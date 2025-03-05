أفضل 10 أدوات للتسعير لتحسين استراتيجيتك في 2025

يمكن أن يكون التسعير هدفاً متحركاً.

فالمنافسون يخفضون الأسعار بين عشية وضحاها، وترتفع التكاليف بشكل غير متوقع، والعملاء أكثر حساسية للأسعار من أي وقت مضى.

أصحاب الأعمال ومديري التسعير، إذا كنت لا تزال تتلاعب بجداول البيانات أو تعتمد على الغريزة في تحديد الأسعار، فأنت تترك المال على الطاولة.

أدخل أدوات التسعير. 💸

من المتوقع أن يشهد سوق برامج التسعير الديناميكي يصل إلى 3.53 مليار دولار في عام 2025 ومن الواضح لماذا - تحتاج الشركات إلى حلول يمكنها التكيف مع ظروف السوق المتغيرة بسرعة.

وسواء كنت تعمل في مجال الأعمال بين الشركات أو بين الشركات والمستهلكين، فقد قمنا بتجميع هذا الدليل لمساعدتك على البقاء في طليعة هذا المنحنى (التسعير).

ضع استراتيجيات تسعير واضحة وفعالة باستخدام أدوات التعاون والأتمتة والذكاء الاصطناعي المتقدمة!

## ⏰ ملخص 60 ثانية

إليك تقريرنا عن أفضل 10 أدوات تسعير لتحسين استراتيجيتك في عام 2025:

1.

/ href/ https://clickup.com/ النقر فوق /%/مرجع/

: الأفضل لإدارة التسعير المركزية وأتمتة سير العمل

2. Pricefx: الأفضل لحلول التسعير القائمة على الذكاء الاصطناعي والقابلة للتطوير والمرونة

3. Competera: الأفضل لتحسين الأسعار بشكل شامل وتحليل المنافسين

4. Prisync: الأفضل للتسعير الديناميكي المصمم خصيصًا لشركات التجارة الإلكترونية

5. أومنيا ريتيل: الأفضل لتعديلات التسعير في الوقت الفعلي بناءً على ظروف السوق

6. Price2Spy®: الأفضل لمراقبة أسعار المنافسين وأدوات إعداد التقارير

7. BlackCurve: الأفضل للرؤى المستندة إلى البيانات لتحسين استراتيجيات التسعير

8. Quicklizard: الأفضل للتسعير الديناميكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يتكيف مع تغيرات السوق

9. tgndata®: الأفضل للتحليلات المتعمقة ورؤى اتجاهات السوق للتسعير

10. PriceLabs: الأفضل لإدارة الإيرادات الديناميكية لصناعة الضيافة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات التسعير؟

عند اختيار أداة التسعير الخاصة بك، ركز على هذه العوامل الرئيسية لضمان أنك تستثمر في حل يعزز استراتيجية الإيرادات الخاصة بك:

سهولة التكامل: اختر أداة تتلاءم بسلاسة مع أنظمتك الحالية - لا حاجة إلى إصلاحات كبيرة

اختر أداة تتلاءم بسلاسة مع أنظمتك الحالية - لا حاجة إلى إصلاحات كبيرة بيانات في الوقت الحقيقي: اختر حلاً يوفر لك رؤى في الوقت الحقيقي، مما يبقيك في طليعة التغييرات في السوق

اختر حلاً يوفر لك رؤى في الوقت الحقيقي، مما يبقيك في طليعة التغييرات في السوق قابلية التوسّع: اختر برنامج تسعير يتناسب مع عملك، سواء كنت تقوم بتوسيع خطوط الإنتاج أو دخول أسواق جديدة

اختر برنامج تسعير يتناسب مع عملك، سواء كنت تقوم بتوسيع خطوط الإنتاج أو دخول أسواق جديدة الأتمتة: ابحث عن حل يعمل على أتمتة تعديلات التسعير لتوفير الوقت مع السماح بإجراء تعديلات يدوية عند الضرورة

ابحث عن حل يعمل على أتمتة تعديلات التسعير لتوفير الوقت مع السماح بإجراء تعديلات يدوية عند الضرورة التحليلات وإعداد التقارير: ابحث عن ميزات قوية لإعداد التقارير لفهم "السبب" وراء تغيرات الأسعار وسلوك العملاء وتأثير الهامش

