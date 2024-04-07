مقارنة بين الاثنين وجيرا: ما هي الأداة الأفضل في عام 2025؟

هل تريد المقارنة بين Monday.com و Jira؟

لست متأكداً أيهما برنامج إدارة المشاريع حاليًا أفضل من الآخر؟

حسنًا، أنت بالتأكيد لست وحدك في عملية اتخاذ القرار هذه. فكل أداة إدارة المشروع إجراء سلسلة من التغييرات على النظام الأساسي وإصدار ميزات جديدة في عام 2022.

وفي هذا الدليل، سنقارن في هذا الدليل بين الأداةَين الشهيرتين أدوات إدارة المشاريع وجهاً لوجه حتى تعرف الخيار الأفضل بين Monday.com و Jira.

لنبدأ!

ما هو Monday.com؟

عبر Monday.comالإثنين هو مشروع و إدارة المهام حل يُستخدم في الغالب من قبل الفرق والشركات لتتبع المهام والمشاريع والتعاون فيها وإدارتها. إنه سهل الاستخدام إلى حد كبير ويتيح لك الحصول على رؤية المشروع أثناء قيامك بـ المعالم والوصول إلى أهداف مشروعك. 🎯

ميزات الاثنين

تتضمن ميزات الاثنين تخطيطًا مرئيًا للوحة مرئية بحيث يمكنك بسهولة رؤية المشاريع والمهام، وتعيين الأدوار، ومراقبة التقدم المحرز. كما أنه يأتي مع الكثير من ميزات الأتمتة ويسمح بسير العمل المخصص حسب احتياجات الفريق.

عندما تنظر إلى ما يقدمه يوم الاثنين للفرق، تبرز بعض الميزات. 💡

1. لوحات كانبان

يمكن تخصيص تفاصيل عرض لوحة يوم الاثنين في طريقة عرض لوحة كانبان يوم الاثنين وتقسيمها حسب المجموعات

لا يبخل الاثنين بالجاذبية البصرية لأدواته. لوحات سكروم وكانبان الخاصة به جذابة بصريًا وسهلة الاستخدام. إنها رائعة لإدارة وتتبع مشاريع متعددة في وقت واحد دون أن تضيع في التفاصيل.

على الرغم من أن كلا الحلين لإدارة المشاريع يقدمان لوحات كانبان للفرق الرشيقة، إلا أن ميزات الاثنين المتقدمة تعمل بشكل أفضل كأداة لإدارة المهام.

لسوء الحظ، لا يمكن لـ "طريقة عرض كانبان يوم الاثنين" سوى إنشاء بطاقات مع التسميات في أعمدة الحالة، وهو ما قد يكون مقيدًا للبعض الذين يريدون المزيد من التخصيص في أدوات إدارة المشاريع الخاصة بهم.

2. إدارة الملفات المدمجة

تسمح لك ميزات إدارة الملفات في Monday بتحميل الملفات ومشاركتها عبر الفرق من أجل تعاون أفضل

تعمل ميزات إدارة الملفات المدمجة في Monday على تسهيل تعاون الفرق وتركيز الملفات الرئيسية في مكان واحد. إنها طريقة رائعة لضمان وصول جميع أعضاء فريقك إلى نفس المعلومات المحدّثة أثناء تبلور مشاريعك. 📝

3. تكامل واجهة برمجة التطبيقات

عبر Monday.com

إذا كان هناك شيء واحد تريد أن تتمتع به أداة إدارة المشروع الخاص بك، فهو القدرة على اللعب بشكل جيد مع مجموعة الأدوات التي تستخدمها بالفعل. خاصة إذا كنت تقدر قابلية التخصيص بحيث يكون لديك تحكم أكبر في سير عملك. لحسن الحظ، يقدم الاثنين الكثير من خيارات واجهة برمجة التطبيقات للجهات الخارجية، لذا من السهل ربطه بأدواتك الأخرى. 💻

4. الأتمتة

عبر Monday.com

تتيح أدوات الأتمتة الخاصة ب Monday للمستخدمين توفير الوقت من خلال بناء سير العمل الآلي مع شروط ومهام محددة مسبقًا. يساعد ذلك الفرق على الحفاظ على التنظيم والتركيز على المهام الأكثر أهمية دون الحاجة إلى إدارة وتحديث كل شيء يدويًا في كل مرة.

