أفضل 13 من بدائل العروض التقديمية من Google Slides

إن التحديق في نفس القالب للمرة المائة يمكن أن يجعل حتى أكثر العروض التقديمية إثارة تبدو مملة. إذا وجدت نفسك تفكر، _"لا بد من وجود طريقة أفضل"، فأنت لست وحدك.

فغالبًا ما يحتاج المعلمون الذين يصممون الدروس، والمحترفون الذين يعدون العروض التقديمية، والفرق التي تتعاون في الأفكار إلى أدوات تتجاوز الأساسيات.

وعلى الرغم من أن Google Slides خيار شائع، إلا أنه لا يوفر دائمًا المرونة أو الميزات التي تتناسب مع احتياجاتك الفريدة.

دعنا نستكشف 13 بديلًا للعروض التقديمية من Google Slides التي يمكنها تغيير طريقة إنشاء العروض التقديمية. 🧑‍💻

لوحات بيضاء انقر فوق اللوحات البيضاء اللوحات البيضاء ClickUp

ارتقِ بمستوى التعاون. تتيح لك هذه المساحات التفاعلية لك ولفريقك الإبداع معاً في الوقت الفعلي.

حوّل المفاهيم إلى عروض تقديمية مرئية أثناء التعاون مع فريقك باستخدام ClickUp Whiteboards

يمكنك إضافة صور ورسم مخططات انسيابية, أفكار العصف الذهني -كل ما تحتاجه لإضفاء الحيوية على المفاهيم بصريًا. على سبيل المثال، يمكن لفريق التسويق أن يرسم حملة ما، ويضع ملاحظات لاصقة للأفكار، ويشارك الصور المرئية في مكان واحد. تبدو العملية برمتها أسرع وأكثر سلاسة.

يمكنك حتى استخدام مُنشئ الصور بالذكاء الاصطناعي لإنشاء صور لك، إذا كنت تواجه صعوبة في تحويل أفكارك إلى صورة مرئية جذابة.

بمجرد تخطيط كل شيء، يمكنك تحويل السبورة البيضاء إلى عرض تقديمي دون عناء.

انقر فوق الدماغ

ثم هناك انقر فوق الدماغ أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد في إنشاء المحتوى الخاص بك وتنقيحه. تقترح هذه الميزة نصاً وتنقح الكتابة، بل وتطلق أفكاراً جديدة بناءً على ما قمت بإنشائه بالفعل.

إنشاء محتوى العرض التقديمي وتنقيحه باستخدام ClickUp Brain لإنشاء محتوى أسرع وأكثر ذكاءً

لذا، إذا كنت مدرسًا يعمل على خطة درس، فإن هذا أداة الذكاء الاصطناعي للعروض التقديمية يمكن أن تساعدك في صياغة محتوى واضح وجذاب يتماشى مع الموضوع. أو يمكن للمحترف الذي يقوم بإعداد عرض تقديمي أن يستخدم Brain لتحسين الرسائل، والتأكد من أن اللهجة تتوافق مع احتياجات الجمهور.

انقر فوق المستندات

عرض محتوى العرض التقديمي الذي تم إنشاؤه في ClickUp Docs

ولا تنسى مستندات ClickUp . يمكنك بسهولة كتابة المحتوى وتحريره في المستندات، ثم تضمين النص في السبورات البيضاء لتعاون سلس.

على سبيل المثال، يمكنك كتابة المسودة الأولية للنقاط الرئيسية في عرضك التقديمي في المستندات وجعل فريقك يعمل على السبورات البيضاء لبناء المنتج النهائي.

أفضل ميزات #### ClickUp

تبسيط عروضك التقديمية: استخدم قوالب قابلة للتخصيص لإنشاء شرائح احترافية ومخصصة للجمهور

استخدم قوالب قابلة للتخصيص لإنشاء شرائح احترافية ومخصصة للجمهور تبسيط إنشاء المحتوى: عزز الإنتاجية باستخدام إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي من خلال ClickUp Brain، مما يساعدك على صياغة مواد العروض التقديمية وصقلها

عزز الإنتاجية باستخدام إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي من خلال ClickUp Brain، مما يساعدك على صياغة مواد العروض التقديمية وصقلها الجمع بين الأدوات دون عناء: تضمين المستندات في اللوحات البيضاء لدمج المحتوى المنظم مع العناصر المرئية

تضمين المستندات في اللوحات البيضاء لدمج المحتوى المنظم مع العناصر المرئية عرض البيانات بفعالية: إضافة وتحرير العناصر المرئية مثل المخططات والرسوم البيانية لتسهيل فهم المعلومات المعقدة

إضافة وتحرير العناصر المرئية مثل المخططات والرسوم البيانية لتسهيل فهم المعلومات المعقدة شارك عملك بسهولة: قم بتوزيع العروض التقديمية أو تصديرها للوصول إليها ومشاركتها بسهولة

قيود النقر

لا يشتمل على رسوم متحركة أو انتقالات متقدمة

لا تتوفر ميزات مثل ملاحظات المتحدث أو معاينات الشرائح أثناء العروض التقديمية المباشرة داخل المنصة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

أحب ClickUp! لقد استخدمت العديد من الأدوات لإدارة سير العمل في مشروعي وغير ذلك، ولكن لم يغطِ أي شيء احتياجاتي تمامًا مثل ClickUp. فهو يحتوي على كل ما تحتاجه (حيث أنه تطبيق كل شيء للعمل) ويلبي جميع احتياجاتك الشخصية والمهنية. القوالب المفضلة لدي هي القوالب (ما الذي لا يعجبني!) و Docs.

