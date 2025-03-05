أفضل 10 بدائل لـ Polly AI لتعليقات الموظفين ومشاركة الفريق

يأتي وقت يمر على كل فريق عندما يتم التخلص من التعاون الفعال والجذاب من أجل تجربة عمل باهتة لا حياة فيها. تعمل حلول مثل Polly AI على بث الحياة من جديد في هذه المحنة، حيث توفر للفرق أدوات المشاركة والتغذية الراجعة لكسر الجليد وتحريك الكرة.

ومع ذلك، فإن Polly AI ليس الخيار الوحيد المتاح. فقد لا يحتوي على الميزة أو الميزتين اللتين تحتاجها حقًا، أو ربما تحتاج إلى خيارات أخرى تعمل بشكل أفضل مع سير العمل الخاص بك.

إذن، ما الخيار الذي يناسبك بشكل أفضل؟ ستستكشف هذه المدونة 10 بدائل لـ Polly AI قد تتفوق عليه في مجموعة أدوات مكان عملك. ستساعدك هذه الخيارات على جعل الاستطلاعات وجلسات الأسئلة والأجوبة وجلسات التحقق من الفريق تبدو أقل روتينًا في الشركة. 🎉

## ⏰ ملخص 60 ثانية

إليك نظرة سريعة على أفضل بدائل Polly AI:

ClickUp (الأفضل لإدارة الملاحظات والتعاون) ✅✅

استطلاع بسيط (الأفضل لاستطلاعات الرأي السريعة داخل Slack) ✅

HeyTaco (الأفضل للتعرف من نظير إلى نظير في Slack وMS Teams) ✅

نماذج مايكروسوفت (الأفضل لتكامل مايكروسوفت 365) ✅ ✅

Matter (الأفضل لتعليقات الأقران وتقديرهم) ✅ ✅

برنامج SurveyMonkey (الأفضل لإنشاء الاستبيانات وتحليلها) ✅✅

Doodle (الأفضل لجدولة المجموعات المبسطة) ✅✅

Zapier (الأفضل لأتمتة سير العمل عبر المنصات) ✅

نماذج جوجل (الأفضل لإنشاء النماذج المجانية وسهلة الاستخدام) ✅ ✅

برنامج Culture Amp (الأفضل لمشاركة الموظفين وإدارة الأداء) ✅✅

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## ما هو بولي AI؟

via

_ / href/ _https://www.polly.ai/ Polly AI /%href/

Polly AI هي أداة للمشاركة والتغذية الراجعة في مكان العمل تجعل من السهل جمع الرؤى من فرق العمل. تعمل المنصة بسلاسة مع أدوات التواصل مثل Slack وMicrosoft Teams وZoom وGoogle Meet، مما يسمح للشركات بـ إجراء استطلاعات الرأي والاستبيانات وجلسات الأسئلة والأجوبة وعمليات تسجيل الوصول التلقائية دون مقاطعة سير العمل.

يسهّل تطبيق Polly جمع الملاحظات السريعة وعقد الاجتماعات الاحتياطية ولعب الألعاب الممتعة والتحقق من مشاعر الموظفين من خلال استطلاعات الرأي. فهو يساعد على تعزيز المشاركة ويدعم عملية اتخاذ القرار بناءً على بيانات قوية، مما يجعل حلقات التغذية الراجعة أسرع وأكثر تفاعلاً وأسهل في التصرف.

لماذا تختار بدائل بولي للذكاء الاصطناعي؟

يحتوي Polly AI على بعض الأدوات الرائعة لمشاركة الفريق، ولكن هناك بعض الأسباب التي قد تدفع المؤسسات إلى البحث عن أدوات التواصل بالذكاء الاصطناعي :

خطة مجانية محدودة: خطة بولي المجانية لها حد أقصى قدره 25 ردًا كل شهر، وهو ما قد لا يكون كافيًا للفرق التي تحتاج إلى ردود فعل متسقة. يتم الاحتفاظ بالنتائج لمدة 45 يومًا، مما يجعلها صعبة للتحليل على المدى الطويل