5. تطبيق الهاتف المحمول

مع تطبيق Monday.com للجوال، يمكن للمستخدمين الوصول إلى مشروعهم و برنامج إدارة المهام أينما كانوا. كما يوفر إشعارات في الوقت الفعلي والقدرة على التعليق والدردشة والتعاون مع أعضاء الفريق.

تسعير يوم الاثنين:

الشيء الجيد في Monday.com هو أن أسعاره مقبولة جداً. ليس عليك أن تكون فريقاً كبيراً بميزانيات أكبر لاستخدام الأداة. فيما يلي تفصيل أساسي لكل مستوى تسعير. 💰

فردي : مجانًا إلى الأبد

: مجانًا إلى الأبد أساسي : 8 دولارات للمقعد الواحد شهرياً

: 8 دولارات للمقعد الواحد شهرياً معيار : 10 دولارات للمقعد شهرياً

: 10 دولارات للمقعد شهرياً محترف : 16 دولاراً للمقعد شهرياً

: 16 دولاراً للمقعد شهرياً المؤسسات: اتصل بفريق المبيعات

تحقق من هذه بدائل يوم الاثنين !

ما هو Jira؟

عبر جيراجيرا هو حل رشيق لإدارة المشاريع يستخدمه آلاف الفرق لتتبع وإدارة المهام والمشاريع وسير العمل. كما هو الحال في يوم الاثنين، من السهل دمجه في مجموعتك التقنية ويوفر خيارات تخصيص قوية. مقارنة Confluence بـ Notion !

ميزات Jira

مشابهة لـ الاثنين جيرا أيضًا العديد من الميزات الإدارية المفيدة. هناك ميزتان متميزتان هما نظام التتبع الخاص بها، والذي يساعد على مراقبة التقدم المحرز، وأدوات إعداد التقارير والتحليل البياني، والتي تتيح للمستخدمين رؤية الرؤى في لمحة سريعة.

تميل فرق تطوير البرمجيات إلى تفضيل Jira، ولكن دعنا نرى لماذا مع بعض ميزاته الأخرى.

1. تتبع المشكلات

أصدرت جيرا مؤخرًا طريقة عرض تتبع المشكلات الجديدة الخاصة بها

يسمح نظام تتبع المشكلات في Jira لفرق تطوير البرمجيات بتتبع المهام والمشاريع وسير العمل والبقاء على اطلاع دائم على المهام والمشاريع وسير العمل. وبفضل ميزة إدارة المشاريع هذه، يمكن للفرق التعاون واكتشاف الأخطاء بسرعة.

2. إعداد التقارير

مثال على مخطط تنازلي في Jira

مع Jira's Jira أدوات إعداد التقارير يمكنك البقاء على اطلاعٍ دائمٍ على سباقات السرعة والمهام والتقديرات. في أي وقت تحتاج فيه إلى تحليل تقدم مشروعك أو أدائه فإن أدوات إعداد التقارير في جيرا ستوفر لك كل ما تحتاجه. 📈

3. التخصيص يقدم Jira للمستخدمين القدرة على تخصيص لوحة التحكم لتناسب احتياجات فريقهم. يقوم المستخدمون بإنشاء حقول وتسميات وحالات مخصصة للمساعدة في تنظيم مهامهم في برنامج إدارة المشاريع هذا.

4. تطبيق الجوال

يتيح تطبيق Jira للهاتف المحمول للمستخدمين الوصول بسرعة إلى نظام إدارة المشاريع والتعاون مع أعضاء الفريق ومواكبة التقدم المحرز. كما يسمح أيضًا بالإشعارات في الوقت الفعلي وتحرير المهام وسير العمل. 📲

5. الأتمتة

عبر جيرا

تتيح أدوات أتمتة Jira للمستخدمين إنشاء مهام سير عمل مخصصة و أتمتة عملياتهم . تساعد الأتمتة على توفير الوقت وتجعل إدارة المهام والمشاريع أسرع وأكثر كفاءة.

