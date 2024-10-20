أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ Shift 2025

في يوم العمل العادي، يقضي معظمنا ساعات طويلة في التنقل بين منصات البرامج، والتحقق من مختلف صناديق البريد الإلكتروني وتطبيقات المراسلة والتوفيق بين الأنظمة البيئية الرقمية المتنوعة التي نعيش فيها جميعاً. وعلى الرغم من أن كل تطبيق ومنصة تستخدمها قد تخدم غرضاً ما، إلا أن تسجيل الدخول والخروج من العديد من التطبيقات وصناديق البريد الوارد هو مضيعة للوقت والطاقة.

يهدف تطبيق Shift إلى حل هذه المشكلة، حيث يتيح لك تبسيط وتنظيم تطبيقاتك وأدواتك وحساباتك المختلفة في عرض واحد. ولكنه ليس تطبيق الإنتاجية الوحيد المتاح للتعاون وتبسيط جميع عملياتك وسير عملك.

هذه أفضل 10 بدائل لتطبيق Shift ومنافسيه ستزيد من تركيزك وتعزز إنتاجيتك وتساعدك على تنظيم فوضى محطة عملك الرقمية مع معالجة بعض الشكاوى والمشاكل الأكثر شيوعًا التي لا يعالجها تطبيق Shift.

## ما هو تطبيق Shift؟

Shift هو تطبيق لإدارة محطة العمل يعمل على تبسيط ودمج مختلف أدوات الإنتاجية والتطبيقات والحسابات - بما في ذلك حسابات Slack وحسابات Microsoft وGoogle وWordPress وغيرها - تحت منصة واحدة. يهدف إلى تعزيز الكفاءة وإزالة الفوضى من مساحات العمل من خلال منحك وصولاً سهلاً إلى جميع الأدوات التي تستخدمها، مثل عملاء البريد الإلكتروني والتطبيقات المستندة إلى السحابة وأدوات إدارة المشاريع. تتضمن بعض ميزات Shift البارزة ما يلي:

صندوق وارد موحد لحسابات بريد إلكتروني متعددة (ومع ذلك، لا يمكنك عرض جميع محادثاتك من صندوق وارد واحد)

لحسابات بريد إلكتروني متعددة (ومع ذلك، لا يمكنك عرض جميع محادثاتك من صندوق وارد واحد) التكامل مع التطبيقات الشائعة مثل WhatsApp وSlack وZoom وTrillo

مثل WhatsApp وSlack وZoom وTrillo مساحات عمل مبسطة للمتصفح للوصول إلى تطبيق الويب

للوصول إلى تطبيق الويب دعم متعدد المنصات لنظام التشغيل ويندوز وماك ولينكس

لنظام التشغيل ويندوز وماك ولينكس وظيفة بحث متقدم لتحديد موقع رسائل البريد الإلكتروني والملفات عبر أدوات وحسابات مختلفة

ما الذي يجعل بديل Shift جيدًا؟

عند البحث عن بديل ل Shift، يجب عليك أن تراعي العوامل التالية:

ميزات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك: متقدم إدارة جهات الاتصال يجب أن يلبي التطبيق احتياجاتك المتخصصة. على سبيل المثال، إذا كان عملك يستخدم البريد الإلكتروني بشكل أساسي، فقد لا يكون البديل الذي يفتقر إلى صندوق بريد الفريق هو الحل الأفضل

متقدم إدارة جهات الاتصال يجب أن يلبي التطبيق احتياجاتك المتخصصة. على سبيل المثال، إذا كان عملك يستخدم البريد الإلكتروني بشكل أساسي، فقد لا يكون البديل الذي يفتقر إلى صندوق بريد الفريق هو الحل الأفضل سهولة التكامل: يجب أن يتكامل التطبيق دون عناء مع الأدوات أو التطبيقات التي تستخدمها بالفعل لتحقيق أقصى قدر من التوافق

