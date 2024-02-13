أفضل 10 منصات برمجيات CMS بدون رأس في عام 2025

يعد نظام إدارة المحتوى من أهم أنظمة إدارة المحتوى أدوات تصميم الويب تحت تصرفك. ولكن لبناء المرونة وسرعة الحركة التي يحتاجها المحتوى الرقمي الحديث، فإن أنظمة إدارة المحتوى التقليدية لا تكفي في كثير من الأحيان.

وهنا يدخل نظام إدارة المحتوى بدون رأس في المعادلة.

نظام إدارة المحتوى بدون رأس هو أداة لإدارة المحتوى التي تفصل عملية إنشاء المحتوى عن المنصات الرقمية التي ستنشر عليها هذا المحتوى.

قد يبدو هذا الأمر أكثر تعقيدًا من نظام إدارة المحتوى التقليدي، ولكن بمجرد أن تتفحص هذا المفهوم، ستجد أنها طريقة مرنة لتقديم المحتوى والأصول الرقمية لإعداد عملك لمستقبل ناجح!

ما هو نظام إدارة المحتوى بدون رأس؟

نظام إدارة المحتوى بدون رأس هو نظام إدارة محتوى يساعدك على إدارة المحتوى قبل نشره على قنوات رقمية محددة. يتيح لك ذلك إنشاء وتقديم محتوى منظم يغذي أي شيء بدءًا من تطبيقات الأجهزة المحمولة إلى التجارب الرقمية، مثل الأكشاك وأجهزة إنترنت الأشياء الأخرى.

ولتحقيق ذلك، تعيش إدارة المحتوى في قاعدة بيانات منفصلة عن الواجهة الخلفية لموقعك الإلكتروني. وهي تتضمن طبقة عرض تقديمي تعرض منها المحتوى ثم توزعه على قنوات متعددة.

يستخدم الناس أحيانًا أسماء مختلفة لنظام إدارة المحتوى بدون رأس، بما في ذلك:

نظام إدارة المحتوى المنفصل

منصة البيانات المفتوحة

بنية بدون رأس

واجهة برمجة تطبيقات المحتوى

بصرف النظر عن اسمه، هناك العديد من مزايا نظام إدارة المحتوى بدون رأس التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار:

يقوم بتوزيع المحتوى على منصات متعددة دون تعديلات كبيرة

إنه يوفر إدارة محتوى مرنة وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لا تزال تتضمن محرر نص منسق

إنه مستودع محتوى يسمح لك بتقديم المحتوى قبل نشره على موقعك الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول والمواقع الأخرى

يوفر إدارة شاملة للأصول تتجاوز النص العادي، بما في ذلك إدارة الصور

يمنحك القدرة على الانتقال بسرعة من مضيف ويب إلى آخر دون الحاجة إلى إعادة هيكلة المحتوى

نظام إدارة المحتوى التقليدي مقابل نظام إدارة المحتوى بدون رأس

تقليديًا, إدارة مشروع الموقع الإلكتروني اعتمدت على نظام إدارة المحتوى المركزي الذي يبني عليه المبرمج الموقع. لكن هذا النهج يقلل من المرونة، وهو بالضبط ما يزدهر فيه نظام إدارة المحتوى بدون رأس.

في نظام إدارة المحتوى التقليدي، تقوم بإنشاء محتوى رقمي على ما تراه هو ما تحصل عليه أو محرر WYSIWYG الذي ينشر مباشرةً على موقعك الإلكتروني.

وبالمقارنة، فإن نظام إدارة المحتوى بدون رأس أو المنفصل يجعل هذا الاتصال أقل مباشرة. يمكنك التحكم بالمحتوى _قبل أن تقرر أين تنشره، مما يحافظ على الحمض النووي الأساسي لهذا المحتوى مع القدرة على تخصيصه بسهولة اعتمادًا على المنصات المختلفة التي سينشر عليها.

10 أنظمة إدارة محتوى بلا رأس في عام 2024

نظام إدارة المحتوى بدون رأس المناسب مفيد لأكثر من مجرد إعادة استخدام المحتوى. فيما يلي قائمة بالمزيد من الميزات والقدرات التي تتمتع بها أنظمة إدارة المحتوى بدون رأس على أنظمة إدارة المحتوى التقليدية، والتي تفيد عملك بالكامل في نهاية المطاف.

1. العقلانية

عبر الصحة كنظام مفتوح المصدر لإدارة المحتوى بدون رأس، يمنح Sanity المطورين درجة من التخصيص لن يجدوها بسهولة في أي مكان آخر. من خلال التعامل مع المحتوى كبيانات، يسمح Sanity بإجراء تحليلات واسعة للبيانات وإنشاء المحتوى وخيارات التوزيع.

