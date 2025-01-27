10 алтернативи на Accelo за управление на клиенти и работа през 2025 г.

Тези, които използват Accelo, знаят едно: това е отличен софтуер за продуктивна и съвместна работа, особено за роли, свързани с обслужване на клиенти и управление на проекти.
С възможностите си за наблюдение на продажбите, билетите и фактурирането на срещи, работните часове и графиците, Accelo автоматизира рутинните задачи, за да ви спести време. А с широката гама от популярни интеграции можете да го настроите, за да се превърне в способна платформа за оптимизиране на бизнес операциите.
Но една ръкавица може да не пасва на всички ръце! ?
Много хора търсят алтернативи на Accelo, защото Accelo има някои недостатъци: може да бъде трудно за научаване от нетехнически екипи, не отговаря на нуждите на нишови бизнеси и много хора смятат, че неговите инструменти и интеграции са остарели. Освен това има допълнителни разходи за увеличаване на лимитите за съхранение и достъп до нови функции.
Но добрата новина е, че има много други инструменти за управление на проекти, които биха могли да отговорят по-добре на вашите нужди. Готови ли сте да ги опитате?
Какво да търсите в алтернативите на Accelo?
Едно добро решение за автоматизация на бизнеса трябва да съчетава аналитичните възможности на CRM и гъвкавостта на пакет за управление на проекти. То трябва да обхваща целия работен процес на вашия бизнес, от изготвянето на оферта до фактурирането.
Няма значение дали сте професионална услуга, производствено предприятие или агенция за таланти – всички видове и размери бизнеси се нуждаят от добро софтуерно решение, за да оптимизират основните оперативни задачи.
Повечето алтернативи на Accelo ще включват CRM интеграция, генериране на предложения, клиентски портали и комуникационни инструменти, но софтуерът трябва да притежава и необходимите възможности, за да отговори на специфичните нужди на вашия бизнес.
Ако обмисляте алтернатива на Accelo, потърсете някои ключови функции и характеристики в софтуера. Ето няколко аспекта, които трябва да имате предвид, докато подбирате подходящи алтернативи на Accelo:
- Интуитивен интерфейс: Изберете софтуер с изчистен дизайн и лесна навигация. Добър софтуер за бизнес операции може да бъде използван пълноценно от почти всеки.
- Мобилна достъпност: Осигурете достъп и управление в движение чрез мобилни устройства за отдалечени екипи или работа на терен. С отдалечената и хибридната работа, които се превръщат в норма, а не в изключение, мобилната и офлайн достъпност са задължителни за алтернативите на Accelo днес.
- Опции за персонализиране: Адаптирайте платформата към вашия специфичен работен процес и предпочитания. Високата степен на персонализиране на софтуера ви помага да използвате инструмента точно така, както искате.
- Интеграция със съществуващи инструменти: Всяка компания използва няколко инструмента за основните си функции. Уверете се, че алтернативите на Accelo, които сте избрали, могат лесно да се интегрират с CRM, счетоводен софтуер, комуникационни платформи и другите важни инструменти, които използвате.
- Възможности за управление на проекти: Преди да изберете инструмента, обмислете сложността на вашите проекти, необходимостта от разпределение на ресурсите, инструменти за сътрудничество и възможности за отчитане.
- Отчитане на времето и фактуриране: Уверете се, че алтернативите на Accelo във вашия списък предлагат точно отчитане на времето, безпроблемно фактуриране в различни валути и данъци, както и интегрирана обработка на плащанията.
- Мащабируемост: Изберете проектен план, който подкрепя растежа на вашия бизнес, без чести ъпгрейди или значителни допълнителни разходи.
- Прозрачни цени: Избягвайте софтуер с скрити такси и сложни ценови структури, които могат да доведат до неочаквани разходи.
10-те най-добри алтернативи на Accelo, които можете да използвате
Съставихме списък с 10-те най-добри алтернативи на Accelo, за да оптимизирате работния си процес, да подобрите ефективността и да увеличите печалбата на цялата организация.
Нека разберем как се представят една спрямо друга.
1. ClickUp
Ако търсите супер използваема и високофункционална платформа, изберете ClickUp.
