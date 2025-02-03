10-те най-добри софтуерни приложения за отчитане на работното време в строителството за изпълнители през 2025 г.

Уморени сте да се занимавате с хартиени табели? Ние сме тук, за да ви помогнем да намерите софтуер за отчитане на работното време в строителството, който ще ви улесни живота.

Не трябва да се притеснявате за неточни отчетени часове и разходи за работа, които намаляват вашата рентабилност. Оставете технологиите да се занимават с дребните неща, за да можете да се съсредоточите върху безупречната работа на обектите. ✨

В тази статия са представени 10-те най-добри софтуерни инструмента за отчитане на работното време в строителството през 2024 г. и какво да търсите, за да намерите подходящия вариант за вашата дейност.

Какво трябва да търсите в софтуера за отчитане на работното време в строителството?

Намирането на софтуер за отчитане на работното време в строителството, който да спести време и пари на вашия бизнес, зависи изцяло от функциите. Най-добрият софтуер за отчитане на работното време за строителни фирми често включва функции като:

Автоматично актуализирайте и коригирайте времевите диапазони на постъпващите заявки или билети с Rolling Time Period в ClickUp Dashboards.

10-те най-добри софтуера за отчитане на работното време в строителството

Ние сме подбрали най-добрите софтуери за планиране на строителни проекти, за да не се налага да преглеждате десетки варианти.

Готови ли сте да намерите подходящия софтуер за отчитане на работното време за вас и вашия екип?

1. ClickUp – Най-доброто за управление на строителни проекти

Създавайте времеви разписания и следете отчетеното време в ClickUp.

Функциите за управление на строителни проекти на ClickUp надхвърлят рамките на обикновено решение за отчитане на работното време. Създавайте персонализирани работни процеси, подобрявайте ефективността на процесите и обединявайте всички (и всичко).

Да, ние сме пристрастни, но ClickUp спечели наградата на G2 за най-добър софтуер за управление на проекти за 2024 г. Защо? Защото е отличен продукт за всичко, свързано с управлението на проекти.

ClickUp опростява проследяването на проекти с отчети и анализи в реално време, независимо колко задачи имате. То ви предоставя инструменти за определяне на цели, проследяване на данни за времето, изчисляване на разходите за труд, планиране на работното време, комуникация с екипите на място и др. ?

А най-хубавото? С плана ClickUp Free Forever получавате безплатен софтуер за диаграми на Гант, шаблони за работни листове в строителството, проследяване на работното време на служителите, счетоводен софтуер и подробни отчети.

Най-добрите функции на ClickUp

Функцията за отчитане на работното време на ClickUp ви позволява на вас и вашите работници да записвате работното време от мобилното си устройство, уеб браузър или настолен компютър; тя е съвместима с Android, iOS, Windows, macOS, Linux, Chrome, Firefox и Edge.

Гант диаграмата на ClickUp улеснява визуализацията и управлението на проекти, като ви позволява да управлявате приоритети, да проследявате зависимости и да си сътрудничите с екипите си.

Интеграцията с над 1000 инструмента ви позволява да съхранявате всичко в интуитивния и персонализируем табло на ClickUp.

Програмата за отчитане на работното време на ClickUp улеснява прилагането на ефективни техники за управление на времето и проследяването на това как всеки член на екипа е прекарал всяка минута от работния ден.

Ограничения на ClickUp

Според отзивите, някои потребители може да се сблъскат с трудности при усвояването на функциите на ClickUp, но това може да се реши с безплатните уроци на приложението.

Картографският изглед не предлага GPS проследяване в реално време за всеки член на екипа.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпно за всички платени планове на цена 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (8700+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3800 отзива)

2. Buddy Punch – Най-доброто приложение за отчитане на работното време в строителството

чрез Buddy Punch

Buddy Punch е софтуер за отчитане на работното време за консултанти, строителни компании и фирми, които се нуждаят от точни данни за работното време. По-големите компании могат да възложат на всеки проектен мениджър няколко членове на екипа, за да поддържат екипите си организирани и ефективни.

