أفضل 10 برامج لجدولة التصنيع في عام 2025 (مجاني &؛ مدفوع)

مما لا شك فيه أن جدولة التصنيع تمثل تحديًا كبيرًا، ولكنها لا يجب أن تكون عائقًا للعملية . فباستخدام الأدوات المناسبة المتاحة لك، يمكنك تحويل عملية الإنتاج وتحقيق إنتاجية لا مثيل لها. لهذا السبب قمنا بتنسيق أفضل 10 برامج لجدولة التصنيع لعام 2024، المجانية والمدفوعة على حد سواء، لمساعدتك على التحكم في عمليات التصنيع الخاصة بك.

من تخصيص الموارد بسلاسة إلى التحديثات في الوقت الفعلي، تم تصميم هذه الحلول القوية لتحسين عمليات الإنتاج لديك. ابدأ مع قالب خطة مشروع ClickUp للتصنيع لتنظيم عملية التصنيع بأكملها!

قم بتقسيم جدول الإنتاج الخاص بك باستخدام قالب خطة مشروع التصنيع ClickUp Manufacturing Plan Template

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج جدولة التصنيع؟

عند البحث عن الحل المناسب لتعظيم جداول الإنتاج، يجب مراعاة عدة عوامل رئيسية.

المرونة والتخصيص: إعطاء الأولوية لبرامج الجدولة التي توفر المرونة وخيارات التخصيص لتكييفها مع عمليات الإنتاج ومتطلباته الخاصة بك

إعطاء الأولوية لبرامج الجدولة التي توفر المرونة وخيارات التخصيص لتكييفها مع عمليات الإنتاج ومتطلباته الخاصة بك التحديثات والرؤية في الوقت الحقيقي: ابحث عن الحلول التي تسمح لك بمراقبة تقدم عملية التصنيع أثناء حدوثها وإجراء التعديلات اللازمة أثناء التنقل لتحسين الكفاءة والوفاء بالمواعيد النهائية

ابحث عن الحلول التي تسمح لك بمراقبة تقدم عملية التصنيع أثناء حدوثها وإجراء التعديلات اللازمة أثناء التنقل لتحسين الكفاءة والوفاء بالمواعيد النهائية التكامل السلس مع الأنظمة الحالية: تأكد من أن برنامج الجدولة يتكامل بسلاسة مع أنظمتك الحالية، مثل أدوات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتخطيط متطلبات المواد (MRP). يضمن هذا التكامل التدفق السلس للبيانات والتخطيط الدقيق، مما يمنع التناقضات في البيانات ويحسن التنسيق العام

تأكد من أن برنامج الجدولة يتكامل بسلاسة مع أنظمتك الحالية، مثل أدوات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتخطيط متطلبات المواد (MRP). يضمن هذا التكامل التدفق السلس للبيانات والتخطيط الدقيق، مما يمنع التناقضات في البيانات ويحسن التنسيق العام إعداد تقارير وتحليلات قوية: اختر برنامج جدولة يوفر وظائف قوية لإعداد التقارير والتحليلات. يمكّنك هذا من جمع رؤى قيمة حول أداء الإنتاج، وتحديد الاختناقات، واكتشاف مجالات التحسين

اختر برنامج جدولة يوفر وظائف قوية لإعداد التقارير والتحليلات. يمكّنك هذا من جمع رؤى قيمة حول أداء الإنتاج، وتحديد الاختناقات، واكتشاف مجالات التحسين واجهة سهلة الاستخدام وتصفح سهل الاستخدام: سهولة الاستخدام أمر حيوي في برمجيات الجدولة لضمان سهولة اعتمادها من قبل فريقك. فالواجهة سهلة الاستخدام والتنقل السهل يقلل من منحنى التعلم ويزيد من الإنتاجية، مما يسمح لفريقك بالتركيز على مهامهم بدلاً من المعاناة مع البرامج المعقدة

سهولة الاستخدام أمر حيوي في برمجيات الجدولة لضمان سهولة اعتمادها من قبل فريقك. فالواجهة سهلة الاستخدام والتنقل السهل يقلل من منحنى التعلم ويزيد من الإنتاجية، مما يسمح لفريقك بالتركيز على مهامهم بدلاً من المعاناة مع البرامج المعقدة دعم عملاء موثوق به وتحديثات منتظمة: اختر برنامج الجدولة الذي يأتي مع دعم عملاء موثوق به وتحديثات منتظمة. يمكن أن تتغير احتياجات التصنيع بسرعة، ويضمن لك الحصول على دعم وتحديثات مفيدة أن يظل برنامجك محدثًا وقادرًا على التعامل مع المتطلبات المتطورة

