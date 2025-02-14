13 فكرة لشرائح جوجل للعروض التقديمية الإبداعية

لا ينبغي أن تبدو العروض التقديمية وكأنها معركة شاقة، ولكنها غالبًا ما تكون كذلك. قد يبدو التحديق في مجموعة عروض تقديمية فارغة من Google Slides، في محاولة لإنشاء شيء يتواصل مع جمهورك، أمرًا مربكًا. القوالب المعتادة؟ مستخدمة أكثر من اللازم. التصاميم الافتراضية؟ لا يمكن نسيانها.

إذا كنت محترفًا تسعى إلى تحقيق عامل "الإبهار" في غرفة الاجتماعات، أو معلمًا يتطلع إلى إشراك المتعلمين المشتتين، أو مبدعًا سئمت من أن تكون محاصرًا بالتصاميم الرقيقة، فأنت في المكان المناسب.

مرحبًا بك في تجربة جديدة لجعل العروض التقديمية من Google تعمل من أجلك بطرق لم تكن تعلم أنها ممكنة. 🤩

هل أنت جاهز لتقديم عروض تقديمية ثابتة؟ لنبدأ بالأساسيات.

لماذا استخدام العروض التقديمية من Google للعروض التقديمية؟

ليس كل أدوات العرض التقديمي متساوية، و تتميز العروض التقديمية من Google Slides لسبب وجيه. سواء كنت تصوغ دروسًا أو تعرض أفكارًا أو تعرض مشاريع إبداعية، فهي توفر مزيجًا مثاليًا من البساطة والمرونة.

إليك الأسباب التي تجعلها جديرة باهتمامك:

يمكن الوصول إليها من أي مكان: اعمل على عروضك التقديمية من Google من أي جهاز وفي أي وقت - لا داعي للقلق بشأن التوافق أو التقيد بجهاز كمبيوتر واحد

اعمل على عروضك التقديمية من Google من أي جهاز وفي أي وقت - لا داعي للقلق بشأن التوافق أو التقيد بجهاز كمبيوتر واحد التعاون في الوقت الفعلي: تبسيط سير عمل الفريق من خلال ميزات التحرير المباشر والتعليقات الفورية (يبقى الجميع على نفس الصفحة، حرفياً!)

تبسيط سير عمل الفريق من خلال ميزات التحرير المباشر والتعليقات الفورية (يبقى الجميع على نفس الصفحة، حرفياً!) أدوات تصميم مدمجة: إنشاء شرائح ذات مظهر احترافي باستخدام قوالب بديهية ورسوم متحركة وخيارات تخصيص لا تتطلب خلفية تصميم

إنشاء شرائح ذات مظهر احترافي باستخدام قوالب بديهية ورسوم متحركة وخيارات تخصيص لا تتطلب خلفية تصميم التكامل مع مساحة عمل Google: تضمين المخططات من جداول بيانات Google، أو سحب المحتوى من مستندات Google، أو دمج النماذج ومقاطع الفيديو - كل ذلك في مكان واحد

تضمين المخططات من جداول بيانات Google، أو سحب المحتوى من مستندات Google، أو دمج النماذج ومقاطع الفيديو - كل ذلك في مكان واحد فعالة من حيث التكلفة: اختر قالبًا مجانيًا للاستخدام (مربح للمعلمين أو الشركات الصغيرة أو أي شخص بميزانية محدودة)

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أفكار العروض التقديمية من Google لحالات الاستخدام المختلفة

مع قوالب شرائح جوجل متاحة بسهولة، من السهل البدء و تصميم العرض التقديمي الخاص بك ليناسب احتياجاتك بالضبط. استكشف تعدد استخدامات أدوات العروض التقديمية من Google لمختلف حالات الاستخدام.

1. مقترحات الأعمال

عبر شرائح جوجل حوِّل العروض التقديمية للأعمال إلى عروض تقديمية تجذب الانتباه وتعرض قيمتك بوضوح. يمكنك إضافة الرسوم المتحركة لإبراز النقاط الرئيسية، وتضمين مخططات من جداول بيانات Google لعرض البيانات في الوقت الفعلي، وتنظيم الشرائح التقديمية في تدفق منطقي يحافظ على تركيز صانعي القرار.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعدك ملاحظات المتحدث في تقديم عرض تقديمي مصقول، أو يمكنك تصميم العرض التقديمي ليكون مستقلاً بذاته مع مرئيات مذهلة ونصوص موجزة.

