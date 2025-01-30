10-те най-добри софтуера за управление на човешките ресурси в строителството за 2025 г.

Да бъдеш мениджър по човешки ресурси в строителния сектор може да бъде предизвикателство.

Това е роля с голяма отговорност, която надхвърля управлението на заплатите и отчитането на работното време. Вие носите отговорност за голям брой служители, включително многобройни договорни служители в отдалечени локации.

Ефективното управление на човешките ресурси гарантира, че всички са съгласувани и операциите протичат гладко.

Софтуерът за управление на човешките ресурси в строителството облекчава тази тежест и издига вашите управленски практики отвъд ръчното въвеждане на данни, като например електронни таблици.

Въз основа на дългогодишния си практически опит в управлението на работната сила, съставих списък с десет мощни и лесни за използване софтуера за управление на човешките ресурси в строителството. Независимо дали сте малък изпълнител или голяма строителна компания, тези инструменти могат да революционизират вашите операции и да поддържат вашите проекти в правилната посока.

Присъединете се към нас, за да разгледаме тези инструменти, като покажем техните отличителни характеристики и потенциални недостатъци, всички тествани в сътрудничество с екипа на ClickUp.

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на човешките ресурси в строителството?

За начало потърсете софтуер за управление на човешките ресурси в строителството, който разполага със следните задължителни функции.

Управление на работната сила : Проверете колко добре софтуерът управлява работната ви сила, например проследяване, планиране, обработка на заплати и присъствие.

Самообслужване на служителите: Софтуерът трябва да предоставя на служителите процеси за самообслужване, като достъп до техните записи, управление на отпуските и материали за обучение по безопасност.

Управление на данни : Доброто управление на данните за служителите е от първостепенно значение за предоставянето на аналитична информация за отпуските и управлението на договорите.

Мобилен достъп : Управлението на данни, проследяването на напредъка и координацията с екипите в движение са от решаващо значение. Тъй като работниците в строителните компании са на обекта или на терен, мобилният достъп е от жизненоважно значение.

Удобен за ползване интерфейс: навигацията в софтуера трябва да е интуитивна както за вас, така и за вашите служители, с минимална крива на обучение.

10-те най-добри софтуера за управление на човешките ресурси в строителството за 2024 г.

1. ClickUp

Най-добър за управление на HR проекти

Оптимизирайте управлението на човешките ресурси в строителството с универсален инструмент, който повишава производителността, опростява работните процеси и подобрява сътрудничеството в екипа

Имате ли затруднения с ефективното управление на вашия строителен екип? ClickUp предлага цялостна платформа за управление на човешките ресурси, специално разработена за строителния сектор.

С ClickUp можете бързо да подготвите своите служители за успех, като ги подкрепите с проследим процес на обучение, съобразен с строителните проекти от офиса до работните обекти. Използвайте различните изгледи, за да оцените представянето на служителите, като гарантирате, че работната сила остава съгласувана и продуктивна на място.

Управлявайте всичко – от обратна връзка и анкети на служителите до проследяване на производителността, управление на графици и организация на работния процес – всичко на едно място. Тези инструменти са идеални за справяне с уникалните предизвикателства на строителните проекти.

Освен това, използвайте безплатните шаблони за управление на човешките ресурси на ClickUp, за да оптимизирате управленските си процеси, което ще ви позволи да се концентрирате повече върху строителството и по-малко върху документите.

Ето два от най-добрите шаблони за управление на човешките ресурси на ClickUp:

База знания за човешките ресурси

Изтеглете този шаблон Шаблонът за база от знания за човешките ресурси на ClickUp е създаден, за да ви помогне да документирате и проследявате политиките, процедурите и процесите на вашия отдел по човешки ресурси.

С шаблона за база от знания за човешките ресурси на ClickUp разпространението на информация сред служителите е лесно. Той разполага с централизирана база от знания, до която имат достъп всички служители.

Ето какво предлага този шаблон, за да опрости управлението на човешките ресурси:

Създайте леснодостъпни централизирани източници на знания

Проследявайте промените в бизнес политиките и документите

Повишете точността и последователността при споделянето на информация с централизираната база от знания.

Подобрете проследяването на HR документи с приоритети, коментари, подзадачи и приоритети.

Шаблон за списък на служителите в ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за списък на служителите на ClickUp е създаден, за да ви помогне да следите вашите служители и техния напредък.