ابحث عن ميزات قوية لإعداد التقارير لفهم "السبب" وراء تغيرات الأسعار وسلوك العملاء وتأثير الهامش رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي: استثمر في أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالاتجاهات واقتراح استراتيجيات التسعير المثلى بناءً على البيانات التاريخية والفورية

أفضل 10 أدوات للتسعير

قد يكون اختيار أداة التسعير المناسبة أمرًا مربكًا، مع وجود العديد من الخيارات المتاحة. نماذج مقارنة البرامج والمنتجات تبسيط هذه العملية من خلال السماح لك بتقييم الأدوات جنبًا إلى جنب.

ولتوفير المزيد من الوقت، قمنا بإعداد قائمة أدناه لأفضل 10 أدوات تسعير معروفة بميزاتها البارزة ومرونتها وقيمتها.

دعنا نلقي نظرة عليها.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة التسعير المركزي وأتمتة سير العمل)

ابق على اطلاع على سير عمل التسعير الخاص بك مع ClickUp

ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل، يعيد تعريف كيفية تعامل عملك مع إدارة التسعير من خلال الجمع بين مرونة إدارة المشروع والأدوات المصممة خصيصًا لسير عمل التسعير.

مع قوالب قابلة للتخصيص مثل قالب تسعير المنتج ClickUp تعمل المنصة على تبسيط تصنيف الأسعار حسب العلامة التجارية أو الفئة والحفاظ على مصدر واحد للحقيقة لضمان دقة البيانات.

تحميل هذا القالب

قالب تسعير المنتجات من ClickUp

باستخدام هذا القالب، يمكنك مقارنة ميزات وأسعار المنتجات المنافسة باستخدام عرض جدول ClickUp لتحليل المنافسة ووضع استراتيجية تسعير فعالة. استخدمه لتحديد النفقات المرتبطة بتطوير المنتج، والخدمات اللوجستية، والعمالة، وتكاليف المواد، وما إلى ذلك، لتحديد هيكل التكلفة ونقطة التعادل.

يمكنك أيضًا الاستفادة من ميزات مثل مهام ClickUp المتكررة في ClickUp لتحليل أداء استراتيجيات التسعير بشكل دوري وإجراء التعديلات عند الضرورة

تنزيل هذا النموذج

علاوة على ذلك مستندات ClickUp يبني تعاونًا في الوقت الحقيقي، مما يساعد فريقك على صياغة استراتيجيات التسعير وتحريرها ومشاركتها وجمع ملاحظات فورية على صفحات ويكي سهلة الاستخدام. تعمل ميزات التعليقات ووضع العلامات على تعزيز التوافق بين أصحاب المصلحة.

و انقر فوق الدردشة يأخذ هذا التعاون إلى أبعد من ذلك. يمكنك أنت وطاقم عملك التحدث مباشرةً حول الأسعار التنافسية أو تحديثات المشروع أو أي مهمة ذات صلة دون مغادرة مساحة العمل. يضمن هذا التكامل أن تكون المحادثات مرتبطة بمشاريع أو مستندات محددة.

بعد ذلك، تتدخل ميزات أتمتة المهام في المنصة لتركيز التحديثات والموافقات والمهام المتكررة مثل مراجعات التسعير أو عمليات التدقيق. وعلاوة على ذلك، تساعد لوحات المعلومات البديهية في تصور المقاييس الرئيسية مثل أداء المبيعات و فعالية الخصم

قم بأتمتة المهام المتكررة المتعلقة بمراجعات أو تحديثات التسعير (مثل، المراجعات الشهرية للأسعار) باستخدام وظيفة أتمتة المهام في ClickUp

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

أتمتة إشعارات تشغيل سير العمل بناءً على شروط محددة، مثل تغيرات الأسعار أو اقتراب المواعيد النهائية، مما يضمن إبلاغ أصحاب المصلحة المعنيين دون تدخل يدوي باستخدام أتمتة ClickUp يوفر عرض مخطط جانت البياني وعرض المخطط الزمني ، مما يساعد في المواءمة بين الأقسام بشأن قرارات التسعير ودمجها في الجداول الزمنية الأوسع للمشروع

