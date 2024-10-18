أفضل 10 برامج لتتبع الوقت للمطورين في عام 2025

يعد تتبع عدد ساعات عملك أمرًا مهمًا لأي محترف أو موظف مستقل - لكن مطوري البرامج لديهم بعض العوامل الإضافية التي يجب مراعاتها. لا تحتاج فقط إلى تتبع العدد الإجمالي لساعات العمل فحسب، بل تحتاج أيضاً إلى تتبع الساعات المدفوعة للعملاء الأفراد ومراقبة عدد ساعات العمل بشكل عام

/blog?p=45706 ميزانية المشروع

.

جداول بيانات وجداول بيانات Excel والجداول الزمنية ليست مناسبة لهذه المهمة. استخدم

تتبع وقت المشروع

أداة لمطوري البرامج لتتبع ساعات العمل وتبسيط عملية إعداد الفواتير. اطّلع على عرضنا لأفضل برامج تتبع الوقت للمطورين للبدء في العمل.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج تتبع الوقت للمطورين؟

يعتمد أفضل برنامج لتتبع الوقت بالنسبة لك على حجم فريقك واستراتيجية إدارة مشروعك. على سبيل المثال

فريق تطوير رشيق

سيكون له مجموعة مختلفة من المتطلبات عن الموظف المستقل الذي يعمل لحساب عدة عملاء.

فيما يلي بعض الأشياء التي يجب البحث عنها عند اختيار حل تطبيق لتتبع الوقت من أجل

فريق البرمجيات

:

الأتمتة: تستخدم أفضل أدوات تتبع الوقت الأتمتة لتتبع ساعات العمل. يتيح التتبع التلقائي للوقت لأعضاء الفريق الدخول في المنطقة دون الحاجة إلى تذكر إضافة ساعات عملهم يدويًا أو معدلات ساعات العمل بالساعة.

تستخدم أفضل أدوات تتبع الوقت الأتمتة لتتبع ساعات العمل. يتيح التتبع التلقائي للوقت لأعضاء الفريق الدخول في المنطقة دون الحاجة إلى تذكر إضافة ساعات عملهم يدويًا أو معدلات ساعات العمل بالساعة. عمليات التكامل: يجب أن تتكامل أداة تتبع الوقت مباشرة مع /blog?p=3892 إدارة المهام وأدوات إعداد الفواتير لتسهيل عملية إصدار الفواتير للعملاء.

يجب أن تتكامل أداة تتبع الوقت مباشرة مع /blog?p=3892 إدارة المهام وأدوات إعداد الفواتير لتسهيل عملية إصدار الفواتير للعملاء. التخصيص: هل لديك نظام معقد من المهام والمهام الفرعية لتتبعها؟ ابحث عن أداة تتبع الوقت القابلة للتخصيص لمزيد من المرونة التي يمكن أن تمنحك تقارير مفصلة وتقسيمات للساعات القابلة للفوترة وميزات إدارة الوقت لمعرفة ما إذا كان مطور البرامج يقضي وقتاً أقل أو أكثر من اللازم في مشروع ما.

هل لديك نظام معقد من المهام والمهام الفرعية لتتبعها؟ ابحث عن أداة تتبع الوقت القابلة للتخصيص لمزيد من المرونة التي يمكن أن تمنحك تقارير مفصلة وتقسيمات للساعات القابلة للفوترة وميزات إدارة الوقت لمعرفة ما إذا كان مطور البرامج يقضي وقتاً أقل أو أكثر من اللازم في مشروع ما. الخصوصية: /blog?p=69322 أدوات مراقبة موظفي ماك التي تلتقط لقطات للشاشة أو تسجل ضغطات المفاتيح قد تبدو منتهكة لخصوصية أعضاء فريقك. ابحث عن حلول تتبع الوقت التي توفر تقارير مفصلة مع احترام خصوصية الموظفين.

/blog?p=69322 أدوات مراقبة موظفي ماك التي تلتقط لقطات للشاشة أو تسجل ضغطات المفاتيح قد تبدو منتهكة لخصوصية أعضاء فريقك. ابحث عن حلول تتبع الوقت التي توفر تقارير مفصلة مع احترام خصوصية الموظفين. عبر المنصات: اختر برنامج تتبع الوقت مع تطبيقات سطح المكتب والأجهزة المحمولة حتى يتمكن أعضاء الفريق عن بُعد من تسجيل الوقت من أي جهاز يعمل بنظام أندرويد أو ماك أو لينكس. ومن المفيد أن يكون لديك تكامل مع برنامج تتبع النفقات لضمان التزامك بالميزانية أثناء إدارة المشاريع.

