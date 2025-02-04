10 фантастични алтернативи на Snowflake за оптимизирано управление на данни

Snowflake е популярна облачна база данни, която ви помага да получавате достъп, съхранявате, управлявате и споделяте вашите данни, като гарантира максимална сигурност. Платформата е известна с основание – тя предлага отлични опции за автоматизация, поддържа структурирани, полуструктурирани и неструктурирани данни, насърчава сътрудничеството и се интегрира с различни инструменти за бизнес анализи.

Въпреки че името му подсказва друго, Snowflake е надежден инструмент, който може да обработва огромни количества данни и да осигурява светкавична производителност по всяко време. ❄️

Въпреки невероятните си възможности, Snowflake не е идеалният избор за всеки. Някои хора може да искат по-голям контрол над разходите си, по-опростен потребителски интерфейс или възможност за офлайн използване.

Ние свършихме тежка работа за вас и съставихме списък с 10-те най-добри алтернативи на Snowflake, които може би по-добре отговарят на вашите нужди. Ще разгледаме подробно техните функции и ще подчертаем някои недостатъци, за да ви помогнем да намерите идеалното решение за вашия бизнес.

Какво да търсите в алтернативите на Snowflake?

Тъй като можете да намерите множество алтернативи на Snowflake, може да бъде трудно да отделите зърното от плявата. Ако искате да сте сигурни, че вземате правилното решение, потърсете платформа с следните характеристики:

Мащабируемост : Платформата за данни в облака трябва да може да се справи с нарастващите нужди на вашата компания от данни без забавяния или проблеми с производителността.

Сигурност : Алтернативата на Snowflake трябва да отговаря на най-високите нива на сигурност, за да пази данните ви в безопасност и да минимизира риска от проникване. Опции като двуфакторна автентификация, криптиране и маскиране на данни са добре дошли.

Интеграция на данни : Подходящата платформа трябва да може да се интегрира с платформи за бизнес анализи и данни, за да ви помогне да създадете уникална и функционална екосистема, която отговаря на нуждите на вашата компания.

Опции за сътрудничество : Ако вашият екип работи дистанционно, потърсете алтернативи за управление на данни в облака, които ви позволяват да сътрудничите и да споделяте данни с максимална сигурност.

Автоматизация : Подходящата платформа предлага опции за : Подходящата платформа предлага опции за автоматизиране на повтарящи се задачи , като по този начин минимизира риска от грешки и оптимизира разходите.

Функции за анализ: Платформата трябва да разполага с надеждни инструменти, които да ви помогнат да анализирате и : Платформата трябва да разполага с надеждни инструменти, които да ви помогнат да анализирате и визуализирате данни и да вземете информирани решения, които ще дадат тласък на успеха на вашата компания.

Управлявайте данните си с лекота: 10-те най-добри алтернативи на Snowflake през 2024 г. и след това

След като анализирахме десетки алтернативи на Snowflake, съставихме списък с 10-те най-добри платформи, които предлагат най-добрата функционалност и сигурност. Разгледайте тези алтернативи на платформи за данни и намерете тази, която отговаря на нуждите на вашата компания. ?

1. AWS Redshift

Ако искате да съхранявате и анализирате огромни количества данни без проблеми и да получавате подробна информация за миг, AWS Redshift е правилният избор! Инструментът за съхранение на данни в облака на Amazon е снабден с най-модерни функции, които могат да обработват дори най-сложните набори от данни и да ви предоставят интегрирана информация. ?

AWS Redshift разполага с федеративна функция за заявки – достигнете до вашите релационни бази данни и изпратете заявки за данни в реално време, за да разберете по-добре ефективността на вашите бизнес операции без преместване на данни.

Друга причина да обмислите този инструмент е машинното обучение (ML) на Redshift. То ви позволява да използвате SQL изрази, за да обучавате модели на Amazon SageMaker въз основа на вашите данни в AWS Redshift и да правите финансови прогнози, да откривате отпадане на клиенти и да измервате рискове.