بناءً على شروط محددة، مثل تغيرات الأسعار أو اقتراب المواعيد النهائية، مما يضمن إبلاغ أصحاب المصلحة المعنيين دون تدخل يدوي باستخدام أتمتة ClickUp يقدم رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، لتحليل بيانات التسعير التاريخية، وتحديد الاتجاهات، وتوليد المهام الفرعية تلقائيًا لتحديثات التسعير، وتقديم مساعدة سياقية أثناء صياغة استراتيجيات التسعير

قيود ClickUp

عليك أن تأخذ الوقت الكافي لمعرفة الميزات وكيف يمكن أن تخدمك بشكل أفضل

تسعير #### ClickUp

مجانًا للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات/مستخدم شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

تعد لوحات معلومات ClickUp بمثابة تغيير حقيقي للعبة بالنسبة لنا لأننا أصبح لدينا الآن رؤية حقيقية في الوقت الفعلي لما يحدث. يمكننا بسهولة معرفة العمل الذي أنجزناه والعمل الجاري تنفيذه.

تيريزا سوثكوت، مديرة مكتب إدارة المشاريع

2. برايسفكس (الأفضل لحلول التسعير القائمة على الذكاء الاصطناعي والقابلة للتطوير والمرنة)

عبر برايسفكس برايسفكس هو برنامج تسعير قائم على السحابة يجمع بين التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات على تحسين عمليات التسعير الخاصة بها وتوسيع نطاقها لتواكب تغيرات السوق.

تساعدك واجهته المخصصة وسهلة الاستخدام وقدرته على التعامل مع البيانات الكبيرة على إدارة هياكل التسعير المعقدة بسهولة.

يدعم Pricefx مجموعة واسعة من الصناعات ، من التصنيع إلى البيع بالتجزئة، كما أنه يتكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء الحالية ، مثل SAP S/4HANA وSalesforce، مما يوفر رؤية شاملة لاستراتيجيات التسعير.

أفضل ميزات Pricefx

يستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) لتقديم تعديلات في الوقت الفعلي على الأسعار بناءً على ظروف السوق وإجراءات المنافسين

لتقديم تعديلات في الوقت الفعلي على الأسعار بناءً على ظروف السوق وإجراءات المنافسين يقدم وظيفة تكوين وسعر وعرض أسعار (CPQ) لتبسيط عملية التسعير من خلال أتمتة حسابات الأسعار

تكوين وسعر وعرض أسعار (CPQ) لتبسيط عملية التسعير من خلال أتمتة حسابات الأسعار يوفر نماذج تسعير مرنة مثل التسعير على أساس القيمة والخصومات الترويجية والتسعير المتدرج - لمساعدتك على تخصيص نهجك



قيود Pricefx

يمكن أن يستغرق تكوين الميزات الجديدة وقتاً طويلاً

قد تكون واجهة المستخدم معقدة وغير بديهية في بعض الأحيان

تسعير Pricefx

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات برايسفكس الأسعار

G2: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

💡 نصيحة للمحترفين: إذا كنت تدير أيضًا العمولات كجزء من استراتيجية التسعير الخاصة بك، ففكر في استخدام قوالب ورقة العمولات للتتبع الفعال. يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على تنظيم أموالك وتكاملها مع قرارات التسعير الخاصة بك.

3. Competera (الأفضل لتحسين الأسعار الشامل وتحليل المنافسين)

عبر كومبيتيرا تتخصص Competera في تحسين الأسعار وتحليل المنافسين، مما يجعلها مثالية للشركات التي تدير التسعير على مستوى الفئة لمجموعة كبيرة من وحدات حفظ المخزون.

وتستخدم المنصة خوارزميات تسعير ديناميكية للتوصية باستراتيجيات تسعير مختلفة استنادًا إلى بيانات في الوقت الفعلي، بما في ذلك سلوك العملاء وأهداف العمل.

تساعدك أدوات إعداد التقارير المدمجة في تصور اتجاهات التسعير وتقييم تأثير التغييرات على أداء المبيعات.