يجب أن يتكامل التطبيق دون عناء مع الأدوات أو التطبيقات التي تستخدمها بالفعل لتحقيق أقصى قدر من التوافق الفعالية من حيث التكلفة: يجب أن يتناسب هيكل التسعير مع ميزانية مؤسستك وأن يوفر قيمة جيدة مقابل أموالك

يجب أن يتناسب هيكل التسعير مع ميزانية مؤسستك وأن يوفر قيمة جيدة مقابل أموالك تجربة المستخدم: تعد الواجهة سهلة الاستخدام والوظائف سهلة التعلم من الأمور الأساسية لضمان الاعتماد السلس داخل شركتك، خاصةً إذا كنت تربطه بأدوات ومنصات متعددة عبر فرق مختلفة

تعد الواجهة سهلة الاستخدام والوظائف سهلة التعلم من الأمور الأساسية لضمان الاعتماد السلس داخل شركتك، خاصةً إذا كنت تربطه بأدوات ومنصات متعددة عبر فرق مختلفة قابلية التوسع: يجب أن يتوسع البديل الجيد معك لاستيعاب متطلباتك المتطورة مثل أتمتة سير العمل مع نمو أعمالك

يجب أن يتوسع البديل الجيد معك لاستيعاب متطلباتك المتطورة مثل أتمتة سير العمل مع نمو أعمالك الأمان وخصوصية البيانات: نظرًا لأنك ستشارك البيانات بين بديل Shift وحسابات متعددة، يجب أن يلتزم البديل الذي تختاره بتدابير الأمان القياسية في المجال ولوائح خصوصية البيانات

## أفضل 10 بدائل لبرنامج Shift 2024

لقد أثبت Shift شعبيته في إدارة محطات العمل في جميع أنحاء العالم، حيث يجمع كل أدوات الإنتاجية الخاصة بك على منصة واحدة. وعلى الرغم من أن ذلك قد يبدو جذاباً، إلا أن عروض Shift لا تلبي متطلبات الجميع. ستساعدك هذه البدائل العشرة الأفضل على إدارة العديد من مهام سير العمل والمشاريع بنقرة واحدة فقط، ويوفر كل منها مزايا فريدة لمساعدتك على البقاء منظماً وإزالة المشتتات.

1.

النقر فوق

تتبع جميع رسائلك ومشاريعك والمتعاونين والملفات في منصة واحدة

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة توحّد عملك في مركز واحد. هذه المنصة متعددة الاستخدامات برنامج إدارة المشاريع يحتوي على العديد من الميزات، بما في ذلك سير عمل التخطيط والتنظيم، وأدوات تعاون الفريق, إدارة المهام وصناديق الرسائل الواردة، وإدارة الموارد.

يعمل ClickUp على تسهيل العمليات السلسة والفعالة في جميع أنشطة عملك. على عكس Shift، الذي لا يحتوي على العديد من الميزات المدمجة ويعتمد على التكامل مع التطبيقات الأخرى، يتيح لك ClickUp إمكانية سحب العديد من حلول البرامج الخارجية التي تستخدمها والاستمتاع بتجميع جميع مهام سير العمل الخاصة بك في مكان واحد.

وبالطبع، كبديل لـ Shift، يتكامل ClickUp أيضاً مع جميع تطبيقات العمل الأكثر استخداماً لديك. يمكنك الاختيار من بين أكثر من 1,000 تكامل ClickUp مع مختلف منصات البرامج، بما في ذلك Slack وGitHub وDropbox وGoogle Drive والمزيد!

أفضل ميزات #### ClickUp

إنشاء لوحات معلومات قابلة للتخصيص للاطلاع على جميع تقاريرك وبياناتك ورؤيتك في الوقت الفعلي

العديد من قوالب الإنتاجية تعزيز إنتاجيتك عبر المشاريع وسير العمل، بما في ذلك قوالب التواصل كأداة تعاون، يمكنك مشاركة المشاريع والمستندات والعمل عليها عبر الفرق دون الحاجة إلى تطبيق تابع لجهة خارجية

