أفضل 15 بديلاً لثقافة أمب لإشراك الموظفين

الفرق المتفاعلة تغذي الابتكار وتشجع ثقافات العمل المزدهرة وتعزز الإنتاجية. هل تتساءل عن حجم التأثير؟ الشركات ذات المشاركة العالية للموظفين لديها 14% ربحية أكثر و70% رفاهية أفضل بنسبة 70%!

بالتأكيد، أصبحت أدوات مثل Culture Amp حلولاً مفضلة لمعالجة التحدي الدقيق لمشاركة الموظفين. لكن برنامج Culture Amp ليس الحل الوحيد وقد لا يناسب كل فريق أو سير عمل.

فبدلاً من إضاعة ساعات في دوامة البحث، قمنا نحن بالبحث عن حلول أخرى. تغطي هذه المدونة 15 بديلاً بارزاً من بدائل Culture Amp، مع تحليل إيجابياتها وسلبياتها وأسعارها ومراجعاتها لمساعدتك في العثور على الحل الأمثل لك.

⏰ ملخص 60 ثانية

Culture Amp هو حل شائع للموارد البشرية يعمل على تحسين مشاركة الموظفين. ومع ذلك، قد لا يناسب منحنى التعلم الشامل والميزات الخاصة به كل شركة.

فيما يلي أفضل 15 بديلاً لبرنامج Culture Amp للفرق التي تبحث عن بديل أفضل. كليك أب (الأفضل لإدارة مشاريع الموارد البشرية ومشاركة الموظفين)

Lattice (الأفضل لمراجعات الأداء الشخصية وخطط النمو)

(الأفضل لمراجعات الأداء الشخصية وخطط النمو) Leapsome (الأفضل لأتمتة التغذية الراجعة بزاوية 360 درجة ومواءمة الأهداف)

(الأفضل لأتمتة التغذية الراجعة بزاوية 360 درجة ومواءمة الأهداف) Quantum Workplace (الأفضل لتحليلات المشاركة التنبؤية)

(الأفضل لتحليلات المشاركة التنبؤية) 15Five (الأفضل للتقييمات الأسبوعية وتعزيز تقدير الموظفين)

(الأفضل للتقييمات الأسبوعية وتعزيز تقدير الموظفين) Betterworks (الأفضل لدمج OKRs والتغذية الراجعة المستمرة)

(الأفضل لدمج OKRs والتغذية الراجعة المستمرة) Workleap (الأفضل للتعاون وتتبع المشاركة)

(الأفضل للتعاون وتتبع المشاركة) Engagedly (الأفضل لإدارة الأداء الموجه نحو الهدف)

(الأفضل لإدارة الأداء الموجه نحو الهدف) Workday (Peakon) (الأفضل لتجربة الموظفين وتحليل المشاعر)

(الأفضل لتجربة الموظفين وتحليل المشاعر) غلينت (الأفضل لرؤى المشاركة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

(الأفضل لرؤى المشاركة المدعومة بالذكاء الاصطناعي) Workvivo (الأفضل لقيادة تواصل الموظفين وثقافة العمل)

(الأفضل لقيادة تواصل الموظفين وثقافة العمل) SurveySparrow (الأفضل لاستطلاعات الرأي الديناميكية والمحادثات والتغذية الراجعة)

(الأفضل لاستطلاعات الرأي الديناميكية والمحادثات والتغذية الراجعة) CultureMonkey (الأفضل لاستطلاعات الرأي وأدوات التغذية الراجعة)

(الأفضل لاستطلاعات الرأي وأدوات التغذية الراجعة) BambooHR (الأفضل لتبسيط عمليات الموارد البشرية والخدمات الذاتية للموظفين)

(الأفضل لتبسيط عمليات الموارد البشرية والخدمات الذاتية للموظفين) ميكروسوفت فيفا (الأفضل لدمج الرفاهية والإنتاجية مع أدوات الشركة)

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## ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل برنامج Culture Amp؟

أثناء البحث عن بدائل لبرنامج Culture Amp، تأكد من أنها تحتوي على الميزات التالية لتعزيز مشاركة الموظفين وأدائهم.

