الخطي مقابل أسانا: ما هي الأداة الأفضل في عام 2025؟

قد تكون حياة مدير المشروع في مجال تطوير المنتجات أو البرمجيات صعبة. قد يكون التوفيق بين العديد من المشاريع والمواعيد النهائية والمهام وأعضاء الفريق أمرًا مرهقًا في بعض الأحيان، خاصةً إذا لم تجد أداة مدير المشروع المناسبة.

لكنك تعرف ذلك بالفعل. بعد كل شيء، من المحتمل أنك راجعت هذه المقالة لأنك تحاول الاختيار بين Linear أو Asana. كلاهما رائع أدوات تعاون ، ولكن عليك اختيار واحدة إذا كنت تريد أن تجعل حياتك أسهل. وللأسف، لا يمكنك استخدام الكرة السحرية 8 لاتخاذ القرار في ثوانٍ! 🎱 👀

لهذا السبب قمنا ببعض البحث لمساعدتك. يبحث هذا الدليل في كلتا الأداتين للعثور على الفائز بين الخطي مقابل أسانا.

ما هو الخطي؟ تطبيق Linear.app هو تطبيق مفضل لفرق البرمجيات في كل مكان. إنها أداة بسيطة لتتبع المشكلات مع واجهة سهلة الاستخدام.

يستخدم مديرو المشاريع لينير كأداة أداة إدارة المشاريع الرشيقة أو حل مكتب خدمة تكنولوجيا المعلومات. وبما أنه يحتوي على تكامل مع المطورين المفضلين مثل Jira و GitHub، فهو ممتاز للجمع بين الفرق الكبيرة والصغيرة معاً لحل مشكلات الأخطاء.

عبر الخطي

الميزات الخطية

يحتوي الخطي على ميزات تعاون رائعة لإدارة المهام، وأوقات تحميل سريعة، والتركيز على منهجيات رشيقة وميزات رائعة لإدارة المشاريع ذات القاعدة المعرفية. بالإضافة إلى أنه متوافق مع معظم الأجهزة التي قد يرغب أعضاء فريقك في استخدامها.

دعنا نلقي نظرة فاحصة على كل من هذه النقاط لمعرفة المزيد.

1. التعاون

تدرك شركة لينير أن التعاون لديه القدرة على تحسين الإنتاجية باعتباره أداة لإدارة الموارد . تُبقي تحديثات المشروع كل عضو من أعضاء الفريق على اطلاع على ما وصل إليه مشروعك، ويتيح مركز المناقشات للجميع التواصل، أما صندوق الوارد الخاص بالفرز فهو مخصص لإدارة المشكلات وتعيين التذاكر. 🙌

يتزامن الخطي أيضًا مع وسائل التواصل الضرورية مثل Slack و GitHub.

2. السرعة والأداء

السرعة هي أحد أهم الأسباب التي تجعل عشاق Linear يحبون هذه الأداة ولسبب وجيه! يهتم Linear بالسرعة وأداء بدء التشغيل، مع التركيز على أمور مثل تحسين كيفية تحميل البيانات، وتحسين حجم الحزم، والتحميل البطيء لأجزاء التطبيق التي تشهد استخدامًا أقل.

عبر الخطي

3. المنهجيات الرشيقة

صُمم الخطي لإدارة المشاريع الرشيقة. لكن التطبيق أعاد تسمية Sprints إلى "دورات" وأعاد تصميمها بحيث تكون مفيدة سواء كان فريقك يستخدم أساليب رشيقة أم لا.

يمكنك الاشتراك في استخدام الدورات وتخصيص المدة التي ستستغرقها بينما تخطط لما سيعمل عليه فريقك بعد ذلك. وسيقوم لينير بقياس التقدم المحرز نحو كل هدف لإبقائك على المسار الصحيح.

4. تخطيط المشروع

برنامج Linear قوي وبسيط في نفس الوقت. يمكنك استخدام قوالبه وأدواته للتخطيط، وتقسيم عملك إلى مهام صغيرة الحجم، ومعالجة المشكلات بثقة.

