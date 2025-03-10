أفضل 10 برامج لنسخ المقابلات في عام 2025

إعادة تشغيل الملفات الصوتية للمقابلات، ومحاربة الضوضاء في الخلفية، وتدوين كل كلمة - هل يبدو ذلك مألوفاً؟ حان الوقت للتخلي عن أوجه القصور والتركيز على ما هو أكثر أهمية: توظيف أفضل المواهب.

إليك ما سيغير قواعد اللعبة: برنامج نسخ المقابلات. 🚀 🚀

تقوم هذه الأدوات بتحويل ملفات الصوت أو الفيديو تلقائياً إلى نص دقيق يمكن البحث فيه. المردود؟ ساعات عمل موفرة، ورؤى أكثر وضوحاً للمرشحين، واتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة.

هل أنت مفتون؟ ابق معنا لاكتشاف أفضل 10 أدوات تُحدث ثورة في مجال التوظيف وتجعل نسخ المقابلات الشخصية أمراً سهلاً. ✨

⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي لمحة سريعة عن أفضل 10 أدوات بارزة لنسخ المقابلات الشخصية التي تحدث ثورة في مجال التوظيف: ClickUp Trint عبارة عن أداة للنسخ بالذكاء الاصطناعي تقوم بتحويل الكلام إلى نص دقيق وقابل للتحرير. تدعم هذه الأداة أكثر من 30 لغة، وهي مثالية لمسؤولي التوظيف الذين يتعاملون مع المقابلات مع مرشحين عالميين من خلفيات لغوية متنوعة.

كما أنها تتيح التعاون السلس، مما يسمح للفرق بتحرير النصوص ومراجعتها مثل محرر مستندات Google. باستخدام تطبيق iOS الخاص به، يمكنك تسجيل المقابلات وتدوينها في أي مكان، بينما يضمن نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص به ترجمات دقيقة ونتائج مختومة بالوقت في دقائق معدودة.

أفضل ميزات Trint

تحسين دقة النسخ باستخدام مفردات مخصصة مصممة خصيصًا للمصطلحات التقنية

ترجمة النصوص إلى أكثر من 50 لغة للتوظيف العالمي السلس

تحرير النصوص ومشاركتها بشكل تعاوني في الوقت الفعلي مع فريق التوظيف لديك

ضمان المعالجة الآمنة للبيانات باستخدام معايير معتمدة من ISO لراحة البال

قيود الترجمة

يفتقر إلى ميزات مساعد الاجتماعات في الوقت الفعلي ويواجه صعوبة في التمييز بين المتحدثين

بطيء في تحميل الصفحات، خاصة عند العمل مع الملفات الكبيرة

تسعير Trint

المبتدئ: 80 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

80 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد متقدم: 100 دولار شهريًا لكل مقعد

100 دولار شهريًا لكل مقعد المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

➡️ اقرأ المزيد: كيفية تدوين الملاحظات من الفيديو كالمحترفين

4. Verbit (الأفضل للنسخ المباشر والرؤى القابلة للتنفيذ)

via

_Verbit_

Verbit هي خدمة نسخ قوية تعمل على تبسيط سير عمل المقابلات المباشرة أو المسجلة. وسواء أكان العمل مع ملفات الصوت أو الفيديو، فإن الذكاء الاصطناعي Captivate الخاص بها يقوم بنسخ اللغة المنطوقة بدقة إلى نصوص دقيقة ومختومة بالوقت.

ما الذي يميزها؟ توفر الأداة Gen.V ملخصات وكلمات رئيسية وعناصر عمل. بدءًا من تحديد المصطلحات المعقدة إلى إنشاء ترجمات لمقاطع الفيديو على YouTube أو المقابلات المسجلة، تضمن Verbit نتائج مصقولة من خلال التخلص من الأخطاء النحوية والجمل غير المكتملة.

