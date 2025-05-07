Най-добрите алтернативи и конкуренти на Workona през 2025 г.

Отворените раздели могат да бъдат чудовища, които изяждат RAM паметта. Никой не обича да жонглира с десетки различни раздели, докато си върши работата. Шансовете са, че и на браузъра също не му харесва.
Известно е, че безредието причинява стрес на работното място. Това не се отнася само за препълнените бюра, но и за вашето дигитално работно пространство. За щастие, приложения и разширения за браузъри като Workona ви помагат да организирате работата си с мениджър на раздели, за да съхранявате цялата необходима информация на едно място.
Групирането на раздели и организирането на списъци със задачи – особено в няколко акаунта – е бърз начин да си спестите усилието да преминавате от една платформа към друга или да използвате отделен браузър.
Workona е доста популярна благодарение на функции като автоматична синхронизация между устройства, суспендиране на раздели, автоматично запазване, удобен табло за управление на раздели и интеграции с трети страни. Все пак, приложението не е подходящо за всеки – например, може да искате по-голяма гъвкавост или по-опростен процес на настройка.
В тази статия ще ви разкрием най-добрите алтернативи на Workona. Разгледайте техните функции и цени и намерете идеалния инструмент, който може да оптимизира вашите работни процеси. ✅
Какво е Workona?
Workona е браузър-базиран организатор на работното пространство. С този удобен инструмент можете да създавате отделни раздели за всеки проект, по който работите, или да групирате заедно съответните приложения и платформи. Можете да създадете раздел Workona за вашите проекти, да добавяте бележки, да прикачвате документи и да каните членовете на екипа си да допринесат.
Въпреки че Workona има своите предимства, има няколко причини, поради които може да обмислите алтернатива. Например, може да не ви харесва, че платформата има достъп до историята на браузъра ви, за да предоставя своите услуги, или че няма достатъчно видео уроци за определени функции.
Какво да търсите в алтернативата на Workona
Има много инструменти с функции, подобни на Workona – проблемът е да намерите такъв, който да отговаря на вашия начин на работа. За да се възползвате от максимална функционалност, ето някои аспекти, на които трябва да се съсредоточите:
- Функции за визуализация: Платформата трябва да предлага табло за управление на раздели, което действа като контролен център, помагайки ви да визуализирате проектите и задачите си, списъците с задачи и да управлявате ресурсите.
- Управление на документи: Трябва да предлага централизирано пространство за създаване, съхранение и работа с документи, свързани с проекти.
- Интеграции: Трябва да се интегрира безпроблемно с приложения за сътрудничество, управление на работния процес, проследяване на навици и комуникация, така че да не се налага да превключвате между няколко платформи или отворени раздели.
- Опции за сътрудничество: Workona има ограничени функции за сътрудничество, но няколко популярни инструмента за организиране и управление на раздели предлагат първокласни функции за работа в екип, като цифрови бели дъски, редактиране в реално време и коментари, за лесно управление на задачите.
- Универсалност: Трябва да работи безпроблемно на различни платформи, от настолни компютри до смартфони, като ви дава гъвкавост да следите работата си отвсякъде.
Най-добрите алтернативи на Workona
Проверихме десетки алтернативи на Workona, от мениджъри на раздели и разширения за браузъри до организатори на задачи, и избрахме 9-те най-добри, които предлагат най-ефективни функционалности.
Без да губим повече време, да започнем! ?
1. ClickUp
Като водеща платформа за управление на проекти и задачи, ClickUp помага за организирането на няколко работни пространства едновременно. Това е перфектната алтернатива на Workona, ако искате да оптимизирате сложни работни процеси, да минимизирате превключването между контексти и да завършвате проекти с висока степен на важност по-бързо, без да се чувствате претоварени.
Поддържайте ресурсите си в отлично състояние с ClickUp Docs — уникално пространство, където вие и вашият екип можете да създавате, редактирате и споделяте документи. Свържете тези документи със задачи и съхранявайте всички контекстуални данни на едно място.
Искате да имате поглед от птичи поглед върху вашите проекти? Можете да го направите с ClickUp Dashboards! Получавайте информация в реално време за всеки аспект от работните процеси на вашите проекти, откривайте области за подобрение, проследявайте времето и управлявайте натоварването с 15+ изгледа и над 50 джаджи.
Сортирането на задачите е лесно с таблата Kanban на ClickUp — преместете задачите с плъзгане и пускане, за да ги категоризирате според статуса им. Други изгледи за по-добра видимост включват „Работна натовареност“, „Гант“ и „Списък“.