تتيح لك طريقة عرض المشاريع وضع علامة على المعالم الرئيسية، وتقسيم المشروع إلى مراحل، وتتبع الأجزاء الفردية، ورؤية الأمور من البداية إلى النهاية. يمكنك أيضًا التحقق من الرسوم البيانية للتقدم للحصول على نظرة سريعة على نطاق المشروع وسرعته وتقدمه بمرور الوقت، مع استكمال التنبؤات المباشرة.

5. توافق الجهاز

يمكنك استخدام Linear كتطبيق لسطح المكتب والجوال على أجهزة macOS وAndroid وWindows. وينبغي أن يعمل على معظم المتصفحات الدائمة، على الرغم من أنهم يوصون باستخدام إما كروم أو سفاري.

عبر الخطي

التسعير الخطي

مجاني

قياسي: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم زائد: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ما هو أسانا؟ أسانا هي أداة لإدارة المشاريع قائمة على السحابة مع العديد من الوظائف التي تجعل من السهل إدارة الأجزاء المتحركة دون تفويت أي شيء.

يستخدم مديرو المشاريع وفرق العمل أداة Asana لتوضيح المشاريع الكبيرة من خلال تقسيمها إلى مهام يمكن إدارتها. وهي تتيح للجميع تتبع المواعيد النهائية ومشاركة الملفات والبقاء على نفس الصفحة. ولديه تكامل مع أفضل أدوات تطوير البرمجيات للجمع بين فريقك وبياناتك 📚

عبر أسانا

ميزات أسانا

لدى Asana الكثير ليقدمه، بما في ذلك التركيز على منهجيات رشيقة وسكروم، وسرعات ممتازة، وتخطيط سلس للمشروع، وتواصل مبسط. وهو متوافق مع أي جهاز تقريبًا يمكن أن يطلبه أعضاء فريقك.

دعنا نلقي نظرة فاحصة على كل منها لمعرفة المزيد.

1. التعاون

تعمل الفرق بشكل أفضل عندما تتواصل. تمكّن أدوات Asana من إجراء حوار واضح ومفتوح بين كل أعضاء الفريق، بغض النظر عن مكان وجودهم. وبما أنها تتكامل مع الأدوات الأساسية مثل Slack وJira وGitHub، فهي مفضلة أخرى لفريق التطوير.

المتعاونون والمتابعون والإشارات والرسائل وتعليقات المهام وردود الفعل على المهام ليست سوى بعض الطرق التي تدعم بها Asana تواصل الفريق .

2. السرعة والأداء

تعرف أسانا أن وقتك ثمين - كل ثانية مهمة! فهو يؤكد على سرعة أوقات التحميل وتبديل المهام والمشروعات والتواصل في الوقت الفعلي. يؤدي تحسين إطار عمل Asana للسرعة والاستجابة إلى تقليل الوقت الضائع حتى يتمكن فريقك من الوصول إلى خط النهاية بشكل أسرع.

عبر أسانا

3. المنهجيات الرشيقة

يعد Asana خيارًا ممتازًا للفرق التي تعمل بأساليب رشيقة مثل سباقات السرعة السريعة وScrums ولوحات كانبان. وهذا ما يميزه عن العديد من برامج إدارة المهام الأخرى خيارات لفرق التطوير.

يحتوي Asana على طرق عرض وميزات مختلفة تسمح لك بتحسين مشاريعك مع المحافظ والميزات والقصص والمهام والمهام الفرعية. كما ستجد العديد من القوالب لتخطيط سباقات السرعة والجداول الزمنية وغيرها.

4. تخطيط المشاريع

أسانا هو أداة لتخطيط المشاريع في جوهرها. استخدمها لتخطيط مشاريعك وإدارتها وتحديثها وتتبعها والتواصل مع فريقك في كل خطوة على الطريق.

