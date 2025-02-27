كيفية بدء مجموعة موارد الموظفين التي تزدهر وتزدهر

يزدهر الموظفون عندما يكون لديهم مساحة للتواصل والدعوة إلى التغيير والنمو معاً.

هذا هو بالضبط ما توفره مجموعات موارد الموظفين (ERGs) - منصة للانتماء والتطوير المهني والتأثير في مكان العمل. ولكن معرفة كيفية إنشاء مجموعة موارد الموظفين التي تستمر تتطلب أكثر من مجرد النوايا الحسنة.

من تحديد هدف واضح إلى تأمين دعم القيادة، تلعب كل خطوة دوراً في جعل مجموعة موارد الموظفين الخاصة بك مستدامة وفعالة. يفصل هذا الدليل كل ما تحتاجه لبناء مجموعة موارد الموظفين التي لا توجد فقط - بل تزدهر.

ما هي مجموعة موارد الموظفين (ERG)؟

مجموعة موارد الموظفين (ERG) هي مجموعة تطوعية يقودها الموظفون مصممة لتعزيز الشمولية والنمو المهني والدعم داخل المؤسسة.

تجمع هذه المجموعات الموظفين الذين لديهم خبرات أو اهتمامات أو خلفيات مشتركة لخلق مساحة آمنة والدعوة إلى التغيير وتحسين تجربة الموظف.

تخيل شركة يكافح فيها الآباء والأمهات العاملون لتحقيق التوازن بين النمو الوظيفي ورعاية الأطفال. تتشكل مجموعة ERG لتوفير الموارد وحلول العمل المرنة والإرشاد.

وتدافع مجموعة أخرى عن إمكانية الوصول، وتؤثر على السياسات لجعل المكاتب والأدوات الرقمية أكثر شمولاً.

لا تقدم مجموعات ERGs الدعم فحسب، بل تقود التغيير الهادف في مكان العمل.

كيف يتم تنظيم مجموعات ERGs؟

تتبع معظم مجموعات ERGs نهجًا منظمًا للحفاظ على فعاليتها:

قادة مجموعة ERG : تحديد الأهداف، والإشراف على الأنشطة، والحفاظ على المشاركة

: تحديد الأهداف، والإشراف على الأنشطة، والحفاظ على المشاركة الراعي التنفيذي : توفير التمويل والدعم القيادي والدعوة

: توفير التمويل والدعم القيادي والدعوة لجنة القيادة : المساعدة في الاستراتيجية والتخطيط والتنفيذ

: المساعدة في الاستراتيجية والتخطيط والتنفيذ أعضاء المجموعة: المشاركة في المناقشات والفعاليات والمبادرات

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لماذا تُعد أهداف التنمية المؤسسية مهمة؟

تشهد المؤسسات التي لديها مجموعات علاقات العمل القوية زيادة مشاركة الموظفين والنمو المهني والاحتفاظ بهم. تعمل هذه المجموعات كجسر بين الموظفين وقادة الشركة، مما يضمن وجود أصوات متنوعة تشكل سياسة الشركة وثقافة مكان العمل.

عندما تكون مدعومة بموافقة المديرين التنفيذيين وأهداف واضحة، تصبح مجموعات ERGs قوة دافعة للتنوع والمساواة والشمول - مما يساعد الموظفين والشركات على الازدهار.

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فوائد مجموعات موارد الموظفين

تخلق مجموعة موارد الموظفين القوية (ERG) مكان عمل شامل وجذاب مع دعم نمو الموظفين ونجاح الشركة. تشهد المؤسسات التي تستثمر في مجموعات موارد الموظفين تحسينات في مجالات متعددة.

زيادة مشاركة الموظفين والاحتفاظ بهم

يشعر الموظفون بتواصل أكبر عندما يكون لديهم مساحة آمنة لتبادل الخبرات والدعوة إلى التغيير. تحسّن مجموعات ERGs من الاحتفاظ بالموظفين من خلال تعزيز الشعور بالانتماء والاندماج.

