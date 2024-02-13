10 قوالب مجانية لقائمة الإيجابيات والسلبيات في Excel وWord و&؛ ClickUp

العمل مليء بجميع أنواع القرارات. بعض القرارات سهلة، لكن البعض الآخر؟ ليس كثيراً.

سواء كنت تعمل في مجال التسويق أو الموارد البشرية أو المالية، فمن الصعب اختيار أفضل مسار عمل لقسمك أو فريقك أو شركتك. يبدو أن المخاطر المحتملة كامنة في كل زاوية - فكيف يمكنك اتخاذ القرار الصحيح؟

بدلاً من إجراء قرعة بالعملة المعدنية، اتخذ قرارًا مدروسًا بقائمة بسيطة من الإيجابيات والسلبيات. تأخذ قائمة الإيجابيات والسلبيات في الاعتبار الأسباب المؤيدة أو المعارضة لإجراء معين. الهدف هو النظر إلى جميع العوامل بعين غير متحيزة حتى تتخذ أفضل قرار ممكن.

لست مضطرًا لإنشاء قائمة إيجابيات وسلبيات من الصفر أيضًا. قوالب مخطط الإيجابيات والسلبيات تسرّع العملية بشكل كبير. بدلاً من القلق بشأن التنسيق, توفير الوقت والتركيز على الخطوات التالية في خطواتك التالية.

في هذا الدليل، سنوضح لك في هذا الدليل كيفية استعادة المزيد من وقتك من خلال قوالب الإيجابيات والسلبيات - بالإضافة إلى 10 قوالب احترافية لأي سيناريو تقريبًا لبدء جلسة العصف الذهني التالية.

ما هو قالب الإيجابيات والسلبيات؟

قالب قائمة الإيجابيات والسلبيات هو مستند منظم يساعدك على النظر في مزايا (إيجابيات) وعيوب (سلبيات) موقف أو قرار أو خيار ما. فكر فيه كأداة لصنع القرار تمكنك من اتخاذ قرار استراتيجي مستنير.

تتكون أدوات اتخاذ القرار هذه عادةً من عمودين أو قسمين، أحدهما للإيجابيات والآخر للسلبيات. من هناك، يمكنك ملء كل قسم بالمعلومات ذات الصلة التي تساعدك على اتخاذ القرار.

فبدلاً من الاندفاع إلى شيء جديد، عليك التفكير بعناية في نتائج القرار قبل اتخاذ أي شيء. لا يمكنك التنبؤ بكل الاحتمالات، ولكن الجلوس مع فريقك لتبادل الأفكار حول جميع إيجابيات وسلبيات الموقف سيساعدك على تحديد الأفضل واتخاذ أفضل مسار للعمل.

ما الذي يجعل قالب الإيجابيات والسلبيات جيداً؟

سنطلعك على بعض أفضل نماذج الإيجابيات والسلبيات خلال لحظات. إليك المعايير التي استخدمناها لاختيارهم:

السماح بالتعاون في الوقت الفعلي: من المحتمل أنك لا تعمل بمفردك. اختر قالباً يسمح بالتعاون الجماعي. إن إشراك أصحاب المصلحة الآخرين في هذه المرحلة سيوفر عليك الحزن في المستقبل، لذا اختر قالبًا مناسبًا للتعاون

من المحتمل أنك لا تعمل بمفردك. اختر قالباً يسمح بالتعاون الجماعي. إن إشراك أصحاب المصلحة الآخرين في هذه المرحلة سيوفر عليك الحزن في المستقبل، لذا اختر قالبًا مناسبًا للتعاون تضمين عناصر مرئية: العناصر المرئية تجعل كل شيء أفضل. ابحث عن العناصر المرئية قوالب المصفوفة , استعراضات سريعة بأثر رجعي , خرائط المفاهيم ، وخرائط الطريق لإضفاء الجاذبية على قوائم الإيجابيات والسلبيات الخاصة بك

العناصر المرئية تجعل كل شيء أفضل. ابحث عن العناصر المرئية قوالب المصفوفة , استعراضات سريعة بأثر رجعي , خرائط المفاهيم ، وخرائط الطريق لإضفاء الجاذبية على قوائم الإيجابيات والسلبيات الخاصة بك الموازنة بين الإيجابيات و الجوانب السلبية : يجب أن تتناول قوالب الإيجابيات والسلبيات جميع جوانب النقاش بشكل متساوٍ. اختر قالباً يقيّم جميع العوامل المهمة بطريقة عادلة ومتوازنة

