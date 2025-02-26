أكثر من 20+ اختصارات زووم الأساسية لتعزيز إنتاجيتك

ولكي نكون منصفين، فإن Zoom منصة مؤتمرات فيديو مباشرة وموثوقة للغاية.

لكن هل تعرف ما الذي يمكن أن يجعلها أفضل؟ اختصارات لوحة مفاتيح Zoom.

تُعرف أيضًا باسم مفاتيح الاختصار Zoom، وهي توفر الوقت وتعزز الإنتاجية - من خلال مجموعة سريعة من المفاتيح التي تؤدي مهام محددة، مما يلغي الحاجة إلى البحث في القوائم حتى التخطيط لاجتماع .

لقد بحثنا في الاختصارات لنقدم لك أفضل اختصارات Zoom المتوفرة.

بمجرد أن تبدأ في استخدامها، ستتساءل كيف نجوت من تلك الاجتماعات الماراثونية بدونها.

ما هي اختصارات التكبير/التصغير؟

اختصارات Zoom هي عبارة عن مجموعات من تركيبات لوحة المفاتيح التي تتيح لك التنقل عبر ميزات Zoom بسرعة دون الحاجة إلى الاعتماد على الماوس. إنها مصممة ل توفير الوقت وجعل تكبير الاجتماعات أكثر كفاءة - سواء كنت تقوم بالتبديل بين طرق العرض أو إدارة المشاركين أو التنقل بين الإعدادات.

✍🏻 ملاحظة: لاستخدام اختصارات لوحة مفاتيح Zoom ومفاتيح الاختصار هذه، تأكد من تحديث تطبيق Zoom لسطح المكتب (ويندوز أو macOS أو Linux) إلى أحدث إصدار. يمكن لمستخدمي iPad أيضًا الاستمتاع بالاختصارات عن طريق تحديث تطبيق Zoom للجوال إلى الإصدار المطلوب.

إليك بعض الحالات التي يمكنك استخدامها في نظام التشغيل ويندوز على سبيل المثال:

Ctrl+Alt+Shift : الانتقال إلى شريط أدوات التحكم في اجتماع Zoom عند مشاركة الشاشة

: الانتقال إلى شريط أدوات التحكم في اجتماع Zoom عند مشاركة الشاشة صفحة لأعلى : الانتقال إلى الصفحة السابقة في عرض المعرض

: الانتقال إلى الصفحة السابقة في عرض المعرض صفحة لأسفل : الانتقال إلى الصفحة التالية في عرض المعرض

: الانتقال إلى الصفحة التالية في عرض المعرض أعلى : تمكين خيار "إظهار عناصر التحكم في الاجتماع دائمًا" أو تعطيله

: تمكين خيار "إظهار عناصر التحكم في الاجتماع دائمًا" أو تعطيله ألت + F1: التبديل إلى عرض مكبر الصوت

📌مثال: مثال: إليك كيف تأتي هذه الاختصارات للإنقاذ. تخيل أنك تقود اجتماع فريق كبير يضم أكثر من 50 مشاركًا. بدلاً من البحث يدويًا عن عناصر التحكم لتغيير طرق العرض أو إدارة مشاركة الشاشة، فإن استخدام اختصارات مثل Ctrl + Alt + Shift + H على نظام Windows أو Ctrl + Option + Command + H على نظام Mac يجعلك تركز على الاجتماع بدلاً من عناصر التحكم - مما يوفر الوقت ويقلل من عوامل التشتيت.

فوائد استخدام الاختصارات في التكبير/التصغير

تُعد اختصارات لوحة مفاتيح التكبير/التصغير طريقة جيدة لتحسين طريقة تنقلك في الاجتماعات. من خلال تقليل الاعتماد على الفأرة، يمكنك العمل بكفاءة أكبر، والحفاظ على التركيز، وحتى تحسين إمكانية الوصول لتجربة أكثر سلاسة مع هذه نصائح التكبير/التصغير. 🧠 هل تعلم: بحث للمطور برونو ميشيلز أن التبديل من استخدام الفأرة إلى اختصارات لوحة المفاتيح للمهام الشائعة مثل النسخ واللصق يمكن أن يوفر ما يصل إلى خمس ثوانٍ لكل إجراء. وعلى مدار عام، يُترجم هذا إلى حوالي 134 ساعة - أو 17 يوم عمل كامل - من الوقت الذي تم توفيره.

فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية (الساخنة):

### 1. توفير الوقت بإجراءات أسرع

تتيح لك اختصارات لوحة المفاتيح تنفيذ المهام الأساسية مثل صمت/إلغاء الصوت، أو تشغيل/إيقاف تشغيل الكاميرا، أو رفع يدك على الفور. تكتمل هذه الإجراءات، التي تستغرق عادةً عدة نقرات، في ثوانٍ معدودة، مما يجعل سير عملك أسرع وأكثر انسيابية.

💡 نصيحة احترافية: تصبح جدولة اجتماعات Zoom أسهل إذا قمت بدمج حساب Zoom الخاص بك مع أدوات مثل تقويم Google أو انقر فوق . إليك دليل على كيفية جدولة اجتماع Zoom بكل سهولة.

2. حافظ على تركيزك أثناء الاجتماعات

من خلال إبقاء يديك على لوحة المفاتيح، يمكنك الحفاظ على تركيزك الكامل في الاجتماع دون انقطاع. ليست هناك حاجة للوصول إلى الفأرة، مما قد يشتت انتباهك عن المحادثة أو المهمة المطروحة.

3. اجعل التكبير/التصغير أكثر سهولة

بالنسبة للمستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة بإمكانية الوصول، توفر اختصارات لوحة المفاتيح طريقة بديلة للتفاعل مع Zoom، مما يضمن مشاركة الجميع في الاجتماعات بشكل كامل دون صعوبة.

🍪 مكافأة: بدءًا من كتم صوت الميكروفون عند عدم التحدث إلى تأطير نفسك جيدًا أمام الكاميرا، تُحدث التفاصيل الصغيرة فرقًا كبيرًا في خلق انطباع مهني ومهني. أتقن آداب التكبير/التصغير وأفضل الممارسات مع هذا الدليل.

4. تصفح زووم بسهولة باستخدام الاختصارات

اختصارات التكبير/التصغير مصممة بعناية ليسهل تذكرها. فعلى سبيل المثال، يؤدي الضغط على "Alt + M" إلى كتم صوت الميكروفون (لنظام ويندوز)؛ والضغط على "Command + Shift + A" إلى كتم صوت الميكروفون (لماكينات ماك)، والضغط على "Alt + V" إلى تبديل الفيديو (لويندوز)؛ والضغط على "Command + Shift + V" إلى تشغيل/إيقاف تشغيل الفيديو (لماكينات ماك)، مما يسهل عليك دمج هذه الاختصارات في روتينك.

5. مظهر احترافي مع عناصر تحكم سريعة

يمكن أن يساعدك استخدام الاختصارات للوصول السريع إلى عناصر التحكم في الاجتماع في الظهور بمظهر أكثر ثقة واستعدادًا. سواء أكان كتم صوت الضوضاء في الخلفية أو تبديل طرق العرض، فإن مجموعات المفاتيح الصغيرة هذه تساهم في تقديم عرض تقديمي مصقول وسلس.

💡 نصيحة احترافية: تجنب التوتر الناتج عن نفاد الوقت خلال اجتماعات Zoom المهمة من خلال فهم خيارات خطة Zoom. سواء التزمت بالباقة المجانية أو قمت بالترقية للحصول على ميزات موسعة، إليك دليل حول خطط Zoom المجانية مقابل الخطط المدفوعة .

كيفية استخدام الاختصارات في Zoom

يسهّل Zoom عرض اختصارات لوحة المفاتيح واستخدامها وحتى تخصيص اختصارات لوحة المفاتيح لتناسب تفضيلاتك. سواء كنت ترغب في توفير الوقت أو إنشاء اختصارات تتماشى مع سير عملك، إليك كيفية تحقيق أقصى استفادة من هذه الميزة.

