10 софтуера за управление на строителни проекти за малки предприятия през 2025 г.

Подходящият софтуер прави голяма разлика, когато става въпрос за способността на членовете на вашия екип да се концентрират върху своите роли, да опростяват простите задачи и да управляват времето си. Това е особено вярно в строителния сектор, където е от решаващо значение да оптимизирате талантите на вашия екип по строителни проекти на място.
Има много инструменти, които могат да ви помогнат в това предизвикателство, но много от тях са предназначени за големи корпорации с големи финансови възможности. Решението? Софтуер за управление на строителни проекти, създаден с мисъл за малките предприятия. Също толкова мощен инструмент, който е съобразен с вашите нужди, цели и бюджет.
За да ви помогнем да постигнете най-добри резултати по-бързо, съставихме списък с най-добрите решения за малки предприятия, които търсят подходящ софтуер за управление на строителни проекти. Ще сравним основните функции, ограничения, цени, отзиви и други, за да ви помогнем да вземете най-информираното решение за нуждите на вашето малко предприятие. ?
Какво е софтуер за управление на строителни проекти за малки предприятия?
Софтуерът за управление на строителни проекти е всеки инструмент или приложение, което позволява на екипите да разберат своите цели, графици, срокове и изисквания. Тези приложения използват популярни функции за управление на проекти (които може би вече познавате и харесвате), за да гарантират, че екипите разполагат с необходимия бюджет, ресурси и материали.
Най-добрите инструменти за управление на строителни проекти предоставят на проектните мениджъри едно място за съвместна работа, когато са в движение – онлайн платформа за наблюдение на бизнес процесите, безопасността, бюджетите, отчетността и комуникацията с клиентите. Въвеждането на този софтуер ще улесни значително работата на вашия проектен мениджър в строителството и ще бъде най-ефективното решение за опростяване на процесите и оптимизиране на работните потоци за по-добро общо преживяване на екипа и клиентите.
Какво трябва да търсите в софтуера за управление на строителни проекти за малки предприятия?
Има много опции, от които да избирате, когато става въпрос за софтуер за управление на строителни проекти – дори и за малки предприятия. Някои инструменти са силно персонализирани и могат да се приспособят към всеки строителен проект, докато други са пригодени за конкретна цел или бизнес нужда – като софтуер за управление на поръчки или софтуер за проследяване на времето за строителство.
Когато сравнявате различни опции, имайте предвид следното:
- Ключови функции: Софтуерният инструмент разполага ли с подходящите функции? Превъзхожда ли вашите очаквания?
- Функционалност: Отговаря ли на нуждите ви, като управление на доставките или планиране на производството?
- Прегледи: Можете ли да преглеждате и организирате проектите си по начин, който ви е най-удобен?
- Персонализиране: Можете ли да персонализирате софтуера, за да отговаря на вашите изисквания?
- Леснота на използване: Софтуерът лесен ли е за използване? Може ли целият ви екип да се научи бързо да го използва?
- Цени: Софтуерът е ли достъпен? Цената става ли непосилна с разрастването на бизнеса ви?
- Поддръжка: Можете ли лесно да се свържете с екипа за поддръжка, когато имате нужда от него?
- Оценки и рецензии: Какво казват другите потребители за продукта?
Вашите нужди вероятно са толкова уникални, колкото и вашият бизнес, затова отделете малко време, за да обмислите какво наистина ви е необходимо, за да намерите най-подходящия за вас софтуер.
10-те най-добри софтуера за управление на строителни проекти за малки предприятия
За малките предприятия намирането на най-добрия софтуер за управление на строителни проекти е задължително, ако искате да поддържате организация, да управлявате рисковете и да обслужвате клиентите си по най-добрия възможен начин. За да ви помогнем да намерите подходящия инструмент за работата, ето нашият списък с най-добрите софтуери за строителство за малки предприятия през 2024 г.
1. ClickUp
ClickUp е най-добрият инструмент за управление на проекти „всичко в едно“, на който строителните екипи разчитат, за да си сътрудничат, организират, планират и изпълняват всякакъв вид работа – независимо от размера на екипа или бюджета ви. С богат набор от функции и над 15 начина за визуализиране на работните ви процеси, ClickUp е идеалното решение за екипи за управление на строителни проекти, които се справят с кратки срокове, различни доставки, подизпълнители, клиенти и др.