الجوانب السلبية يجب أن تتناول قوالب الإيجابيات والسلبيات جميع جوانب النقاش بشكل متساوٍ. اختر قالباً يقيّم جميع العوامل المهمة بطريقة عادلة ومتوازنة الاندماج مع سير عملك: ابحث عن القوالب التي تتحول بسهولة إلى استراتيجيات أو أهداف أو مشاريع أو مهام بنقرة واحدة

10 قوالب إيجابيات وسلبيات لاستخدامها في عام 2024

أنت تعرف كيف تكتشف القالب عالي الجودة، ولكن لماذا تقضي الوقت في البحث؟ اطلع على هذه القوالب العشرة عالية الجودة من الإيجابيات والسلبيات لإضفاء الإثارة على اجتماع فريقك القادم.

1. قالب قائمة الإيجابيات والسلبيات من ClickUp

قالب قائمة الإيجابيات والسلبيات بواسطة ClickUp

نحن نحب قالب قائمة الإيجابيات والسلبيات بواسطة ClickUp لأن له شكل ومظهر السبورة البيضاء الواقعية مع الملاحظات اللاصقة. إذا كان لديك فريق عمل عن بُعد، فإن هذا القالب مثالي لمحاكاة العمل الشخصي

عملية العصف الذهني

في بيئة افتراضية.

تم إنشاء هذا القالب باستخدام ClickUp الخاص بـ

برنامج السبورة الرقمية

وهو مرئي للغاية بطبيعته. يستخدم ألوانًا متباينة، مع اللون الأخضر للنتائج الإيجابية والأحمر لقائمة السلبيات - بالإضافة إلى خلفية أرجوانية - لجعل الألوان بارزة. القالب قابل للتخصيص بنسبة 100٪ أيضًا، لذا لا تتردد في سحب وإسقاط الملاحظات اللاصقة حسب ما تريد.

وبما أن هذا القالب تم إنشاؤه باستخدام

ClickUp Whiteboard Software

، يمكنك تحويل قائمة الإيجابيات والسلبيات النهائية إلى

ClickUp Tasks

لجعل أفكارك قابلة للتنفيذ الفوري. رائع، أليس كذلك؟

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2. قالب قائمة إيجابيات وسلبيات الكلية بواسطة ClickUp

قالب قائمة الإيجابيات والسلبيات بواسطة ClickUp

إن اختيار مكان الالتحاق بالجامعة ليس قراراً بسيطاً. إن قالب قائمة إيجابيات وسلبيات الكلية بواسطة ClickUp يساعدك

تنظيم أفكارك

إجراء تقييمات غير متحيزة

جمع الأبحاث عن المدارس المختلفة

يمكن أن تكون عملية البحث محمومة، لذا من المفيد اختيار نموذج يغطي الأشياء التي قد لا تفكر فيها. حتى أن هذا النموذج يأخذ في الاعتبار العوامل المالية مثل الرسوم الدراسية ونفقات المعيشة والمنح الدراسية.

ولكي نكون صادقين، ليس عليك استخدام النموذج لمقارنة الكليات فقط. يمكنك استخدامه لأي مقارنة متعمقة. على سبيل المثال، إذا كانت شركتك تقوم بتقييم الكثير من الموردين، فلا تتردد في تخصيص فئات هذا القالب لتتناسب مع أسعار وميزات كل مورد.

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3. قالب تحليل SOAR من ClickUp

قالب تحليل SOAR من ClickUp

هل تخطط لمشروع كبير؟ ابحث عن الفرص والمخاطر قبل أن تقوم بجدولة أول اجتماع لفريقك. مع نموذج تحليل SOAR من ClickUp ، ستنظر في جميع الزوايا المختلفة لمشروعك، وتبحث عن الفرص المتاحة وتقلل من المسؤوليات.

