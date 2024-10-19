أفضل 10 برامج لتتبع الوقت لمستخدمي ماك في عام 2025

هل تتساءل أين ذهب يومك عندما تقوم بتسجيل الخروج في المساء؟ سواءً كنت تحاول ترويض الساعة أو أن تصبح قوة إنتاجية, برنامج تتبع الوقت يساعدك على التحكم في يومك وتعيين كل دقيقة قابلة للفوترة.

ليس من الضروري أن يكون تتبع الوقت عملية متطفلة أو مرهقة. فبرامج تتبع الوقت الحالية لنظام التشغيل Mac تجعل من السهل معرفة أين ذهب وقتك وتركيز جهودك على الأماكن التي تحتاج إليها أكثر من غيرها.

دعنا نستكشف أفضل ما في تطبيقات تتبع الوقت ونعثر على أفضلها لمساعدتك في تتبع وقتك دون التعدي على يومك. حتى أن بعض هذه الخيارات تجعل تتبع الوقت ممتعاً!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تتبع الوقت لنظام التشغيل Mac؟

أثناء بحثك عن أفضل تطبيق لتتبع الوقت، هناك بعض الأشياء الأساسية التي يجب أن تتذكرها. هذه العوامل ستجعل استخدام برنامج تتبع الوقت الخاص بك أقل إرهاقًا وتحوله إلى جزء سلس من يوم العمل.

البساطة: ابحث عن واجهات مستخدم بديهية وسهلة التنقل تجعل تتبع الساعات المدفوعة أمرًا سهلاً. من المرجح أن تقوم بذلك (وتقوم به باستمرار) إذا كان ذلك إضافة بسيطة إلى روتينك اليومي

ابحث عن واجهات مستخدم بديهية وسهلة التنقل تجعل تتبع الساعات المدفوعة أمرًا سهلاً. من المرجح أن تقوم بذلك (وتقوم به باستمرار) إذا كان ذلك إضافة بسيطة إلى روتينك اليومي المرونة: اختر برنامجاً لديه القدرة على التبديل بين أجهزة متعددة. على سبيل المثال، قد ترغب في البدء بتتبع مشروع ما على جهاز MacBook الخاص بك ولكنك تحتاج إلى إيقاف المؤقت على جهاز iPad أو iPhone. ميزة أساسية للعاملين عن بُعد لتتبع ساعات العمل من أي مكان!

اختر برنامجاً لديه القدرة على التبديل بين أجهزة متعددة. على سبيل المثال، قد ترغب في البدء بتتبع مشروع ما على جهاز MacBook الخاص بك ولكنك تحتاج إلى إيقاف المؤقت على جهاز iPad أو iPhone. ميزة أساسية للعاملين عن بُعد لتتبع ساعات العمل من أي مكان! عمليات التكامل: ابحث عن برنامج يتكامل مع بقية حزمة التكنولوجيا الخاصة بك. ضع في اعتبارك التطبيقات اليومية التي تستخدمها، مثل إدارة الفريق أو أدوات مراقبة الموظفين، وابحث عن تطبيق تتبع الوقت الذي يتصل بها

ابحث عن برنامج يتكامل مع بقية حزمة التكنولوجيا الخاصة بك. ضع في اعتبارك التطبيقات اليومية التي تستخدمها، مثل إدارة الفريق أو أدوات مراقبة الموظفين، وابحث عن تطبيق تتبع الوقت الذي يتصل بها المعلومات: التقارير الثاقبة تجعل بيانات تتبع وقتك أكثر فائدة. ابحث عن البرامج التي تحلل بيانات وقتك وتقدم رؤى ثاقبة لتصبح أكثر إنتاجية

التقارير الثاقبة تجعل بيانات تتبع وقتك أكثر فائدة. ابحث عن البرامج التي تحلل بيانات وقتك وتقدم رؤى ثاقبة لتصبح أكثر إنتاجية التخصيص: يجب أن يعمل برنامج تتبع الوقت الخاص بك من أجلك ويتكيف مع طريقة عملك. ابحث عن خيارات لتخصيص المؤقتات والتذكيرات والإعدادات لتتكامل بسلاسة أكبر مع سير عملك

أفضل 10 تطبيقات لتتبع الوقت لنظام التشغيل Mac في عام 2024

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة تتكامل بسلاسة مع نظام Mac الخاص بك. وبفضل أداة تعقب الوقت المجانية المدمجة فيه، يمكنك التبديل بسهولة بين سطح المكتب والأجهزة لبدء وإيقاف المؤقت العام!