С неговите авангардни функции, съчетани с интуитивен интерфейс, можете да се възползвате от мощността на софтуера за управление на проекти ClickUp по следните начини:
- Опростете управлението на задачите: Делегирайте работата на членовете на екипа си в реално време.
- Ефективно проследяване на времето: Измервайте времето за всяка задача и получавайте достъп до работните графици в глобален мащаб с функциите за проследяване на времето на ClickUp, като например ръчни табели за отчитане на работното време.
- Автоматизирани работни процеси: Изберете от над 100 автоматизации, за да спестите време и да оптимизирате работните процеси, рутинните задачи и предаването на проекти.
- Комуникация и сътрудничество: Давайте обратна връзка в реално време и сътрудничество по документи. С ClickUp Docs всички ваши файлове и документи са на едно място, с лесен достъп за всички членове на екипа. Освен това екипът може да комуникира ефективно, използвайки вградените функции за чат и коментари.
- Персонализиране: Опростете ежедневните си задачи с персонализирани изгледи и шаблони и избегнете превключването между приложения с над 200 вградени интеграции за външни инструменти.
- Гъвкавост: Използвайте над 15-те изключително гъвкави изгледа и табла за анализи в реално време на ClickUp, за да получите по-добра представа за проектите според вашите нужди.
Бизнес операциите стават лесни с многото инструменти, които получавате с CRM на ClickUp.
Най-добрите функции на ClickUp
- Задайте ясен ред на операциите с зависимости между задачите, като маркирате задачите като „в очакване“ или „блокиращи“ други.
- Обединете фактурирането, издаването на фактури и отчитането в единен, безпроблемен работен процес.
- Използвайте персонализирани шаблони като шаблона за проектна харта на ClickUp, за да дефинирате целта на проекта, да делегирате задачи и да управлявате крайните срокове.
- Опростете ежедневния си график и прегледайте срещите в календара си, за да подобрите производителността си.
- Групирайте времевите записи, вижте прогнозите и сегментирайте записите, които подлежат на фактуриране, и тези, които не подлежат на фактуриране.
- Свържете безплатно над 1000 инструмента и интеграции, като Asana, Trello, Slack, Zoom, Grammarly и други.
Ограничения на ClickUp
- Използването на пълния потенциал на инструмента може да бъде предизвикателство за новите потребители.
- Не всички функции са включени в мобилното приложение.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Неограничен: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 7 $/член на работната среда/месец
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9200 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 3900 отзива)
Разгледайте тези шаблони за проектни харти!
2. Scoro
Scoro, облачно решение за управление на работата, има за цел да оптимизира различни части от вашите операции и работни процеси, като в крайна сметка повиши рентабилността на вашия бизнес и поддържа удовлетвореността на клиентите.
Scoro е централен хъб за управление на всички аспекти на вашия бизнес с професионални услуги, независимо дали става дума за консултантска фирма, агенция, свободна практика и т.н. Инструментът ви позволява да управлявате финансите, клиентите и проектите на едно място.
Освен това, инструментът ви помага да проследявате изпълнението на проекти, да подобрите взаимодействието с клиентите и да получите важни информации чрез данни. Всичко това помага за увеличаване на печалбата на вашата агенция.
Scoro е идеалният софтуер за управление на проекти за средни компании.
Най-добрите функции на Scoro
- Изберете функцията за прогнозиране на рентабилността, базирана на изкуствен интелект, за да анализирате историческите си данни и да прогнозирате рентабилността на проектите.
- Създавайте предложения и оферти, управлявайте проекти от офертата до плащането и проследявайте задачите с крайни срокове и зависимости.
- Поддържайте централизирана база данни за потенциални клиенти и клиенти, включително регистри за комуникация и история на дейностите.
- Създайте вашите интеграции и ги изпратете на Scoro Marketplace за използване.
- Управлявайте вашите ангажименти с софтуер за управление на ангажименти за повтаряща се работа с клиенти.
Ограничения на Scoro
- Потребителите съобщават за ограничения в планирането на ресурсите, функционирането в гъвкави методологии или управлението на зависимостите за сложни работни процеси.
- Мобилното приложение не е толкова богато на функции, колкото уеб версията.