من خلال النظر في هذه العوامل، يمكنك العثور على برنامج الجدولة المثالي للتصنيع لديك العملية . برنامج مرن وقابل للتخصيص مع تحديثات في الوقت الحقيقي، وتكامل سلس، وإعداد تقارير قوية، وواجهات سهلة الاستخدام، ودعم مستمر لتحسين تدفق الإنتاج لديك!

أفضل 10 برامج لجدولة الإنتاج لاستخدامها في عام 2024

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لإدارة الموارد والتخطيط البصري

يأتي على رأس قائمتنا ClickUp، وهي منصة إنتاجية شاملة مع أدوات للفرق لأتمتة أي عملية إنتاج، بما في ذلك جدولة التصنيع. يوفر ميزات مهمة مثل عرض تقويم ClickUp يساعدك على تنظيم عملك والحفاظ على جدولة أعمالك و عرض مخطط جانت البياني ClickUp Gantt لتصور المهام الحرجة وإدارتها.

بالإضافة إلى كونه برنامج جدولة تصنيع رائع، يتكامل ClickUp بسلاسة مع أدوات أساسية أخرى مثل Salesforce و Hubspot، مما يتيح التواصل والتعاون بين الأعضاء في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات ClickUp

أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص، بما في ذلك التقويم: مع طريقة عرض تقويم ClickUp و برنامج مخطط جانت البياني يمكن لفرق التصنيع تنظيم المهام وتحديثها من أجل التخطيط المتقدم على تقويم مرن مشترك عمليات التكامل مع أكثر من 1000 أداة: يتكامل ClickUp بسلاسة مع أدوات إدارة علاقات العملاء الحالية وتخطيط موارد المؤسسات وتطبيقات العمل الأخرى تحت منصة واحدة

مع طريقة عرض تقويم ClickUp و برنامج مخطط جانت البياني يمكن لفرق التصنيع تنظيم المهام وتحديثها من أجل التخطيط المتقدم على تقويم مرن مشترك قوالب إدارة المشاريع: يحتوي ClickUp على العديد من القوالب لضمان زيادة الإنتاجية وسير العمل. قوالب قابلة للتخصيص, مثل المشتريات ونماذج اتفاقيات البائعين الحقول المخصصة : حساب المعادلات البسيطة إلى المتقدمة، وتتبع كل شيء لإدارة الإنتاج بكفاءة

يحتوي ClickUp على العديد من القوالب لضمان زيادة الإنتاجية وسير العمل. قوالب قابلة للتخصيص, مثل المشتريات ونماذج اتفاقيات البائعين لوحة تحكم قابلة للتخصيص: باستخدام ClickUp، يمكنك تخصيص لوحة معلومات المشروع بتنسيقك المفضل لسهولة إعداد التقارير والتحليل والتخطيط المستمر

قيود ClickUp

لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الهاتف المحمول

العديد من أدوات التعاون القوية يمكن أن تشكل منحنى تعليمي لبعض المستخدمين

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : التسعير المخصص متاح

: التسعير المخصص متاح ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات عملاء ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 6,700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6,700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3600 تقييم)

2. حوض السمك

عبر حوض السمك Fishbowl هي أداة لإدارة المخزون تساعد الشركات المتوسطة والكبيرة على تتبع المخزون وأتمتة عمليات التصنيع. يوفر برنامج جدولة الإنتاج، الذي تأسس في عام 2016، إمكانية رؤية المستودعات، ويحافظ على دقة أرقام المخزون، ويتيح تخطيط متطلبات المواد (MRP).