خطة بولي المجانية لها حد أقصى قدره 25 ردًا كل شهر، وهو ما قد لا يكون كافيًا للفرق التي تحتاج إلى ردود فعل متسقة. يتم الاحتفاظ بالنتائج لمدة 45 يومًا، مما يجعلها صعبة للتحليل على المدى الطويل واجهة المستخدم المعقدة: قد يجد بعض المستخدمين أن واجهة بولي صعبة التنقل بعض الشيء، خاصة عند محاولة إعداد استطلاعات الرأي مع العديد من الخيارات أو الميزات المخصصة. هذا التعقيد يجعل من الصعب جمع التعليقات بسرعة

قد يجد بعض المستخدمين أن واجهة بولي صعبة التنقل بعض الشيء، خاصة عند محاولة إعداد استطلاعات الرأي مع العديد من الخيارات أو الميزات المخصصة. هذا التعقيد يجعل من الصعب جمع التعليقات بسرعة مخاوف تتعلق بالخصوصية: تُظهر بولي أسماء المستجيبين بشكل افتراضي، لذا ستحتاج إلى إجراء بعض التغييرات اليدوية لإبقاء الأمور مجهولة الهوية. هذا الإعداد الافتراضي قد يجعل من الصعب على الأشخاص مشاركة ملاحظات صادقة حول القضايا الحساسة

تُظهر بولي أسماء المستجيبين بشكل افتراضي، لذا ستحتاج إلى إجراء بعض التغييرات اليدوية لإبقاء الأمور مجهولة الهوية. هذا الإعداد الافتراضي قد يجعل من الصعب على الأشخاص مشاركة ملاحظات صادقة حول القضايا الحساسة تحليل البيانات المحدود: يقوم بولي بعمل جيد في جمع الملاحظات ولكنه لا يفي بالغرض فيما يتعلق بالتحليلات المتقدمة. فهو لا يساعد في اكتشاف الاتجاهات أو التعمق في البحث عن الرؤى، والتي تعتبر مهمة للغاية لاتخاذ قرارات مستنيرة

قد تكتشف أن أدوات أخرى تقدم ميزات أكثر اكتمالاً، وواجهات أسهل في الاستخدام، وضوابط خصوصية أقوى، ودعم أفضل، مما يعزز مشاركة الفريق وعمليات جمع الملاحظات.

🔎 هل تعلم؟ الموظفون الذين يحصلون على القدر المناسب من التقدير أكثر عرضة بأربع مرات أن ينخرطوا في عملهم.

## لمحة سريعة عن بدائل الذكاء الاصطناعي في لمحة سريعة

فيما يلي نظرة عامة سريعة على حالات الاستخدام وهياكل الأعمال لكل بديل من بدائل بولي للذكاء الاصطناعي:

بديل حالة الاستخدام الأفضل لـ انقر فوق إدارة المهام والمشروعات مع استطلاعات مدمجة لتعليقات الفريق فرق إدارة المشاريع والمهام وسير العمل بكفاءة استطلاع رأي بسيط استطلاعات رأي سريعة في مساحة عمل سلاك مستخدمو سلاك الذين يحتاجون إلى قرارات سريعة وغير رسمية للفريق هاي تاكو تقدير الموظفين وتقديرهم الفرق التي ترفع الروح المعنوية من خلال تقدير الأقران نماذج Microsoft الاستطلاعات والاختبارات وجمع الملاحظات مستخدمو Microsoft 365 الذين يجمعون ردوداً منظمة مسألة ملاحظات الأقران وتطوير المهارات تشجيع الفرق على تقديم الملاحظات المستمرة والنمو المهني SurveyMonkey الاستطلاعات والتحليلات المتقدمة الشركات التي تحتاج إلى رؤى متعمقة للاستطلاعات دودل جدولة الاجتماعات والفعاليات الفرق التي تنسق الاجتماعات عبر مناطق زمنية متعددة Zapier أتمتة سير العمل وتكامل التطبيقات المستخدمون الذين يقومون بأتمتة المهام المتكررة عبر أدوات مختلفة نماذج Google نماذج واستطلاعات الرأي وجمع البيانات مجانًا الأفراد والمؤسسات الذين يحتاجون إلى خيار بسيط وغير مكلف مبادرة الثقافة إشراك الموظفين وإدارة الأداء الشركات التي تعزز ثقافة مكان العمل ورضا الموظفين

