أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للعاملين لحسابهم الخاص في 2025

إن الإبحار في عالم العمل الحر في السوق التنافسي اليوم يبدو أحيانًا وكأنه السير في الماء.

وبصفتك مستقلاً، تمنحك الأفكار الإبداعية والمحتوى عالي الجودة ميزة في العمل المستقل، ولكن الكفاءة هي مفتاح زيادة أرباحك. وهنا يأتي دور أدوات الذكاء الاصطناعي! مع وجود الذكاء الاصطناعي إلى جانبك، فإن أتمتة المهام المتكررة تتيح لك توفير الوقت وتحقيق أكثر من ذلك بكثير.

لماذا لا تجربه؟ اطّلع على أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للموظفين المستقلين التي يمكن أن تحسن إنتاجيتك وتوفر وقتك لأشياء أخرى! 💡

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الذكاء الاصطناعي للعاملين المستقلين؟

تشبه أدوات الذكاء الاصطناعي فريقًا خاصًا من المساعدين الذين يعملون بثبات في الخلفية للمساعدة في توليد الرؤى والأفكار التي ترتقي بعملك.

سواءً كنت كاتباً مستقلاً أو مصمماً أو رائد أعمال، فإن أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة ستحسن من تطوير المشروع وإدارة المشاريع وعمليات إنشاء المحتوى.

ومع ذلك، يجب على العاملين المستقلين معرفة ما يبحثون عنه عند اختيار الأدوات المناسبة في عالم مشبع بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ابحث عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي توفر المزايا الأكثر أهمية بالنسبة لك، مثل:

واجهة سهلة الاستخدام للإعداد السريع

أدوات الأتمتة لمهامك المتكررة

الميزات الرئيسية الأكثر أهمية بالنسبة لك، مثل الصور عالية الجودة، والمحتوى الخالي من الانتحال، وجودة المحتوى العالية

تحسين محركات البحث التي تساعد مالكي المواقع الإلكترونية ومنشئي المحتوى المستقلين والكتّاب المستقلين على الحصول على ترتيب أعلى في محركات البحث باستخدام محتوى مُحسَّن لتحسين محركات البحث

إذا كنت تدير مشروعات كبيرة، فيمكنك زيادة إنتاجيتك المولِّدة للذكاء الاصطناعي من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي لمديري المنتجات أو مراقبة المشروع و خطة المشروع البرمجيات.

أفضل 10 أدوات للذكاء الاصطناعي للموظفين المستقلين لاستخدامها في عام 2024

ازداد عدد أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة مع تزايد الطلب على الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ولكن أي منها يبرز حقًا؟

فيما يلي، نتعمق أدناه في أفضل 10 أدوات للذكاء الاصطناعي لمساعدتك على تحسين المخرجات الإبداعية والبقاء في مجال عملك.

1. ClickUp

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

سواء كنت تتطلع إلى كتابة محتوى أفضل، أو أتمتة المهام المتكررة، أو الحصول على رؤى حول بياناتك, أدوات ClickUp للذكاء الاصطناعي تغطيتك.

الذكاء الاصطناعي في ClickUp مساعد الكتابة يمكن أن تساعدك هذه الميزة في صياغة رسائل البريد الإلكتروني وإنشاء المدونات وإنشاء المحتوى.

تحسين أقسام النص بسرعة باستخدام ClickUp Docs ، الأداة المثالية لتحرير أجزاء وأجزاء من النص.

ستحب أيضًا ميزة تلخيص المستند في ClickUp! فهي تلخص المستندات الطويلة بسرعة حتى تحصل على خلاصة ما هو مهم.

سواء كنتَ مستقلاً جديدًا أو محترفًا متمرسًا، فإن ميزة ClickUp للذكاء الاصطناعي أدوات الكتابة يمكن أن تساعدك على الارتقاء بعملك إلى المستوى التالي.