كومبيتيرا أفضل الميزات

يستخدم الذكاء الاصطناعي السياقي المتقدم ل تحليل أكثر من 20 عاملاً تسعيريًا وغير تسعيري في وقت واحد

في وقت واحد يتميز بمحرك بحث فريد قائم على الطلب يحدد نقاط التسعير المثلى بناءً على بيانات الطلب في الوقت الفعلي

قائم على الطلب يحدد نقاط التسعير المثلى بناءً على بيانات الطلب في الوقت الفعلي يقدم وحدات تسعير مخصصة مصممة خصيصًا لمهام محددة، مما يوفر المرونة في تنفيذ استراتيجيات مختلفة داخل لوحة تحكم واحدة

قيود Competera

يمكن أن تستفيد المنصة من المزيد من خيارات إعداد التقارير القابلة للتخصيص لتناسب الاحتياجات المحددة بشكل أفضل

أسعار كومبيتيرا

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات كومبيتيرا

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: 4.8/5 (أكثر من 50 مراجعة)

💡 نصيحة للمحترفين: أثناء تتبع اتجاهات السوق، ضع في اعتبارك أيضًا تقييم نقاط التكافؤ مقابل نقاط الاختلاف لتعزيز مكانتك. إن معرفة أين تتماشى مع المنافسين (التكافؤ) وأين تبرز (الاختلاف) هو مفتاح نجاح علامتك التجارية على المدى الطويل.

📮ClickUp Insight: _92% من العاملين في مجال المعرفة يخاطرون بفقدان القرارات المهمة المبعثرة عبر الدردشة والبريد الإلكتروني وجداول البيانات

فبدون نظام موحد لالتقاط القرارات وتتبعها، تضيع رؤى الأعمال الهامة في الضوضاء الرقمية. مع إمكانيات إدارة المهام في ClickUp، لا داعي للقلق بشأن هذا الأمر. أنشئ المهام من الدردشة وتعليقات المهام والمستندات ورسائل البريد الإلكتروني بنقرة واحدة!

/ctaBtn/purple https://clickup.com/signup جرّب ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل /%ctaBtntn/

4. Prisync (الأفضل للتسعير الديناميكي المصمم خصيصًا لأعمال التجارة الإلكترونية)

عبر بريسينك Prisync هو برنامج ديناميكي لمقارنة الأسعار لشركات التجارة الإلكترونية B2B و B2CC، مما يساعدهم على تنفيذ تعديلات التسعير التلقائية.

باستخدام خوارزميات تسعير ديناميكية متقدمة، تحلل المنصة أسعار المنافسين والطلب في السوق واتجاهات المبيعات من أجل التوصية بتعديلات التسعير المثلى.

بالإضافة إلى ذلك، تتكامل المنصة مع منصات التجارة الإلكترونية الشائعة مثل Shopify و WooCommerce و Magento، مما يتيح سهولة مزامنة استراتيجيات التسعير داخل الأنظمة الحالية.

Prisync أفضل الميزات

تتبع مستويات مخزون المنافسين في الوقت الفعلي ، مما يساعدك على ضبط الأسعار بناءً على توافر المخزون أو نفاد المخزون

، مما يساعدك على ضبط الأسعار بناءً على توافر المخزون أو نفاد المخزون يقدم قواعد تسعير مصممة خصيصًا استنادًا إلى عوامل مثل أسعار المنافسين والاتجاهات الموسمية

استنادًا إلى عوامل مثل أسعار المنافسين والاتجاهات الموسمية يقوم بأتمتة إشعارات تغيير الأسعار، بحيث تتلقى تنبيهات عندما يغير المنافسون أسعارهم أو مستويات مخزونهم

قيود Prisync

يتوفر إشعار التغيير الفوري للأسعار في خطة الأسعار البلاتينية فقط

في بعض الأحيان، قد يكون تصدير التقارير بطيئًا في أوقات الذروة

تسعير Prisync

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

الاحترافية: 99 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 100 منتج

99 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 100 منتج القسط: 199 دولاراً شهرياً لما يصل إلى 1000 منتج

199 دولاراً شهرياً لما يصل إلى 1000 منتج البلاتينية: 399 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 5000 منتج

تقييمات ومراجعات Prisync

G2: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.8/5 (130 تقييمًا)

💡 نصيحة احترافية: الجمع بين قوالب أبحاث السوق مع تحليل منافسيك للتعمق في اتجاهات السوق وسلوك العملاء.

