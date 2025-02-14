أفضل 10 بدائل لمذكرة بلود نوت في 2025

من الصعب تدوين ملاحظات الاجتماعات والمشاركة في المناقشات في نفس الوقت. لحسن الحظ، جعلت أجهزة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي مثل Plaud Note حياتنا أسهل بكثير. فهي تتيح التسجيل الصوتي والتدوين الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم.

ومع ذلك، فإن جهاز Plaud Note هو جهاز مادي لتدوين الملاحظات يعمل بشكل أفضل للطلاب والمعلمين والأطباء والاستشاريين وغيرهم من المهنيين الذين يرغبون في تسجيل المحادثات وجهاً لوجه أو المكالمات الهاتفية.

ولكن ماذا عن تسجيل الاجتماعات الافتراضية أو المؤتمرات عبر الإنترنت؟ لا يعمل بلود نوت بشكل جيد لذلك. بالإضافة إلى أنه لا يسرد عناصر العمل المهمة. إذن، ما الذي يجب أن تستخدمه بدلاً من ذلك؟

في منشور المدونة هذا، ناقشنا أفضل 10 بدائل ل Plaud Note لمساعدتك في إدارة ملاحظات الاجتماع بكفاءة.

تسجيل ملاحظات الاجتماع وتلخيصها وترجمتها دون عناء باستخدام ClickUp

⏰ ملخص 60 ثانية:

فيما يلي أفضل 10 بدائل لـ Plaud Note في عام 2025:

ClickUp: الأفضل لكتابة وتدوين الملاحظات وإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي Notion: الأفضل لمركزية الملاحظات والمهام كودا: الأفضل لتحليل قرارات الاجتماعات أوبسيديان: الأفضل لتدوين الملاحظات الشخصية أفوما: الأفضل لتدوين التفاصيل في اجتماعات العملاء أيفرنوت: الأفضل لتدوين الملاحظات الرقمية الدب: الأفضل لإضافة الرسومات إلى الملاحظات HiDock: الأفضل لتسجيل المكالمات الهاتفية قلم الصوت: الأفضل لتحويل الملاحظات الصوتية إلى نص FoCase REC: الأفضل لتحويل الملاحظات الصوتية إلى نص

تحويل مناقشات الاجتماعات إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp

ما هي مذكرة النقر؟

بلود نوت هو مسجل صوت صغير (بحجم بطاقة الائتمان)، مسجل صوت يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لتسجيل الاجتماعات والمكالمات والمحاضرات. يتميز بتسجيل مزدوج الوضع، مما يسمح لك بتسجيل الأصوات المحيطة والمكالمات الهاتفية.

ويستخدم الجهاز نموذج OpenAI's Whisper لنسخ التسجيلات إلى نص، وChatGPT لـ تلخيص الملاحظات . يأتي Plaud Note مع ملحقات مثل علبة مغناطيسية ومحول شحن USB ومحول تحويل من النوع C، مما يجعله أداة فعالة لتسجيل الصوت وتدوينه.

5 حدود بلود نوت

كما رأينا في كل جهاز تقني تقريبًا، تأتي المزايا مصحوبة ببعض العيوب. تتضمن بعض قيود Plaud Note ما يلي:

الدقة في البيئات الصاخبة: قد يواجه جهاز بلود نوت تحديات في البيئات الصاخبة أو المزدحمة، حيث يمكن أن تؤثر أصوات الخلفية على وضوح الكلام وتقلل من دقة النسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي

قد يواجه جهاز بلود نوت تحديات في البيئات الصاخبة أو المزدحمة، حيث يمكن أن تؤثر أصوات الخلفية على وضوح الكلام وتقلل من دقة النسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي المناقشات المعقدة أو التقنية: قد يواجه الجهاز صعوبة في تدوين المحادثات المتخصصة أو المعقدة للغاية، مما يؤدي إلى أخطاء محتملة في التلخيص أو الفهم