فيشبول أفضل الميزات

فريق دعم احتياطي نشط

الوصول متاح للموظفين في جميع مواقع المتاجر

تتبع الحالة في الوقت الفعلي

مسح الباركود لسهولة تتبع المخزون

أدوات تنفيذ الطلبات لإدارة المخزون بكفاءة

قيود حوض السمك

صعوبة التنقل في بعض الميزات

العديد من التكاليف الخفية

نقطة التسعير باهظة بالنسبة للشركات الصغيرة

تسعير حوض السمك

محرك حوض السمك التخزين المستودع: 349 دولارًا/مستخدمان/شهرًا التصنيع: قريبًا

حوض السمك المتقدم سكن المستودعات: 399 دولاراً/مستخدمان/شهرياً التصنيع: 499 دولاراً/مستخدمان/شهرياً



تقييمات عملاء حوض السمك**00

G2: 4.0/5 (180+ تقييم)

4.0/5 (180+ تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 800 تقييم)

3. إم آر بي إيزي

عبر MRPeasy MRPeasy هو برنامج MRPeasy عبارة عن منصة MRPeasy مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم بإنشاء تقارير جدولة التصنيع وتسريع تخطيط الشراء. يوفر البرنامج أدوات إدارة الإنتاج والتوزيع ذات الصلة، مثل حلول إدارة المخزون وميزات تخطيط الإنتاج, إدارة علاقات العملاء التصنيعية والمزيد

MRPeasy أفضل الميزات

حلول دقيقة لتخطيط الإنتاج، والجدولة، وإعداد التقارير

صيانة مجانية للبرامج

تقويمات الإنتاج ومحطات العمل

إدارة تاريخ انتهاء الصلاحية

الموافقة على أوامر العمل

وظائف الميزانية العمومية ودفتر الأستاذ العام

قيود MRPeasy

تسعير حاد للشركات أو الفرق الأصغر حجماً

شاشات تصفح معقدة

تخصيص محدود للوحة التحكم

عدم القدرة على تغيير الأنشطة السابقة على المنصة

تسعير #### MRPeasy

المبتدئين: 49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم احترافي: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم غير محدود: 149 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

MRPeasy تقييمات العملاء

G2: 4.2/5 (أكثر من 15 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 70 تقييم)

4. التخطيطPME

عبر التخطيط التخطيطPME هو أداة تخطيط الموارد التي تساعد الشركات الصغيرة والكبيرة على إدارة جداول الموظفين بكفاءة وتعيين المهام والمسؤوليات في الوقت الفعلي. كما أنه يحتوي على تكامل قوي مع Excel وتقويم Google، مما يرتقي بالتخطيط والجدولة إلى مستوى أعلى.

باستخدام PlanningPME، ستتمكن من الوصول إلى قوالب متعددة, تطبيقات الجدولة التعاونية وحلول إدارة الموارد البشرية والمزيد.

تخطيط #### تخطيط أفضل الميزات

إعداد مرن

جداول زمنية مخصصة

التحكم في الوصول

يتوفر إصدار تطبيق الهاتف المحمول

إدارة الغياب وتتبع الإجازات

جدولة الأحداث

تقارير وإحصائيات Excel

تخطيط #### قيود التخطيطPME

بطء الأداء في بعض الأحيان

واجهة مستخدم معقدة

لا توجد خطة مجانية متاحة؛ فقط نسخة تجريبية مجانية

تخطيط #### تسعير باقة التخطيط

الويب القياسية: 43 يورو/شهريًا

43 يورو/شهريًا بريميوم الويب: 54 يورو/شهريًا

54 يورو/شهريًا مؤسسة الويب: 65 يورو/شهريًا

65 يورو/شهريًا إصدار البرنامج: 490 يورو/شهرًا (الترخيص الأول، دفعة واحدة)

PlanningPME تقييمات العملاء

G2: 4.0/5 (2 تقييم)

4.0/5 (2 تقييم) Capterra: 3.0/5 (2+ تقييمات)

5. نت سويت

عبر نت سويت NetSuite هو حل قائم على السحابة لجدولة التصنيع. مع NetSuite، تحصل الشركات على أدوات التخصيص والاتصال بشركاء الطرف الثالث للمساعدة في أتمتة العمليات التجارية وتبسيطها .

وبجانب كونه برنامج جدولة قابل للتطبيق، يعمل NetSuite أيضًا كبرنامج لإدارة الأعمال، حيث يعمل كبرنامج لتخطيط موارد المؤسسات لبعض الشركات، بينما تستفيد شركات أخرى من ميزات إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية.

