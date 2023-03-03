عد براءات الاختراع: الولايات الأمريكية الأكثر اختراعًا في الولايات المتحدة الأمريكية

وفي الولايات المتحدة، فإن أولئك الذين يستطيعون أن يحلموا بأفضل أداة لتحسين حياة الآخرين في الولايات المتحدة غالبًا ما يرسخون أسماءهم في حجر التاريخ.

وتبدأ هذه العملية بالتقدم بطلب للحصول على براءة اختراع. فبراءة الاختراع تمنح الفرد أو الشركة حقوقاً حصرية لبيع الاختراع أو الاستفادة منه. كما أنها تمنحهم أيضاً الحق في مقاضاة شخص آخر أو شركة أخرى إذا اعتقدوا أن الطرف الآخر يستفيد بشكل غير مشروع من فكرة حصلوا على براءة اختراعها.

تم إيداع أكثر من 200,000 طلب براءة اختراع في جميع أنحاء الولايات الخمسين وواشنطن العاصمة في السنة المالية 2022. بعض قال المحللون إن نشاط براءات الاختراع العالمي انخفض في النصف الثاني من عام 2022، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي والاضطرابات الناجمة عن كوفيد-19.

باستخدام بيانات من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية و مكتب الإحصاء التقديرات السكانية, انقر فوق صنفت الولايات ال 15 الأولى من حيث عدد براءات الاختراع الجديدة المودعة للفرد الواحد في السنة المالية 2022، والتي استمرت حتى نهاية سبتمبر.

العديد من الولايات التي تتصدر سباق براءات الاختراع هي أيضًا مراكز تكنولوجية. ولاية كاليفورنيا، موطن وادي السيليكون وقلب صناعة التكنولوجيا، هي الولاية رقم 1 من حيث عدد براءات الاختراع المودعة في عام 2022.

فهي موطن شركات ضخمة مثل آبل وجوجل وفيسبوك، حيث تنعش ميزانيات الأبحاث التي تقدر بمليارات الدولارات الابتكار. وقد سجلت الولاية ستة أضعاف عدد براءات الاختراع التي سجلتها الولاية التي تليها في الترتيب الأول من حيث إجمالي طلبات براءات الاختراع العام الماضي.

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15. كارولينا الشمالية

عبر كانفا

طلبات براءات الاختراع الجديدة، السنة المالية 2022 : 6.01 براءة اختراع لكل 10,000 مقيم

: 6.01 براءة اختراع لكل 10,000 مقيم إجمالي طلبات براءات الاختراع الجديدة، السنة المالية 2022 : 6,433

: 6,433 طلبات مواصلة فحص براءات الاختراع، 2022: 1,878

في العقد الماضي، كانت ولاية كارولينا الشمالية، وهي قاعدة عمليات رئيسية للصناعة المصرفية في الولايات المتحدة، نقطة ساخنة لبراءات اختراع أجهزة وبرامج الكمبيوتر وغيرها من الاختراعات المتعلقة بالاتصالات. وتعد شركة هانيويل، وبنك أوف أمريكا، وجامعة ديوك، وجامعة ولاية كارولينا الشمالية من أكبر مالكي براءات الاختراع في الولاية.

عظم:

_هريف/ https://clickup.com/blog/top-patent-earner-in-each-state// _أعلى الحاصلين على براءات الاختراع حسب الولاية* *%/%href/_

14. يوتا

عبر كانفا

طلبات براءات الاختراع الجديدة، السنة المالية 2022 : 6.25 براءة اختراع لكل 10,000 مقيم

: 6.25 براءة اختراع لكل 10,000 مقيم إجمالي طلبات براءات الاختراع الجديدة، السنة المالية 2022 : 2,114

: 2,114 طلبات مواصلة فحص براءات الاختراع، 2022: 669

لا تشتهر المناطق الجبلية الغربية بنشاط براءات الاختراع باستثناء منطقة دنفر، وفقًا لإيداعات مكتب براءات الاختراع الأمريكي في السنوات العشر الماضية. ولكن في ولاية يوتا، فإن الاختراعات الأكثر شيوعًا التي تحصل على براءات اختراع هي تلك الموجودة في مجال الأدوية الطبية والجراحية والصيدلانية.

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13. ميشيغان

عبر كانفا

طلبات براءات الاختراع الجديدة، السنة المالية 2022 : 6.66 براءة اختراع لكل 10,000 مقيم

: 6.66 براءة اختراع لكل 10,000 مقيم إجمالي طلبات براءات الاختراع الجديدة، السنة المالية 2022 : 6,680

: 6,680 طلبات مواصلة فحص براءات الاختراع، 2022: 1,310

تحدث غالبية نشاط طلبات براءات الاختراع في منطقة آن أربور في ميشيغان، وفقًا لبيانات مكتب براءات الاختراع الأمريكي. كما تعد براءات اختراع الأدوية الصيدلانية، وأجهزة وبرامج الكمبيوتر، ومحركات السيارات من القطاعات الشائعة للابتكار. تحتفظ شركات فورد وجنرال موتورز وكرايسلر بمقرات رئيسية في ميشيغان.