يتيح برنامج Sanity البديهي ما يلي التعاون في الوقت الحقيقي عبر فريقك، بما في ذلك المسوقين الذين يديرون المحتوى والمطورين الذين يتطلعون إلى تخصيص المحتوى ونشره في المجالات الصحيحة. تتيح عمليات التكامل الشاملة سهولة النقل إلى أي تطبيق مرغوب فيه.

أفضل ميزات

التكامل المباشر مع مولدات المواقع الثابتة، والاتصال مباشرةً بالواجهات الأمامية، مثل مواقع Jamstack، وتبسيط إدارة وحدة المحتوى

القدرة على معاينة أي محتوى يخزنه التطبيق في بيئة ديناميكية لتقديم واجهة أمامية سلسة

البنية السحابية الأصلية التي تبسّط إدارة المحتوى وتحريره من أي مكان

تحليلات بيانات متقدمة لتحسين تطوير المحتوى الخاص بك بمرور الوقت

قيود الجنون

مرونة محدودة في بعض الوحدات، مما يزيد من صعوبة تقديم نفس المحتوى إلى قنوات متعددة

منحنى تعليمي حاد، خاصة بالنسبة للشركات التي ليس لديها خبرة واسعة في مجال التطوير بين موظفيها

تسعير الجنون

مجاني

المحترف: 99 دولارًا شهريًا لكل مشروع

99 دولارًا شهريًا لكل مشروع الفريق: 499 دولارًا شهريًا لكل مشروع

499 دولارًا شهريًا لكل مشروع مخصص: اتصل لمعرفة الأسعار

2. سترابي

عبر سترابي Strapi هي منصة رائدة في مجال إدارة المحتوى بدون رأس، وتتألق واجهتها البسيطة وقابليتها الكاملة للتخصيص. تتيح هذه المنصة القائمة على JavaScript بنسبة 100% تجارب غنية بالمحتوى تنتقل بسهولة من طبقة العرض التقديمي إلى القنوات النهائية التي سيعيش عليها المحتوى.

أفضل ميزات #### أفضل ميزات سترابي

واجهة بديهية في جميع المجالات، من محرري المحتوى إلى طبقة العرض التقديمي

نهج المطور أولاً الذي يبدأ بسيطاً ويصبح أكثر تعقيداً حسب ما تمليه أدوار المستخدم

مجتمع نشط للمستخدمين والمطورين يوفر رؤى مستمرة وفورية حول الأداة وحلول نظام إدارة المحتوى بدون رأس بشكل عام

تحديثات متكررة تعمل على تحسين وتحسين القدرة على إنشاء محتوى بدون رأس باستمرار

قيود سترابي

تأتي الباقة المجانية مع قيود واسعة النطاق على الميزات التي تجعل من الصعب إدارة المحتوى المعقد والمنظم

محرر WYSIWYG محدود نسبيًا مما يجعل من الصعب تحويل المحتوى الأساسي إلى تجارب رقمية أكثر غامرة

تسعير Strapi

مجاناً مستضاف ذاتياً

مستضاف ذاتيًا للمؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار سحابة للمحترفين: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا فريق عمل السحابة: 499 دولارًا في الشهر

499 دولارًا في الشهر سحابة مخصصة: اتصل لمعرفة الأسعار

3. Contentstack

عبر كومة المحتوى يتناسب Contentstack بشكل خاص مع كونه منصة CMS بدون رأس للمؤسسات، فهو لا يخجل من التعقيد. كما أنها مرنة، وتساعد المؤسسات على إدارة المحتوى بكفاءة ومرونة كافية لجميع المنصات الرقمية الرئيسية.

أفضل ميزات Contentstack

جدولة المحتوى وميزات المستودعات التي تسمح بإدارة محتوى أكثر شمولاً

بناء واسع النطاق لواجهات برمجة التطبيقات RESTful التي تبسط الإخراج إلى مجموعة واسعة من واجهات المستخدم الرسومية

وظيفة بحث قوية للمحتوى والرمز لإدارة البيئات الرقمية المتزايدة التعقيد

نهج "الصفحة البيضاء" لبناء نظام إدارة المحتوى بدون رأس، مما يتيح إمكانية التخصيص الكامل لفرق التطوير المتقدمة

قيود المحتوى قيود كونتنستاك

الافتقار إلى القوالب يجعل من الصعب تنفيذ نهج "الصفحة البيضاء" للفرق الصغيرة

الإصدار غير مكتمل تمامًا، مما يجعل التعاون في الوقت الفعلي في المنصة صعبًا في بعض الأحيان

تسعير Contentstack

البدء: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار النمو: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار النطاق: اتصل لمعرفة الأسعار

### 4. dotCMS

عبر dotCMS يساعد dotCMS المؤسسات والشركات التي تتطلع إلى النشر على منصات متعددة على إدارة المحتوى الرقمي وتقديمه. تسمح تدفقات العمل المرنة والمحرر القوي لمنشئي المحتوى بتخصيص جميع أنواع المحتوى حسب رغبتهم.