ClickUp أفضل الميزات

مجموعة واسعة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتناسب أي مهنة، بما في ذلك التسويق والمبيعات وتصميم المنتجات والهندسة,إنتاج المحتوىوالكتابة والمزيد

تساعدك ميزة الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي على صياغة منشور مدونة أو بريد إلكتروني وغير ذلك ببضع نقرات فقط

تلخص أداة تلخيص المستند تلخص المستندات الطويلة بسرعة

قيود ClickUp

قد يكون لأدوات إدارة المشروع منحنى تعليمي بعض الشيء

لا يوفر تطبيق الهاتف المحمول جميع الميزات والوظائف التي يوفرها نظيره المكتبي (حتى الآن!)

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: متوفر في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو/شهر لعضو Workpace

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (8,564+ تقييمات)

: 4.7/5 (8,564+ تقييمات) Capterra: 4.7/5 (3,775+ تقييمات)

2. لين

عبر لين.ai هل تتطلع إلى تغيير طريقة تعاملك مع التواصل البارد؟ إن أداة تخصيص المبيعات Lyne.ai تريد أن تقوم بالأعباء الثقيلة نيابةً عنك.

صُممت أداة Lyne.ai لتحسين معدلات الاستجابة لجهودك في التواصل مع العملاء، فهي تعمل على أتمتة المهمة الشاقة في كثير من الأحيان المتمثلة في صياغة مقدمات فريدة من نوعها في البريد الإلكتروني البارد ومقدمات البريد الإلكتروني البارد.

من خلال مزيج من التطبيقات السحابية والمحلية والدعم القوي والتدريب الشامل، يجعل Lyne.ai تخصيص المبيعات أسرع وأقل استهلاكًا للوقت.

أفضل ميزات Lyne.ai

تطبيق عالي الجودة مقارنةً بمعظم أدوات الذكاء الاصطناعي المماثلة

غالبًا ما يصمم عبارات افتتاحية أفضل مما يمكن للمستخدمين ابتكاره بأنفسهم

خدمة عملاء تحظى بإشادة كبيرة

قيود تطبيق Lyne.ai

كاسحات الجليد المخصصة ليست دقيقة دائمًا

قد يحتاج المستخدمون إلى تعديل المحتوى وإعادة كتابته للحصول على جودة أفضل

يقول المستخدمون أن بعض الميزات قد تكون مربكة

تسعير #### Lyne.ai

مجاني

مخصص : 120 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 120 دولارًا شهريًا لكل مستخدم غير محدود: اتصل لمعرفة الأسعار

لين.ai التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (58+ تقييمات)

: 4.6/5 (58+ تقييمات) Capterra: 4.6/5 (91+ تقييمات)

3. فيوتشرندا

عبر فيوتشرندا فيوتشرندا هو تطبيق إنتاجي شخصي يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على تخطيط وقتك بشكل أكثر فعالية.

من خلال هذا التطبيق، ينشغل الذكاء الاصطناعي بتعلم عاداتك لإنشاء جدول أعمال يومي يناسب نمط حياتك تلقائياً.

تتضمن أداة الذكاء الاصطناعي ميزات مثل تحديد أولويات المهام، وتتبع الأهداف، وحظر الوقت لمساعدتك على البقاء على المسار الصحيح وتحقيق أهدافك.

يُعد تطبيق Futurenda خيارًا رائعًا للأشخاص الذين يبحثون عن تطبيق إنتاجية شخصي لمساعدتهم على إدارة الوقت والبقاء منظمين وتحقيق أهدافهم.

أفضل ميزات فيوتشرندا

تحديثات فريق التسويق عند تغير الطلبات والمواعيد النهائية

يذكرك إشعارات سطح المكتب بموعد الاستعداد للاجتماعات

يتكيف ديناميكيًا مع التغييرات

قيود فيوتشرندا

أبلغ بعض المستخدمين عن صعوبة تبديل الفترات الزمنية للمهام

أسعار فيوتشرندا

مجاني

قسط : 5.99 دولار شهريًا

: 5.99 دولار شهريًا غير محدود: 19.99 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات فيوتشرندا

G2 : 4.5/5 (4+ تقييمات)

: 4.5/5 (4+ تقييمات) Capterra: غير متاح

4. مبسطة

عبر مبسط Simplified هي أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على توفير الوقت وتنمية حضورها على وسائل التواصل الاجتماعي.