أفضل ميزات Verbit

نسخ المقابلات وإضافة تعليقات مباشرة على منصات مثل Zoom وWebex

تنزيل نصوص المقابلات بتنسيقات متعددة، بما في ذلك JSON، للتكامل مع منصات ATS

التكامل مع أكثر من 20 تطبيقًا، بما في ذلك Canvas وBlackboard وKaltura

قم بالتعليق على اللحظات الرئيسية من محتوى الفيديو أو ملفات الوسائط المسجلة وقصها ومشاركتها

قيود Verbit

يعاني من صعوبات في البيئات الصاخبة، مما يتطلب تعديلات يدوية لتحقيق الدقة

لا يوفر تمييزًا كلمة بكلمة أثناء تشغيل الصوت

تسعيرة Verbit

الدفع حسب الاستخدام: تسعير مخصص

تسعير مخصص حسابات الأعمال: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات فيربيت

G2 : 4.4/5 (أكثر من 70 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

إليك ما مستخدم G2 يجب أن يقول

تقدم شركة Verbit خدمات نسخ ووصف صوتي ممتازة. ووقت تسليمها سريع، وخدمة عملائها متجاوبة، وخدماتها ميسورة التكلفة للغاية.

🧠 التوافه: ظهرت كلمة 'transcription' لأول مرة باللغة الإنجليزية في عام 1598\. 📜 قام جون فلوريو بإدخالها في قاموسه الإيطالي-الإنجليزي، والباقي هو التاريخ - حرفياً!

5. هابي سكريبر (الأفضل لنسخ المقابلات متعددة اللغات والترجمة)

عبر

_ / href/ _https://www.happyscribe.com/ كاتب سعيد /%href/

Happy Scribe هو برنامج نسخ متخصص يقوم بتحويل ملفات الصوت أو الفيديو إلى نص مكتوب دقيق. يضمن برنامج النسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي دقة بنسبة 85% ويدعم أكثر من 120 لغة ولهجة، مما يجعله مثاليًا للتوظيف الدولي أو المقابلات متعددة اللغات.

هل تحتاج إلى مزيد من الدقة؟ تضمن خدمات النسخ البشري من هابي سكريبي دقة بنسبة 99%، حيث تلتقط كل الفروق الدقيقة، من السياق إلى المصطلحات.

كما يتيح لك المحرر التفاعلي أيضاً مزامنة النص مع الصوت والتعليق على اللحظات الرئيسية، مما يجعله مثالياً لتشريح المقابلات أو صياغة تقارير المرشحين.

أفضل ميزات Happy Scribe

استخدام النسخ من صنع الإنسان للمقابلات الدقيقة ذات المصطلحات المعقدة

تمكين النسخ الحرفي لالتقاط الوقفات وكلمات الحشو، وهو مثالي للمقابلات القانونية أو التقنية

إضافة ترجمات مرمّزة زمنياً إلى تسجيلات المقابلات، مما يضمن إمكانية الوصول والشمولية العالمية

التعاون مع مديري التوظيف لتحرير نصوص المقابلات والتعليق عليها من أجل اتخاذ قرارات فعالة

قيود سعادة الكاتب السعيد

صعوبات في التعامل مع الضوضاء في الخلفية، مما يتطلب تعديلات يدوية من أجل الوضوح

عدم اتساق تحديد هوية المتحدث، خاصة في المحادثات متعددة المتحدثين أو المتداخلة

تسعير الكاتب السعيد

مجاناً

الأساسي: 17 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

17 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المحترف: 29 دولارًا في الشهر

29 دولارًا في الشهر الشركات: 49 دولارًا في الشهر

49 دولارًا في الشهر خطة المؤسسات: تسعير مخصص: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الكاتب السعيد

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

إليك ما مستخدم G2 يجب أن يقول

_ أستخدم Happy Scribe للنسخ والتعليقات التوضيحية والترجمات لمقاطع الفيديو. أحب أنه يتيح أيضًا التعاون في التدقيق والمراجعة والتحميل. أدوات الترجمة والتحويل رائعة!

➡️ اقرأ المزيد: مراجعة هابي سكرايب (الميزات والأسعار والإيجابيات والسلبيات)

6. MS Word (الأفضل لمستخدمي Microsoft 365 الذين يبحثون عن النسخ المدمج)

via

Microsoft 365_

تبسيط عملية إنشاء المستندات وتحريرها ونسخها في نظام أساسي واحد. تعمل ميزة "النسخ في Word" المصممة لمستخدمي Microsoft 365 على تحويل الكلام إلى نصوص دقيقة ومختومة زمنياً مع وضع علامات على المتحدثين لتنظيم أفضل.