تحل الدردشات والتعليقات محل الحاجة إلى استخدام أدوات اتصال أخرى متعددة

تعمل الأتمتة والذكاء الاصطناعي ClickUp AI على تعزيز سير العمل وتبسيطه

يتصل بنفس عدد تطبيقات الجهات الخارجية التي يتكامل معها Shift تقريباً

قيود ClickUp قيود ClickUp

بسبب الكم الهائل من الميزات وعمليات التكامل، قد يجد البعض منحنى تعليمي طفيف عند استخدام ClickUp للمرة الأولى

يستمر التنقل عبر الهاتف المحمول في التحسُّن ولكنه يحتاج إلى بعض التحسينات

تسعير #### تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: الاتصال المبيعات للتسعير

انقر فوق التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. رامبوكس

عبر رامبوكس Rambox هو منظم مساحة عمل رقمي مصمم خصيصاً لتعزيز الإنتاجية للمحترفين الذين يعتمدون بشكل كبير على تطبيقات الويب. فهو يوفر مركزًا مركزيًا لتبسيط أدوات مثل Gmail و iCloud، مما يسهل إدارة التطبيقات الأكثر استخدامًا والوصول إليها في مكان واحد وملائم.

تتجاوز قدرات Rambox مجرد التنظيم والتكامل. فهو يعمل على مزامنة تكوينات التطبيقات بسلاسة ويسمح لك بإلغاء تنشيط الإشعارات عبر جميع أجهزتك من لوحة تحكم المستخدم للتخلص من عوامل التشتيت.

هناك أيضًا تركيز كبير على السمات والتخصيص المرئي. على سبيل المثال، يمكنك تشغيل حظر الإعلانات، واختيار الوضع المظلم لتسهيل القراءة، وحتى ضبط تصميم وأداء كل تطبيق خارجي باستخدام تصميم CSS الخاص بك ورمز JS.

أفضل ميزات رامبوكس

تنظيم وتهيئة مساحات العمل الخاصة بك وتكوينها وفقًا لاحتياجاتك وتفضيلاتك

دمج أكثر من 700 وظيفة إضافية لجهات خارجية بسهولة، مثل المدققات النحوية ومدير كلمات المرور

إيقاف الإشعارات والأصوات مؤقتًا عبر تطبيقات مختلفة للتركيز على عملك دون تشتيت الانتباه

التبديل بسهولة بين التطبيقات والوصول إلى المحتوى الذي تريده باستخدام وظيفة البحث السريع

قيود رامبوكس

يقدم تكاملات أقل من Shift، وقد تكون القدرة على استخدام تكامل مخصص صعبة بالنسبة لبعض المستخدمين

إنه مبني على المتصفح الذكي مفتوح المصدر Chromium، والذي يجد البعض أنه يستخدم الكثير من الذاكرة وقد يبطئ جهاز الكمبيوتر الخاص بك

بعض الميزات الأكثر طلباً متوفرة فقط في الباقات الأغلى سعراً

أسعار رامبوكس

مجاناً

الخطة الاحترافية: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

7 دولارات شهرياً لكل مستخدم خطة المؤسسات: 14 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات رامبوكس

G2: 4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.6/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 20 تقييم)

3. محطة

عبر المحطة أداة تعاون جديدة نسبيًا على الساحة، هذه الأداة التعاونية هي متصفح ذكي مفتوح المصدر للمحترفين المشغولين. تقوم بتسجيل الدخول إلى حساباتك المختلفة، مثل حساب Slack وحساب Gmail الخاص بك، وتقوم بحفظ عمليات تسجيل الدخول الخاصة بك وتجميع جميع تطبيقاتك النشطة تحت علامات تبويب مكدسة تُعرف باسم Smart Dock.

ومن هناك، تصبح جميع إشعاراتك وتنبيهاتك مركزية في مكان واحد. يمكنك التنقل بسرعة بين مهام سير العمل وأدوات البرامج من أجل العمل بشكل أسرع والحفاظ على تركيزك دون تبديل السياق . من المهم أن نلاحظ أن هذا مشروع مفتوح المصدر ولم يعد مطوروه يقومون بصيانته بنشاط، على الرغم من أن مجتمعًا قويًا من المستخدمين يواصل تحديث شيفرته.