يتيح لك تطبيق Simplified نشر منشورات وسائل التواصل الاجتماعي تلقائياً على صفحاتك على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يوفر عليك الوقت والجهد. كما يمكنها مساعدتك في إنشاء محتوى جذاب يلقى صدى لدى جمهورك حتى يتوفر لديك الوقت لبقية مهامك التسويقية!

بعد نشر المنشورات، يوفر Simplified تحليلات مفصلة حتى تتمكن من تتبع أداء حملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي.

يُعد Simplified خياراً رائعاً للشركات من جميع الأحجام التي تتطلع إلى توفير الوقت وتنمية حضورها على وسائل التواصل الاجتماعي.

أفضل الميزات المبسطة

دعم ممتاز للدردشة

يبسط عملية إدارة العديد من العملاء

محتوى عالي الجودة

تبسيط القيود

يقدم أربع مجموعات من الأدوات (وسائل التواصل الاجتماعي، التصميم الجرافيكي، محرر الفيديو، كاتب الذكاء الاصطناعي) التي تتطلب أسعارًا مختلفة، مما قد يعقد عملية الاختيار والفوترة

لا توجد ميزات تحليلية لأداء منشورات الوسائط الاجتماعية

يمكن أن تصبح باهظة الثمن، خاصة إذا كنت بحاجة إلى مجموعات أدوات متعددة

التسعير المبسط

مجاني

إيجابي 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الوكالة : 159 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 159 دولارًا شهريًا لكل مستخدم وكالة بالإضافة إلى : 319 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 319 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تتوفر أيضًا خطط التصميم الجرافيكي ومحرر الفيديو وكاتب الذكاء الاصطناعي

التقييمات والمراجعات المبسطة

G2 : 4.6/5 (1,802+ تقييم)

: 4.6/5 (1,802+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 153+ تقييم)

5. مكبر الصور بالذكاء الاصطناعي

عبر مكبر الصور بالذكاء الاصطناعي أداة تكبير الصور بالذكاء الاصطناعي هي أداة على الإنترنت يمكنها تكبير الصور بنسبة تصل إلى 400 في المئة دون المساس بحدة الصورة أو وضوحها.

إنه خيار رائع للشركات والأفراد الذين يحتاجون إلى تكبير الصور للتسويق أو الطباعة أو لأغراض أخرى.

يستخدم برنامج تكبير الصور بالذكاء الاصطناعي خوارزمية تعلم عميق تحلل الصورة وتعيد بناءها بحجم أكبر. إذا كنت بحاجة إلى تكبير صورة دون فقدان الجودة، فإن AI Image Enlarger هو خيار رائع.

AI Image Enlarger أفضل الميزات

يقوم بعمل جيد في تحسين جودة الصور، مثل إزالة الضبابية

يساعد في تحسين إضاءة الصور وألوانها

سريع العمل وسهل الاستخدام للغاية

قيود برنامج تكبير الصور بالذكاء الاصطناعي

مراجعات الإبلاغ عن أخطاء متكررة

لا يمكن زيادة دقة الصورة

انخفاض حجم البكسل وخيارات الاستخدام في الإصدار المجاني

تسعير برنامج تكبير الصور بالذكاء الاصطناعي

مجاني

مبتدئ : 4.90 دولار في الشهر

: 4.90 دولار في الشهر قسط : 9.90 دولار/شهرياً

: 9.90 دولار/شهرياً متقدم: 19$/شهرياً لكل مستخدم

AI Image Enlarger التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (28+ تقييم)

: 4.3/5 (28+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (2+ تقييمات)

المكافأة:_ برنامج كاشف الذكاء الاصطناعي

6. لوجوبوني

عبر لوجوبوني Logopony هو صانع شعارات مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد الشركات على إنشاء شعارات عالية الجودة في دقائق.

اختر أصولاً معدة مسبقاً من مكتبة تضم أكثر من 100,000 أيقونة وقوالب. ثم اجعل هذه الأصول خاصة بك عن طريق تخصيص النص والألوان والخطوط.