## أفضل 10 برامج لتتبع الوقت للمطورين لاستخدامها في عام 2024

يمكن أن يساعدك تتبع الوقت الفعال في كل شيء بدءاً من

/blog?p=13826 التخطيط للسباق السريع

للتنقل

/blog?p=52692 قيود الموارد

. إليك 10 أدوات برمجية لتتبع الوقت يحتاج مطور البرامج إلى معرفتها في عام 2024:

1.

ClickUp

تتبع الوقت وتعيين التقديرات وإضافة الملاحظات وعرض تقارير عن وقتك من أي مكان باستخدام المؤقت العام في ClickUp

ClickUp عبارة عن منصة لإدارة المهام تقدم مجموعة واسعة من أدوات تعاونية التي يمكن أن تساعد في تتبع الوقت و

/blog?p=51429 إدارة الفريق

. ستجد أدوات سهلة الاستخدام مثل

ClickUp Whiteboards

و

المسافات

بالإضافة إلى عمليات التكامل مع العشرات من

/blog?p=6165 أدوات إدارة المشاريع

من خلال واجهة برمجة تطبيقات ClickUp.

عندما يتعلق الأمر بتتبع الوقت للمطورين، لا يمكنك فقط تتبع ساعات العمل من أي جهاز، بل يمكنك ربط ساعات العمل بالمهام في سير عمل ClickUp في الوقت الفعلي. يمكنك أيضًا استيراد الجداول الزمنية من تطبيقات أخرى حتى تتمكن من الحصول على تقارير دقيقة عن الوقت طوال يوم العمل وتعديل إدخالات الوقت أو الموافقة عليها.

يوفر ClickUp أيضًا موارد مفيدة مثل

/blog?p=49290 قوالب تتبع الوقت

مع حقول مخصصة وطرق عرض متعددة لمزيد من المرونة. من المخططات البسيطة لتتبع الوقت إلى مخططات جانت، استخدم قوالب ClickUp لتبسيط العمليات وتحسين ربحيتك.

أفضل ميزات ClickUp

مؤقت عالمي: يمكن أن يؤدي تعدد المهام إلى إعاقة تطبيقات تتبع الوقت الأقل تقدمًا. ولكن مع المؤقت العام لـ ClickUp، يمكنك التنقل بين المهام وتتبع الوقت بسهولة لمراقبة تقدم المشروع.

يمكن أن يؤدي تعدد المهام إلى إعاقة تطبيقات تتبع الوقت الأقل تقدمًا. ولكن مع المؤقت العام لـ ClickUp، يمكنك التنقل بين المهام وتتبع الوقت بسهولة لمراقبة تقدم المشروع. وظيفة الهاتف المحمول : يمكن لأعضاء فريقك تسجيل ساعات عملهم من أي جهاز ببضع نقرات فقط، بما في ذلك تطبيق سطح المكتب وتطبيق الهاتف المحمول وامتداد الويب Chrome.

: يمكن لأعضاء فريقك تسجيل ساعات عملهم من أي جهاز ببضع نقرات فقط، بما في ذلك تطبيق سطح المكتب وتطبيق الهاتف المحمول وامتداد الويب Chrome. /blog?p=8919 تخصيص الموارد : البرمجيات /blog?p=55711 فريق التطوير يحتاج القادة إلى تحريك وتعديل أولويات فرقهم لضمان حصول جميع المشاريع على الاهتمام الذي تحتاجه. يجعل ClickUp الأمر سهلاً مع طريقة عرض عبء العمل لمعرفة كيف يستخدم كل فرد في الفريق وقته.

قيود ClickUp

بالنسبة لأداة تعقب الوقت البسيطة، فإن خيارات التخصيص في هذه الأداة والعديد من الأدوات المتقدمة /blog?p=1964 برنامج إدارة المشاريع قد تكون الميزات أكثر من اللازم لحالات الاستخدام البسيطة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. الحصاد

عبر

الحصاد

/blog?p=57889 الحصاد

هو أداة لتتبع الوقت للمطورين مع ميزات متقدمة لإعداد التقارير، حتى تتمكن من مراقبة ميزانيتك وقدرة فريقك وغير ذلك. شاهد كيف يتم إنفاق وقت الموظفين، وأي أعضاء الفريق قد أخذوا الكثير من العمل (أو القليل جداً).