Това е облачен часовник, който предварително попълва Excel таблици и отчети за заплатите въз основа на работното време на служителите. Служителите се регистрират при пристигане и напускане чрез приложения за Google, iOS и Android или директно от браузърите си.

Най-добрите функции на Buddy Punch

Функцията за проследяване на времето чрез GPS ви позволява да видите кой работи и къде се намира; можете също така да ограничите местата, от които те могат да се регистрират при пристигане и напускане, за точно проследяване на времето чрез мобилни устройства.

Приложението се интегрира с инструменти за изчисляване на заплати като QuickBooks, SurePayroll, Excel, ADP и Gusto.

Разширени функции като проследяване на натрупаните платени отпуски, автоматични почивки, кодове на задачи и управление на наличността улесняват работата в строителния сектор.

Могат да се създават персонализирани известия и заявки за одобрение всеки път, когато член на екипа се регистрира при пристигане или напускане, използвайки часовника за отчитане на работното време в строителството.

Ограничения на Buddy Punch

Няма безплатен план, а стандартният план не позволява планиране на времето.

Някои отзиви споменават проблеми с актуализирането и сканирането на картите за отчитане на работното време.

Цени на Buddy Punch

Стандартен: 2,99 $/месец на потребител плюс 19 $ базова такса на месец

Pro: 3,99 $/месец на потребител плюс 19 $ базова такса на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Buddy Punch

G2: 4,8/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 800 отзива)

3. Connecteam – Най-доброто за подобряване на производителността

чрез Connecteam

Connecteam е приложение за отчитане на работното време на строителни работници и подизпълнители, което позволява на мениджърите да увеличат производителността и да следят работното време. Предотвратете кражбата на работно време и подобрете точността на фактурирането с функции за GPS проследяване и автоматизирано отчитане на присъствието на служителите, което оптимизира управлението на работната сила в екипи с много членове.

Планът „Операции“ на Connecteam опростява планирането на графиците на служителите, управлението на задачите и разпределението на смени. Достъп до разширени функции като формуляри за мобилни устройства, персонализирани списъци за проверка и отчети за смени, за да увеличите производителността и да спестите време на мениджърите и членовете на екипа.

Най-добрите функции на Connecteam

Часовникът за отчитане на работното време на служителите автоматично актуализира онлайн табелите за отчитане на работното време, за да гарантира точност и да държи всички в течение.

Разпределяйте смени с едно кликване и получавайте обща представа за задачите, свързани със смените, за да опростите управлението на екипа.

Цифрови формуляри, контролни списъци, табели за отчитане на работното време и регистри за заплатите са достъпни на мобилен интерфейс, до който мениджърите имат достъп на работното място.

Позволете на екипа си да отчита работното си време чрез мобилното приложение или приложението на киоска на място и получавайте известия в реално време за всяко отчитане.

Ограничения на Connecteam

Функциите за комуникация и човешки ресурси изискват отделни платени планове в допълнение към плана „Операции“, който включва достъп до софтуера за отчитане на работното време в строителството.

Часовникът с GPS локации (не се актуализира в реално време) е ограничен до платените планове за операции; проследяването на GPS локации в реално време и географското ограждане са ограничени до най-скъпия план за операции.

Цени на Connecteam

Планът Small Business : Безплатен

Operations Basic: 29 $/месец за първите 30 потребители

Operations Advanced: 49 $/месец за първите 30 потребители

Operations Expert: 99 $/месец за първите 30 потребители

Оценки и рецензии за Connecteam

G2: 4. 3/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 250 отзива)

4. Insightful – Най-доброто за проследяване на анализи на работната сила

чрез Insightful

Insightful е приложение за анализ на работната сила за наблюдение на производителността на служителите и управление на отдалечени екипи. Макар да не е специално приложение за отчитане на работното време в строителството, то разполага с няколко всеобхватни функции и лек интерфейс за екипи, които работят в движение.

Проверете аналитичните данни въз основа на производителността на членовете на вашия екип и опростете спазването на изискванията за сигурност и поверителност с помощта на най-високо ниво на сигурност и функции за защита на личните данни. Insightful стимулира производителността, подобрява работните процеси, балансира натоварването и автоматизира отчитането на работното време.