Сътрудничеството в ClickUp никога не е проблем, благодарение на ClickUp Whiteboards. Тези цифрови бели дъски са идеални за мозъчна атака в реално време. Ако не искате да създавате своя бели дъска от нулата, използвайте шаблони. Шаблонът ClickUp Process Flow Whiteboard е отличен за организиране на екипи с списъци със задачи, контролни списъци и коментари.
ClickUp се интегрира с над 1000 приложения, за да ви помогне да създадете централизирана работна среда, без да се налага да преминавате от един раздел в друг.
Най-добрите функции на ClickUp
- Цялостна организация на работата и проектите
- ClickUp Docs за централизирано управление на документи
- ClickUp Whiteboards за безпроблемно сътрудничество
- Вградено проследяване на времето
- Над 1000 интеграции с ClickUp
- ClickUp Dashboards за пълна видимост на работното пространство
- Над 1000 шаблона за работни процеси за различни случаи на употреба
- Налични като мобилни, облачни и настолни приложения, както и разширения за браузъри.
- Удобни автоматизации на ClickUp за елиминиране на повтарящи се задачи
Ограничения на ClickUp
- Отнема време да разгледате всички опции на функциите.
- Мобилното приложение може да бъде подобрено.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Неограничен: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 8500 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)
2. Tablerone
Не бъркайте тази платформа с Toblerone, известната швейцарска марка шоколад. ?
Tablerone е платформа, създадена за хора, които събират раздели. Знаете ли, тези, които се осмеляват да отворят над 50 раздела в браузъра си или да ги запазят за по-късно. Макар че някои може да кажат, че това са прекалено много раздели, този инструмент за управление на раздели е решението за избягване на сривове на браузъра, които изчерпват цялото ви CPU.
Tablerone минимизира претрупването на браузъра с автоматично запазване – всяка активна сесия се запазва, така че можете да се върнете към нея по-късно, без да загубите информация. Ако не наименувате сесията си, Tablerone ще го направи за вас, като използва името на първия отворен раздел.
Организирането на сесии в Tablerone е лесно. Запазете конкретни раздели, като кликнете върху бутона за разширение в дясната част на адресната лента, или използвайте бутона Ctrl , за да изберете и запазите няколко раздела.
Създавайте сесии, за да разделите работните си и личните си дейности в интернет, персонализирайте реда на разделите и използвайте опциите за филтриране по ключови думи, за да намирате желаните сесии за миг.
Най-добрите функции на Tablerone
- Опростени функции за организиране на раздели
- Включена е функцията за автоматично запазване (както и опции за автоматично изтриване на раздели)
- Разширено филтриране по ключови думи, за да преминавате през многото си раздели
- Функции за персонализиране на сесиите за ефективно управление на разделите
Ограничения на Tablerone
- Засега работи само в Google Chrome.
- Автоматичният спящ режим може да доведе до неочаквани прекъсвания.
Цени на Tablerone
- Безплатно с възможност за дарение към платформата
Оценки и рецензии за Tablerone
- Product Hunt: 4,7/5 (15+ рецензии)
- AlternativeTo: 5/5 (по-малко от 10 рецензии)
3. tabXpert
Всеки отворен раздел в браузъра ви изразходва част от паметта на системата и натоварва процесора ви. Защо да не подобрите сърфирането си и да увеличите производителността с tabXpert?
Тази платформа ви позволява да създавате специални сесии за сърфиране, наричани още работни пространства. Всяка сесия се състои от активни раздели, история на затворените раздели и отметки. Тъй като всичко се запазва автоматично, винаги можете да продължите оттам, откъдето сте спрели.
Използвайте инструмента за плъзгане и пускане, за да пренаредите разделите в рамките на сесиите. Споделяйте връзки с колегите си и използвайте клавишни комбинации, за да превключвате разделите и да подобрите производителността си. Можете дори да импортирате отметките от Google Chrome и да прилагате филтри и етикети, за да ги организирате.
Друга функция, която ще оцените, е синхронизирането в облака – архивирайте данните си и имайте достъп до тях от всяко поддържано устройство. Инструментът ви предоставя изскачащи прозорци, раздели и прозорци за допълнителна гъвкавост.
Най-добрите функции на tabXpert
- Дизайнът с функция „плъзгане и пускане” прави управлението на разделите изключително лесно.
- Автоматичното запазване предотвратява загубата на страници, дори когато има много раздели в един прозорец.
- Синхронизацията в облака създава по-гладък процес с мениджъра на отметки.
- Попъп, раздели и прозорци
Ограничения на tabXpert
- Потребителското преживяване може да бъде подобрено в сравнение с някои от най-добрите алтернативи в този списък.