تسعير جيرا

على الرغم من أن Jira تقدم مستويات تسعير أقل، إلا أنها تقدمها بأسعار معقولة جدًا. والشيء الجيد هو أن الفرق من جميع الأحجام قادرة على الاستفادة من أفضل ميزات أداة إدارة المشاريع هذه دون أن تكلفك الكثير. 💰

مجاني : مجاني دائمًا لما يصل إلى 10 مستخدمين

: مجاني دائمًا لما يصل إلى 10 مستخدمين قياسي : 7.75 دولار لكل مستخدم

: 7.75 دولار لكل مستخدم ممتاز : 15.25 دولارًا لكل مستخدم

: 15.25 دولارًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بفريق المبيعات

تحقق من هذه بدائل جيرا !

إدارة المهام

عندما يتعلق الأمر بإدارة المهام، يقدم كل من Jira و Monday.com ميزات رائعة. ومع ذلك، يتميز Monday.com بلوحات المعلومات المرمزة بالألوان والتسميات القابلة للتخصيص وأدوات إدارة الملفات.

تتيح هذه الميزات للفرق التعاون بسهولة وتنظيم المهام والمشاريع. قد يحب بعض أعضاء الفريق العمل مع الأدوات التي تتضمن الألوان بشكل أفضل بكثير.

توفر Jira أيضًا أدوات قوية لإدارة المهام تمكّن المستخدمين من التحقق من المهام من القائمة وإخطار جميع أصحاب المصلحة المهمين تلقائيًا. في النهاية، يعود الحل الأفضل لإدارة المهام في النهاية إلى مدى دقة الفرق في إدارة المهام.

بالنسبة لهذه الميزة، فهي متعادلة. 🤝

السعر

الفرق الرئيسي بين الاثنين وجيرا هو التسعير. يقدم الاثنين حلاً أكثر ملاءمة للميزانية ومرونة عندما يتعلق الأمر بالتسعير. خطتهم الفردية مجانية إلى الأبد، في حين أن خطتهم الأساسية هي 8 دولارات فقط لكل مقعد شهرياً.

من ناحية أخرى، أرخص خطة ل Jira هي خطتها القياسية بسعر 7.75 دولار لكل مستخدم شهريًا. كما أن خطط Jira المميزة والمؤسسية من Jira هي أيضًا أغلى من عروض الاثنين. في النهاية، سيتعين على الفرق أن تأخذ في الاعتبار ميزانيتها والأدوات التي تسمح لها تلك الميزانية بالوصول إليها عند اختيار الحل المناسب لإدارة المشروع.

بالنسبة لهذه الميزة، يفوز موقع Monday.com. 🥇

المكافأة:_ التبديل من Jira إلى ClickUp

يوم الاثنين مقابل جيرا على موقع ريديت

ما هي أفضل طريقة للتعرف على الأداة أفضل من قراءة ما يشاركه المستخدمون على الإنترنت بصراحة؟ تحقق من بعض منشورات Reddit على كلتا الأداتين.

الاثنين #### مراجعة ريديت

"يجب أن أقول ذلك لأن الاثنين عامة بعض الشيء، فهي نوعًا ما تقوم بالقليل من كل شيء ولا تتخصص في شيء واحد بشكل كامل." وفي الوقت نفسه، أود أن أقول إن هذا أيضًا ما يجعلها فريدة من نوعها، لذا إذا كنت تريد أداة قادرة على تلبية جميع احتياجاتك إلى حد كبير، فإن الاثنين خيار رائع." "هناك أدوات أخرى أكثر تخصصًا بهذا المعنى، لكن الاثنين رائعة حقًا ونحن نستخدمها طوال الوقت." - عبر ريديت