قد يواجه الجهاز صعوبة في تدوين المحادثات المتخصصة أو المعقدة للغاية، مما يؤدي إلى أخطاء محتملة في التلخيص أو الفهم عمر البطارية المنخفض: بالنسبة للاستخدام أثناء التنقل، قد يكون عمر البطارية محدودًا، خاصة في الاجتماعات المطولة أو أثناء السفر، مما قد يتطلب إعادة شحنها بشكل متكرر

بالنسبة للاستخدام أثناء التنقل، قد يكون عمر البطارية محدودًا، خاصة في الاجتماعات المطولة أو أثناء السفر، مما قد يتطلب إعادة شحنها بشكل متكرر مخاوف تتعلق بالخصوصية: بما أن "بلود نوت" يسجل المحادثات، فقد يكون لدى المستخدمين مخاوف بشأن أمن وخصوصية المعلومات الحساسة، خاصةً كيفية تخزين البيانات أو نقلها

## أفضل 10 بدائل لبلود نوت في 2025

فيما يلي بعض من أفضل بدائل بلود نوت مع بدائل مختلفة استراتيجيات تدوين الملاحظات والميزات:

1. ClickUp (الأفضل لكتابة الذكاء الاصطناعي وتدوين الملاحظات وإدارة المشاريع)

إنشاء ملخصات ملاحظات الاجتماع وعناصر الإجراءات باستخدام ClickUp Brain

لنفترض أنك تستخدم برنامج Plaude Note لتسجيل اجتماع عميل. في منتصف الاجتماع، تدرك أنك نسيت الضغط على زر التسجيل أو أن بطارية ملاحظتك قد نفدت. لم يتم تسجيل النقاط المهمة وسيتعين عليك أن تجهد عقلك لاحقًا لكتابة عناصر الإجراءات. انقر فوق يوفر عليك هذه المتاعب. إنه تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين تدوين الملاحظات وإدارة المشاريع - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي. تطبيق ClickUp لتدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي يتكامل مع اجتماعات Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams، ويدوِّن المناقشة بأكملها وينشئ ملخصات ذكية. الذكاء الاصطناعي برنامج تدوين الملاحظات يذهب إلى أبعد من ذلك ويسرد بنود العمل أيضًا. وبهذه الطريقة، لن تضطر إلى قراءة نص الاجتماع أو الملخص لمعرفة ما عليك القيام به بعد ذلك.

انتظر، يصبح الأمر أكثر إثارة للاهتمام! يمكنك تحويل جميع عناصر العمل إلى مهام وتتبعها في ClickUp. هذا يجعل الأمر أكثر سهولة في تنفيذ المهام.

بالإضافة إلى ذلك، يتم حفظ نص الاجتماع والملف الصوتي والملخص في مستندات ClickUp حتى تتمكن من الرجوع إليها لاحقًا. يمكنك إضافة تعليقات أو تعيين عناصر الإجراءات لأعضاء الفريق مباشرةً داخل المستندات بسهولة.

إدارة تفريغات وملخصات الاجتماعات في ClickUp Docs

تريد التحقق من شيء ما من ملاحظات الاجتماع ? لست مضطرًا إلى غربلة المخطوطات. ClickUp Brain مساعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp، يمكّنك من البحث في النصوص عن أي تفاصيل محددة.

ClickUp Brain

يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain لنسخ الملفات الصوتية وتلخيص مناقشات الاجتماعات وترجمة الملاحظات.

إذا كنت تبحث عن أداة لتدوين الأفكار والملاحظات، فإن ClickUp Brain يساعدك في ذلك أيضاً. مع ClickUp المفكرة يمكنك تدوين الملاحظات، وتنسيقها بشكل صحيح، وتحويلها إلى مهام، والوصول إليها بسهولة من المتصفح أو تطبيق الهاتف المحمول.

هل تحتاج إلى بعض المساعدة للبدء في إدارة ملاحظات الاجتماعات؟ جرّب قوالب ClickUp. إن قوالب ملاحظات الاجتماع ClickUp يساعدك على تنظيم إرشادات وملاحظات الاجتماعات في مستند واحد.