قابلية التوسع بسهولة: ضع في اعتبارك الأدوات التي تلبي حجم فريقك الحالي والمستقبلي ومدى تعقيده. اختر واحدة تتكيف مع احتياجات مؤسستك الخاصة

ضع في اعتبارك الأدوات التي تلبي حجم فريقك الحالي والمستقبلي ومدى تعقيده. اختر واحدة تتكيف مع احتياجات مؤسستك الخاصة ميزات سهلة الاستخدام: ابحث عن واجهات سهلة الاستخدام مع خيارات تنقل بسيطة. إن إعطاء الأولوية لسهولة الاستخدام يقلل من وقت التدريب، ويجعلها سهلة الاستخدام، بل وممتعة وجذابة

ابحث عن واجهات سهلة الاستخدام مع خيارات تنقل بسيطة. إن إعطاء الأولوية لسهولة الاستخدام يقلل من وقت التدريب، ويجعلها سهلة الاستخدام، بل وممتعة وجذابة إعطاء الأولوية للتخصيص: اختر برنامجًا يحتوي على إعدادات مرنة تتناسب مع ثقافة عملك. تأكد من أن المنصة تسمح لك بتخصيص أدوات مثل الاستطلاعات وعمليات التغذية الراجعة

اختر برنامجًا يحتوي على إعدادات مرنة تتناسب مع ثقافة عملك. تأكد من أن المنصة تسمح لك بتخصيص أدوات مثل الاستطلاعات وعمليات التغذية الراجعة تحليل التقارير والتحليلات: اختر بدائل برنامج Culture Amp مع ميزات قوية لإعداد التقارير التي توفر رؤى قابلة للتنفيذ. ابحث عن الحلول التي تقدم تصورات سهلة القراءة وبيانات مفصلة

اختر بدائل برنامج Culture Amp مع ميزات قوية لإعداد التقارير التي توفر رؤى قابلة للتنفيذ. ابحث عن الحلول التي تقدم تصورات سهلة القراءة وبيانات مفصلة تحقق من إمكانيات التكامل: اعتمد الأدوات التي تتكامل بسلاسة مع مجموعة البرامج الحالية. فضّل الخيارات التي تعمل بشكل جيد مع نظام معلومات الموارد البشرية وأدوات إدارة الأداء القوية, برامج مراقبة الموظفين وتطبيقات التواصل

💡 نصيحة احترافية: قم بتدوين قائمة بالميزات التي تحتاجها والتي تنفرد بها ثقافة عملك وعملياتك. هذا يحافظ على عملية الاختيار منهجية وشاملة.

## أفضل 15 بديلاً لـ Culture Amp

من خلال الاستبيانات القابلة للتخصيص، والتحليلات الرائعة، وعمليات التكامل السهلة، قد تحتوي بدائل Culture Amp على الميزات التي تفتقدها. مع نمو فريقك، ستعمل هذه الأدوات ال 15 على التوسع معك، وتقدم ميزات إضافية وأماناً أفضل للبيانات.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة مشاريع الموارد البشرية ومشاركة الموظفين) كليك أب هو تطبيق فريقك لكل شيء في العمل مع أكثر من 30 أداة وأكثر من 1000 عملية تكامل. بدءاً من نماذج الاستبيانات وإدارة المهام إلى التحليلات المتعمقة والتصورات المذهلة، فهو يحتوي على كل ما تحتاجه لتحقيق أهدافك - كل ذلك في مكان واحد.

_هل تريد الغوص في كل ما يتعلق بالموارد البشرية؟ برنامج إدارة مشاريع الموارد البشرية الخاص بـ Clickup مصمم لتعزيز مشاركة الموظفين وتعاونهم. يتضمن الحل أدوات تحديد الأهداف التي تربط الأهداف طويلة الأجل بكل مهمة، مما يساعد المديرين على تحديد وتيرة وتوجيه فرقهم.

إدارة القدرات الفردية، وتحسين عرض النطاق الترددي للموظفين، وحتى تخطيط الموارد للمشاريع المستقبلية باستخدام ClickUp Workload View

تتضمن ميزات الموارد البشرية في ClickUp عرضًا مفيدًا لعبء العمل يمنحك لمحة سريعة من صفحة واحدة عن مهام فريقك واحتياجاته المستقبلية.

وهي تساعد في تخطيط أفضل للقدرات، وتعزز تحليلات القوى العاملة ويجنبك الإرهاق ويبقي الفريق خاليًا من الإجهاد. بالإضافة إلى ذلك، ستعرف دائمًا من لديه مساحة لتولي المزيد!