Управлението на записите на служителите и поддържането на информация за тяхната работа е трудна задача, когато се извършва ръчно. Шаблонът за директория на служителите на ClickUp опростява това с директорията на служителите, като ви позволява да знаете кой служител работи в кой отдел, кой е в офиса и кой не е. Той опростява управлението на служителите по следните начини:

Създайте централизирана база за цялата информация за служителите и организирайте записите за служителите.

Опростете комуникацията, като осигурите бърз достъп до контактните данни на служителите.

Управлявайте достъпа на служителите до чувствителни данни, за да подобрите сигурността.

Улеснете назначаването на нови служители, като предоставите цялата необходима информация на едно място.

Най-добрите функции на ClickUp

Опростете управлението на персонала, като проследявате представянето и управлението на служителите с персонализирани изгледи.

Оптимизирайте процеса на набиране на персонал с персонализирани статуси и автоматизация.

Осигурете лесен достъп до обучение с проследими задачи и лесно сътрудничество.

Достъп до шаблони за управление на човешките ресурси за опростяване на управлението на човешките ресурси

Ограничения на ClickUp

Все още няма табличен изглед в мобилното приложение.

ClickUp има много функции и интеграции, които могат да изискват известно време за усвояване. Ресурси като ClickUp University и центърът за помощ обаче улесняват този процес.

Цени на ClickUp

Безплатно: Завинаги

Без ограничения: 7 USD/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. Bambee

Най-доброто решение за автоматизирано управление на човешките ресурси в малките предприятия

чрез Bambee

Bambee ви помага на всеки етап да опростите предизвикателствата в строителния бизнес, като високата текучество на персонала, рисковете на работното място и сложните изисквания за спазване на имиграционните закони.

Този софтуер за автоматично управление на човешките ресурси помогна на 10 000 американски компании, включително строителни фирми, да спазват нормативните изисквания през цялата година благодарение на актуалните си политики за човешките ресурси, инструменти за обратна връзка от служителите и задължително обучение на служителите.

С Bambee можете да създадете персонализиран HR процес, който гарантира спазването на законите относно обезщетенията за трудови злополуки, застраховките, имиграцията и др.

Този софтуер за управление на човешките ресурси предлага експертни съвети, които ви помагат да изготвите политики за човешките ресурси и съответствие, съобразени с вашия бизнес. Можете да потърсите експертна помощ по всеки въпрос, свързан с човешките ресурси, с който се сблъсква вашата строителна компания, по телефон, имейл или чат.

Най-добрите функции на Bambee

Автоматизирайте проверките за съответствие, за да създадете среда, базирана на правила, и да поддържате строителната си компания на правилния път.

Идентифицирайте пропуските в човешките ресурси, за да укрепите вътрешните практики с одит.

Създайте модули за обучение по безопасност на работното място, бизнес етика и др. и се информирайте за напредъка на служителите.

Активирайте докладите за служителите, за да оцените тяхното представяне и да предоставите конструктивна обратна връзка.

Повишете морала на служителите, като им предоставите пространство, където да изразяват мнението си анонимно или публично.

Ограничения на Bambee

Първоначалната настройка и започването на работа със софтуера отнема време.

Няма строга система за отчитане на присъствието, която да проследява отсъствията или пропуснатите смени.

Цени на Bambee

Все още нямате служители : 99 $/месец (без такса за настройка)

1-4 служители : 299 $/месец (плюс еднократна такса за настройка от 500 $)

5-19 служители : 399 $/месец (плюс еднократна такса за настройка от 500 $)

20-49 служители : 499 USD/месец (плюс еднократна такса за настройка в размер на 1500 USD)

50-70 служители : 1299 USD/месец (плюс еднократна такса за настройка в размер на 2000 USD)

71+ служители: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Bambee

G2: 3,5/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 30 отзива)

3. BambooHR

Най-добър за цялостно управление на човешките ресурси

чрез BambooHR

Софтуерът твърди, че помага на екипите за управление на човешките ресурси в строителството да спестят стотици часове и да намалят оперативните разходи за човешки ресурси с 40%, като преодолява различията между вас и вашите работници на терен.

BambooHR позволява на вас и вашите служители да проследявате доклади за наранявания, обучение по безопасност и други изисквания за съответствие от всяко място с интернет връзка. Това намалява необходимостта от множество таблици и бази данни за проследяване на работното време и управление на заплатите.

С ефективното управление на заплатите, което предлага софтуерът, можете да се сбогувате с въвеждането на данни и ръчните процеси на одобрение на плащания, които са особено необходими за проследяване на различни видове строителни работници.