5. Omnia Retail (الأفضل لتعديل الأسعار في الوقت الفعلي بناءً على ظروف السوق)

عبر أومنيا ريتيل تساعد Omnia Retail فرق التسعير على تنفيذ التغييرات، وتتبع تأثير تحديثات التسعير على المبيعات، وتقييم هوامش الربح.

توفر المنصة رؤى حول اتجاهات السوق وسلوك المنافسين وتفضيلات العملاء أثناء التعامل مع جمع البيانات وحسابات الأسعار والتحديثات.

بالإضافة إلى ذلك، يساعدك التكامل مع منصات التجارة الإلكترونية وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات، مثل Shopify وMicrotech وMagento وغيرها، على إدارة استراتيجيات التسعير عبر قنوات مبيعات متعددة.

أومنيا للبيع بالتجزئة أفضل الميزات

يوفر رؤى في الوقت الحقيقي حول ظروف السوق وإجراءات المنافسين ، مما يتيح لك إجراء تعديلات فورية على الأسعار

، مما يتيح لك إجراء تعديلات فورية على الأسعار يوفر لوحة تحكم شاملة تعرض مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة باستراتيجيات التسعير بمرور الوقت

بمرور الوقت يتضمن ميزات إدارة ترويجية متقدمة تساعدك على تحسين ليس فقط الأسعار الأساسية ولكن أيضًا الاستراتيجيات الترويجية

قيود أومنيا للبيع بالتجزئة

القدرات داخل المنصة محددة إلى حد كبير، مما يجعل من الصعب على Omnia تلبية الطلبات الجديدة

تقارير كل موقع إلكتروني منفصلة؛ سيكون من الأسهل التعامل مع حساب واحد لجميع المواقع الإلكترونية

تسعير أومنيا للبيع بالتجزئة

حلول التسعير الخاصة بـ تبدأ من 417 دولارًا (399 يورو)

تبدأ من 417 دولارًا (399 يورو) حلول تسعير المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أومنيا للبيع بالتجزئة

G2: 4.4/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 80 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: بالنسبة للموزعين، دمج أداة إدارة علاقات العملاء لإدارة البيع بالجملة يمكن أن تساعد في مركزية إدارة الطلبات واتصالات العملاء، مما يضمن انعكاس تغييرات الأسعار بدقة في تفاعلات العملاء.

6. Price2Spy® (الأفضل لمراقبة أسعار المنافسين وأدوات إعداد التقارير)

عبر Price2Spy® Price2Spy® هي أداة متخصصة لمراقبة أسعار المنافسين تساعد تجار التجزئة على تتبع أسعار المنافسين عبر مواقع التجارة الإلكترونية والمتاجر التقليدية و المتاجر.

تقدم المنصة رؤى قابلة للتنفيذ لإثراء التسعير الاستراتيجي وأدوات إعداد التقارير لتحليل تأثير تغيرات أسعار المنافسين على أداء المبيعات والحصة السوقية.

واجهة سهلة الاستخدام وميزات قابلة للتخصيص تجعلها مناسبة للشركات من جميع الأحجام.

Price2Spy® أفضل الميزات

يتتبع الأسعار عبر العديد من قنوات البيع عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت باستخدام تقنيات متقدمة في جمع البيانات

باستخدام يتضمن وحدة إعادة التسعير ، تساعدك على تحديد المنتجات لتعديل الأسعار ومزامنة التغييرات مع متجرك الإلكتروني

، تساعدك على تحديد المنتجات لتعديل الأسعار ومزامنة التغييرات مع متجرك الإلكتروني يدعم التكامل مع أدوات ذكاء الأعمال (BI) الشائعة مثل Tableau و Power BI، مما يساعدك على إضافة بيانات تسعير المنافسين إلى أطر التحليلات الأوسع نطاقاً