إنشاء استبيانات للموظفين، وأتمتة المهام المتكررة، والعصف الذهني لخطط التطوير باستخدام ClickUp Brain

يمنحك استخدام ClickUp لإدارة مشاريع الموارد البشرية إمكانية الوصول إلى أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمنصة, ClickUp Brain . تساعد هذه الميزة على توحيد تدفقات العمل وتبسيط الاتصال بالسياسات وأتمتة المهام المتكررة. كما أنها تنشئ استطلاعات رأي فورية، وتلخص التقارير، وتشارك تحليلات مفصلة عن آراء الموظفين.

تصوُّر بيانات الاستطلاع، وتنظيم الرؤى، وتخطيط المهام الموجهة نحو الجدول الزمني باستخدام ClickUp Views

تقدم إدارة مشاريع ClickUp HR أكثر من 15 طريقة عرض، مثل التقويمات ومخطط جانت. تتيح هذه الميزة للفرق تخصيص كيفية تتبع الأداء والتخطيط لتطوير الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لفرق الموارد البشرية اعتماد ClickUp Dashboards للحصول على رؤى مقاييس المشاركة التي تنافس أكثر أدوات إدارة الأداء شمولاً.

يحافظ التسلسل الهرمي القوي للمشروعات وتشفير الأذونات في المنصة على أمان ميزاتها واتصالاتها. وبهذه الطريقة، تظل المحادثات السرية بين المديرين والفرق محمية.

هل تعتقد أن إعداد هذا الأمر ممل؟ تقدم ClickUp أدوات جاهزة للاستخدام، مملوءة مسبقًا قوالب الموارد البشرية للتطوير السريع للموظفين، مما يجعل الإعداد سهلاً. إليك بعض الأمثلة الممتازة:قالب خطة تطوير الموظف ClickUp إذا كنت ترغب في نسج تطوير المهارات والمشاركة داخل الهيكل التنظيمي الخاص بك، فإن Workleap هو الأنسب! فبالإضافة إلى مراجعات المدراء، يحافظ هذا البرنامج على صحة العمل التعاوني من خلال المراجعات السريعة للأقران والتقييمات الذاتية.

يأتي Workleap أيضًا مع تتبع المهارات وإنشاء وحدات التعلم. بالإضافة إلى ذلك، لديك صور واضحة لتتبع كيفية تحسن مستويات المشاركة لديك.

أفضل ميزات Workleap

عزز ثقافة التقدير من خلال الصيحات المدروسة والمكاسب المبنية على الألعاب

امزج بين التطوير والمشاركة مع الخطوط العريضة للدورة التدريبية المستندة إلى استطلاع الرأي

قيود #### قيود Workleap

دمج تواصل الفريق أدوات مثل Slack والبريد الإلكتروني يفسح المجال للأخطاء العرضية

يصبح السعر مرتفعًا جدًا للمؤسسات الكبيرة

ميزات إعداد التقارير أساسية جداً مقارنة بالمنافسين

تسعير Workleap

تجربة المنصة: 22 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

22 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم Officevibe: 6.25 دولار/شهرًا لكل مستخدم

6.25 دولار/شهرًا لكل مستخدم الأداء: 6.25 دولار شهرياً لكل مستخدم

6.25 دولار شهرياً لكل مستخدم بينج بورد: 5 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

5 دولارات/شهرًا لكل مستخدم إدارة التعلم: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم التأهيل: 2.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

2.50 دولار شهريًا لكل مستخدم المهارات: 2.50$/شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Workleap

G2 : 4.3/5 (720+ تقييمات)

: 4.3/5 (720+ تقييمات) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

إليك سبب ذلك مستخدم Capterra يجد أن Workleap أداة رائعة للتغذية الراجعة:

_إيجابية للغاية، تجعل الموظفين يشعرون بأنهم عنصر حاسم في الفريق بالإضافة إلى أنها تسمح للمديرين بالكشف عن أي مجالات تحتاج إلى اهتمام أو تغييرات

➡️ اقرأ المزيد: استراتيجيات إدارة العمل التعاوني الفعال لفرق العمل

8. Engagedly (الأفضل لأدوات المشاركة المحسّنة للأجهزة المحمولة)

via

Engagedly_

انضمت Engagedly إلى القائمة بسبب نهجها الذي يعتمد على الأجهزة المحمولة أولاً للحفاظ على تفاعل الفرق ورضاها، حيث يمكن للموظفين البقاء على اتصال وتحفيزهم في أي وقت وفي أي مكان.