Най-добрите функции на AWS Redshift

Redshift ML

Федеративно запитване

Вградени и външни интеграции

Опростен анализ, съхранение и споделяне на данни

Ограничения на AWS Redshift

Може да бъде скъпо за някои потребители

Ограничена поддръжка за типове данни като XML и JSON

Цени на AWS Redshift

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за AWS Redshift

G2 : 4. 4/5 (350+ отзива)

TrustRadius: 7,7/10 (над 200 отзива)

2. Vertica

Vertica е надежден инструмент, който може да анализира всякакъв тип данни и да ви помогне да вземете информирани решения за подобряване на процесите.

Тази унифицирана платформа за анализ на данни използва мощна технология за интерпретиране на данни от различни източници, което ви позволява да централизирате процеса.

Една от причините Vertica да предлага толкова висока производителност е колонно съхранение. Данните са организирани в колони за по-добра производителност на заявките. Тъй като Vertica чете само колоните, необходими за отговаряне на заявката, тя предлага първокласна скорост и ефективност.

С вградени AI и машинно обучение, можете да автоматизирате и наблюдавате работата на архитектурите и да персонализирате изцяло вашето преживяване. ?

Най-добрите функции на Vertica

Локално и облачно внедряване

Модели за изкуствен интелект и машинно обучение

Колонно съхранение

Идеални за големи и сложни набори от данни

Ограничения на Vertica

По-стръмна крива на обучение

Липса на поддръжка при преминаване от локална към облачна среда

Цени на Vertica

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Vertica

G2 : 4,3/5 (над 150 отзива)

TrustRadius: 9,3/10 (над 20 рецензии)

3. Google BigQuery

Искате хранилище, което може да анализира всички видове данни в реално време, без да се притеснявате за управлението на сървъра? Опитайте Google BigQuery, хранилище за данни без сървър, което предлага идеалния баланс между лекота на използване, фантастична производителност и надеждни опции.

Най-известната функция на този склад е BigQuery Studio – унифициран интерфейс, който позволява на специалистите по данни с различни умения за кодиране да опростят работните процеси. Тази мощна опция ви позволява да използвате прост SQL за достъп до Vortex AI (платформата за машинно обучение на Google), за да оптимизирате задачите, свързани с данни, и да избегнете използването на специализирани модели.

Google BigQuery предлага и Duet AI, AI-базиран асистент, който може да ви помогне при писането на Python и SQL, като по този начин намалява риска от грешки и увеличава ефективността ви! ?

Най-добрите функции на Google BigQuery

BigQuery Studio

Duet AI

Анализи в реално време

Вградена бизнес интелигентност за създаване и споделяне на информация

Анализиране и споделяне на данни в облаци

Ограничения на Google BigQuery

Сложните заявки могат да бъдат скъпи

Управлението на контрола на достъпа може да бъде предизвикателство за някои потребители.

Цени на Google BigQuery

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Google BigQuery

G2 : 4,5/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 20 отзива)

4. PostgreSQL

Ако търсите безплатна алтернатива с отворен код на Snowflake, я намерихте! PostgreSQL е стабилна платформа за обектно-релационни бази данни с функции, които могат да ви помогнат да съхранявате и мащабирате дори най-сложните данни.

Не е изненада, че инструментът е толкова популярен в общността на данните – той работи на всички операционни системи, е съвместим с ACID и може да бъде разширен с фантастични добавки.

С PostgreSQL имате пълна свобода да създадете среда, която отговаря на вашите нужди. Дефинирайте типовете данни, създавайте персонализирани функции и пишете код на различни езици, без да прекомпилирате базата данни, което ви спестява време. ?

Най-добрите функции на PostgreSQL

Отворен код

Разширяем и персонализируем

Работи на всички основни операционни системи

Подкрепяща общност

Ограничения на PostgreSQL

Сложен процес на настройка

Потребителският интерфейс не е богат на функции

Цени на PostgreSQL

Безплатно

Оценки и рецензии за PostgreSQL

G2 : 4,4/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 400 рецензии)

5. Azure Synapse Analytics

Анализирайте данни от data lakes, складове, оперативни бази данни и системи за големи данни и получите ценна информация с Azure Synapse Analytics, услуга за корпоративна аналитика! ?