- Екипите, работещи с данни, са изправени пред ограничени възможности за персонализиране
- Ограничени инструменти за управление на проекти за сложни или нишови проекти
Цени на Scoro
- Essential: 28 $/месец на потребител
- Стандартен: 42 $/месец на потребител
- Предимства: 71 долара на месец на потребител
- Ultimate: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Scoro
- G2: 4,5/5 (390+ отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 230 отзива)
3. Avaza
Avaza е унифициран софтуер за управление на работата и клиентите. Той предлага управление на ресурсите, планиране на ресурсите, проследяване на времето и разходите, изготвяне на оферти и фактуриране, както и чат за екипа.
Използвайте пълните възможности на Avaza, за да повишите производителността на екипа си и да намалите кривата на обучение с неговата 24×7 незабавна онлайн поддръжка.
Докато другите алтернативи на Accelo предлагат сходни функционалности, това, което отличава Avaza, е фокусът върху генеративната изкуствена интелигентност, контекстуалната комуникация, обратната връзка с клиентите, финансовото управление в реално време и персонализираното клиентско преживяване.
Avaza улеснява взаимодействието и сътрудничеството между членовете на екипа, като позволява задаване на задачи, споделяне на файлове и коментиране в реално време. Можете да получавате незабавна обратна връзка за задачите и да комуникирате чрез чат и имейли в реално време.
Освен това, благодарение на интелигентната интеграция на имейли, можете да превръщате имейлите в задачи. Това също така съхранява цялата необходима работа на едно място за последващи действия.
Най-добрите функции на Avaza
- Изберете най-подходящите лица за всяка задача чрез препоръки на алгоритъм, базиран на изкуствен интелект, който отчита както изискванията на проекта, така и индивидуалния опит.
- Свържете теми и чатове с конкретни елементи от проекта, като насърчавате подходяща комуникация.
- Получавайте информация в реално време за рентабилността на проектите и финансовото състояние
- Създайте персонализирани „Проектни стаи“ за всеки клиент и предложете сигурен достъп до информация за проекта, актуализации, документи и канали за комуникация.
- Поканете всеки да следи времето, да задава тарифи за проект или за потребител и да се наслаждава на лесно фактуриране и отчитане.
Ограничения на Avaza
- Ограничена функционалност и опции за персонализиране в сравнение с други алтернативи на Accelo, които предлагат специални инструменти за управление на работния процес.
- Предизвикателство за нетехническите потребители да настроят сложна или условна автоматизация
- Потребителите съобщават за проблеми с производителността и стабилността при много големи екипи или при едновременно управление на многобройни проекти.
Цени на Avaza
- Безплатно
- Стартиращи компании: 11,95 $/месец
- Базов пакет: 23,95 $/месец
- Бизнес: 47,95 $/месец
Оценки и рецензии за Avaza
- G2: 4,5/5 (над 290 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (410+ отзива)
4. Wrike
Wrike е изключително гъвкава платформа, която максимизира производителността на вашия екип, ускорява растежа и подобрява клиентското преживяване. Нейните уникални и обширни функции за персонализиране също правят работата по-лесна и по-забавна.
Независимо дали сте малък бизнес или голямо предприятие, Wrike може да бъде персонализиран, за да отговаря на вашите уникални нужди.
С нишови инструменти, специфични за индустрията, над 400 популярни интеграции на приложения и отворено API за бяло етикетиране, Wrike е решение за управление на проекти за всички видове бизнес.
Най-добрите функции на Wrike
- Персонализирайте работата си отвъд стандартните задачи и проекти, като визуализирате работните процеси, идентифицирате йерархията и следите бизнес целите.
- Анализирайте дейността на екипа и разпределението на натоварването, за да идентифицирате потенциални пречки и да предложите корекции.
- Елиминирайте необходимостта от тромаво изтегляне и качване на файлове с редактиране в реално време в сътрудничество с другите.
- Работете по проекти с предварително създадени персонализирани шаблони
- Автоматизирайте повтарящите се задачи, създайте повтаряеми процеси и стандартизирайте най-добрите практики в различните проекти.