مستخدم Reddit

🧠 حقيقة ممتعة: أول جهاز عرض شرائح، يُسمى الفانوس السحري اخترع في القرن السابع عشر. كان يستخدم الضوء والشرائح الزجاجية والعدسات لعرض الصور، مما يجعله مقدمة للشرائح الرقمية الحالية.

2. Canva (الأفضل للعروض التقديمية المذهلة بصريًا)

عبر كانفا تعطي Canva الأولوية للتفكير القائم على التصميم أولاً، مما يجعلها المنصة المفضلة للعروض التقديمية الجذابة بصرياً. بفضل مكتبة القوالب الضخمة والأدوات سهلة الاستخدام، تتيح Canva حتى لغير المصممين إنشاء محتوى احترافي.

بالإضافة إلى العروض التقديمية، تُعد Canva نظامًا بيئيًا شاملاً للتصميم مثاليًا لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمواد التسويقية وغيرها.

أفضل ميزات كانفا

يمكنك الوصول إلى مكتبة واسعة تضم أكثر من 500,000 قالب لإنشاء عروض تقديمية للأعمال ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتصميمات أخرى

استكشف الصور ومقاطع الفيديو والرسومات المجانية والمتميزة لتعزيز الجاذبية المرئية لتصميماتك

أنشئ هوية متسقة للعلامة التجارية باستخدام ميزة مجموعة أدوات العلامة التجارية، مما يضمن توافق عروضك التقديمية مع إرشادات الشركة والسمات المرئية

يمكنك إنشاء تصميمات وتحريرها أثناء التنقل باستخدام تطبيق Canva للجوال الذي يعمل بكامل طاقته، مما يوفر مرونة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى العمل عن بُعد

سجِّل العروض التقديمية باستخدام ميزة عرض المتحدث لتقديم محتوى مصقول وجذاب لجمهورك

قيود كانفا

قد لا تناسب خيارات الرسوم المتحركة المتقدمة المحدودة المستخدمين الذين يحتاجون إلى عروض تقديمية تفاعلية للغاية

يمكن أن يصبح تنظيم الملفات فوضويًا للمستخدمين المتكررين الذين لديهم عدد كبير من المشاريع

قد لا تفي خيارات الرسوم البيانية وتصور البيانات الأساسية باحتياجات العروض التقديمية ذات البيانات الثقيلة

أسعار كانفا

مجاني للأبد

Canva Pro: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Canva Teams: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم كانفا إنتربرايز: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات كانفا

G2: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم) CCapterra: 4.7/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Canva؟

أحب أن أتمكن من إنشاء رسومات ذات مظهر احترافي بسرعة دون أن أشعر. فالمجموعة الواسعة من القوالب والصور وخيارات التخصيص تجعل من السهل إنشاء تصميمات فريدة لأي شيء أحتاج إليه لسهولة التنفيذ لوسائل التواصل الاجتماعي أو العروض التقديمية أو المشاريع الشخصية. ومن الرائع أيضًا أنه يمكنني استخدامه على هاتفي أو حاسوبي المحمول، حتى أتمكن من التصميم أثناء التنقل.

مراجعة G2

3. Beautiful.ai (الأفضل للتصميم المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر جميل يستفيد موقع Beautiful.ai من الذكاء الاصطناعي لتبسيط تصميم العروض التقديمية وأتمتة التخطيطات والتنسيق وقرارات التصميم.

تضمن المنصة، بفضل وظائف الشرائح الذكية، الحصول على لمسة نهائية احترافية دون الحاجة إلى مهارات تصميم متقدمة. ويُعد نهجها القائم على الذكاء الاصطناعي مثاليًا للمستخدمين الذين يعطون الأولوية للسرعة والكفاءة في عملية إنشاء العروض التقديمية.

أفضل ميزات #### Beautiful.ai

تصميم العروض التقديمية دون عناء باستخدام قوالب ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم تلقائياً بضبط التخطيطات لتناسب المحتوى الخاص بك

تتبع تفاعل المشاهدين باستخدام أدوات التحليلات المدمجة وأدوات تتبع المشاهدين، مما يوفر رؤى قيمة حول سلوك جمهورك

تصور البيانات بفعالية باستخدام المخططات والرسوم البيانية المنسقة تلقائياً، مما يضمن الوضوح والاحترافية

تلقي اقتراحات الشرائح المستندة إلى الذكاء الاصطناعي بناءً على نوع المحتوى الخاص بك، لتوجيهك نحو تصميم احترافي المظهر

الوصول إلى سجل الإصدار لإدارة التعديلات بفعالية والعودة إلى التصميمات السابقة عند الحاجة

قيود Beautiful.ai.ai

خيارات التخصيص محدودة مقارنة بأدوات التصميم التقليدية، مما يحد من المرونة الإبداعية

تنوع القوالب أقل شمولاً، مما قد يحد من خيارات التصميم

خيارات التصدير في النسخة المجانية محدودة، مما يحد من الوصول إلى مخرجات عالية الجودة

تسعير Beautiful.ai

الإصدار الاحترافي: 12 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

12 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) الفريق: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة المشاريع المخصصة: 45 دولارًا أمريكيًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 170 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 80 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Beautiful.ai؟

_أعجبني روبوت الذكاء الاصطناعي الذي ينشئ شرائح جميلة بصور رائعة. وهذا يمكّن المرء من إنشاء عرض تقديمي كامل في وقت قصير. إنه أفضل من المنصات الأخرى بسبب القوالب العديدة المتاحة والدقة. كما أن اقتراحات تقصير أو تغيير نبرة النص هي أيضًا ميزة إضافية

مراجعة G2

💡 نصيحة احترافية: الأقل هو الأكثر عندما يتعلق الأمر بتصميم الشرائح. استخدم الحد الأدنى من النص وركز على النقاط الرئيسية. استهدف الوضوح والبساطة لتجنب إرباك جمهورك.

