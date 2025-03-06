أفضل 10 برامج لإدارة الصالات الرياضية لعام 2025

إذاً، لقد حوّلت شغفك باللياقة البدنية إلى عمل تجاري من خلال امتلاكك لصالة رياضية - تهانينا! أنت مدير نفسك وتعيش حلمك بينما تساعد الآخرين على التمتع بصحة جيدة.

لكن الأمر ليس دائماً سهل المنال. قد يكون التوفيق بين جلسات التدريب والمهام الإدارية ومواكبة عالم اللياقة البدنية المتطور باستمرار أمرًا شاقًا.

مع توقع نمو سوق نوادي الصحة واللياقة البدنية العالمي بمعدل بمعدل سنوي قدره 7.5% ، تشتد المنافسة في صناعة اللياقة البدنية.

_كيف تضمن بقاء أعمالك في الصالة الرياضية ليس فقط على قيد الحياة بل وازدهارها أيضاً؟

لتبسيط عملية البحث، قمنا بتجميع أفضل 10 برامج لإدارة الصالات الرياضية لإدارة أعمال اللياقة البدنية بكفاءة. لذا، اختر البرنامج الذي يناسب احتياجات عملك ويساعدك على الازدهار.

⏰ ملخص 60 ثانية

من إدارة الأعضاء والفواتير إلى توليد العملاء المحتملين وما بعدها، إليك أفضل 10 برامج لإدارة الصالة الرياضية مع الأدوات الأساسية لنمو الأعمال.

كليك أب : الأفضل لعمليات الصالة الرياضية واتصالات الأعضاء

الأفضل لعمليات الصالة الرياضية واتصالات الأعضاء مخطط زن: مثالي لإدارة العضوية بسلاسة

مثالي لإدارة العضوية بسلاسة Wodify: مثالي لصالات كروس فيت الرياضية

مثالي لصالات كروس فيت الرياضية Mindbody: الأفضل لفواتير العملاء وجدولة المواعيد

الأفضل لفواتير العملاء وجدولة المواعيد WellnessLiving: قوي في إعداد التقارير والتحليلات

قوي في إعداد التقارير والتحليلات Virtuagym: الأفضل للفوترة والدفع

الأفضل للفوترة والدفع PushPress: يقدم تتبع التمارين الرياضية

يقدم تتبع التمارين الرياضية ABC Glofox: الأفضل لإدارة الأعضاء وحجز المواعيد

الأفضل لإدارة الأعضاء وحجز المواعيد TeamUp: رائع للامتيازات وبناء العضوية

رائع للامتيازات وبناء العضوية Gymflow: الأفضل للإدارة وجدولة الفصول الدراسية

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لماذا تعتبر برامج إدارة الصالة الرياضية ضرورية

برنامج إدارة الصالة الرياضية هو أداتك المتكاملة لتبسيط وأتمتة العمليات اليومية لصالتك الرياضية. فهو يبسط كل شيء من المهام الإدارية إلى المدفوعات المتكررة، مما يجعل حياتك أسهل. إليك سبب ضرورة اقتناء هذا البرنامج لأعمال اللياقة البدنية الخاصة بك:

تتبع معلومات الأعضاء والحضور والمشاركة في الصفوف بسهولة - كل ذلك في مكان واحد. قل وداعاً للأعمال الورقية والأخطاء!

لا مزيد من مطاردة المدفوعات! أتمتة الفواتير وإرسال تذكيرات والسماح للأعضاء بالدفع عبر الإنترنت - بسلاسة وبساطة

ابقَ على اطلاع على جداول الفصول الدراسية وتعيينات المدربين وتوافر المعدات دون أي ضغوطات

هل تريد اتخاذ خيارات أكثر ذكاءً؟ احصل على تقارير مفصلة عن شعبية الصفوف والإيرادات لتوجيه قراراتك

وفر وقتك من خلال أتمتة عمليات التسجيل والتذكيرات والمهام الإدارية. ركز أكثر على نمو صالتك الرياضية!