مع واجهة بديهية تسهل عليك تتبع مشاريعك, تتبع وقت المشروع من ClickUp يساعدك على تحديد ومنع الاختناقات المحتملة في يومك أو معرفة أين يلزم المزيد من المساعدة لإكمال مهمة ما. كما أنه قابل للتكيف بشكل لا يصدق، حيث يعمل مع أصحاب المشاريع المنفردة وكذلك الشركات الكبيرة.

استفد من طريقة عرض عبء العمل في المنصة للحصول على نظرة خاطفة عالية المستوى على ما قام كل عضو من أعضاء الفريق بجدولته للأسبوع أو الشهر القادم. يمكنك إعادة تخصيص الموارد حسب الضرورة ومساعدة الجميع على البقاء على المسار الصحيح مع تجنب الإرهاق المخيف.

ميزات إعداد التقارير في ClickUp مفيدة بشكل خاص. يمكنك تخصيص الجداول الزمنية، والحصول على ملاحظات حول المدة التي تستغرقها مهام معينة، أو تحليل الإدخالات غير القابلة للفوترة.

استخدم قالب تخصيص وقت النقر لبدء العمل بجهودك في تتبع الوقت. إن قالب تتبع الوقت يجعل من السهل عليك معرفة أين تقضي ساعات عملك، وتخصيص الوقت للمهام ذات الأولوية وتبسيط وقتك الإداري.

ClickUp أفضل الميزات

يعمل على جميع أجهزتك، من سطح المكتب إلى الهاتف المحمول

يتكامل مع بقية حزمة التكنولوجيا الخاصة بك

يساعدك على معرفة من لديه وقت متاح ومن يحتاج إلى مساعدة إضافية

قوالب إدارة الوقت إلى يساعدك على تسريع عملك يحتوي على الكثير من ميزات إعداد التقارير للمساعدة في تحسين وقت الفريق من خلال التحليلات



قيود ClickUp

بعض طرق العرض غير متاحة على الهاتف المحمول حتى الآن

قد يكون هناك منحنى تعليمي حاد إذا كنت ترغب في التعمق في ميزات المنصة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. وقت الإنقاذ

عبر وقت الإنقاذ RescueTime هو معزز قوي للإنتاجية حيث تطالبك التنبيهات بإعادة التركيز على مهمة ما إذا بدأ شيء ما في تشتيت انتباهك.

يحظر تطبيق RescueTime المواقع المشتتة للانتباه (مرحباً وسائل التواصل الاجتماعي) لمساعدتك في الحصول على المزيد من الإنتاجية من ساعات تركيزك. يعمل التطبيق بشكل متخفٍّ في خلفية جهازك لتسجيل الوقت الذي تقضيه في التطبيقات والمواقع الإلكترونية المختلفة، ثم يعطيك بعد ذلك تفصيلاً ليومك.

من خلال هذه الرؤية، يمكنك التخطيط ليومك بشكل أفضل والتخلص من المشتتات من أجل تعزيز مهاراتك في إدارة الوقت .

RescueTime أفضل الميزات

تساعدك جلسات التركيز على البقاء على المسار الصحيح من خلال حظر الإشعارات ومواقع الويب المشتتة للانتباه

تتيح لك التنبيهات معرفة متى خرجت عن المهمة وتساعدك على إعادة التوجيه

تخبرك لوحة التحكم سهلة القراءة بالمكان الذي تقضي فيه وقتك وتقدم لك نصائح حول زيادة التركيز

كاشف وقت الخمول

قيود وقت الإنقاذ

لا يوجد تتبع لوقت المشروع، لذلك إذا كان هذا شيء تحتاجه، فسيتعين عليك إقرانه بتطبيق آخر

تسعير تطبيق RescueTime

الإصدار الكلاسيكي شهريًا: 12 دولارًا

الإصدار الكلاسيكي سنويًا: 78 دولارًا

النسخة المحدثة من Rescue Time: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات RescueTime

G2: 4.1/5 (أكثر من 85 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 85 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 130 تقييم)

مكافأة:_

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3. تيم

عبر تيم بالنسبة لبرنامج تتبع الوقت الذي تم تطويره خصيصًا لنظام Mac، يعد Tyme خيارًا رائعًا. حتى أنه يعمل مع Apple Watch لتتبع الوقت أثناء التنقل.

التطبيق سهل الاستخدام للغاية، مع واجهة مستخدم أنيقة لمساعدتك على تتبع مشاريع متعددة.