على سبيل المثال, قوالب العروض التقديمية رائعة لمشاركة الاستراتيجيات وتأمين التمويل، بينما تساعد الخطط التنفيذية التي تتراوح مدتها بين 30 و60 و90 يومًا مديري المشاريع على تحديد معالم واضحة للتقدم في المشروع.

💡 نصيحة احترافية: يمكنك مشاركة مقترحك مع العملاء أو المتعاونين مع تقييد الوصول إلى شرائح محددة. تساعدك هذه الميزة في الحفاظ على خصوصية تفاصيل التكاليف الداخلية أو التفاصيل الحساسة.

2. حافظات للمحترفين المبدعين

عبر شرائح جوجل تُعد العروض التقديمية من Google Slides طريقة رائعة لإنشاء ملف احترافي يضع أفضل أعمالك في المقدمة والوسط. ويمكنك استخدام شبكات الصور لتسليط الضوء على المرئيات، وتضمين مقاطع الفيديو لإضفاء الحيوية على مشاريعك، وحتى تضمين شهادات العملاء لمزيد من المصداقية.

سواء أكنت مصمم جرافيك تتباهى بمشاريع علامتك التجارية أو كاتباً مستقلاً يربط مقالاتك المنشورة، تساعدك الشرائح على تسهيل تصفح ملفك الشخصي.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد إضافة أقسام قابلة للنقر مثل "التصوير الفوتوغرافي" أو "دراسات الحالة" أو "الشهادات" المشاهدين في العثور على ما يبحثون عنه بالضبط.

💡 نصيحة احترافية: باستخدام وظيفة الارتباط التشعبي في العروض التقديمية من Google Slides، يمكنك جعل الصور أو أجزاء المحفظة تكشف عن المزيد من التفاصيل (مثل وصف المشروع أو ملاحظات العملاء) عندما يمر شخص ما فوقها. وهذا يخلق تجربة ديناميكية للعملاء أو أصحاب العمل المحتملين.

3. دعوات الفعاليات وجدول الأعمال

عبر شرائح جوجل دعوات الفعاليات التفاعلية وجداول الأعمال هي طريقة مبتكرة للغاية لاستخدام العروض التقديمية من Google Slides. أضف روابط روابط للحضور أو رموز QR للتسجيل بدون عناء، واستخدم الرسوم المتحركة للكشف عن تفاصيل الحدث تدريجيًا مثل الوقت أو المكان أو المتحدثين الضيوف.

بالنسبة إلى فعاليات الشركات، يمكنك تسليط الضوء على خط سير الفعالية وجدول الأعمال بتنسيق مصقول. ولكن بالنسبة للمناسبات الشخصية مثل حفلات الزفاف، يمكنك استخدام القصص والصور وحتى مؤقت العد التنازلي لزيادة الإثارة

سواء كان إطلاق منتج، أو حفل عيد ميلاد، أو حفل خيري، قم بتخصيص الدعوة لتتناسب مع طابع الحدث الخاص بك.

💡 نصيحة للمحترفين: بعد إرسال دعوة العروض التقديمية من Google، استمر في المحادثة من خلال تضمين سلسلة من شرائح المتابعة مع محتوى مثير مثل اللمحات الخاطفة أو استطلاعات الرأي أو الإعلانات التشويقية.

4. السير الذاتية الاحترافية والسير الذاتية

عبر شرائح جوجل يمكن أن تساعدك العروض التقديمية من Google Slides على التميز في طلبات التوظيف من خلال سير ذاتية بديهية تتجاوز ملف PDF التقليدي.

أضف روابط قابلة للنقر إلى ملفك الشخصي على LinkedIn أو ملفك التعريفي أو حتى مقدمات الفيديو. استخدم الخطوط الزمنية لرسم خريطة مرئية لتقدمك المهني، وأنشئ قسمًا جذابًا "نبذة عني" مع رسوم متحركة تبرز شخصيتك وإنجازاتك.