1. عرض اختصارات لوحة مفاتيح Zoom الافتراضية

افتح زووم على سطح المكتب : تشغيل تطبيق Zoom وتسجيل الدخول

: تشغيل تطبيق Zoom وتسجيل الدخول إعدادات إمكانية الوصول: انقر على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى وحدد إعدادات من القائمة المنسدلة

انتقل إلى اختصارات لوحة المفاتيح: في نافذة إعدادات التكبير/التصغير، ابحث عن اختصارات لوحة المفاتيح على الجانب الأيسر. انقر عليها لعرض قائمة الاختصارات المتاحة

تحقق من قائمة الاختصارات: تصفح الاختصارات التي تم تكوينها مسبقًا ولاحظ الاختصارات التي ترغب في استخدامها

2. تخصيص اختصارات لوحة المفاتيح Zoom

يتيح لك Zoom تخصيص اختصارات لوحة المفاتيح، مما يمنحك المرونة والتحكم في كيفية التنقل في التطبيق. اتبع هذه الخطوات:

إعدادات الوصول: افتح تطبيق Zoom، وانقر على صورة ملفك الشخصي، وحدد إعدادات

انتقل إلى اختصارات لوحة المفاتيح: في قائمة الإعدادات، انقر على اختصارات لوحة المفاتيح من اللوحة الجانبية

اختر وظيفة لتعديلها: ابحث عن الإجراء الذي تريد تخصيصه من القائمة. على سبيل المثال، كتم الصوت/إلغاء كتم صوت الميكروفون

اضغط على المفاتيح التي تريدها: انقر فوق حقل الاختصار الحالي، ثم اضغط على مجموعة المفاتيح التي ترغب في تعيينها

احفظ التغييرات: يقوم Zoom تلقائيًا بتحديث الاختصار بمجرد إدخال مجموعة المفاتيح الجديدة

💡 نصيحة احترافية: يقدم Zoom نوعين من اختصارات لوحة المفاتيح: مفاتيح الاختصار العامة والمفاتيح المحلية. تعمل مفاتيح الاختصار العامة عبر جميع التطبيقات، مما يعني أنه يمكنك استخدامها حتى عندما لا تكون نافذة Zoom المنبثقة نشطة - وهي مثالية لتعدد المهام أثناء الاجتماع.

على سبيل المثال، يمكنك كتم الصوت لنفسك أو تبديل الفيديو أثناء العمل على برنامج آخر. من ناحية أخرى، مفاتيح الاختصار المحلية هي مفاتيح اختصار خاصة بالتطبيق، مثل اختصارات Zoom التي تعمل فقط داخل تطبيق Zoom أو اختصارات Slack التي تبقى داخل Slack.

3. تجنُّب التعارضات في اختصارات زووم

يمنع Zoom تعارضات الاختصارات - وهي الحالات التي تشترك فيها وظيفتان في نفس مجموعة المفاتيح. في حالة نشوء تعارض:

تظهر مربعات حمراء بجوار أوامر الاجتماع وأوامر الدردشة المتعارضة في قائمة الاختصارات

تظهر رسالة خطأ في الجزء السفلي من الشاشة لتنبيهك

لإصلاح التعارض، قم بتحرير أحد الاختصارات المعنية وتعيين مجموعة مفاتيح فريدة.

📮 انقر فوق انسايت: 37% من العاملين يرسلون ملاحظات المتابعة أو محاضر الاجتماعات لتتبع بنود العمل، لكن 36% لا يزالون يعتمدون على طرق أخرى مجزأة.

بدون نظام موحد لالتقاط القرارات، قد تُدفن الرؤى الرئيسية التي تحتاجها في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو المستندات أو جداول البيانات. باستخدام ClickUp، يمكنك تحويل المحادثات على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ عبر جميع مهامك ومحادثاتك ومستنداتك - مما يضمن عدم وقوع أي شيء في الشقوق.