## أفضل 10 بدائل بولي للذكاء الاصطناعي للاستخدام

دعنا نستكشف أفضل 10 بدائل لـ Polly AI! يقدم كل منها شيئًا مميزًا للاستطلاعات واستطلاعات الرأي ومشاركة الموظفين وأتمتة سير العمل.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة الملاحظات والتعاون)

كليك أب الأفضل لإدارة الملاحظات والتعاون

ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يساعد الفرق من جميع الأحجام على إدارة أعمالهم في مكان واحد. يوفر أدوات متنوعة تساعد في إدارة المشاريع والتعاون وتحسين سير العمل، مما يجعل العملية بسيطة وجذابة.

مع الاستطلاعات، يستخدم معظمنا أدوات خارجية ويعيد الرؤى إلى مساحة العمل الخاصة بنا - إضافة إلى التبديل بين الأدوات والتبديل بين الأدوات. ولكن ليس مع ClickUp.

إذا كنت ترغب في إنشاء استبيان ثقيل وتحويل تلك الرؤى على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ، نماذج ClickUp يجب أن يكون صديقك المفضل الجديد. فهو يتيح لك إنشاء نماذج قابلة للتخصيص بسهولة وربطها مباشرةً بالمهام في ClickUp. وهذا مفيد لجمع الملاحظات أو إجراء الاستطلاعات أو التعامل مع استطلاعات الرأي، حيث يتم تنظيم الردود على الاستطلاعات بشكل منظم في مهام، مما يجعل التتبع والمتابعة أسهل.

هل تريد مناقشة كل هذه الأفكار مع فريقك؟ لقد قمنا ببناء التعاون مباشرةً في مساحة العمل مع ClickUp Chat . يمكن للفرق الدردشة بسهولة داخل المنصة، مما يسهّل التواصل ويقلل من متاعب التنقل بين التطبيقات المختلفة.

من خلال خيارات إعداد قنوات عامة أو خاصة لمهام ومشاريع محددة، تساعد ClickUp Chat فريقك في الحفاظ على تنظيم المحادثات وإبقائها في مكانها الصحيح. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في إجراء استطلاع رأي داخلي بسيط داخل فريقك، ما عليك سوى أن تطلب من الفريق التفاعل مع رموز تعبيرية محددة في سلسلة محادثات الدردشة. بسيطة وفعالة!

استخدم ClickUp Chat للتواصل الكل في منصة واحدة

هل أنت من محبي Slack؟ تكامل ClickUp مع Slack يتيح لك إنشاء المهام والتعليقات من رسائل Slack بسهولة. يتيح لك ClickUp أيضًا إرفاق المهام مباشرةً في محادثات Microsoft Teams الخاصة بك. ستحصل على تحديثات الحالة والتعليقات وإشعارات المرفقات في الوقت الفعلي، مما يجعل التعاون أسهل عبر منصات مختلفة.

ClickUp: الأفضل لإدارة التعليقات والتعاون

هل تريد البدء على الفور؟ لدينا القوالب. على سبيل المثال قالب استبيان مشاركة الموظفين ClickUp يساعد فرق العمل على مراقبة رضا الموظفين والتعرف على مجالات التحسين من خلال جمع تعليقات منظمة. ويهدف إلى تقديم رؤى في الوقت الفعلي حول ثقافة مكان العمل حتى تتمكن فرق الموارد البشرية من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات لتحسين تجربة الموظفين.

ما سيعجبك في هذا البرنامج:

حدد بوضوح المجالات التي تتطلب تحسين ظروف مكان العمل وتعزيز الرضا الوظيفي للموظفين

تتبع التحسينات والتغييرات بمرور الوقت

تشكيل السياسات والاستراتيجيات من خلال تحليل الملاحظات القيمة

يوجد أيضًا قالب نموذج ملاحظات ClickUp و نموذج خطة عمل استبيان المشاركة في ClickUp لمساعدتك في تحديد الخطوات التالية بناءً على ما يقوله الموظفون.