أفضل ميزات المحطة

التنقل بسلاسة بين العديد من التطبيقات والعثور بسرعة على المعلومات التي تحتاج إليها

تخصيص كيفية تنظيم تطبيقاتك باستخدام شريط جانبي معياري وسهل الاستخدام

الوصول بسهولة إلى التطبيقات والمستندات المختلفة باستخدام وظيفة التبديل السريع

تعزيز بيئة عمل خالية من التشتيت من خلال إسكات الإشعارات المزعجة

إنشاء مجموعات محددة من التطبيقات لسير العمل والمشاريع المختلفة

قيود المحطة

بعض التقارير التي تفيد بأن المحطة كثيفة الاستخدام للموارد، مما قد يؤدي إلى إبطاء أجهزتهم

صعوبة الحفاظ على استمرارية الجلسة عبر تطبيقات مختلفة

نظرًا لأنه مشروع مفتوح المصدر، أبلغ المستخدمون عن فترات زمنية طويلة عندما تتعطل عمليات تكامل محددة مع تطبيقات الطرف الثالث ولا يتم إصلاحها، مما يجعلها غير قابلة للاستخدام إذا كان أحد تطبيقاتك الرئيسية غير مدعوم

تسعير المحطة

مجاني

تقييمات ومراجعات المحطة

G2: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 5/5 (2 مراجعات)

4. وايف بوكس

عبر صندوق الموجة Wavebox هو متصفح ذكي آخر مصمم لتتبع عمليات تسجيل الدخول والملفات الشخصية لمواقع الويب المختلفة وتطبيقات SaaS المستندة إلى الويب في مساحة واحدة موحدة. ثم يتيح لك بعد ذلك أتمتة المهام بسلاسة عبر تطبيقات متعددة، مما يبسط سير عملك أثناء عملك.

تتمثل إحدى ميزات Wavebox البارزة في قدرته على تحسين أداء المتصفح ووحدة المعالجة المركزية عند استخدام منصات برمجيات متعددة بنشاط. فعندما لا تكون التطبيقات قيد الاستخدام النشط، يقوم Wavebox بوضعها في وضع السكون، مما يحافظ على أداء النظام. يمكنك المضي قدمًا في ذلك من خلال خيارات التخصيص التي تصمم سمات واجهة المستخدم والإشعارات واختصارات لوحة المفاتيح.

وخلافًا للعديد من بدائل Shift الأخرى، فإن القدرة على إنشاء مساحات عمل خاصة وعامة تجعل هذا خيارًا مناسبًا إذا كنت بحاجة إلى التواصل مع العملاء محور لـ مكتب مساعدة العملاء . باستخدام مساحة العمل العامة، يمكنك تنظيم المشاريع ومشاركتها مع العميل مباشرةً من المتصفح الذكي.

أفضل ميزات Wavebox

التكامل مع معظم الأدوات المستندة إلى الويب، بما في ذلك Discord وSalesforce وSlack

التخلص من الحاجة إلى متصفحات متعددة وتطبيقات سطح المكتب وتطبيقات المتصفح في نافذة متصفح واحدة

البحث عن الكلمات الرئيسية في جميع علامات التبويب أو الأدوات أو الصفحات أو النوافذ وحتى جميع حسابات Gmail وGoogle Drive

اضبط جميع التطبيقات وعلامات التبويب على السكون التلقائي بعد 15 دقيقة من عدم النشاط باستخدام هذا الإعداد الافتراضي لتحسين الأداء

قيود Wavebox

منحنى تعليمي حاد للتنقل وتعظيم قدرات الأداة بشكل فعال

ارتفاع استهلاك الذاكرة على أجهزة معينة

يمكن لواجهة المستخدم غير العملية، مثل فتح الروابط في علامات تبويب خاصة بالمجموعة فقط، أن تربك المستخدمين الجدد

تسعير Wavebox

الخطة الأساسية المجانية

الخطة الاحترافية: 8.33 دولار/شهريًا

8.33 دولار/شهريًا خطة الفرق: 12.50 دولار/شهريًا

تقييمات ومراجعات Wavebox

G2: 4.4/5 (9 تقييمات)

4.4/5 (9 تقييمات) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 50 تقييم)

5. المقدمة

عبر الواجهة Front هو أحد أفضل بدائل Shift لأداة خاصة بالاتصالات. إنها منصة بريد إلكتروني تعاونية تجمع البريد الوارد المشترك وقنوات الاتصال الأخرى معًا في واجهة مبسطة.

