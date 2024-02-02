Pipedrive срещу Salesmate: Коя CRM система е най-добрата през 2025 г.?

Продажбите са изключително конкурентни, където всяко предимство има значение. Подходящият CRM (Client Relationship Management) софтуер може да направи разликата между постигането на целите ви и загубата на най-обещаващите потенциални клиенти.

Битката между фаворитите на CRM феновете – Pipedrive срещу Salesmate – е оспорвана. Но кой шампион заслужава място във вашия екип по продажбите, когато и двамата обещават да оптимизират процесите по продажбите, да повишат производителността и да подобрят взаимоотношенията с клиентите?

В това изчерпателно сравнение ще се впуснем в подробности относно функциите, използваемостта, цените и общата производителност на Pipedrive и Salesmate, за да ви помогнем да вземете информирано решение.

Какво е Pipedrive?

Pipedrive е CRM за продажби и софтуер за управление на продажбите за екипи по продажбите. Можете да управлявате сделките ефективно и да оптимизирате процесите по продажбите с минималистичния интерфейс на Pipedrive с функция „плъзгане и пускане”.

Интуитивните визуализации и автоматизираните работни процеси на платформата ви водят през всеки етап от процеса на продажбите. Лесното й използване я прави популярен избор за малките и средни предприятия (МСП), които искат да подобрят продажбите си без да се налага да преминават през дълъг процес на обучение.

Функции на Pipedrive

Този лесен за използване CRM разполага с богат набор от функции, с които дори начинаещите потребители могат лесно да се справят. Ето някои от тези функции.

Управление на тръбопроводи

Получете ясна визуална представа за сделките в своя портфейл с помощта на етапи, обозначени с различни цветове, и подробни персонализирани отчети. Можете също да персонализирате платформата според вашите предпочитания. Например, да наименувате етапите въз основа на стъпките, които следвате, за да сключите сделки, или да изберете шаблон.

Съхранявайте и организирайте информация за клиенти, взаимодействия и комуникации на едно централизирано място. Проследявайте обажданията и записвайте историята на контактите си точно там, където ви е необходимо, за да имате пълна видимост и контрол над графика си.

Чатбот за генериране на лийдове

Автоматизирайте взаимодействията с посетителите на вашия уебсайт 24/7, за да генерирате потенциални клиенти денонощно. С уеб или мобилното приложение Pipedrive вашите търговски представители могат да работят с бота, за да добавят човешко докосване дори когато са в движение. Чатботът се включва, ако вашият екип е зает, за да не се изгубят потенциални клиенти.

LeadBooster

Генерирайте повече висококачествени лийдове с този мощен добавка. Намерете качествени лийдове от база данни с над 400 милиона профила, като използвате инструмента Prospector, и вградете и споделяйте формуляри и анкети, за да събирате и съхранявате нови лийдове с Web Forms.

Интеграция с електронна поща

Проследявайте комуникацията по имейл, планирайте последващи действия и поддържайте пълна история на важните разговори. Можете също да получите достъп до платформата от всяко устройство и да я интегрирате с други приложения за увеличаване на продажбите.

Като цяло, Pipedrive ви помага да анализирате продажбите, да идентифицирате тенденции и да вземате решения въз основа на данни с помощта на задълбочени аналитични и отчетни инструменти. Потребителите особено ценят способността му да опростява повтарящи се задачи чрез автоматизация, да им спестява време и да гарантира, че нито един потенциален клиент или сделка не остават без внимание.

Цени на Pipedrive

Essential: 11,90 $/месец на потребител

Разширена версия: 24,90 $/месец на потребител

Професионална версия: 49,90 $/месец на потребител

Цена: 59,90 $/месец на потребител

Enterprise: 74,90 $/месец на потребител

Какво е Salesmate?

Salesmate е лесен за използване CRM софтуер за екипи по продажбите на първа линия и в предприятията. Можете да ускорите циклите на продажбите и да изградите по-силни взаимоотношения с клиентите, като използвате интелигентните му решения, ориентирани към мобилните устройства. Независимо от мащаба на вашия бизнес, можете да използвате автоматизация и персонализация, за да оптимизирате процеса на продажбите.

Ангажирайте клиентите си в различни канали и генерирайте ценна информация, за да стимулирате растежа с многофункционалните функции на Salesmate.

Функции на Salesmate

Инструментът предлага цялостен набор от инструменти, които обхващат всеки аспект от процеса на продажбите, от генериране на потенциални клиенти до сключване на сделки и управление на взаимоотношенията с клиентите. По-долу е представена подробна информация за тези функции.