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أفضل 20+ اختصارًا للتكبير/التصغير لتعزيز إنتاجيتك

فيما يلي جدول شامل لاختصارات لوحة مفاتيح Zoom الأساسية لكل من نظامي التشغيل Windows و macOS.

الوظيفة اختصار ويندوز اختصار ماك كتم صوت جميع الميكروفونات باستثناء المضيف Alt + M الأمر ⌘ + Control + M قم بإلغاء كتم الصوت لجميع الميكروفونات Alt + M الأمر ⌘ + Control + U كتم صوت ميكروفون مكبر الصوت Alt + A الأمر ⌘ + Shift ⇧ + A اضغط للتحدث عند كتم الصوت شريط المسافة شريط المسافة بدء أو إيقاف مشاركة الشاشة (التركيز على شريط الأدوات فقط) Alt + Shift + S الأمر ⌘ + Shift ⇧ + S إيقاف التسجيل مؤقتًا أو استئنافه Alt + P الأمر ⌘ + Shift ⇧ + P إيقاف مشاركة الشاشة مؤقتًا أو استئنافها (التركيز على شريط الأدوات فقط) Alt + T الأمر ⌘ + Shift ⇧ + T الانتقال إلى المتحدث النشط في الاجتماع Alt + F1 الأمر ⌘ + Shift ⇧ + W التبديل إلى عرض المعرض Alt + F2 الأمر ⌘ + Shift ⇧ + W عرض مقاطع الفيديو ال 25 السابقة في عرض المعرض PageUp Control + P عرض مقاطع الفيديو ال 25 التالية في عرض المعرض PageDown Control + N المطالبة بإنهاء اجتماع زووم أو مغادرته ألت + كيو الأمر ⌘ + و الحصول على التحكم عن بُعد Alt + Shift + R Ctrl + Shift + R إيقاف التحكم عن بُعد Alt + Shift + G Ctrl + Shift + G ارفع يدك أو اخفضها Alt + Y الخيار + Y إظهار أو إخفاء لوحة المشاركين Alt + U الأمر ⌘ + U افتح نافذة دعوة ألت + I الأمر الأمر الخيار إغلاق النافذة الحالية ألت + F4 الأمر ⌘ + W بدء تشغيل أو إيقاف أمر الفيديو Alt + V الأمر ⌘ + Shift ⇧ + V بدء التسجيل السحابي أو إيقافه Alt + C الأمر ⌘ + Shift ⇧ + C بدء التسجيل المحلي أو إيقافه Alt + R الأمر ⌘ + Shift ⇧ + R الدخول إلى ملء الشاشة أو الخروج منها Alt + F الأمر ⌘ + Shift ⇧ + F إظهار أو إخفاء عناصر التحكم في الاجتماع العائم Ctrl + Alt + Shift + H Ctrl + Option + Command + H التقط لقطة شاشة Alt + Shift + T Command ⌘ + T الانتقال إلى الدردشة مع شخص ما مركز + T الأمر ⌘ + K إغلاق الدردشة الحالية Ctrl + W غير متاح الانتقال إلى الدردشة السابقة Ctrl + أعلى غير متاح البحث Ctrl + F غير متاح الانتقال إلى الدردشة التالية مركزية + لأسفل غير متاح التبديل إلى العرض الرأسي أو الأفقي Alt + L غير متاح

قيود استخدام التكبير

على الرغم من أن زووم منصة متعددة الاستخدامات ومستخدمة على نطاق واسع، إلا أنها قد تكون مزعجة في بعض المواقف.

الثغرات الأمنية : تعرضت منصة زووم لانتقادات بسبب مشاكل أمنية، مثل ثغرات التشفير و"تفجير زووم"، حيث يقوم المشاركون غير المصرح لهم بتعطيل الاجتماعات. على سبيل المثال، يمكن أن تواجه شركة مالية اضطرابات أثناء اجتماع استراتيجي سري عند انضمام مشاركين غير مدعوين