كما أنه يتتبع الأهداف كـ OKRs رئيسية، مع إمكانية التلعيب والتعلم الآلي للحفاظ على المتعة والإنتاجية. تعرّف على Marissa AI، مساعدك الجديد لتحديد الأهداف وملخصات الملاحظات وإنشاء المحتوى!

أفضل ميزات #### أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

قم بتعزيز ثقافة الأداء القائم على النتائج باستخدام OKRs والأهداف المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تنفيذ برامج توجيه فعالة مع خبراء التوجيه المتخصصين

تقديم تحديثات مهمة وتخطيط موارد الموظفين من خلال منصتها المحسّنة للأجهزة المحمولة

القيود التفاعلية

الحد الأدنى لشرائح التسعير يجعلها مكلفة للفرق الصغيرة

بعض الميزات مثل عمليات تسجيل الوصول والتكامل قد تكون معقدة للمستخدمين الجدد

التسعير التفاعلي

إدارة الأداء: 5 - 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

5 - 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم التعلّم والتطور: 3 - 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

3 - 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم التقدير والمكافأة: 2$/شهرياً لكل مستخدم

2$/شهرياً لكل مستخدم الإشراك والاستماع: 2 دولار/شهرياً لكل مستخدم

2 دولار/شهرياً لكل مستخدم جناح الإرشاد: 8$/شهرياً

8$/شهرياً إدارة التعويضات: 10 دولارات/شهرًا

10 دولارات/شهرًا التواصل مع الموظفين بدون استخدام الهاتف المحمول: 5 دولارات شهرياً

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييم)

9. يوم العمل (Peakon) (الأفضل لتجربة الموظفين وتحليل المشاعر)

عبر

_/مرجع/ _https://www.workday.com/ يوم العمل (بيكون) /%href/

التالي في قائمة بدائل Culture Amp هو Workday Peakon، وهي منصة مشاركة الموظفين التي تركز على تصور صوت الموظف الذاتي.

ترسل هذه الجوهرة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي استبيانات مشاركة مخصصة وتحول الردود على الفور إلى رؤى في الوقت الفعلي. يمكن للمديرين إغلاق حلقة الملاحظات بسهولة من خلال بدء المحادثة والإقرارات والمحادثات الخاصة ثنائية الاتجاه.

تُسلط الأداة الضوء على مجالات التركيز، وتحتفي بالمكاسب، وتساعد في طرح الأفكار لتغيير المشاعر.

🔍 هل تعلم؟ تدعم Peakon ما يصل إلى 60 لغة، مما يزيل الحواجز الجغرافية أو الاجتماعية والثقافية.

أفضل ميزات يوم العمل (Peakon)

جمع الملاحظات من الموظفين داخل المكتب والموظفين عن بُعد باستخدام امتدادات سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو الكشك أو Slack أو Microsoft Teams

التنبؤ بمخاطر دوران الموظفين وتحسين الاحتفاظ بالمواهب من خلال تحليل مقاييس دورة حياة الموظف المباشرة

قيود قيود يوم العمل (Peakon)

يتطلب استخراج فائدته الكاملة خبراء مدربين للعمل عليه باستمرار

باهظ التكلفة مقارنةً بالمنافسين، كما أنه أقل مثالية للشركات التي لديها موارد بشرية أقل

تسعير Workday (Peakon)

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات يوم العمل (بيكون)

G2 : 4.6/5 (أكثر من 110 تقييمات)

: 4.6/5 (أكثر من 110 تقييمات) Capterra: 4.8/5 (40+ تقييمات)

لنرى كيف يساعد يوم العمل (Peakon) في ذلك مستخدم G2 معرفة نبض الموظفين

_Peakon هي منصة تتيح للمؤسسة معرفة نبض موظفيها. ويحرص تنوع الأسئلة في الاستبيان على تغطية جميع المواضيع المتعلقة بعلاقات الموظفين والمنظمة

10. جلينت (الأفضل للحصول على رؤى المشاركة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر

_/مرجع/ _https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-viva/glint Glint /%href/

Glint هو أحد حلول Microsoft التي تساعد المؤسسات على تحويل الرؤى إلى تغيير هادف من خلال استطلاعات الرأي القابلة للتخصيص. تعمل قوالب Glint على إبقاء مكان عملك متناغماً مع ما هو أكثر أهمية، بدءاً من التهيئة إلى مقابلات الخروج من العمل ومقابلات الخروج وعمليات التحقق من التنوع إلى إدارة التغيير.