اجذب أعضاء جدد باستخدام أدوات التسويق المدمجة - أرسل العروض الترويجية والعروض وحملات البريد الإلكتروني من مكان واحد

حافظ على تفاعل الأعضاء مع التواصل المخصص، وتتبع التقدم، وجدولة الحصص الدراسية غير المعقدة

🧠 حقيقة ممتعة: واحد من كل خمسة أمريكيين لديهم عضوية في صالة الألعاب الرياضية! هل تصل إلى الجمهور المناسب؟

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة الصالة الرياضية؟

يمكن أن يؤدي اختيار برنامج إدارة الصالة الرياضية المناسب إلى نجاح أو فشل عملك. ولكن مع وجود العديد من الخيارات في السوق، كيف يمكنك العثور على الخيار الأمثل لصالة الألعاب الرياضية الخاصة بك؟

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية برنامج إدارة الأعضاء يجب أن يكون قادرًا على الأداء:

واجهة سهلة الاستخدام: تأكد من سهولة استخدام البرنامج وفهمه من قبل موظفيك

تأكد من سهولة استخدام البرنامج وفهمه من قبل موظفيك إدارة الأعضاء: إدارة الملفات الشخصية للأعضاء وتتبع الحضور ومراقبة الاحتفاظ بهم

إدارة الملفات الشخصية للأعضاء وتتبع الحضور ومراقبة الاحتفاظ بهم جدولة وإدارة الفصول الدراسية: التعامل مع جداول المدربين والسماح للأعضاء بحجز الفصول الدراسية أو إلغائها أو إعادة جدولتها

التعامل مع جداول المدربين والسماح للأعضاء بحجز الفصول الدراسية أو إلغائها أو إعادة جدولتها معالجة الدفع: التكامل مع بوابات الدفع لإجراء معاملات خالية من المتاعب

التكامل مع بوابات الدفع لإجراء معاملات خالية من المتاعب التقارير والتحليلات: إنشاء تقارير مفصلة عن اتجاهات العضوية وحضور الفصول الدراسية والإيرادات

إنشاء تقارير مفصلة عن اتجاهات العضوية وحضور الفصول الدراسية والإيرادات دعم العملاء: الوصول إلى الدعم عبر الدردشة أو البريد الإلكتروني أو الهاتف عند الحاجة

الوصول إلى الدعم عبر الدردشة أو البريد الإلكتروني أو الهاتف عند الحاجة التخصيص وقابلية التوسع: توسيع نطاق البرنامج مع توسع الصالة الرياضية الخاصة بك

توسيع نطاق البرنامج مع توسع الصالة الرياضية الخاصة بك عمليات التكامل: تواصل مع أدوات للمحاسبة أو التسويق أو التواصل

تواصل مع أدوات للمحاسبة أو التسويق أو التواصل التسعير: حافظ على ميزانيتك دون المساس بالميزات الأساسية

💡 نصيحة احترافية: استخدم برنامج تدريب العملاء للتحكم في دورة حياة العميل من البداية إلى النهاية، من المبيعات إلى التجديدات.

أفضل 10 برامج لإدارة الصالات الرياضية

لمساعدتك على الإبحار في بحر الخيارات، قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 حلول برمجية لإدارة الصالات الرياضية.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة عمليات الصالة الرياضية واتصالات الأعضاء مع تدفقات العمل المخصصة)

إذا كنت تبحث عن حل الكل في واحد حقًا، فعندئذٍ ClickUp ، تطبيق كل شيء للعمل، هو أفضل رهان لك! فهو ليس فقط للمشاريع؛ بل إن ClickUp يتفوق كبرنامج شامل لإدارة الصالة الرياضية.

اختيار نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المناسب يمكن أن يساعد في تخفيف العبء عن كاهلك.

مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من ClickUp، يمكنك تحويل أعمالك في الصالة الرياضية بالكامل. إنشاء مهام سير العمل وتتبع رحلة كل عضو في مكان واحد. أضف تفاصيلهم إلى الحقول المخصصة لمراقبة المعلومات الحيوية مثل تجديد العضوية في نظام CRM.

التنبؤ بتجديد العملاء وزيادة الاحتفاظ بالأعضاء الحاليين باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

ال لوحة معلومات إدارة علاقات العملاء ستمنحك أيضًا رؤية واضحة وعالية المستوى لعمليات الصالة الرياضية وبيانات الأعضاء. هل تريد البدء بسرعة؟ يقدم ClickUp أيضًا قوالب إدارة علاقات العملاء لمساعدتك على الانطلاق في العمل.