بالإضافة إلى ذلك، يتناسب النظام الأساسي مع احتياجاتك، بحيث يمكنك تتبع رائد الأعمال أو ساعات العمل الاستشاري أو الحصول على نظرة ثاقبة لما يقوم به فريقك.

يمنحك التصور الممتاز للبيانات لمحة عامة عن عبء العمل والساعات المحجوزة والإيرادات، بحيث يمكنك بسهولة معرفة أين يذهب وقتك وكيفية تحسينه.

تايم أفضل الميزات

مصمم خصيصًا لنظام Mac البيئي، بما في ذلك Apple Watch

القدرة على بدء تتبع الوقت وإيقافه دون فتح التطبيق

تصورات بيانات رائعة لإعطاء نظرة ثاقبة للإنتاجية وعبء العمل

قيود #### تيم

ستحتاج إلى إنشاء مهام لكل شيء تريد تتبعه، وهو ما قد يستغرق وقتاً طويلاً لبعض المستخدمين

تسعير Tyme

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

2.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا

3.99 دولارات لكل مستخدم شهريًا، تُدفع شهريًا

التقييمات والمراجعات

متجر التطبيقات: 4.8/5 (37 تقييمًا)

4. كلوكيفاي

عبر كلوكفايفيClockify هو برنامج شائع لتتبع الوقت لماك الذي تستخدمه العلامات التجارية الكبرى، مثل أمازون وهيوليت باكارد وجوجل. توفر المنصة قابلية ممتازة للتكيف والاتصال عبر الأجهزة ومزامنة البيانات في لوحة تحكم على الويب.

استفد من ميزات Clockify المتعددة لضبط الوقت، مثل التقويم، والجدول الزمني، والمتتبع التلقائي الذي يسجل الوقت الذي يقضيه المستخدم في مختلف المواقع الإلكترونية والتطبيقات. سيعجب المديرون بميزات إعداد التقارير، التي تتيح لك معرفة من يعمل على ماذا وحتى تقدير ميزانيات المشاريع. إنها منصة شاملة مع ميزات قوية لأي مراقب على مدار الساعة.

Clockify أفضل الميزات

يسمح لك متتبع الوقت ببدء وإيقاف المؤقت أو تسجيل الساعات يدويًا

تسمح لك القوالب بتحميل نشاط متكرر لتقليل عدد ساعات العمل الإداري

يسمح وضع Kiosk لعدة أشخاص بتسجيل الوقت على نفس الجهاز باستخدام رقم التعريف الشخصي

تطبيق مجاني لتتبع الوقت

قيود Clockify #### قيود Clockify

الميزات المتقدمة غير متوفرة في الباقة المجانية، مما قد يجبر بعض المستخدمين على الترقية أو البحث في مكان آخر

تسعير كلوكفاي

مجاني للأبد

أساسي : 3.99 دولارات لكل مستخدم، شهريًا، تُدفع سنويًا

: 3.99 دولارات لكل مستخدم، شهريًا، تُدفع سنويًا معيار : 5.49$/للمستخدم الواحد، شهرياً، تُدفع سنوياً

: 5.49$/للمستخدم الواحد، شهرياً، تُدفع سنوياً محترف : 7.99 دولارًا/للمستخدم الواحد، شهريًا، يتم دفعها سنويًا

: 7.99 دولارًا/للمستخدم الواحد، شهريًا، يتم دفعها سنويًا المؤسسات: 11.99 دولارًا أمريكيًا/للمستخدم الواحد، شهريًا، يتم دفعها سنويًا

Clockify التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,600 تقييم)

5. تيميماتور

عبر تيميميتور تعمل منصة Timemator خلف الكواليس وتلتقط تلقائيًا الوقت الذي تقضيه على جهاز Mac الخاص بك.

في نهاية اليوم، يمكنك مراجعة السجل وتخصيص الوقت للمشاريع ببضع نقرات. تتيح لك المنصة أيضًا إنشاء قواعد لتشغيل المؤقتات، مثل فتح ملفات محددة أو تشغيل تطبيقات معينة، لذا لا داعي لتذكر بدء تشغيل المؤقت.