Автоматизация на продажбите

Автоматизирайте рутинните задачи, за да се уверите, че вашите търговски екипи могат да се съсредоточат върху изграждането на взаимоотношения и сключването на сделки. Автоматизирайте кампании, процеси и контакти, като използвате последователности, които превръщат потенциалните клиенти в лийдове с целеви имейли и последващи действия.

Персонализирани модули

Запишете всички данни за вашите клиенти на едно място с помощта на тази функция. Управлявайте абонаментите и проследявайте потенциалните клиенти, клиентите и партньорите си – всичко това на една платформа. Получете ясна представа за представянето на вашия бизнес и вземайте решения, които променят нещата.

Шаблони за тръбопроводи

Изградете желаните от вас процеси и създайте по-бързо множество пипалини за различни операции. Персонализирайте CRM шаблоните или внедрете вашите доказани процеси в платформата без усилие.

Персонализирани оформления

Опростете информацията за всеки екип с персонализирани оформления, така че всеки да може да вижда това, което иска в своя CRM, използвайки оформления с плъзгане и пускане. Дайте на всеки необходимата информация и яснота, за да гарантирате ефективността на продажбите.

Готови джаджи

Salesmate предлага няколко предварително създадени джаджи, които предоставят важни данни за продажбите с един поглед.

Тези джаджи ви помагат да следите представянето на екипа си, да проследявате ключови показатели и да идентифицирате области за подобрение, всичко това в рамките на персонализиран интерфейс.

Цени на Salesmate

Основен: 29 $/месец на потребител

Pro: 49 $/месец на потребител

Бизнес: 79 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Pipedrive срещу Salesmate: Сравнение на функциите

Pipedrive се отличава с потребителския си интерфейс и автоматизация, докато Salesmate се отличава с функциите си за сътрудничество и мобилна достъпност. Преди да вземете решение, обмислете внимателно уникалните изисквания на вашите продажбени процеси и динамиката на екипа.

Подробното сравнение по-долу ще ви помогне да изберете подходящия CRM инструмент, базиран в облака, който подкрепя вашите CRM стратегии и бизнес цели.

Налични са сигнали за неактивни сделки и настройка на вероятността Сътрудничество в екип Фокус върху индивидуални задачи по продажбите Акцент върху сътрудничеството в екип Интеграция на комуникацията с различни канали Вградени функции за обаждания и проследяване на имейли Анализи и отчети Естетичен табло, изчерпателни отчети за продажбите и клиентите, ограничени опции, освен при плана Enterprise Неограничени отчети, табло с ограничение до 10 джаджи Изкуствен интелект Предлага AI асистент по продажбите Няма забележими AI функции

Сега нека разгледаме тези разлики по-подробно.

1. Потребителски интерфейс (UI)

Pipedrive

Pipedrive се отличава с изчистен и минималистичен дизайн, фокусиран върху простотата и лекотата на използване. Интерфейсът е прегледен, с големи бутони и ясни етикети, което го прави лесен за навигация дори за нови потребители.

Платформата поставя силен акцент върху визуалния процес на продажбите, като сделките се представят като карти, които преминават през различни етапи. Това улеснява проследяването на напредъка на сделките и идентифицирането на пречките.

Salesmate

Salesmate предлага по-модерен и богат на функции интерфейс, с повече опции и информация, показвани на екрана. Това може да бъде полезно за напредналите потребители, които искат бърз достъп до всичко, от което се нуждаят, но за някои може да се окаже прекалено обременяващо.

Може да се наложи по-дълъг период на обучение поради по-широкия набор от функции и опции за персонализиране.

2. Автоматизация

Pipedrive

Pipedrive използва система за управление на работния процес, базирана на правила. Вие дефинирате тригери (например промени в етапа на сделката, получени имейли) и съответните автоматизирани действия (например изпращане на имейл, добавяне на задача, актуализиране на данни). Този подход е мощен и гъвкав.

Salesmate

Salesmate набляга на автоматизацията в комуникацията с разширени функции като автоматизация на имейли и вградена функция за обаждания. Макар и по-малко обширна от Pipedrive, Salesmate се отличава в конкретни области като автоматизацията на комуникацията по имейл.

3. Интеграции

Pipedrive

Pipedrive поддържа много интеграции с приложения и инструменти на трети страни. Можете безпроблемно да свържете комуникационни инструменти, маркетингови платформи и софтуер за анализ, за да подобрите цялостната функционалност.

Той се фокусира предимно върху двупосочната синхронизация на данни, като осигурява безпроблемен поток на информация между различни платформи. Той предлага също така уебхукове и интеграция с Zapier за по-напреднали работни процеси.