هذا النهج مفيد بشكل خاص ل المسوقين أو المصممين أو أي شخص يعمل في مجال إبداعي يريد أن يلفت الأنظار بسيرة ذاتية فريدة من نوعها تعتمد على الرؤية.

💡 نصيحة احترافية: بدلاً من مجرد سرد مسؤوليات الوظيفة، قم بتضمين أقسام الشرائح حيث يمكن لمديري التوظيف النقر على دراسات الحالة أو نماذج التصميم أو مقاطع الفيديو التي تبرز مساهماتك.

5. الأدوات التعليمية والدروس

عبر شرائح جوجل يمكن للمدرسين و المدربين استخدام شرائح جوجل لإنشاء دروس و جلسات تدريبية تفاعلية ومؤثرة.

أضف الرسوم البيانية لتفصيل الأفكار المعقدة، والرسوم المتحركة لتوضيح العمليات خطوة بخطوة، و مقاطع الفيديو المضمنة للحصول على شروحات أعمق. كما يمكن لشرائح الأسئلة والأجوبة أو الاختبارات التفاعلية أن تحافظ على تفاعل المشاركين لتشجيع التعلم النشط.

على سبيل المثال، قد يقوم المعلم بتصميم مجموعة خطط الدروس لتوجيه المناقشات في الفصل الدراسي، بينما يمكن لميسر ورشة العمل استخدام الشرائح لتقديم محتوى تدريب احترافي سهل المتابعة وجذاب بصريًا.

💡 نصيحة احترافية: في العرض التقديمي نفسه، قم بتخصيص أقسام مختلفة للأفراد أو المجموعات وشجعهم على إضافة أبحاثهم أو أفكارهم أو رؤاهم، مما يخلق إحساسًا بالعمل الجماعي والتعلم المشترك

📮نصيحة احترافية: الفرق ذات الأداء المنخفض هي 4 مرات أكثر عرضة للتوفيق بين أكثر من 15 أداة بينما تحافظ الفرق عالية الأداء على الكفاءة من خلال الحد من مجموعة أدواتها إلى 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟

كتطبيق كل شيء للعمل، انقر فوق يجمع مهامك ومشاريعك ومستنداتك ومستنداتك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات تحت منصة واحدة، مع تدفقات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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6. كتالوجات المنتجات الرقمية والعروض التوضيحية

عبر شرائح جوجل انسَ الكتالوجات الثابتة - تتيح لك العروض التقديمية من Google Slides إنشاء عروض منتجات ديناميكية تبدو عصرية وجذابة. أضف صورًا عالية الجودة، والمواصفات التفصيلية، والأسعار لتسهيل استكشاف العملاء وشرائهم.

للحصول على العرض التقديمي للعميل الفائز جرّب العروض التوضيحية للمنتجات على العروض التقديمية من Google Slides. سلّط الضوء على الميزات الرئيسية و المزايا و الفوائد باستخدام الرسوم المتحركة والنماذج التفاعلية و نماذج الشاشة.

على سبيل المثال، يمكن للعرض التوضيحي للبرامج أن يطلع المشاهدين على واجهات المستخدم وسير العمل، بينما يمكن للعرض التوضيحي للأجهزة التركيز على المواصفات وحالات الاستخدام في العالم الحقيقي.

💡 نصيحة احترافية: استخدم تكامل العروض التقديمية من Google Slides مع الروابط الخارجية ل إنشاء تجربة "اشترِ الآن" مباشرةً داخل عرض منتجك. أضف نقاط تفاعلية على صور المنتج، حيث يمكن للمستخدمين النقر للوصول إلى المراجعات أو حتى عرض عرض توضيحي.

7. كتب العلامة التجارية وأدلة الأنماط

عبر شرائح جوجل تقدم العروض التقديمية من Google Slides نهجًا فريدًا لإنشاء كتب العلامات التجارية يتجاوز مجرد عرض الإرشادات. يمكنك تضمين أقسام مفصّلة لـ الشعار، لوحة الألوان، الألوان، الطباعة، ونبرة الصوت، ثم المضي قدمًا في ذلك من خلال تضمين أمثلة من العالم الحقيقي، مثل كيف يبدو شعارك على البضائع أو وسائل التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إضافة رسوم متحركة أو عروض فيديو توضيحية لإظهار الرسومات المتحركة، مما يضمن تمثيل الهوية البصرية لعلامتك التجارية أثناء العمل.

