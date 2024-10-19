أفضل 10 أدوات برمجية للبودكاست للتخطيط والتسجيل والتحرير في 2025

أشخاص البودكاست هم أشخاص شغوفون. لقد وجدت موضوعاً ترغب في إخبار العالم كله عنه. وسواء كان البودكاست الخاص بك يتضمن تلخيص برنامجك التلفزيوني الواقعي المفضل، أو تبسيط مفاهيم فيزياء الكم الغامضة، أو الذهاب في رحلة صيد الأشباح في جميع أنحاء أمريكا، فكلنا آذان صاغية. 👂

لأنك عندما تكون شغوفاً بموضوع ما، فإنك تجعل هذا الموضوع لا يقاوم. ولكن فقط لأنك شغوف بما فيه الكفاية لتدوين بودكاست عن ثقافات القهوة حول العالم أو التاريخ الغريب لمدينتك الأم، فهذا لا يعني أنك شغوف ببرنامج البودكاست.

حسناً، نحن كذلك. 🤸

سنساعدك على فهم الأنواع المختلفة من برامج تسجيل البودكاست وأفضل البرامج التي تساعدك على تخطيط البودكاست وتطويره وتسجيله متعدد المسارات وتوزيعه. وسنستمتع بفعل ذلك.

مستعدون؟ لنقم بذلك!

ما هو برنامج البودكاست؟

برامج البودكاست هي فئة واسعة. هناك برامج للتخطيط والتسجيل متعدد المسارات والتحرير والتوزيع وتحقيق الدخل من البودكاست الخاص بك. يمكنك أن تجد برنامجًا يقوم ببعض الأشياء في برنامج واحد، ولكن من النادر أن تجد برنامجًا يقوم بكل ذلك.

حتى لو كان البرنامج يقوم بكل شيء، فقد لا تريده. غالبًا ما يكون من الأفضل استخدام برنامج يقوم بمهمة أو اثنتين بشكل جيد حقًا بدلاً من القيام بخمسة أشياء بشكل متوسط.

لذلك إذا كنت جديدًا في مجال استضافة البودكاست، فستحتاج إلى بعض البرامج التي تساعدك في العملية بأكملها. فيما يلي الخيارات التي تغطي عملية تطوير البودكاست من الفكرة إلى النشر.

كيفية اختيار أفضل برامج تسجيل البودكاست

تأكد من أن برنامج تسجيل البودكاست الخاص بك يلبي احتياجاتك من خلال مراعاة ما يلي:

سير عملك: يتوفر البرنامج في شكل تطبيقات سطح المكتب (يمكن الوصول إليها فقط من جهاز كمبيوتر منزلي)، أو تطبيقات الويب (يمكن الوصول إليها من أي جهاز متصل بالإنترنت)، أو تطبيقات الهاتف المحمول على هاتفك. توفر بعض البرامج جميع الخيارات الثلاثة لتحقيق أقصى قدر من المرونة. ضع في اعتبارك المكان الذي ستقوم فيه بمعظم عملك قبل اختيار برنامج تسجيل البودكاست

يتوفر البرنامج في شكل تطبيقات سطح المكتب (يمكن الوصول إليها فقط من جهاز كمبيوتر منزلي)، أو تطبيقات الويب (يمكن الوصول إليها من أي جهاز متصل بالإنترنت)، أو تطبيقات الهاتف المحمول على هاتفك. توفر بعض البرامج جميع الخيارات الثلاثة لتحقيق أقصى قدر من المرونة. ضع في اعتبارك المكان الذي ستقوم فيه بمعظم عملك قبل اختيار برنامج تسجيل البودكاست مستواك: إذا لم يسبق لك استخدام برنامج تحرير الصوت، فستحتاج إلى أداة أبسط. أما إذا كانت لديك خبرة في هندسة الصوت، فستحتاج إلى ميزات أكثر تقدمًا