مراجعة #### جيرا ريديت

"هذا يشبه سؤال الناس عما إذا كانت لديهم تجربة جيدة مع C++. ستحصل على مجموعة من الإجابات من الرائعة إلى الرهيبة. ستعتمد تجربة الناس مع Jira على كيفية تنفيذها وإدارتها واحترامها داخل الشركة. هناك العديد من الأمثلة الرائعة على استخدام جيرا بنجاح، وهناك الكثير من الأمثلة السيئة على إساءة استخدام جيرا كجزء من أنظمة الإدارة الفاشلة. جيرا هي أداة قوية مع مئات الخيارات التي يمكن أن تجعل حياتك أسوأ في الأيدي الخطأ." عبر ريديت ذات صلة:

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أسانا ضد الاثنين / _ جيرا مقابل تريللو

_ جيرا مقابل تريللو جيرا مقابل آها!

تعرف على ClickUp: أفضل بديل ليوم الاثنين مقابل جيرا

عند هذه النقطة، نكون قد تحدثنا بإسهاب حول ما يجعل كل أداة مفيدة، والميزات التي تبرز، وخيارات الدفع الخاصة بها. ومع ذلك، فإن البديل الذي قد يناسب احتياجاتك بشكل أفضل ليس سوى ClickUp ! 💜

إذن، لماذا ClickUp؟ بالنسبة للمبتدئين، ستحصل على الكثير مقابل ما تدفعه مقابل ما تدفعه مقابل ما _لا تدفعه. خيار ClickUp المجاني للأبد يتيح لك الوصول إلى غالبية ميزاته مقابل لا شيء، لا شيء، لا شيء!

تعمل معظم المنصات على نموذج "فريميوم" أكثر صرامة لا يسمح لك بتجربة الأدوات دون ترقية. في الواقع، تقدم ClickUp ميزات مذهلة في خطتها المجانية مثل:

مهام غير محدودة

عدد غير محدود من أعضاء الخطة المجانية

ألواح بيضاء

تتبع الوقت

تسجيل فيديو داخل التطبيق

بالتأكيد، هذه الميزات رائعة. ولكن كيف يمكن مقارنتها بميزات الاثنين و Jira؟ دعنا نلقي نظرة!

ميزة منافس ClickUp 1: اللوحات البيضاء

قم بسحب وإسقاط الأشكال على اللوحة القماشية الخاصة بك، وربط سير عملك معًا والعمل مع فريقك في نفس الوقت في ClickUp Whiteboard ClickUp Whiteboards توفر مساحة لقادة المشاريع لتنظيم العصف الذهني وحتى جلسات الشرح أثناء إدارة مشاريعهم. تتيح لك اللوحات المرئية للغاية تحديد أولويات المهام وتعيين المسؤوليات وإضافة الملاحظات.

تعد اللوحات البيضاء تعاونية، مما يعني أنك قادر على العمل في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق الآخرين بغض النظر عن مكان تواجدهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إضافة مواعيد نهائية وتخصيص لوحاتهم لتلبية احتياجاتهم.

مكافأة:_ يوم الاثنين مقابل النقر فوق !

ميزة منافس ClickUp 2: الأهداف

استخدم ClickUp لتتبع التقدم المحرز باستخدام الأهداف العددية والنقدية والصواب/الخطأ وأهداف المهام أهداف ClickUp تتيح لمديري المشاريع إنشاء أهداف لفرقهم وتتبعها بسهولة. باستخدام الأهداف، يقوم المستخدمون بتقسيم المشاريع إلى مراحل رئيسية يمكن التحكم فيها مع تحديد مواعيد نهائية محددة.

ويمكنك تعيين معلمات مثل الأهداف العددية والنقدية والصحيحة/الصحيحة والخطأ وأهداف المهام لتتبع الأهداف والتأكد من الالتزام بالوقت المحدد أو الميزانية المحددة.