يقدم Harvest خطة مجانية مع ما يصل إلى مقعد مستخدم واحد ومشروعين، بينما تدعم خطة Pro عدد غير محدود من المقاعد والمشاريع. يمكنك تجربة Harvest مع نسخة تجريبية مدتها 30 يوماً دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.

أفضل الميزات #### حصاد أفضل الميزات

مدمج فواتير مدمجة : يقدم Harvest وظيفة الفواتير والدفع حتى تتمكن من تتبع الوقت وقبول المدفوعات عبر Stripe أو PayPal.

يقدم Harvest وظيفة الفواتير والدفع حتى تتمكن من تتبع الوقت وقبول المدفوعات عبر Stripe أو PayPal. عمليات التكامل: يعمل Harvest مع أدوات المحاسبة، مثل Xero و QuickBooks، حتى لا تضطر إلى استيراد فواتيرك يدويًا. إن /blog?p=14060 أداة إدارة الوقت تعمل أيضًا مع /blog?p=58526 أدوات إدارة مشاريع البرمجيات مثل Trello و Asana و Slack.

قيود حصاد

خطط تسعير محدودة

تسعير حصاد

مجانًا

الإيجابيات: تبدأ من 10.80 دولارًا أمريكيًا للمقعد الواحد شهريًا

تقييمات ومراجعات هارفيست

G2: 4.3/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

3. هبستاف

عبر

هبستاف

يقدم Hubstaff برنامج تتبع الوقت الجاهز للمؤسسات للمبرمجين، مع أدوات إدارة الوقت لمراقبة الموظفين، وتحليلات القوى العاملة، وإدارة المشاريع، وكلها مدمجة فيه. يمكنك إنشاء جداول زمنية عبر الإنترنت، واستخدام تطبيق ساعة الوقت على الهاتف المحمول، وحتى استخدام تتبع الوقت المستند إلى الموقع لمعرفة متى يسجل الموظفون وقتهم في موقع عمل معين.

يتضمن برنامج إدارة المشاريع في Hubstaff تتبع الوقت وتتبع النفقات، بينما تدعم أدوات تحليلات القوى العاملة تتبع الرواتب والفواتير.

أفضل ميزات Hubstaff

إعداد لمدة دقيقة واحدة : يدعي Hubstaff أنه لا يوجد منحنى تعليمي لتتبع الوقت حتى تتمكن من بدء العمل دون أي تأخير

: يدعي Hubstaff أنه لا يوجد منحنى تعليمي لتتبع الوقت حتى تتمكن من بدء العمل دون أي تأخير تتبع النفقات: يمكنك تعيين الميزانيات والحدود الزمنية لمشاريع معينة حتى لا يبالغ فريقك في العمل مع عميل متطلب

قيود Hubstaff

قد تكون بعض ميزات تعقب الوقت متقدمة جدًا بالنسبة للفرق الصغيرة

أدوات مراقبة الموظفين قد تكون مفرطة

تسعير Hubstaff

الوقت مجانًا: 0 دولار لمستخدم واحد

0 دولار لمستخدم واحد وقت البدء: يبدأ من 5.83 دولار لكل مستخدم شهريًا

يبدأ من 5.83 دولار لكل مستخدم شهريًا الوقت احترافي: يبدأ من 8.33 دولار لكل مستخدم شهريًا

يبدأ من 8.33 دولار لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Hubstaff

G2: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1400 تقييم)

4. طبيب الوقت

عبر

طبيب الوقت

Time Doctor هو حل لتتبع الوقت يلبي احتياجات مجموعة واسعة من الفرق، بما في ذلك الفرق البعيدة والمختلطة وشركات تعهيد العمليات التجارية (BPO). يتكامل Time Doctor مع الأدوات المالية مثل FreshBooks وADP، بالإضافة إلى أدوات تطوير البرمجيات مثل Azure DevOps وGitHub.

يمكن للموظفين استخدام تطبيق Time Doctor 2 للأجهزة المحمولة لتتبع ساعات العمل أو تثبيت إضافة كروم أو إضافة فايرفوكس في متصفحهم.