إذا لم يسبق لك استخدام برنامج تحرير الصوت، فستحتاج إلى أداة أبسط. أما إذا كانت لديك خبرة في هندسة الصوت، فستحتاج إلى ميزات أكثر تقدمًا ميزانيتك: هناك برامج مجانية لتسجيل البودكاست، لكنها غالبًا ما تحتوي على ميزات أقل من الخيارات المدفوعة. ضع في اعتبارك تكاليف وفوائد البرامج المجانية مقابل البرامج المدفوعة، واستفد من التجارب المجانية للتأكد من أن الأدوات المدفوعة تستحق ذلك

## أفضل 10 خيارات لبرامج البودكاست لتخطيط المحتوى وتسجيله وتحريره

الآن بعد أن وضعت قائمة التحقق الذهنية في ذهنك، ضعها موضع التنفيذ من خلال مقارنة برامج تسجيل البودكاست العشرة هذه التي تحقق جميع المربعات. ✅

1. انقر فوق #### الأفضل لتخطيط المحتوى

إنشاء تقويم إنتاج بودكاست وسحب المهام وإفلاتها في طريقة عرض التقويم في ClickUp

بالتأكيد، بعض المدونات الصوتية هي مجرد مضيفين مشاركين يقومان بتصوير... 💩

لكن العديد منها يتطلب تخطيطًا مكثفًا - بدءًا من اتخاذ قرار بشأن موضوعات الحلقة وترتيب المقابلات إلى البحث والكتابة والتسجيل والتحرير والنشر والترويج. (تفو. حتى نحن بدأنا نشعر بالإرهاق ونحن ندير بودكاست الإنتاجية !)

قم بإدارة مفاهيم حلقات البودكاست والتواصل والجدول الزمني والضيوف باستخدام قالب تقويم البودكاست بواسطة ClickUp

باستخدام ClickUp، يمكنك تتبع جميع المهام الصغيرة التي تدخل في كل حلقة بودكاست. لدينا أدوات لمساعدتك على العصف الذهني والكتابة، بالإضافة إلى قوالب لإنشاء تقويم محتوى البودكاست الخاص بك، وتخطيط مهامك، وتتبع الجدول الزمني للمشروع .

يمكنك حتى إنشاء تقويم تسويقي للترويج لحلقاتك بمجرد إصدارها.

يتوفر ClickUp كتطبيق ويب أو تطبيق جوال لجهاز iPad أو iPhone أو Android. ومع وجود نسخة مجانية، فإن هذا البرنامج مثالي لأي ميزانية للبودكاست.

ClickUp أفضل الميزات

ال لوحة معلومات ClickUp تعرض لك قائمة مهامك وأولوياتك والتقدم المحرز نحو إكمال الحلقة

مع مستندات ClickUp ، يمكنك كتابة حلقات البودكاست والعصف الذهني والربط بالمراجع والتعاون عن بُعد

ال عرض تقويم ClickUp يقسم مهامك إلى جدول زمني للمشروع ويتيح لك مشاركة التقويم الخاص بك مع المتعاونين

قوالب ClickUp، بما في ذلكقالب البودكاست وقالب تقويم البودكاستيسمح لك بالتنظيم بسرعة

ClickUp AI تسريع عملك من خلال توليد الخطوط العريضة والنصوص وأسئلة المقابلات والتعليقات التوضيحية على وسائل التواصل الاجتماعي والمزيد

قيود ClickUp

مع وجود العديد من الميزات، هناك منحنى تعليمي

ليست كل الميزات المتوفرة في تطبيق الويب متوفرة في تطبيق الهاتف المحمول

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

7 دولارات لكل مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,745 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,745 تقييم) Capterra: 4.7/5 (3,795+ تقييم)

2. الجرأة

الأفضل للتسجيل والتحرير مجاناً

عبر الجرأة برنامج تسجيل وتحرير الصوت مفتوح المصدر هذا مجاني تمامًا. وإذا كنت تحب أن تكون جزءًا من مجتمع، فنحن نرحب بالمستخدمين للمساهمة في التعليمات البرمجية والتوثيق والترجمة والدعم والاختبار. 🙌

يتوفر Audacity كتطبيق لسطح المكتب لأنظمة تشغيل ويندوز أو ماك أو لينكس.