لتنظيم الملاحظات الشخصية، استخدم قالب ملاحظات كورنيل كورنيل . يوفر تخطيط جدول بسيط لترتيب المعلومات بدقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن قالب قاعدة المعارف ClickUp يعمل بشكل رائع لإنشاء مكتبة شاملة لملاحظات أو موارد المشروع.

ClickUp أفضل الميزات

إنشاء مهام من ملاحظات الاجتماع وتتبع التقدم المحرز باستخدام مهام ClickUp احصل على ملخصات وعناصر الإجراءات المنشورة في الدردشة باستخدام ClickUp Brain

قم بتدوين الملاحظات، وإدارة جدول الأعمال، وتعيين عناصر الإجراءات باستخدام اجتماعات ClickUp تعيين تذكيرات التعليقات والمحادثات باستخدام تذكيرات النقر فوق تذكيرات حتى لا تفوتك المناقشات أو المتابعة المهمة

التعاون في الوقت الفعلي أو بشكل غير متزامن باستخدام الرقمية ClickUp Whiteboards قيود ClickUp

يحتوي على منحنى تعليمي حاد بسبب وجود مجموعة واسعة من الميزات

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000+ تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

هذه هي الميزة الخاصة ل ClickUp: تقديم معظم الأدوات اللازمة لتنظيم المشاريع في مكان واحد. فهو لا يسمح فقط بالإدارة والتخصيص، ولكنه يقدم أيضًا أدوات أخرى في نفس البيئة مثل المستندات، حيث يمكن للمرء تدوين الملاحظات وإعداد التقارير، والتكامل مع التقويم ورسائل البريد الإلكتروني، كل ذلك في مكان واحد. لا حاجة لاستخدام برامج خارجية أو تطبيقات مختلفة لكل وظيفة.

غوستافو سيبرا، أستاذ باحث مساعد في جامعة فلوريدا

تعرّف على كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لملاحظات الاجتماعات !👇

2. مفهوم (الأفضل لمركزية الملاحظات والمهام)

عبر فكرة نوتيون هي أداة لإدارة المشاريع تساعدك على تنظيم الملاحظات وتتبع المهام وإنشاء قوائم مراجعة. يمكنك استخدامه لـ مركزية ملاحظات الاجتماع وعناصر الإجراءات، وإدارة نصوص الاجتماعات، وتحديث قوائم المهام حتى يبقى الفريق بأكمله على اطلاع.

قم بتخصيص قالب مذكرة اجتماع أو مستند Notion بسيط لتدوين الملاحظات المباشرة أثناء الاجتماع. بالإضافة إلى ذلك، فإن أداة الذكاء الاصطناعي في Notion تسرد تلقائيًا عناصر الإجراءات والمعلومات المهمة من ملاحظات الاجتماع. ومع ذلك، على عكس Plaud Note، لا تقوم Notion بتسجيل ملاحظات الاجتماع. لذا، إذا كنت تبحث عن أداة تحتوي على ميزات تدوين الملاحظات وإدارة المشاريع، فقد لا تكون أداة Notion مثالية لك.

أفضل ميزات برنامج Notion

إنشاء ملاحظات ومشاركتها مع زملائك في الفريق

إنشاء ملخصات أو جداول أو قوائم مهام من الملاحظات باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي من Notion

الرجوع إلى ملاحظات الاجتماع إلى جانب مهام المشروع

تعاون بسهولة من خلال التحرير والتعليقات في الوقت الفعلي، مما يحافظ على توافق الفرق وإنتاجيتها

قيود برنامج Notion

لديه منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد، خاصةً مع الإعدادات المعقدة

يواجه Notion مشكلات في الأداء مع قواعد البيانات الكبيرة، مما يتسبب في حدوث تأخيرات