الهدف هو جعل رسائلك الواردة مركزية، سواء كانت مكالمات هاتفية أو بريد إلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى رسائل نصية. بعد ذلك، تتيح لك Front وضع علامة على أعضاء فريق محددين لتوجيه هذه الرسائل إليهم وتتبع الردود والمواضيع لتحسين خدمة العملاء واتصالات العملاء.

أفضل ميزات Front

صناديق البريد الوارد المشتركة تعزز التعاون بين أعضاء الفريق الآخرين باستخدام رسائل البريد الإلكتروني من عناوين مشتركة، مثل contact@ أو support@

أكثر من 50 عمليات التكامل الأمامية الاتصال بالتطبيقات الشائعة، بما في ذلك Slack و HubSpot و Asana

أتمتة المهام المتكررة وإنشاء مهام سير عمل مخصصة لتوفير الوقت

العمل بسلاسة مع كل عضو من أعضاء الفريق من خلال جعل قنوات الاتصال مركزية وتمكين التعاون في الوقت الفعلي على رسائل البريد الإلكتروني والرسائل والمهام

تتبع المقاييس الرئيسية، وقياس الأداء، واكتساب رؤى قيّمة من تفاعلات العملاء باستخدام رؤى Front

القيود الأمامية

قد يعمل التطبيق ببطء عند التعامل مع عدد كبير من المحادثات بسبب قيود واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به

قد يعاني تطبيق الهاتف المحمول من أخطاء ومواطن خلل في بعض الأحيان

تفتقر باقة المبتدئين إلى العديد من عمليات التكامل المهمة لمعظم الشركات، مثل الاتصالات مع CRMs أو منصات إدارة المشاريع

التسعير الأمامي

المبتدئين: 19 دولارًا/مقعد/شهر (مدفوعات سنوية تغطي من 2 إلى 10 مقاعد)

19 دولارًا/مقعد/شهر (مدفوعات سنوية تغطي من 2 إلى 10 مقاعد) النمو: 59 دولارًا/مقعد/شهر (مدفوعات سنوية بحد أدنى خمسة مقاعد)

59 دولارًا/مقعد/شهر (مدفوعات سنوية بحد أدنى خمسة مقاعد) التوسّع: 99 دولاراً/مقعد/شهرياً (دفعات سنوية بحد أدنى 20 مقعداً)

99 دولاراً/مقعد/شهرياً (دفعات سنوية بحد أدنى 20 مقعداً) الدرجة الممتازة: 229 دولاراً/مقعد/شهرياً (مدفوعات سنوية بحد أدنى 50 مقعداً)

229 دولاراً/مقعد/شهرياً (مدفوعات سنوية بحد أدنى 50 مقعداً) الإضافات: جميع الباقات المذكورة أعلاه قابلة للتخصيص مع إضافات، مثل ميزة خدمة الرسائل القصيرة على لوحة الاتصال الهاتفي مقابل 100 دولار شهرياً

التقييمات والمراجعات الأمامية

G2: 4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

6. سايدك

عبر ركلة جانبية Sidekick هو متصفح قوي يعمل على تبسيط عملك اليومي من خلال توحيد جميع تطبيقاتك وأدواتك ومهامك في مكان واحد - مع التركيز على الأمان. يتم تشفير جميع أنشطتك، مع ميزات إضافية مثل حظر الطهي، والتصفح الخاص، وحاصرات النوافذ المنبثقة، والحماية من التصيد الاحتيالي والبرمجيات الخبيثة، ووظائف إضافية لمزيد من الأمان ضد الشيفرات البرمجية الضارة والثغرات الأمنية.