أفضل ميزات Audacity

تسجيل الملفات الصوتية من ميكروفون أو خلاط

إجراء تسجيل متعدد المسارات واستيراد أو تحرير أو دمج مسارات منفصلة في نفس الوقت

يأتي برنامج التحرير مزودًا بأوامر القص والنسخ واللصق والحذف

العمل بجودة صوت 16 بت أو 24 بت أو 32 بت

الاقتران مع المكونات الإضافية لـ LADSPA أو LV2 أو Nyquist أو VST أو وحدات الصوت لإضافة مؤثرات صوتية

قيود Audacity

يشعر بعض المستخدمين أن Audacity لا يحتوي على تخطيط سهل الاستخدام، مما قد يمثل تحديًا للمبتدئين في عالم التسجيل والتحرير

لا يتوافق مع جميع تنسيقات الملفات الصوتية وأبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في استيراد الملفات

سعر Audacity

مجاني

تقييمات ومراجعات Audacity

G2: 4.5/5 (435+ تقييم)

4.5/5 (435+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 390+ تقييم)

3. هيندنبورغ

الأفضل للتسجيل والتحرير الملائم للمبتدئين

عبر هيندنبرغ على عكس العديد من أدوات التسجيل الأخرى في هذه القائمة، والتي تم تصميمها للإنتاج الموسيقي أولاً، تم تصميم Hindenburg Journalist Pro خصيصًا كبرنامج تحرير للتعليق الصوتي والبودكاست.

استخدمه لتسجيل البودكاست وتحريرها ونشرها. وهو يتميز بأدوات بديهية وسهلة الاستخدام، مثل أشرطة التمرير أحادية الاتجاه لتقليل الضوضاء والمعادلة. 🙇‍♂️

هيندنبورغ أفضل الميزات

يقوم النسخ بتحويل الصوت إلى نص حتى تتمكن من استخدام وضع المخطوطة للتحرير تمامًا كما تفعل مع مستند مكتوب

تسمح لك الحافظة بالاحتفاظ بالمقاطع الصوتية والمقدمة والخاتمة المفضلة لديك في متناول اليد لسهولة التحرير

تشتمل مكتبة الصوت على مؤثرات صوتية عالية الجودة لإضافة أجواء إلى تسجيلك

يتيح لك تطبيق Field Recorder التقاط الصوت من جهاز iPhone الخاص بك في أي مكان تذهب إليه

قيود هيندنبورغ

نظرًا لأنه مصمم كمحرر صوت مبسط يمكن لأي شخص استخدامه، فقد يجد مهندسو الصوت المتمرسون أن أدوات التحرير محدودة للغاية

أبلغ بعض المستخدمين أن أداة تفريغ الصوت لا تعمل دائماً على النحو المطلوب

تسعير هيندنبورغ

عادي: 12 دولارًا شهريًا

12 دولارًا شهريًا إضافي: 15 دولارًا شهريًا

15 دولارًا شهريًا القسط: 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا

Hindenburg التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

4. ريبر

الأفضل للتسجيل والتحرير المتقدم

عبر ريبر إذا كنت تبحث عن محطة عمل صوتية رقمية (DAW) ذات مستوى احترافي، فهذا هو الحل. لدى Reaper مستخدمون - من الاستوديوهات المنزلية إلى شبكات البث إلى المرافق التعليمية - يسجلون كل أنواع الصوت.

ولأنه يعمل بكفاءة عالية، يمكنك تثبيته على كمبيوتر محمول وأخذه معك للتسجيل في الموقع. وهذا يجعله رائعًا للصحافة الاستقصائية أو البودكاست الخاص بالسفر. 🏝️

يحتوي Reaper أيضًا على مجموعة كاملة من أدوات الإنتاج الموسيقي للبودكاست الموسيقي أو أي شخص لديه معرفة عميقة بإنتاج الصوت وتحريره. يمكن أن يصلح أيضًا للمبتدئين الذين يطمحون إلى أن يصبحوا خبراء ويريدون أداة يمكنهم التطور فيها.

يوفر Reaper إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة 60 يومًا قبل أن تضطر إلى شراء ترخيص. وهو متاح لأنظمة تشغيل ويندوز وماك ولينكس.