النمو المهني وتطوير المهارات القيادية

توفر مجموعات ERGs إمكانية الوصول إلى برامج التوجيه والتدريب على القيادة وفرص التواصل. يكتسب العديد من قادة مجموعات إدارة المخاطر المؤسسية خبرة إدارية عملية من خلال تنظيم الفعاليات وقيادة المبادرات.

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اتصال أقوى بين الموظفين والقيادة

تنشئ مجموعات إدارة المخاطر المؤسسية قنوات اتصال مباشرة بين الموظفين وقادة الشركة. يساعد الراعي التنفيذي على مواءمة أهداف مجموعة ERG مع أولويات العمل، مما يضمن تأثيرًا تنظيميًا حقيقيًا.

مكان عمل يقود التغيير

تعمل مجموعات ERGs على تشكيل سياسة الشركة وتحسين المزايا ودعم المجموعات الممثلة تمثيلاً ناقصًا. تشهد العديد من المؤسسات تحولات إيجابية في ممارسات التوظيف، وإمكانية الوصول إلى مكان العمل، وفرص التطوير المهني.

التأثير خارج مكان العمل

تتعاون مجموعات إدارة المخاطر المؤسسية مع المجتمع المحلي، وتستضيف فعاليات مجموعات إدارة المخاطر المؤسسية وتدعم مجموعات التقارب. ويمتد تأثيرها إلى خارج المؤسسة، مما يعزز مسؤولية الشركات وتأثيرها الاجتماعي.

اقرأ أيضًا: كيف تكافح العزلة في مكان العمل؟ مع وجود الهيكل والدعم المناسبين، تصبح مجموعات ERGs محركات قوية للتغيير. ولكن ما هي أنواع مجموعات ERGs الموجودة، وكيف تخدم احتياجات الموظفين المختلفة؟

أنواع مجموعات موارد الموظفين

تخدم مجموعات موارد الموظفين المختلفة أغراضًا مختلفة، اعتمادًا على أهداف الشركة واحتياجات الموظفين. فبعضها يركز على النمو المهني، في حين أن البعض الآخر يحفز مشاركة الموظفين والشمولية في مكان العمل.

1. مجموعات ERGs القائمة على الهوية

تدعم هذه المجموعات المجموعات المجموعات الممثلة تمثيلاً ناقصاً من خلال تعزيز مساحة آمنة والدعوة إلى توفير فرص متكافئة. العديد من الشركات لديها:

مجموعات تقارب للنساء والموظفين من المثليين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والأقليات العرقية أو الإثنية

شبكات للآباء العاملين أو قدامى المحاربين أو الموظفين ذوي الإعاقة

مجموعات تركز على التنوع الديني أو الثقافي

2. مجموعات ERGs للتطوير المهني

غالبًا ما ينضم الموظفون الذين يبحثون عن برامج التوجيه والتقدم الوظيفي إلى مجموعات ERGs التي تتمحور حول النمو المهني. هذه المجموعات

توفير ورش عمل لبناء المهارات والتدريب على القيادة

ربط الموظفين مع كبار القادة للإرشاد المهني

دعم التنقل الداخلي والتواصل عبر الأقسام المختلفة

👀 هل تعلم؟ يتم ترقية الموجهين ست مرات أكثر من غيرهم والمتدربين خمس مرات أكثر من أولئك الذين لا يشاركون في برامج التوجيه، مما يسلط الضوء على فوائد التقدم الوظيفي التي تعود على المرشدين.

3. مجموعات ERGs القائمة على الاهتمامات

لا تركز جميع مجموعات ERGs على الهوية أو النمو الوظيفي. فبعضها يجمع الموظفين ذوي الاهتمامات المشتركة، مثل الاستدامة أو الصحة النفسية أو العمل التطوعي في المجتمع المحلي. وتعزز هذه المجموعات اهتمامات الموظفين وتشجع التعاون بين فرق العمل.