يتكامل المتصفح مع تطبيقات الويب الشهيرة، مثل Gmail وNotion. ويمكنك البحث عبر نظام Sidekick المتكامل، والعثور على الملفات أو الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني في كل تطبيق أو علامة تبويب في المتصفح.

أفضل ميزات Sidekick

التنقل بين التطبيقات والخدمات المختلفة بكفاءة من خلال واجهة سهلة الاستخدام

تقليل الفوضى واستخدام الذاكرة عن طريق إيقاف علامات التبويب غير المستخدمة حاليًا

إنشاء مساحات عمل مختلفة وتخصيصها وفقًا لسير العمل الخاص بها

يحافظ مدير المهام المدمج ومانع التركيز على تركيزك على المشاريع

قيود Sidekick

مشاكل عرضية في توافق امتدادات Chrome وأدائها

مشاكل في استخدام الذاكرة عند فتح العديد من علامات التبويب

تسعير Sidekickick

مجاني

المحترف: 10 دولارات شهرياً

10 دولارات شهرياً المحترفون: اتصل للحصول على الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: 4.2/5 (8 مراجعات)

7. ميلبيرد

عبر طائر البريد Mailbird هو عميل بريد إلكتروني لسطح المكتب يستند إلى نظام ويندوز ويوحد حسابات البريد الإلكتروني المتعددة ويدمج التطبيقات في منصة واحدة يسهل الوصول إليها. إنه أفضل بديل للأشخاص المشغولين الذين يرغبون في ترويض بريدهم الوارد وتحسين إنتاجية البريد الإلكتروني على الرغم من أن ميزاته لا تتجاوز إدارة البريد الإلكتروني.

يمكنك إنشاء مساحة عمل من خلال دمج Mailbird مع حسابات بريدك الإلكتروني المختلفة، ثم قراءة جميع رسائلك والرد عليها من منصة واحدة. حتى أن هناك خاصية مدمجة لكتابة البريد الإلكتروني مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تستخدم ChatGPT لمساعدتك في إنشاء الرسائل الصادرة بشكل أسرع وأكثر دقة.

أفضل ميزات Mailbird

إدارة حسابات بريد إلكتروني متعددة ضمن واجهة واحدة سلسة

تعرف على وقت فتح المستلمين لرسائلك الإلكترونية باستخدام ميزة التتبع في Mailbird

ضبط شكل Mailbird ومظهره وتنظيمه ليناسب تفضيلاتك الشخصية

ربط رسائل بريدك الإلكتروني بالخدمات الشائعة، بما في ذلك تقويم جوجل ودروب بوكس

حدد موقع رسائل البريد الإلكتروني والمرفقات وجهات الاتصال بسهولة باستخدام إمكانية البحث الفعالة في Mailbird

قيود طائر البريد الإلكتروني

متوافق مع ويندوز فقط، على الرغم من وجود خيار لنظام ماك قيد الإعداد

تكامل محدود للغاية مع التطبيقات، على الرغم من أنها تتضمن أدوات شائعة مثل Slack

قد يستهلك الكثير من موارد وحدة المعالجة المركزية، مما يتسبب في تعطل التطبيق أو إبطاء جهاز الكمبيوتر الخاص بك

تسعير طائر البريد

الإصدار الأساسي: مجاني للاستخدام

مجاني للاستخدام الخطة الشخصية: 49.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم (تدفع مرة واحدة)

49.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم (تدفع مرة واحدة) خطة الأعمال: 99.75 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم (تدفع مرة واحدة)

99.75 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم (تدفع مرة واحدة) الخطة الشخصية: 3.25 دولار شهريًا لكل مستخدم (دفعة سنوية)

3.25 دولار شهريًا لكل مستخدم (دفعة سنوية) خطة الأعمال: 5.75 دولار (دفعة سنوية)

تقييمات ومراجعات طائر البريد

G2: 4.0/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

4.0/5 (أكثر من 80 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

8. فرانز

عبر فرانز Franz هو تطبيق مراسلة يدمج خدمات المراسلة الشائعة، مثل Trello وFacebook Messenger، في منصة واحدة. تلبي الخدمة احتياجات الجميع، بما في ذلك المستخدمين الشخصيين والفرق المتعاونة في مشروع ما.