قيود Price2Spy® Price2Spy

يرغب المستخدمون في أن تتمكن المنصة من اكتشاف المنتجات المتطابقة من المنافسين تلقائيًا دون الحاجة إلى إدخال عناوين URL يدويًا

هناك بعض الميزات التي من شأنها أن تجعلها أفضل، مثل إعادة التسعير التلقائي بالكامل والمزيد من التصفية لمجموعات المنتجات الكبيرة

Price2Spy® التسعير

إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا

الإصدار الأساسي: ابتداءً من 78.95 دولارًا شهريًا

ابتداءً من 78.95 دولارًا شهريًا القسط: بدءًا من 156.95 دولارًا شهريًا

بدءًا من 156.95 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

Price2Spy® التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

4.8/5 (أكثر من 80 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 90 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: دمج قوالب تحليل الصناعة لمقارنة استراتيجيات المنافسين مع تحولات الصناعة الأوسع نطاقاً. يمنحك هذا المزيد من البيانات لتحسين استراتيجيات التسعير الخاصة بك.

7. BlackCurve (الأفضل للرؤى المستندة إلى البيانات لتحسين استراتيجيات التسعير)

عبر المنحنى الأسود BlackCurve عبارة عن منصة متقدمة لتحسين التسعير تساعدك على توحيد ممارسات التسعير الخاصة بك من خلال استيعاب اختلافات السوق المحلية وتتبع فعالية الحملات الترويجية والخصومات.

تقوم المنصة بدمج البيانات من المصادر، مثل أسعار المنافسين وأداء المبيعات التاريخي ومستويات المخزون، و تتنبأ بالتأثير المحتمل لتغيرات الأسعار على الربحية.

بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة محرك قواعد تسعير قابل للتخصيص يساعدك على تحديد معايير تعديل الأسعار و بناء استراتيجيات تسعير مخصصة لمختلف العلامات التجارية والفئات وخطوط الإنتاج.

أفضل ميزات BlackCurve

يقدم أدوات تحليل مرونة الأسعار المتقدمة التي تساعدك على فهم كيفية تأثير التغيرات في الأسعار على الطلب على منتجاتك

التي تساعدك على فهم كيفية تأثير التغيرات في الأسعار على الطلب على منتجاتك يتضمن ميزة محاكاة ديناميكية للتسعير تتيح لك اختبار سيناريوهات تسعير مختلفة قبل التنفيذ

تتيح لك اختبار سيناريوهات تسعير مختلفة قبل التنفيذ يدعم إدارة المتاجر المتعددة، مما يسمح لتجار التجزئة الذين لديهم مواقع متعددة أو متاجر إلكترونية بإدارة استراتيجيات التسعير من واجهة واحدة

قيود BlackCurve

يمكن أن تكون لوحة الإدارة معيبة بعض الشيء من وقت لآخر

يمكن أن تكون واجهة المستخدم لبوابة البرنامج مربكة قليلاً في البداية

تسعير BlackCurve

الفئة المجانية

المبتدئة: تبدأ من 126 دولارًا شهريًا تقريبًا (99 جنيهًا إسترلينيًا في الشهر)

تبدأ من 126 دولارًا شهريًا تقريبًا (99 جنيهًا إسترلينيًا في الشهر) القسط: تسعير مخصص

تسعير مخصص المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات BlackCurve

G2: ليست هناك مراجعات كافية

ليست هناك مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

🔍 هل تعلم: اسم BlackCurve " مشتق من المصطلح المصرفي "في الأسود"، والذي يشير إلى الرصيد النقدي الإيجابي، بينما يرمز "المنحنى" إلى كيفية مساعدة البرنامج للشركات على زيادة الربحية من خلال استراتيجيات التسعير المتقدمة.

8. Quicklizard (الأفضل للتسعير الديناميكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يتكيف مع تغيرات السوق)

عبر كويك ليزارد يجمع Quicklizard بين استراتيجيات التسعير القائمة على القواعد والتوصيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية وتجار التجزئة عبر قنوات التسويق الإلكتروني

تقوم المنصة باستمرار بتحليل البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك أداء المبيعات وأسعار المنافسين ورؤى العملاء، مما يوفر رؤية شاملة لظروف السوق.