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4. مجموعات موارد الأعمال

تدعم بعض مجموعات موارد الموارد المؤسسية بشكل مباشر سياسة الشركة وقراراتها التجارية. وتعمل هذه المجموعات مع الرعاة التنفيذيين وقادة الشركة من أجل:

تحسين التواصل مع العملاء من خلال وجهات نظر متنوعة

التأثير على أهداف الشركة والمبادرات الداخلية لمبادرة التنمية النظيفة

تعزيز الشراكات مع المنظمات الخارجية ومجموعات التقارب

يساعد فهم الأنواع المختلفة لمجموعات علاقات العملاء المؤسسية و تخطيط إدارات الموارد البشرية وإنشاء برامج شاملة وعالية التأثير. ولكن كيف تبدأ مجموعة ERG التي تقود التغيير الحقيقي؟ دعنا نحلل الأمر.

كيف تبدأ مجموعة موارد الموظفين؟

تبدأ مجموعة موارد الموظفين الناجحة بالتخطيط الدقيق والقيادة القوية والدعم المستمر. والهدف من ذلك هو إنشاء مجموعة لا تعزز مشاركة الموظفين فحسب، بل تتماشى أيضًا مع أهداف العمل وتؤدي إلى تغيير حقيقي.

اتبع هذه الخطوات لبدء مجموعة موارد الموظفين التي تحدث تأثيرًا:

الخطوة 1: قياس الاهتمام وتحديد الغرض من إنشاء المجموعة

قبل تشكيل مجموعة موارد الموظفين، من المهم جمع آراء الموظفين. يمكن أن تساعد الاستطلاعات أو مجموعات التركيز أو بيانات نظام معلومات الموارد البشرية في تحديد أكثر ما يحتاجه الموظفون.

يجب على مجموعة ERG المخطط لها جيدًا أن:

دعم المجموعات الممثلة تمثيلاً ناقصًا والنمو المهني

المواءمة مع سياسة الشركة ومبادرات مبادرة تنمية الموارد البشرية

معالجة التحديات المحددة التي يواجهها الموظفون

لتبسيط هذه العملية نماذج ClickUp يمكن أن تساعد في جمع الردود وتنظيم الملاحظات، مما يضمن أن تكون مجموعة ERG مبنية على احتياجات الموظفين الحقيقية.

اجمع الملاحظات والرؤى ذات الصلة من الموظفين باستخدام نماذج ClickUp

الخطوة 2: السعي للحصول على الرعاية التنفيذية والدعم التنظيمي

لكي تُحدِث مجموعة ERG تأثيرًا دائمًا، فإنها تحتاج إلى موافقة المسؤولين التنفيذيين. فبدون دعم القيادة، قد يكون من الصعب تأمين الموارد أو التأثير على السياسات أو اكتساب رؤية داخل الشركة. يعمل الراعي التنفيذي القوي كمدافع، مما يضمن بقاء مجموعة ERG مستدامة ومتوافقة مع أهداف العمل.

المساهمات الرئيسية للراعي التنفيذي:

الظهور على مستويات القيادة : رفع مستوى مبادرات مجموعة ERG، وضمان الاعتراف بها من قبل قادة الشركة وعدم تهميشها

: رفع مستوى مبادرات مجموعة ERG، وضمان الاعتراف بها من قبل قادة الشركة وعدم تهميشها تمويل التدريب والفعاليات والبرامج : يدعم التطوير الوظيفي، وفرص التواصل، وبرامج التوجيه

: يدعم التطوير الوظيفي، وفرص التواصل، وبرامج التوجيه التوجيه الاستراتيجي: يساعد قادة مجموعة إدارة المخاطر المؤسسية على مواءمة المبادرات مع سياسة الشركة وجهود مبادرة التطوير المؤسسي وأهداف العمل طويلة الأجل

اقرأ أيضًا: أمثلة على استراتيجية الموارد البشرية لتمكين موظفيك يزيد الاقتراح الموثق جيدًا من فرص الحصول على الدعم التنظيمي. استخدام مستندات ClickUp يمكن لقادة مجموعة إدارة المخاطر المؤسسية تحديد بيان مهمة المجموعة وتأثيرها المتوقع ومتطلباتها من الموارد في مكان مركزي واحد. يمكن لأصحاب المصلحة استخدام المستندات للتعاون بسلاسة وإضافة التعليقات وحتى تعيين المهام مباشرةً من المستند.