ونظراً لأن كل ذلك تعاوني، يمكن لفريقك تحديث الدليل مع تطور علامتك التجارية - مع الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد يسهل الوصول إليه.

💡 نصيحة احترافية: للحصول على كتاب للعلامة التجارية يبدو وكأنه تجربة، استخدم الرسوم المتحركة لإضفاء الحيوية على شعارك ولوحة الألوان والطباعة. بدلاً من مجرد عرض حافظة ألوان فقط، أظهر كيف تنتقل الألوان أو تتفاعل.

8. خطط العمل السنوية

عبر شرائح جوجل حوِّل عملية تقديم خطة عمل سنوية إلى تجربة ديناميكية وتعاونية باستخدام العروض التقديمية من Google Slides. بدلًا من الشرائح الثابتة، أضف مخططات ورسوم بيانية مباشرة مرتبطة بجداول بيانات Google لتحديث البيانات في الوقت الفعلي، مما يضمن دقة خطتك وإقناعها.

تقدم خطوة أخرى إلى الأمام من خلال تضمين أهداف خاصة بكل قسم، وجداول زمنية مفصلة وتحليلات SWOT للحصول على عرض تقديمي واضح وشامل. يمكنك أيضًا إضافة لمسة شخصية من خلال رسائل فيديو مضمنة من القيادة.

تسهّل أدوات التعاون في الوقت الفعلي على الفرق العمل معًا وضبط خطة العمل بشكل دقيق، مما يضمن توافق الجميع قبل العرض التقديمي النهائي.

💡 نصيحة احترافية: اجعل خطة عملك أكثر جاذبية من خلال إضافة تعليقات مباشرة من فريقك أثناء العرض التقديمي. استخدم سلاسل التعليقات أو استطلاعات الرأي لجمع المدخلات الفورية، لضمان سماع جميع الأصوات في الوقت الفعلي.

9. دفاتر القصاصات ولوحات الأفكار

عبر شرائح جوجل تُعدّ العروض التقديمية من Google مركزًا إبداعيًا ل محبي سجلات القصاصات الرقمية و محبي قوالب لوحة المزاج .

سواء كنت تقوم بتجميع أفكار التصميم لإطلاق منتج جديد أو تجمع إلهام الصور لحفل زفافك، يمكنك بسهولة تنظيم لوحات الألوان وأفكار التصميم ومقتطفات النصوص على شرائح منفصلة، مما يسهل عرض كل شيء في مكان واحد.

يمكنك أيضًا الارتقاء بها إلى أبعد من ذلك من خلال تضمين مقاطع فيديو أو رسوم متحركة، تخيل عرض الهوية البصرية للعلامة التجارية من خلال شعار متحرك أو استخدام مقطع قصير لمكان عطلة الأحلام لإضفاء لمسة جمالية على لوحة الأفكار.

وللحصول على تأثير متعدد الطبقات، استخدم التراكبات و الورق المتحرك، لمحاكاة الإحساس الملموس لدفتر القصاصات المادي.

💡 نصيحة محترف: استكمل لوحة المزاج الخاصة بك مع أدوات السبورة البيضاء للذكاء الاصطناعي لتلقي اقتراحات تلقائية بشأن التخطيطات ومخططات الألوان والعناصر. سيوفر لك ذلك الوقت ويسهل التعاون مع فريقك في الوقت الفعلي.

10. أدلة التدريب وتأهيل الموظفين

عبر شرائح جوجل يمكنك تبسيط عمليات التأهيل والتدريب باستخدام مجموعات الشرائح خطوة بخطوة التي تتسم بالبساطة والجاذبية.

على سبيل المثال، عند تهيئة الموظفين الجدد، يمكنك تضمين مقاطع فيديو تشرح سياسات الشركة، ولقطات شاشة توضح لهم كيفية التنقل في الأنظمة الداخلية و تعليمات قابلة للنقر ترشدهم خلال العمليات الرئيسية.

يمكنك أيضًا إضافة أيقونات، و رسوم بيانية، و صور متحركة لتوضيح الخطوات التقنية. بالإضافة إلى ذلك، يساعد تضمين اختبارات قصيرة مع روابط قابلة للنقر في تعزيز التعلم.