ريبر أفضل الميزات

تتيح لك معالجة الصوت 64 بت عرض أنواع متعددة من الملفات الصوتية بأي عمق بت ومعدل عينة تقريبًا

يوفر التوافق مع المكونات الإضافية والأدوات الرقمية التابعة لجهات خارجية - بما في ذلك VST و VST3 و LV2 و AU و DX و JS - الكثير من الخيارات لإضافة المؤثرات الصوتية والأجواء المحيطة

وقت التحميل السريع والترميز الفعال يعني أن هذا البرنامج لن يستهلك كمية كبيرة من ذاكرة الوصول العشوائي

تسمح لك خيارات التخصيص بإضافة أشكال أو ضبط تخطيطك بالأدوات التي تستخدمها كثيرًا

قيود #### ريبر

ذكر العديد من المستخدمين أن ميزات تحرير الصوت صعبة الاستخدام وتتطلب معرفة متقدمة

على الرغم من وجود فترة تجريبية مجانية مدتها 60 يومًا، إلا أنه سيتعين عليك إرسال شيك أو حوالة بريدية لشراء ترخيص بعد انتهاء الفترة التجريبية 🐌

أسعار #### ريبر

الترخيص المخفض: 60 دولارًا أمريكيًا

60 دولارًا أمريكيًا رخصة تجارية: 225 دولارًا

ريبر التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 25 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 25 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

5. أوفونيك

الأفضل للتحرير والنشر بمساعدة الذكاء الاصطناعي

عبر أوفونيك على عكس الأدوات الصوتية المتكاملة التي رأيناها حتى الآن، لا تحتوي Auphonic على أي ميزات تسجيل. لكنها على الأرجح أسهل أداة لما بعد الإنتاج من حيث الاستخدام - سهلة لأنك ستدع روبوتاً سحرياً يقوم بالعمل نيابةً عنك. 🤖

يستخدم Auphonic المصمم خصيصًا مع وضع البودكاست في الاعتبار، الذكاء الاصطناعي لتعديل الصوت تلقائيًا عن طريق التسوية وقطع الصمت وتقليل الضوضاء في الخلفية وما إلى ذلك. (يمكنه حتى تعديل الصوت الذي سبق لك أن قمت بتعديله في Hindenburg أو Adobe Audition)

ثم ينشر المحتوى الخاص بك تلقائيًا على منصة استضافة البودكاست المفضلة لديك. سحر! 🧙

أوفونيك أفضل الميزات

خوارزميات متعددة المسارات تنشئ مزيجًا متوازنًا لضمان أن كلا المسارين لهما مستويات متشابهة وتقليل الضوضاء

تضمن مواصفات مستوى الصوت أن يفي المزيج الخاص بك بمتطلبات Audible و Spotify والمنصات الرئيسية الأخرى

قطع الصمت يزيل الهواء الميت

يقوم برنامج Speech2Text تلقائيًا بتقسيم البودكاست الخاص بك إلى فصول وإنشاء نسخ مكتوبة

يقوم النشر التلقائي بتحميل المحتوى الخاص بك تلقائيًا إلى اختيارك من YouTube وLibsyn وFacebook وSoundCloud وBuzzsprout وPodbean وغيرها

قيود Auphonic

تتضمن الباقة المجانية ساعتين فقط من التسجيل شهرياً، لذا قد لا تكون خياراً مناسباً للبودكاست الأطول أو الأكثر تكراراً

أفاد بعض المستخدمين أن المستوى التلقائي لا يوفر دائمًا نتائج ناجحة

تسعير Auphonic

مجاني

أرصدة متكررة: 10 يورو شهريًا

10 يورو شهريًا أرصدة لمرة واحدة فقط: 11 يورو

تقييمات ومراجعات Auphonic

G2: 4.5/5 (أكثر من 6 تقييمات)

4.5/5 (أكثر من 6 تقييمات) Capterra: 5/5 (أكثر من 3 مراجعات)

6. وايركاست

الأفضل لبودكاست الفيديو

عبر البث السلكي إذا كنت ترغب في تقديم المحتوى الخاص بك على أكبر عدد ممكن من المنصات المختلفة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، يمكنك إنشاء محتوى بودكاست صوتي وفيديو في وقت واحد باستخدام Wirecast من Telestream.