Можете да го интегрирате с над 125 приложения и инструменти, за да опростите функциите си по управление на строителството и дейността на екипа по човешки ресурси.

Най-добрите функции на BambooHR

Управлявайте всички служители в една сигурна и организирана база данни от всяко място с интернет връзка.

Създавайте отчети с 49 вградени функции за отчети, за да вземате стратегически и информирани решения.

Подобрете опита на новопостъпилите служители с инструменти за въвеждане в работата, които им помагат да разберат по-бързо и по-добре протоколите за безопасност.

Взаимодействайте със служителите и събирайте обратна връзка, за да създадете позитивна среда, която насърчава морала и производителността на работното място.

Ограничения на BambooHR

Възможностите за персонализиране в управлението на производителността на служителите са ограничени.

Софтуерът не разполага с централизирана база от знания, която да подпомага новите потребители.

Цени на BambooHR

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за BambooHR

G2: 4,4/5 (над 2100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2800 рецензии)

4. HiBob

Най-добър за интегриране на мащабируеми HR решения

чрез HiBob

HiBob е модерно и интуитивно HR решение с функции като управление на производителността, управление на възнагражденията, работни процеси и назначаване на нови служители. То предоставя всичко необходимо, за да поддържате ефективната и гладка работа на вашите служители.

Независимо дали вашите служители в строителството се заплащат на час, на ден или на месец, няма да се налага да се притеснявате за проследяването на техните фактури.

HiBob се отличава от конкурентите си, защото е предназначен за всички потребители (служители и мениджмънт), а не само за HR.

Освен това експертите от HiBob разбират, че HR е ключов фактор за успеха на бизнеса, и им помагат да вземат решения, основани на данни, с помощта на своите усъвършенствани аналитични инструменти и проследяване на KPI.

Най-добрите функции на HiBob

Улеснете комуникацията с помощта на функциите за ангажираност, дори когато вашите служители не са на работното място.

Подпомогнете растежа и разширяването на бизнеса, като се адаптирате към постоянно променящите се бизнес изисквания на строителната фирма.

Проследявайте данни за наличността на служителите и завършването на проекти с HRIS системите на HiBob.

Ограничения на HiBob

Софтуерът не разполага с комбиниран изглед на един екран на всички почивни дни на компанията.

Има ограничени възможности за персонализиране на обратната връзка и анкетите.

Цени на HiBob

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за HiBob

G2: 4,5/5 (над 900 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

5. Keka

Най-добър за управление на производителността

чрез Keka

Този софтуер за управление на човешките ресурси създава ориентирано към потребителя преживяване с интуитивната си пощенска кутия, която ви позволява да управлявате всички задачи и работни процеси от едно място. Това означава, че вие и вашите служители можете лесно да проследявате задачите по назначаването, одобряването на отпуски, обратната връзка от колеги и одобряването на разходи от едно споделено пространство, достъпно на мобилни устройства и в интернет.

Това, което ме привлече най-много в този софтуер, е неговата система за управление на производителността, която е идеална за организации, ориентирани към растеж. Тя предоставя 360-градусова визия, OKR софтуер, индивидуални срещи и непрекъсната обратна връзка, за да предложи ценна информация за вашите служители и да премахне всички препятствия.

В резултат на това можете да управлявате изцяло екипа си от временни работници и да проследявате тяхното представяне, за да вземете решения за постоянна заетост.

Можете също така да генерирате незабавни отчети за служителите и да им предоставите самообслужваща платформа на базата на SSO, за да актуализират профилите си, да кандидатстват за отпуски и др.

Най-добрите функции на Keka

Прегледайте целите и резултатите в областта на човешките ресурси , за да анализирате потенциала и да вземете решение за назначаване на служителите на постоянен трудов договор.

Присвойте различни нива на производителност въз основа на оценките на служителите, за да поддържате мотивацията и конкурентоспособността на квалифицираните си работници.

Автоматизирайте настройките на заплатите, като проследявате работното време и адаптирате компонентите на заплатата.

Ограничения на Keka

Някои дейности и функции отнемат време за зареждане.

Инструментът има толкова много функции, че е необходимо малко време, за да се научите да го използвате.