- Няма опция за преместване на раздели в различни сесии в режим на търсене
Цени на tabXpert
- tabXpert Free
- tabXpert Pro: Започва от 2,50 $/месец
Оценки и рецензии за tabXpert
- Статистика за Chrome: 4,45/5 (над 200 отзива)
- AlternativeTo: 4. 5/5 (Под 5 рецензии)
4. Trello
Trello не е просто организатор на раздели – това е мощен инструмент за продуктивност, който помага за организирането на задачите и се основава на три прости концепции: табла, списъци и карти.
Таблата могат да се използват за групиране на задачи според статуса им, като например „завършени“, „в процес на изпълнение“ или „завършени“. Списъците представят различните етапи на вашите задачи, а картите позволяват преместване на конкретни задачи между списъци и табла за по-лесна навигация и оптимизиране на работния процес. Прикачете линкове към картите и се отървете от разсейващите раздели.
Trello може да бъде и идеалната платформа за създаване на информационен център за вашия екип – съхранявайте важни документи на едно място и дайте възможност на вашите служители да имат достъп до тях с няколко кликвания.
С над 200 интеграции и богата колекция от шаблони на Trello можете да издигнете производителността си на ново ниво. ?
Най-добрите функции на Trello
- Разширено управление на задачите чрез табла, списъци и карти
- Персонализируем информационен център
- Над 200 интеграции
- Различни шаблони за организиране на работата
Ограничения на Trello
- Липса на разширени възможности за персонализиране на задачите
- Потребителският интерфейс може да изглежда разхвърлян
Цени на Trello
- Безплатно
- Стандартен: 5 $/месец на потребител
- Премиум: 10 $/месец на потребител
- Enterprise: 17,50 $/месец на потребител
*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за Trello
- G2: 4,4/5 (над 13 000 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 22 500 отзива)
5. Partizion
Кажете сбогом на разпръснатите сесии за сърфиране с Partizion, първокласен организатор на раздели с функции за автоматично запазване! Платформата ви позволява да разделяте лични и работни проекти, като създавате индивидуални работни пространства за всеки от тях.
Можете да създавате колекции, като групирате използваните раздели във всяко работно пространство. Например, наречете колекцията „Работни инструменти“ и добавете всички раздели, необходими за вашата работа. По този начин ще разчистите браузъра си и ще се насладите на чист интерфейс и подобрена продуктивност.
Partizion предлага персонализирани изгледи – използвайте списъци, Kanban табла или таблици, за да преглеждате работните пространства и колекции от различни перспективи. Платформата предлага ефективни опции за маркиране и филтриране за безпроблемно търсене.
Най-добрите функции на Partizion
- Персонализирани изгледи за лесна организация
- Безпроблемна синхронизация между устройства
- Автоматично запазване на сесии
- Добавяне на етикети и филтри
Ограничения на Partizion
- Ограничени възможности за персонализиране
- Няма безплатна версия
Цени на Partizion
- Стартово ниво: 6 $/месец
- Pro: 8 $/месец
Оценки и рецензии на Partizion
- Product Hunt: 5/5 (по-малко от 5 рецензии)
6. Клъстер
Cluster е управител на раздели и прозорци – имаме предвид прозорци на браузъра, разбира се.
Това е полезно, когато използвате различни набори от раздели за отделни цели и не искате да претоварвате системата си.
Да предположим, че разглеждате идеи за обновяване на офиса и едновременно с това работите по проект за дизайн на приложение. Десетките отворени раздели не само предизвикват объркване, но и могат да повишат нивото на стрес.
С Cluster имате възможност да групирате разделите си в отделни прозорци и да ги управлявате от един интерфейс. Плъзгайте и пускайте раздели между прозорците, използвайте различни методи за сортиране, запазвайте прозорци за бъдеща употреба и спирайте разделите, когато не ги използвате.
Въпреки че Cluster може да се използва само в Google Chrome, все пак се радвате на гъвкавост благодарение на възможностите му за синхронизиране в облака. Платформата за управление на безкрайни раздели поддържа също така експортиране и импортиране за лесно сътрудничество, както и инструменти за търсене и филтриране за плавно навигиране.
Най-добрите функции на Cluster
- Управлява прозорците и разделите на Chrome
- Дизайн с плъзгане и пускане
- Мениджърът на отметките осигурява синхронизиране в облака.
- Замразяване на раздели за освобождаване на памет
Ограничения на клъстерите
- Случайни забавяния при функциите за импорт/експорт
- Не предлага резервно копие за запазени прозорци
Ценообразуване на клъстери
- Безплатна лицензия
- Пълен лиценз: 9,80 $
Класификации и рецензии на кластери
- Статистики за Chrome: 4,5/5 (над 650 отзива)
7. Session Buddy
Имате нужда от помощ при управлението на дълги сесии в Google Chrome? Защо да не позволите на SessionBuddy да ви помогне? ?
