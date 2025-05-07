Най-добрите алтернативи и конкуренти на Workona през 2025 г.

Отворените раздели могат да бъдат чудовища, които изяждат RAM паметта. Никой не обича да жонглира с десетки различни раздели, докато си върши работата. Шансовете са, че и на браузъра също не му харесва.

Известно е, че безредието причинява стрес на работното място. Това не се отнася само за препълнените бюра, но и за вашето дигитално работно пространство. За щастие, приложения и разширения за браузъри като Workona ви помагат да организирате работата си с мениджър на раздели, за да съхранявате цялата необходима информация на едно място.

Групирането на раздели и организирането на списъци със задачи – особено в няколко акаунта – е бърз начин да си спестите усилието да преминавате от една платформа към друга или да използвате отделен браузър.

Workona е доста популярна благодарение на функции като автоматична синхронизация между устройства, суспендиране на раздели, автоматично запазване, удобен табло за управление на раздели и интеграции с трети страни. Все пак, приложението не е подходящо за всеки – например, може да искате по-голяма гъвкавост или по-опростен процес на настройка.

В тази статия ще ви разкрием най-добрите алтернативи на Workona. Разгледайте техните функции и цени и намерете идеалния инструмент, който може да оптимизира вашите работни процеси. ✅

Какво е Workona?

Workona е браузър-базиран организатор на работното пространство. С този удобен инструмент можете да създавате отделни раздели за всеки проект, по който работите, или да групирате заедно съответните приложения и платформи. Можете да създадете раздел Workona за вашите проекти, да добавяте бележки, да прикачвате документи и да каните членовете на екипа си да допринесат.

Чрез Workona

Въпреки че Workona има своите предимства, има няколко причини, поради които може да обмислите алтернатива. Например, може да не ви харесва, че платформата има достъп до историята на браузъра ви, за да предоставя своите услуги, или че няма достатъчно видео уроци за определени функции.

Какво да търсите в алтернативата на Workona

Има много инструменти с функции, подобни на Workona – проблемът е да намерите такъв, който да отговаря на вашия начин на работа. За да се възползвате от максимална функционалност, ето някои аспекти, на които трябва да се съсредоточите:

Най-добрите алтернативи на Workona

Проверихме десетки алтернативи на Workona, от мениджъри на раздели и разширения за браузъри до организатори на задачи, и избрахме 9-те най-добри, които предлагат най-ефективни функционалности.

Без да губим повече време, да започнем! ?

Визуализирайте задачи, проекти и работни процеси по начин, който работи най-добре за вас, с над 15 персонализирани изгледа на ClickUp.

Като водеща платформа за управление на проекти и задачи, ClickUp помага за организирането на няколко работни пространства едновременно. Това е перфектната алтернатива на Workona, ако искате да оптимизирате сложни работни процеси, да минимизирате превключването между контексти и да завършвате проекти с висока степен на важност по-бързо, без да се чувствате претоварени.

Поддържайте ресурсите си в отлично състояние с ClickUp Docs — уникално пространство, където вие и вашият екип можете да създавате, редактирате и споделяте документи. Свържете тези документи със задачи и съхранявайте всички контекстуални данни на едно място.

Искате да имате поглед от птичи поглед върху вашите проекти? Можете да го направите с ClickUp Dashboards! Получавайте информация в реално време за всеки аспект от работните процеси на вашите проекти, откривайте области за подобрение, проследявайте времето и управлявайте натоварването с 15+ изгледа и над 50 джаджи.

Използвайте ClickUp, за да подобрите многопоточните работни процеси с надеждни функции за мониторинг и анализ.

Сортирането на задачите е лесно с таблата Kanban на ClickUp — преместете задачите с плъзгане и пускане, за да ги категоризирате според статуса им. Други изгледи за по-добра видимост включват „Работна натовареност“, „Гант“ и „Списък“.

Сътрудничеството в ClickUp никога не е проблем, благодарение на ClickUp Whiteboards. Тези цифрови бели дъски са идеални за мозъчна атака в реално време. Ако не искате да създавате своя бели дъска от нулата, използвайте шаблони. Шаблонът ClickUp Process Flow Whiteboard е отличен за организиране на екипи с списъци със задачи, контролни списъци и коментари.