يمكنك ضبط مهام سير العمل بعد المقابلة: تحرير النصوص، وإعادة تشغيل الصوت من أجل الوضوح، وتخزين الملفات بأمان في OneDrive للتعاون السلس وسهولة الوصول إليها.

أفضل ميزات برنامج Microsoft Word

تسجيل المقابلات المباشرة مباشرةً في Word أو تحميل الملفات الصوتية للمعالجة الدقيقة

تخصيص تسميات المتحدثين وتوحيدها لتحقيق الوضوح في المقابلات متعددة المتحدثين

إضافة نصوص كاملة للمقابلات أو مقتطفات منها إلى مستندات Word للحصول على ملخصات مصقولة

ضبط مستوى الصوت والسرعة للتركيز على ردود أو تفاصيل محددة أثناء المراجعة

قيود برنامج Microsoft Word

متاح فقط على إصدار الويب من Word لمايكروسوفت 365

يقتصر على خمس ساعات من النسخ في الشهر، مما يجعله غير مناسب لجداول المقابلات ذات الحجم الكبير

أسعار مايكروسوفت وورد

مجاناً مع اشتراك Microsoft 365

تقييم برنامج Microsoft Word ومراجعاته

G2: 4.7/5 (أكثر من 1800 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2400 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: قوالب نصوص بودكاست مجانية لمنشئي البودكاست

7. تيمي (الأفضل للنسخ الإنجليزية البسيطة والسريعة)

via

_ / href/ _https://www.temi.com/ تيمي /%href/

يتفوق Temi في السرعة والبساطة، حيث يقدم نسخًا للغة الإنجليزية بدقة 90-95% في غضون خمس إلى عشر دقائق. كما أن تصميمه البسيط يجعله مثاليًا لموظفي التوظيف الذين يحتاجون إلى نتائج سريعة دون تعقيد الميزات المتقدمة.

بفضل دعمه لأكثر من 25 تنسيقاً لملفات الصوت والفيديو، تتيح لك واجهة Temi البسيطة تحميل أو نسخ أو تحرير الملفات باستخدام الطوابع الزمنية وتسميات المتحدثين. وظائفه خفيفة الوزن مثالية للمقابلات لمرة واحدة أو عمليات التوظيف السريعة.

أفضل ميزات تيمي

ضبط سرعات تشغيل الصوت لمراجعة النصوص وتحريرها، خاصةً للتسجيلات الطويلة

البحث عن كلمات أو عبارات محددة داخل النصوص وتمييزها لتبسيط المراجعات

مشاركة النصوص على الفور عبر البريد الإلكتروني أو الروابط القابلة للمشاركة للحفاظ على مزامنة فريقك

الوصول إلى Temi واستخدامه عبر المتصفحات وأجهزة iOS وAndroid

قيود Temi

يدعم اللغة الإنجليزية فقط، وهو ما قد لا يناسب الاحتياجات متعددة اللغات

لا توجد ميزات متقدمة مثل الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي أو النسخ المباشر أو تحليلات المتحدثين

أسعار تيمي

0.25 دولار لكل دقيقة صوتية

التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

➡️ اقرأ المزيد: أفضل برامج تحويل الكلام إلى نص

8. Sonix (الأفضل للتحرير المتقدم والدعم متعدد اللغات)

via

_Sonix_

تُعد إدارة المقابلات متعددة اللغات أو التسجيلات المعقدة أمرًا صعبًا، لكن Sonix يبسط طرق النسخ بدقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. يدعم أكثر من 53 لغة، وهو حل موثوق به لمسؤولي التوظيف الذين يعملون مع فرق عمل متنوعة أو يجرون مقابلات عالمية.

يقوم محرر Sonix المدمج في المتصفح بتنظيم نصوص المقابلات باستخدام الطوابع الزمنية كلمة بكلمة وتسمية المتحدث. هل تحتاج إلى التعامل مع المقابلات الجماعية أو تسجيلات الفيديو ذات اللكنة الثقيلة؟ يدمج التحميل متعدد المسارات الصوت من المقابلات الجماعية للحصول على تجربة مراجعة سلسة.