4. Prezi (الأفضل لسرد القصص غير الخطية)

عبر بريزي يعيد Prezi تعريف تنسيقات العروض التقديمية من خلال واجهة تكبير/تصغير ونهج سرد القصص المكانية.

فبدلاً من تحريك شريحة تلو الأخرى، يتيح لك Prezi استكشاف لوحة ديناميكية حيث تتصل الموضوعات بصريًا. هذا التنسيق فعال بشكل خاص لإنشاء عروض تقديمية غير خطية وجذابة تتكيف مع تفاعلات الجمهور.

أفضل ميزات بريزي

صمم عروضاً تقديمية جذابة وغير خطية باستخدام لوحة التكبير في Prezi لربط الأفكار وعرض العلاقات بشكل مرئي

التنقل ديناميكيًا بين الموضوعات والمواضيع الفرعية، مما يوفر تجربة سرد قصص مرنة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الجمهور

تحويل شرائح PowerPoint الحالية إلى عروض تقديمية من Prezi لإضفاء مظهر عصري وتفاعلي على المحتوى التقليدي الخاص بك

تسجيل العروض التقديمية بالفيديو مع خلفيات افتراضية للفرق البعيدة أو المشاركة عبر الإنترنت

التكامل بسلاسة مع أدوات مؤتمرات الفيديو مثل Zoom، مما يسمح بتقديم عروض تقديمية تفاعلية مباشرة

قيود بريزي

يتطلب منحنى تعلم أكثر حدة مقارنة بالأدوات التقليدية

يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط لتأثيرات الحركة إلى إرباك المشاهد، خاصة في العروض التقديمية المعقدة

يمكن أن تصبح إدارة العروض التقديمية المعقدة أمراً صعباً حيث تصبح اللوحة مزدحمة

تسعير بريزي

فرد: قياسي: 5 دولارات شهريًا زائد: 15 دولارًا أمريكيًا في الشهر القسط: 25 دولارًا شهريًا: 25 دولارًا شهريًا

الطلاب والمعلمون: EDU Plus: 4 دولارات في الشهر EDU Pro: 8 دولارات في الشهر فرقEDU Teams: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الشركات: بالإضافة إلى: 15 دولاراً شهرياً القسط: 25 دولاراً في الشهر الفرق: 39 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم



التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 5,100 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 5,100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,210 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن بريزي؟

سهل الاستخدام ويقدم بشكل جيد مع العملاء. أحب حقيقة أنه يغير خيارات العرض التقديمي ليمنحك انتقالات وتلاشي وتكبير وتصغير، وطريقة رائعة لإشراك العملاء حيث تجذبهم الحركة والبرنامج نظيف وبديهي

مراجعة G2

🔍 هل تعلم؟ كان مصطلح "الموت بواسطة PowerPoint شاع في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف العروض التقديمية الطويلة جدًا وغير الجذابة. وقد ألهمت موجة من الدورات التدريبية حول كيفية إنشاء شرائح أكثر إقناعًا.

5. Powtoon (الأفضل للعروض التقديمية المتحركة)

عبر مساحة عمل جوجل يوفر Powtoon إمكانات استوديو الرسوم المتحركة للمستخدمين العاديين، مما يحول العروض التقديمية الثابتة إلى محتوى فيديو ديناميكي. وباستخدام أدوات احترافية وأصول معدة مسبقًا، يمكّنك Powtoon من إنشاء عروض تقديمية متحركة للتدريب والتعليم والتسويق.

إنه خيار موثوق به للمشاريع التي قد تفتقر الشرائح التقليدية إلى التأثير.

أفضل ميزات Powtoon

اختر من مكتبة واسعة من الشخصيات المتحركة والدعائم والقوالب المصممة خصيصًا لمختلف الصناعات وحالات الاستخدام

حوّل النص إلى صوت مع وظيفة تحويل النص إلى كلام، وهي متوفرة بلغات متعددة للجمهور العالمي

تحكم في الرسوم المتحركة بدقة من خلال التحرير المستند إلى الجدول الزمني، مما يوفر المرونة والتخصيص للمشاريع المعقدة

مزامنة حركات الشفاه للشخصيات المتحركة مع التعليقات الصوتية تلقائياً، مما يعزز جودة المحتوى الخاص بك

أضف الموسيقى والمؤثرات الصوتية من مكتبة احترافية لإثراء عروضك التقديمية ومقاطع الفيديو الخاصة بك

قيود الرسوم المتحركة

تتطلب وقتًا طويلاً لإتقان تقنيات الرسوم المتحركة المتقدمة، خاصة للمبتدئين

يمكن أن يستغرق إنشاء رسوم متحركة معقدة وقتًا طويلاً، مما يحد من إمكانية استخدامه العملي للمشاريع السريعة