12. نيو هامبشاير

عبر كانفا

طلبات براءات الاختراع الجديدة، السنة المالية 2022 : 6.79 براءة اختراع لكل 10,000 مقيم

: 6.79 براءة اختراع لكل 10,000 مقيم إجمالي طلبات براءات الاختراع الجديدة، السنة المالية 2022 : 948

: 948 طلبات مواصلة فحص براءات الاختراع، 2022: 367

تتصدر طلبات براءات الاختراع في نيو هامبشاير شركة BAE Systems، وهي شركة مقاولات دفاعية وشركة طيران مقرها لندن ولها حضور كبير في الولاية. تشمل تكنولوجيا تخزين المعلومات والبرمجيات والاتصالات غالبية براءات الاختراع في الولاية.

11. كونيتيكت

عبر كانفا

طلبات براءات الاختراع الجديدة، السنة المالية 2022 2**2: 7.16 براءة اختراع لكل 10,000 من السكان

2**2: 7.16 براءة اختراع لكل 10,000 من السكان إجمالي طلبات براءات الاختراع الجديدة، السنة المالية 2022 2: 7.16 براءة اختراع لكل 10,000 شخص 2,598

2: 7.16 براءة اختراع لكل 10,000 شخص 2,598 طلبات لمواصلة فحص براءات الاختراع، 2022: 2,598 947

إن أكبر مالكي براءات الاختراع في ولاية كونيتيكت هم شركة يونايتد تكنولوجيز كورب United Technologies Corp، تليها شركة رايثيون تكنولوجيز للمقاولات الدفاعية وشركة أوتيس للمصاعد. لم تعد شركة UTC موجودة، على الرغم من أن براءات الاختراع الخاصة بها لا تزال مدرجة في قاعدة بيانات مكتب براءات الاختراع الأمريكي. اندمجت الشركة مع ريثيون في عام 2020.

10. كولورادو

عبر كانفا

طلبات براءات الاختراع الجديدة، السنة المالية 2022 : 7.25 براءة اختراع لكل 10,000 مقيم

: 7.25 براءة اختراع لكل 10,000 مقيم إجمالي طلبات براءات الاختراع الجديدة، السنة المالية 2022 : 4,236

: 4,236 طلبات مواصلة فحص براءات الاختراع، 2022: 1,168

يأتي نصيب الأسد من براءات الاختراع المودعة في كولورادو من منطقتي دنفر وبولدر. تُعد شركة جونز مانفيل لمواد البناء المملوكة لشركة بيركشاير هاثاواي وجامعة كولورادو من كبار مالكي براءات الاختراع التقنية في الولاية، بما في ذلك في مجال الاتصالات.

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9. واشنطن العاصمة

عبر كانفا

طلبات براءات الاختراع الجديدة، السنة المالية 2022 : 7.41 براءة اختراع لكل 10,000 مقيم

: 7.41 براءة اختراع لكل 10,000 مقيم إجمالي طلبات براءات الاختراع الجديدة، السنة المالية 2022 : 498

: 498 طلبات مواصلة فحص براءات الاختراع، 2022: 172

تُعد البحرية الأمريكية والجيش الأمريكي ووكالة ناسا أكبر ثلاثة مالكين لبراءات الاختراع في عاصمة الولاية. وتأتي براءة الاختراع الأكثر استشهادًا بها في الولاية من شركة Nano Resources Limited، التي قدمت براءة اختراع لحماية طريقتها في الخدمات المصرفية الإلكترونية للأفراد في عام 1993، وفقًا لبيانات مكتب براءات الاختراع الأمريكي.

8. ديلاوير

عبر كانفا

طلبات براءات الاختراع الجديدة، السنة المالية 2022 : 7.93 براءة اختراع لكل 10,000 مقيم

: 7.93 براءة اختراع لكل 10,000 مقيم إجمالي طلبات براءات الاختراع الجديدة، السنة المالية 2022 : 808

: 808 طلبات مواصلة فحص براءات الاختراع، 2022: 231

ومن بين أهم المخترعين حسب براءات الاختراع المودعة في ولاية ديلاوير شركة Du Pont الكيميائية الغزيرة الإنتاج، وشركة أبحاث الاتصالات اللاسلكية InterDigital Tech Corp.

7. مينيسوتا

عبر كانفا

طلبات براءات الاختراع الجديدة، السنة المالية 2022 : 8.09 براءة اختراع لكل 10,000 مقيم

: 8.09 براءة اختراع لكل 10,000 مقيم إجمالي طلبات براءات الاختراع الجديدة، السنة المالية 2022 : 4,626

: 4,626 طلبات مواصلة فحص براءات الاختراع، 2022: 4,608 1,608

تعد شركة Target Inc. التي يقع مقرها الرئيسي في مينيابوليس واحدة من أكبر مالكي براءات الاختراع في مينيسوتا، لكن المجال الطبي هو المجال الأكثر أهمية للتقنيات الجديدة الحاصلة على براءات اختراع.