تسعير برنامج Notion

خطة مجانية

الخطة الإضافية: 12 دولارًا لكل مقعد/شهريًا

12 دولارًا لكل مقعد/شهريًا خطة الأعمال: 18 دولارًا لكل مقعد/شهريًا

18 دولارًا لكل مقعد/شهريًا خطة المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات #### Notion

G2: 4.7/5 (5900+ تقييم)

4.7/5 (5900+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Notion؟

أستخدم Notion حرفيًا لتتبع كل شيء في حياتي الشخصية والمهنية. إنه متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق - يمكنك إنشاء الملاحظات وإدارة المشاريع وإنشاء قواعد البيانات وتنظيم المهام في مكان واحد. يعجبني مدى قابليته للتخصيص، مما يسمح لي بتخصيصه وفقًا لاحتياجاتي بالضبط، سواء لتتبع الأهداف أو ملاحظات الاجتماعات أو تخطيط المحتوى.

مراجعة G2

3. كودا (الأفضل لتحليل قرارات الاجتماعات)

عبر كودا كودا هو برنامج تعاون المستندات يمكّنك من إدارة ملاحظات الاجتماعات ومعلومات المشروع وعناصر الإجراءات في مكان واحد. يمكنك استخدام القوالب التي تحتوي على وحدات بناء، مثل جداول التصويت، لتسجيل قرارات الاجتماع بسرعة. كودا قوالب تدوين الملاحظات تأتي أيضًا مع رموز تعبيرية لتسجيل مشاعر المشاركين واتخاذ القرارات وفقًا لذلك.

أثناء تدوين ملاحظات الاجتماع المباشر، تقوم أداة الذكاء الاصطناعي في Coda بتحليل النقاط المهمة تلقائيًا وإبرازها في أعلى المستند. يمكنك دمج Zoom وتقويم Google و Teams لتنظيم الاجتماعات والتسجيلات بكفاءة.

كودا أفضل الميزات

مشاركة الملاحظات مع أعضاء الفريق أو العملاء عن طريق إرسالها بالبريد الإلكتروني مباشرة من مستند الملاحظات

تصور ملاحظات الاجتماع باستخدام قوالب الملخص

إنشاء جداول لتسجيل نقاط العمل السريعة التي تمت مناقشتها في الاجتماعات

قيود كودا

لا يوفر ميزات تفريغ وقائع الاجتماعات أو ترجمة الملاحظات

تسعير كودا

مجانًا

المحترف: 12 دولارًا شهريًا

12 دولارًا شهريًا الفريق: 36 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

36 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

كودا التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 460 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 460 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 90 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن كودا؟

لديه الكثير من الإمكانيات. يمكنك كتابة الوثائق، وإنشاء جداول (معقدة)، وإنشاء صفحات داخل الصفحات، وذكر الأشخاص والصفحات، والتكامل مع ميرو، وجداول جوجل/المستندات/إلخ، وإدراج الصور والروابط... أعتقد أنها الأداة الأكثر اكتمالاً التي استخدمتها على الإطلاق. بعض الميزات والإمكانيات ليست واضحة وبديهية للغاية. على الرغم من أن الواجهة سهلة الاستخدام للغاية، إلا أنه عليك معرفة كيفية استخدام وظائف معينة.

مراجعة G2

✨حقيقة ممتعة: 95% من المحترفين منفتحون على السماح لأدوات الذكاء الاصطناعي بتولي مهام الاجتماعات. وهذا يدل على الأهمية المتزايدة لأدوات الذكاء الاصطناعي في جعل الاجتماعات أكثر إنتاجية.

4. أوبسيديان (الأفضل لتدوين الملاحظات الشخصية)

عبر أوبسيديان Obsidian هي أداة شخصية لتدوين الملاحظات وإدارة المعرفة تساعدك على تنظيم أفكارك بطريقة مرنة ومبتكرة. يستخدم لغة نصية بسيطة من لغة Markdown، مما يجعل من السهل إنشاء خرائط ذهنية لملاحظاتك ومعرفة كيفية ارتباطها.