بمجرد الانتهاء، يتيح لك Logopony معاينة شعارك على منتجات ومواد تسويقية مختلفة وتنزيل شعارك بتنسيقات عالية الدقة.

Logopony خيار رائع للشركات من كل الأحجام التي تتطلع إلى إنشاء شعار احترافي بدون إنفاق الكثير من المال.

أفضل مميزات لوجوبوني

مكتبة كبيرة من الأيقونات وقوالب للعاملين لحسابهم الخاص معاينة الشعارات على المنتجات والمواد التسويقية المختلفة:

تنزيل الشعارات بتنسيقات عالية الدقة

قيود شعار لوجوبوني

اختيار الخط المحدود يقيد الإبداع

أبلغ بعض المستخدمين عن نتائج محدودة الجودة

لا توجد نسخة مجانية

تسعير #### أسعار لوجوبوني

أساسي : 20 دولارًا شهريًا

: 20 دولارًا شهريًا قسط: 60$/شهرياً

تقييمات ومراجعات لوجوبوني

G2 : 3.7/5 (أكثر من 5 تقييمات)

: 3.7/5 (أكثر من 5 تقييمات) Capterra: غير متاح

7. متين

عبر متين هل تعمل لحسابك الخاص وتريد إنشاء موقعك الإلكتروني ولكن ليس لديك الوقت الكافي للقيام بذلك؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد تكون تقنية الذكاء الاصطناعي Durable هي الحل الأمثل لك.

منشئ مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي مخصص للشركات الصغيرة والمستقلين الذين يرغبون في إنشاء مواقع الويب الخاصة بهم وتوفير الوقت والمال.

يمكنك الحصول على عملك على الإنترنت بثلاث نقرات فقط. يقدم لك موقعاً إلكترونياً متيناً مصمماً بالكامل مع نسخة تسويقية وصور ونموذج اتصال. ومن هناك، استخدم أدوات التحرير البسيطة لتخصيص صفحتك وتوسيع الموقع. لا حاجة إلى كود!

يساعدك تطبيق Durable على حجز المزيد من الوظائف من خلال الكتابة بالذكاء الاصطناعي وتحسين محركات البحث، والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء بالذكاء الاصطناعي.

أفضل الميزات المتينة

تتفق المراجعات على أنه يبني موقعًا إلكترونيًا بسرعة مذهلة

يقدم مكتبة كبيرة من الصور المجانية للاختيار من بينها

يوفر الكثير من خيارات الألوان والخطوط

قيود متينة

غير قادر على نسخ أو تصدير أي كود للموقع

يقول المراجعون أن القوالب تبدو متشابهة من صناعة إلى أخرى

وظائف محدودة

لا توجد نسخة مجانية

تسعير متين

مبتدئ : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات الدائمة

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

8. كيتيسونيك

عبر يكتبونك Writesonic هو منشئ محتوى الذكاء الاصطناعي ومنصة إنشاء الصور التي يمكن أن تساعد العاملين المستقلين على إنشاء محتوى مقنع وجذاب. يساعد في إنشاء منشورات المدونة التي تحتل مرتبة جيدة في محركات البحث.

وتستخدم أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى عالي الجودة مصمم خصيصاً لاحتياجاتك الخاصة.

وهي تأخذ في الاعتبار جمهورك المستهدف، والبحث عن الكلمات الرئيسية، واحتياجات تحسين محرك البحث.

Writesonic مولد نص الذكاء الاصطناعي يمكنه أيضًا إنشاء محتوى طويل، مثل المقالات والأوراق البيضاء.

أفضل ميزات Writesonic

يضيف لمسة إنسانية وينتج كتابة شبيهة بالكتابة البشرية

قدرات تطوير روبوتات الدردشة الآلية الممتازة

خدمة عملاء متميزة

قيود برنامج Writesonic

قد يكون حد الكلمات الشهري منخفضًا جدًا بالنسبة لبعض الكتاب

يستخدم أرصدة عند إجراء تعديلات وتغييرات طفيفة

تسعير #### تسعير Writesonic

مجاني

غير محدود 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة زائد : 19 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Writesonic

G2 : 4.8/5 (أكثر من 1,818 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 1,818 تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,798+ تقييمات)

9. وقت الإنقاذ

عبر وقت الإنقاذ RescueTime هو تطبيق لتتبع الوقت والإنتاجية يساعدك على فهم كيفية قضاء وقتك على الإنترنت. فهو يتتبع استخدامك للكمبيوتر ويزودك بتقارير عن إنتاجيتك وتركيزك ومصادر تشتيت الانتباه.