أفضل ميزات dotCMS

تتيح إمكانيات الاستضافة المحلية المزيد من المرونة مقارنةً بنظام إدارة المحتوى السحابي فقط

تسمح ميزات السحب والإفلات في محرر المحتوى بنمذجة المحتوى وتخطيطات الصفحات المتقدمة

نظام تأهيل شامل يتضمن القدرة على دمج ودمج أنظمة إدارة المحتوى المتعددة

ليست هناك حاجة للمطورين أو مسؤولي النظام لسير عمل نشر المحتوى، مما يسهل العملية

قيود نظام إدارة المحتوى

الواجهة ليست بديهية دائماً وقد تتطلب عملية تأهيل أطول

أبلغ بعض المستخدمين عن حدوث أعطال عرضية تعيق سير عمل إدارة المحتوى

تسعير dotCMS

مجاني

المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

5. المحتوى

عبر المحتوى كحل للمحتوى كخدمة، يمتلك Contentful نموذجًا مثاليًا لنظام إدارة المحتوى بدون رأس. فالبرنامج الذي يتخذ من ألمانيا مقراً له هو عبارة عن منصة بدون رأس، حيث أن الجوانب المركزية الوحيدة هي أداة تحرير المحتوى وطبقة العرض التقديمي التي تسمح لك بدفع المحتوى المنظم إلى أي واجهة رقمية.

أفضل ميزات Contentful

عمليات تكامل قوية تمتد إلى ما لا نهاية بفضل البناء القائم على واجهة برمجة التطبيقات

قياس شامل لأمن البيانات للحفاظ على أمان المحتوى والرمز الخاص بك

قوالب مبتدئة تسمح حتى للمؤسسات الصغيرة ببناء المحتوى وإدارته

بحث قابل للتخصيص مع وظيفة التصفية التي تدير أنظمة المحتوى الكبيرة القيود المتصلة

معاينات المحتوى محدودة إلى حد ما مقارنة بأنظمة أنظمة إدارة المحتوى الأخرى مفتوحة المصدر بدون رأس في هذه القائمة

وظيفة السجل المحدودة التي تجعل تسوية التغييرات أكثر صعوبة في الفرق الكبيرة

تسعير Contententful

مجاني

أساسي: 300 دولار/شهريًا

300 دولار/شهريًا مخصص: اتصل لمعرفة الأسعار

6. Kontentent.ai

عبر Kontentent.ai يساعد Kontentent.ai، الذي يعد ب "التحكم الكامل في المحتوى الخاص بك"، بعض أكبر العلامات التجارية في العالم على بناء تجارب رقمية من خلال منصة مركزية لإدارة المحتوى بدون رأس. تجعلها ميزات الحوكمة الشاملة الخاصة بها ملائمة بشكل خاص للمؤسسات الكبيرة التي تتبنى نهج إدارة المحتوى بدون رأس.

أفضل ميزات Kontentent.ai

توصيل المحتوى متعدد القنوات ليس فقط إلى قنوات متعددة ولكن أيضًا إلى مولدات المواقع الثابتة والمواقع الإلكترونية المتعددة

تسمح ميزة "تسليط الضوء على الويب" للمؤلفين بمعرفة كيفية استهلاك جمهورهم للمحتوى على القنوات المختلفة

مزيج نادر من سهولة الاستخدام للشركات الصغيرة وقابلية التوسع للشركات الكبيرة

بنية الخدمات المصغرة التي تجعل البرنامج أسرع وأصغر حجماً من معظم خيارات أنظمة إدارة المحتوى التقليدية بدون رأس

قيود Kontentent.ai

تتطلب بعض التخصيصات وقتاً طويلاً للتطوير أكثر من أنظمة إدارة المحتوى مقطوعة الرأس الأخرى في هذه القائمة

يدعم اللغة الإنجليزية فقط على الواجهة الخلفية، مما يزيد من الصعوبة بالنسبة لبعض الشركات الدولية

تسعير Kontentent.ai

المطور: مجاناً

مجاناً النطاق: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

7. ماغنوليا

عبر ماغنوليا يعد Magnolia ومقره سويسرا أحد أقدم خيارات نظام إدارة المحتوى بدون رأس في السوق، ولكن لا تدع ذلك يخدعك. فأنت تحصل على حل رشيق يلبي احتياجات العمل الحديثة والمتطورة.