يفتقر إلى ميزات تعاون قوية في الوقت الفعلي، مما قد يبطئ سير عمل الفريق

تحد الخطط ذات المستوى الأدنى من جودة التصدير، والتي قد لا تفي بالمعايير الاحترافية

تسعير باوتون

لايت: 50 دولارًا شهريًا

50 دولارًا شهريًا الاحترافية: 190 دولارًا في الشهر

190 دولارًا في الشهر الشركات: 125 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 230 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 230 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 390 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Powtoon؟

_ من أكثر العناصر جاذبية هو أنه يمكننا البدء في استخدام Powtoon دون الحاجة إلى أن يكون لدينا معرفة حول استخدام الأداة لأن استخدامها بديهي للغاية، وإذا كنت قد استخدمت نوعًا آخر من برامج الرسوم المتحركة، فمن المؤكد أن Powtoon سيكون مألوفًا جدًا بالنسبة لك، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه في السحابة، مما يعني أن كل تغيير وكل تحديث يتم حفظه مباشرة، مما يقلل من فقدان المعلومات

مراجعة G2

اقرأ أيضًا:📖 اقرأ أيضًا: كيفية إنهاء عرض تقديمي (نصائح + أمثلة)

6. مايكروسوفت باوربوينت (الأفضل لتعدد الاستخدامات)

عبر مايكروسوفت باور بوينت يعد Microsoft PowerPoint خيارًا معروفًا على نطاق واسع لبرامج العروض التقديمية، حيث يقدم مجموعة شاملة من الميزات لكل من عروض الشرائح البسيطة والعروض التقديمية متعددة الوسائط. وباعتباره أداة العروض التقديمية الرئيسية، فإن إمكانياته غير المتصلة بالإنترنت ومجموعة أدواته الشاملة تجعله خيارًا عمليًا يمكن الاعتماد عليه للمستخدمين في مختلف المجالات، حيث يلبي احتياجات المبتدئين والمحترفين ذوي الخبرة.

أفضل مزايا برنامج مايكروسوفت باوربوينت

إنشاء عروض تقديمية باستخدام عناصر التحكم في الشرائح الرئيسية والقوالب، مما يضمن تصميمًا متناسقًا عبر جميع الشرائح

استخدام الرسوم المتحركة والانتقالات المتقدمة لإضافة التفاعل والحفاظ على تفاعل جمهورك

تصوّر البيانات المعقدة باستخدام رسومات SmartArt ومجموعة من خيارات المخططات المصممة خصيصاً للعروض التقديمية التجارية أو الأكاديمية

اختر من بين مجموعة متنوعة من قوالب العروض التقديمية الموجودة مسبقًا

قم بإدارة عروضك التقديمية بكفاءة باستخدام طريقة العرض المضمنة في مقدم العرض، بما في ذلك الملاحظات والتوقيت وأدوات التنقل

اعمل دون اتصال بالإنترنت باستخدام إمكانات سطح المكتب القوية، مما يضمن الوصول دون انقطاع حتى بدون اتصال بالإنترنت

قيود مايكروسوفت PowerPoint

قد تؤثر قيود حجم الملف للعروض التقديمية الكبيرة أو ذات الوسائط المتعددة على الأداء

يمكن أن تنشأ مشكلات التوافق عبر الأنظمة الأساسية عند مشاركة الملفات بين مستخدمي macOS وWindows

أسعار مايكروسوفت PowerPoint

الشراء لمرة واحدة: 179.99 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات برنامج مايكروسوفت باوربوينت

G2: 4.2/5 (أكثر من 4225 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 4225 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 20,670 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Microsoft PowerPoint؟

مايكروسوفت باوربوينت مناسب تمامًا لإنشاء مشاريع لاستخدامها مع برامج أخرى مثل Captivate أو Articulate 360 من أجل إنشاء محتوى قائم على الويب لوحدات التدريب. وهو أقل ملاءمة إذا كان عليك استخدام شرائح مختلفة الحجم للعرض التقديمي الخاص بك، فهو يميل إلى تحريف الشريحة التالية في المشروع.

مراجعة TrustRadius

🧠 حقيقة ممتعة: باوربوينت, صدر عام 1987 أحدث ثورة في طريقة إنشاء العروض التقديمية. فقبل ذلك، كانت معظم العروض التقديمية تعتمد على الشرائح المادية أو الشرائح الشفافة على أجهزة العرض العلوية.

7. العرض التقديمي (الأفضل للتعاون الحديث)

عبر الملعب يقدم برنامج Pitch برنامج عرض تقديمي مصمم لأماكن العمل الحالية، ويجمع بين أدوات التعاون وميزات التصميم المتقدمة. كما أن تعاونه في الوقت الحقيقي وتكامل البيانات يجعله خيارًا عمليًا للفرق التي تعمل على البيانات العروض التقديمية للعميل أو التقارير

كما يتضمن أيضاً مجموعة من القوالب القابلة للتخصيص التي تساعد الفرق على إنشاء عروض تقديمية احترافية بسرعة، مما يوفر الوقت في التصميم. ويضمن تكامله مع أدوات مثل Slack وGoogle Drive إدارة سلسة لسير العمل.