Timemator أفضل الميزات

خيارات تتبع الوقت التقليدية، إلى جانب التتبع التلقائي

تجميع تتبع الوقت حسب المهمة أو المشروع أو العميل أو مجموعة من الميزات

تعيين أسعار بالساعة لمهام معينة وحساب الإيرادات المتوقعة تلقائياً

قيود Timemator

لن يعمل تطبيق ماك الأصلي هذا على نظام ويندوز، لذلك إذا كان لديك فريق عمل يستخدم منصات مختلطة، فستحتاج إلى خيار آخر

تسعير Timememator

7.99 دولارًا تدفع لمرة واحدة لنظام iOS

39 دولارًا تدفع لمرة واحدة لنظام التشغيل Mac (صالح لما يصل إلى جهازين)

تقييمات ومراجعات Timememator

متجر التطبيقات: 4.6/5 (أكثر من 15 تقييمًا)

6. هبستاف

عبر هبستاف تطبيق التتبع التالي لنظام التشغيل Mac هو Hubstaff. فهو يضيف وقت الموظف تلقائياً إلى الفاتورة، حتى لا يضطر الموظفون إلى تذكر القيام بذلك لاحقاً. يمكنك تتبع الوقت حسب المهمة أو المشروع أو أمر العمل أو العميل أو حتى الموقع، ثم إنشاء تقارير زمنية لمراجعة الوقت المنقضي.

تساعد البيانات من Hubstaff في توجيه قرارات المشروع المستقبلية وتبسيط سير العمل. والأفضل من ذلك كله، تعمل المنصة عبر جميع أجهزتك وتتكامل مع تطبيقاتك المفضلة الأخرى ببضع نقرات فقط.

أفضل ميزات Hubstaff

مؤقتات البدء والإيقاف بنقرة واحدة لتتبع الوقت بسهولة

جداول زمنية تلقائية لإعطاء تفاصيل مفصلة عن كيفية قضاء وقتك

ساعة توقيت GPS، والتي يمكنك تحديد موقعها الجغرافي لتسجيل الدخول والخروج تلقائياً

قيود Hubstaff

ليس هناك الكثير من خيارات التخصيص مقارنةً بتطبيقات تتبع الوقت الأخرى في هذه القائمة

تسعير Hubstaff

مجاناً : مجاني لمستخدم واحد

: مجاني لمستخدم واحد Desk Starter : 5.83 دولار لكل مستخدم شهريًا، 2 مستخدم كحد أدنى

: 5.83 دولار لكل مستخدم شهريًا، 2 مستخدم كحد أدنى Desk Pro : 8.83 دولارات لكل مستخدم شهرياً، 2 مستخدم كحد أدنى

: 8.83 دولارات لكل مستخدم شهرياً، 2 مستخدم كحد أدنى المؤسسة: اتصل للحصول على عرض أسعار مخصص

تقييمات ومراجعات Hubstaff

G2: 4.3/5 (أكثر من 420 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 420 تقييم) Capterra: 4.6/5 (1,400+ تقييم)

7. طبيب الوقت

عبر طبيب الوقت يوفر Time Doctor تتبعًا تلقائيًا للوقت يعمل في خلفية نظام Mac الخاص بك، مما يلغي جهود التتبع اليدوي. يلتقط التطبيق لقطات شاشة لسطح المكتب بانتظام أثناء مراقبة الإنتاجية ومراقبة مضيعات الوقت.

تكشف مراجعة بيانات التطبيق عن العوائق والمشتتات التي قد تمنعك أنت أو فريقك من الوصول إلى أهداف الإنتاجية. يمكنك أيضًا الحصول على ميزات قوية لإعداد التقارير، ومراقبة الدردشة، وخيارات تتبع الوقت دون اتصال بالإنترنت لضمان عدم تفويت أي دقيقة.

أفضل ميزات #### Time Doctor

التتبع التلقائي للوقت يراقب الإنتاجية ووقت الاستراحة ويُنشئ تقارير يومية للمراجعة الإدارية

يتكامل مع كشوف المرتبات لتسهيل إعداد تقارير الوقت والمدفوعات

يسمح للموظفين بالتحقق من إحصائيات استخدام وقتهم ومعالجة أي مشتتات تبعدهم عن العمل

قيود برنامج Time Doctor

يعمل التطبيق على الشاشة بدلاً من تشغيله في الخلفية، الأمر الذي قد يجده بعض المستخدمين مشتتاً للانتباه

تسعير تطبيق Time Doctor

أساسي : 5.90 دولار لكل مستخدم شهريًا

: 5.90 دولار لكل مستخدم شهريًا عادي : 8.40 دولار لكل مستخدم شهرياً

: 8.40 دولار لكل مستخدم شهرياً القسط: 16.70 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات طبيب الوقت

G2: 4.4/5 (أكثر من 350 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

8. مغسلة الوقت

عبر مغسلة الوقت هو تطبيق آخر يعمل على نظام ماك، يعمل Time Sink في الخلفية أثناء يوم عملك. في نهاية اليوم، يمكنك مراجعة بيانات Time Sink لمعرفة أين قضيت وقتك وما الذي عملت عليه.