يمكنك عرض جميع الأعمال المطلوبة لمشروعك من لوحة تحكم واحدة تمنح الجميع لمحة سريعة لمعرفة أين وصلت. تواصل بسيط, قوالب موفرة للوقت والإشعارات المخصصة تأخذ هذا الأمر خطوة إلى الأمام، مما يجعل Asana أحد أفضل الخيارات لتخطيط المشاريع.

كمكافأة إضافية، يحتوي Asana أيضًا على رسوم متحركة لطيفة للغاية "للاحتفال" مع حيوانات مثل كركدن البحر ووحيد القرن عند وضع علامة على المهام المكتملة، مما يعني تعزيز الدوبامين الصغير لفريقك خلال يوم العمل!

5. توافق الجهاز

يمكنك استخدام Asana كتطبيق لسطح المكتب والجوال على أجهزة Android وWindows وApple. يعمل أيضًا مع متصفحات Chrome و Safari و Firefox و Microsoft Edge.

عبر أسانا

تسعير أسانا

الأساسي: $0

$0 القسط: 10.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

10.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

الخطي مقابل أسانا: مقارنة الميزات

هناك سبب لصعوبة المقارنة بين "لينير" و"أسانا"، فكلاهما أداتان ممتازتان! لكنك أتيت إلى هنا لترى من هو الفائز، لذلك وضعنا الميزات وجهاً لوجه لنقدم لك الإجابات.

1. التعاون

الفائز: أسانا

كان هذا الأمر متعادلاً تقريبًا. ففي نهاية المطاف، يركز كل من Linear و Asana على التواصل ويوفران التكامل مع الأدوات الضرورية لفرق المطورين. ولا يتمتع أي من التطبيقين بتواصل في الوقت الفعلي على غرار Slack بدون تلك التكاملات.

وقد فاز تطبيق Asana بالجائزة لأنه يحتوي على قائمة أطول من الميزات، وتستخدمه الفرق البعيدة أحياناً كبديل لتطبيق Slack للمراسلة المتزامنة وغير المتزامنة. 🏆

2. السرعة والأداء

الفائز: خطي

مرة أخرى، المقارنة بين Asana وLineear تجعل من الصعب اختيار فائز! تركز كلتا المنصتين على السرعة والأداء، مع تحديثات منتظمة لتحسين أوقات التحميل.

تتفوق المنصة الخطية هنا لأنها تركز بشكل كبير على السرعة، وهذا جزء من سبب تركيز المنصة على البساطة والوظائف المباشرة.

عبر الخطي

3. التوافق الرشيق

الفائز: أسانا

كل من Linear و Asana مبنيان على أساس من منهجيات رشيقة . لكن أسانا كان الفائز الواضح هنا لأنه يحتوي على المزيد من القوالب الرشيقة وانحراف أقل عن المنهج الرشيق.

ستجد قوالب Asana لسباقات السرعة، وScrums، ومخططات Gantt، ولوحات Kanban. وبما أنه لم تتم إعادة تسمية أو إعادة تصميم أي شيء، فلن تضطر فرق أجايل إلى تعلم مصطلحات جديدة لاستخدامها.

4. تخطيط المشروع

الفائز: تعادل

Linear و Asana أداتان رائعتان لتخطيط المشاريع وإدارتها مع لوحة تحكم شاملة. حاولنا العثور على فائز واضح، لكن هذا كان متقارباً جداً!

من جانب، لدى Linear ميزات مثل الرسوم البيانية والتنبؤات التي يمكن أن تكون لا تقدر بثمن للمشاريع المعقدة. على الجانب الآخر، يميل إلى أن يكون هناك منحنى تعليمي أقل مع مساحة عمل Asana، وذلك بفضل الأشياء المباشرة مثل تواريخ الاستحقاق والمهام والمهام الفرعية والمكلفين.

ولكن كلاهما يحتويان على العديد من الميزات الأخرى مثل تتبع الوقت، وإدارة الأعمال المتراكمة، وهياكل سير العمل، وتوفير الوقت أتمتة سير العمل الوظيفة. من المرجح أن يعتمد الفائز على فريقك.