أفضل ميزات العرض التقديمي

التعاون في الوقت الفعلي من خلال تتبع المؤشر المباشر، مما يتيح العمل الجماعي السلس

التسجيل والعرض بشكل غير متزامن باستخدام أدوات تسجيل الفيديو المدمجة، مما يوفر الوقت للفرق المشغولة

تنظيم سير عمل الفريق باستخدام مساحات العمل الذكية، مما يضمن التحكم في الوصول والتنظيم الفعال

الاتصال بمصادر البيانات لدمج البيانات المباشرة مباشرةً في العروض التقديمية، مع الحفاظ على تحديث المحتوى

تخزين جميع عروضك التقديمية وتنظيمها بكفاءة باستخدام نظام إدارة الأصول المدمج

قيود العرض التقديمي

عدد أقل من خيارات القوالب وميزات التخصيص مقارنةً بالمنافسين الأكثر رسوخًا

قد تتطلب عمليات تكامل البيانات المتقدمة وقتًا وجهدًا لتعلمها

تؤثر وظائف تطبيق الهاتف المحمول المحدودة على التحرير أثناء التنقل

بعض الميزات المتقدمة لا تزال قيد التطوير

أسعار العرض التقديمي

مجاني

المحترف: 25 دولارًا شهريًا

25 دولارًا شهريًا الشركات: 100 دولار شهرياً

100 دولار شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 30 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Pitch؟

_ أسهل بكثير في إنشاء مجموعات عرض مخصصة وجذابة من شرائح جوجل أو ppt. من الأسهل استخدام الخطوط المخصصة وتعيين القوالب، كما أن الشبكة تجعل الشرائح أكثر جاذبية من الأدوات الأخرى. كما أن ميزات إدارة المشروع لمسة لطيفة

مراجعة G2

💡 نصيحة احترافية: قم ببناء عرضك التقديمي كقصة: بداية جذابة ووسط واضح وخاتمة قوية. يساعد هذا النهج على إبقاء الجمهور مهتمًا ويجعل رسالتك أكثر قابلية للنسيان.

8. مينتيميتر (الأفضل للعروض التقديمية التفاعلية)

عبر منتيميتر يحول Mentimeter العروض التقديمية إلى تجارب تفاعلية من خلال تمكين مشاركة الجمهور في الوقت الفعلي. سواءً من خلال استطلاعات الرأي المباشرة أو الاختبارات أو سحابة الكلمات، فهي تساعد مقدمي العروض التقديمية على إشراك الجمهور بشكل ديناميكي، مما يجعلها مثالية للمعلمين والمتحدثين في المؤتمرات والميسرين.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم Mentimeter مجموعة واسعة من الأجهزة، بحيث يمكن للمشاركين الانضمام والمشاركة باستخدام هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة دون أي إعداد خاص. هذه المرونة تجعلها مفيدة بشكل خاص للإعدادات المختلطة أو عن بُعد.

أفضل ميزات Mentimeter

جمع التعليقات في الوقت الفعلي من خلال استطلاعات الرأي والاختبارات التفاعلية، مما يعزز مشاركة الجمهور

إنشاء سحابات كلمات ومقاييس رأي مؤثرة بصريًا، مما يضيف تنوعًا إلى العروض التقديمية

عرض تصورات فورية لاستجابات الجمهور لتفسير البيانات بشكل مبسط

استخدم تنسيقات أسئلة متعددة لتخصيص العروض التقديمية لتناسب الأغراض المختلفة

تصدير بيانات التفاعل للتحليل، مما يضمن الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ من تعليقات الجمهور

قيود مقياس الرأي

قد تحد قيود تخصيص التصميم الأساسي من حرية الإبداع

يفرض حجم الجمهور في الخطط الأساسية قيودًا على المشاركة

تسعير مقياس المنتيميتر

للمحترفين:

مجانًا

الأساسي: 17.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

17.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المحترفين: 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) للمؤسسات: أسعار مخصصة

للتعليم:

مجاني

الأساسي: 12.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا) الحرم الجامعي: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 610 تقييمات)

4.7/5 (أكثر من 610 تقييمات) Capterra: 4.4/5 (95+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Mentimeter؟

_ أستخدم Mentimeter في مكالمات فريقنا الشهرية. إنها أداة رائعة لتهيئة المجموعة ووضع الجميع في مكان مناسب للمساهمة في بقية الاجتماع. في بعض الأشهر أستفيد من القوالب والشرائح المعدة مسبقًا التي يوفرها Menti. وفي أشهر أخرى أقوم ببناء مجموعة سريعة بأسئلة مخصصة أو خاصة بالفريق. كلتا الطريقتين بسيطتان للغاية وتتطلبان الحد الأدنى من الجهد (ولكنهما تخلقان أقصى قدر من المتعة)

مراجعة G2

🤝 تذكير ودّي: استخدم شرائحك كدليل وليس كبرنامج نصي. تفاعل مع جمهورك مباشرةً وقم بتوضيح النقاط التي تقدمها بدلاً من مجرد قراءة المحتوى.

9. Keynote (الأفضل لمستخدمي نظام Apple البيئي)

عبر كلمة رئيسية يعمل Keynote بسلاسة مع نظام Apple البيئي، مما يجعل من السهل إنشاء عروض تقديمية تبدو مصقولة واحترافية. وتساعدك المكتبة الغنية بأدوات الرسوم المتحركة على إضافة الحركة والتأثيرات دون الكثير من المتاعب، كما أن الواجهة المباشرة تبقي الأمور بسيطة بينما تركز على أفكارك.

بالإضافة إلى ذلك، وبفضل التعاون على iCloud والتوافق عبر أجهزة Apple، فهو خيار قوي إذا كنت تقدر التصميم وسهولة الاستخدام.