Най-добрите функции

Общ поглед върху всички членове на екипа и часовете, които са работили през деня, позволява на мениджърите да сравняват производителността.

Анализите на приложенията и уебсайтовете дават на мениджърите информация за това, до какво имат достъп служителите по време на работното си време.

Можете да проследявате напредъка към всеки етап и краен срок, за да се уверите, че целият проект се изпълнява по график.

Автоматичното отчитане на работното време намалява човешките грешки и риска от кражба на работно време.

Полезни ограничения

Няма безплатен план, а някои клиенти споделят, че седемдневният безплатен пробен период не е достатъчен, за да се запознаят с приложението.

Някои отзиви споменават несъответствия в отчитането на работното време и загуба на данни за работното време на служителите.

Прозрачни цени

Мониторинг на служителите: 6,40 $/месец на потребител

Проследяване на времето: 10 USD/месец на потребител

Автоматично картографиране на времето: 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Полезни оценки и рецензии

G2: 4,8/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 90 отзива)

5. Raken – Най-доброто за управление на терен

чрез Raken

Raken е приложение за управление на обекти, което ви позволява да събирате точни данни за проектите в реално време и да ги преобразувате в цифрова документация. Получете информация, която ще ви помогне да намалите разходите, да подобрите производителността на екипите на обектите и да улесните дистанционното сътрудничество.

Тъй като Raken е специализиран софтуерен инструмент за отчитане на работното време в строителството, проектните мениджъри имат достъп до функции като офлайн режим, предназначен за използване на място. Той е идеален за изпълнители и строителни работници, които се нуждаят от функции за отчитане на работното време или дори за отчитане на заплатите.

Най-добрите функции на Raken

Изпълнителите и служителите могат да качват видеоклипове, снимки и бележки с времеви отметки в уеб приложението на офиса за подробна документация.

Офлайн режимът и автоматичната синхронизация позволяват на членовете на екипа да използват Raken за отчитане на работното време, когато са извън обхвата на мобилната мрежа.

Дневните отчети и проследяването на производителността позволяват на мениджърите на екипи да се справят с проблемите, свързани с производителността, преди те да се превърнат в проблеми.

Настройваемите списъци за проверка и функциите на инструментариума помагат на мениджърите и членовете на екипа да бъдат на една и съща страница.

Ограничения на Raken

Някои отзиви споменават затруднения при създаването на дневни отчети и навигацията в интерфейса на приложението за проследяване на проекти.

Няма видима информация за цените на уебсайта на Raken или на популярни сайтове за рецензии като G2 и Capterra.

Цени на Raken

Клиентите трябва да попълнят въпросник и да поискат ценова оферта въз основа на информацията за своя бизнес.

Рейтинги и отзиви за Raken

G2: 4,6/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 150 отзива)

6. ExakTime – Най-доброто за отчитане на производителността

чрез ExakTime

ExakTime е софтуер за отчитане на работното време, базиран в облака, предназначен за мениджъри на строителни проекти и екипи на терен. Създавайте подробни отчети за производителността на служителите, като използвате данните от цифровия часовник, и попълвайте онлайн табели за отчитане на работното време, за да можете да се концентрирате повече върху бизнеса си.

Членовете на вашия екип могат да използват ExakTime, за да се регистрират при пристигане и напускане с едно натискане на бутон. След като се регистрират, проектните мениджъри могат да използват проследяването на местоположението, за да виждат актуализации на GPS в реално време. ?️

Строителните компании ще се възползват от възможностите за проследяване на работата на място, което ще улесни вашите оператори на терен или строителни работници.

Най-добрите функции на ExakTime

Удобният и безжичен JobClock е проектиран да издържа на атмосферни влияния и сурови условия на място, за проследяване на времето без телефон.

Заснемането на лична карта гарантира сигурност с бърза и лесна проверка на самоличността.

Функцията за GPS проследяване показва информация за местоположението в табелите за отчитане на работното време, за да подобри точността и управлението на разходите.