Ограничения на Wrike
- Няма налични автоматизирани инструменти за водене на бележки
- Ограничени възможности за визуални инструменти за проследяване на проекти, като мисловни карти или гъвкави персонализирани изгледи
- Няма опция за чат за комуникация в реално време
- Потребителите може да се наложи да следят пощенските си кутии, тъй като някои интеграции забавят известията.
Цени на Wrike
- Безплатно
- Екип: 9,80 $/месец на потребител
- Бизнес: 24,80 $/месец на потребител
- Предприятие: Персонализирани цени
- Pinnacle: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Wrike
- G2: 4. 2/5 (3500+ отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 2500 отзива)
5. HubSpot
HubSpot е много популярен и функционален CRM пакет.
Инструментът ви помага да свържете вашите данни, екипи и клиенти на една платформа, която се разраства заедно с вашия бизнес. Той предлага шест основни продукта и други инструменти, които поддържат различни отдели: маркетинг, продажби, обслужване, CMS, операции и търговия. Той улеснява растежа на бизнеса, като се фокусира върху вашите клиенти.
Можете да изберете продуктите, от които се нуждаете, от платформата HubSpot. Всеки продукт в платформата е свързан с една и съща CRM база данни, което ви дава невероятна представа за всеки контакт на всеки етап от вашия продажбен процес.
Най-добрите функции на HubSpot
- Управлявайте контакти, сделки, задачи и изпращайте имейли с безплатен CRM план.
- Получете безпроблемно споделяне на данни и цялостен поглед върху пътя на клиента с централизирана CRM система.
- Създавайте професионални уебсайтове, публикувайте блог постове и управлявайте целеви страници с лесно достъпни инструменти за управление на проекти, като уебсайт конструктор и системата за управление на съдържание HubSpot.
- Предлага различни канали за обслужване на клиенти, включително чат на живо, имейл и телефон, както и солидна база от знания.
- Привлечете клиенти чрез ценно съдържание и изграждане на взаимоотношения, а не чрез студени контакти.
Ограничения на HubSpot
- Може да срещнете затруднения при мигрирането от стари CRM платформи, което да доведе до ограничения при импортирането на бележки, имейли, прикачени файлове, активност във времевата линия, предишни контакти и сделки.
- По-малко контрол върху ограничаването на достъпа и предоставянето на разрешения
- Ограничени инструменти за персонализирани отчети
- Липса на вградени инструменти за отчитане на работното време
Цени на HubSpot
- Безплатни инструменти
- Стартово ниво (продажби): 20 $/потребител на месец
- Професионална (продажби): 500 долара на месец
- Enterprise (продажби): 1500 долара на месец, фактурирани ежегодно
Оценки и рецензии за HubSpot
- G2: 4. 4/5 (над 10 600 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 4000 рецензии)
6. SuiteDash
SuiteDash е софтуер за бизнес „всичко в едно“, който комбинира елементи от софтуер за клиентски портал, CRM, управление на проекти, фактуриране и др.
Това е инструмент за управление на бизнеса за вашите вътрешни операции и портал за комуникация и сътрудничество с клиенти. С интегрираната си автоматизирана платформа, фирмите могат да управляват целия си работен поток от продажби и операции от един контролен панел, като по този начин елиминират използването на множество софтуери.
SuiteDash предлага комбинация от функционалности, като инструмент за създаване на продажбена фуния, клиентски портали с бял етикет и дори усъвършенстван механизъм за автоматизация на маркетинга, което допринася за уникалния характер на предлаганите услуги.
Най-добрите функции на SuiteDash
- Проектирайте многоетапни фунии, за да превърнете потенциалните клиенти в клиенти, да автоматизирате регистрацията в процесите на въвеждане и да проследявате напредъка на всеки етап.
- Брандирайте клиентския портал с вашето лого и цветове, за да създадете персонализирано преживяване за вашите клиенти.
- Конфигурирайте сложни работни процеси с разклоняваща се логика и условни тригери, за да автоматизирате одобрения, корекции на бюджета и актуализации на данни въз основа на конкретни критерии.
- Предоставете на клиентите си достъп до информация за проекти, файлове, актуализации и фактури.