أفضل ميزات NetSuite

التحليلات وإعداد التقارير في الوقت الفعلي

برنامج محاسبة

لوحة تحكم مخصصة

حلول إدارة رأس المال البشري

ميزات إدارة الطلبات والمخزون والمستودعات

أدوات إدارة المشتريات وسلسلة التوريد

قيود NetSuite

يتطلب مهارات تقنية محددة

خطط التسعير غير متاحة بسهولة على موقع NetSuite الإلكتروني

لا توجد نسخة تجريبية مجانية

تتطلب تدريبًا متعمقًا لفهمها بشكل كامل

يميل إلى وجود أخطاء متعددة (غير متوقعة)

تسعير NetSuite

اتصل ب NetSuite لمعرفة الأسعار

تقييمات عملاء NetSuite

G2: 4.0/5 (أكثر من 2600 تقييم)

4.0/5 (أكثر من 2600 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 1300 تقييم)

6. نظام بليكس

عبر نظام بلكس نظام بلكس سيستم الذي استحوذت عليه مؤخرًا شركة روكويل أوتوميشن (Rockwell Automation)، هو عبارة عن منصة تصنيع ذكية تساعد على ربط الأنظمة والأشخاص بسلاسل التوريد. من الأتمتة إلى التتبع والتحليل، تعمل Plex Systems على تبسيط العمليات والعمليات التجارية بشكل كبير.

ويوفر البرنامج رؤية واضحة للأشخاص والعمليات في مؤسستك وأتمتة العمليات اليدوية، مما يحد من مجال الأخطاء. كما يوفر نظام Plex System أيضًا رؤى جدولة التصنيع ذات الصلة، مما يتيح إدارة الطلبات بسلاسة وعملية إنتاج فعالة.

أفضل ميزات نظام Plex System

نظام تنفيذ التصنيع (MES)

نظام إدارة الجودة (QMS)

مراقبة المنتج

تخطيط سلسلة التوريد (SCP)

إصدار الجوال متاح

نظام تخطيط موارد المؤسسات الكل في واحد

أدوات إعداد التقارير المخصصة

قيود نظام بلكس

لا توجد خطط تسعير متاحة

ضعف دعم العملاء

خادم التقارير ليس بديهيًا

الاعتماد المفرط على برامج الجهات الخارجية للعمل على النحو الأمثل كحل شامل للأعمال

تسعير نظام بلكس

اتصل بفريق نظام Plex System أو حدد موعدًا لعرض توضيحي للحصول على عرض أسعار

تقييمات عملاء نظام Plex System

G2: 3.9/5 (أكثر من 50 تقييم)

3.9/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 10 تقييمات)

7. كاتانا MRP

عبر كاتانا MRP كاتانا MRP هو إنتاج برنامج تخطيط الذي يعمل على تبسيط عمليات المخزون للمؤسسات. مع Katana، ستحصل على أكثر من مجرد أداة تصنيع - ستحصل على إمكانية الوصول إلى شركاء خبراء للمساعدة في التنقل بين المخزون والإنتاج والمحاسبة وغير ذلك.

كاتانا MRP أفضل الميزات

الوصول إلى مجموعة واسعة من الشركاء ذوي الخبرة في التصنيع

نقاط تسعير مرنة للشركات الصغيرة والكبيرة

إعادة هيكلة المخزون تلقائيًا

إدارة المخزون المباشر

تكامل أصلي وطرف ثالث مع Xero وZapier والمزيد

إصدار تجريبي مجاني لمدة 14 يوماً

قيود كاتانا MRP

عدم القدرة على التراجع عن الأخطاء

منحنى التعلم الحاد

تسعير نظام كاتانا MRP

أساسي: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا متقدم: 299 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

299 دولارًا أمريكيًا/شهريًا احترافي: 599 دولارًا شهريًا

599 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل بكاتانا MRP لمعرفة الأسعار

تقييمات عملاء كاتانا MRP

G2: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 140 تقييم)

8. حلول تخطيط موارد المؤسسات NDS

عبر حلول تخطيط موارد المؤسسات NDS تركز NDS ERP على إنشاء استراتيجيات لمساعدة المؤسسات على أتمتة العمليات التجارية - بما في ذلك تخطيط الموارد وإدارتها وتتبع المخزون والخدمات اللوجستية. ومنذ عام 1985، تعمل شركة NDS على توحيد تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لعمليات التنفيذ والتصنيع والتوزيع.