أفضل ميزات Keynote

تصميم العروض التقديمية بتأثيرات سينمائية، باستخدام الرسوم المتحركة المتقدمة وMag Magic Move لتحريك العناصر وإنشاء عروض تقديمية احترافية سلسة

عزز عرضك التقديمي باستخدام أدوات الطباعة والعلامات التجارية المصممة خصيصًا للحصول على نتائج عالية الجودة وجذابة بصريًا

أضف رسومًا متحركة تفاعلية للمخططات لإضفاء الحيوية على البيانات، مما يسهل فهم المعلومات المعقدة

تخصيص الأشكال والنواقل باستخدام أدوات تحرير متقدمة للتحكم الإبداعي الكامل لتصميم مرئيات فريدة ومخصصة

قم ببث عروضك التقديمية مباشرةً إلى Apple TV لتقديمها بمرونة وتقديمها لاسلكياً دون القلق بشأن الكابلات أو التوصيلات

قيود Keynote

تقتصر الوظائف على أجهزة Apple، باستثناء المستخدمين من غير مستخدمي Apple

عند تحويل الملفات، قد لا يتم نقل بعض الميزات المتقدمة، مما قد يؤثر على وظيفة العرض التقديمي أو تصميمه

مجموعة أصغر من القوالب مقارنة ببعض المنصات الأخرى، مما قد يحد من التنوع عند بدء مشروع جديد

تسعير Keynote

مجاني

تقييمات ومراجعات Keynote

G2: 4.4/5 (أكثر من 520 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 520 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 135 تقييم)

ما الذي يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Keynote؟

_ أنا لست من كبار المعجبين به، ولكن الأشياء الصغيرة التي تعجبني هي 1) القائمة الطويلة من الرسوم المتحركة الممكنة (التي كانت فريدة من نوعها ولكنها أصبحت الآن أكثر تفاهة)؛ 2) القدرة على فتح ملفات Keynote الخاصة التي قد لا تزال موجودة في مكان ما؛ 3) السعر (مجاناً لمستخدمي نظام التشغيل MacOS)؛ و 4) حقيقة أنه يمكن أن يحرك العروض التقديمية الموجودة تلقائياً وإنشاء مقاطع أفلام

مراجعة G2

💡 نصيحة احترافية: اختر صورًا عالية الدقة تدعم رسالتك. يمكن للصورة الجذابة بصريًا أن تكون أكثر فعالية من كتلة نصية وتساعد في الحفاظ على تفاعل جمهورك.

10. LibreOffice Impress (الأفضل لعشاق المصادر المفتوحة)

عبر ليبري أوفيس إمبريس LibreOffice Impress هي أداة عرض تقديمي مفتوحة المصدر توفر مجموعة قوية من الميزات دون الحاجة إلى الاشتراك. إنه خيار عملي لأولئك الذين يرغبون في تجنب التكاليف المستمرة مع الاستمرار في الوصول إلى وظائف العرض التقديمي الأساسية.

يتوافق Impress مع تنسيقات ملفات مختلفة، مما يسهل استيراد العروض التقديمية وتصديرها من منصات مختلفة. وهو خيار جيد لأي شخص يقدّر قيمة التحكم في بياناته لأنه لا يعتمد على التخزين السحابي، حيث يحتفظ بكل شيء مخزّن محلياً.

أفضل ميزات LibreOffice Impress

الاستفادة من تصميمه المفتوح المصدر لإنشاء العروض التقديمية وتحريرها دون أي تكاليف أو اشتراكات

ادمج مجموعة متنوعة من أدوات الرسم والوسائط مباشرةً في عروضك التقديمية للحصول على تصميمات مبتكرة ومخصصة

تخصيص مسارات وتأثيرات للرسوم المتحركة لجعل عروضك التقديمية أكثر ديناميكية، وتقديم مرئيات جذابة تناسب المحتوى الخاص بك

اعرض عروضك التقديمية عبر شاشات متعددة لزيادة تحكمك وتقديم تجربة عرض تقديمي أكثر إتقاناً ومرونة

قم بتصدير عروضك التقديمية كملفات PDF مع الحفاظ على الرسوم المتحركة، مما يضمن أن يبدو المحتوى الخاص بك متناسقاً عبر الأجهزة المختلفة

قيود LibreOffice Impress

قد تبدو الواجهة أقل صقلًا، مما قد يؤثر على تجربة المستخدم، خاصةً بالنسبة لأولئك الذين اعتادوا على منصات أكثر سهولة

قد يؤدي غياب ميزات التعاون السحابي القوية إلى الحد من سير عمل الفريق والتعاون في الوقت الفعلي

قد يستغرق طرح تحديثات الميزات والإصدارات الجديدة وقتًا أطول بسبب اعتماد النظام الأساسي على التطوير الذي يحركه المجتمع

تسعير LibreOffice Impress

مجاني

تقييمات ومراجعات LibreOffice Impress

G2: 4/5 (أكثر من 25 تقييم)

4/5 (أكثر من 25 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 2,190 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن LibreOffice Impress؟

_ في المرة الأولى التي جربت فيها برنامج LibreOffice، بدا لي بديلاً لائقاً عن برنامج MS Office، على الأقل بالنسبة لاحتياجاتي. ومع ذلك، لم يكن انطباعي الأول رائعاً. أولاً وقبل كل شيء، إنه ليس سلسًا جدًا! إنه بطيء بعض الشيء، أو لست متأكدًا كيف أصفه

مستخدم Reddit

💡 نصيحة احترافية: كثرة الخطوط يمكن أن تجعل عرضك التقديمي يبدو فوضويًا. التزم بخط واحد للعناوين وآخر للنص الأساسي، أو استخدم خطًا ثالثًا للتأكيد.