هل تريد تعزيز استبيانك بالذكاء الاصطناعي؟ استخدم ClickUp Brain لإنشاء استبيانات منظمة لمشاركة الموظفين في ثوانٍ. إليك واحدة قمنا بإعدادها:

مثال استبيان مشاركة الموظفين الذي تم إنشاؤه بواسطة ClickUp Brain

أفضل ميزات #### ClickUp أفضل الميزات

جمع الملاحظات باستخدام نماذج قابلة للتخصيص تحوّل الردود إلى مهام قابلة للتنفيذ

تسهيل المناقشات باستخدام ClickUp Chat للحصول على تعليقات الفريق في الوقت الفعلي

مراقبة المشاركة باستخدام نماذج الاستطلاع للحصول على رؤى منظمة

تعديل وتخصيص نماذج الاستبيان في ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain

تحليل الردود باستخدام لوحات معلومات ClickUp التي تصور الاتجاهات ومشاعر الفريق

قيود #### قيود النقر فوق

يمكن أن تكون ميزات المنصة الواسعة النطاق مربكة للمبتدئين

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

اتصل بنا لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 10000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 10000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟ إليك ما يقوله كريستيان غونزاليس المنسق الإداري بالغرفة الوطنية للتجارة والخدمات والسياحة في غوادالاخارا، يقول

نقوم بتبسيط جميع عمليات إداراتنا من خلال دمج منصات ذكاء الأعمال والأدوات البريدية مع الأتمتة وتخزين مؤشرات الأداء الرئيسية والنماذج ووثائق العمليات والتبعيات في تطبيق واحد (ClickUp).

كريستيان غونزاليس، منسق إداري في الغرفة الوطنية للتجارة والخدمات والسياحة في غوادالاخارا

🧠 حقيقة ممتعة: يخسر الاقتصاد العالمي ما يقدر بـ 9 تريليون دولار سنويًا بسبب انخفاض مستويات مشاركة الموظفين!

2. استطلاع بسيط (الأفضل للاستطلاعات السريعة داخل Slack)

عبر

/مرجع/ https://simplepoll.rocks/ Simple Poll /%href/ استطلاع رأي بسيط هي أداة استطلاع سهلة الاستخدام مصممة خصيصًا ل Slack. تتيح للفرق إنشاء استطلاعات الرأي والاستطلاعات بسهولة داخل مساحة العمل الخاصة بهم، مما يجعل كل شيء مريحًا. يعمل الاستطلاع البسيط داخل Slack، لذا لن تضطر إلى التنقل بين التطبيقات. وبفضل ميزة الاستطلاع المجهول، يمكن للموظفين مشاركة أفكارهم الصادقة بسهولة دون تردد.

أفضل ميزات استطلاع الرأي البسيط

إنشاء استطلاعات سلاكهاي تاكو هي منصة منعشة لتقدير الموظفين تتيح لأعضاء الفريق إظهار التقدير للعمل الجاد الذي يقوم به بعضهم البعض بطريقة ممتعة وجذابة. من خلال تكاملها مع منصات التواصل الأخرى، يرسل المستخدمون "تاكو" افتراضيًا لإظهار التقدير.

إنها طريقة ممتعة لخلق جو عمل إيجابي ومترابط. يحصل كل عضو من أعضاء الفريق على بدل تاكو يومياً، يشاركه مع زملائه لتقدير العمل الرائع أو روح الفريق.

أفضل ميزات هاي تاكو

تمكين تقدير الزملاء باستخدام التاكو الافتراضي لجعل التقدير ممتعاً وهادفاً

التكامل مع Slack وMicrosoft Teams لدمج التقدير في مهام سير العمل الحالية

تخصيص المكافآت لتتماشى مع ثقافات الشركة

مراقبة المشاركة من خلال لوحات المتصدرين ومستويات الإنجاز

قيود هاي تاكو

يفتقر إلى وظائف مثل الاستطلاعات الآلية والتحليلات الأعمق

قد تصبح إشعارات التقدير المتكررة مرهقة

تسعير HeyTaco

خطط الجميع والخطط الجماعية: 3 دولارات شهرياً لكل مستخدم

3 دولارات شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات HeyTaco

G2: 4.8/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

يحظى نهج HeyTaco الفريد من نوعه بالعديد من المتابعين، مع مستخدم يقول

أقدر مدى سهولة مشاركة التقدير مع زملاء الفريق على Slack. إنه أمر بسيط مثل إرسال رمز تعبيري، ولكنه يضيف لمسة شخصية مدروسة لتقدير جهود شخص ما. تشجع هذه البساطة على التعبير عن الامتنان بشكل متكرر وحقيقي، مما يؤثر بشكل إيجابي على معنويات الفريق