أفضل مزايا ماغنوليا

تدفقات عمل مدمجة لإدارة المحتوى وتنظيمه ونشره حتى في الفرق المعقدة متعددة الوظائف

الإصدار الشامل الذي يبسّط تحرير المحتوى ونشره

خيارات تخصيص المحتوى لبناء تجارب رقمية أكثر ملاءمة للمستخدمين

وحدات تكامل مدمجة مسبقًا مع أدوات Salesforce وGoogle Analytics، من بين أدوات أخرى

قيود ماغنوليا

يحتوي Magnolia على محرر مرئي محدود نسبيًا يمكن أن يجعل نقل المحتوى إلى منصات مختلفة أمرًا صعبًا في بعض الأحيان

إلغاء تثبيت وحدات المحتوى ليس بديهيًا ويمكن أن يؤدي إلى الارتباك مع الوحدات الأحدث

تسعير ماغنوليا

نظام إدارة المحتوى المفتوح المصدر: مجانًا

مجانًا DXP مستضاف ذاتيًا: 3,000 دولار شهريًا

3,000 دولار شهريًا سحابة DXP السحابية: اتصل لمعرفة الأسعار

8. بلوم ريتش

عبر بلوم ريتش أول منصة CMS خاصة بالصناعة بدون رأس في هذه القائمة، Bloomreach هي مجموعة من المنتجات. تسمح كل من Bloomreach Experience Cloud و Bloomreach Search & Merchandandising و Bloomreach Experience Manager لتجار التجارة الإلكترونية بإنشاء تجارب شاملة ومقنعة عبر الإنترنت.

أفضل ميزات بلوم ريتش

مدير تجربة Bloomreach Experience Manager، الذي يوفر حلاً لإدارة المحتوى لتحسين التجارب لجمهورك

تكامل أتمتة التسويق الذي ينقل جمهورك من المنصات الثابتة إلى المحادثات الغامرة

قوالب متجاوبة تعزز التجارب عبر الأجهزة

أكاديمية بلوم ريتش Bloomreach، وهي قاعدة معارف شاملة للمستخدمين الجدد والحاليين على حد سواء

قيود بلوم ريتش

تحميل زائد للبيانات من حين لآخر بسبب عدد الأحداث التي يمكن للبرنامج إنشاؤها

صعوبة في التنفيذ، حيث تتجاوز الميزات الاحتياجات الأساسية لمستخدمي نظام إدارة المحتوى التقليديين الذين لا يملكون رأساً واحداً وأحياناً تشتت انتباههم

تسعير Bloomreach

المشاركة: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار الاكتشاف: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار المحتوى: اتصل لمعرفة الأسعار

9. أجيليتي CMS

عبر أجيليتي CMS تدّعي أجيليتي CMS أنها أسرع منصة CMS بدون رأس في السوق، وتتمتع بسمعة قوية ترقى إلى مستوى هذه المنصة. وبفضل الخدمة البيضاء وإدارة المحتوى المتقدمة، قد تكون قادرة على تلبية التوقعات السامية حتى لمنشئي المحتوى الأكثر تعقيداً.

أفضل ميزات أجيليتي CMS

واجهة برمجة تطبيقات عالية السرعة للموقع الإلكتروني تعمل على تبسيط تقديم المحتوى

إدارة كاملة للصفحات تجمع أجزاء من المحتوى في تخطيط واحد داخل بنية نظام إدارة المحتوى بدون رأس

يزيد المحتوى المشترك من الكفاءة عند النشر على أكثر من قناة واحدة

تكاملات التجارة الإلكترونية التي تسمح للتجار ببيع منتجاتهم بشكل أفضل عبر الإنترنت

قيود نظام إدارة المحتوى أجيليتي CMS

وظيفة البحث المحدودة تجعل من الصعب العثور على المحتوى القديم

قلة أو انعدام الدعم اليدوي، مثل عدم وجود تحذير عند تحميل الملفات، مما يبطئ عملية التسليم

أجيليتي CMS تسعير نظام إدارة المحتوى

المبتدئ: 1,249 دولارًا شهريًا

1,249 دولارًا شهريًا المحترفين: 2,499 دولارًا شهريًا

2,499 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

10. زبدة CMS

عبر زبدة CMS الهدف من Butter CMS هو أن تصبح منصة المحتوى الوحيدة التي يحتاجها المسوقون. يمكنك أن ترى ذلك في جميع ميزاته، بدءًا من نظام تشغيل المحتوى السريع إلى لوحات معلومات التسويق وفرص التخصيص والمزيد.