Сред тези динамични изгледи ще намерите изгледи „Гант“, „Времева линия“, „Календар“ и „Работна натовареност“ – идеални за мениджъри на строителни проекти, които дават приоритет на ключови етапи и цели, като същевременно балансират задачите на своя екип. Освен това екипите на терен могат да разчитат на уникалния изглед „Карта“ на ClickUp, за да управляват задачи, специфични за дадено местоположение, и да виждат всички свои работни обекти с един поглед.
Можете също да създавате прогнози, поръчки за покупка и графици за всеки проект с изчисления в персонализирани полета. Добавете дори подробности като бюджети, местоположения на обектите и данни за подизпълнителите, за да можете да филтрирате, групирате и отчитате работата си.
За да започнете да използвате ClickUp още по-бързо, разгледайте обширната библиотека с шаблони и изберете от над 1000 готови ресурса за всякакви случаи, включително множество шаблони за планове за развитие и шаблон за управление на строителни проекти.
Най-добрите функции на ClickUp
- Създайте персонализирани работни процеси за вашите строителни процеси и проекти.
- Управлявайте времето и задачите на генералните изпълнители, специализираните изпълнители и членовете на екипа.
- Преглеждайте и коментирайте подадени документи, заявки за информация (RFI), чертежи и изчисления.
- Използвайте изгледа „Табло“ и изгледа „Календар“, за да превърнете ClickUp в най-добрия софтуер за планиране на строителни проекти, с който да следите напредъка на проектите си.
- Създайте CRM база данни с клиентите и партньорите по вашите проекти.
- Управлявайте продажбите си с лесни за персонализиране работни процеси.
- Оптимизирайте управлението на задачите на едно и също място с целите и ресурсите на проекта си.
- Подобрете комуникацията между екипа на терен и офиса
- Създавайте и споделяйте документи и файлове в ClickUp с членовете на екипа си.
- Използвайте филтри, за да сте в течение с дейностите по задачите и промените в статуса им.
Ограничения на ClickUp
- Може да се наложи да се научите да работите с толкова много ключови функции.
- Все още не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Неограничен: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Предприятие: Свържете се с нас за цени
- ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на работно място.
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 8900 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 3800 отзива)
2. CoConstruct
CoConstruct е инструмент за управление на строителни проекти, създаден специално за строители и реновиращи. Екипи и самостоятелни бизнес собственици могат да използват инструмента, за да организират проекти, да комуникират с клиенти и партньори и да управляват дейността си на едно място. ✅
Най-добрите функции на CoConstruct
- Създавайте и управлявайте строителни проекти с опростена система за планиране на проекти.
- Проследявайте проектите от начало до край с помощта на списъци със задачи и графици.
- Управлявайте безпроблемно ценообразуването за проекти с фиксирана цена и проекти с отворена сметка.
- Управлявайте работните часове и фактурирайте директно на клиентите.
Ограничения на CoConstruct
- CoConstruct е предназначен за екипи за строителство на жилища, така че други видове строителни екипи може да предпочетат друг инструмент.
- Някои потребители споделят, че е трудно да се експортират данни за използване в други софтуерни инструменти.
Цени на CoConstruct
- Важно: Свържете се с нас за цени
- Разширено: Свържете се с нас за цени
- Завършено: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за CoConstruct
- G2: 4/5 (над 20 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 800 отзива)
3. Бригадир на строителен предприемач
Contractor Foreman се представя като „№ 1 за изпълнители“, които търсят достъпен и лесен за използване софтуер за управление на бизнеса. Екипите могат да използват този софтуер за управление на строителни проекти за управление на проекти, финанси, хора, ресурси и документи. ?
Най-добрите функции на Contractor Foreman
- Наблюдавайте проектите с помощта на графици, планове и диаграми на Гант.
- Създавайте прогнози и изпращайте фактури на клиенти
- Управлявайте договорите и комуникацията с подизпълнителите и партньорите
- Организирайте файлове, снимки и регистри за оборудване
Ограничения на бригадира на изпълнителя
- Някои потребители съобщават за затруднения при използването на софтуера в браузъри като Safari.
- Според някои клиенти, това може да бъде прекалено сложно за нови потребители и за самостоятелни строителни работници.
Цени за Contractor Foreman
- Базов пакет: 49 $/месец за един потребител
- Стандартен: 79 $/месец за трима потребители
- Плюс: 125 долара на месец за осем потребители
- Про: 166 $/месец за 15 потребители
- Неограничен: 249 $/месец за неограничен брой потребители
Оценки и отзиви за Contractor Foreman
- G2: 4,5/5 (над 100 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (500+ отзива)
4. Procore
Procore е софтуер за управление на строителни проекти, създаден, за да улесни екипите в управлението на проекти, да минимизира риска и да доведе до успешни проекти. Инструментът комбинира управлението на проекти и финансите с функции за качество и безопасност, така че можете да управлявате риска на едно място. ⚒️
Най-добрите функции на Procore
- Организирайте екипите на място и извън обекта с лесен за използване софтуер за управление на проекти.