يمكن أن يُحدث تصور جداول حصصك ومواعيد الموظفين فرقاً كبيراً. مع عرض تقويم ClickUp يمكنك دمج جميع تقويماتك (العمل والشخصية والاجتماعية) في طريقة عرض واحدة موحدة. لا مزيد من تداخل جداول الأعضاء المتداخلة!

📮ClickUp Insight: يفضل حوالي 41% من المحترفين المراسلة الفورية للتواصل بين أعضاء الفريق. وعلى الرغم من أنها توفر تبادلاً سريعاً وفعالاً، إلا أن الرسائل غالباً ما تكون موزعة عبر قنوات أو سلاسل رسائل أو رسائل مباشرة متعددة، مما يجعل من الصعب استرجاع المعلومات لاحقاً.

مع حل متكامل مثل ClickUp Chat ، يتم تعيين سلاسل الدردشة الخاصة بك إلى مشاريع ومهام محددة، مما يبقي محادثاتك في سياقها ومتاحة بسهولة.

جرّب ClickUp مجاناً

السمة المميزة للبرامج الرياضية الجيدة هي القدرة على ضبط المهام المتكررة ونسيانها. أتمتة ClickUp القيام بذلك من خلال عمليات سير العمل الآلية للتخلص من المهام المتكررة. يمكنك تعيين تذكيرات لتجديد العضوية، أو تأكيدات الفصول الدراسية، أو العروض الخاصة دون متابعة يدوياً.

تتبع الأهداف وعرض جداول زمنية واضحة للبقاء متحمسًا مع ClickUp Goals

تريد إنشاء أهداف قابلة للتتبع لأعضائك, أهداف ClickUp هو أفضل صديق لك! سواء أكان أعضاؤك يعملون على تقوية العضلات أو فقدان الوزن أو تحقيق أهداف اللياقة البدنية، يتيح لك ClickUp تحديد أهداف مخصصة ومراقبة تقدمهم حتى تظل أنت وأعضاؤك متحمسين.

قم بتجميع جميع سياسات الصالة الرياضية ومواد التدريب والمستندات الأساسية في مكان واحد مع ClickUp Docs

هل أنت جاهز لإنشاء صالة الألعاب الرياضية الخاصة بك على ClickUp؟ لم يتبق سوى شيء واحد أخير يجب القيام به - تطوير الكتيبات ووثائق التدريب والسياسات والكتيبات على مستندات ClickUp ! إنه بمثابة مكتبة مركزية لجميع مستنداتك الأساسية، والتي يمكن مشاركتها مع فريقك والعملاء القادمين بنقرة واحدة.

💡 نصيحة احترافية: أنشئ مؤشرات الأداء الرئيسية لتجربة العملاء مع مستندات ClickUp Docs لفهم وتعزيز رضا العملاء وولائهم وتجربتهم بشكل عام.

أفضل ميزات ClickUp

استخدام ميزات إدارة مشروع ClickUp لتحديد أهداف اللياقة البدنية ومراقبة التقدم المحرز

تنظيم جلسات التدريب الشخصية والبرامج المتعددة باستخدام أدوات مدمجة مثل Google Drive وDropbox وZoom

إدارة أعمالك من أي مكان باستخدام تطبيقات الجوال المخصصة لنظامي iOS وAndroid

قيود ClickUp

قد يكون هناك منحنى تعليمي لبعض المستخدمين

تسعير #### ClickUp

مجاناً إلى الأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم للشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 10000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 10000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

_ بصفتي رئيسًا للمنتجات، أستخدم ClickUp لتوصيل خارطة طريق منتجاتنا بوضوح إلى أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين. ساعدنا ClickUp في إنشاء وتتبع أهداف قابلة للقياس باستخدام ميزة الأهداف. وقد ساعدنا ذلك أيضًا في ضمان سير عملنا بشكل مرن للتركيز على ما هو أكثر أهمية. كيم برينك ، رئيس قسم المنتجات، Best10

💡 نصيحة للمحترفين: استخدم متتبع العادات الشخصية و قوالب سجل التمرين لمساعدة الأعضاء على تتبع أهدافهم الشخصية وتقدمهم.

2. Zen Planner (الأفضل لإدارة العضوية بسلاسة)

عبر مخطط زن عندما يتعلق الأمر بإدارة الصالة الرياضية المركزة والشاملة, مخطط زن هو خيار رائع. وهو مصمم لاستوديوهات اللياقة البدنية ومدارس الفنون القتالية واستوديوهات اليوغا.