4. نماذج مايكروسوفت (الأفضل لتكامل Microsoft 365)

عبر

نماذج مايكروسوفت_ نماذج مايكروسوفت يتيح لك إعداد استطلاعات الرأي والاختبارات واستطلاعات الرأي بدون أي متاعب. نظرًا لكونه جزءًا أساسيًا من مجموعة Microsoft 365، فإنه يعمل بشكل جيد مع تطبيقات Microsoft الأخرى، مما يجعله خيارًا رائعًا للمؤسسات التي تستخدم بالفعل نظام Microsoft البيئي.

تقدم المنصة أنواعًا مختلفة من الأسئلة، مثل الاختيارات المتعددة والنصوص والتصنيف ومقاييس ليكرت. يوفر تتبع الردود في الوقت الفعلي والتحليلات المدمجة رؤى فورية، والتي يمكن تحليلها بشكل أكبر من خلال تصدير البيانات إلى Excel.

أفضل ميزات نماذج مايكروسوفت

تعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق في إنشاء النماذج وتحليل البيانات

تضمين الاختبارات أو نماذج الملاحظات مباشرة في مقاطع الفيديو المستضافة على Microsoft Stream على Sharepoint

السماح للمستجيبين بتحميل الملفات كجزء من ردودهم على النماذج، مما يسهل جمع المستندات أو الصور الداعمة

إنشاء النماذج التي تدعم لغات متعددة، مما يوسع إمكانية الوصول إلى مجموعات متنوعة من المستجيبين

قيود نماذج مايكروسوفت

تركز إمكانات التكامل بشكل أساسي داخل نظام Microsoft البيئي، مما قد يحد من إمكانية الاتصال بتطبيقات الطرف الثالث

غير متوفر كمنتج مستقل ويتطلب اشتراك Microsoft 365

تسعير نماذج مايكروسوفت

Microsoft 365 Business Basic: 7.20 دولار شهرياً لكل مستخدم

7.20 دولار شهرياً لكل مستخدم مايكروسوفت 365 تطبيقات مايكروسوفت 365 للأعمال : 9.90 دولار شهرياً لكل مستخدم

: 9.90 دولار شهرياً لكل مستخدم مايكروسوفت 365 للأعمال القياسية: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مايكروسوفت 365 بريميوم للأعمال: 26.40 دولار/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات نماذج مايكروسوفت

G2: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: كيفية إنشاء استبيان في نماذج مايكروسوفت

5. مسألة (الأفضل لتقييم الأقران والتقدير)

عبر

_/مرجع/ _https://matterapp.com/ مسألة /%href/ مسألة هي منصة لتقدير الموظفين وتقييمهم تعزز ثقافة مكان العمل ومشاركة الزملاء. كما تساعد أعضاء الفريق على مشاركة الملاحظات البناءة والاحتفال بالمكاسب وتشجيع النمو الشخصي والمهني المستمر.

تتكامل منصة Matter بسلاسة مع أدوات التواصل مثل Slack وMicrosoft Teams وتتيح التقدير من زميل إلى زميل من خلال الإشادة والملاحظات القابلة للتخصيص. كما تتميز المنصة أيضاً بإشادات قابلة للتخصيص وتذكيرات تلقائية بالملاحظات وتحليلات لمساعدتك على مراقبة المشاركة والأداء.