يتوفر Wirecast لأنظمة التشغيل Mac وWindows، وهو عبارة عن مجموعة من أدوات الإنتاج القابلة للتخصيص لتسجيل الصوت متعدد المسارات والبث المباشر لمحتوى الفيديو. يمكنك حتى إعداده باستخدام ميكروفونات وكاميرات متعددة. 🎥

أفضل ميزات برنامج Wirecast

مزج ما يصل إلى 8 مسارات منفصلة وإضافة مؤثرات صوتية

عرض العديد من الضيوف أو المضيفين، حتى أثناء التسجيل عن بُعد، مع ميزات عقد المؤتمرات

أضف موسيقى الخلفية والمؤثرات الصوتية والمؤثرات الصوتية والثلث السفلي والخلفيات والمزيد باستخدام مكتبة الوسائط المدمجة

عرض تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي أو استطلاعات الرأي من Facebook وX وYouTube

البث المباشر إلى أكثر من منصة استضافة بودكاست فيديو واحدة - مثل Facebook Live أو YouTube أو Vimeo Live - والتسجيل في الوقت نفسه

قيود البث المباشر

ذكر العديد من المستخدمين أن اتصال Wirecast بخادمهم أو خدمة البث المباشر غير موثوق به

يرغب مستخدمون آخرون في الحصول على المزيد من البرامج التعليمية والموارد التعليمية لتسهيل منحنى التعلم

تسعير خدمة Wirecast

استوديو البث السلكي: 599 دولارًا أمريكيًا ترخيص مدى الحياة

599 دولارًا أمريكيًا ترخيص مدى الحياة البث السلكي للمحترفين: 799 دولارًا أمريكيًا ترخيص مدى الحياة

تقييمات ومراجعات البث السلكي

G2: 4.2/5 (أكثر من 35 تقييمًا)

4.2/5 (أكثر من 35 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 14 تقييم)

7. OBS

الأفضل للبودكاست المجاني للفيديو المجاني

عبر OBS OBS أو برنامج المذيع المفتوح هو عبارة عن منصة بث مباشر مفتوحة المصدر مع مجموعة رائعة من الرعاة. وقد تبرعت شركات مثل YouTube وLogitech وTwitch وFacebook لإبقاء هذا البرنامج مجاناً للجمهور.

حمله على أي نظام تشغيل ويندوز أو ماك أو لينكس. ابدأ باستضافة بودكاست فيديو مباشر وتسجيل المحتوى الخاص بك في نفس الوقت حتى تتمكن من نشره على منصاتك المفضلة لاحقًا.

OBS أفضل الميزات

يتيح لك تسجيل الفيديو والصوت ومزجهما في الوقت الفعلي إمكانية البث المباشر وتسجيل جلساتك في الوقت نفسه

تسمح لك الانتقالات المخصصة بالتبديل بين مشاهد متعددة، مثل كاميرا الويب الخاصة بك وكاميرا الويب الخاصة بضيوفك أثناء المقابلات عن بُعد

يتضمن خلاط الصوت المدمج شرائح سهلة الاستخدام لتحرير الصوت بسهولة

تسمح لك قاعدة الإرساء القابلة للتخصيص بإبقاء ميزاتك المفضلة في المقدمة والوسط

قيود OBS

أفاد بعض المستخدمين أن هذا البرنامج يستخدم الكثير من ذاكرة الوصول العشوائي ويمكن أن يستغرق وقتاً طويلاً للمعالجة

ليس مناسبًا للمبتدئين ويأتي مع منحنى تعليمي حاد لمستخدمي البودكاست الجدد

تسعير OBS

مجاني

تقييمات ومراجعات OBS

G2: 4.6/5 (أكثر من 115 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 115 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 965 تقييم)

8. بودبين

الأفضل للتوزيع والترويج وتحقيق الدخل منها

عبر بود بين لا يتكامل PodBean مع Auphonic، برنامج التحرير بالذكاء الاصطناعي المذكور أعلاه فحسب، بل هو أيضًا منصة كاملة لاستضافة البودكاست وتحقيق الدخل منه. على الرغم من أنك قد لا تكون قد دخلت مجال البودكاست لكي تصبح ثريًا، إلا أنه من الجيد أن تجني القليل من المال مقابل جهودك. 🤑

تحتوي هذه المنصة أيضًا على أدوات لمساعدتك في الترويج لبودكاستك والوصول إلى المزيد من المستمعين. يمكنك نشر حلقاتك الجديدة تلقائيًا على صفحاتك على وسائل التواصل الاجتماعي.