- Разпределяйте задачи, определяйте срокове и общувайте с членовете на екипа чрез вградения чат и дискусии.
Ограничения на SuiteDash
- Някои потребители намират платформата с много функции за трудна за използване в началото.
- Потребителите изпитваха малко забавяне при преминаването между инструментите на софтуера.
Цени на SuiteDash
- 14-дневен безплатен пробен период
- Начало: 19 $/месец
- Thrive: 49 $/месец
- Pinnacle: 99 $/месец
- VIP Power-Up е наличен с всички платени планове на цена 50 $/месец.
Оценки и рецензии за SuiteDash
- G2: 4,8/5 (над 500 отзива)
- Capterra: 4,8/5 (520+ отзива)
7. BigTime
BigTime software е платформа за автоматизация на професионални услуги (PSA) в облака, подходяща за фирми от всякакъв мащаб. Това е онлайн решение за отчитане на времето и фактуриране, създадено специално за нуждите на фирми, предлагащи професионални услуги, като консултантски компании, счетоводни фирми, правни екипи и инженерни фирми.
BigTime се фокусира върху оптимизиране на операциите, оптимизиране на използването на ресурсите и подобряване на финансовата прозрачност за тези бизнеси. С неговите разширени функции можете да проследявате и да действате въз основа на оперативните си показатели, за да мащабирате бизнеса си ефективно.
Най-добрите функции на BigTime
- Стандартизирайте повтарящите се проектни процеси, като създадете шаблони и наръчници за многократна употреба.
- Намалете времето за изчакване, като пренасочите фокуса си от историческите разпределения към прогнозиране на използването на персонала.
- Получете ясна представа за състоянието на бизнеса с пълно управление на AR, признаване на приходите и прогнози.
- Използвайте инструменти за проследяване на времето, като например табели за отчитане на работното време, определени според работната седмица, и направете времето за подаване на отчетите гъвкаво с опционални функции за блокиране.
Ограничения на BigTime
- Отзивчивостта на обслужването на клиенти може да се подобри
- Потребителите са съобщили за проблеми с някои интеграции на приложения
- Липса на вградена функция за чат в екипа
- Няма налични безплатни планове
Цени на BigTime
- Essentials: 20 $/месец на потребител
- Разширено: 35 $/месец на потребител
- Premier: 45 $/месец на потребител
- Projector: 60 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за BigTime
- G2: 4,5/5 (над 1300 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 630 отзива)
8. SmartSuite
SmartSuite, платформа за съвместно управление на работата, отговаря на нуждите на различни отдели, като управление на проекти, продажби, човешки ресурси и набиране на персонал, управление и съответствие с рисковете, успех на клиентите, маркетинг и др.
SmartSuite се интегрира с над 5000 популярни приложения и инструменти, за да оптимизира вашия работен процес. Можете също да генерирате отчети и да използвате персонализирани шаблони, за да представите отчетите на вашите клиенти.
За малките и средни предприятия SmartSuite предлага готови инструменти. Освен това големите предприятия могат да се възползват от операционния софтуер за управление на работата (WorkOS), който включва специализирани инструменти за управление на проекти.
Най-добрите функции на SmartSuite
- Работете по-ефективно с тясно интегрираната среда на SmartSuite, където документи, таблици, презентации, календари и имейли се интегрират безпроблемно.
- Създавайте автоматични отчети, оферти и фактури въз основа на предварително дефинирани шаблони и данни в реално време.
- Използвайте изкуствен интелект, за да препоръчате най-подходящите лица за задачите въз основа на техните умения, опит и капацитет за натоварване.
Ограничения на SmartSuite
- Големи екипи или сложни проекти с интензивно използване на данни могат да срещнат проблеми с производителността или претоварване на системата.
- Възможностите за формули в електронните таблици могат да се окажат ограничаващи за потребители, които разчитат на сложни изчисления или напреднали манипулации с данни.
- Безплатният план предлага ограничен достъп до определени функции и данни на проекта.
