха направени?

Кои проблеми бяха решени?

Колко проблема възникнаха?

Колко бързо беше пуснат продуктът?

Има ли увеличение на времето за работа?

Променило ли се е потреблението на ресурси?

Проследяването и анализирането на тези показатели ще ви помогне да определите дали сте внедрили ефективно DevOps работния процес и да подчертаете областите, които може да се наложи да подобрите в бъдеще.

Получете цялостен поглед върху състоянието на проектите и оставащите задачи чрез различни графики с ClickUp.

Можете лесно да проследявате ефективността на новия си DevOps работен процес с ClickUp Dashboards — вашият собствен център за контрол на мисиите за всякакъв вид работа. Dashboards предоставя общ преглед , който можете да споделите с екипа DevOps, за да държите всички в течение със състоянието на вашия проект за разработка. 📢

Таблото за управление е напълно персонализирано и показва точно информацията, от която се нуждаете. Например, можете да получите визуално представяне на напредъка на задачата си чрез графики като:

Стъпка 7: Направете подобрения

След като съберете обратна връзка и анализирате ефективността на DevOps работния процес, използвайте тези данни, за да коригирате софтуера си за бъдещи версии. За да се уверите, че подобренията са успешно внедрени, трябва също така непрекъснато да усъвършенствате процесите на разработка, внедряване и експлоатация.

Преоценете ефективността на проекта си и идентифицирайте областите, които могат да бъдат подобрени, с шаблона за анализ на проекта ClickUp Project Post Mortem Template.

Направете този процес по-ефективен, като използвате шаблона за постмортем анализ на проекта ClickUp, за да съберете всичко, което сте научили по време на проекта. Той ви позволява да категоризирате информацията по:

Успех: Неща, които сте постигнали Предизвикателство: Препятствия, с които сте се сблъскали Задача след проекта: Задачи, които все още са в процес на изпълнение Ефективност на екипа: Колко добре екипът е работил и сътрудничил Поуки: Поуки, извлечени по време на проекта

Можете да споделите този шаблон за анализ след приключване на проекта с екипа си по време на среща, за да се уверите, че всички са на една и съща страница и са готови да работят за непрекъснато усъвършенстване. 🔄

Оптимизирайте DevOps процесите си с ClickUp

Прилагането на принципите на DevOps и настройването на DevOps работния процес може да направи чудеса за вашите екипи и продукт – то подобрява сътрудничеството, насърчава гъвкавостта и повишава точността.

Ако искате да създадете DevOps процес с минимални усилия, опитайте ClickUp безплатно! Използвайте неговите мощни инструменти за управление на проекти, за да зададете ясни цели, да следите за бъгове и да отстранявате проблеми бързо и колективно! 💪