هذا النموذج

قالب صنع القرار

مشابه لتحليل SWOT، لكنه يركز بشكل أكبر على الأعمال الداخلية لشركتك. يقوم SOAR بتقييم

نقاط القوة: هذه هي المزايا التي تمتلكها

هذه هي المزايا التي تمتلكها الفرص: اكتشاف الفرص الجديدة، سواء كانت أسواقًا جديدة أو شرائح عملاء جديدة

اكتشاف الفرص الجديدة، سواء كانت أسواقًا جديدة أو شرائح عملاء جديدة الفرص: تحديد الأهداف لهذا المشروع

تحديد الأهداف لهذا المشروع النتائج: تفاصيل ما تحتاج إلى القيام به لجعل تطلعاتك حقيقة واقعة

من خلال التركيز على أهدافك المنشودة ووضع خطة لتحقيقها، يعد SOAR نموذجًا رائعًا لتقييم الإيجابيات والسلبيات الواقعية لمشروعك. استخدم هذا القالب للبحث في سلوك العملاء، أو تحليل نقاط القوة والضعف في المنتج، أو تقييم فائدة

عملياتك الحالية

.

وكميزة إضافية، يسهّل هذا المورد مشاركة الأفكار مع أعضاء من أقسام أخرى للانضمام إليها، بحيث تحصل على صورة أكمل لما يجري. تم إنشاء هذه الأداة المرئية باستخدام

السبورة الرقمية

، لذا يمكنك تحويل قالب الإيجابيات والسلبيات هذا إلى مهام قابلة للتنفيذ داخل ClickUp عند الانتهاء.

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4. قالب مصفوفة بوغ من ClickUp

قالب مصفوفة بوغ بواسطة ClickUp

قالب مصفوفة بوغ من ClickUp يحتوي على بعض الميزات الإضافية أكثر من قالب قائمة الإيجابيات والسلبيات النموذجي المكون من عمودين، لكنه لا يزال مناسبًا للمبتدئين، لذا لا تدعه يخيفك.

تحتوي مصفوفة بوغ على عمودين: أحدهما للخيارات التي تقارن بينها والآخر للمعايير. قم بإجراء تقييم بناءً على التكلفة أو الجودة أو الوقت أو غيرها من العوامل التي تهمك. استخدم هذا النموذج لـ

اتخاذ قرارات مستنيرة

حول منتج أو عملية في شركتك.

نحن نحب هذه المصفوفة لأنها تقيّم عوامل متعددة بطريقة متساوية وعادلة. فهي تصنف كل خيار حسب نفس مجموعة المعايير، مما يمنحك قائمة أكثر تنظيماً للإيجابيات والسلبيات. إذا كنت بحاجة إلى مصفوفة منظمة

مقارنة مرئية

لجميع الخيارات المختلفة، هذه الأداة المرئية ضرورية.

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5. قالب مهام تحليل SWOT من ClickUp

قالب مهام تحليل SWOT من ClickUp

يبحث تحليل SWOT في العوامل الداخلية، مثل نقاط القوة والضعف، وكذلك العوامل الخارجية، مثل الفرص والتهديدات. عندما يحين وقت

وضع فكرة مشروعك الكبير التالي

، قم بإجراء تحليل SWOT لإنشاء استراتيجية مضادة للرصاص. قالب مهمة تحليل SWOT من ClickUp يُسرّع عملية تحليل SWOT من خلال منحك رسم بياني جاهز لإجراء التحليل. يأتي هذا القالب مع حقول مخصصة لمعدلات الإنجاز، والأهداف، والجداول الزمنية، والمزيد.

ارتدِ قبعة المحقق وابحث عن الاتجاهات في شركتك وفي السوق ككل. قد تحتاج إلى القيام ببعض البحث عن البيانات، لكن قالب تحليل SWOT هذا يمنحك المزيد من وقتك حتى تتمكن من التركيز على البحث وليس التنسيق.

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6. قالب تحليل المخاطر والمنافع بواسطة ClickUp

قالب تحليل المخاطر والمنافع بواسطة ClickUp

في مجال الأعمال، عليك أحيانًا أن تخاطر من أجل الحصول على البسكويت. ولكن هذا لا يعني أن عليك المخاطرة المتهورة. قالب تحليل المخاطر والمنافع من ClickUp يرشدك من خلال تحليل المخاطر والمنافع الذي يخبرك ما إذا كانت أفكارك الكبيرة والطموحة واقعية أو سخيفة تمامًا.

على سبيل المثال، إذا كنت في خضم تخطيط العملية، قم بإجراء تحليل للمخاطر والمنافع لمعرفة ما إذا كانت تكاليف تنفيذ هذه العملية الجديدة أقل من العائد الذي ستحصل عليه من العملية. إذا كانت التكاليف مرتفعة للغاية - أو إذا كنت تواجه مخاطر أخرى، مثل مشاكل الامتثال - فقد حان الوقت للعودة إلى لوحة الرسم.