وللحصول على تجربة أكثر شمولاً، يمكنك إضافة أقسام لإرشادات استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو الأسئلة الشائعة أو الموارد مثل القوالب القابلة للتنزيل.

💡 نصيحة احترافية: للحصول على تجربة جذابة، أضف شريحة "متتبع الرحلة" في نهاية كل قسم، مما يساعد الموظفين الجدد على تتبع تقدمهم بصريًا. يضيف هذا عنصرًا ترفيهيًا يحفزهم على إكمال كل مرحلة من مراحل تعلمهم.

11. التقارير ودراسات الحالة

عبر شرائح جوجل باستخدام العروض التقديمية من Google Slides، يصبح تقديم التقارير أو دراسات الحالة أكثر من مجرد تفريغ للبيانات. تخيّل تقديم تقرير ربع سنوي مع رسوم بيانية ومخططات بيانية واضحة ومرمزة بالألوان تفصّل البيانات المعقدة. يمكنك أيضًا إضافة فيديو تقييمي للعميل أو تضمين عرض توضيحي للمنتج لإضافة مصداقية ولمسة إنسانية.

بالنسبة لدراسات الحالة، قم بتنظيم المحتوى الخاص بك بأقسام واضحة مثل "بيان المشكلة" و"النهج" و"النتائج" يساعد ذلك على عرض منهجيتك وإبراز النتائج الرئيسية

💡 نصيحة احترافية: أضف شريحة "قبل وبعد" لإبراز تأثير الحل الخاص بك بشكل مرئي. استخدم صورًا أو مخططات أو رسومًا بيانية جنبًا إلى جنب لإظهار الوضع قبل تدخلك والتحسينات التي تلت ذلك.

12. خارطة طريق المنتج

عبر شرائح جوجل تُعدّ العروض التقديمية من Google أداة متعددة الاستخدامات لإنشاء خرائط طريق للمنتج ترسم بشكل مرئي المعالم الرئيسية وإصدارات الميزات القادمة ومسؤوليات الفريق. يضمن ذلك أن يعرف كل صاحب مصلحة ما يحدث بالضبط ومتى يحدث.

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء شريحة تحتوي على مخطط جانت لتتبع تقدم الميزة والمواعيد النهائية القادمة وتضمين ارتباطات تشعبية إلى المستندات ذات الصلة مثل المواصفات الفنية أو ملاحظات الاجتماع للوصول بسهولة إلى رؤى أعمق.

ما يميز العروض التقديمية من Google هو قابليتها للتكيف مع مختلف الجماهير. بالنسبة للفرق الداخلية (مثل المطوّرين و مديري المشاريع)، يمكنك إنشاء خريطة طريق غنية بالتفاصيل التقنية والجوانب الدقيقة لتطوير الميزات.

أما بالنسبة لأصحاب المصلحة (بما في ذلك المسؤولين التنفيذيين و العملاء)، يمكنك اختيار نظرة عامة رفيعة المستوى تركز على الأهداف الاستراتيجية، وقيمة الميزة، وتأثير المنتج بشكل عام.

💡 نصيحة احترافية: استخدم شريحة "عرض التسلسل الزمني" لتسليط الضوء على المعالم الرئيسية للمنتج حسب التسلسل الزمني. هذا يعطي جمهورك نظرة عامة واضحة وسهلة المتابعة لرحلة المنتج، مما يسهل التوافق مع المواعيد النهائية والتوقعات والتقدم المحرز.

13. مسابقات وألعاب تفاعلية

عبر شرائح جوجل صمم أي شيء بدءًا من أسئلة الاختيار من متعدد إلى مطالبات ملء الفراغ باستخدام العروض التقديمية من Google، باستخدام الارتباطات التشعبية لتوجيه المستخدمين إلى الإجابات الصحيحة. لمزيد من التحفيز (والمتعة)، قم بتضمين متتبعات الدرجات أو أشرطة التقدم وقدم ملاحظات فورية لتعزيز التعلم.

للمضي قدمًا، لماذا لا تجرب اختبار اختر مغامرتك الخاصة؟ يمكن للمشاركين اتخاذ خيارات تقودهم إلى مسارات مختلفة، مما يضيف عنصر المفاجأة والإثارة إلى اللعبة.