: تعرضت منصة زووم لانتقادات بسبب مشاكل أمنية، مثل ثغرات التشفير و"تفجير زووم"، حيث يقوم المشاركون غير المصرح لهم بتعطيل الاجتماعات. على سبيل المثال، يمكن أن تواجه شركة مالية اضطرابات أثناء اجتماع استراتيجي سري عند انضمام مشاركين غير مدعوين مدة الاجتماع محدودة للمستخدمين المجانيين : تفرض حسابات Zoom المجانية حدًا أقصى مدته 40 دقيقة على الاجتماعات الجماعية التي تضم ثلاثة مشاركين أو أكثر. وهذا يعني أنه إذا كان المعلم يدير صفًا عبر الإنترنت، فسيحتاج إلى إعادة تشغيل الاجتماع عدة مرات بسبب الحدود الزمنية، مما يتسبب في حدوث انقطاعات

: تفرض حسابات Zoom المجانية حدًا أقصى مدته 40 دقيقة على الاجتماعات الجماعية التي تضم ثلاثة مشاركين أو أكثر. وهذا يعني أنه إذا كان المعلم يدير صفًا عبر الإنترنت، فسيحتاج إلى إعادة تشغيل الاجتماع عدة مرات بسبب الحدود الزمنية، مما يتسبب في حدوث انقطاعات الاعتماد على الاتصال بالإنترنت: يعتمد أداء Zoom اعتمادًا كبيرًا على استقرار الإنترنت؛ فالاتصالات الضعيفة يمكن أن تتسبب في حدوث تأخر أو انقطاع

🧠 هل تعلم: أكثر من 45% من المديرين التنفيذيين يشعرون بالإرهاق من كثرة الاجتماعات. إليك دليلك على كيفية عقد اجتماعات مثمرة وتحسين كفاءة الفريق

مشاكل التوافق وإمكانية الوصول : قد لا يعمل Zoom بشكل جيد على الأجهزة القديمة أو في المناطق ذات النطاق الترددي المنخفض. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر المنصة إلى ميزات إمكانية الوصول الشاملة للأفراد ذوي الإعاقة، مما يجعل من الصعب على بعض المستخدمين المشاركة بفعالية

: قد لا يعمل Zoom بشكل جيد على الأجهزة القديمة أو في المناطق ذات النطاق الترددي المنخفض. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر المنصة إلى ميزات إمكانية الوصول الشاملة للأفراد ذوي الإعاقة، مما يجعل من الصعب على بعض المستخدمين المشاركة بفعالية الإرهاق والإرهاق الافتراضي: يمكن أن تؤدي اجتماعات الفيديو المستمرة إلى " إجهاد التكبير "،" مما يؤثر على الصحة العقلية والإنتاجية

💡 نصيحة احترافية: تبدأ الاجتماعات الفعالة بأهداف وجداول أعمال واضحة. إليك كيفية إدارة الاجتماعات الفعالة حيث يمكنك تنظيم مواضيع المناقشة وتعيين بنود العمل وضمان مغادرة الجميع بشعور بالإنجاز.

Meet ClickUp: أفضل بديل للتكبير/التصغير

لقد تغيرت طريقة عملنا بشكل كبير، وكذلك الأدوات التي نستخدمها للحفاظ على الإنتاجية.

A دراسة هارفارد بزنس ريفيو كشفت أن العمال يتنقلون بين علامات التبويب حوالي 1200 مرة في اليوم، مما يضيف ما يقرب من أربع ساعات من الإنتاجية المفقودة.

هذا هو السبب في أن ClickUp هو أداة رائعة بديل التكبير :: يجمع بين الاتصال في الوقت الفعلي وإدارة المهام.

تخيل أنك تحاول إدارة أحداث تقويم Google المتداخلة، واجتماعات Zoom، وتذكيرات تقويم Apple - قد يبدو تتبع كل شيء أمرًا مربكًا. عرض تقويم ClickUp تحل هذه المشكلة من خلال تجميع كل التقاويم في مكان واحد.