ومن مزاياه الرئيسية أنه يمكن دمج نفس تطبيق الطرف الثالث في فرانز عدة مرات، مما يسهل رؤية مختلف الحسابات الشخصية وحسابات العمل في نفس لوحة التحكم. وبمجرد إضافتها إلى مساحة العمل الخاصة بك، يمكنك تحويل الرسائل الفردية إلى عناصر مهام، وتتبع المهام، وتعيين الرسائل واتصالات المتابعة لأعضاء الفريق المختلفين.

أفضل ميزات فرانز

عمليات تكامل متعددة للخدمات تدعم مجموعة من خدمات المراسلة والدردشة الشائعة في منصة مراسلة موحدة

إنشاء مساحات عمل لبيئات منظمة وخالية من التشتيت

تحويل كلمة أو جملة في رسالة أو بريد إلكتروني إلى عنصر قائمة مهام للمساعدة في تنظيم سير عملك

دعم متعدد اللغات يتيح لغات رئيسية مثل الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية

قيود فرانز

يمكن أن تؤدي تجربة Subar للهاتف المحمول إلى مشاكل عند استخدام الخدمة أثناء التنقل

يُبلغ المستخدمون عن مشاكل عرضية في التذكيرات أو تعطل التطبيقات عند استخدام خدمات الجهات الخارجية

أسعار فرانز

مجاناً

شخصي 2.99 دولار شهرياً

احترافي 5.99 دولار شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: غير متوفر

9. مايل سبرينغ

عبر ميل سبرينغ Mailspring هو عميل بريد إلكتروني سريع وفعال مفتوح المصدر يدير عناوين بريد إلكتروني متعددة. وهو يدعم جميع حسابات IMAP و Office 365 في مكان واحد. ولتحقيق أقصى قدر من التعاون بين الفرق، يمكنك الوصول إلى الاختصارات وتتبع الروابط وإيصالات القراءة والمزيد - حتى لو كان الحساب الأصلي، مثل Yahoo Mail، لا يدعمها أصلاً.

على عكس بدائل Shift الأخرى، يركز هذا التطبيق فقط على توحيد رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. ولكن مع هذا التركيز تأتي الوظائف الإضافية والأدوات ل رفع مستوى إدارة بريدك الإلكتروني والإنتاجية، مثل قوالب الرد السريع وإنشاء ملفات تعريفية غنية لجهات الاتصال بناءً على الأشخاص الذين تتواصل معهم.

أفضل ميزات Mailspring

تجربة مستخدم نظيفة للغاية تجعل البقاء على اطلاع على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بسرعة وسهولة

التحكم في حسابات البريد الإلكتروني المتعددة وصناديق البريد الوارد المرتبطة بها في مكان واحد

البحث في جميع المراسلات باستخدام إمكانيات البحث السريعة والفعالة في Mailspring

تحسين جودة المراسلات الخاصة بك مع خاصية الكشف التلقائي عن التدقيق الإملائي والترجمة لأكثر من 60 لغة والترجمة الآلية

قيود Mailspring

مواطن الخلل المتكرر عند مزامنة الحسابات، مثل التأخير عند التخلص من بريد إلكتروني

أبلغ المستخدمون عن مشاكل عرضية في الاتصال مع بعض مزودي خدمة البريد الإلكتروني

تكامل الجهات الخارجية لا يتجاوز التطبيقات التي تركز على رسائل البريد الإلكتروني

تسعير البريد الإلكتروني

مجاني

الإيجابي: 8 دولارات شهريًا

تقييمات ومراجعات Mailspring

G2: 3.8/5 (18 تقييم)

3.8/5 (18 تقييم) Capterra: 5/5 (3 مراجعات)

10. البريد الجوي

عبر البريد الجوي Airmail هو عميل بريد إلكتروني قوي مخصص لنظام التشغيل Mac فقط بتصميم بسيط وتفاعل بديهي يوحد جميع حساباتك على منصة واحدة. وهو يدعم أكثر منصات البريد الإلكتروني شيوعًا، بما في ذلك Office 365 وGmail وتطبيقات Google Workspace الأخرى وMicrosoft Outlook والحسابات الأخرى التي تستخدم بروتوكولات IMAP أو POP3.