Интеграциите често са прости и добре документирани, с ясни инструкции за инсталиране и ръководства за потребители.

Salesmate

Salesmate се интегрира добре с популярните платформи за електронна поща и набляга на вградените функции за обаждания. Интегрирайте го с основни инструменти за цялостно управление на продажбите и взаимоотношенията с клиентите.

Salesmate използва комбинация от синхронизация на данни, персонализирани работни процеси и предварително създадени „връзки“. Тези връзки автоматично обработват конкретни задачи, като синхронизиране на контакти за имейл маркетинг или регистриране на обаждания в CRM.

Повечето основни интеграции са включени във всички планове, като достъпът до по-усъвършенствани инструменти изисква ъпгрейди.

4. Управление на тръбопроводи

Pipedrive

Инструментът ви позволява да адаптирате CRM към вашите нужди и да го съгласувате с вашите процеси на продажби с помощта на персонализирани полета, етапи и подробности за сделките. Можете да персонализирате етапите и етикетите на вашия пайплайн, за да съответстват на вашия конкретен процес на продажби. Общата структура и оформление обаче остават фиксирани.

Pipedrive се фокусира върху ефективното придвижване на сделките по веригата, с функционалност за плъзгане и пускане и масови действия за едновременно управление на множество сделки.

Той насърчава и по-задълбочено ангажиране с всяка сделка чрез подробни бележки, история на дейностите и автоматизирани последователности за проследяване. Това спомага за по-персонализирани взаимодействия.

Salesmate

С Salesmate можете да персонализирате оформлението на тръбопровода, да добавите допълнителни етапи и да покажете конкретни данни за всяка сделка. Това предоставя по-подробна информация, но може да се усеща като по-малко интуитивно в сравнение с визуалния подход на Pipedrive към тръбопровода.

Той предлага широки възможности за персонализиране на структурата на тръбопровода, включително добавяне на персонализирани полета, определяне на стойности на сделките и настройка на условни стъпки въз основа на конкретни критерии. Това осигурява висока гъвкавост, но изисква повече предварителна настройка и конфигуриране.

5. Сътрудничество в екип

Pipedrive

Инструментът позволява на екипите да си сътрудничат доста добре, но основният фокус е върху индивидуалното управление на задачите.

Той набляга на собствеността върху сделките и разпределението на отговорностите, като ясно идентифицира кой е отговорен за всяка сделка на всеки етап. Той също така предоставя основни функции за коментиране и проследяване на дейностите за комуникация в екипа.

Salesmate

Salesmate дава възможност на потребителите да си сътрудничат ефективно по сделки, да споделят идеи и да координират дейности в рамките на платформата.

Той се фокусира върху вътрешните съобщения и делегирането на задачи в рамките на процеса. Разполага с вграден чат интерфейс, бележки за съвместни сделки и възлагане на задачи въз основа на роли за по-добра работа в екип.

6. Комуникация

Pipedrive

Инструментът се интегрира безпроблемно с различни комуникационни канали за всеобхватно взаимодействие с клиентите.

Salesmate

Salesmate ви позволява да комуникирате директно с потенциални клиенти и клиенти, използвайки вградените функции за обаждания. Това намалява необходимостта от външни инструменти.

7. Анализи и отчети

Pipedrive

Pipedrive предоставя ясни и визуално привлекателни отчети за ефективността на процеса, с опции за детайлно разглеждане на конкретни етапи и сделки.

Salesmate

Salesmate ви позволява да персонализирате таблата за проследяване на продажбите и да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

Той предлага информация в реално време и подробни анализи в рамките на процеса, като подчертава пречките и предлага действия за подобрение. Това осигурява незабавна обратна връзка, но за някои потребители може да се окаже прекалено много.

8. Изкуствен интелект (AI)

Pipedrive

Pipedrive предлага опционален AI асистент, наречен „LeadBooster“, който помага при задачи като оценяване на потенциални клиенти, персонализиране на имейли и планиране на срещи. Той изисква допълнителна такса, но може значително да подобри възможностите за автоматизация.

Salesmate

Salesmate понастоящем не разполага с вграден AI асистент. Въпреки това, той се интегрира с външни AI инструменти като Einstein Activity Capture (Salesforce) или Outreach Chorus, които могат да предоставят подобна функционалност.

Pipedrive срещу Salesmate в Reddit

А сега идва ред на финалния, нефилтриран тест – потребителските отзиви. Нека разберем какво казват потребителите на Pipedrive и Salesmate в Reddit.

Има сравнения, базирани на потребителския интерфейс:

Някои потребители ценят лесния за използване интерфейс на Pipedrive и функциите за контрол на продажбите. Това им помага да проследяват напредъка и да увеличат успеха на продажбите.