كما أنه يحتوي على ميزات ذكاء اصطناعي مدمجة من Microsoft تلخص جميع التعليقات والردود إلى رؤى. هذا مثالي للقادة الذين يرغبون في تعزيز التغيير الثقافي ومواءمة الموظفين مع استراتيجية الموارد البشرية الأهداف

🔍 هل تعلم؟ انضمت شركة Glint، التي كانت مستقلة ذات يوم، إلى منظومة Microsoft في عام 2018 بعد أن استحوذت عليها شركة LinkedIn (إحدى الشركات التابعة لشركة Microsoft). واليوم، تعمل مواردها كمنتدى مجتمعي للمستخدمين لمشاركة الرؤى والأفكار.

أفضل ميزات جلينت

تعزيز الاستبقاء من خلال تتبع الملاحظات في الوقت الفعلي وتخطيط العمل

تحسين التواصل مع إنشاء تقارير فورية وسهلة التصدير

قيود Glint

يجب أن تقتصر الشركات على نظام Microsoft البيئي للحصول على الوظائف الكاملة

يقدم ميزات محدودة لمنصة إدارة الأداء

تسعير غلينت

مايكروسوفت فيفا جلينت: 2 دولار شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات جلينت

G2 : 4.6/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 20 مراجعة)

11. Workvivo (الأفضل لقيادة التواصل بين الموظفين وثقافة العمل)

via

Workvivo_

هل تحتاج إلى واجهة سهلة الاستخدام على النمط الاجتماعي لتحسين المشاركة؟ يوفر Workvivo ذلك بالضبط. تجلب المنصة حلول التواصل والاستطلاعات والموارد البشرية في مساحة واحدة لتجربة مجتمعية.

حتى أن Workvivio تتميز بأخبار الإنترانت المؤسسية المخصصة لإبقاء الأفراد مستثمرين في أحدث أهداف وتطورات أعمالهم.

أفضل ميزات Workvivo

تضخيم إنجازات الفريق من خلال التقدير البديهي والصيحات العامة

تشجيع الاتصالات الأصيلة من خلال موجز الأخبار المخصص

تعزيز التعاون مع أدوات التواصل الاجتماعي والتواصل المتكاملة

قيود قيود Workvivo

خيارات تخصيص محدودة ومكلفة للفرق الصغيرة

لا يحتوي على خيارات تكامل مع حلول برمجيات الموارد البشرية الأكثر تخصصًا

تسعير Workvivo

خطة العمل: تسعير مخصص

تسعير مخصص خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييم ومراجعات Workvivo

G2 : 4.8/5 (أكثر من 2000 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 120 تقييم)

لنرى لماذا هذا مستخدم Capterra يحب Workvivo

_ أكثر ما أعجبني في Workvivo هو قدرته على خلق ثقافة متماسكة وجذابة في مكان العمل

12. SurveySparrow (الأفضل للاستطلاعات الديناميكية والمحادثة والتغذية الراجعة)

عبر

_/مرجع/ _https://surveysparrow.com/ SurveySurveySparrow /%href/

يعد SurveySparrow مثاليًا للشركات التي تفضل حلًا بسيطًا وتحليليًا في نفس الوقت لاستطلاع الرأي. حيث تعمل واجهته المنهجية على تقسيم عملية استبيان المشاركة إلى خطوات، بدءًا من إنشائه إلى تحليل النتائج وتصديرها.

وبالإضافة إلى واجهته الخلفية الواضحة، يتيح لك SurveySparrow إضافة تنسيقات متعددة للأسئلة والتحكم في كتل الاستطلاع بمنطق فردي. كما يتيح لفرق الموارد البشرية استخدام إشعارات البريد الإلكتروني والتذكيرات للمتابعة الفعالة.