- Използвайте данни в реално време, за да наблюдавате и намалявате рисковете.
- Получете обща представа за текущите финансови резултати и изготвяйте отчети.
- Разберете цялостната картина на един проект с информационни регистри
Ограничения на Procore
- Ценовите планове не са публично обявени, така че в началото е трудно да се сравни стойността с другите опции, които обмисляте.
- Някои потребители смятат, че начинът, по който се управляват настройките, може да бъде объркващ.
Цени на Procore
- Свържете се с нас за персонализирана цена
Оценки и рецензии за Procore
- G2: 4,6/5 (над 2100 отзива)
- Capterra: 4,8/5 (над 2600 отзива)
5. Autodesk Build
Autodesk Build е софтуерен инструмент за управление на строителни проекти, създаден да оптимизира работните процеси между офиса и обекта. Проектните екипи могат да използват инструмента за управление на проекти, осигуряване на качеството, безопасност и риск, както и бюджети и разходи. ?
Най-добрите функции на Autodesk Build
- Прегледайте най-новите графици на проектите, за да избегнете недоразумения и грешки.
- Използвайте персонализирани изгледи, за да създадете филтри и да виждате само най-важните задачи.
- Проследявайте проблеми, промени и решения с вградени функции за управление на качеството.
- Следете разходите в реално време спрямо първоначалния обхват, като свържете данните от терен с бюджетите си.
Ограничения на Autodesk Build
- Създаването на проекти и присвояването на потребителски права и опции може да бъде сложно, според някои клиенти.
- Някои потребители споделят, че усвояването на софтуера може да отнеме известно време, особено за тези, които не са свикнали с този тип софтуер.
Цени на Autodesk Build
- 550 Sheets: 495 $/година
- 5000 листа: 870 $/година
- Неограничен брой листове: 1625 $/година
- Неограничен брой потребители: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Autodesk Build
- G2: Н/Д
- Capterra: Н/Д
6. Buildertrend
Buildertrend е софтуерна платформа за управление на строителни проекти, предназначена за търговски екипи, изпълнители, строители на жилища и реновиращи. Софтуерният инструмент е проектиран да оптимизира и организира проектите и процесите, така че изпълнителите да могат да се съсредоточат върху своята роля. ?
Най-добрите функции на Buildertrend
- Наблюдавайте проектите и проследявайте напредъка с вграденото планиране на проекти.
- Разберете какво се случва с ежедневните регистри
- Проследявайте вашите поръчки за промени, избори и фактури от едно място.
- Оптимизирайте и централизирайте комуникацията с клиентите с помощта на специален клиентски портал.
Ограничения на Buildertrend
- Някои потребители споделят, че са разочаровани от функцията за отчитане на времето, особено на мобилни устройства.
- Може да има стръмна крива на обучение, а потребителите съобщават, че има чести актуализации, за да се адаптират към
Цени на Buildertrend
- Essential: 99 долара за първия месец, след това 399 долара на месец
- Разширена версия: 399 $ за първия месец, след това 699 $/месец
- Цена: 699 долара за първия месец, след това 999 долара на месец
Оценки и рецензии за Buildertrend
- G2: 4. 2/5 (над 100 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 1600 отзива)
7. Float
Float е софтуерен инструмент за управление на ресурсите и планиране на работната сила, който улеснява екипите при планирането на капацитета и графика на работата. Софтуерът комбинира управлението на хора и проекти в един интерфейс, предоставяйки на мениджърите обща представа за задачите, бюджетите, фазите на проектите, работното време и капацитета. ?
Най-добрите функции на Float
- Организирайте проектите с етапи, фази и зависимости.
- Използвайте прогнозиране на капацитета, за да идентифицирате потенциални предизвикателства
- Сравнете планираните и действителните разходи по строителните проекти
- Записвайте работните часове и проследявайте работното време на членовете на екипа си.
Ограничения на плаващите средства
- Float не е специално проектиран за строителни екипи, но може да бъде полезен инструмент за тях.
- Някои потребители съобщават, че мобилното приложение не е толкова лесно за използване, колкото версията за браузър.