Други пък предпочитат да използват Salesmate, за да изградят по-силни взаимоотношения с клиентите си, благодарение на интуитивната му платформа.

Потребителите смятат, че Pipedrive би могъл да се справи добре с още няколко функции, които да помогнат за оптимизиране на процесите:

„Pipedrive е много лесен за използване, но не разполага с много функции.“

„Харесвам Pipedrive, но лично намирам Salesmate за много по-добър и го използвах в продължение на година-две. Той предлага последователности от имейли.“

Потребителите предпочитат цялостно CRM решение от един източник. Именно тук ClickUp блести:

„Трябва да се опитате да избягвате използването на множество инструменти или приложения за управление на работата. Искате единен източник на информация за управление на проекти и управление на знания.“

„Ето защо предпочитам 1 инструмент. Проблемът обаче е, че когато имате инструмент, който прави всичко, той работи предимно средно, а не отлично. Според мен ClickUp е много по-добър. ”

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Pipedrive и Salesmate

Дебатът Pipedrive срещу Salesmate може да е вечен, но обмисляли ли сте алтернатива, която съчетава предимствата и на двете?

Запознайте се с ClickUp.

Управлявайте вашите продажби и работни процеси на една изчерпателна платформа с помощта на ClickUp.

ClickUp е всеобхватно мощно средство, което надхвърля ограниченията на традиционните CRM системи. То предлага унифицирано работно пространство за управление на проекти, функции за обслужване на клиенти, проследяване на задачи и други мощни функции за екипите по продажби и обслужване.

Ето как:

Функции на ClickUp за ускоряване на растежа на клиентската база и повишаване на удовлетвореността на клиентите

1. ClickUp CRM

Постигнете и надхвърлете целите си за продажби с интуитивния дизайн, гъвкавите работни процеси и сътрудничеството, които предлага ClickUp CRM.

Функциите на CRM на ClickUp включват визуални пипалини, автоматизирани работни процеси и подробни отчети.

Всеобхватната работна платформа на ClickUp дава възможност на вашите агенти да ускорят растежа на клиентската база и да повишат удовлетвореността на клиентите. Освен това можете да синхронизирате целия си екип с вграден чат, персонализирани табла и интеграции с любимите ви инструменти.

ClickApps ви позволява да персонализирате работата на вашия екип в работната среда. С ClickApps можете да управлявате взаимоотношенията между задачите на детайлно ниво, да изпращате имейли директно от ClickUp Tasks и да създавате прости списъци със задачи от всяка точка на вашата работна среда. Всички тези функции спомагат за оптимизиране на управлението на взаимоотношенията с клиентите.

И има още! Нека разгледаме конкретните функции, които правят ClickUp отличен избор за цялостно управление на продажбите.

Напълно персонализирана система Kanban: Дефинирайте етапите на вашия продажбен процес, от първоначалното генериране на лийдове до сключените сделки, с персонализирани : Дефинирайте етапите на вашия продажбен процес, от първоначалното генериране на лийдове до сключените сделки, с персонализирани табла ClickUp . Добавете толкова етапи, колкото са необходими, за да отразите точно вашия работен процес. Например, можете да добавите етапи на сделката като „студен контакт“, „квалифицирани потенциални клиенти“ и „поддържане“ към табло, което наричате „Проучване“. Или можете да имате етапи като „планирани срещи“ и „разработване на предложения“ на специално табло „Квалификация и откриване“.

Персонализирани изгледи: Освободете се от стандартните табла и адаптирайте информацията към ролята на всеки потребител с : Освободете се от стандартните табла и адаптирайте информацията към ролята на всеки потребител с персонализираните изгледи на ClickUp . Над 15 изгледа предлагат гъвкавост при възлагането на задачи, проследяването на напредъка, приоритизирането на проекти и прогнозирането на затруднения. Например, можете бързо да създадете таблици, свързващи клиентите с поръчките, като използвате изгледа „Таблица“ в ClickUp , или да дадете възможност на клиентите да виждат съответния си профил и информация за поръчките в споделен изглед „Списък“ в ClickUp

Управлявайте вашите продажбени канали, взаимодействието с клиентите, поръчките и много други с персонализираните изгледи на ClickUp.

Управление на задачите: . Възлагайте задачи и подзадачи на членовете на екипа във всеки етап от процеса. Крайните срокове, приоритетите и отметките за отметка гарантират, че всеки носи отговорност. Екипите по продажбите могат да събират проследяване на потенциални клиенти, привличане на клиенти и други важни функции по продажбите в една платформаВъзлагайте задачи и подзадачи на членовете на екипа във всеки етап от процеса. Крайните срокове, приоритетите и отметките за отметка гарантират, че всеки носи отговорност.