أفضل ميزات SurveySparrow

تخصيص كل استطلاع مع مجموعة كبيرة من الأزرار والخطوط والألوان وحتى السمات

تعيين الشروط التي تقدم الأسئلة ذات الصلة فقط لكل موظف من خلال الاستبيانات الذكية التكيفية

جمع البيانات حتى بدون اتصال بالإنترنت ومزامنة المعلومات لاحقًا مع خيار الاستطلاع دون اتصال بالإنترنت

قيود SurveySparrow

يتميز بخيارات تنسيق النمط الأساسي فقط عند إنشاء الأسئلة

يقتصر على استبيانات المشاركة، وليس مراجعات الأداء أو حلول الموارد البشرية الأخرى

أسعار SurveySparrow

للأفراد

الأساسي: 39 دولارًا/شهريًا

39 دولارًا/شهريًا للمبتدئين 59 دولارًا شهريًا

للفرق للفرق

الشركات: 149 دولاراً في الشهر

149 دولاراً في الشهر المحترفين 399 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

بدلة CX (NPS، CSAT، CES)

احترافي: 399 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

إدارة السمعة

مجاناً

البداية: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

إدارة التذاكر

مجاناً

المبتدئين: 12 دولارًا شهريًا

تقييم 360

الأداء: تسعير مخصص

جناح كامل

المنصة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات SurveySparrow

G2 : 4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

13. CultureMonkey (الأفضل لاستطلاعات الرأي وأدوات التقييمات)

via

_ / href/ _https://www.culturemonkey.io/ CultureMonkey /%href/

يعتبر CultureMonkey بمثابة معلم نمو للشركات. من خلال التعليقات المجهولة والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإنه يحول المدخلات الصادقة إلى خطط عمل تُحدث فرقاً.

الجزء الأفضل؟ تمنحك لوحات المعلومات المرئية الخاصة به لقطات في الوقت الفعلي مصنفة حسب الأولوية لأفكار الموظفين - دون الحاجة إلى تصفية. بالإضافة إلى ذلك، كل سؤال و أداة استبيان النبض في CultureMonkey سهلة التخصيص إلى أي مدى.

أفضل ميزات أداة CultureMonkey الثقافية

تقليل الإرهاق من الاستطلاع مع خيار جدولة سؤال واحد كل أسبوعين أو شهريًا

قياس تأثير إجراءاتك من خلال الاتجاهات والرؤى التاريخية

تعظيم العائد على الاستثمار لممارساتك وجهودك في مجال الموارد البشرية من خلال مقاييس مشاركة الموظفين قيود الثقافة-القرد الثقافي

يأتي مع مشاكل تحميل عرضية وأخطاء عند إنشاء استبيانات معقدة

قد يؤدي تصدير التقارير المتقدمة مثل الخرائط الحرارية إلى فقدان التفاصيل المرئية، مثل الترميز اللوني

تسعير #### تسعير برنامج CultureMonkey

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات موقع #### تقييمات ومراجعات موقع CultureMonkey

G2 : 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

راجع ما هذا مستخدم G2 عن CultureMonkey

_يحتوي برنامج Culture Monkey على أكثر لوحات المعلومات تقدمًا التي صادفتها في الكثير من الأدوات التي قمت بتقييمها أو عملت معها في الماضي. هناك تقارير وعروض مخصصة متاحة، مقسمة حسب مستوى المديرين والمواقع والأقسام والأدوار

14. BambooHR (الأفضل لتبسيط عمليات الموارد البشرية والخدمات الذاتية للموظفين)

via

٪ / href/ https://www.bamboohr.com/ BambooHR /%href/

BambooHR هو نظام شائع برنامج إدارة الموارد البشرية مصمم لتمكين الموظفين وتحسين العمليات. يقدم ملاحظات المديرين والتقييم الذاتي الذي يرتبط بسهولة بأدوات تحديد الأهداف.

يتضمن الحل أداة لرضا الموظفين تتعقب على الفور العلامة التجارية لصاحب العمل ومستويات تحفيز الموظفين. بالإضافة إلى أنه يبسِّط كشوف المرتبات وتتبع المتقدمين وإدارة الإجازات.