Платформата комбинира технологиите SQL и Apache Spark с Azure Data Explorer, за да предостави най-добри резултати и да ви позволи да се впуснете в дълбочина в огромни масиви от данни.

С Azure Synapse Analytics можете да изберете езика, който да използвате за заявки към релационни и нерелационни данни, което ви осигурява максимална гъвкавост.

Платформата е изцяло насочена към сигурността – използвайте криптиране на ниво колона и динамично маскиране на данни, за да гарантирате 100% сигурност на вашите данни.

Най-добрите функции на Azure Synapse Analytics

Създадени за предприятия

Заявки за релационни и нерелационни данни

Работи безпроблемно с Azure Machine Learning и Power BI.

Детайлни контроли за сигурност

Ограничения на Azure Synapse Analytics

Сложна структура на разходите

Проблеми с свързаността на SQL базата данни

Цени на Azure Synapse Analytics

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Azure Synapse Analytics

G2 : 4. 4/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 30 рецензии)

6. Panoply

Синхронизирайте, съхранявайте и получавайте достъп до данните си с Panoply, първокласна платформа, базирана в облака.

Panoply е най-известен със своите възможности за интегриране на данни. Платформата разполага с над 200 безкодови конектора за данни, които се свързват с бази данни, API и други и събират данни от различни източници. Това ви позволява да забравите за проблемите с разпръснатите данни и да централизирате всичко. Конекторите могат да ви помогнат да оптимизирате електронната търговия, маркетинга, обработката на плащания и CRM работните процеси.

С Workbench за проучване на данни на базата на SQL, вградени опции за анализ и съвместимост с инструменти за бизнес анализи, Panoply може да бъде вашето предпочитано решение за данни.

Най-добрите функции на Panoply

Над 200 конектора за данни без код

Автоматично открива типа на данните

Потребителски разрешения на ниво таблица

Изследване на данни на базата на SQL

Ограничения на Panoply

Липса на гъвкавост по отношение на разходите

Липса на документация за определени функции

Цени на Panoply

Стартово ниво : 199 $/месец (два милиона реда)

Lite : 299 $/месец (20 милиона реда)

Стандартен : 599 $/месец (100 милиона реда)

Премиум: 999 $/месец (300 милиона реда)

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Panoply

G2 : 4,3/5 (над 70 рецензии)

Capterra: 4. 1/5 (20+ отзива)

7. Databricks

Databricks е data lakehouse – съчетава най-доброто от хранилищата за данни и data lakes и предлага решение, което ви помага да намалите разходите и да премахнете силозите. ?

Тази платформа е отлично решение за тези, които искат да обединят данните си във всички облаци. Тя е изградена на базата на отворен код и отворени стандарти и се поддържа от Delta Lake, Apache Spark, Redash, Delta Sharing и MLFlow.

Опростете процесите, свързани с данните, и създайте централизирано решение с единен набор от инструменти за SQL и Python, IDE и бележници, пакетно и стрийминг, както и популярни доставчици на облачни услуги.

Databricks е 100% мащабируем – той може да се справи еднакво добре с нуждите от данни на малките и големите предприятия.

Най-добрите функции на Databricks

Хибридно съчетание на езеро от данни и хранилище за данни

Обединява данните

Мащабируемост

Различни интеграции за разширяване на функционалността

Ограничения на Databricks

Предизвикателство за новите потребители

Липса на разширени функции за отстраняване на проблеми

Цени на Databricks

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Databricks

G2 : 4,5/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 20 рецензии)

8. CloudZero Snowflake Cost Intelligence

Snowflake е идеалният избор за вашия бизнес, но единствената причина, поради която обмисляте алтернатива, е липсата на прозрачност на разходите? Благодарение на CloudZero Snowflake Cost Intelligence можете да продължите да използвате платформата и да получите подробна информация за разходите си, за да предотвратите превишаване на разходите и да вземете информирани решения.