بالإضافة إلى الجدولة وإعداد الفواتير، فهو يمكّنك من وضع خطط تدريب مخصصة والاحتفاظ بملفات تعريف مفصلة للأعضاء، كل ذلك ضمن منصة واحدة.

Zen Planner أفضل الميزات

يقدم ميزات متنوعة لإدارة العضويات والدروس والجداول الزمنية

يوفر تقارير وتحليلات حول اتجاهات العضوية والأداء المالي ومشاركة الأعضاء

يوفر أدوات شاملة للفواتير، مما يوفر التحكم في الشؤون المالية

يحتوي على تقويمات مدمجة وحجوزات عبر الهاتف المحمول ومواعيد مضافة

قيود Zen Planner #### قيود Zen Planner

خيارات التخصيص للعلامة التجارية محدودة

يفتقر إلى أدوات إدارة التمارين المدمجة

لا توجد خطة مجانية

تسعير #### تسعير Zen Planner

باقة المبتدئين : 199 دولارًا شهريًا

: 199 دولارًا شهريًا استوديو : 99 دولارًا في الشهر

: 99 دولارًا في الشهر الأساسيات : 198 دولاراً شهرياً

: 198 دولاراً شهرياً الأقصى: 348 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

Zen Planner التقييمات والمراجعات:

G2: 4.3/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

4.3/5 (أكثر من 90 تقييمًا) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

حقيقة أن هذا النظام سهل الاستخدام للغاية ويتضمن أدوات مثل Zoom. مراجعة G2 R اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء قائمة مراجعة الروتين الصباحي للبالغين 3. ووديفاي (الأفضل لإدارة الترخيص)

عبر ووديفاي مصممة خصيصاً لصالات الكروس فيت, ووديفاي يركز على تتبع الأداء والجدولة وحتى مسابقات الأعضاء مع لوحات المتصدرين. كما أنه مزود بأدوات لإدارة التراخيص وتتبع الأداء ومراقبة الحضور.

باستخدام Wodify، يمكنك أيضًا إدارة شهادات المدربين وتتبع تقدم الأعضاء بمرور الوقت.

هذا ليس كل شيء - يمكنك أيضًا تصميم وتعديل التمارين الروتينية بسهولة، مع محتوى فيديو متكامل على البرنامج.

أفضل ميزات Wodify

التعامل مع المعاملات بسلاسة مع معالجة الدفع المتكاملة

استخدم لوحات المتصدرين لتعزيز المنافسة وتتبع تصنيفات الأعضاء

تخزين وإدارة التنازلات والعقود الرقمية مباشرةً داخل المنصة

الاستفادة من الميزات القوية لإنشاء وتوزيع التدريبات اليومية، بما في ذلك تمارين WODs

قيود Wodify

محدودية أدوات التسويق

الاعتماد على أدوات الطرف الثالث للتكامل مع أدوات الطرف الثالث

بعض المستخدمين يجدون واجهة المستخدم أقل سهولة في الاستخدام

تسعير Wodify

يبدأ من 179 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات Wodify

G2: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 80 تقييم)

_Wodify سهل الاستخدام بالنسبة لي ولمدربي وعملائي. لقد غيرت التحديثات الأخيرة لتطبيق Wodify من سهولة تعامل عملائي معي بشكل يومي مراجعة Capterra 💡 نصيحة احترافية: إن إعطاء الأولوية لرفاهية موظفيك ليس رفاهية. إنه أمر حيوي لنجاح عملك. يمكنك استخدام برنامج تتبع عافية الموظفين لرفع معنويات الموظفين

4. مايند بودي (الأفضل لفواتير العملاء وجدولة الفواتير)

عبر العقلبوداي في حين أن إبقاء أمور الموظفين تحت السيطرة أمر ضروري, Mindbody يمكن أن يساعدك على وجه التحديد في تحسين تجربة العميل. يعزز نظام الإدارة الخاص به المشاركة من خلال التسويق المستهدف والإعلانات الآلية والجدولة الأفضل.

يحتوي Mindbody أيضًا على مكتب استقبال مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل على تبسيط الحجوزات بينما تساعد التقارير القوية وإدارة علاقات العملاء المتكاملة في تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين.