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الخطوة 3: إنشاء هيكل القيادة

تحتاج مجموعة ERG القوية إلى أدوار قيادية واضحة لتبقى منظمة ومؤثرة. فبدون مسؤوليات محددة، يمكن أن تفقد المبادرات اتجاهها، وقد تنخفض المشاركة.

تشمل الأدوار الرئيسية داخل مجموعة ERG ما يلي:

قادة مجموعة ERG : وضع الرؤية، والإشراف على المشاركة، وضمان التوافق مع أهداف الشركة

: وضع الرؤية، والإشراف على المشاركة، وضمان التوافق مع لجنة القيادة : تتعامل مع الخدمات اللوجستية، وتنظم فعاليات مجموعة الاستجابة للطوارئ البيئية ، وتدير الموارد

: تتعامل مع الخدمات اللوجستية، وتنظم ، وتدير الموارد أعضاء المجموعة: المشاركة في المناقشات، وتوجيه الأعضاء الجدد، وقيادة المبادرات

نظرًا لأن نجاح مجموعة ERG يعتمد على أدوار محددة جيدًا, مهام النقر فوق المهام في تعيين المسؤوليات وتتبع التقدم المحرز وضمان المساءلة.

الخطوة 4: تحديد مهمة مجموعة الاستجابة للطوارئ ووضع الأهداف

يمنح بيان المهمة المحدد جيدًا مجموعة ERG الهدف والتوجيه. فهو يضمن التوافق مع سياسة الشركة ومبادرات المبادرة وأهداف العمل مع توفير الوضوح بشأن من تخدمه مجموعة ERG وكيف تحدث تأثيرًا.

يجب أن يكون بيان المهمة قويًا:

تحديد هدف مجموعة إدارة المخاطر المؤسسية : لماذا هو موجود، وما هي التحديات التي يتصدى لها؟

: لماذا هو موجود، وما هي التحديات التي يتصدى لها؟ التوافق مع أهداف العمل : كيف يساهم في مشاركة الموظفين وثقافة الشركة؟

: كيف يساهم في مشاركة الموظفين وثقافة الشركة؟ تحديد توقعات واضحة: ما هو نوع الفعاليات والمناقشات والبرامج التي سيشارك فيها أعضاء مجموعة إدارة المخاطر المؤسسية؟

بالإضافة إلى بيان المهمة، يجب أن يضع فريق إدارة المخاطر المؤسسية أهدافًا قابلة للقياس لتتبع التقدم المحرز. وقد تشمل هذه الأهداف ما يلي:

تجنيد الأعضاء : توسيع نطاق المشاركة عبر الأقسام

: توسيع نطاق المشاركة عبر الأقسام تنظيم برامج التوجيه وورش العمل القيادية : دعم النمو المهني

: دعم النمو المهني الدعوة لسياسة الشركة الشاملة والمزايا: الدعوة لسياسة الشركة الشاملة والمزايا: قيادة التغيير الهادف في مكان العمل

اقرأ أيضًا: كيفية تنفيذ استراتيجيات التوظيف المتنوعة لإعادة تخيل تجمعات المواهب نظرًا لأن تحديد الأهداف أمر ضروري للنجاح على المدى الطويل, ClickUp Goals يساعد قادة مجموعة ERG على تحديد أهداف قابلة للقياس، وتتبع المعالم، وتعديل الاستراتيجيات بناءً على التقدم المحرز في الوقت الفعلي.

حدِّد معالمك وتتبعها وحققها باستخدام ClickUp Goals

الخطوة 5: خطط لفعالية الانطلاق وقم بالترويج لمجموعة ERG

يولد الحدث الافتتاحي الذي يتم تنفيذه بشكل جيد الحماسة ويشجع الأعضاء على المشاركة ويحدد مسار مبادرات مجموعة ERG. إنها الفرصة الأولى لتعريف الموظفين بمهمة مجموعة ERG وقيادتها وأنشطتها القادمة.