Това решение ви дава достъп до информация както от AWS, така и от Snowflake. Можете да увеличите разходите по проект, екип, функция или продадени стоки, за да получите подробна информация за разходите си.

CloudZero Snowflake Cost Intelligence разполага с откриване на аномалии в разходите в реално време. То ще ви уведомява, когато надвишите бюджета, за да предотвратите допълнителни разходи.

CloudZero Snowflake Cost Intelligence – най-добрите функции

Подробна информация за разходите

Откриване на аномалии в разходите в реално време

Предоставя информация от AWS и Snowflake

Работи на облачна инфраструктура

CloudZero Ограничения на Snowflake Cost Intelligence

Овладяването на функциите може да отнеме известно време.

Интерфейсът може да изглежда прекалено сложен за някои потребители.

CloudZero Snowflake Цени за Cost Intelligence

Свържете се с нас за цени

CloudZero Snowflake Cost Intelligence – оценки и рецензии

Няма отзиви

9. Cloudera

Cloudera е хибридна платформа за данни, която ви помага да се възползвате от мощността както на публичните, така и на частните облаци. Това е отлично решение за тези, които искат централизирано администриране и кристално ясна видимост на своите процеси за обработка на данни.

Платформата ви дава несравнима свобода – изберете всеки облак, данни и анализи и се насладете на по-бърза възвръщаемост и оптимизирана производителност.

Cloudera е до вас във всяка фаза от жизнения цикъл на данните, от разпространението им до науката за данните и машинно обучение.

Най-голямата атракция на платформата са нейните преносими функции за анализ на данни. С промяната на бизнес условията можете да премествате данните и приложенията си между облаци или обратно на място, за да осигурите последователно управление без сложни преструктурирания.

Най-добрите функции на Cloudera

Създадени на базата на платформа с отворен код

Преносими анализи на данни

Централизирано администриране

Мащабируемост

Ограничения на Cloudera

Липса на подробна документация за различни проблеми

Според някои потребители се нуждае от подобрения в потребителския интерфейс.

Цени на Cloudera

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Cloudera

G2 : 4/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (по-малко от 10 рецензии)

10. Teradata Vantage

Кажете сбогом на сложните проблеми с данните с Teradata Vantage – мулти-клауд платформа за анализ на данни, предназначена за предприятия. ?

Отличителната черта на платформата е Analytics Database. Освен стандартния SQL анализ, тази опция ви позволява да използвате анализ на пътя и моделите, 4D анализ и оценяване. Тя може също да изпълнява функции за оптимизиране на заявките, като Optimizer и Workload Management.

С Teradata Vantage можете да получите достъп до различни инструменти за визуализация и анализ на бизнес информация, бележници и IDE, като максимизирате функционалността и производителността на платформата.

Едно от най-значителните предимства на платформата е лекотата на използване. Въпреки че предлага солидни опции за данни, Teradata Vantage е изключително интуитивна и не се изискват технически познания или богат опит, за да се възползвате от предимствата ѝ.

Най-добрите функции на Teradata Vantage

Аналитична база данни

Интегрира се добре с други полезни инструменти

Удобни за ползване

Бързи заявки за данни

Ограничения на Teradata Vantage

Висока цена на платформата

Функционалността за проследяване на данните може да бъде подобрена.

Цени на Teradata Vantage

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Teradata Vantage

G2 : 4,3/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 20 рецензии)

Алтернативите на Snowflake в нашия списък предлагат надеждни опции за обработка и съхранение на всички видове данни. Все пак, те често могат да се окажат прекалено сложни за потребители, които управляват само един тип данни. Да предположим, че създавате база данни с клиенти – вероятно нямате нужда от разширени опции за заявки, SQL анализ и кодиране.

Но все пак искате да използвате надеждна платформа с много опции за персонализиране, организиране и управление. В такъв случай можете да се възползвате от ClickUp. ?