Плаващи цени
- Стартово ниво: 7,50 $/месец на потребител
- Про: 12,50 $/месец на потребител
- Предприятие: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Float
- G2: 4. 2/5 (над 1200 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 1500 отзива)
8. RedTeam
RedTeam е софтуер за управление на строителни проекти, който предлага няколко софтуерни инструмента, включително Fieldlens за сътрудничество на място в реално време, RedTeam Go за управление на проекти и RedTeam Flex за управление на строителството. Заедно тези инструменти позволяват на строителните екипи да организират проекти, финанси, работа на място и отчитане. ?
Най-добрите функции на RedTeam
- Преместете всичките си данни на едно място, за да улесните управлението на проектите.
- Създайте повтарящи се процеси, за да намалите риска
- Автоматизирайте над 100 задачи с вградена автоматизация.
- Споделяйте отчети и финансови актуализации с клиентите по лесен за ползване начин.
Ограничения на RedTeam
- Според някои потребители, приспособяването към софтуера може да отнеме известно време.
- Някои клиенти са съобщили за бавни сървъри и проблеми със замръзване по време на редактиране.
Цени на RedTeam
- RedTeam Fieldlens: От 39 $/месец на потребител
- RedTeam Go: От 450 $/месец за неограничен брой потребители
- RedTeam Flex: От 450 $/месец за неограничен брой потребители
Оценки и рецензии на RedTeam
- G2: 4. 3/5 (80+ отзива)
- Capterra: 4. 2/5 (над 100 отзива)
9. Sage 300 Строителство и недвижими имоти
Sage 300 Construction and Real Estate е софтуерен инструмент за управление на бизнеса и счетоводство, който комбинира финансови операции, обслужване и управление на проекти. Професионалистите в строителството могат да използват софтуера, за да наблюдават целия процес на строителство, както и да управляват финансите си. ?
Най-добрите функции на Sage 300 Construction and Real Estate
- Проследявайте задачи, работни поръчки, оферти, оборудване и история на обекта.
- Организирайте документите си и преминайте към безхартиена работа
- Използвайте функциите за управление на проекти, за да идентифицирате проблеми и да управлявате риска.
- Оптимизирайте обслужването, за да предоставите по-добро клиентско преживяване
Ограничения на Sage 300 Construction and Real Estate
- Някои потребители смятат, че опциите за отчитане на софтуера са ограничени и трудни за персонализиране.
- Системата може да бъде неинтуитивна и трудна за навигация, съобщават някои потребители.
Цени на Sage 300 Construction and Real Estate
- Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Sage 300 Construction and Real Estate
- G2: 3. 5/5 (30+ отзива)
- Capterra: 4/5 (над 500 отзива)
10. Fieldwire
Fieldwire е решение за управление на строителството, специално предназначено за управление на строителни обекти. Строителните компании могат да използват софтуера, за да координират членовете на екипа, да разпределят задачи, да проследяват изпълнението и да намалят рисковете, свързани с работата на обекта. ?️
Най-добрите функции на Fieldwire
- Синхронизирайте екипите на място и в офиса с централна система.
- Създавайте работни графици и разпределяйте задачи на членовете на екипа.
- Проследявайте кой член на екипа е работил по конкретни задачи или обекти.
- Създавайте и изпращайте персонализирани отчети, които включват всички подробности за вашите проекти.
Ограничения на Fieldwire
- Fieldwire е предназначен за управление на работни обекти, така че екипите биха се възползвали от по-обща система за управление на проекти на други места.
- Някои потребители биха искали да е по-лесно да съставят седмични отчети за работните обекти и проектите.
Цени на Fieldwire
- Безплатно
- Про: 54 $/месец на потребител
- Бизнес: 74 $/месец на потребител
- Business Plus: 89 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Fieldwire
- G2: 4,5/5 (над 100 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 80 отзива)
Управлявайте проектите си по-ефективно с тези софтуерни инструменти за управление на строителни проекти
В този списък има идеалният инструмент за всеки строителен екип, независимо дали искате да управлявате рисковете на строителните обекти или да координирате членовете на екипа и ресурсите си от едно централно място. Има и много софтуерни опции „всичко в едно“, които оптимизират целия жизнен цикъл на проекта.
Като един от водещите инструменти за управление на проекти за екипи от различни индустрии, ClickUp е наш ясен фаворит. Неговите функции са напълно персонализируеми и достатъчно гъвкави, за да се справят дори с най-сложните проекти. Освен това, неговата постоянно растяща библиотека с шаблони и над 1000 интеграции помагат на строителните фирми да стартират проектите си по-бързо.
Опитайте ClickUp безплатно още днес, за да откриете по-добър начин за управление на вашите строителни проекти. ?