عبر أسانا

5. التوافق

الفائز: أسانا

يتمتع كل من Linear و Asana بتوافق متشابه. فهما يوفران تطبيقات أندرويد وويندوز وأبل لسطح المكتب والجوال. لكن أسانا يتقدم بدعمه المستمر لمتصفحات كروم وسفاري وفايرفوكس ومايكروسوفت إيدج، بينما يوصي لينير بمتصفحي كروم وسفاري فقط، مع دعم مشكوك فيه للمتصفحات الأخرى.

6. التسعير

الفائز: لينير

لدى Asana وLynear خطط مجانية وخيار إصدار الفواتير سنوياً أو شهرياً. تقدم Asana المزيد من خيارات خطط التسعير لأدوات إدارة المشاريع، مما يعني تخصيصًا إضافيًا للشركات. لكن Linear هو الخيار الأكثر فعالية من حيث التكلفة، لذلك حصل على الشريط الأزرق في هذه الفئة.

## لينير مقابل أسانا على ريديت

توجهنا إلى Reddit لمعرفة آراء مديري المشاريع الفعليين. من المثير للدهشة أنه لم يكن هناك الكثير من الآراء، ولكننا وجدنا بعض المستخدمين يقارنون بين Asana وLineear. كان الإجماع في الغالب متعادلاً بينما كان يميل قليلاً نحو Asana لأغراض SaaS، وهو ما كان يسأل عنه OP (الملصق الأصلي، لغير المبتدئين).

واحد قال المستخدم "يعد الخطي أداة رائعة للأشخاص المهندسين وموظفي التسليم الرشيق الذين لا يحتاجون إلى أن يكونوا قادرين على التصغير ورؤية كيف تتراكم التذاكر الفردية إلى جهود أكبر. أيضًا، أعتقد أن Asana مرن للغاية ومن الصعب البدء، لكن لديهم بعض القوالب الرائعة."

لجلب المزيد إلى الطاولة، بحثنا عن المواضيع التي تناقش أدوات إدارة المهام, بدائل أسانا و البدائل الخطية .

أشار أحد المستخدمين عند مناقشة البدائل الخطية إلى أن "أسانا هو المفضل لدي، يشعر عقلي القرد الغريب بالرضا عندما أنهي مهمة ما ويومض الكركدن على الشاشة" أدوات إدارة المهام المفضلة لديهم .

في أحد المواضيع التي تقترح بدائل أسانا، أحدها مستخدم Reddit أوصى بأن "يُلقي المُستخدم نظرة على أورا ولينير."

وقال مستخدم آخر على نفس الموضوع: "انظر إلى ClickUp. لديهم خطة مجانية قد تناسب احتياجاتك. ... لقد واجهت نفس المشكلة وهذا ما استقرت عليه."

تعرف على ClickUp: أفضل بديل للخطي وأسانا

بعد رؤية الدعم الذي حظي به ClickUp على موقع Reddit، كيف يمكننا استبعاده من هذه المقالة؟

ليس مستخدمو ريديت هم الوحيدون الذين يضعون ClickUp في القمة. تصدّر ClickUp أيضًا قائمة G2 لأفضل برنامج أفضل منتجات برامج إدارة المشاريع لعام 2023 . 🙌

لا ينبغي أن يكون الأمر مفاجئًا، ولكننا نتفق على أن ClickUp بديل رائع في النقاش بين الخطي مقابل أسانا.

1. أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص

تصوّر المهام والمشروعات وسير العمل بالطريقة التي تناسبك بشكل أفضل مع أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص من ClickUp

يمكنك تخصيص تخطيطك باستخدام أكثر من 15 طريقة عرض لـ ClickUp . اعرض مهامك وبياناتك بشكل أفضل من خلال التبديل بين خيارات مثل عرض القائمة، وعرض اللوحة، وعرض جانت، وعرض التقويم، والعديد من الخيارات الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، وبفضل ميزات مثل المستندات واللوحات البيضاء، يمكنك التعاون بسهولة كفريق واحد لإنشاء الوثائق ومواقع الويكي أو لتصور العمليات والعصف الذهني ورسم الأفكار بشكل حر.