وهذا يجعلها مفيدة بشكل خاص للكتاب والباحثين والمفكرين الذين يرغبون في تصوير الأفكار وربطها. يتيح لك Obsidian أيضًا تنظيم ملاحظاتك باستخدام العلامات. يمكنك أيضًا سحب الملاحظات وإفلاتها لإضافتها إلى مجلدات منفصلة.

Obsidian أفضل الميزات

تصور الروابط بين الملاحظات من خلال رسم بياني تفاعلي، مما يسهل رؤية العلاقات في قاعدة معارفك

تخصيص مساحة العمل الخاصة بك مع مجموعة كبيرة من المكونات الإضافية والسمات وتخصيص التطبيق حسب احتياجاتك

تخزين جميع الملاحظات محليًا، مما يضمن الخصوصية والوصول دون اتصال بالإنترنت

قيود Obsidian

قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتعود على الواجهة

أبلغ بعض المستخدمين أن ميزة البحث في Obsidian لا تعمل بشكل صحيح

تسعير Obsidian

الاستخدام الشخصي: مجاني

مجاني الاستخدام التجاري: 50 دولاراً سنوياً

تقييمات ومراجعات Obsidian

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 30 تقييم) G2: تقييمات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Obsidian؟

Obsidian هو أفضل تطبيق لتدوين الملاحظات استخدمته والقدرة على ربط الملاحظات وتنظيمها في ويكي شخصي يجعله مفيدًا للغاية. المجتمع ساحق لأن الإضافات العديدة يمكن أن تخرج عن السيطرة.

مراجعة Capterra

🧠 هل تعلم؟ يقدم Obsidian أكثر من 500 ملحق مجتمعي . يمكنك استخدام المكونات الإضافية لتخصيص تجربة تدوين الملاحظات على نطاق واسع، بدءًا من دمج أنظمة إدارة المهام إلى عرض ملاحظاتك بشكل مرئي.

5. Avoma (الأفضل لتدوين التفاصيل في اجتماعات العملاء)

عبر أفوما Avoma هو أحد أفضل بدائل Plaud للشركات التي تبحث عن مساعد اجتماعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي. فهو يقوم تلقائيًا بتسجيل مكالمات المبيعات، وتدوين الاجتماعات والمكالمات في الوقت الفعلي، وإنشاء فصول ذكية حتى تتمكن من العثور على المعلومات ذات الصلة بسهولة.

بالإضافة إلى أن أداة الذكاء الاصطناعي من Avoma تكتشف تلقائيًا الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها في اجتماعات العملاء وتخزنها في قاعدة بياناتك. توفر المنصة ميزات مثل التعرف على الكلام, النسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإدارة جدول الأعمال وتتبع عناصر العمل. تتكامل Avoma أيضًا مع الأدوات الشائعة مثل Salesforce و HubSpot و Zendesk Sell.

أفضل ميزات Avoma

تبسيط الاجتماعات للفرق التي تتعامل مع العملاء من خلال الجدولة السلسة وإدارة جدول الأعمال ومؤتمرات الفيديو

تعزيز الإنتاجية من خلال الملاحظات في الوقت الفعلي، وعناصر الإجراءات، و إدارة المهام زيادة الرؤى باستخدام أداة النسخ التلقائي والتحليلات وتتبع الكلمات الرئيسية لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً



قيود أفوما

يبلغ بعض المستخدمين عن عدم دقة النسخ في الوقت الفعلي

تسعير #### أفوما

مساعد اجتماعات الذكاء الاصطناعي: 29 دولارًا لكل مستخدم/شهرًا

29 دولارًا لكل مستخدم/شهرًا الذكاء المحادثة: 69 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

69 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا ذكاء الإيرادات: 99 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

99 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات أفوما

G2: 4.5/5 (أكثر من 1300 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1300 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Avoma؟

يعد Avoma أداة رائعة لأنه يلغي الحاجة إلى تدوين الملاحظات التفصيلية أثناء الاجتماعات (أو أي تدوين ملاحظات على الإطلاق). إنه يلتقط بفعالية نصًا للاجتماعات ويلخص النقاط الرئيسية والغرض منها بحيث يسهل فهم ما تمت مناقشته وبأي نبرة.