Нека видим как ClickUp може да ви помогне да създадете и управлявате база данни с клиенти и дали може да бъде достойна алтернатива на Snowflake.

Управлявайте клиентски данни, лични задачи и комуникация в ClickUp от всяко устройство.

ClickUp е универсална платформа за продуктивност с надеждни опции за управление на задачи и проекти, организация, сътрудничество и визуализация. Благодарение на богатите си функции, ClickUp може да служи за различни цели и да бъде идеалното място за вашите клиентски бази данни, независимо дали вашата компания се фокусира върху продажбата на продукти или услуги.

Платформата разполага с набор от опции, предназначени за управление на клиенти, наречени ClickUp CRM . Можете да ги използвате за създаване на бази данни, визуализиране на процеси и управление на взаимоотношенията с клиенти и информация, за да правите изводи и да вземате информирани решения.

Организирайте, сортирайте и филтрирайте задачите в ClickUp 3. 0 Table View, за да получите по-бързо информация за цялата си работа.

Една от опциите, която ще ви хареса, е ClickUp Views. Платформата разполага с над 10 изгледа, които ви позволяват да разглеждате данните си от различни перспективи. Бихме искали да обърнем внимание на изгледа „Таблица“, където можете да създавате нови задачи, за да съхранявате данните на всеки клиент и да централизирате цялата информация за лесен достъп и навигация.

Използвайте ClickUp Custom Fields, за да предоставите повече подробности за вашите клиенти – можете да включите тяхната контактна информация, да добавите търговците, отговарящи за всеки акаунт, и да определите тяхната приоритетност.

Потребителските полета ви позволяват да свържете записите (вашите клиенти) с документи и други задачи, като по този начин създавате централизирана база данни с цялата информация за клиентите. Свържете се с оферти, договори, минали покупки, прогнозирани нужди и всичко останало, което може да ви помогне да предоставите изключително обслужване на клиентите. ✨

Добавете необходимите персонализирани полета към задачите и списъците, за да се уверите, че екипите са на една и съща страница и работят от една и съща гледна точка.

Сега, когато споменаваме документи, не можем да пропуснем ClickUp Docs. Тази функция ви позволява да създавате, управлявате, споделяте и работите върху всички документи, които могат да бъдат важни за вашите бази данни. Използвайте я, за да генерирате оферти, да очертаете CRM стратегии и планове, фактури и да подготвите документация за назначаване на нови служители.

ClickUp е CRM инструмент, задвижван от изкуствен интелект, благодарение на ClickUp AI, надежден асистент за писане с изкуствен интелект. Той ви помага да създавате всички видове документи много по-бързо, да оптимизирате повтарящите се задачи и да насърчавате безпроблемна комуникация с вашите клиенти.

Интеграции на ClickUp

Разгледайте наличните приложения и интеграции в ClickUp, за да свършите работата си на една централизирана платформа.

ClickUp може да не е платформа за данни в облака, но може да се интегрира с една (или повече), което ви позволява да комбинирате техните възможности и да оптимизирате работата си.

Когато става въпрос за интеграции с ClickUp, възможностите ви са почти безкрайни. Можете да избирате измежду над 1000 приложения и платформи! Ако не можете да намерите приложението, с което искате да се свържете, в библиотеката, използвайте API на ClickUp или интеграция с Zapier, за да създадете персонализирани интеграции и да достигнете нива на функционалност, които никога не сте смятали за възможни. ?

Премахнете изолираните данни с най-добрата алтернатива на Snowflake

Изброените алтернативи на Snowflake могат да ви помогнат да създавате, управлявате, съхранявате и анализирате огромни количества данни, за да получите ценна информация, която да помогне на вашата компания да се развива.

От друга страна, ако търсите и платформа „всичко в едно“ за безпроблемно управление на задачи, проекти, клиентски данни и екипа си, ClickUp е най-добрият избор. ?

Регистрирайте се в ClickUp още днес и разгледайте многото начини, по които той може да оптимизира вашите работни процеси.