تخصيص طريقة العرض بما يتناسب مع تفضيلاتك: قم بالتبديل بين المنظورات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية

سحب وإسقاط المهام أو الاجتماعات في فترات زمنية مختلفة، وتعديل الأولويات على الفور

في فترات زمنية مختلفة، وتعديل الأولويات على الفور عرض جميع الأحداث المجدولة والمهام والاجتماعات المخطط لها والاجتماعات، بما في ذلك الأحداث الخارجية من تقويم Google أو Zoom أو تقويم Apple، للبقاء منظمًا

📌 📌مثال: إذا كان لدى فريقك يوم اثنين مزدحم بالمكالمات مع العملاء والمراجعات الداخلية، يمكنك استخدام ClickUp لتمييز المهام ذات الأولوية القصوى أثناء التخطيط للتحضير للاجتماعات قبل الاجتماع ومتابعة ما بعد الاجتماع مباشرةً في عرض التقويم.

هناك تحدٍ رئيسي آخر في طريقة استخدامنا لـ تطبيقات الاجتماعات في الوقت الحالي: تسفر معظم الاجتماعات عن نتائج أو بنود عمل رئيسية، لكن متابعتها قد تكون تحديًا. اجتماعات ClickUp يعتني بهذا الأمر. تتبع الملاحظات وتنظيم جداول الأعمال وتعيين عناصر العمل لضمان المساءلة - كل ذلك على منصة واحدة. توثيق اجتماعاتك الأسبوعية يفتح لك بعضًا من أقوى إمكانيات ClickUp!

بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام انقر فوق تعيين التعليقات يمكنك تفويض المهام مباشرةً من داخل اجتماعات ClickUp، مما يضمن معرفة الجميع بما يتعين عليهم القيام به.

💡 نصيحة احترافية: استخدم مستندات ClickUp لتوثيق جداول أعمال الاجتماعات وتدوين الملاحظات التعاونية في الوقت الحقيقي لجعل اجتماعات افتراضية أكثر تفاعلية . يمكن للجميع المساهمة خلال الاجتماع، ومع ClickUp Brain ، يتم تلخيص المناقشات تلقائيًا إلى مهام قابلة للتنفيذ.

والآن، للحصول على أفضل ميزة مفيدة لـ ClickUp للحاضرين المتسلسلين للاجتماع: في بعض الأحيان، لا تكفي الملاحظات المكتوبة لالتقاط الفروق الدقيقة للاجتماع. مقاطع ClickUp الخاصة بـ ClickUp تعمل الميزة على سد الفجوة من خلال تمكين المستخدمين من تسجيل محتوى الاجتماع ومشاركته دون عناء.

قم بنسخ اجتماعاتك تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي مع الطوابع الزمنية باستخدام ClickUp Clips

تمامًا مثل مديرة تسويق الفعاليات في فيدا هيلث، ألينا ماراكوتا، التي قالت: "لقد كان من الرائع أن نرى كم الوقت الذي وفرناه في الاجتماعات منذ الانتقال إلى ClickUp. فما كان يستغرق منا ثلاث ساعات أسبوعيًا للتخطيط للفعاليات والتحديثات يستغرق منا الآن أكثر من ساعة واحدة فقط."

كيفية التسجيل باستخدام ClickUp Clips:

افتح ClickUp Space وحدد مقاطع من قائمة الإجراءات

اختر إدخال الصوت (ميكروفون افتراضي أو بدون ميكروفون أو خيارات إضافية)

اختر خيار التسجيل: ملء الشاشة أو النافذة أو علامة التبويب الحالية

انقر فوق بدء التسجيل لالتقاط نافذة شاشة المشاركة أو الصوت أو كليهما

احفظ التسجيل وشاركه مباشرةً من مساحة العمل الخاصة بك

📌 📌مثال: إذا كنت تدير جلسة تدريبية، يمكنك تسجيل الجلسة بأكملها باستخدام ClickUp Clips ومشاركة تحديثات الفيديو بحجم صغير مع أعضاء الفريق الذين لم يتمكنوا من الحضور. يتم حفظ التسجيلات تلقائيًا، وتكون جاهزة للمشاركة أو إرفاقها بالمهام ذات الصلة.