قم بتنزيل هذا النموذج

7. قالب قائمة إيجابيات وسلبيات Excel بواسطة Vertex42

عبر فيرتكس 42

8. قالب مخطط إيجابيات وسلبيات Excel بواسطة Spreadsheet.com

عبر Spreadsheet.com قالب مخطط إيجابيات وسلبيات Excel البياني هذا من Spreadsheet.com هو أداة بسيطة أخرى تُخصص درجات لكل من الإيجابيات والسلبيات. لكن ما يختلف فيه عن قالب Vertex42 هو نظام الترجيح الخاص به.

إذا كان أحد المعايير أكثر أهمية من غيره، يمكنك تعيين "وزن" أثقل له على سبيل المثال، إذا كنت عادةً ستعطي معيارًا مثل السعر وزنًا 3، ولكنك تزنه ب 2.25، تصبح النتيجة 6.75.

بمجرد الانتهاء من تعيين القيم لكل متغير، سيُخرج جدول البيانات درجة المؤيد مقابل السلبي لمساعدتك في اتخاذ قرارك النهائي. إذا كان العمود المؤيد يحتوي على درجة أكبر من العمود السلبي، فيمكنك أن تطمئن إلى أن فكرتك (على الأرجح) ستنجح. قم بتنزيل هذا النموذج

9. قالب إيجابيات وسلبيات مايكروسوفت وورد بواسطة قوالب الابتسامة

عبر قوالب الابتسامة هل تبحث عن قالب قائمة إيجابيات وسلبيات ملائم لبرنامج Word؟ استخدم قالب إيجابيات وسلبيات مايكروسوفت وورد المجاني هذا.

نحن نحب هذا القالب لأنه أكثر من مجرد قائمة إيجابيات وسلبيات بسيطة. إنه منسق مثل

خطة عمل

مع أقسام لـ

بيان مهمة الشركة

تحليل السوق

خطة التسويق

إدارة المنتجات

العمليات

تقييم المخاطر

الخطة المالية

هيكل المساهمين

الأمر سهل مثل إزالة Lorem Ipsum وإسقاط معلومات شركتك الخاصة.

ملاحظة: هذا القالب مجاني ولكنه يتطلب الإسناد، لذا احرص على إعطاء قوالب الابتسامة صيحة إذا استخدمته. تحميل هذا القالب

10. قالب قائمة الإيجابيات والسلبيات المرجحة في Microsoft Word بواسطة Sample.net

عبر Sample.net قالب قائمة الإيجابيات والسلبيات المرجحة لمايكروسوفت وورد هذا هو نسخة مبسطة من قالب الإيجابيات والسلبيات المرجحة. وهو يتضمن مساحة لسرد بيان مشكلتك أو حاجتك، بحيث تبقي عينك على الجائزة أثناء مناقشة إيجابيات وسلبيات فكرتك الكبيرة.

نظرًا لأنه ليس ملف Excel، نوصي باستخدام مستند Word هذا كورقة عمل قابلة للطباعة. اطبعها واستخدمها في اجتماع العصف الذهني التالي الذي ستعقده شخصيًا. ضع قائمة بجميع الإيجابيات، وحدد قيمة (أو وزنًا)، واجمع كل شيء في النهاية لترى ما إذا كان عليك أن تقرر المضي قدمًا. تنزيل هذا النموذج

تسريع عملية اتخاذ القرار باستخدام القوالب

سواء كنت تتخذ مقياس تقييم بسيط أو أهم قرار في حياتك المهنية، فإن نموذج الإيجابيات والسلبيات يسرع بالتأكيد من عملية اتخاذ القرارات. في بعض الأحيان تحتاج إلى اتخاذ قرارات شخصية، ولكن في كثير من الأحيان، ستساعدك هذه الأدوات القوية على اتخاذ قرار موضوعي يدعم نمو الأعمال باستخدام قوالب العصف الذهني المناسبة.

هل أعجبك ما تراه هنا؟ يحتوي ClickUp على العشرات من قوالب الإيجابيات والسلبيات، ولكن هذا مجرد غيض من فيض. لن تجد الكثير من

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