أفضل ميزات مايند بودي #### أفضل ميزات مايند بودي

معالجة المدفوعات من خلال معالجة الدفع المدمجة

استخدام أدوات التسويق المتكاملة لجذب العملاء والاحتفاظ بهم

إدارة ملفات تعريف العملاء، وتتبع الحضور، وعرض سجل الشراء

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي وتذكيرات تلقائية مع تكامل الموقع الإلكتروني

توليد عملاء محتملين باستخدام لوحة معلومات المبيعات وتقرير تحليلات مسار المبيعات

قيود مايند بودي

يمكن أن تكون واجهة المستخدم معقدة وغير بديهية

قد تكون الأسعار مرتفعة للغاية بالنسبة للمدربين الأفراد

التخصيص المحدود للعلامة التجارية

تسعير مايند بودي

يبدأ من 169 دولاراً شهرياً لكل موقع

تقييمات ومراجعات مايند بودي

G2: 3.6/5 (380+ تقييم)

3.6/5 (380+ تقييم) Capterra: 4.0/5 (2,800+ تقييم)

💡 نصيحة احترافية: تساعد قائمة مراجعة إعداد Mindbody في تقليل منحنى التعلم. فهي ترشدك خلال إعداد الموظفين والفصول والمواعيد والعضويات.

5. WellnessLiving (الأفضل لإعداد التقارير والتحليلات)

عبر WellnessLiving من التقارير المفصلة إلى تكامل الحجز السلس مع فيسبوك وخرائط جوجل, WellnessLiving يحافظ على تنظيم كل شيء بينما يساعدك على تنمية أعمالك.

تتيح لك المنصة إدارة معلومات العميل والتعامل مع المدفوعات وإرسال رسائل تسويقية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو البريد المباشر. كما أنها توفر تقارير واضحة ومخططات تفاعلية وتحديثات على المخزون حتى تتمكن من تتبع كل شيء في الصالة الرياضية الخاصة بك بسهولة.

WellnessLiving أفضل الميزات

تحليل البيانات بذكاء باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة

التنقل بسهولة في واجهته النظيفة وسهلة الاستخدام

استفد من تطبيقات الجوال المخصصة ذات العلامات التجارية لأعمالك

قيود WellnessLiving

خطة تسعير الدفع لكل ميزة

لا توجد نسخة تجريبية مجانية أو خطة مجانية

تسعير WellnessLiving

خطة البدء: 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا

19 دولارًا أمريكيًا شهريًا خطة الأعمال: 39 دولارًا شهريًا

39 دولارًا شهريًا الخطة الاحترافية للأعمال: 69 دولارًا شهريًا

69 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات WellnessLiving

G2: 4.5/5 (أكثر من 140 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 500 تقييم)

👀 هل تعلم؟ من المرجح أن العديد من عملائك يتنقلون بين وظائف بدوام كامل، مما قد يجعلهم يشعرون بالإرهاق. تظهر الأبحاث أن 20.4% من البالغين يعانون من الإرهاق العام . يمكن أن يكون دمج المشي السريع أو ممارسة التمارين الرياضية السريعة في روتينهم طريقة ممتازة لإعادة شحن طاقتهم, البقاء نشيطًا بعد العمل وحتى تعزيز القدرة على التحمل.

6. Virtuagym (الأفضل لتبسيط عمليات الفوترة والدفع)

عبر فيرتواجيمفيرتواجيم هي منصة قائمة على السحابة مصممة لمساعدة النوادي الصحية والمدربين الشخصيين وغيرهم من محترفي اللياقة البدنية على إدارة العضويات وتدريب العملاء وتبسيط العمليات التجارية.

وهي تشتمل على ميزات قوية لإدارة العضوية وفريق الدعم، ونظام متطور للتحكم في الدخول إلى الصالة الرياضية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

فيرتواجيم أفضل الميزات

يوفر أجهزة وخيارات عضوية مرنة وتكامل تطبيقات الطرف الثالث لزيادة الإيرادات

يتضمن برنامج تسجيل الوصول في الاستوديو، وتحليلات متقدمة، ومجموعة متنوعة من خيارات الحجز

يأتي مع قوالب تمارين قابلة لإعادة الاستخدام يمكنك إنشاؤها باستخدام خطط التدريب المبسطة ومحرر التمارين

قيود Virtuagym

عدم الموافقة على تجديد العقد

صعوبة في تكامل خدمة الدفع لمسك الدفاتر ونقاط البيع

تسعير Virtuagym

التسعير المخصص

فيرتواجيم التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 3.8/5 (أكثر من 250 تقييم)

