مخططات بيرت مقابل مخططات جانت: الإيجابيات والسلبيات وكيفية إعداد مخططات بيرت الخاصة بك

هل ما زلت تتناقش حول طريقة عرض إدارة المشروع الأفضل؟

حسنًا، تنفس الصعداء لأنك لست وحدك.

معًا مخططات بيرت و مخططات جانت هي طرق عرض مهمة لإدارة المشروع لتخطيط المهام وتنظيمها وتنفيذها عبر فريقك. هذا صحيح بشكل خاص عند بناء وإدارة المشاريع المعقدة ذات المساهمين والتبعيات المتعددة.

تساعد كلتا الطريقتين على إبقاء الجميع على نفس الصفحة والفرق متحدة نحو نفس الهدف. يبدو تآزرًا رائعًا للفريق، أليس كذلك؟

ومع ذلك، هاتان الأداتان بعيدتان كل البعد عن التبادلية.

فلكلٍ منهما مزايا وعيوب وحالات استخدام فريدة من نوعها، والتي تعتبر حاسمة في مديري المشاريع أن يضعوها في اعتبارهم في أي مرحلة من مراحل حياتهم المهنية وبغض النظر عن مجال عملهم.

سوف يتعمق هذا الدليل في الفروق الدقيقة في PERT و مخططات جانت بما في ذلك الإيجابيات والسلبيات، لمساعدتك على فهم أي الحالات تستدعي أي أداة_. وكمكافأة إضافية، سنوضح لك أيضًا كيفية إنشائها في أداة إدارة المشروع مثل ClickUp 🙂

🔍 ما هي مخططات بيرت؟

مخططات بيرت، وهي اختصار لتقنية مراجعة تقييم البرنامج، هي مخططات شبكية ترتب الجدول الزمني للمشروع باستخدام تمثيل بياني لتقسيمها إلى مهام فردية بناءً على وقت الإنجاز المقدر.

إذا كنت بالفعل متعطشًا مستخدم الخريطة الذهنية ، ستكون مخططات بيرت PERT منطقية للغاية.

حقيقة طريفة: طورت البحرية الأمريكية هذه المخططات لأول مرة في الخمسينيات من القرن الماضي لتنسيق المقاولين من الباطن المسؤولين عن تسليح الغواصات النووية. وبالطبع، قطعت مخططات بيرت شوطًا طويلاً منذ ذلك الحين، وتستخدم الآن بشكل أساسي لتحقيق أهداف أقل تعقيدًا بكثير. 😅

المكونات الأربعة الحاسمة لمخطط بيرت PERT

ظلت تعقيدات مخطط بيرت كما هي. هناك أربعة أجزاء مهمة تشكل هذا المخطط، والتي تشمل:

كل من معلم المشروع يتم تمثيلها كعقدة في مخطط الشبكة يتم تمثيل المهام التي تربط كل متطلب رئيسي على شكل أسهم تعمل الأسهم أيضًا كتبعيات التي توضح المراحل الرئيسية التي يجب إكمالها قبل تحقيق المراحل الأخرى يحتوي كل سهم على ما يصل إلى ثلاثة طوابع زمنية لإكمال المهمة: الوقت المتفائل، والوقت المتشائم، والوقت الأكثر احتمالاً

يبدو الأمر معقدًا بعض الشيء، ولكن من خلال جمع كل الطوابع الزمنية معًا، ستحصل على وقت إنجاز تقديري إلى جانب نظرة عامة على سير المشروع.

ضع في اعتبارك أن كل هذا يعتمد على مدى تعقيد مشروعك. هناك احتمالات أنك ستحتاج إلى مسارات متعددة للإنجاز. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم ببناء منصة برمجية، فيجب أن تتم البرمجة في نفس الوقت مع الاختبار وتصميم الواجهة الأمامية وغير ذلك.

وهنا يأتي دور مخططات بيرت PERT مع طريقة المسار الحرج لإدارة المشروع .

اعرض عبء العمل الخاص بك حسب المهام المتبقية في مسارك الحرج باستخدام مفتاح تبديل واحد في ClickUp!

تساعدك طريقة المسار الحرج على رؤية المهام الضرورية فقط وأقل قدر من الوقت اللازم لإكمال المشروع. إنها تساعدك بشكل أساسي على تصور الجدول الزمني الأساسي لمشروعك من خلال التخلص من أي فوضى إضافية من العرض الفوري.

خاصةً إذا كنت تعاني من ضيق الوقت، يمكن أن يساعدك ذلك في تحديد أولويات المهام الرئيسية التي تحتاج إلى إنهائها في أسرع وقت ممكن وتجاوز أي مهام إضافية غير مطلوبة للمضي قدمًا أو يمكن تأجيلها إلى تاريخ لاحق دون التأثير على مشروعك.

باستخدام مخطط بيرت الخاص بك كأداة تخطيط، يمكنك تحديد أفضل مسار ومقدار الوقت الذي سيستغرقه باستخدام الجداول الزمنية التي حددتها.

كيف يبدو مخطط بيرت بيرت؟

في هذه المرحلة، ربما تتساءل في هذه المرحلة كيف يمكن أن يبدو مخطط بيرت في سير عمل إدارة المشروع . حسناً، في أبسط أشكاله، يبدو مخطط بيرت المستخدم لتحديد المسار الحرج للمشروع بهذا الشكل:

via

Lucidchart_

فكر في "الرسم البياني" عندما تفكر في مخطط PERT، ودع ذلك يساعدك على الارتقاء بإبداعك!