باستخدام ميزة التضمين، يمكنك تجنب التبديل بين التطبيقات عن طريق إضافة الوسائط وعناوين URL والمحتويات الأخرى مباشرةً في المستند أو السبورة البيضاء لتحريرها.

2. إدارة المهام القوية

تعيين المهام، وإرسال التعليقات، ومشاركة تسجيلات الشاشة في مهمة ClickUp

تعمل ميزات إدارة المهام القوية في ClickUp على تسهيل عمل فريقك معًا لإنهاء المهام في الوقت المحدد.

يركز ClickUp بشكل كبير على تخطيط المشاريع، و مهام ClickUp يجعل الأمر سهلاً للغاية مع الأتمتة القوية ونقاط سبرينت والحقول المخصصة. يمكنك تقسيم المشاريع الكبيرة بمهام فرعية وتنظيم عملك باستخدام التبعيات والحالات والأولويات وقوائم المراجعة والعلامات والمزيد.

بالإضافة إلى ذلك، مع الدردشة المدمجة والإشارات وردود الفعل، لن تضطر إلى مغادرة تطبيق ClickUp للمشاركة في التواصل في الوقت الفعلي حول مشاريعك وعناصر العمل.

3. حل إدارة المنتج الكل في واحد لفرق البرمجيات

استخدام ClickUp AI لكتابة موجز المشروع

يمكن لفرق البرمجيات استخدام ClickUp كوسيلة حل متكامل لإدارة المنتجات وتبسيط دورة حياة التطوير.

للبدء، يمكنك أن تبدأ مشروعك بسرعة مع أحد قوالب ClickUp القابلة للتخصيص. ستجد أيضًا قوالب تطوير البرمجيات ، قوالب إدارة المنتجات قوالب استراتيجية المنتج وأي شيء آخر يمكن أن تطلبه تقريبًا - حتى تتبع الأخطاء والمشكلات.

هل أنت مستعد لتوفير الوقت في العمليات اليدوية؟ قم بإنشاء وأتمتة سير عمل رشيق حتى تتمكن من التركيز على الأشياء المهمة. يمكنك أيضًا استخدام ClickUp AI لتوليد أفكار منتجات جديدة، وإنشاء خرائط طريق للتطوير، وكتابة ملخصات المشاريع، وإنشاء الوثائق.

يتفوق على كل من Linear و Asana بأكثر من 1000 تكامل مع أدوات مثل Loom و Zoom و Figma و Slack و Webhooks و HubSpot و GitHub و GitLab.

ويمكن لفريقك استخدام أي جهاز تقريبًا دون القلق بشأن التوافق. ClickUp عبارة عن نظام أساسي قائم على السحابة مع تطبيقات سطح المكتب والجوال لأجهزة Android وWindows وMac وiPhone وiPad وLinux. هذا صحيح، يا مستخدمي لينكس، لقد قمنا بتغطيتكم. ولكننا نقدم الدعم لمتصفح كروم فقط في الوقت الحالي.

معركة الجبابرة

في مقارنتنا بين Asana وLineear، فاز Asana بفئات أكثر من Linear، لكنها كانت متقاربة.

لدى كل من Linear و Asana قواعد جماهيرية بين فرق تطوير البرمجيات والمنتجات، لذا فهو خيار صعب! تعتمد الأداة المناسبة في نهاية المطاف على احتياجات فريقك الفريدة، سواء كانت البساطة أو التعاون أو السرعة.

إذا كنت تريد أداة تقوم بكل ذلك، فوفر عليك وعلى فريقك بعض الوقت و اشترك في ClickUp الآن دون إنفاق سنت واحد! 🤑