يجب أن تكون الفعالية الافتتاحية الناجحة:

تقديم مهمة مجموعة إدارة المخاطر المؤسسية وفريق القيادة : تحديد غرض مجموعة ERG بوضوح ومن يقود المجموعة

: تحديد غرض مجموعة ERG بوضوح ومن يقود المجموعة توضيح المبادرات القادمة وفرص المشاركة : عرض أنشطة مجموعة ERG المخطط لها ، وفعاليات التواصل و برامج التوجيه

: عرض ، وفعاليات التواصل و تقديم طريقة سهلة للموظفين للتسجيل: عرض روابط التسجيل أو رموز الاستجابة السريعة أو نماذج للمشاركة الفورية

الترويج للفعالية من خلال قنوات الاتصال الداخلية - مثل رسائل البريد الإلكتروني على مستوى الشركة وSlack واللقاءات العامة - يضمن ظهور الفعالية بشكل كبير. لإدارة الخدمات اللوجستية للفعالية, عرض تقويم ClickUp يساعد قادة مجموعة ERG على جدولة الاجتماعات وإرسال تذكيرات تلقائية وتتبع الحضور دون عناء. ولأنها تدمج جميع التقويمات، فلا داعي للقلق بشأن تفويت أي حدث أو الحجز المزدوج.

تعيين فترات زمنية مخصصة لمهامك باستخدام طريقة عرض تقويم ClickUp Calendar View

الخطوة 6: حافظ على تفاعل الأعضاء وعزز المجتمع

يعتمد نجاح مجموعة الاستجابة للطوارئ على المشاركة والتفاعل المستمرين. فبدون التفاعل المستمر، يمكن أن يتلاشى الحماس، وقد يتباطأ الزخم.

يتطلب الحفاظ على مشاركة الأعضاء خلق شعور بالانتماء، وتوفير موارد قيمة، وضمان فرص التعاون.

الطرق الفعالة للحفاظ على المشاركة المستمرة:

اجتماعات تفقدية شهرية أو اجتماعات جماعية : تساعد نقاط الاتصال المنتظمة على تقييم التقدم المحرز ومعالجة المخاوف والحفاظ على توافق الأعضاء

: تساعد نقاط الاتصال المنتظمة على تقييم التقدم المحرز ومعالجة المخاوف والحفاظ على توافق الأعضاء فعاليات مثل حلقات النقاش والتواصل وجلسات القيادة : توفر هذه الفعاليات فرص التطوير المهني وتعزز الروابط بين الأعضاء

: توفر هذه الفعاليات فرص التطوير المهني وتعزز الروابط بين الأعضاء مساحات مخصصة للموظفين لتبادل الخبرات ومناقشة التطور المهني: تشجيع الحوارات المفتوحة يعزز تجربة الموظفين والشعور بالانتماء للمجتمع

بما أن التواصل هو المفتاح انقر فوق الدردشة يساعد قادة مجموعة ERG على إبقاء المناقشات نشطة ومشاركة التحديثات وضمان بقاء الأعضاء على اتصال - حتى بين الاجتماعات.

التعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الحقيقي باستخدام ClickUp Chat

الخطوة 7: تتبع التقدم المحرز والتحسين المستمر

لكي تظل مجموعة إدارة المخاطر المؤسسية مؤثرة، يجب أن تتطور بناءً على مستويات المشاركة وتعليقات القيادة وتغييرات سياسة الشركة. يساعد التقييم المنتظم على تحسين الاستراتيجيات، مما يضمن تلبية مجموعة ERG لاحتياجات الموظفين وأهداف العمل.