Цени на SmartSuite
- Безплатно
- Екип: 12 $/месец на потребител
- Професионална версия: 28 $/месец на потребител
- Enterprise: 41 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за SmartSuite
- G2: 4,8/5 (над 30 отзива)
- Capterra: 5/5 (21+ отзива)
9. Plutio
Инструментът използва автоматизация, сътрудничество и управление на документи, за да подобри ефективността и производителността на вашия екип. Можете лесно да консолидирате цялата комуникация по вашия проект на едно място. Освен това, усъвършенстваните процеси на Plutio ви помагат да добавяте автоматично подробности за проекта, като URL адреси, дати, отметки, оценки и членове на екипа.
Plutio е цялостна платформа за управление на проекти, предназначена да оптимизира различни бизнес процеси, включително привличане на клиенти, създаване на оферти, управление на договори, срещи за управление на проекти, планиране и реализация на проекти.
С неговото персонализирано интерактивно табло можете бързо да получите готови шаблони за различни нужди, свързани с планирането и управлението на проекти.
Най-добрите функции на Plutio
- Управлявайте процесите, свързани с клиентите, като назначаване, предложения и договори.
- Използвайте визуалния инструмент за създаване на работни процеси, за да създадете персонализирани работни процеси за всеки бизнес процес.
- Автоматизирайте повтарящите се задачи и персонализирайте тригерите, за да се адаптирате към вашите уникални нужди.
- Осигурете на клиентите си сигурен достъп до важни документи, актуализации на проекти и канали за комуникация в портал с вашата марка.
- Интегрирайте с различни инструменти и услуги като CRM, счетоводен софтуер и платформи за електронен подпис, като по този начин допълнително оптимизирате работния си процес и елиминирате изолираните данни.
Ограничения на Plutio
- Потребителите срещнаха проблеми при разрешаването на жалби с обслужването на клиенти.
- Липса на функции за управление на задачите
- Ограничени функции за проследяване на времето
Цени на Plutio
- Solo: 19 $/месец
- Studio: 39 $/месец
- Агенция: 99 $/месец
Рейтинг и отзиви за Plutio
- G2: 4. 4/5 (50+ отзива)
- Capterra: 4,6/5 (155+ отзива)
10. OmniFocus
OmniFocus е мощен софтуер за управление на задачи, предназначен за заети професионалисти и хора, които търсят силно структуриран и персонализиран подход към управлението на списъците си със задачи.
Той е предназначен за потребители на Mac и iOS, с безпроблемна синхронизация на платформите и унифицирано потребителско изживяване за управление на личната работа.
Най-добрите функции на OmniFocus
- Записвайте и организирайте всичките си дейности в мощна и лесна за поддържане система.
- Настройте елементи, които да се повтарят според реалните графици
- Създайте етикети за неща като местоположение, човек, ниво на енергия, приоритет и т.н.
- Персонализираните перспективи се адаптират към вашия работен процес, независимо колко сложен е той.
- Защитете личните данни с криптиране от край до край
- Добавете бележки към вашите елементи, за да разполагате с необходимата информация при извършване на дадена действие.
Ограничения на OmniFocus
- Няма инструменти за сътрудничество или управление на проекти за екипи
- Не е за бизнес употреба
- Няма функции за проследяване на времето
- Инструментът е съвместим само с продукти на Apple.
Цени на OmniFocus
- 14-дневен безплатен пробен период
- Абонамент: 9,99 $/месец (автоматично подновяване)
- OmniFocus за уеб: 4,99 $/месец (автоматично подновяване)
- v4 Стандартна лицензия: 74,99 $ еднократно плащане
- v4 Pro лиценз: 149,99 $ еднократно плащане
Оценки и рецензии за OmniFocus
- G2: 4,6/5 (50+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (70+ отзива)
Намерете идеалната алтернатива на Accelo
Тези десет опции могат да сложат край на търсенето ви на алтернативи на Accelo за оптимизиране и подобряване на бизнес операциите ви. Въпреки че всеки инструмент в този списък работи добре, ако е съобразен с правилните бизнес нужди, няма как да сгрешите с мощния инструмент „всичко в едно“ – ClickUp!
ClickUp ви помага да интегрирате CRM, автоматизация на работния процес, управление на времето, отчитане и комуникационни функции на една платформа.
Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да оптимизирате работните процеси, да подобрите производителността и да усъвършенствате сътрудничеството в екипа.