ClickUp се интегрира с над 1000 приложения, за да ви помогне да създадете централизирана работна среда, без да се налага да преминавате от един раздел в друг.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Отнема време да разгледате всички опции на функциите.

Мобилното приложение може да бъде подобрено.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Tablerone

Не бъркайте тази платформа с Toblerone, известната швейцарска марка шоколад. ?

Tablerone е платформа, създадена за хора, които събират раздели. Знаете ли, тези, които се осмеляват да отворят над 50 раздела в браузъра си или да ги запазят за по-късно. Макар че някои може да кажат, че това са прекалено много раздели, този инструмент за управление на раздели е решението за избягване на сривове на браузъра, които изчерпват цялото ви CPU.

Tablerone минимизира претрупването на браузъра с автоматично запазване – всяка активна сесия се запазва, така че можете да се върнете към нея по-късно, без да загубите информация. Ако не наименувате сесията си, Tablerone ще го направи за вас, като използва името на първия отворен раздел.

Организирането на сесии в Tablerone е лесно. Запазете конкретни раздели, като кликнете върху бутона за разширение в дясната част на адресната лента, или използвайте бутона Ctrl , за да изберете и запазите няколко раздела.

Създавайте сесии, за да разделите работните си и личните си дейности в интернет, персонализирайте реда на разделите и използвайте опциите за филтриране по ключови думи, за да намирате желаните сесии за миг.

Най-добрите функции на Tablerone

Опростени функции за организиране на раздели

Включена е функцията за автоматично запазване (както и опции за автоматично изтриване на раздели)

Разширено филтриране по ключови думи, за да преминавате през многото си раздели

Функции за персонализиране на сесиите за ефективно управление на разделите

Ограничения на Tablerone

Засега работи само в Google Chrome.

Автоматичният спящ режим може да доведе до неочаквани прекъсвания.

Цени на Tablerone

Безплатно с възможност за дарение към платформата

Оценки и рецензии за Tablerone

Product Hunt : 4,7/5 (15+ рецензии)

AlternativeTo: 5/5 (по-малко от 10 рецензии)

3. tabXpert

Всеки отворен раздел в браузъра ви изразходва част от паметта на системата и натоварва процесора ви. Защо да не подобрите сърфирането си и да увеличите производителността с tabXpert?

Тази платформа ви позволява да създавате специални сесии за сърфиране, наричани още работни пространства. Всяка сесия се състои от активни раздели, история на затворените раздели и отметки. Тъй като всичко се запазва автоматично, винаги можете да продължите оттам, откъдето сте спрели.

Използвайте инструмента за плъзгане и пускане, за да пренаредите разделите в рамките на сесиите. Споделяйте връзки с колегите си и използвайте клавишни комбинации, за да превключвате разделите и да подобрите производителността си. Можете дори да импортирате отметките от Google Chrome и да прилагате филтри и етикети, за да ги организирате.

Друга функция, която ще оцените, е синхронизирането в облака – архивирайте данните си и имайте достъп до тях от всяко поддържано устройство. Инструментът ви предоставя изскачащи прозорци, раздели и прозорци за допълнителна гъвкавост.

Най-добрите функции на tabXpert

Дизайнът с функция „плъзгане и пускане” прави управлението на разделите изключително лесно.

Автоматичното запазване предотвратява загубата на страници, дори когато има много раздели в един прозорец.

Синхронизацията в облака създава по-гладък процес с мениджъра на отметки.

Попъп, раздели и прозорци

Ограничения на tabXpert

Потребителското преживяване може да бъде подобрено в сравнение с някои от най-добрите алтернативи в този списък.

Няма опция за преместване на раздели в различни сесии в режим на търсене

Цени на tabXpert

tabXpert Free

tabXpert Pro: Започва от 2,50 $/месец

Оценки и рецензии за tabXpert

Статистика за Chrome : 4,45/5 (над 200 отзива)

AlternativeTo: 4. 5/5 (Под 5 рецензии)

4. Trello

Trello не е просто организатор на раздели – това е мощен инструмент за продуктивност, който помага за организирането на задачите и се основава на три прости концепции: табла, списъци и карти.

Таблата могат да се използват за групиране на задачи според статуса им, като например „завършени“, „в процес на изпълнение“ или „завършени“. Списъците представят различните етапи на вашите задачи, а картите позволяват преместване на конкретни задачи между списъци и табла за по-лесна навигация и оптимизиране на работния процес. Прикачете линкове към картите и се отървете от разсейващите раздели.