أفضل الميزات

إرسال تذكيرات تلقائية وقابلة للتخصيص باستخدام "جمعة الملاحظات" الخاصة بالمنصة

تتبُّع المشاركة وتحديد مجالات التحسين داخل المؤسسة

تضمين الملاحظات والتقدير في مهام سير العمل اليومية

إنشاء قوالب تقدير مخصصة تتماشى مع قيم الشركة أو مناسبات معينة

قيود المسألة

يقيد الإصدار المجاني المستخدمين بإرسال عدد محدود من الإشادات لكل قناة في الأسبوع

قد يجد بعض المستخدمين أن السعر يمثل تحديًا لبعض المستخدمين

تسعير المسألة

مجاني للأبد

الإيجابيات: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

4 دولارات شهريًا لكل مستخدم الإيجابي + الاستبيانات: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

6. SurveyMonkey (الأفضل لإنشاء الاستبيانات وتحليلها)

via

٪ / href/ https://www.surveymonkey.com/ SurveyMonkey /%href/ SurveyMonkey هو منصة استبيانات ممتازة على الإنترنت للأفراد والمؤسسات لإنشاء الاستبيانات ومشاركتها وتحليلها. وهي تقدم أنواعًا مختلفة من الأسئلة, قوالب قابلة للتخصيص, وميزات منطقية متقدمة، مما يسهل على المستخدمين إنشاء استطلاعات الرأي وإجراء أبحاث المستخدمين.

تعمل الميزات المتقدمة مثل منطق التخطي والتفرع على تحسين تجربة المستجيبين من خلال تقديم الأسئلة ذات الصلة بناءً على الإجابات السابقة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر SurveyMonkey أدوات التحليلات وإعداد التقارير في الوقت الفعلي، مما يتيح للمستخدمين الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ على الفور.

أفضل ميزات SurveyMonkey

الوصول إلى مجموعة منسقة من الأسئلة التي كتبها الخبراء لتحسين جودة الاستطلاع وأهميته.

إنشاء استبيانات بلغات متعددة للوصول إلى جمهور متنوع وجمع تعليقات شاملة

توزيع الاستبيانات عبر قنوات متعددة، بما في ذلك البريد الإلكتروني وروابط الويب ووسائل التواصل الاجتماعي

تحليل الردود في الوقت الفعلي باستخدام أدوات إعداد التقارير الديناميكية

قيود SurveyMonkey القيود

يحد الإصدار المجاني المستخدمين من 10 أسئلة لكل استبيان

قد يكون السعر مرتفعاً للغاية بالنسبة للشركات الصغيرة أو الأفراد

أسعار SurveyMonkey

الإصدار السنوي المميز: 39 دولاراً/شهرياً لكل مستخدم

39 دولاراً/شهرياً لكل مستخدم الشهرية القياسية: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم السنوي المميز: 139 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

139 دولارًا شهريًا لكل مستخدم ميزة الفريق: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) الفريق الممتاز: 92 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

92 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا) المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات SurveyMonkey التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 22,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 22,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: إجراء بحث المستخدم يساعدك في وقت مبكر على التصميم وفقًا لاحتياجات المستخدم الحقيقية وليس الافتراضات. أنشئ منتجًا بديهيًا وفعالًا وممتعًا من خلال الاستماع إلى المستخدمين وفهم نقاط ضعفهم. يؤدي ذلك إلى زيادة رضا المستخدمين، والاحتفاظ بهم بشكل أفضل، واعتمادهم بشكل أقوى. 🚀

7. Doodle (الأفضل للجدولة الجماعية المبسطة)

via

Doodle_ رسومات الشعار المبتكرة هي أداة جدولة شائعة عبر الإنترنت لتنسيق الاجتماعات والأحداث مع مجموعة. وهي تتيح للمنظمين اقتراح فترات زمنية مختلفة وتسمح للمشاركين بالمشاركة عند التفرغ، مما يلغي عمليات الذهاب والإياب غير الضرورية.

وبفضل واجهته البديهية، يمكن للمستخدمين اقتراح فترات زمنية متعددة، ودعوة المشاركين للتصويت على خياراتهم المفضلة، وتحديد الوقت الأنسب لجميع المشاركين بسرعة. يتكامل Doodle بسلاسة مع تطبيقات التقويم الشائعة مثل تقويم Google و Outlook، مما يضمن مزامنة جميع الأحداث المجدولة عبر المنصات.