ميزة منافس ClickUp المنافس 3: امتداد المفكرة

نظّم أفكارك على الفور باستخدام تحرير النص المنسق في مفكرة ClickUp مفكرة ClickUp's Notepad (وهي أداة "محمولة" رائعة تتيح للمستخدمين تدوين الأفكار والعصف الذهني وتخزين المعلومات بطريقة منظمة. وتوفر إضافة الكروم طريقة ملائمة لتخزين الملاحظات والصور والإشارات المرجعية ولقطات الشاشة والقوائم وتتبع الوقت والبيانات الأخرى.

أفضل ما في الأمر أنك لست مضطرًا للنقر خارج علامة التبويب الحالية إذا أردت فجأة حفظ أو تدوين ملاحظة مهمة. فهي تطفو في زاوية نافذة التنقل الخاصة بك لسهولة الوصول إليها بنقرة واحدة. 😎

خاصية منافس النقر فوق خاصية 4: التعليقات التوضيحية

يمكنك بسهولة ترك التعليقات التوضيحية أو تعيين مستخدمين أو إنشاء مهام مباشرة من صورة أو ملف PDF

هل تعلم أن ClickUp يمكّنك من ترميز و وضع تعليقات توضيحية على ملفات PDF ? بالنسبة للكثير من مديري المشاريع وأصحاب المصلحة الرئيسيين، تعتبر ملفات PDF مفيدة، ولكن يصعب التعامل معها عندما تريد إجراء تعديلات على الأسطر أو إضافة تعليقات توضيحية.

مع ClickUp، تختفي هذه المشكلة.

تتيح لك هذه الميزة (المضمنة في باقة ClickUp للمؤسسات) تحرير ملفات PDF الخاصة بك والتعليق عليها بسرعة في التطبيق مباشرةً. وهي ليست رائعة لتبسيط سير العمل لمستندات المشروع فحسب، بل إنها تسهل على الفرق تقديم الملاحظات والتعليقات والتعاون على المستندات بغض النظر عن التنسيق الذي تأتي به.

ميزة منافس ClickUp 5: عرض عبء العمل

استخدم طريقة عرض عبء العمل في ClickUp لمعرفة من هو متقدم أو متأخر وسحب المهام وإفلاتها بسهولة لإعادة تخصيص الموارد

غالبًا ما يكون مدير المشروع مرادفًا لـ إدارة الوقت . وذلك لأنهم يحتاجون إلى معرفة أعباء العمل الخاصة بفرقهم حتى لا يتم تكليف أي شخص بمهام زائدة أو ناقصة.

يمكن بسهولة تكليف فرق تطوير البرمجيات، التي تعمل غالبًا على عملية التسليم، بمهام كثيرة جدًا أو قليلة جدًا. علاوة على ذلك، يمكن أن تختلف هذه المهام من حيث الوقت اللازم لإكمالها، ولهذا السبب نقاط العدو السريع حاسمة لمعظم هذه الفرق.

لحسن الحظ مع عرض عبء العمل الخاص بـ ClickUp ، لا تحصل فقط على رؤى مرئية لأعباء العمل الخاصة بفريقك والأفراد، ولكن يمكنك أيضًا قياسها بنقاط العدو السريع أو تقديرات الوقت لقياس أعباء العمل بشكل مناسب. 📊

أيهما أفضل في 2024؟ قم بكل ذلك مع ClickUp

يقدم كل من الاثنين وجيرا كلاً من الاثنين أدوات مجانية لإدارة المشاريع مفيدة بلا شك. عند المقارنة بين الأداتين، من المهم مراعاة الميزات والتسعير ومراجعة المستخدمين.

ومع ذلك، لا تحرم نفسك من البدائل الأفضل. فكّر في أداة بديلة مثل ClickUp، حيث يمكنك الوصول إلى المزيد من الميزات مقابل ميزات أقل، كما أنها مصممة كأداة شاملة لتحل محل كل الميزات.

تقدم ClickUp ميزات فريدة مثل تعيين التعليقات حتى لا تتعثر فرق العمل في البريد الإلكتروني في محاولة للعثور على العمل الذي يجب القيام به. جربنا اليوم وأنشئ أول مساحة عمل لك لترى الفرق ولماذا تنتقل العديد من الشركات من Jira و Monday إلى ClickUp.

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