يمكن أن يساعدك RescueTime في تحديد المجالات التي يمكنك فيها تحسين إدارة وقتك وإنتاجيتك.

RescueTime أفضل الميزات

يقوم بعمل رائع في تخصيص الساعات والمساعدة في توفير الوقت

بسيط وسهل الاستخدام، وغني بالبيانات

دعم ودود وسريع

قيود وقت الإنقاذ

يرغب المستخدمون في رؤية أوقات تحميل أسرع

تحديثات المنتج نادرة

تتطلب بعض التخصيصات والتعديلات عناية مملة

تسعير وقت الإنقاذ

لايت : مجاني

: مجاني قسط: 12 دولارًا شهريًا

RescueTime التقييمات والمراجعات

G2 : 4.1/5 (90+ تقييمات)

: 4.1/5 (90+ تقييمات) Capterra: 4.6/5 (135+ تقييم)

10. أوتر

عبر Otter.ai Otter.ai هي خدمة نسخ مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدك على تسجيل اجتماعاتك ومحاضراتك وتسجيلاتك الصوتية الأخرى في الوقت الفعلي. ويمكنه أيضًا إنشاء ملخصات لتسجيلاتك حتى تتمكن من العثور بسهولة على المعلومات التي تحتاج إليها.

تُعد Otter.ai أداة رائعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للطلاب والمهنيين وأي شخص يريد أن يبقى في المقدمة ويوفر الوقت ويحسن الإنتاجية.

أفضل ميزات Otter.ai

يقوم بعمل رائع في أتمتة عملية النسخ

نسخ دقيق، حتى في البيئات الصاخبة

واجهة سهلة الاستخدام مع ميزات شاملة

قيود Otter.ai

النسخ دون اتصال بالإنترنت غير متاح

لا يوفر خاصية تحديد هوية المتحدث، وهو ما يمكن أن يكون مقيداً عند تفريغ الاجتماعات

تطفلي عند استخدامه على Zoom، يظهر على الشاشة كمشارك

تسعير #### Otter.ai

مجاني

محترف 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

Otter.ai التقييمات والمراجعات

G2 : 4.0/5 (أكثر من 114 تقييم)

: 4.0/5 (أكثر من 114 تقييم) Capterra: 4.5/5 (67+ تقييمات)

## زيادة الأرباح وتحسين التوازن بين العمل والحياة مع أدوات الذكاء الاصطناعي للعاملين المستقلين

سواء كنت تعمل في مجال إنشاء المحتوى، أو إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، أو إدارة المهام، فإن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لديها ما تقدمه للجميع.

من الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى أدوات إنشاء المواقع الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للعاملين المستقلين العثور على الأدوات التي تلبي المتطلبات التقنية وتتوافق مع الاحتياجات المتطورة لمجتمع العمل المستقل.

يضع جيل اليوم من أدوات الذكاء الاصطناعي قوة الإبداع والكفاءة في متناول يدك حتى تتمكن من زيادة أرباحك والاستمتاع بتوازن أفضل بين العمل والحياة.

هل تتطلع إلى رفع كفاءتك خطوة أخرى إلى الأمام؟ فكّر في ملحقات كروم لمساعدتك على زيادة إنتاجيتك على مستوى أوسع.

اشترك في ClickUp Workspace مجاناً وشاهد كيف يمكن أن يساعدك في أتمتة سير عملك وإنجاز المزيد من الأعمال بجهد أقل. ClickUp هو تطبيق الإنتاجية المتكامل الذي يمكن أن يساعدك على الارتقاء بأعمالك المستقلة إلى المستوى التالي.

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