💡 نصيحة احترافية: قم بإعداد مجموعة شرائح عشوائية باستخدام طريقة عرض فارز الشرائح وحرّك الانتقالات، بحيث تبدو كل محاولة اختبار مختلفة، مما يجعل التجربة جذابة ومتنوعة في كل مرة.

تعزيز الإنتاجية باستخدام ClickUp

ClickUp، تطبيق ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل، لديه حلول مفيدة من أجل إدارة المشاريع المرئية والإنتاجية، خاصة للتعاون وتنظيم الأفكار.

إن ClickUp Whiteboard على سبيل المثال، تُعد هذه الميزة مثالية عندما تحتاج إلى تخطيط الأفكار بسرعة وإبقاء الجميع على نفس الصفحة في الوقت الفعلي. سواء كنت تقوم بعصف ذهني مع فريقك أو تقدم عرضًا للعملاء، فهي تساعدك على الانتقال من الأفكار المجردة إلى خطط ملموسة بكفاءة.

بالإضافة إلى ذلك، مع قالب العرض التقديمي ClickUp ، ستحصل على تخطيط مناسب للمبتدئين يبسط العملية برمتها.

انقر فوق

يحتوي تخطيط اللوحة البيضاء على عناصر نائبة مصممة مسبقًا لتقديم موضوعك، بما في ذلك صفحة عنوان، وجدول أعمال، وصفحة هدف.

أثناء انتقالك إلى متن العرض التقديمي، يمكنك عرض البيانات الأساسية، وتقسيمها إلى وحدات منظمة. يمكن أيضًا إضافة عناصر مرئية مثل الصور و المخططات و الأشكال لدعم نقاطك.

الجزء الأفضل؟ يمكنك إنشاء المهام وتعيينها مباشرةً على السبورة البيضاء، وتعيين المواعيد النهائية، و تتبع التقدم المحرز. بالإضافة إلى ذلك، تتكامل هذه المهام مع القوائم المدمجة ولوحات كانبان لسهولة التتبع.

انقر فوق الدماغ يأخذ الأمور إلى أبعد من ذلك. هذه الشبكة العصبية الأصلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها تلقائيًا سحب المعلومات ذات الصلة واقتراح الأفكار ومساعدتك على تنظيم أفكارك بشكل أكثر فعالية.

جرب ClickUp Brain مجاناً

وبمجرد ترتيب أفكارك مستندات ClickUp خطوات في. لخص أفكارك بالنصوص والصور والروابط والتعاون في الوقت الحقيقي على هذه الصفحات على غرار صفحات ويكي.

مستندات المستندات جيدة جدًا، تجعلني لا أرغب أبدًا في استخدام Word مرة أخرى لتلخيص العمليات أو تدوين الملاحظات.

تايلر غوثري، مدير عمليات الإيرادات

ولتلك الأوقات التي تحتاج فيها إلى التوافق بسرعة مع فريقك, انقر فوق الدردشة موجود هناك، مدمج مع مساحة العمل الخاصة بك، مما يتيح لك مشاركة الملاحظات ومناقشة التغييرات والحفاظ على كل شيء على المسار الصحيح. ما عليك سوى ربط المحادثات بالمهام المتصلة والحفاظ على سياق عملك كما هو.

تبادل الأفكار جنبًا إلى جنب مع فريقك على واجهة مباشرة واحدة باستخدام ClickUp Chat

باختصار، كل شيء يبقى داخل مساحة العمل المركزية في ClickUp، مما يضمن الانتقال السلس بين جلسات العصف الذهني والإبداع والتعاون.