Цени на Keka

Цена от 20 $/месец

Оценки и рецензии на Keka

G2: 4,5/5 (над 900 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (над 70 рецензии)

6. Paycor

Най-доброто за персонализирани софтуерни решения за управление на човешките ресурси

чрез Paycor

Paycor ви помага да създадете продуктивен екип в строителството с функции като най-добрия в своя клас инструмент за набиране на персонал, система за управление на обучението, съответствие с изискванията на държавата и града, автоматизирано смесено извънреден труд, изчисления на разликите в смени и др.

Можете да разчитате и на Paycor’s Recruiting, за да намерите и наемете най-добрите таланти с функции като карти за оценка на интервюта.

Освен това, решението за отчитане на работното време и присъствието в строителството ви гарантира спазване на законите за минималната работна заплата чрез използване на ставки за бройка, комбинирани изчисления на извънредния труд, усъвършенствани часовници за отчитане на работното време и мобилни функции за отчитане.

Paycor предоставя и специфични за бранша анализи и прозрения, които ви позволяват да сравнявате нивата на текучество и други ключови показатели с пазарните бенчмаркове.

Най-добрите функции на Paycor

Достъп до практически насоки, инструменти и експертна поддръжка от екипа, за да персонализирате софтуера според нуждите на строителния мениджмънт.

Намалете административните процеси с достъп до изчисления в реално време, достъп до спечелените заплати и предупреждения за спазване на данъчните изисквания.

Създайте гъвкави категории разходи и персонализирани политики за управление на разходите на вашата строителна фирма.

Ограничения на Paycor

Системата за самообслужване понякога има грешки при подаването на заявления за отпуск.

Цени на Paycor

Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Paycor

G2: 3,9/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 2800 отзива)

7. FactoHR

Най-добър за ангажираност на служителите

чрез FactoHR

FactoHR работи безпроблемно на различни места, като ви позволява да управлявате изчисленията на местните данъци и спазването на нормативните изисквания. Автоматизирането на процеси като отчитане на присъствието и управление на заплатите от различни места също е чудесно.

Можете също така да управлявате присъствието и да позволявате на служителите да подават заявки за отпуск от всяко място.

FactoHR има за цел да премахне хартиената документация в областта на човешките ресурси, като дигитализира всичко – от наръчници за служители до документация. Модулът за пътувания и разходи на FactoHR, базиран в облака, позволява на служителите да подават заявки за възстановяване на разходи с доказателства директно чрез портала ESS.

Служителите от отдел „Човешки ресурси“ или мениджърите могат да преглеждат и одобряват заявки онлайн, което опростява управлението на разходите и осигурява по-голям контрол и прозрачност върху разходите на служителите.

Най-добрите функции на FactoHR

Определете йерархията с организационна структура за подобрено отчитане от строителните работници.

Осигурете безпроблемно управление на работата на служителите на различни места

Персонализирайте компонентите на заплатата за лесно управление на заплатите и опростени ревизии на заплатите.

Ограничения на FactoHR

Функционалността на софтуера може да изглежда сложна в началото, но с времето ще се научите да я използвате.

Потребителският интерфейс не е много добре проектиран.

Цени на FactoHR

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за FactoHR

G2: 4,7/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 5/5 (Недостатъчно рецензии)

8. HRMantra

Най-доброто за HR решения, базирани на изкуствен интелект

чрез HRMantra

HRMantra е усъвършенстван софтуер за управление на човешките ресурси, базиран на изкуствен интелект, който твърди, че осигурява 10-кратна възвръщаемост на инвестициите и спестява 30 минути на ден на всеки служител. Тази платформа за планиране на човешките ресурси предлага милиони конфигурируеми политики с изчерпателни функции за настройка на неограничени политически настройки. Строителните фирми трябва да спазват редица изисквания за съответствие, а софтуерът HRMatra им помага значително с помощта на солидна политическа рамка.

Освен това софтуерът е многоезичен, поддържа различни валути и часови зони. Интуитивният му интерфейс го прави напълно използваем от всеки смартфон, което го прави достъпен за строителни работници от различни региони, които са в движение.

Най-добрите функции на HRMantra

Достъп до AI-управляван гласов бот с множество предварително създадени API за незабавна свързаност с различни системи на трети страни.

Създавайте отчети с 180- или 360-градусови системи за управление на производителността, за да контролирате служителите в строителството.

Създайте персонализирана LMS система за обучение на служителите и проследяване на придобитите компетенции, преди да започнат работа на обекта.

Задайте неограничени, изчерпателни и персонализирани политики

Ограничения на HRMantra

Софтуерът бавно актуализира данните и записите за отпуските, а автоматизацията в HR процесите е минимална.