مراجعة G2

📮 ClickUp Insight: 83% من العاملين في مجال المعرفة يعتمدون بشكل أساسي على البريد الإلكتروني والدردشة للتواصل بين الفريق.

ومع ذلك، يضيع ما يقرب من 60% من يوم عملهم في التنقل بين هذه الأدوات والبحث عن المعلومات. مع تطبيق كل شيء للعمل مثل ClickUp ، إدارة مشروعك، والرسائل، ورسائل البريد الإلكتروني، والمحادثات كلها تتلاقى في مكان واحد! حان الوقت للمركزية والتنشيط!

جرّب ClickUp مجانًا

6. إيفرنوت (الأفضل لتدوين الملاحظات الرقمية)

via إيفرنوت Evernote هو تطبيق رقمي لتدوين الملاحظات يسمح لك بإضافة النصوص والصور وملفات PDF والإيصالات لتخزين جميع المعلومات في مكان واحد. يساعدك على البقاء منظمًا من خلال ميزات البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومرفقات الملفات والتذكيرات. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل ميزات التعاون في Evernote تدوين ملاحظات الاجتماعات وتحريرها في الوقت الفعلي.

يمكنك إضافة كلمات رئيسية وعناوين وتواريخ وعلامات إلى ملاحظاتك وإنشاء فلاتر للوصول السريع. كما يمكّنك Evernote أيضًا من مسح المستندات وحفظها كملاحظات بحيث يكون لديك جميع الملفات الضرورية في مكان واحد. الميزة الأكثر فائدة هي القدرة على إنشاء مهام داخل ملاحظاتك للحصول على سياق أفضل.

أفضل ميزات Evernote

استخدام بحث قوي مع خاصية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) للعثور بسرعة على النص في الملاحظات والصور والمرفقات

مزامنة الملاحظات عبر جميع الأجهزة، مما يتيح الوصول إليها وتحريرها من أي مكان

عرض ملاحظاتك في أي وقت مع إمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت

قص صفحات الويب والمقالات وإضافتها إلى ملاحظاتك إلى إنشاء قاعدة معرفية قيود Evernote

أبلغ بعض المستخدمين أنه لا يمكنهم الوصول إلى ملاحظاتهم دون اتصال بالإنترنت

تسعير Evernote

مجاناً

إيفرنوت بريميوم: 7.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Evernote

G2: 4.4 (أكثر من 2000 تقييم)

4.4 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Evernote؟

لقد أصبح توحيد تشكيل الملاحظات بمعدل مذهل أسهل بكثير وأكثر كفاءة، وهو أمر رائع. لقد تمكنا من الحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء مع تتبع العديد من الملاحظات لكل حدث محدد وتنظيمها باستخدام دفاتر الملاحظات والعلامات لتسهيل العثور على المعلومات ذات الصلة. إن إبقاء الجميع على نفس الصفحة ومواكبة إدارة المشاريع والاجتماعات والأنشطة اليومية أمر سهل مع Evernote.

مراجعة G2

📖 اقرأ المزيد: كيفية تدوين الملاحظات من الفيديو؟

7. الدب (الأفضل لإضافة الرسومات إلى الملاحظات)

via الدب Bear هو تطبيق بسيط وجمالي لتدوين الملاحظات لمستخدمي Apple. فهو يتيح لك تدوين أفكارك ومهامك ومشاريعك وتنظيمها بسهولة باستخدام النصوص والصور والجداول وقوائم المهام في ملاحظة واحدة. يستخدم Bear تنسيق Markdown، مما يجعل من السهل تنسيق ملاحظاتك وتنظيمها بطريقة نظيفة ومرنة.