6. فيرمونت

عبر كانفا

طلبات براءات الاختراع الجديدة، السنة المالية 2022 : 8.18 براءة اختراع لكل 10,000 مقيم

: 8.18 براءة اختراع لكل 10,000 مقيم إجمالي طلبات براءات الاختراع الجديدة، السنة المالية 2022 : 529

: 529 طلبات مواصلة فحص براءات الاختراع، 2022: 131

براءات الاختراع المتعلقة بأشباه الموصلات والأدوية هي الأكثر شيوعًا في هذه الولاية، حيث التصنيع هو أكبر صناعة.

5. أوريغون

عبر كانفا

طلبات براءات الاختراع الجديدة، السنة المالية 2022 : 8.19 براءة اختراع لكل 10,000 مقيم

: 8.19 براءة اختراع لكل 10,000 مقيم إجمالي طلبات براءات الاختراع الجديدة، السنة المالية 2022 : 3,471

: 3,471 طلبات مواصلة فحص براءات الاختراع، 2022: 1,042

برز جاك كافاليروس من شركة إنتل كأكثر المخترعين حصولاً على براءات الاختراع في بورتلاند، أوريغون، على مدار العقد الماضي. كما تتصدر جامعة ولاية بورتلاند وشركة Lattice Semiconductor Corp.

4. واشنطن

عبر كانفا

طلبات براءات الاختراع الجديدة، السنة المالية 2022 : 10.58 براءة اختراع لكل 10,000 مقيم

: 10.58 براءة اختراع لكل 10,000 مقيم إجمالي طلبات براءات الاختراع الجديدة، السنة المالية 2022 : 8,236

: 8,236 طلبات مواصلة فحص براءات الاختراع، 2022: 3,207

تميل غالبية براءات الاختراع في واشنطن إلى الإيداع في منطقة سياتل، حيث تحتل شركة أمازون الصدارة بلا منازع. تمتلك الشركة أكثر من 16,000 براءة اختراع تم إيداعها في الولاية على مدار السنوات العشر الماضية.

3. إيداهو

عبر كانفا

طلبات براءات الاختراع الجديدة، السنة المالية 2022 : 11.00 براءة اختراع لكل 10,000 مقيم

: 11.00 براءة اختراع لكل 10,000 مقيم إجمالي طلبات براءات الاختراع الجديدة، السنة المالية 2022 : 2,133

: 2,133 طلبات مواصلة فحص براءات الاختراع، 2022: طلبات مواصلة فحص براءات الاختراع، 2022: 438

شهدت ولاية أيداهو ارتفاعًا في عدد براءات الاختراع المودعة في بويز منذ عام 2017. وتمتلك شركة Micron المصنعة لأشباه الموصلات براءات اختراع أكثر من أي شركة أخرى في بويز، حيث تم تسجيل أكثر من 31,000 براءة اختراع.

2. ماساتشوستس

عبر كانفا

طلبات براءات الاختراع الجديدة، السنة المالية 2022 : 15.51 براءة اختراع لكل 10,000 مقيم

: 15.51 براءة اختراع لكل 10,000 مقيم إجمالي طلبات براءات الاختراع الجديدة، السنة المالية 2022 : 10,830

: 10,830 طلبات مواصلة فحص براءات الاختراع، 2022: 3,855

تعد ولاية ماساتشوستس، التي تضم معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومقره كامبريدج والعديد من المؤسسات الأخرى ذات الثقل التكنولوجي، موطنًا لبعض أكبر مقدمي طلبات براءات الاختراع في البلاد. وتشكل تقنيات الأدوية الجديدة الحصة الأكبر من براءات الاختراع المودعة في بوسطن، كما أن شركة جيليت هي صاحبة براءة اختراع كبيرة هناك. بلغ نشاط براءات الاختراع في منطقة بوسطن ذروته في عام 2020 وانخفض قليلاً في عام 2021.

1. كاليفورنيا

عبر كانفا

طلبات براءات الاختراع الجديدة، السنة المالية 2022 : 16.33 براءة اختراع لكل 10,000 مقيم

: 16.33 براءة اختراع لكل 10,000 مقيم إجمالي طلبات براءات الاختراع الجديدة، السنة المالية 2022 : 63,725

: 63,725 طلبات مواصلة فحص براءات الاختراع، 2022: 20,183

سان خوسيه هي نقطة الابتكار الساخنة في الولاية الذهبية، حيث تشكل برامج الكمبيوتر والأجهزة وأجهزة الاتصالات وأشباه الموصلات الجزء الأكبر من براءات الاختراع المودعة. تُعد شركتا Cisco وBroadcom من أصحاب براءات الاختراع الرئيسيين في سان خوسيه. واحدة من أكثر براءات الاختراع غزارة في الإنتاج والأكثر استشهاداً بها من بالو ألتو، التي تقع على مرمى حجر من سان خوسيه، هي براءة اختراع للاستشعار باللمس متعدد الأصابع للكمبيوتر الشخصي ولوحات الماوس المحمول التي تملكها شركة لوجيتك.

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الكاتب الضيف:_

دوم ديفوريو