11. Visme (الأفضل للعروض التقديمية التفاعلية والعروض التقديمية التي تعتمد على البيانات)

عبر فيسمي يعمل Visme على سد الفجوة بين العروض التقديمية والرسوم البيانية والمحتوى التفاعلي، حيث يوفر أدوات لإنشاء مواد ديناميكية مقنعة بصريًا وديناميكية. إن تعدد استخداماتها يجعلها مثالية للمسوقين والمعلمين والمتخصصين في مجال الأعمال الذين يسعون إلى الحفاظ على تفاعل الجمهور عبر تنسيقات مختلفة.

ويضمن تعدد استخداماته قدرته على تلبية احتياجات مختلف الصناعات وأنواع المستخدمين، مما يجعله أداة مفضلة لإنشاء محتوى فعال وجذاب للانتباه عبر تنسيقات متعددة.

أفضل ميزات فيزمي

قم بإنشاء عروض تقديمية ديناميكية وجذابة بصريًا باستخدام أدوات تصور البيانات المتقدمة

إضافة عناصر قابلة للنقر ورسوم متحركة لتحويل الشرائح الثابتة إلى محتوى تفاعلي لمشاركة الجمهور

الوصول إلى مكتبة واسعة من الوسائط المخزنة لإثراء عروضك التقديمية وإضافة عناصر مرئية احترافية تكمل رسالتك

قم بتحسين التصميمات لتناسب أجهزة متعددة باستخدام تخطيطات المحتوى سريعة الاستجابة التي تضبط تصميمك تلقائيًا لمختلف أحجام الشاشات

يمكنك استضافة العروض التقديمية على الويب أو تضمينها مباشرةً في مواقع الويب للتكامل السلس، كل ذلك دون الحاجة إلى برامج أو تنزيلات إضافية

قيود فيزمي

قد تتسبب العروض التقديمية الكبيرة في تباطؤ الأداء، مما قد يؤثر على توحيد العملية والكفاءة الإجمالية أثناء عملية الإنشاء

تحتوي الباقة المجانية على قيود على ميزات مثل الوصول إلى القوالب وخيارات التنزيل وإدراج العلامات المائية، مما قد يؤثر على المظهر الاحترافي العام للعرض التقديمي

يفتقر إلى أدوات تحرير الفيديو الأصلية، مما يتطلب من المستخدمين تحرير مقاطع الفيديو في برامج خارجية قبل إضافتها إلى العروض التقديمية

أسعار فيزما

مجانًا

المبتدئ: 29 دولارًا في الشهر

29 دولارًا في الشهر المحترف: 59 دولارًا شهريًا

59 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (420+ تقييم)

4.6/5 (420+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 710 تقييمات)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Visme؟

_ يعتبر Visme رائعًا لفريقنا المكون من 8 متخصصين في التسويق لإنشاء ومشاركة الرسومات والعروض التقديمية والضمانات التسويقية الأخرى. يمكنني أن أرى أنه سيكون فعالاً أيضاً لقسم تسويق أكبر حجماً. إنها باهظة الثمن بعض الشيء عندما ينمو فريقك، وفي بعض الأحيان واجه أعضاء فريقنا الجدد صعوبة في تعلم الأداة

مراجعة TrustRadius

12. جاما (الأفضل لسرد القصص المرنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر جاما تقدم جاما طريقة جديدة لإنشاء العروض التقديمية من خلال تنسيق متكيف قائم على البطاقات يمزج بين سرد القصص والتأثير البصري. تلبي هذه الأداة المبتكرة احتياجات المحترفين الذين يبحثون عن نهج جديد لتصميم الشرائح وهيكلها.

ويتيح تصميمها انتقالات سلسة بين المحتوى، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تدفق سردي يبدو طبيعياً وجذاباً. تضمن مرونة نظام البطاقات أن يتمكن المستخدمون من التركيز بسهولة على مفهوم واحد في كل مرة، دون تشويش الشاشة بالكثير من المعلومات.

أفضل ميزات جاما

نظّم أفكارك ومحتواك باستخدام نظام مرن قائم على البطاقات يتكيف تلقائياً مع أسلوب العرض التقديمي

دمج الوسائط المتعددة بسلاسة، وتعزيز سرد القصص باستخدام مقاطع الفيديو والصور والمزيد للحصول على تجربة أكثر جاذبية للجمهور

استخدم اقتراحات التخطيط المدعومة بالذكاء الاصطناعي لصياغة العروض التقديمية التي تبرز رسالتك بطرق جذابة بصرياً

تنظيم المحتوى المعقد أو الكثيف باستخدام أقسام قابلة للطي للحفاظ على وضوح العرض التقديمي وسهولة متابعته

شارك عروضك التقديمية من خلال الروابط المباشرة التي يتم تحديثها تلقائياً، مما يسمح لفريقك أو جمهورك بالوصول دائماً إلى أحدث إصدار دون الحاجة إلى إعادة إرسال الملفات

قيود جاما

وظائف محدودة دون اتصال بالإنترنت قد تشكل تحديات للمستخدمين في المناطق النائية

منصة جديدة نسبيًا مع عدد أقل من القوالب مقارنةً بالمنافسين المعروفين

لا تدعم جاما تحريك عناصر الشرائح الفردية، مما قد يحد من العرض الديناميكي للمحتوى

أسعار جاما

مجاني

المحترف: 8 دولارات شهريًا

8 دولارات شهريًا الفريق: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات جاما