أفضل جزء هو أنه يمكنك إضافة رسومات إلى ملاحظاتك باستخدام قلم Apple أو إصبعك. هل تريد تصدير ملاحظاتك إلى منصة أخرى أو طباعتها؟ يمكنك تنزيلها بتنسيقات PDF أو Word doc أو HTML أو JPG.

يمكنك إنشاء ملاحظات صوتية أو إلحاق نص بملاحظاتك على Bear باستخدام صوتك على Apple Watch. سيقوم Bear بعد ذلك بنسخ كلامك إلى نص داخل الملاحظة.

أفضل ميزات #### Bear

استمتع بواجهة مبسطة وجذابة لسهولة تدوين الملاحظات

استخدم التعرف الضوئي على الحروف لاستخراج النص من الصور وملفات PDF لتنظيم أفضل

استيراد الملاحظات وتصديرها دون عناء، مما يسهل إدارة المحتوى الخاص بك

إضافة ملاحظات بلغات مختلفة مع دعم متعدد اللغات

تشفير الملاحظات لتعزيز الخصوصية

قيود التحمل

متاح فقط على أجهزة Apple

تسعير #### الدب

مجاني

الإيجابي: 2.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات الدب

G2: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: لاحظ مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Bear؟

تعجبني حقيقة أن تطبيق Bear بسيط للغاية عن قصد. لذلك هناك القليل جدًا من المشتتات إذا كنت تستخدم التطبيق لتدوين الملاحظات أو الأفكار أو إنشاء محتوى لمدونتك. إنه سهل الاستخدام للغاية، ويقدم العديد من التحسينات ويأتي أيضًا مع مجموعة كبيرة من اختصارات لوحة المفاتيح. لا يعجبني الخيار الافتراضي المتمثل في حفظ الملاحظات على وحدة تخزين icloud.

مراجعة G2

8. HiDock (الأفضل لتسجيل المكالمات الهاتفية)

عبر هاي دوك على غرار Plaud Note، HiDock هو أيضًا مدوّن ملاحظات محمول يعمل بالذكاء الاصطناعي ويجمع بين ميزات إرساء الكمبيوتر المحمول وتسجيل المكالمات عبر البلوتوث، مما يتيح لك تسجيل المكالمات الصوتية أو الاجتماعات الافتراضية. يقوم بتسجيل مناقشات الاجتماعات وتدوينها وتلخيصها باستخدام طراز GPT-04.

ويمكنك استخدام علاماته الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لـ إبراز النقاط الرئيسية وتحرير أسماء المتحدثين في ملاحظات الاجتماع للحصول على وضوح أفضل. يمكّنك HiDock أيضًا من نقل الملاحظات بسهولة إلى Notion أو محرّر مستندات Google، دون الحاجة إلى نسخ الملاحظات ولصقها يدويًا.

HiDock أفضل الميزات

استخدم ميزة إلغاء الضوضاء ثنائية الاتجاه للحصول على دقة نسخ أفضل

استمتع بميزة التعرف على المتحدث، مما يجعل التعرف على الصوت سهلاً ودقيقاً

الوصول إلى خاصية النسخ المجاني مدى الحياة باستخدام الذكاء الاصطناعي والنسخ بسلاسة من أي محادثة صوتية أو برنامج اجتماع افتراضي

نسخ ملاحظات الاجتماع ب 57 لغة

قيود HiDock

هناك مشاكل عرضية في تحميل الاجتماعات التي تزيد مدتها عن 30 دقيقة، مما يؤثر على تجربة المستخدم

تسعير HiDock

329 دولاراً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات HiDock

مراجعات غير كافية

9. AudioPen (الأفضل لتحويل الملاحظات الصوتية إلى نص)

via قلم الصوت يساعدك AudioPen على تحويل الملاحظات الصوتية غير المنظمة إلى نص واضح وملخص.