يلتقط التطبيق معلومات عن التطبيقات التي استخدمتها ومتى وكم من الوقت استخدمتها، حتى لا تضطر إلى بدء المؤقِّت وإيقافه في كل مرة تبدأ فيها مهمة ما أو تنهيها. تتتبع المؤقتات اليدوية الوقت الذي قضيته في أنشطة غير متصلة بالإنترنت، مثل إجراء مكالمة هاتفية أو حضور اجتماع شخصي. يغطي Time Sink جميع القواعد.

أفضل ميزات #### Time Sink

التتبع التلقائي للوقت حتى لا تضطر إلى تذكر بدء وإيقاف المؤقتات مع كل مهمة

إنشاء تجمع لتصنيف أنشطتك بسرعة ومعرفة كيف قضيت كل دقيقة من يومك

تصدير التقارير لتحديد الأنماط في وقت عملك على مدار أسابيع أو أشهر

قيود وقت العمل

ميزات محدودة إلى حد ما لإدارة المشاريع

تسعير #### Time Sink Sink

5 دولارات لرخصة صالحة للأبد بالإضافة إلى سنة واحدة على الأقل من التحديثات المجانية

تقييمات ومراجعات برنامج Time Sink Sink

متجر التطبيقات: 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)

9. وقت الشاشة

عبر تفاحة إذا كنت بحاجة إلى أداة تعقب الوقت المجردة، فهناك تطبيق لسطح مكتب ماك يسمى Screen Time. استخدم Screen Time عن طريق تسجيل الدخول إلى حساب مستخدم Mac الخاص بك، والانتقال إلى إعدادات النظام، والنقر على Screen Time في الشريط الجانبي.

يتتبع التطبيق الأجهزة المختلفة ويعطي إحصائيات عن مختلف التطبيقات والفئات. ضع حدوداً لتقليل المشتتات وإبقاء نفسك (أو أطفالك) على المسار الصحيح.

Screen Time أفضل الميزات

مفيد لتتبع وقت الشاشة في التطبيقات

مفيد للتخلص من المشتتات مثل الإشعارات غير الضرورية

رائع لمراقبة وقت الشاشة على جميع أجهزة ماك الخاصة بك

قيود وقت الشاشة

ميزات محدودة للغاية، لذلك لا يوجد مشروع أو تتبع للمهام ولا تكامل مع تطبيقات الإنتاجية الأخرى

قد تكون البيانات غير دقيقة نظرًا لوجود بعض الالتباس حول كيفية تتبع الوقت

تسعير وقت الشاشة

مجاني مع نظام iOS

تقييمات ومراجعات وقت الشاشة

غير متاح

10. في الوقت المناسب

عبر في الوقت المناسب Timely هو متتبع مهام آلي آخر يعمل خلف الكواليس على جهازك. فهو يتتبع مقدار الوقت الذي تقضيه على التطبيقات أو المواقع الإلكترونية ثم يقدم لك سجلاً يومياً دقيقاً لنشاطك. ثم يمكنك تخصيص وقتك لمشاريع مختلفة ومعرفة أين وكيف قضيت يومك.

يتميز بواجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام، لذا فإن استخدامه يستغرق ثوانٍ من يومك. وفي المقابل، تحصل في المقابل على ملاحظات قيمة عن الإنتاجية والاستخدام لنفسك أو لفريقك بأكمله.

في الوقت المناسب أفضل الميزات

سهولة التكامل مع التطبيقات الأخرى في مجموعتك التقنية

إنشاء الجداول الزمنية والجداول الزمنية تلقائيًا

يوفر بيانات دقيقة عن الميزانية ومعدلات المشروع

القيود الزمنية

خيارات خدمة العملاء المحدودة

التسعير في الوقت المناسب

البناء يبدأ من 20 دولاراً شهرياً

ارفع: يبدأ من 30 دولارًا شهريًا

ابتكر: يبدأ من 35 دولاراً شهرياً

التقييمات والمراجعات في الوقت المناسب

G2: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 650 تقييم)

حافظ على المسار الصحيح في كل مرة مع ClickUp

سواء أكنت فريقًا صغيرًا أم شركة ضخمة، فإن إدارة تتبع الوقت لكل مشروع قد يبدو مرهقًا. ولكن لا يجب أن يكون كذلك. مع ClickUp، لديك أدوات قوية لتتبع الوقت في متناول يدك. جرّبها اليوم مجاناً!