وبفضل الخوارزميات المرنة، توفر المنصة تعديلات ديناميكية على الأسعار، مما يساعدك على تحسين معدل نمو الإيرادات عبر كتالوج منتجاتك بالكامل.

كويك ليزارد أفضل الميزات

يُحدِّث الأسعار تلقائيًا عبر جميع قنوات البيع ، مما يضمن استراتيجيات متسقة لكل من القنوات الإلكترونية وغير الإلكترونية

، مما يضمن استراتيجيات متسقة لكل من القنوات الإلكترونية وغير الإلكترونية يُجري اختبار A/B في الوقت الفعلي لتحديد استراتيجيات التسعير الأكثر فعالية بناءً على استجابة المستهلكين

لتحديد استراتيجيات التسعير الأكثر فعالية بناءً على استجابة المستهلكين يدعم تعديلات التسعير الجغرافي ، مما يساعدك على تكييف الأسعار حسب ظروف السوق الإقليمية وسلوك المستهلك

قيود Quicklizard

تفتقر المنصة إلى نظرة عامة شاملة، مما يقصر المستخدمين على عرض قناة واحدة فقط في كل مرة

تحتاج إلى الاتصال بالدعم إذا كنت ترغب في تدوير جميع أسعارك خارج جدولك الزمني المعتاد

تسعير Quicklizard

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات كويك ليزارد

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: 4.8/5 (أكثر من 20 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: لاستكمال استراتيجيات التسعير الخاصة بك، استخدم نماذج قائمة الأسعار وقائمة الأسعار لإدارة تحديثات الأسعار. تعمل هذه التخطيطات على تبسيط الحفاظ على اتساق الأسعار عبر جميع المنتجات والقنوات.

9 . tgndata® (الأفضل للتحليلات المتعمقة ورؤى اتجاهات السوق للتسعير)

عبر tgndata ®

صُممت tgndata® للشركات التي تبحث عن ميزة تنافسية من خلال تحليل دقيق لاتجاهات السوق ومعلومات التسعير.

واجهة المنصة بديهية وأدوات تصوير البيانات تجعلها في متناول المحللين وصناع القرار على حد سواء.

كما أنها تتميز أيضًا بنظام تنبيهات قابلة للتخصيص لتزويدك بإشعارات في الوقت الفعلي، سواء كان منافسًا يخفض الأسعار أو زيادة مفاجئة في الطلب.

tgndata® أفضل الميزات

يُجري تحليل سلة السوق للكشف عن أنماط الشراء، مما يساعدك على تنفيذ تكتيكات استراتيجية للتجميع أو التسعير الترويجي

للكشف عن أنماط الشراء، مما يساعدك على تنفيذ تكتيكات استراتيجية للتجميع أو التسعير الترويجي يستخدم الذكاء الاصطناعي ل معالجة بيانات السوق الهائلة ، وتحديد نقاط التسعير المثلى بناءً على مرونة الطلب وإجراءات المنافسين واتجاهات المبيعات التاريخية

، وتحديد نقاط التسعير المثلى بناءً على مرونة الطلب وإجراءات المنافسين واتجاهات المبيعات التاريخية تدعم التقسيم الجغرافي، وتكييف استراتيجيات التسعير مع ظروف السوق الإقليمية

قيود tgndata® المحدودة

أبلغ المستخدمون عن تأخيرات عرضية في التقاط السعر الحالي للمنتج

تفتقر المنصة إلى تطبيق للجوال، مما يحد من الوصول إلى الوظائف الأساسية أثناء التنقل

تسعير tgndata®

مجانًا

الشركات: بدءًا من 317 دولارًا شهريًا تقريبًا (299 يورو/شهرًا)

بدءًا من 317 دولارًا شهريًا تقريبًا (299 يورو/شهرًا) المؤسسات: بدءًا من حوالي 10 آلاف دولار في السنة (10 آلاف يورو في السنة)

tgndata® التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

💡 نصيحة محترف: بعد جمع رؤى السوق، استخدم نماذج التحليل التنافسي في Excel و ClickUp لتحليل البيانات المنظمة وإدارة المشاريع. أو جرب قوالب التحليل التنافسي لجداول بيانات جوجل لتبسيط المشاركة بين الفرق.