أفضل ميزات Sonix

أتمتة سير العمل باستخدام الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات لتوفير الوقت وتقليل عملية النسخ اليدوي

إنشاء قواميس مخصصة عن طريق إضافة مصطلحات خاصة بالصناعة للحصول على دقة أعلى

ترجمة نصوص المقابلات إلى أكثر من 38 لغة لتعزيز إمكانية الوصول العالمي

تصدير النصوص كترجمات بتنسيقات SRT وVTT لجعل المقابلات أكثر سهولة في الوصول إليها

قيود سونيكس

قد تؤثر التسجيلات الصوتية الرديئة أو الضوضاء الزائدة في الخلفية على الدقة

يركز Sonix فقط على المحتوى المسجل مسبقًا، ويفتقر إلى إمكانيات النسخ الآلي المباشر

أسعار سونيكس

المعيار: 10 دولارات/ساعة

10 دولارات/ساعة القسط: 5 دولارات في الساعة + 22 دولارًا في الشهر لكل مقعد

5 دولارات في الساعة + 22 دولارًا في الشهر لكل مقعد المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.9/5 (أكثر من 130 تقييم)

إليك ما مستخدم G2 يجب أن يقول

_ إنه يوفر عليَّ الاضطرار إلى تفريغ المقابلات يدويًا. فهو يمنحك إرشادات حول تسجيل الصوت للحصول على أفضل تفريغ صوتي، ولكن إذا كان لديك ملف صوتي دون المستوى، فسيعمل مع ذلك أيضًا! مستخدم G2 9. Rev (الأفضل للنسخ الدقيق بلمسة بشرية)

via

_Rev_

يمزج Rev بين النسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية، مما يوفر المرونة التي يحتاجها مسؤولو التوظيف لسيناريوهات المقابلات المتنوعة. تتكيف هذه الأداة بسلاسة مع سير عملك سواء كنت تقوم بتدوين المقابلات التقنية ذات المصطلحات أو حلقات النقاش للمناقشات المعقدة.

كما أن أدوات التحرير الخاصة بها، مثل التعليقات المضمنة وتتبع الكلمات منخفضة الثقة، تجعل مراجعة النصوص سريعة وفعالة. بالنسبة للتسجيلات الأطول، تساعدك الملخصات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي واقتراحات المتابعة على استخلاص الرؤى في وقت قياسي، مما يحافظ على سير عملية التوظيف في المسار الصحيح.

مراجعة أفضل الميزات

استخراج الرؤى القابلة للتنفيذ والاقتباسات الرئيسية والملخصات بدقة لا مثيل لها

تسجيل الصوت من أي مصدر - سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو المنصات المدمجة مثل Zoom

حماية الاتصالات الحساسة من خلال التشفير وإجراءات الخصوصية على مستوى المؤسسات

استخدم تطبيق Rev للهاتف المحمول لالتقاط المقابلات المباشرة وتحميلها بنقرة واحدة لتحقيق المرونة في أي مكان

قيود Rev

لا تتم مزامنة تطبيقات الهاتف المحمول والويب، مما يجعل من الصعب تبديل الأجهزة أثناء التحرير

تكاليف أعلى لخدمة النسخ اليدوي، والتي قد لا تناسب الميزانيات الصغيرة أو الاحتياجات الكبيرة الحجم

تعديل الأسعار

صوت هاب مجاني

VoiceHub Basic: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم VoiceHub Pro: 34.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

34.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم VoiceHub Enterprise: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة النسخ الصوتي : 0.25 دولار للدقيقة الواحدة

: 0.25 دولار للدقيقة الواحدة التفريغ الصوتي البشري : 1.99 دولار للدقيقة الواحدة

: 1.99 دولار للدقيقة الواحدة التعليقات التوضيحية البشرية: 1.99 دولار للدقيقة الواحدة

1.99 دولار للدقيقة الواحدة التعليقات التوضيحية للذكاء الاصطناعي: 0.25 دولار للدقيقة

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم).

: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم). Capterra: 4.7/5 (أكثر من 40+ تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: تخلص من القلم والورق: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لملاحظات الاجتماعات

10. Fireflies.ai (الأفضل لنسخ الاجتماعات والملخصات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي)

via Fireflies.ai Fireflies.ai هي أكثر من مجرد أداة للنسخ - إنها واحدة من أفضل أدوات النسخ ملخصات الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي مصممة لتحقيق الكفاءة. قم بدعوة فريد، مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص به، إلى اجتماعات المقابلات الخاصة بك، والذي سيقوم تلقائياً بتدوين النقاط الرئيسية للجلسة بأكملها وتسجيلها.