Trello може да бъде и идеалната платформа за създаване на информационен център за вашия екип – съхранявайте важни документи на едно място и дайте възможност на вашите служители да имат достъп до тях с няколко кликвания.

С над 200 интеграции и богата колекция от шаблони на Trello можете да издигнете производителността си на ново ниво. ?

Най-добрите функции на Trello

Разширено управление на задачите чрез табла, списъци и карти

Персонализируем информационен център

Над 200 интеграции

Различни шаблони за организиране на работата

Ограничения на Trello

Липса на разширени възможности за персонализиране на задачите

Потребителският интерфейс може да изглежда разхвърлян

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен : 5 $/месец на потребител

Премиум : 10 $/месец на потребител

Enterprise: 17,50 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Trello

G2 : 4,4/5 (над 13 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 22 500 отзива)

5. Partizion

Кажете сбогом на разпръснатите сесии за сърфиране с Partizion, първокласен организатор на раздели с функции за автоматично запазване! Платформата ви позволява да разделяте лични и работни проекти, като създавате индивидуални работни пространства за всеки от тях.

Можете да създавате колекции, като групирате използваните раздели във всяко работно пространство. Например, наречете колекцията „Работни инструменти“ и добавете всички раздели, необходими за вашата работа. По този начин ще разчистите браузъра си и ще се насладите на чист интерфейс и подобрена продуктивност.

Partizion предлага персонализирани изгледи – използвайте списъци, Kanban табла или таблици, за да преглеждате работните пространства и колекции от различни перспективи. Платформата предлага ефективни опции за маркиране и филтриране за безпроблемно търсене.

Най-добрите функции на Partizion

Персонализирани изгледи за лесна организация

Безпроблемна синхронизация между устройства

Автоматично запазване на сесии

Добавяне на етикети и филтри

Ограничения на Partizion

Ограничени възможности за персонализиране

Няма безплатна версия

Цени на Partizion

Стартово ниво : 6 $/месец

Pro: 8 $/месец

Оценки и рецензии на Partizion

Product Hunt: 5/5 (по-малко от 5 рецензии)

6. Клъстер

Cluster е управител на раздели и прозорци – имаме предвид прозорци на браузъра, разбира се.

Това е полезно, когато използвате различни набори от раздели за отделни цели и не искате да претоварвате системата си.

Да предположим, че разглеждате идеи за обновяване на офиса и едновременно с това работите по проект за дизайн на приложение. Десетките отворени раздели не само предизвикват объркване, но и могат да повишат нивото на стрес.

С Cluster имате възможност да групирате разделите си в отделни прозорци и да ги управлявате от един интерфейс. Плъзгайте и пускайте раздели между прозорците, използвайте различни методи за сортиране, запазвайте прозорци за бъдеща употреба и спирайте разделите, когато не ги използвате.

Въпреки че Cluster може да се използва само в Google Chrome, все пак се радвате на гъвкавост благодарение на възможностите му за синхронизиране в облака. Платформата за управление на безкрайни раздели поддържа също така експортиране и импортиране за лесно сътрудничество, както и инструменти за търсене и филтриране за плавно навигиране.

Най-добрите функции на Cluster

Управлява прозорците и разделите на Chrome

Дизайн с плъзгане и пускане

Мениджърът на отметките осигурява синхронизиране в облака.

Замразяване на раздели за освобождаване на памет

Ограничения на клъстерите

Случайни забавяния при функциите за импорт/експорт

Не предлага резервно копие за запазени прозорци

Ценообразуване на клъстери

Безплатна лицензия

Пълен лиценз: 9,80 $

Класификации и рецензии на кластери

Статистики за Chrome: 4,5/5 (над 650 отзива)

7. Session Buddy

Имате нужда от помощ при управлението на дълги сесии в Google Chrome? Защо да не позволите на SessionBuddy да ви помогне? ?

Това разширение за Chrome за продуктивност предотвратява претрупването на браузъра и поддържа сесиите ви организирани.

Когато стартирате разширението, ще видите текущата си сесия с всеки отворен раздел. Натиснете бутона Запази в горния десен ъгъл и сесията ви ще се появи в Запазени сесии в менюто в лявата част на екрана. Именувайте сесията, за да улесните навигацията.