أفضل ميزات باتر

خيارات جدولة المحتوى التي تتيح للشركات تنفيذ تقويم المحتوى الخاص بها بسهولة أكبر

إدارة الأصول الرقمية من خلال مكتبة وسائط مركزية تحافظ على التحكم في علامتك التجارية

سوق واسع النطاق يتضمن تكامل التطبيقات، والقوالب، ومجموعات المبتدئين، والمزيد

بناء محتوى قائم على المكونات لإنشاء صفحات هبوط ديناميكية وجذابة

القيود الزبدة

بعض الميزات المحدودة مقارنةً بخيارات أنظمة إدارة المحتوى الأخرى بدون رأس في هذه القائمة، بما في ذلك عدم القدرة على إنشاء محتوى تفاعلي أو تحليلات المحتوى

تقوم واجهة برمجة التطبيقات أحيانًا بإرجاع رسائل خطأ تتطلب من أحد أعضاء فريق الدعم حلها

تسعير #### تسعير زبدة

الصغير: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا بدء التشغيل: 199 دولارًا/شهريًا

199 دولارًا/شهريًا الشركات الصغيرة: 375 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

375 دولارًا أمريكيًا/شهريًا مؤسسة + وكالة: اتصل للحصول على الأسعار

أدوات أخرى لاستخدامها مع نظام إدارة المحتوى بدون رأس

حتى أفضل نظام إدارة المحتوى بدون رأس لن يحل فجأة جميع مخاوفك التسويقية. أنت بحاجة إلى أدوات إضافية تساعدك على تخطيط المحتوى الخاص بك وإدارته والتعاون فيه بفعالية. وهنا يأتي دور ClickUp.

ClickUp

قم بإقران ClickUp مع نظام إدارة المحتوى بدون رأس للحصول على نظام قوي لإدارة المحتوى والمشروعات

قد لا يحتوي ClickUp على ميزة محددة لنظام إدارة المحتوى بدون رأس، لكنه يوفر جميع الميزات القوية التي تحتاجها حول نظام إدارة المحتوى بدون رأس لتحقيق النجاح الحقيقي. كأفضل برنامج مجاني برنامج إدارة المشاريع في السوق، وميزات مثل المستندات والعروض والقوالب كلها موجودة في مركز واحد لتعزيز استراتيجية التسويق الخاصة بك و سير عمل إنشاء المحتوى .

أفضل ميزات ClickUp

مكتبة قوالب شاملة، بما في ذلكقالب تطوير الموقع الإلكتروني وقالب إنتاج محتوى الويب يستفيد منه جميع أعضاء فريقك

قوالب تقويم المحتوى التي تبسّط تخطيط المحتوى وإدارته، والتي ستنتقل في النهاية عبر نظام إدارة المحتوى بدون رأس

موسع أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة مؤلفي المحتوى على تبسيط عملية الإنشاء

إن ميزة المستندات ، والتي تتيح التعاون في الوقت الفعلي في أي جهود للتخطيط والمحتوى

قيود ClickUp

لا يتكامل ClickUp بشكل طبيعي مع كل خيار من خيارات نظام إدارة المحتوى بدون رأس في هذه القائمة، مما قد يتطلب نقل المحتوى يدويًا إلى قاعدة البيانات

يمكن أن يكون من الصعب إدارة الإشعارات بمجرد زيادة حجم المشروع وتعقيده مما يزيد من تكرار الإشعارات

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

## تخطيط المحتوى وإدارته وتوزيعه باستخدام ClickUp

من نواحٍ عديدة، فإن تبني نظام إدارة المحتوى بدون رأس هو الطريق إلى المستقبل. ولكن حتى أفضل خيارات أنظمة إدارة المحتوى بدون رأس تحتاج إلى بعض الأجزاء الداعمة لمساعدتك حقًا في تحقيق نجاح تسويق المحتوى.

وهذا بالضبط هو المكان الذي تتألق فيه ClickUp.

ClickUp ليست مجرد أداة لإدارة المشاريع، على الرغم من أنها بالتأكيد واحدة من أفضل الأدوات في السوق. إنه حل شامل لإدارة العمل يوفر إدارة المهام، وإنشاء المحتوى، وقوالب تطوير الويب، وكتابة الذكاء الاصطناعي، وغير ذلك. اشترك للحصول على حساب مجاني اليوم لترى كيف يدعم ClickUp نظام إدارة المحتوى بدون رأس منذ اللحظة الأولى للتنفيذ!