أفضل ميزات Doodle

تنسيق الاجتماعات الجماعية من خلال اقتراح خيارات متعددة للوقت والسماح للمشاركين بالإشارة إلى مدى توافرهم

تحسين المشاركة والالتزام بالمواعيد من خلال ميزات مثل التذكيرات التلقائية والمواعيد النهائية لحث المشاركين على الاستجابة

تخصيص استطلاعات الرأي بخيارات متنوعة، بما في ذلك التواريخ والأوقات والمواقع

حسِّن صورتك الاحترافية من خلال إضافة شعار مؤسستك وعناصر علامتك التجارية إلى دعوات واستطلاعات الرأي على Doodle

قيود Doodle

يتضمن الإصدار المجاني إعلانات، والتي قد تشتت الانتباه

بعض الميزات المتقدمة مقصورة على الإصدارات المدفوعة

تسعير الشعار المبتكر

مجاني

الإصدار الاحترافي: 14.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفريق: 19.95 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1,800 تقييم)

حققت وظيفة Doodle البسيطة نجاحًا كبيرًا بين مستخدميه، مع مستخدم يقول

_إنه بسيط من الناحية الوظيفية وسهل المشاركة. من السهل إعداد الحملات وإرسال الروابط إلى العديد من المستلمين. يعد إنشاء استطلاعات رأي أو خيارات تقويم متعددة ميزة ممتازة. مثل معظم المشاركين في الاستطلاع، لم يفوتني أي موعد نهائي لجدولة اجتماع أو تلقيت رداً متأخراً

اقرأ أيضًا:📚 اقرأ أيضًا: أفضل 10 بدائل ومنافسين لبرنامج Doodle للجدولة الاحترافية

8. Zapier (الأفضل لأتمتة سير العمل عبر المنصات)

عبر

_/مرجع/ _https://zapier.com/blog/automate-new-zapier-products-free/ Zapier /%href/ زابير هي منصة أتمتة تتيح لك الربط بين تطبيقات الويب المختلفة وتبسيط مهام سير العمل دون الحاجة إلى الترميز. يمكن للمستخدمين إنشاء "Zaps" لإعداد المشغلات والإجراءات بين التطبيقات، مما يجعل المهام المتكررة أسهل. علاوةً على ذلك، يدعم Zapier أكثر من 5000 تطبيق، بما في ذلك أدوات معروفة مثل Gmail وSlack وTrillo. وهو يساعد على إنشاء تدفق سلس للبيانات بين المنصات المختلفة.

أفضل ميزات Zapier

تنفيذ منطق "إذا/ثم" داخل Zaps لتنفيذ إجراءات مختلفة بناءً على شروط محددة

استفد من مجموعة أدوات Zapier المضمنة في Zapier لتخصيص تدفق البيانات والتحكم في تدفق البيانات داخل الأتمتة الخاصة بك

مراقبة أداء الأتمتة باستخدام سجل مهام مفصل

إنشاء Zaps متعدد الخطوات لأتمتة المهام وتمكين مهام سير العمل المعقدة

قيود Zapier

تقتصر الباقة المجانية على Zaps ذات الخطوة الواحدة و100 مهمة شهريًا

يمكن أن تصبح الخطط ذات المستوى الأعلى مكلفة للأفراد والشركات الصغيرة

تسعير Zapier

مجانية

الاحترافية: ابتداءً من 29.99 دولارًا شهريًا

ابتداءً من 29.99 دولارًا شهريًا الفريق: بدءًا من 103.50 دولارًا أمريكيًا في الشهر

بدءًا من 103.50 دولارًا أمريكيًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات زابير

G2: 4.5/5 (أكثر من 1,400 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1,400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,900 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: أفضل 10 برامج لتحليل استطلاعات الرأي

9. نماذج Google (الأفضل لإنشاء نماذج مجانية وسهلة الاستخدام)

via

_/ href/ _https://workspace.google.com/intl/en\_us_us/products/forms/ نماذج جوجل /%href/ نماذج جوجل هو برنامج مجاني منشئ النماذج الذي يتيح لك إنشاء ومشاركة وتحليل الاستطلاعات والاختبارات والنماذج وتحليلها، مما يجعله بديلاً عمليًا لـ Polly AI. نظرًا لكونه جزءًا من مجموعة Google Workspace، فإنه يعمل بشكل جيد مع خدمات Google الأخرى مثل جداول بيانات Google، مما يجعل جمع البيانات وتحليل الاستبيانات أكثر كفاءة.