10. PriceLabs (الأفضل لإدارة الإيرادات الديناميكية لصناعة الضيافة)

عبر PriceLabs PriceLabs هي أداة لإدارة الإيرادات لقطاع الضيافة، وهي تدمج مصادر البيانات مثل أسعار المنافسين والأحداث المحلية واتجاهات الإشغال التاريخية لمساعدة أصحاب الفنادق ومالكي الفنادق والإيجارات في الوقت الفعلي.

بالإضافة إلى ذلك، يستخدم "Hyper Local Pulse" الخاص بالمنصة خوارزميات متقدمة لتقديم توصيات تسعير محلية فائقة. كما يمكن لأصحاب الفنادق إنشاء قواعد تسعير مخصصة بناءً على الإشغال أو نوافذ الحجز أو استراتيجيات اليوم من الأسبوع.

أفضل ميزات #### PriceLabs

يقدم تسعيرًا ديناميكيًا لمدة الإقامة ، مما يساعد المنشآت الفندقية على زيادة الإيرادات من خلال تعديل الأسعار بناءً على عدد الليالي المحجوزة

، مما يساعد المنشآت الفندقية على زيادة الإيرادات من خلال تعديل الأسعار بناءً على عدد الليالي المحجوزة يتضمن لوحة تحكم تحليلية بديهية مع مقاييس رئيسية مثل معدلات الإشغال ومتوسط السعر اليومي (ADR) والإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) و وتيرة الحجز

و يتميز بمحرك توصية الحد الأدنى للإقامة الذي يقترح الحد الأدنى الأمثل لفترات الإقامة بناءً على أنماط الطلب

قيود PriceLabs

إذا كنت تدير عدة عقارات، فإن إعداد وإدارة قواعد التسعير لكل عقار يمكن أن يصبح معقداً

تستخدم المنصة Airbnb وVRBO للتوصيات، وهو ما لا يوفر قدرًا كبيرًا من الدقة إذا كانت العديد من حجوزاتك تأتي عبر Booking.com

PriceLabs التسعير

التسعير الديناميكي وتحليلات المحفظة تحليلات المحفظة: مجاناً التسعير الديناميكي: بدءًا من 19.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

لوحة معلومات السوق 1,000 قائمة: 9.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا 5,000 قائمة : 19.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا 10,000 قائمة : 39.99 دولارًا/شهريًا

مقدّر الإيرادات للمحترفين 2 تقديرات/شهر : 10 دولارات/شهر 15 تقديرًا/شهرًا: 45 دولارًا أمريكيًا 50 تقديرًا/شهرًا: 125 دولارًا أمريكيًا



تقييمات ومراجعات PriceLabs

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: 4.9/5 (أكثر من 220 تقييم)

🔍 هل تعلم: PriceLabs تعمل على 350,000 عقار في جميع أنحاء العالم، مما يجعلها لاعباً مهماً في سوق تأجير العطلات.

أتقن تسعيرك مع ClickUp

غالباً ما تؤدي أدوات التسعير إلى تعقيد الأمور أكثر من حلها. من البيانات المبعثرة إلى الاتصالات المفككة، من السهل أن تضيع في الأعشاب الضارة. والنتيجة؟ الفرص الضائعة والقرارات البطيئة والارتباك بين الفرق.

وهنا يأتي دور ClickUp للمساعدة. ✨

مع ClickUp، يمكنك الحصول على تسعير مركزي، وتعاون في الوقت الفعلي، وتقارير بديهية، وسير عمل آلي يبقي الجميع على نفس الصفحة.

بالإضافة إلى ذلك، تساعدك الرؤى الأصلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وعمليات التكامل المتعددة مع الجهات الخارجية على تحليل الاتجاهات وتعديل الاستراتيجيات والتصرف بسرعة - كل ذلك من خلال منصة واحدة. اشترك في ClickUp مجانًا وابدأ في الاستجابة لتغيرات السوق كما لم يحدث من قبل.