ClickUp Automation : Премествайте сделките между етапите автоматично, въз основа на конкретни критерии, като използвате функциите за автоматизация на ClickUp. Задайте тригери като „преместен в етап X“ и действия като „премести в етап Y“, като спестявате време, намалявате грешките и осигурявате последователен поток на сделките. От възлагането на задачи до изпращането на напомняния, ClickUp автоматизира повтарящите се задачи по продажбите, за да можете да се съсредоточите върху стратегията.

Отчети и анализи: Визуализирайте ключови показатели за продажбите, като състоянието на тръбопровода, процентите на конверсия и ефективността на екипа, на персонализирани Визуализирайте ключови показатели за продажбите, като състоянието на тръбопровода, процентите на конверсия и ефективността на екипа, на персонализирани табла за управление на ClickUp . Проследявайте тенденциите и идентифицирайте областите, които се нуждаят от подобрение. Можете също да получите достъп до подробни отчети за сделки, задачи и дейността на екипа, за да анализирате процеса на продажбите и да вземете решения, основани на данни, с инструментите за отчети на ClickUp.

2. ClickUp решения за обслужване на клиенти

Подкрепете екипа си за успех с клиентите, като съхранявате цялата информация за клиентите централизирано в ClickUp.

Създавайте персонализирани формуляри за събиране на информация за потенциални клиенти директно в решението за обслужване на клиенти на ClickUp . Интегрирайте целеви страници и формуляри на уебсайта за безпроблемно генериране на потенциални клиенти.

Преодолейте изолираните данни с централна уики страница, където да съхранявате важни клиентски информации, като данни за контакт, история на покупките и записи на комуникацията в персонализирани полета и секции.

Филтрирайте потенциалните клиенти въз основа на различни критерии, като отрасъл, бюджет или източник на потенциални клиенти, за да насочите вашите действия и да персонализирате вашия подход към продажбите.

3. CRM шаблони на ClickUp

Забравете дните, в които търсехте информация на различни платформи; ClickUp предлага множество шаблони за продажби и CRM, които централизират всичко, улеснявайки проследяването на напредъка, управлението на процесите и поддържането на взаимодействието с всеки клиент.

Тези шаблони имат вградени функции за автоматизиране на повтарящи се задачи, настройка на напомняния и използване на персонализирани полета според вашите работни процеси. В сравнение с твърдите алтернативи, той се адаптира към вашия уникален работен процес.

Например, можете да управлявате потенциалните си клиенти, взаимоотношенията с клиентите и продажбите си на едно място, като използвате шаблона ClickUp CRM. Този мощен инструмент организира потенциалните клиенти, сделките и контактите в едно интуитивно пространство, като подобрява видимостта и сътрудничеството в целия ви екип по продажбите.

Изтеглете този шаблон Организирайте цялата информация, свързана с продажбите, на едно място, като използвате шаблона ClickUp CRM.

ClickUp предлага и други персонализирани шаблони, включително шаблон за продажбения процес на ClickUp, шаблон за ежедневен отчет за продажбите на ClickUp и други.

Изтеглете този шаблон Управлявайте всеки етап от процеса на продажбите, като използвате шаблона за продажбена тръба на ClickUp.

Истинската сила на ClickUp се крие в неговата гъвкавост. Можете да го персонализирате и адаптирате, за да отговаря на вашите продажбени процеси и нуждите на екипа ви. Експериментирайте с неговите функции, създавайте персонализирани изгледи и работни процеси и непрекъснато оптимизирайте вашата продажбена машина, задвижвана от ClickUp.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Получете CRM и инструмент за управление на проекти в едно решение

Независимо дали изберете Pipedrive или Salesmate, създаването на централизирана CRM система е ключово за получаване на видимост във вашия процес на продажби. Но нито един от тези инструменти не предоставя цялостно решение за управление на бизнеса.

За целта се обърнете към ClickUp – всеобхватната платформа за производителност на работното място. ClickUp комбинира CRM функции с управление на проекти, документи, електронни таблици, имейл, AI помощ и други в една унифицирана система.

От възможността да създавате съвместно предложения в ClickUp Docs до предлагането на ClickUp AI за генериране на презентации за продажби и материали за подпомагане на продажбите, това е единственият инструмент за управление на продажбени проекти, който прави всичко това.

Управлявайте целия си бизнес в ClickUp за максимална ефективност и отлични резултати. Регистрирайте се за безплатния план на ClickUp, за да започнете.