كما أن واجهة التطبيق البديهية تستوعب بسلاسة أنواعًا مختلفة من الأسئلة، بما في ذلك الاختيار من متعدد والقائمة المنسدلة والمقاييس الخطية، مما يلبي الاحتياجات المتنوعة لجمع البيانات.

أفضل ميزات نماذج Google

إنشاء نماذج الملاحظات باستخدام واجهة بديهية وسهلة الاستخدام

السماح لعدة مستخدمين بتحرير النماذج في وقت واحد؛ ميزات التعاون في الوقت الفعلي لتسهيل العمل الجماعي

التكامل مع جداول بيانات جوجل لتحليل البيانات في الوقت الفعلي

الوصول إلى الملفات وتحميلها مباشرةً من خلال النموذج، وهو أمر مفيد لجمع المستندات أو الصور أو الموارد الأخرى

قيود نماذج Google

يوفر ميزات تصميم أساسية، مما يجعل النماذج تبدو عامة

لا يوفر تحليلات متقدمة أو ميزات إعداد التقارير في الأصل

تسعير نماذج جوجل

مجاني

تقييمات ومراجعات نماذج Google

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.7/5 (أكثر من 10000 تقييم)

يحب المستخدمون مدى سرعة إعداد النماذج في نماذج Google، مع المستخدم قائلا

نماذج Google تجعل العمل مع الأشخاص الذين لا يستطيعون التواجد في نفس الغرفة سهلاً وسريعًا. يجب علينا العمل بسرعة لتنمية الأعمال، ونماذج Google فورية. ٪

10. برنامج Culture Amp (الأفضل لمشاركة الموظفين وإدارة الأداء)

عبر

_/مرجع/ _https://www.cultureamp.com/platform ثقافة أمب /%href/ أمب الثقافة هي منصة شاملة لتجربة الموظفين مع أدوات شاملة للمشاركة وإدارة الأداء والتطوير.

صُممت منصة Culture Amp لتعزيز ثقافة مكان العمل، وهي مصممة لتعزيز ثقافة مكان العمل، وتتيح للمؤسسات جمع رؤى قابلة للتنفيذ من خلال استطلاعات الرأي وتقييمات الأداء وخطط التطوير القابلة للتخصيص. توفر المنصة أدوات لجمع ملاحظات الموظفين وتحليلها وإجراء تقييمات الأداء ودعم التطوير المستمر.

أفضل ميزات #### Culture Amp

إجراء استطلاعات شاملة لمشاركة الموظفين مع رؤى قابلة للتنفيذ

تمكين إدارة الأداء من خلال تحديد الأهداف، والتغذية الراجعة بزاوية 360 درجة، وتتبع التطوير

التكامل مع أنظمة معلومات الموارد البشرية المختلفة لتبسيط إدارة البيانات

إنشاء مصفوفة كفاءات منظمة لتحديد وتقييم المهارات والسلوكيات المتوقعة داخل المؤسسة

قيود ثقافة أمب

قد تتطلب الميزات الشاملة وقتًا للتعلم

يجد بعض المستخدمين أن تكلفة المنصة مرتفعة نسبيًا

تسعير #### تسعير أمب الثقافة

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات أمبير الثقافة

G2: 4.5/5 (1,300+ تقييم)

4.5/5 (1,300+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 140 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للموارد البشرية 📌بعض بدائل بولي للذكاء الاصطناعي الأخرى:

Slido (الأفضل لمشاركة الجمهور المباشرة)

(الأفضل لمشاركة الجمهور المباشرة) Mentimeter (الأفضل للمقدمين والمعلمين لإنشاء استطلاعات رأي تفاعلية في الوقت الفعلي أثناء الجلسات)

(الأفضل للمقدمين والمعلمين لإنشاء استطلاعات رأي تفاعلية في الوقت الفعلي أثناء الجلسات) Tally (الأفضل لإنشاء نماذج بدون تعليمات برمجية مع استجابات غير محدودة وعمليات تكامل قوية)

(الأفضل لإنشاء نماذج بدون تعليمات برمجية مع استجابات غير محدودة وعمليات تكامل قوية) Alchemer (الأفضل لسير عمل الاستطلاعات القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة والتحليلات على مستوى المؤسسات)

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