ما عليك سوى تسجيل صوتك، وسيقوم AudioPen بإزالة الحشو مثل "أممم" و "أعجبني" أثناء تنظيم أفكارك في ملاحظات مرتبة ومقروءة. يسمح لك بتخصيص أسلوب ملاحظاتك، مع خيارات لنسخ أسلوب الكتاب المشهورين مثل شكسبير.

يدعم AudioPen لغات متعددة ويوفر تكامل Zapier، ويسهّل AudioPen تصدير ملاحظاتك إلى أكثر من 5000 تطبيق، بما في ذلك Notion، لإدارة الملاحظات بسلاسة.

أفضل ميزات AudioPen AudioPen

تخصيص الملاحظات عن طريق تغيير الأنماط أو إضافة علامات ومجلدات لتناسب احتياجاتك

تحويل الملاحظات الصوتية إلى مذكرات ورسائل بريد إلكتروني ومقالات

نشر الملاحظات على الويب لمشاركتها بسهولة

قيود AudioPen الصوتية

يحد الإصدار المجاني من الإملاء إلى ثلاث دقائق وعشرة ملخصات فقط

تسعير #### AudioPen

مجاني

الإصدار الرئيسي: 99 دولارًا سنويًا

تقييمات ومراجعات قلم الصوت

تقييمات غير كافية

10. FoCase REC (الأفضل لتسجيل مكالمات الآيفون)

via حالة إعادة التعيين إن FoCase REC هو حل بسيط للأجهزة لتسجيل المكالمات على كل من أجهزة iPhone وAndroid. فهو يلتقط الصوت من سماعة الأذن ويحوّله إلى تسجيلات صوتية واضحة باستخدام تقنية الاهتزاز المتقدمة. يعمل هذا الجهاز مع مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك WhatsApp، مما يتيح لك تسجيل المكالمات من مصادر مختلفة.

إنه يعمل بشكل رائع للاستخدام الاحترافي - ما عليك سوى لصقه بالجزء الخلفي من هاتفك والضغط على الزر وبدء التسجيل. يضمن FoCase Rec تسجيلات مكالمات عالية الجودة مع تصميم سهل الاستخدام وتوافق واسع النطاق.

FoCase REC أفضل الميزات

استخدم تطبيق الهاتف المحمول البديهي لإدارة المكالمات المسجلة وتشغيلها ومشاركتها دون عناء

استمتع بالتشغيل السلس مع سهولة التثبيت المغناطيسي لإعداد التسجيل السريع

ضمان الخصوصية والأمان من خلال الحماية بكلمة مرور وخيارات النسخ الاحتياطي المريحة لتخزين التسجيلات بأمان

قيود FoCase REC

قد لا يكون الجهاز متوافقًا مع جميع أغطية الهواتف نظرًا لتركيبه المغناطيسي

سعر FoCase REC

79.00 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات FoCase REC

مراجعات غير كافية

إدارة ملاحظات الاجتماعات باستخدام ClickUp

تقدم جميع بدائل Plaud Note المذكورة أعلاه بعض القدرات الأساسية. تعمل Notion و Coda و Evernote بشكل أفضل لتنظيم وتصفية الملاحظات. تعمل الأدوات الأخرى، مثل Avoma و HiDock بشكل أفضل إذا كنت بحاجة إلى مساعد ذكاء اصطناعي لتدوين وتلخيص اجتماعاتك.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن تطبيق يقوم بكل شيء - إنشاء نصوص الاجتماعات، وتلخيص المناقشات، وترجمة محاضر الاجتماعات، وإنشاء عناصر العمل تلقائيًا لملاحظات الاجتماعات، فإن ClickUp هو التطبيق الذي تحتاجه.

فهو يوفر ميزات تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي، وتتبع المهام، وميزات إدارة المشاريع، بحيث يكون لديك كل شيء في منصة واحدة، مما يقلل من الحاجة إلى تبديل التطبيقات. النتيجة؟ عمل سريع وكفاءة أفضل. اشترك في ClickUp اليوم واجعل اجتماعك أكثر إنتاجية!