اقرأ أيضًا: أفضل برامج الحضور والانصراف

7. PushPress (الأفضل لتتبع التمارين الرياضية)

عبر الضغط على الزر صممه أصحاب الصالات الرياضية لأصحاب الصالات الرياضية, PushPress يتفهم نقاط ضعفك جيدًا. فهو يبسّط العمليات من خلال الفوترة الآلية ومعالجة الدفع وتتبع التمارين من خلال ميزة TRAIN، التي تقدم تمارين مبرمجة مسبقًا من أفضل شركاء اللياقة البدنية.

يساعد PushPress أيضًا في إدارة الاحتفاظ بالأعضاء والتواصل معهم من خلال المتابعة الآلية عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والمكالمات - كل ذلك عبر إدارة علاقات العملاء. في حين أن خطته المجانية مفيدة للصالات الرياضية الصغيرة، فإن الميزات المتقدمة مثل تكامل الأطراف الثالثة متوفرة في خطط المستوى الأعلى.

PushPress أفضل الميزات

يوفر أدوات لإدارة كشوف المرتبات، مما يسهل التعامل مع مدفوعات الموظفين مباشرةً من خلال المنصة

يقدم تقارير وتحليلات مفصلة لمساعدة أصحاب الصالات الرياضية على تتبع المقاييس الرئيسية مثل الإيرادات ونمو العضوية واتجاهات الحضور

يتضمن ميزة كشك تسجيل الدخول الذاتي، مما يسمح للأعضاء بتسجيل الدخول بسرعة وتقليل عبء العمل في مكتب الاستقبال

قيود PushPress

بعض الميزات غير متاحة على الفور وقد تتطلب شراء إضافات للوصول إليها

لا توفر الباقة المجانية التكامل مع الأدوات الخارجية

تسعير #### PushPress

خطة مجانية بميزات محدودة

بميزات محدودة الخطة الاحترافية: 159 دولارًا شهريًا

159 دولارًا شهريًا الخطة القصوى: 229 دولارًا شهريًا

PushPress التقييمات والمراجعات

G2: 4.9/5 (أكثر من 160 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 180 تقييم)

💡 نصيحة للمحترفين: استخدم قوالب نموذج العضوية لخلق انطباع أول ترحيبي لإشراك الأعضاء وبناء علاقات طويلة الأمد مع عملائك.

8. ABC Glofox (الأفضل لإدارة الأعضاء وحجز المواعيد)

عبر ABC Glofox مثالي للمالكين الذين يتطلعون إلى تبسيط إدارة الصالة الرياضية واستوديو اللياقة البدنية, ABC Glofox أدوات لتنمية العضويات وتبسيط الجدولة والمساعدة في إعداد الفواتير. تقدم هذه المنصة متعددة الاستخدامات خدماتها لمختلف الاستوديوهات، بما في ذلك اليوغا والبيلاتيس والباريه وتمارين HIIT وركوب الدراجات الهوائية الداخلية والتجديف والملاكمة وفنون الدفاع عن النفس، بغض النظر عن الحجم.

بفضل ميزات مثل إعداد التقارير التفصيلية وإدارة تسجيل الوصول والمهام الإدارية الآلية، تساعد ABC Glofox المالكين على تقليل عبء العمل اليدوي. من خلال التعامل مع التعقيدات التشغيلية، يسمح ABC Glofox لأصحاب الصالات الرياضية والاستوديوهات بالتركيز أكثر على بناء رضا الأعضاء وتوسيع نطاق أعمالهم.

أفضل ميزات ABC Glofox

نظام إدارة علاقات العملاء المتكامل

تطبيقات أندرويد وiOS المتكاملة ذات العلامات التجارية المخصصة

عملية دفع آلية

قيود ABC Glofox

التخصيص المحدود

عدم وجود خطة تسعير ثابتة

تسعير ABC Glofox

يبدأ السعر المخصص من 100 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات ABC Glofox

G2: 4.5/5 (أكثر من 130 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 130 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 340 تقييم)

ساعدني جلوفوكس أنا وفريقي في تقليل الوقت الذي كنا نقضيه في الإدارة، والأهم من ذلك أنه جعل عملائنا أكثر رضا عن تجربة المستخدم مراجعة G2 9. TeamUp (الأفضل للامتيازات وبناء العضوية)

عبر TeamUp مصمم لتبسيط إدارة استوديوهات اللياقة البدنية والصالات الرياضية ومرافق التدريب, تيم أب هو حل برمجي مبتكر يقدم مجموعة كبيرة من الميزات. فهو ينظم معلومات العملاء والتنازلات، ويتعامل مع معالجة المدفوعات، ويجعل إنشاء الفعاليات أو الفصول الدراسية أمراً سهلاً.