مؤشرات الأداء الرئيسية التي يجب تتبعها:

نمو أعضاء المجموعة والمشاركة النشطة : يساعد رصد الحضور في فعاليات واجتماعات مجموعة علاقات المستثمرين في قياس المشاركة

: يساعد رصد الحضور في مجموعة علاقات المستثمرين في قياس المشاركة تأثير مجموعة الاستجابة للطوارئ البيئية على سياسة الشركة واستراتيجيات مبادرة التنمية المستدامة : يسلط تتبع التحسينات في مكان العمل المرتبطة بمبادرات مجموعة الاستجابة للطوارئ البيئية الضوء على فعالية المجموعة

: يسلط تتبع التحسينات في مكان العمل المرتبطة بمبادرات مجموعة الاستجابة للطوارئ البيئية الضوء على فعالية المجموعة تعليقات الموظفين على فعالية مجموعة الاستجابة للطوارئ البيئية: يضمن جمع الرؤى من الأعضاء أن تظل مجموعة ERG ذات صلة ومفيدة

لتبسيط التقييمات, لوحات معلومات ClickUp توفر لقادة مجموعة الاستجابة لحالات الطوارئ بيانات في الوقت الفعلي حول اتجاهات المشاركة ونتائج الاجتماعات والتأثير الكلي لمجموعة الاستجابة لحالات الطوارئ - مما يسمح بالتحسين المستمر والنجاح على المدى الطويل.

احصل على رؤى في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

مع الهيكل الصحيح، يمكن لمجموعة ERG أن تُحدث تأثيرًا دائمًا. ولكن الحفاظ على الزخم لا يقل أهمية - دعنا نستكشف كيفية الحفاظ على ازدهار مجموعة ERG.

كيف تحافظ على مجموعة ERG وتنميها؟

إن بناء مجموعة ERG هي الخطوة الأولى فقط. تتطلب استدامة تأثيرها قيادة استراتيجية، ومعرفة يسهل الوصول إليها، وتطورًا مستمرًا قائمًا على مشاركة الموظفين.

تعزيز القيادة وتبادل المعرفة

الحفاظ على المشاركة الفعالة للقيادة

يضمن الدعم المستمر من الرعاة التنفيذيين وقادة الشركة أن تظل مجموعات ERG متماشية مع أهداف العمل وتتلقى الموارد التي تحتاجها. تساعد المراجعات المنتظمة مع القيادة في تعزيز تأثير مجموعة ERG.

إنشاء مركز مركزي للمعرفة

لتجنب فقدان المعلومات أثناء انتقال قادة مجموعات إدارة المخاطر المؤسسية، يجب أن تكون جميع الوثائق الأساسية سهلة الوصول إليها. يجب أن تكون نظام ClickUp لإدارة المعرفة بمثابة مصدر واحد للحقيقة والتخزين:

بيان مهمة فريق إدارة المخاطر المؤسسية وأهدافه

ملاحظات وقرارات وتقارير الاجتماعات السابقة

تفاصيل تخطيط الأحداث ورؤى المشاركة

يضمن هذا الهيكل إمكانية انضمام قادة جدد إلى مجموعة ERG بسرعة ومواصلة التقدم دون انقطاع.

لمعرفة المزيد عن إدارة المعرفة باستخدام ClickUp، راجع هذا 👇

إدارة المعرفة باستخدام ClickUp

تطور وقياس الأثر

تكييف المبادرات بناءً على رؤى المشاركة

يجب أن تعكس برامج ERG احتياجات الموظفين، وليس الافتراضات. ClickUp Brain يوفر رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل اتجاهات المشاركة واقتراح التحسينات - مما يساعد قادة مجموعة ERG على تحسين الفعاليات والمناقشات وتخصيص الموارد.

تحليل واستخلاص الرؤى من المهام بكفاءة باستخدام ClickUp Brain

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توسيع نطاق الوصول وإظهار القيمة

لكي تنمو مجموعات ERGs، يجب عليها تجنيد الأعضاء، وتعزيز برامج التوجيه، والتعاون مع المجموعات الأخرى. يساعد تتبع مساهمات مجموعة ERG في سياسة الشركة وثقافة مكان العمل على إظهار التأثير طويل المدى.