وهو مثالي إذا كانت تكاملات Shift الخارجية الأوسع نطاقًا أكثر من اللازم وتريد إدارة مراسلات بريدك الإلكتروني بشكل أفضل. وتمنحك ميزات مثل الإشعارات التفاعلية، التي تتيح لك اتخاذ إجراء على رسالة بريد إلكتروني مباشرةً من الإشعار، مزيدًا من التحكم في رسائل البريد الإلكتروني وتتيح لك قضاء وقت أقل في التنقل بين صناديق البريد الوارد.

أفضل ميزات البريد الإلكتروني

على الرغم من أن قوته الأساسية هي رسائل البريد الإلكتروني، إلا أنه يحتوي على تكامل محدود مع Dropbox وGoogle Drive وبعض التطبيقات الأخرى

تم تصميمه خصيصًا لنظام Apple البيئي، فهو يستفيد من Face ID و Touch ID وجميع الميزات الأخرى وخيارات الأمان الأخرى لنظامي macOS و iOS

يتيح لك صندوق الوارد الذكي التحكم في الرسائل غير المرغوب فيها والمشتتات بينما تعزز الإجراءات الجماعية وقوالب البريد الإلكتروني إنتاجيتك وتركيزك

يمكنك مشاركة رسائل البريد الإلكتروني مع تطبيقات أخرى تابعة لجهات خارجية، بما في ذلك التقويم الخاص بك، و OmniFocus، و Todoist

تخطيط قابل للتخصيص يسمح لك بتغيير شكل البريد الإلكتروني ومظهره بما يتناسب مع تفضيلاتك

قيود البريد الجوي

كثرة الأخطاء ومشاكل المزامنة

متاح لمستخدمي Mac وiPad وiPhone فقط

توفر سلاسل الرسائل والميزات "الذكية" الأخرى الوقت، ولكنها قد تجعل التنقل بين سلاسل الرسائل الطويلة جداً أمراً صعباً

تسعير البريد الجوي

البريد الجوي للمحترفين: 9.99 دولارًا شهريًا أو 29.99 دولارًا سنويًا

9.99 دولارًا شهريًا أو 29.99 دولارًا سنويًا Airmail for Business: 49.99 دولارًا أمريكيًا (شراء لمرة واحدة)

تقييمات ومراجعات البريد الجوي

G2: 3.6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

3.6/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (6 مراجعات)

## اختر بديلاً لـ Shift That Shines

يقدم كل بديل لـ Shift ميزات مثيرة للإعجاب، لكن القليل منها يعالج سير العمل والمشروع والعملية والحسابات المتعددة بالتفصيل. على سبيل المثال، بعض البدائل هي الأفضل في إدارة البريد الإلكتروني في حين أن البعض الآخر أفضل في التنظيم التذاكر الواردة مع العملاء .

للحصول على البديل المتكامل الأمثل ل Shift، اختر ClickUp، حيث يمكنك من خلال واجهته الموحدة إدارة مهام متعددة، ودمج حسابات متعددة، واستبدال العديد من عمليات التكامل مع جهات خارجية بأدوات ClickUp الآمنة والمضمنة مثل اللوحات البيضاء والمحادثات داخل التطبيق والمستندات.

بالإضافة إلى ذلك، مع توفر أكثر من 1000 عملية تكامل، فإن إدارة سير العمل والتطبيقات تعني أنك تقضي وقتاً في مشروعك ووقتاً أقل في محاولة الحصول على تكامل مخصص للعمل فوراً. ارتقِ بإنتاجيتك من خلال الاشتراك في ClickUp اليوم!