Повторете тези стъпки за всяка сесия, която искате да запазите. Когато списъкът със сесии се натрупа, използвайте лентата за търсене в горния ляв ъгъл на екрана, за да намерите тази, която търсите.

Изберете дали да показвате или скривате URL адресите на разделите и използвайте опции за сортиране като По заглавие или URL адрес за безупречна организация.

Мениджърът на раздели и отметки ви позволява да правите резервни копия (чрез изтегляне на JSON файл), да експортирате и импортирате сесии. Имайте предвид, че трябва да инициирате резервните копия поради ограниченията за сигурност на браузъра.

Най-добрите функции на Session Buddy

Леснота на използване

Различни функции за сортиране за работа с много раздели

Лесно архивиране

Опции за експортиране/импортиране

Ограничения на Session Buddy

Няма резервно копие в облака, което може да доведе до загуба на активни сесии.

Няма опция за възстановяване на групи от раздели

Цени на Session Buddy

Безплатно, с възможност да дарите пари в подкрепа на платформата.

Оценки и рецензии за Session Buddy

Product Hunt: 4,5/5 (5+ отзива)

8. HiTabs

Запознайте се с HiTabs – удобна платформа за организиране на раздели, отметки и връзки. За разлика от много други платформи, които сме обсъждали, тази не е разширение, а уебсайт. Така че не сте ограничени до конкретен браузър.

HiTabs ви позволява да категоризирате разделите си в зависимост от категории като работа и лично сърфиране. Използвайте интерфейса с плъзгане и пускане, за да премествате разделите и да създадете персонализирано пространство за задачи.

Това, което прави HiTabs изключително удобен, е опцията за импортиране на отметки от основните браузъри и уебсайтове за социални отметки, което прави първоначалната настройка изключително лесна. Друга опция, която ще ви хареса, е създаването на кратък код за работа в екип. Тя ви позволява да споделяте разделите си с други или да добавяте групи раздели, създадени от други, към вашия браузър.

Най-добрите функции на HiTabs

Съвместими с различни браузъри

Интерфейс с функция „плъзгане и пускане”

Импортиране на мениджър на отметки

Краткокодове за споделяне на раздели

Ограничения на HiTabs

Достъпно само при регистрация

Без разширение за браузър и работи само в едно приложение.

Цени на HiTabs

Безплатно

Оценки и рецензии за HiTabs

Все още няма налични отзиви

9. TabCloud

Преминаването между сесиите може да бъде изморително не само за вас, но и за вашата система. TabCloud слага край на това, като запазва вашите прозорци. Отваряйте ги, когато ви е удобно, за по-лесна навигация.

Можете да достъпвате разделите директно от разширението, да запазвате текущи сесии, да възстановявате предишни и да премествате разделите чрез плъзгане и пускане.

Това разширение е отличен избор за вас, ако сте част от хибриден екип или често сменяте устройства. С TabCloud можете да достъпвате запазени прозорци от всяко устройство — всичко, което трябва да направите, е да влезете в профила си, да отворите разширението и да натиснете знака плюс, за да възстановите прозорците.

Най-добрите функции на TabCloud

Запазва прозорците с няколко кликвания

Дизайн с плъзгане и пускане

Позволява ви да получите достъп до запазени сесии от различни устройства.

Ограничения на TabCloud

Случайни проблеми с влизането в системата

Няма начин да възстановите изтритите раздели

Цени на TabCloud

Безплатно

Оценки и рецензии за TabCloud

Chrome Web Store: 4. 4/5 (2000+ отзива)

Станете майстор в организацията с тези най-добри алтернативи на Workona!

Според заключенията на конференцията CHI 2024 за човешките фактори в компютърните системи, претрупването при сърфирането може да доведе до претоварване с информация, да наруши концентрацията ви и да причини огромно понижение на производителността. Алтернативите на Workona, които сме изброили, със сигурност ще ви помогнат да предотвратите спада в производителността, дължащ се на претрупване или претоварване на системата.

Все още се колебаете? ClickUp може да бъде чудесен вариант по подразбиране за всеки, който иска да създаде централизирана среда за документи, задачи, списъци със задачи и множество работни потоци.

Създайте безплатен акаунт, за да разгледате платформата!