ويضمن التصميم البديهي للمنصة سهولة تسجيل أعضاء المجتمع في الأنشطة عبر الإنترنت، مما يحسّن من المشاركة والراحة.

TeamUp أفضل الميزات

يوفر نظاماً قوياً لبناء العضوية

يوفر أمانًا قويًا من خلال ميزة التحكم في أمان الوصول

يقدم تطبيقات جوال مخصصة ذات علامة تجارية

قيود TeamUp

تتطلب حملات البريد الإلكتروني التكامل مع أدوات خارجية مثل Mailchimp

الخطة المجانية غير متوفرة

تسعير #### TeamUp

تبدأ من 104 دولارات شهريًا

تقييمات ومراجعات TeamUp

G2: 4.6/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 320 تقييم)

10. جيم فلو (الأفضل للإدارة وجدولة الفصول الدراسية)

عبر جيم فلو مجهز بمجموعة شاملة من أدوات الإدارة, جيم فلو مصمم للصالات الرياضية واستوديوهات اللياقة البدنية بجميع أنواعها. ما يميزه عن غيره هو ميزة التحكم الآلي في الوصول إلى الصالة الرياضية، والتي تسمح لمالكي الصالة الرياضية بمنح أو إلغاء الوصول بسلاسة بناءً على حالة اشتراك العضو. وهذا لا يعزز الأمان فحسب، بل يقلل أيضًا من الجهد اليدوي، مما يضمن أن تكون إدارة الوصول فعالة وخالية من المتاعب.

أفضل ميزات Gymflow

تذكيرات تلقائية عبر البريد الإلكتروني لتجديد العضوية

دعم معالجات الدفع المختلفة

ميزات شاملة لإعداد التقارير وتتبع الحضور

واجهة جذابة بصرياً وسهلة الاستخدام

جدولة السحب والإفلات سهلة التخصيص

قيود Gymflow

خيارات تخصيص محدودة

قد تتطلب الميزات المعقدة بعض المنحنى التعليمي

أسعار جيم فلو

خطة الأعمال الصغيرة ( للشركات التي تقل مبيعاتها عن 20 ألف دولار شهريًا): 159 دولارًا شهريًا

للشركات التي تقل مبيعاتها عن 20 ألف دولار شهريًا): 159 دولارًا شهريًا الخطة القياسية ( للشركات التي تزيد مبيعاتها عن 20 ألف دولار شهريًا): 229 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Gymflow

G2: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4.7/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

GymFlow بديهي للغاية وسهل الاستخدام، ويقدم فريقهم مستوى عالٍ من الدعم. كما أن التكامل مع Stripe و Kisi يعني أيضًا أن أنظمة الدفع والوصول إلى الأبواب ستظل في الطليعة. موثوقية فائقة. لم نشهد أي تعطل منذ تطبيقه. مراجعة Capterra اقرأ أيضًا: أفضل إدارة علاقات العملاء للمدربين إدارة النادي الرياضي الخاص بك بدون متاعب مع ClickUp

يمكن أن يؤدي اختيار برنامج إدارة الصالة الرياضية المناسب إلى التخلص من عبء إدارة عملك. ويمكن ل ClickUp القيام بكل ذلك!

ما الذي يميزه؟ إنه ليس فقط لإدارة العضويات والفصول الدراسية. يتيح لك ClickUp تنظيم كل ما يتعلق بصالة الألعاب الرياضية الخاصة بك - من خطط التمارين الفردية وجداول الحصص إلى تفاصيل الأعضاء وأهداف العمل بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، فإن واجهته سهلة الاستخدام وميزاته القوية تجعل كل شيء أسهل وأكثر كفاءة.

إذن، هل أنت مستعد لتحويل عملك؟ اشترك في ClickUp اليوم وأطلق العنان لإمكانات الصالة الرياضية الخاصة بك - سيشكرك أعضاؤك!