Цени на HRMantra

Индивидуални цени

Рейтинги и рецензии на HRMantra

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. GreytHR

Най-добър за достъп до данни в реално време

чрез GreytHR

GreytHR е пълна платформа за управление на човешките ресурси, която опростява и подобрява управлението на персонала. С този софтуер можете да оптимизирате всички операции, свързани с човешките ресурси, от управление на присъствието до управление на производителността и изчисляване на заплатите.

В допълнение към стандартните функции, като централизирана база данни за услуги и портал за самообслужване на служителите, можете да получите достъп до Bella – чатбот за бързо обслужване на служителите, който избягва повтарящите се запитвания.

Потокът от данни в реално време между модулите (като отпуски, присъствие, заплати, разходи и др.) гарантира, че актуалната информация е винаги достъпна за служителите и ръководството. GreytHR може лесно да се интегрира с различни софтуери на трети страни, включително счетоводни системи, ERP решения, услуги за проверка и др.

Най-добрите функции на GreytHR

Намалете прекъсванията и увеличете производителността с опростени HR решения за строителството.

Достъп до данни за присъствието в реално време и опростено управление на смени и извънреден труд

Точни и навременни плащания с автоматизирано управление и изпълнение

Ограничения на GreytHR

Възможно е да няма локализирани функции за управление на съответствието.

Няма специфични функции, от които се нуждаят строителните екипи.

Цени на GreytHR

Цена от 50 $/месец

Рейтинги и рецензии на GreytHR

G2: 4,4/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 250 отзива)

10. TriNet Zenefits

Най-доброто за управление на човешките ресурси в облака

чрез TriNet Zenefits

Използвайте интуитивна облачна платформа за управление на човешките ресурси, за да управлявате безпроблемно всички свои операции в тази област. Тя обединява всичко, свързано с управлението на човешките ресурси, в една платформа, независимо дали става дума за обработка на заплати или аналитични данни.

Неговите разширени функции за обработка на заплатите отличават този софтуер от останалите на пренаселения пазар на софтуер за управление на човешките ресурси в строителството. Той разполага с отчети за плащания на подизпълнители, обобщения на заплати и данъци, обобщения на данъчни плащания, отчети за данъчни задължения, изчерпателен отчет „всичко в едно“ и дори автоматично попълване на документи за новоназначени служители.

Но това не е всичко. Софтуерът опростява и административните задачи, от програми за социални придобивки до медицинско осигуряване за вашите строителни работници. Тези предимства помагат на фирмите да намалят с 90% времето, което отделят за заплати и социални придобивки.

Най-добрите функции на TriNet Zenefits

Подобрете управлението на производителността в строителството с шаблони за управление на производителността

Изберете от разнообразни конфигурации на HR платформи, които отговарят на вашите специфични изисквания в строителството.

Опростете обработката на заплатите и управлението на документи, за да наемете бързо нови служители за строителни проекти.

Ограничения на TriNet Zenefits

Навигацията не е много интуитивна и отнема време да се научите да я използвате.

Цени на TriNet Zenefits

Essentials : 8 долара на месец за всеки служител

Растеж : 16 долара на служител на месец

Zen: 27 долара на месец за всеки служител

Оценки и рецензии за TriNet Zenefits

G2: 3,9/5 (над 460 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (800+ отзива)

Оптимизирайте управлението на софтуера за човешки ресурси в строителството с ClickUp

Управлението на HR процесите е изморително за строителните компании, но не и когато разполагате с най-добрия софтуер за управление на човешките ресурси, който да ви подпомага.

Можете да автоматизирате и оптимизирате по-голямата част от операциите си, като проследяване на работното време на служителите, управление на заплатите и опростяване на изискванията за съответствие. Най-доброто в този софтуер е, че можете да персонализирате неговата функционалност според вашите изисквания.

Инструментът Human Research на ClickUp предоставя софтуер за управление на човешките ресурси „всичко в едно“, който оптимизира администрирането на персонала с автоматизирано управление на заплатите и проследяване на производителността. Можете също да използвате шаблоните за оценка на производителността на ClickUp, за да опростите процеса още повече.

Ежедневието на мениджъра по човешки ресурси е изпълнено с предизвикателства. С подходящите инструменти обаче можете да задържите талантливите служители и да подобрите общата ефективност при управлението им.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и се насладете на лесно и бързо управление на човешките ресурси в строителството.