يتوفر PodBean كتطبيق ويب أو تطبيق جوال لنظام iOS أو Android.

أفضل ميزات PodBean

قم بتحميل البودكاست الخاص بك وجدولة النشر لإصدار حلقاتك تلقائيًا على Spotify و Apple Podcasts و Google Podcasts وتطبيقات بودكاست أخرى في وقت واحد

إنشاء موقع بودكاست مجاني باستخدام حساب PodBean الخاص بك

إنشاء غلاف فني مخصص لكل حلقة من خلال الجمع بين الصور والخطوط ببضع نقرات فقط

تحليلات تسمح لك بتتبع عمليات الاستماع والتنزيلات وأهم الحلقات والتركيبة السكانية للمستمعين

احصل على تطابق مع المعلنين المحتملين واسمح لمستمعيك بالتبرع

قيود PodBean

لا يمكن تحميل ملفات بودكاست الفيديو والبودكاست الصوتي فقط معًا، لذا ستحتاج إلى نشرها بشكل منفصل

يمكن أن يستغرق الأمر ما يصل إلى أسبوع حتى تتم الموافقة على موجز RSS الخاص بك

تسعير #### بود بين

الأساسي: مجاناً

مجاناً صوت غير محدود: 9 دولارات شهرياً

9 دولارات شهرياً غير محدود بلس: 29 دولارًا شهريًا

29 دولارًا شهريًا الشبكة: 79 دولارًا أمريكيًا في الشهر

PodBean التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 20 تقييم)

9. ليبسين

الأفضل للإنشاء والتوزيع الكل في واحد

عبر ليبسين اختصار ل Liberated Syndication، تعتبر Libsyn منصة شاملة للبودكاست، ولكنها أقرب إلى أن تكون منصة شاملة تقريباً.

ليس لديها تقويم محتوى أو إدارة المهام ميزات، لذا ستظل بحاجة إلى برنامج إدارة المشاريع. في حين يمكنك كتابة وتسجيل وإضافة موسيقى خالية من حقوق الملكية، إلا أن ميزات تحرير الصوت أساسية بعض الشيء - ولكن هذا يجعلها رائعة للمبتدئين.

بشكل عام، Libsyn منصة جيدة للبدء. فهي تحتوي على ميزات للإنشاء والتسجيل عن بُعد والنشر والإعلان والترويج والتحليل. لذلك في حين أنه قد لا يحتوي على كل شيء، إلا أنه يحتوي على الكثير من الأشياء. إنها مثل صندوق بينتو للبودكاست. 🍱

أفضل ميزات ليبسين

ميزات تسجيل مدمجة تسمح بالتسجيل المحلي والتسجيل عن بُعد لالتقاط صوتك وصوت ضيوفك البعيدين

ميزات السحب والإفلات للتحرير تجعل من السهل إدراج مقدمة أو خاتمة أو إعلان تشويقي أو موسيقى خلفية

تسمح لك الإعلانات الديناميكية بإدراج إعلانات من الفئات التي اخترتها في الوقت الفعلي، بحيث يستمع المستمعون إلى أحدث رعاتك سواء كانوا يستمعون إلى حلقات جديدة أو قديمة