استخدم أدوات كشوف المرتبات المدمجة لاختيار عملتك وفترة دفع الرواتب، وتصدير كل شيء كملف CSV لسهولة الاستيراد إلى منصات الدفع الخارجية.

أفضل الميزات #### Time Doctor

حلول مرنة: Time Doctor مناسب لفرق العمل عن بُعد وفرق العمل الخارجي

Time Doctor مناسب لفرق العمل عن بُعد وفرق العمل الخارجي الأمان والامتثال: برنامج أداة تعقب الوقت على مستوى المؤسسات متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات وقانون HIPAA، كما أنه متوافق مع القانون العام لحماية البيانات والملكية الفكرية (GDPR) ووقت تشغيله بنسبة 99%

قيود أداة Time Doctor

قد تكون أدوات مراقبة الفريق مفرطة

تسعير #### تسعير Time Doctor

الأساسي: يبدأ من 5.90 دولار لكل مستخدم شهرياً

يبدأ من 5.90 دولار لكل مستخدم شهرياً المعيار: يبدأ من 8.40 دولار لكل مستخدم شهريًا

يبدأ من 8.40 دولار لكل مستخدم شهريًا القسط: يبدأ من 16.70 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات طبيب الوقت

G2: 4.4/5 (أكثر من 350 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

5. كليك تايم

عبر

وقت النقر

يوفر ClickTime جداول زمنية قابلة للتخصيص بشكل كبير للمطورين، مع حقول مخصصة، وأذونات المستخدم، ومساحة للملاحظات في كل سجل زمني. ستحصل أيضًا على أدوات تتبع العمل الإضافي، وتتبع النفقات، وأدوات الإجازات حتى تتمكن من تتبع كل جانب من جوانب مشروعك.

تتضمن الميزات المدمجة لتتبع الوقت تطبيقًا للجوال وساعة إيقاف وتذكيرات تلقائية لتحسين الدقة وضمان عدم إغفال أي شيء.

ClickTime أفضل الميزات

تتبع الوقت المستقطع: تتبع الإجازات المرضية المتراكمة ووقت الإجازة حتى تتمكن من حساب غياب الموظفين بشكل أفضل

تتبع الإجازات المرضية المتراكمة ووقت الإجازة حتى تتمكن من حساب غياب الموظفين بشكل أفضل تخطيط القوى العاملة: تقدير الوقت الذي ستحتاج إليه لإكمال مشروع ما بناءً على البيانات التاريخية ومخرجات الموظفين

قيود وقت النقر

منحنى تعلم أكثر حدة من بعض البدائل

تسعير ClickTime

البداية: تبدأ من 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا

تبدأ من 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا الفريق: يبدأ من 13 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

يبدأ من 13 دولارًا لكل مستخدم شهريًا الممتاز: يبدأ من 24 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

يبدأ من 24 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات تطبيق ClickTime

G2: 4.6/5 (أكثر من 650 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 650 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

6. في الوقت المناسب

عبر في الوقت المناسب يعدك تطبيق Timely بأدوات "مدعومة بالذكاء الاصطناعي" لتتبع الوقت حتى تتمكن من أتمتة المزيد من العملية والحصول على نتائج أكثر دقة. يقوم Timely تلقائيًا بتسجيل الساعات تلقائيًا حتى لا يضطر أعضاء فريقك إلى كسر تركيزهم لتتبع الوقت يدويًا.

على عكس بعض تطبيقات تتبع الوقت، يصف Timely نفسه بأنه "مقاوم للزحف بنسبة 100%" ولا يتضمن أدوات للقطات الشاشة أو مراقبة ضغطات المفاتيح. يعد Timely رائعًا أيضًا للعاملين المستقلين الذين يتتبعون الوقت حيث يمكنك تسجيل المهام بمعدلات مختلفة بالساعة للحصول على فواتير دقيقة.