Интеграция и синхронизация с популярни приложения за изчисляване на заплати като QuickBooks и Sage.

Ограничения на ExakTime

Някои клиентски отзиви съобщават, че за всеки работен график се изисква обширно ръчно въвеждане на данни.

Няма безплатна версия и цените на плановете може да са твърде високи за малките предприятия.

Цени на ExakTime

Разширено: 9 USD/месец на служител плюс 50 USD базова такса на месец

Премиум: Свържете се с нас за цени

Elite: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ExakTime

G2: 4. 2/5 (70+ отзива)

Capterra: 4/5 (над 150 отзива)

7. Clockify – Най-доброто за управление на производителността на служителите

чрез Clockify

Clockify е приложение за отчитане на работното време, предназначено за множество проекти и екипи. Отчитането на работното време, пиновете на киоските на служителите и шаблоните за проекти са достъпни в безплатния план, предназначен за неограничен брой потребители и фирми от всякакъв размер. ?

Използвайте Clockify, за да събирате данни, да проверявате производителността на служителите и да генерирате персонализирани отчети. Платените потребители могат също да задават почасови ставки, да разпределят задачи въз основа на наличността, да проследяват разходите за труд и да анализират бюджета си.

Софтуерът за отчитане на работното време в строителството е чудесен вариант за всички видове фирми, работещи на терен или на място.

Най-добрите функции на Clockify

Удобният киоск позволява на служителите да се регистрират при пристигане и напускане на работа на споделено устройство, като използват ПИН кодове за идентификация.

Таблиците за отчитане на работното време позволяват на проектните мениджъри и изпълнителите да преглеждат и редактират седмичните дейности с регистрации на различни работни обекти или места.

Календарът позволява на служителите да виждат кога работят, къде трябва да бъдат и да актуализират почивните дни или отпуските си.

Auto Tracker регистрира времето, което служителите прекарват в използването на приложения и уебсайтове по време на работа, като помага за проследяване на фактурираните и нефактурираните часове (т.е. фактуриране на клиенти).

Ограничения на Clockify

В някои отзиви се споменава за трудности при редактирането на времевите разписания в случай на грешка от страна на потребителя.

Системата за проследяване на времето чрез GPS не е налична в плановете Basic и Standard.

Цени на Clockify

Безплатно

Базов пакет: 3,99 $/месец на потребител

Стандартен: 6,99 $/месец на потребител

Pro: 9,99 $/месец на потребител

Enterprise: 11,99 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Clockify

G2: 4,5/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4600 отзива)

8. Hubstaff – Най-доброто за наблюдение на служителите

чрез Hubstaff

Hubstaff е инструмент за отчитане на работното време и наблюдение на служителите, предназначен за служители и свободни професионалисти. Той разполага с функции като наблюдение на местоположението и автоматично изчисляване на заплатите, които са подходящи за екипи, работещи на терен.

Проследявайте времето по свой начин, управлявайте фактурирането и виждайте кой какво прави в реално време, за да сте сигурни, че проектите се изпълняват навреме, всеки път. Hubstaff може също да автоматизира изчисляването на заплатите, фактурирането и графиците, така че да прекарвате по-малко време с дребните неща и повече време на работното място.

Най-добрите функции на Hubstaff

Той се интегрира с над 30 приложения, включително PayPal, Slack, Asana и Jira.

Функциите за географско ограждане позволяват на членовете на екипа да стартират и спират отчитането на времето въз основа на местоположението.

Автоматични плащания могат да се изпращат на подизпълнители и служители въз основа на персонализирани работни часове и ставки на заплащане.

Функцията календар ви позволява да настройвате повтарящи се и еднократни смени за различни проекти, да проследявате заявки за отпуск и да персонализирате политиките на компанията.

Ограничения на Hubstaff

Някои отзиви съобщават за неточно проследяване на производителността.

Няма безплатен план, а за платените планове има минимален брой от двама потребители.