أفضل ميزات BambooHR

أنشئ مركزاً مركزياً لجميع التحديثات والإعلانات الداخلية من خلال ميزة مساحة المجتمع

عزز دقة البيانات من خلال بنك الأسئلة المدروسة والجاهزة للاستخدام حول تجربة الموظفين

حدود BambooHR

أسلوب إعداد التقارير، خاصةً عناصر مثل طوابع البيانات والمصادر، أساسي وقديم للغاية

تركز الميزات على إدارة الموارد البشرية على نطاق واسع، وليس على المشاركة، ولها منحنى تعليمي حاد

تسعير BambooHR

(سعر شهري موحد لأقل من 25 موظفاً؛ والتسعير لكل مستخدم لأكثر من 25 موظفاً)

الأسعار الأساسية : تسعير مخصص

: تسعير مخصص محترف: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات BambooHR

G2 : 4.4/5 (أكثر من 2,400 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 2,400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,800 تقييم)

15. Microsoft Viva (الأفضل لدمج الرفاهية والإنتاجية مع أدوات الشركة)

via

_/مرجع/ _https://www.microsoft.com/en-in/microsoft-viva Microsoft Viva /%href/

إذا كنت قد أدمجت مايكروسوفت فيفا في عملك، فإن مايكروسوفت فيفا يعد إضافة جيدة لمجموعة أدوات الموارد البشرية لديك. بالإضافة إلى قدرات Viva Glint في تحليل استطلاعات الرأي، فإنه يوفر منتديات مجتمعية وإدارة الحملات لتعزيز الاتصالات والمشاركة.

يتيح لك Viva أيضًا تقييم رفاهية الموظفين من خلال استطلاعات الرأي السريعة وتحليل البيانات المتعلقة بالمهام. بالإضافة إلى أنه يساعد على دمج التعلم في أدوات الإنتاجية من Microsoft لتطوير الموظفين.

أفضل ميزات مايكروسوفت Viva

تسهيل المحادثات التفاعلية مع مساحات مخصصة لأخبار الشركة والاهتمامات المشتركة

تخطيط وتحسين الرفاهية مع مخططات أنماط عمل الموظفين وتوزيعات الأنشطة

قيود مايكروسوفت فيفا

تقتصر عمليات التكامل على نظام Microsoft البيئي

قد تبدو واجهة معقدة يصعب تكوينها

أسعار مايكروسوفت فيفا

مايكروسوفت فيفا في مايكروسوفت 365: مجاناً

مجاناً مايكروسوفت فيفا مايكروسوفت فيفا لاتصالات الموظفين والمجتمعات: 2 دولار/شهر لكل مستخدم

2 دولار/شهر لكل مستخدم مايكروسوفت مايكروسوفت فيفا لتحليلات مكان العمل وتعليقات الموظفين: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم جناح مايكروسوفت فيفا سويت: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت فيفا

G2 : 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

لنرى لماذا هذا مستخدم G2 يفضل Microsoft Viva:

Viva Insights هو أفضل برنامج للتفاعل والعمل في بيئة احترافية. إنه سهل الاستخدام للغاية، وسهل التنفيذ. أفضل ما يعجبني فيه هو أنه مفيد جدًا لزيادة الإنتاجية، وتعزيز تجربة الموظفين.

تنويهات خاصة

Revlektive: يتكامل بسلاسة مع أدوات مثل Slack، مما يجعله جزءًا طبيعيًا من إجراءات العمل اليومية

يتكامل بسلاسة مع أدوات مثل Slack، مما يجعله جزءًا طبيعيًا من إجراءات العمل اليومية Qualtrics: يقدم مجموعة أدوات موارد بشرية أوسع للمؤسسات التي تبحث عن تجربة شاملة على مستوى المؤسسة

تعزيز مشاركة الموظفين وأداءهم مع ClickUp

إن روح الفريق العالية هي الوقود الصاروخي للزخم والالتزام بأهداف العمل - أضف إلى ذلك بعض الملاحظات البناءة، وستحصل على تركيز شديد على المدى الطويل. ولكن دعنا نواجه الأمر: تحتاج فرق الموارد البشرية إلى الأدوات المناسبة، مثل Culture Amp، لإبقاء كل شيء على المسار الصحيح.

ولكن، نظراً لأن ليس كل شركة تتوافق مع هذه الأدوات، فقد جمعنا لك 15 بديلاً لبرنامج Culture Amp قد تكون مناسبة تماماً. ولكن، عندما يتعلق الأمر بالمشاركة وتنفيذ المشاريع، فإنهما يسيران جنباً إلى جنب.

هذا هو المكان الذي يتألق فيه ClickUp. من خلال الأتمتة الرائعة، ورؤى الذكاء الاصطناعي، وسحر إدارة المهام، يبني ClickUp ثقافة عمل إيجابية ومنتجة - تحدث عن الفوز في جميع الأحوال!

هل أنت مستعد لتعزيز مشاركة الموظفين وأداء الأعمال؟ اشترك مع ClickUp اليوم!