أفضل ميزات Timely

عمليات التكامل : يحتوي Timely على واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة تجعل من السهل دمج البرنامج مع GitHub وJira وأدوات أخرى لمطوري الويب

يحتوي Timely على واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة تجعل من السهل دمج البرنامج مع GitHub وJira وأدوات أخرى لمطوري الويب الخصوصية: يمكن للمستخدمين تحديد معلومات الإنتاجية التي يرغبون في مشاركتها مع الآخرين حتى لا يشعر أعضاء فريقك بأنهم مراقبون في مكان العمل

القيود الزمنية

نقص أدوات مراقبة الموظفين

التسعير في الوقت المناسب

البداية: تبدأ من 9 دولارات لكل مستخدم شهريًا

تبدأ من 9 دولارات لكل مستخدم شهريًا القسط: يبدأ من 16 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

يبدأ من 16 دولارًا لكل مستخدم شهريًا غير محدود: يبدأ من 22 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

يبدأ من 22 دولارًا لكل مستخدم شهريًا غير محدود+: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات في الوقت المناسب

G2: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

7. ديسك تايم

عبر وقت المكتب يتميز DeskTime بالتتبع التلقائي للوقت وتتبع وقت الخمول وتتبع وقت المشروع والمزيد. يمكن للمستخدمين ضبط مؤقت بومودورو لتحسين إنتاجيتهم أو تشغيل ميزة الوقت الخاص لاستخدام أجهزتهم في غير أوقات العمل في أوقات فراغهم.

تتضمن بعض الخطط جدولة المناوبات وتقويم الغياب، ويمكنك دمج DeskTime مع أدوات أخرى مثل تقويم Google و Microsoft Outlook.

أفضل ميزات DeskTime

سعر معقول التسعير : يمكن للمستخدمين الأفراد استخدام DeskTime Lite مجانًا، وحتى خطط المؤسسات تبلغ 20 دولارًا معقولاً لكل مستخدم مع الاشتراك الشهري

: يمكن للمستخدمين الأفراد استخدام DeskTime Lite مجانًا، وحتى خطط المؤسسات تبلغ 20 دولارًا معقولاً لكل مستخدم مع الاشتراك الشهري حساب التكلفة: يمكن لـ DeskTime تقدير تكلفة المشروع بناءً على أسعار الساعة التي حددتها لفريقك

قيود برنامج DeskTime

عمليات تكامل محدودة مع جهات خارجية مقارنة بالأدوات الأخرى

تسعير #### تسعير DeskTime

DeskTime Lite: 0 دولار لمستخدم واحد

0 دولار لمستخدم واحد المحترف: يبدأ من 6.42 دولار لكل مستخدم شهريًا

يبدأ من 6.42 دولار لكل مستخدم شهريًا القسط: يبدأ من 9.17 دولار لكل مستخدم شهريًا

يبدأ من 9.17 دولار لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: يبدأ من 18.33 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات DeskTime

G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

8. تيمديك

عبر فريق العمل يقدم Teamdeck برنامج إدارة الموارد، والذي يتضمن جدولة الفريق وتتبع الوقت وتخطيط المشروع وغير ذلك. يمكنك استخدامه لتقييم مدى توافر الفريق، وإدارة طلبات الإجازات، وتخصيص العدد المناسب من أعضاء الفريق لكل مشروع.

تجعل واجهة برمجة تطبيقات Teamdeck من السهل استخدامها إلى جانب أدوات أخرى. يمكنك إنشاء روبوت Slack للنشر حول تحديثات المشروع أو تسجيل أحداث التقويم تلقائياً كساعات عمل. استخدم تقويم الهاتف المحمول وتطبيق تتبع الوقت للوصول إلى Teamdeck أثناء التنقل.

أفضل ميزات Teamdeck

عمليات التكامل : استخدم واجهة برمجة تطبيقات Teamdeck لمشاركة البيانات مع /blog?p=51035 أدوات الإنتاجية وتحديد /blog?p=52692 قيود الموارد

: استخدم واجهة برمجة تطبيقات Teamdeck لمشاركة البيانات مع /blog?p=51035 أدوات الإنتاجية وتحديد /blog?p=52692 قيود الموارد إدارة الإجازات: يمكن لأعضاء الفريق طلب إجازة أو عرض تفاصيل إجازاتهم باستخدام تكامل Slack

قيود Teamdeck

أسعار معقولة، ولكن خيارات الترقية قليلة

تسعير Teamdeck

المورد الأساسي : يبدأ من 0.90 دولار شهريًا

: يبدأ من 0.90 دولار شهريًا عضو الفريق : يبدأ من 3.60 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Teamdeck:

G2: 4.4/5 (أكثر من 5 تقييمات)

4.4/5 (أكثر من 5 تقييمات) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 40 تقييم)

9. تيمبو

عبر

تيمبو

يوفر Tempo جداول زمنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من تتبع الوقت بشكل أكثر دقة وبجهد أقل. يمكن لأعضاء الفريق الحصول على إدخالات الوقت المقترحة بناءً على أحداث التقويم أو مشكلات Jira التي تم تسجيلها مؤخراً. يمكنهم أيضًا تشغيل امتداد Tempo Chrome.