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن جاما؟

_Gamma رائع جدًا لإنشاء العروض التقديمية إذا كنت تريد شيئًا مختلفًا عن الخيارات المعتادة. يعد النظام القائم على البطاقات تغييرًا رائعًا، مما يجعل من السهل إنشاء شرائحك وتكييفها أثناء التنقل. تساعدك اقتراحات الذكاء الاصطناعي في التخطيط، لذا لن تضطر إلى الضغط على التصميم، وهي رائعة للعمل مع زملائك في الفريق في الوقت الفعلي. ومع ذلك، فإن خيارات القوالب محدودة نوعًا ما، ولا يمكنك تحريك عناصر الشرائح الفردية، وهو أمر مؤسف

مستخدم رديت

اقرأ أيضًا:📖 اقرأ أيضًا: أفضل قوالب العروض التقديمية المجانية في الشرائح و PPT و ClickUp

13. Zoho Show (الأفضل للتعاون الجماعي السلس)

عبر عرض زوهو يجمع Zoho Show بين ميزات التصميم سهلة الاستخدام وأدوات التعاون القوية، مما يجعله منافسًا قويًا لمشاريع العروض التقديمية التي تركز على الفريق. ويوفر تكامله مع نظام Zoho البيئي مزايا إضافية لمن يستخدمون بالفعل مجموعة تطبيقاته.

علاوةً على ذلك، يقدم Zoho Show مجموعة واسعة من القوالب وخيارات التخصيص، والتي يمكن أن تساعد الفرق في إنشاء عروض تقديمية عملية وجذابة بصرياً. كما يتيح أيضًا سهولة التخزين والمشاركة السحابية.

أفضل ميزات برنامج Zoho Show

العمل عبر الأجهزة باستخدام الوظائف المستندة إلى السحابة ودعم تطبيقات الأجهزة المحمولة، مما يتيح لك الوصول إلى عروضك التقديمية وتحديثها من أي مكان

تحرير المحتوى ومراجعته بشكل تعاوني باستخدام عناصر التحكم في الوصول المستندة إلى الأدوار، مما يضمن إمكانية مساهمة أعضاء الفريق مع الحفاظ على التحكم في من يمكنه عرض/تعديل المحتوى

تضمين وسائط غنية مثل مقاطع الفيديو وصور GIF والروابط مباشرةً في الشرائح، مما يحول عروضك التقديمية إلى تجارب تفاعلية تجذب جمهورك وتجذب انتباهه

الاندماج بسلاسة مع تطبيقات Zoho الأخرى، مما يؤدي إلى إنشاء مجموعة إنتاجية تعمل على تبسيط سير العمل والحفاظ على تنظيم كل شيء

قيود عرض زوهو

مكتبة قوالب أصغر مقارنةً بالمنافسين الرئيسيين الآخرين

قد لا تناسب ميزات التصميم المتقدمة المحدودة المستخدمين الذين يبحثون عن التخصيص المعقد

وظيفة عدم الاتصال بالإنترنت مقيدة دون إعداد مسبق للمزامنة

قد تؤثر خيارات التصدير أحيانًا على دقة التنسيق

أسعار عرض زوهو

مجاني لما يصل إلى 25 مستخدمًا

القسط: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

4 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات عرض زوهو

G2: 4.3/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Zoho Show؟

برنامج Zoho Show سهل الاستخدام للغاية ويدعم جميع أنواع الأجهزة تقريبًا. يمكن مشاركة العروض التقديمية المكتبية المهمة بسهولة على السحابة من أي مكان. كما أنه يدعم العرض التقديمي عن بُعد وملفات Powerpoint. من السهل إنشاء العروض التقديمية ومشاركتها وتعديلها كما أنه يعمل بسرعة كبيرة أيضًا. تعجبني الطريقة التي يمكنني بها مشاركة عروض PPT التقديمية المكتبية المهمة أثناء تواجدي على الهاتف المحمول باستخدام Zoho Show.

مراجعة G2

🤝 تذكير ودي: قبل التقديم، اختبر معداتك للتأكد من أن كل شيء يعمل بسلاسة - خاصة عناصر الوسائط المتعددة مثل مقاطع الفيديو أو الملفات الصوتية.

انقر على أفضل عرض تقديمي لك حتى الآن

لا يجب أن يكون إنشاء عروض تقديمية مؤثرة عملية مملة. فسواء كنت معلماً يقوم بصياغة خطط الدروس، أو محترفاً يقدم عرضاً تقديمياً، أو فريقاً يتعاون في عرض تقديمي، فإن الأدوات المناسبة يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً.

مع وجود العديد من بدائل Google Slides، من المؤكد أنك ستجد حلاً يناسب احتياجاتك تمامًا. ومن بين هذه البدائل، فإن ClickUp هو المنصة المتكاملة للعروض التقديمية والتعاون السلس وإدارة سير العمل. إذ تُعيد قوالبها القابلة للتخصيص، وميزات الذكاء الاصطناعي، ولوحاتها البيضاء التفاعلية تعريف ما يمكن أن تفعله أدوات العروض التقديمية.

لا يساعدك ClickUp في إنشاء العروض التقديمية فحسب - بل يُغيِّر طريقة تخطيطك وتصميمك وتعاونك.

لماذا تقبل بأقل من ذلك؟ اشترك في ClickUp اليوم! ✅