ويُعد Fireflies مثاليًا للمقابلات الجماعية أو المقابلات السلوكية، حيث يتتبع وقت حديث المتحدث، وكلمات الحشو ونسب الحديث إلى الاستماع لتحويل المحادثات إلى رؤى تعتمد على البيانات. هل لديك مقابلات مسجلة مسبقاً؟ قم بتحميل الملفات واحصل على نصوص مفصلة للمقابلات في دقائق معدودة.

أفضل ميزات Fireflies.ai

معالجة ملفات MP4 أو MP3 أو M4A أو WAV للنسخ التلقائي السلس

نسخ المقابلات أو الاجتماعات عبر Google Meet وTeams وZoom باستخدام امتداد Google Chrome

إنشاء نصوص للمقابلات بأكثر من 30 لغة، وهو مثالي للفرق العالمية والمرشحين متعددي اللغات

حماية البيانات باستخدام SOC 2 TYPE 2 والتشفير المتكامل والمتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات

قيود Fireflies.ai

يغفل التلخيص في بعض الأحيان الفروق الدقيقة في المحادثات المعقدة

يقتصر الامتثال لقانون HIPAA وSSO على خطط المؤسسات، مما يحد من إمكانية الوصول للفرق الأصغر حجماً

تسعير Fireflies.ai

مجاني

محترف 18 دولارًا شهريًا لكل مقعد

18 دولارًا شهريًا لكل مقعد الشركات : 29$/شهرًا لكل مقعد

: 29$/شهرًا لكل مقعد المؤسسات: 39 دولاراً/شهرياً لكل مقعد

تقييمات ومراجعات Fireflies.ai.ai

G2 : 4.8/5 (590+ تقييمات)

: 4.8/5 (590+ تقييمات) Capterra: مراجعات غير كافية

إليك ما مستخدم G2 يجب أن يقول

كانت إحدى تجاربي المفضلة مع Fireflies خلال سلسلة من المقابلات التي أجريتها عبر الإنترنت. فقد ساعدني بشكل كبير من خلال التقاط جميع النقاط والأفكار الرئيسية، مما سمح لي بالتركيز أكثر على المحادثة بدلاً من القلق بشأن تدوين الملاحظات مستخدم G2 ## إشارات خاصة

TranscribeMe: يقدم نسخًا عالية الدقة ومراجعة بشرية ويتعامل مع اللكنات والفروق الدقيقة في الكلام بشكل جيد

يقدم نسخًا عالية الدقة ومراجعة بشرية ويتعامل مع اللكنات والفروق الدقيقة في الكلام بشكل جيد Descript: يقوم بنسخ التسجيلات الصوتية أو تسجيلات الفيديو تلقائيًا إلى نص بدقة مذهلة

يقوم بنسخ التسجيلات الصوتية أو تسجيلات الفيديو تلقائيًا إلى نص بدقة مذهلة مارفن: يركز على البحث النوعي مع ميزات للانضمام إلى الاجتماعات وإنشاء نصوص دقيقة

قم بالنسخ بشكل أذكى والتوظيف بشكل أسرع مع ClickUp

أداة النسخ الصحيحة تغير قواعد اللعبة بالنسبة لمديري التوظيف ومسؤولي التوظيف. فهي تبسّط سير عمل المقابلات وتحوّل المحادثات إلى رؤى قابلة للتنفيذ. سواءً كنت تعطي الأولوية للدقة أو التعاون أو القدرات متعددة اللغات، فإن الأدوات الموجودة في هذه القائمة ستوفر لك ما تحتاجه.

ولكن إذا كنت تبحث عن برنامج لنسخ المقابلات يفي بجميع المعايير، فإن ClickUp يبرز في هذه القائمة. من إدارة أحجام المقابلات الهائلة إلى ضمان التواصل الواضح مع المرشحين، يمزج ClickUp بين الدقة والتنظيم السلس.

لماذا ترضى بأقل من ذلك؟ اشترك مع ClickUp اليوم لاتخاذ قرارات توظيف أكثر ذكاءً وتحسين إنتاجية الفريق. 🎯