هل تحتاج إلى المزيد من الذخيرة؟ تعرّف على مدوِّن ملاحظات الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي في ClickUp! اسمح للذكاء الاصطناعي بحضور الاجتماعات بدلاً منك وجلب لك عناصر العمل وأبرز أحداث الاجتماع. اعرف المزيد.👇🏼

حسِّن سير عملك باستخدام مفاتيح الاختصار ومفاتيح الاختصار ClickUp

تم تصميم اختصارات لوحة المفاتيح في ClickUp لتبسيط سير عملك وتقليل حركات اليد غير الضرورية. إليك كيفية بدء استخدام اختصارات ClickUp:

تمكين الاختصارات: يتم تعطيل اختصارات ClickUp بشكل افتراضي. لتفعيلها:

انتقل إلى الصورة الرمزية الشخصية في الزاوية العلوية اليمنى

حدد الإعدادات، ثم قم بالتمرير إلى التفضيلات، وقم بتبديل اختصارات لوحة المفاتيح

انقر على حفظ التغييرات

الوصول إلى جميع الاختصارات: لعرض القائمة الكاملة للاختصارات، انقر على الصورة الرمزية الخاصة بك وحدد اختصارات لوحة المفاتيح من القائمة المنسدلة. من هناك، يمكنك استكشاف فئات مختلفة من الاختصارات.

إليك جدول تفصيلي لبعض اختصارات ClickUp الأكثر فائدة مصنفة حسب الوظيفة:

وظيفة النقر فوق الوظيفة اختصار (ماك) اختصار (ويندوز) الاختصارات العامة إغلاق مهمة أو نافذة اسك اسك فتح مركز الأوامر Cmd + K Ctrl + K إظهار/إخفاء الشريط الجانبي Q Q إنشاء مهمة T T فتح المفكرة P P تنبيهات مسافة مسافة اختصارات نصية اذكر شخصًا اذكر مهمة @@ @ @@ إدراج سهم ➝ إنشاء ارتباط تشعبي Cmd + K Ctrl + K اختصارات المهام تعيين مهمة لنفسك تمرير + M تمرير + M إضافة/إزالة من الدرج Shift + T Shift + T الانتقال إلى المهمة التالية Cmd + Shift + سهم Ctrl + Shift + سهم إنشاء مهام فرعية بالجملة لصق القائمة في مهمة فرعية لصق القائمة في مهمة فرعية عرض الاختصارات عرض التقويم C C عرض اللوحة ب ب عرض القائمة L L طريقة عرض لوحة المعلومات د د عرض الفريق X X اختصارات المستند تمييز الكتلة النصية المحددة Cmd + Shift + H Ctrl + Shift + H إنشاء قائمة تعداد نقطي Cmd + Shift + 9 Ctrl + Shift + 9 إنشاء قائمة تعداد نقطي Cmd + Shift + 8 Ctrl + Shift + 8 إنشاء قائمة مرقمة Cmd + Shift + 7 Ctrl + Shift + 7 محاذاة النص إلى المنتصف Cmd + Shift + E Ctrl + Shift + E تكرار كتلة نصية Cmd + D Ctrl + D

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## قم بالتكبير من إرهاق الاجتماعات مع فعالية ClickUp

كلنا نحب زووم (على الأقل معظمنا يحبها). ولكنها منصة أخرى ندخل ونخرج منها ونحن نتدافع للحصول على ملاحظات وتسجيلات الاجتماعات.

وغالباً ما يبدأ مستخدمو ClickUp رحلتهم بحثاً عن توفير الوقت، لكنهم سرعان ما يكتشفون كنزاً دفيناً من الميزات لأتمتة المهام وتسهيل سير العمل.

من الإدارة المركزية للتقويم وإنشاء المهام في الوقت الفعلي إلى المستندات التعاونية ومقاطع تسجيلات الاجتماعات، يُحدث ClickUp تحولاً في كيفية إدارة الفرق للعمل والتواصل.

هل أنت مستعد لاستعادة وقتك وتبسيط سير عملك؟ اشترك في ClickUp اليوم واختبر الكفاءة بنفسك.