المقاييس الرئيسية للقياس:

النمو في أعضاء المجموعة ومستويات المشاركة

التأثير على أهداف العمل ومبادرات مبادرة تنمية الموارد البشرية

ملاحظات الموظفين واتجاهات المشاركة

اقرأ المزيد: كيف تبني ثقافة شاملة في مكان العمل؟ تظل مجموعة ERG المدعومة جيدًا قوة دائمة للشمولية والمشاركة. ولكن ما هي التحديات التي تواجهها مجموعات ERGs، وكيف يمكنها التغلب عليها؟ دعونا نستكشف ذلك.

التحديات وكيفية التغلب عليها

تخلق مجموعات ERGs تغييرًا قويًا، لكن استدامتها تأتي مع تحديات حقيقية. وتشمل العقبات الشائعة الإرهاق وفجوات المشاركة والتوجه غير الواضح على المدى الطويل.

وتساعد معالجة هذه العقبات في وقت مبكر في الحفاظ على تأثير مجموعات إدارة المخاطر المؤسسية.

إرهاق القيادة وعدم اتساق المشاركة

تبدأ العديد من مجموعات ERGs بقوة ولكنها تفقد زخمها عندما يشعر القادة بالإرهاق أو عندما ينفصل الأعضاء عن المشاركة.

الحلول:

تناوب الأدوار القيادية لمنع الإرهاق وجلب أفكار جديدة

وضع خطط منظمة لتعاقب القيادات حتى يتسنى للقادة الجدد لمجموعات إدارة المخاطر المؤسسية أن يتولوا مناصبهم بسلاسة

إدخال مستويات مشاركة مرنة للسماح للموظفين بالمشاركة بقدرات مختلفة

عدم وضوح الرؤية والنتائج القابلة للقياس

بدون رؤية واضحة، تخاطر مجموعات ERGs بالتقليل من قيمتها أو اعتبارها مجموعات اجتماعية غير رسمية.

لبناء المصداقية:

ربط مبادرات مجموعة ERG بأهداف العمل لإظهار القيمة على المدى الطويل

تتبع اتجاهات المشاركة لإظهار النمو والفعالية

تقديم تقارير منتظمة عن التأثير إلى القيادة للحفاظ على تأييد المديرين التنفيذيين

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تحقيق التوازن بين جهود مجموعة الموارد البشرية وأولويات الشركة

يجب أن تعمل مجموعات إدارة المخاطر المؤسسية على تعزيز ثقافة مكان العمل دون أن تتعارض مع العمليات اليومية للشركة.

طرق الحفاظ على التوازن:

دمج أنشطة مجموعات إدارة المخاطر المؤسسية في مبادرات الشركة الحالية لمواءمة الجهود المبذولة

تشجيع القيادة على الاعتراف بمساهمات مجموعات إدارة المخاطر المؤسسية في تقييمات الأداء

وضع مبادئ توجيهية واضحة بشأن الالتزام بالوقت لضمان استدامة المشاركة

ستتمكن مجموعات إدارة المخاطر المؤسسية التي تدرك هذه التحديات وتتكيف معها بشكل استباقي من بناء حضور دائم. والآن، دعنا نجمع كل شيء معاً.

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بناء فريق موارد بشرية يدوم

مجموعة موارد الموظفين القوية هي أكثر من مجرد مبادرة قصيرة الأجل. فهي قوة دافعة للإدماج والنمو والمشاركة. تتكيف مجموعات موارد الموظفين الأكثر تأثيراً وتتطور وتبقى متوافقة مع احتياجات الموظفين وأهداف العمل.

من خلال تعزيز مهمة واضحة ودعم القيادة وثقافة المشاركة المستمرة، يمكن لمجموعة ERG الخاصة بك إحداث تغيير دائم في مكان العمل. سواء كنت تقوم بإطلاق مجموعة جديدة لتخطيط موارد المؤسسات أو تعزيز مجموعة قائمة، فإن امتلاك الأدوات المناسبة يُحدث فرقاً كبيراً.

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