أفضل ميزات حلول تخطيط موارد المؤسسات #### NDS ERP

حاسبة فواتير الاستيفاء

ميزات البريد الإلكتروني والفاكس

يدعم العمليات التجارية "البيع-الشحن-المصدر-الشحن" و"الشراء-الشحن-البيع"

وظائف معالجة الطلبات

أدوات تتبع العمولة وتحليل المبيعات

قيود حلول تخطيط موارد المؤسسات NDS

لا توجد خطط تسعير مدرجة على موقع NDS الإلكتروني

تسعير حلول تخطيط موارد المؤسسات NDS

قم بزيارة موقع NDS للحصول على رقم هاتف أو املأ نموذج الاتصال الخاص بهم للحصول على عرض توضيحي أو عرض أسعار

تقييمات عملاء NDS ERP Solutions

G2: لا توجد مراجعة متاحة

لا توجد مراجعة متاحة Capterra: لا توجد مراجعة متاحة

9. أوبتيسا

عبر أوبتيسا Optessa هو برنامج بديهي لتخطيط وجدولة دورات الإنتاج. وقد كان يُعرف باسم NEPTAS حتى عام 2006، وكان في الطليعة في مجال التخطيط الذكي والتسلسل والجدولة للمصنعين لأكثر من 20 عامًا.

أفضل ميزات Optessa

تخطيط بديهي

جدولة الإنتاج الرئيسية و ميزات تخطيط السعة تخطيط شبكة التوريد ومطابقة سعة الطلب

تحليلات ذكية لقياس الأداء

مخططات ورسومات تفاعلية لإعداد تقارير متعمقة

قيود أوبتيسا

الأسعار غير متاحة للعامة

لا توجد نسخة تجريبية أو إصدار مجاني

أسعار أوبتيسا

اتصل بفريق Optessa مباشرة للحصول على أسعار مخصصة

تقييمات عملاء أوبتيسا #### تقييمات عملاء أوبتيسا

G2: 3.5/5 (1+ تقييمات)

3.5/5 (1+ تقييمات) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3 تقييمات)

10. تكتيك

عبر تكتيك برنامج TACTIC هو برنامج جدولة إنتاج شامل يمكن تخصيصه ليتكامل بسلاسة مع نظام تخطيط موارد المؤسسات/مخطط إدارة موارد المؤسسات الموجود لديك بالفعل. إن أداة الجدولة مملوكة لبرنامج Waterloo Manufacturing وهي فعالة للغاية في الحفاظ على عمليات الإنتاج في الوقت المحدد وعلى المسار الصحيح، وبما يتماشى مع معايير الجودة المحددة مسبقًا.

TACTIC أفضل الميزات

الإنتاج و قيود الموارد التخطيط

ميزات تسلسل العمليات

إمكانيات التحكم في نشاط الإنتاج

يتوفر الدعم عبر الهاتف والتدريب على المنتج

قيود TACTIC

الأسعار غير متاحة للجمهور

لا توجد نسخة تجريبية أو إصدار مجاني

أسعار TACTIC

حجز مكتب: 2.25 دولار/مكتب/شهرياً

2.25 دولار/مكتب/شهرياً حجز غرفة: 5 دولارات/غرفة اجتماعات/شهر

5 دولارات/غرفة اجتماعات/شهر إدارة الزائرين: 99 دولاراً/موقع المكتب/شهرياً

تقييمات عملاء TACTIC

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: 5/5 (11 تقييم)

بناء آلة جدولة الإنتاج باستخدام ClickUp

يبرز ClickUp باعتباره الخيار الأفضل من بين العديد من حلول برمجيات تخطيط الإنتاج والجدولة. تسمح واجهته سهلة الاستخدام بالتخطيط الفعال والمراقبة في الوقت الفعلي، وبالتالي تبسيط سير العمل وزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد.

وإلى جانب عمليات التكامل السلسة، يتيح ClickUp للمُصنِّعين تخصيص لوحة التحكم الخاصة بهم لتناسب احتياجات مؤسستهم على وجه التحديد. لا تفوّت فرصة الارتقاء بعمليات التصنيع لديك وأتمتتها. ابدأ مساحة عمل مجانية اليوم !