Цени на Hubstaff

Стартово ниво: 4,99 $/месец на потребител

Grow: 9 $/месец на потребител

Екип: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Hubstaff

G2: 4. 3/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1400 отзива)

9. Jibble – Най-доброто за проследяване на присъствието

чрез Jibble

Jibble е софтуер за отчитане на работното време, предназначен да записва кога вашите служители са на обекта или на работа, за да се осигури точност при изчисляването на заплатите и отчитането на присъствието. Безплатният план дава достъп до много от разширените функции на програмата, а лекият интерфейс е лесен за навигация.

Можете да генерирате автоматизирани времеви разписания, да преглеждате отчети за цялата компания и да отчитате работното време с биометрично разпознаване. Тъй като е проектиран с оглед на строителните работници и служителите на терен, Jibble има няколко функции, които улесняват живота.

Най-добрите функции на Jibble

Лесният за навигация интерфейс позволява на служителите да се регистрират и отписват бързо, без да се налага да се обучават.

Функциите за GPS проследяване на служителите и разпознаване на лица са достъпни в безплатните планове с неограничен брой потребители, което е идеално за малките предприятия.

Интеграцията с популярни инструменти като MS Teams и Slack позволява бърза комуникация в екипа.

Приложението за отчитане на работното време ви позволява да наблюдавате и анализирате производителността на служителите на място, като използвате мобилно, таблетно или настолно устройство.

Ограничения на Jibble

Някои потребителски отзиви споменават, че служителите не могат да се регистрират редовно при пристигане и напускане поради софтуерни грешки и сривове.

Според някои отзиви, служителите може да имат затруднения при добавянето на проекти и проектни дейности поради липсата на падащи менюта.

Цени на Jibble

Безплатно

Премиум: 2,49 $/месец на потребител

Ultimate: 7,99 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jibble

G2: 4,6/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 600 отзива)

10. ClockShark – Най-доброто за GPS проследяване на служителите

чрез ClockShark

ClockShark е софтуер за проследяване на работното време в строителството, базиран в облака, който опростява точното изчисляване на заплатите и разходите за работа. Проследявайте времето, вижте кой работи, управлявайте отделни задачи и планирайте смени с едно натискане на бутон, за да държите всички в течение.

ClockShark предлага функции за проследяване на времето чрез GPS с инструменти, които позволяват удобно планиране, така че да можете да се съсредоточите върху правилното изпълнение на всяка задача. То е създадено с мисъл за строителните работници и работниците на терен, така че всяка функция е проектирана за вашата индустрия. ?️

Най-добрите функции на ClockShark

Членовете на екипа могат да подават отработените часове от обекта за точно изчисляване на разходите за труд и работните часове.

Можете да настроите смартфон или таблет на място, който да служи като терминал за отчитане на работното време, без да се налага да използвате допълнително оборудване или няколко устройства.

Приложението напомня на служителите да се регистрират при влизане и излизане, като използва географски ограждения около работните обекти.

Интеграцията с QuickBooks, Sage и други счетоводни инструменти улеснява използването на табели за точно изчисляване на заплатите.

Ограничения на ClockShark

Потребителските отзиви споменават за трудности при настройването на заплащането между задачите в рамките на един проект.

GPS функцията може да бъде деактивирана от потребителя, което може да затрудни мениджърите да проследяват точно своите служители, според отзивите.

Цени на ClockShark

Стандартен: 20 $/месец базова такса плюс 8 $/месец на потребител

Pro: 40 $/месец базова такса плюс 10 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClockShark

G2: 4,7/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1800 отзива)

Оптимизирайте процеса на отчитане на работното време в строителството

Софтуерът за отчитане на работното време в строителството е задължителен за всеки бизнес, който управлява служители на терен и подизпълнители. Тези приложения предлагат най-модерни функции, като проследяване на напредъка в реално време, GPS мониторинг на местоположението и лесни начини за отчитане на работното време. Те ще ви помогнат да оптимизирате работния си процес, да отчитате точно отработените часове и да спазвате сроковете и бюджета на проектите. ?

Готови ли сте да възприемете технологичното управление на времето и подобрената комуникация с членовете на екипа си? Регистрирайте се в ClickUp още днес – безплатно е!