Това разширение за Chrome за продуктивност предотвратява претрупването на браузъра и поддържа сесиите ви организирани.
Когато стартирате разширението, ще видите текущата си сесия с всеки отворен раздел. Натиснете бутона Запази в горния десен ъгъл и сесията ви ще се появи в Запазени сесии в менюто в лявата част на екрана. Именувайте сесията, за да улесните навигацията.
Повторете тези стъпки за всяка сесия, която искате да запазите. Когато списъкът със сесии се натрупа, използвайте лентата за търсене в горния ляв ъгъл на екрана, за да намерите тази, която търсите.
Изберете дали да показвате или скривате URL адресите на разделите и използвайте опции за сортиране като По заглавие или URL адрес за безупречна организация.
Мениджърът на раздели и отметки ви позволява да правите резервни копия (чрез изтегляне на JSON файл), да експортирате и импортирате сесии. Имайте предвид, че трябва да инициирате резервните копия поради ограниченията за сигурност на браузъра.
Най-добрите функции на Session Buddy
- Леснота на използване
- Различни функции за сортиране за работа с много раздели
- Лесно архивиране
- Опции за експортиране/импортиране
Ограничения на Session Buddy
- Няма резервно копие в облака, което може да доведе до загуба на активни сесии.
- Няма опция за възстановяване на групи от раздели
Цени на Session Buddy
- Безплатно, с възможност да дарите пари в подкрепа на платформата.
Оценки и рецензии за Session Buddy
- Product Hunt: 4,5/5 (5+ отзива)
8. HiTabs
Запознайте се с HiTabs – удобна платформа за организиране на раздели, отметки и връзки. За разлика от много други платформи, които сме обсъждали, тази не е разширение, а уебсайт. Така че не сте ограничени до конкретен браузър.
HiTabs ви позволява да категоризирате разделите си в зависимост от категории като работа и лично сърфиране. Използвайте интерфейса с плъзгане и пускане, за да премествате разделите и да създадете персонализирано пространство за задачи.
Това, което прави HiTabs изключително удобен, е опцията за импортиране на отметки от основните браузъри и уебсайтове за социални отметки, което прави първоначалната настройка изключително лесна. Друга опция, която ще ви хареса, е създаването на кратък код за работа в екип. Тя ви позволява да споделяте разделите си с други или да добавяте групи раздели, създадени от други, към вашия браузър.
Най-добрите функции на HiTabs
- Съвместими с различни браузъри
- Интерфейс с функция „плъзгане и пускане”
- Импортиране на мениджър на отметки
- Краткокодове за споделяне на раздели
Ограничения на HiTabs
- Достъпно само при регистрация
- Без разширение за браузър и работи само в едно приложение.
Цени на HiTabs
- Безплатно
Оценки и рецензии за HiTabs
- Все още няма налични отзиви
9. TabCloud
Преминаването между сесиите може да бъде изморително не само за вас, но и за вашата система. TabCloud слага край на това, като запазва вашите прозорци. Отваряйте ги, когато ви е удобно, за по-лесна навигация.
Можете да достъпвате разделите директно от разширението, да запазвате текущи сесии, да възстановявате предишни и да премествате разделите чрез плъзгане и пускане.
Това разширение е отличен избор за вас, ако сте част от хибриден екип или често сменяте устройства. С TabCloud можете да достъпвате запазени прозорци от всяко устройство — всичко, което трябва да направите, е да влезете в профила си, да отворите разширението и да натиснете знака плюс, за да възстановите прозорците.
Най-добрите функции на TabCloud
- Запазва прозорците с няколко кликвания
- Дизайн с плъзгане и пускане
- Позволява ви да получите достъп до запазени сесии от различни устройства.
Ограничения на TabCloud
- Случайни проблеми с влизането в системата
- Няма начин да възстановите изтритите раздели
Цени на TabCloud
- Безплатно
Оценки и рецензии за TabCloud
- Chrome Web Store: 4. 4/5 (2000+ отзива)
Станете майстор в организацията с тези най-добри алтернативи на Workona!
Според заключенията на конференцията CHI 2024 за човешките фактори в компютърните системи, претрупването при сърфирането може да доведе до претоварване с информация, да наруши концентрацията ви и да причини огромно понижение на производителността. Алтернативите на Workona, които сме изброили, със сигурност ще ви помогнат да предотвратите спада в производителността, дължащ се на претрупване или претоварване на системата.
Все още се колебаете? ClickUp може да бъде чудесен вариант по подразбиране за всеки, който иска да създаде централизирана среда за документи, задачи, списъци със задачи и множество работни потоци.