ميزات التوزيع ترسل البودكاست الخاص بك إلى تطبيقات البودكاست الأكثر شعبية

تمنحك ميزات التحليلات إحصاءات التنزيلات وإحصاءات الجمهور

قيود ليبسين

يشكو بعض العملاء من أن واجهة المستخدم تبدو قديمة

ويتمنى آخرون أن يتضمن البرنامج ميزات أكثر تقدماً في إعداد التقارير

تسعير Libsyn

ما يصل إلى 3 ساعات من التحميلات الجديدة: 5 دولارات شهرياً

5 دولارات شهرياً ما يصل إلى 6 ساعات من التحميلات الجديدة: 15 دولاراً شهرياً

15 دولاراً شهرياً ما يصل إلى 10 ساعات من التحميلات الجديدة: 20 دولاراً شهرياً

20 دولاراً شهرياً ما يصل إلى 14 ساعة من التحميلات الجديدة: 40 دولارًا شهريًا

40 دولارًا شهريًا ما يصل إلى 27 ساعة من التحميلات الجديدة: 75 دولارًا شهريًا

75 دولارًا شهريًا ما يصل إلى 55 ساعة من التحميلات الجديدة: 150 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات Libsyn

G2: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 4 مراجعات)

10. أوتر

الأفضل للنسخ

عبر كلب الماء Otter هو تطبيق لتدوين الملاحظات يقوم تلقائيًا بنسخ الكلمات المنطوقة إلى نص مكتوب. إنه شائع في اجتماعات العمل والفصول الدراسية ولكنه يستحق التفكير في عملية إنتاج البودكاست الخاص بك.

استخدمه لتدوين الملاحظات أثناء مرحلة البحث، وتلخيص حلقاتك لإنشاء ملخصات سريعة، وتدوين حلقاتك لجعلها أكثر سهولة. سيزيل هذا التطبيق بعض الأجزاء الأقل متعة من عملية إنتاج البودكاست من على عاتقك. 🍽️

يتوفر Otter كتطبيق ويب أو تطبيق جوال لنظام iOS أو Android.

أوتر أفضل الميزات

استخدم Otter لنسخ كل صوت البودكاست الخاص بك وإنشاء برنامج نصي مع تخصيص الصوت لمكبرات صوت مختلفة إذا كان لديك عدة مضيفين أو ضيوف

تلخيص عرضك بالكامل تلقائيًا لإنشاء أوصاف لحلقات البودكاست الخاصة بك بسرعة

قم بدعوته إلى الاجتماعات على Zoom أو Microsoft Teams أو Google Meet لنسخ كل ما يقال في المقابلات تلقائيًا

قيود #### قيود أوتر

أفاد بعض المستخدمين أن جودة النسخ ليست جيدة عندما يكون هناك ضوضاء في الخلفية، أو عندما يتحدث شخصان فوق بعضهما البعض، أو عندما يتحدث أشخاص يتحدثون بلهجات غير أمريكية

بينما يمكن للبرنامج تسمية العديد من المتحدثين - مثلك أنت ومضيفك المشارك وضيفك - إلا أن التسميات ليست دقيقة دائمًا، لذلك قد تحتاج إلى تعديل النص النهائي يدويًا

أوتر التسعير

الأساسي: مجاناً

مجاناً المحترف: 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا

10 دولارات لكل مستخدم شهريًا الشركات: 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4/5 (115+ تقييم)

4/5 (115+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 65 تقييم)

خطط للبودكاست الخاص بك مثل المحترفين

عندما يتعلق الأمر بأفضل برامج تسجيل البودكاست، ستحتاج إلى عدة برامج مختلفة لتغطية التخطيط والتسجيل والتحرير والتوزيع وتحقيق الدخل - مما يعني أن لديك بعض القرارات التي عليك اتخاذها. تخلص من إرهاق اتخاذ القرارات من خلال معالجتها خطوة بخطوة. 👣

الخطوة الأولى هي التخطيط. يمكن أن يساعدك ClickUp في تخطيط البودكاست الخاص بك من البداية إلى النهاية من خلال قوالب تقويم المحتوى , قوالب البودكاست و تخطيط العملية الأدوات.

وقريبًا جدًا، ستعرف الكثير عن تشغيل البودكاست الخاص بك بقدر ما تعرفه عن موضوع البودكاست الخاص بك. ربما ستصبح شغوفًا ببرنامج تسجيل البودكاست مثلنا. ولكن إذا لم تكن كذلك، فنحن هنا من أجلك. سنساعدك على متابعة شغفك أينما كان. جرّب ClickUp الآن مجاناً !