➡️ اقرأ المزيد: نقدم لك ClickUp Whiteboards 3.0: حيث يلتقي الإبداع مع التنفيذ

نصائح للعروض التقديمية الإبداعية في العروض التقديمية من Google

تبدأ العروض التقديمية اللافتة للنظر بالقالب المثالي والتخصيصات المدروسة. فيما يلي بعض النصائح العملية لجعل تصميم العروض التقديمية من Google Slides جذابًا ومؤثرًا:

إتقان اتساق الشرائح مع الشريحة الرئيسية: استخدم ميزة "الشريحة الرئيسية" لاختيار الخطوط والألوان والتخطيطات للحصول على تصميم متناسق عبر جميع الشرائح، مما يوفر الوقت في التغييرات العامة

استخدم ميزة "الشريحة الرئيسية" لاختيار الخطوط والألوان والتخطيطات للحصول على تصميم متناسق عبر جميع الشرائح، مما يوفر الوقت في التغييرات العامة تقليل النصوص وزيادة العناصر المرئية: استبدل الفقرات المسهبة بنقاط وصور واضحة وتصميم بسيط لتوصيل أفكارك بشكل أكثر فعالية

استبدل الفقرات المسهبة بنقاط وصور واضحة وتصميم بسيط لتوصيل أفكارك بشكل أكثر فعالية أضف التنقل التفاعلي: استخدم الروابط التشعبية أو الأزرار القابلة للنقر لإنشاء عرض تقديمي غير خطي والسماح لجمهورك بالتنقل بحرية عبر الأقسام

استخدم الروابط التشعبية أو الأزرار القابلة للنقر لإنشاء عرض تقديمي غير خطي والسماح لجمهورك بالتنقل بحرية عبر الأقسام استخدم الرسوم المتحركة بشكل هادف: أضف الرسوم المتحركة فقط عندما تساعدك - مثل الكشف عن النقاط تدريجياً للحفاظ على التركيز أو توضيح عملية ما

أضف الرسوم المتحركة فقط عندما تساعدك - مثل الكشف عن النقاط تدريجياً للحفاظ على التركيز أو توضيح عملية ما تسليط الضوء على البيانات الرئيسية باستخدام الرسوم البيانية: استبدل الجداول كثيفة البيانات بالرسوم البيانية الأنيقة باستخدام أشكال ومخططات العروض التقديمية من Google Slides

استبدل الجداول كثيفة البيانات بالرسوم البيانية الأنيقة باستخدام أشكال ومخططات العروض التقديمية من Google Slides تقسيم الشاشات لمضاعفة التأثير: عرض المقارنات أو إقران الصور المرئية بالنصوص في تخطيطات مقسمة للحصول على مظهر عصري نظيف

عرض المقارنات أو إقران الصور المرئية بالنصوص في تخطيطات مقسمة للحصول على مظهر عصري نظيف اقتصاص الصور في أشكال مخصصة: استخدم أقنعة الصور المخصصة لتقطيع المرئيات إلى دوائر أو مثلثات أو أشكال فريدة لتعزيز تصميم الشرائح

استخدم أقنعة الصور المخصصة لتقطيع المرئيات إلى دوائر أو مثلثات أو أشكال فريدة لتعزيز تصميم الشرائح اختم بعبارات واضحة للحث على اتخاذ إجراء (CTA):اختتم عرضك التقديمي مع دعوة واضحة وسهلة المتابعة للحث على اتخاذ إجراء، سواء كانت دعوة لاجتماع أو رابط تنزيل أو فكرتك الكبيرة التالية

اجعل أفكارك جاهزة للعرض التقديمي باستخدام ClickUp

يمكن أن يكون تجميع عرض تقديمي صداعًا حقيقيًا، خاصةً عندما تنتقل بين الأدوات.

على الرغم من أن سمات العروض التقديمية من Google Slides رائعة للعروض المرئية، إلا أنها لا تقدم طريقة سهلة لإدارة جميع الأعمال التي تجري خلف الكواليس مثل تنظيم الأفكار والمزامنة مع فريقك.

وهنا يأتي دور ClickUp كمنصة شاملة تساعدك على العصف الذهني، والتعاون على، و عرض الأفكار في الوقت الفعلي. ارسم أفكارك على اللوحات البيضاء المدمجة واجمعها مع الأفكار التي يدعمها مساعد الذكاء الاصطناعي الداخلي. 💯

أفضل جزء؟ تكامل ClickUp المباشر مع Google Slides (وأكثر من 1000 أداة أخرى) يضمن لك أن يظل كل شيء وكل شخص منظمًا ومتصلًا. اشترك في ClickUp مجانًا وابدأ في تقديم عروض تقديمية منظمة بشكل جيد ويسهل التعاون فيها ومبهرة بصريًا.