يبدأ السعر من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم للحصول على ترخيص سحابي للجداول الزمنية. تكلف أدوات المخطط ومتعقب التكاليف 10 دولارات إضافية لكل منهما. ستحتاج أيضًا إلى ترخيص Jira لكل مستخدم لـ Tempo. يتم حساب تسعير الخادم وتسعير مركز البيانات بشكل مختلف.

Tempo أفضل الميزات

آلي تتبع الوقت : تتبع الساعات المدفوعة بدقة أكبر مع إدخالات الوقت المقترحة من Jira وتقويم Google

: تتبع الساعات المدفوعة بدقة أكبر مع إدخالات الوقت المقترحة من Jira وتقويم Google سلاك التكامل: استخدم تطبيق Tempo لتطبيق Slack لتسجيل الساعات دون الحاجة إلى فتح Tempo مباشرةً

قيود Tempo

التسعير المعقد

يجب أن يكون لديك تراخيص Jira

تسعير تيمبو

10 دولارات شهريًا لمنتج واحد وما يصل إلى 10 تراخيص سحابية (يزيد السعر مع عدد المنتجات والتراخيص)

تقييمات ومراجعات Tempo

G2: 4.4/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 90 تقييمًا) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 190 تقييم)

10. تايم كامب

عبر

تايم كامب

يقدم TimeCamp تقارير الحضور وتتبع الإنتاجية والفواتير وغيرها من برامج تتبع الوقت للمبرمجين والمطورين. يمكنك التبديل بين طرق عرض التقويم والجدول الزمني لسهولة الرؤية والاطلاع على إجمالي الساعات التي قضاها في المشروع.

تدعم الباقة المجانية عددًا غير محدود من المستخدمين والمشاريع، لكنك ستحتاج إلى الترقية للحصول على ميزات مثل تقريب الوقت وتتبع الإنتاجية وإعداد الميزانية.

TimeCamp أفضل الميزات

تتبع الحضور: يمكن ل TimeCamp تتبع أيام الإجازات المرضية وأوقات الإجازات وغيرها من حالات الغياب لتقليل الأعمال الورقية للموارد البشرية

يمكن ل TimeCamp تتبع أيام الإجازات المرضية وأوقات الإجازات وغيرها من حالات الغياب لتقليل الأعمال الورقية للموارد البشرية عمليات التكامل : استخدم أكثر من 100 تكامل للتطبيقات أو ملحق متصفح Chrome

قيود TimeCamp

الميزات الرئيسية تتطلب خطة Pro

تسعير #### TimeCamp

خطة مجانية للأبد

البداية: تبدأ من 2.99 دولار لكل مستخدم شهريًا

تبدأ من 2.99 دولار لكل مستخدم شهريًا الأساسية: تبدأ من 6.99 دولار لكل مستخدم شهريًا

تبدأ من 6.99 دولار لكل مستخدم شهريًا الإحترافية: تبدأ من 9.99 دولار لكل مستخدم شهريًا

تبدأ من 9.99 دولار لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات مخيم تايم كامب

G2: 4.7/5 (190+ تقييم)

4.7/5 (190+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 580 تقييم)

وفّر الوقت والمال مع برنامج تتبع الوقت

تسجيل ساعات العمل يدويًا يفتح الباب أمام الجداول الزمنية غير الدقيقة والساعات الضائعة - ولكن المراقبة الزائدة تجعل أعضاء الفريق يشعرون وكأن هناك من يراقبهم أثناء عملهم.

من خلال اختيار برنامج تتبع الوقت المناسب للمطورين لديك، ستضمن حصولك على كل ساعة عمل مدفوعة الأجر مع منح أعضاء فريقك الاستقلالية التي يحتاجونها ليكونوا منتجين.

قم بتنزيل تطبيق ClickUp

وابدأ في تتبع وقتك اليوم.