قم بتطوير تدفق مهام مشروعك الأكثر أهمية من خلال ربطها ببعضها البعض باستخدام ميزات شبيهة بمخطط بيرت الشائعة الموجودة في جميع أنواع برامج إدارة المشاريع. قد يتضمن ذلك قوالب المخططات أو أدوات الخرائط الذهنية أو حتى ألواح بيضاء رقمية لمساعدتك في رسم سير عملك بأفضل طريقة ممكنة.

ارسم روابط بين الأشكال، والمهام، والملاحظات، والمستندات لإنشاء مخطط PERT المثالي الخاص بك باستخدام ميزات مثل ClickUp Whiteboards أو الخرائط الذهنية

إيجابيات وسلبيات مخططات بيرت في إدارة المشاريع

لا توجد طريقة واحدة تناسب الجميع لإدارة المشروع. قد يبدو مخطط بيرت هو الحل المثالي لفريقك، وعلى الرغم من أنه لا يوجد مخطط بيرت مثالي، إلا أنه من المهم معرفة نقاط القوة و نقاط الضعف في أي منهجية قبل الغوص في الأمر.

أولاً، الأشياء الجيدة. 🥰

ما هي فوائد استخدام مخططات بيرت؟ يمكنك ذلك

التنبؤ بالوقت المطلوب لكل مهمة وتتبعها ومراجعتها

إضافة وقت الركود لإعادة توزيع الموارد للمهام الأكثر أهمية أثناء عملك

إجراء تحليلات ماذا لو لمعرفة كيف سيتغير المشروع إذا قمت بإضافة مهمة أو تغيير مدة مهمة أخرى

تحديد الإجراءات المتكررة من أجل توسيع نطاق إدارة مشروعك بمرور الوقت

اضبط المشروع بمرور الوقت - خاصةً إذا واجهت تحولاً في مسارك الحرج

يبدو جيداً جداً، أليس كذلك؟ مخططات بيرت شائعة لسبب ما.

ومع ذلك، من المهم فهم أوجه القصور أيضًا:

الجداول الزمنية لكل مهمة ذاتية. إذا كنت لا تبني كل مدة زمنية على الخبرات المكتسبة من المشاريع السابقة أو التوقعات الواقعية، فقد تهيئ الفريق للفشل عن طريق الخطأ

يمكن أن يؤدي التركيز بشكل ضيق للغاية على المسار الحرج إلى التقليل من أهمية المهام الثانوية المهمة التي يمكن أن تساعد أيضًا في نجاح المشروع

في الحقيقة، تميل مخططات بيرت إلى أن تكون صعبة الإعداد وتحتاج إلى تحديثات متكررة. يمكن أن تستغرق العملية بمفردها وقتًا طويلاً، وبما أن المسار الحرج يمكن أن يتغير في كثير من الأحيان، فإن مخططات بيرت تصبح قديمة بسرعة كبيرة

على الرغم من أهمية الجدول الزمني الخاص بك، إلا أن التكاليف والموارد المطلوبة لإنهاء كل مهمة مهمة مهمة أيضًا. احرص على عدم إرهاق فريقك أو تجاوز الميزانية من خلال وضع مخطط بيرت الخاص بك فوق كل شيء آخر

هذه الإيجابيات والسلبيات تجعل مخططات بيرت ممتازة لبعض جوانب إدارة المشروع وليس كلها. وهنا تدخل أدوات أخرى مثل مخططات جانت في المعادلة.

_ابدأ بـ

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## 🔍 ما هو مخطط جانت؟

مخطط جانت عبارة عن مخطط جانت عبارة عن مخطط زمني للمشروع ولكنه منظم على شكل مخطط شريطي أفقي ببعدين: المحور ص والمحور س.

يسرد المحور Y المهام الفردية المرتبطة بالمشروع، إلى جانب أي متغيرات أساسية لكل مهمة، مثل مالك المهمة.

المهام الفردية المرتبطة بالمشروع، إلى جانب أي متغيرات أساسية لكل مهمة، مثل مالك المهمة. يعرض المحور X جدولاً زمنيًا أو تقويمًا زمنيًا، وأحيانًا يتم تقسيمه إلى أيام أو أسابيع أو أشهر لتغطية كامل المدة المتوقعة للمشروع.

يمثل كل شريط في المخطط مهمة واحدة. وهو يوضح متى تبدأ تلك المهمة ويمتد على طول الخط الزمني لإظهار متى يجب الانتهاء منها. هذه طريقة ممتازة لمديري المشروع وزملاء الفريق الآخرين لتتبع المهام الحالية والقادمة والمتأخرة بسهولة.

بالإضافة إلى هذين البعدين الأساسيين تبعيات مخطط جانت البياني تظهر المهام التي لا يمكن البدء بها أو إكمالها حتى يتم إنجاز مهام أخرى أولاً. تحدث علاقات المهام والتبعيات في كل مشروع، لذا من المهم مراقبتها. ستكون هناك دائمًا حالات تنتظر فيها مهمة ما اكتمال مهمة أخرى أو تعيق مهمة أخرى أو مرتبطة بمهام أخرى تحدث في نفس الوقت.

إن البساطة الكامنة وراء مخططات جانت هي ما ساعدها على أن تصبح واحدة من أكثر المخططات شيوعًا منهجيات إدارة المشاريع متاحة. يمكنك العثور على حالات استخدام مخطط جانت البياني بدءًا من البناء إلى تخطيط الأحداث والتسويق والتعليم وغيرها. قم بتلخيص كل ذلك، وقد يبدو مخطط جانت الخاص بك بهذا الشكل:

سحب المهام على الفور من قائمتك إلى مخطط جانت بسيط باستخدام طريقة عرض جانت في ClickUp

## إيجابيات وسلبيات استخدام مخطط جانت لمشروعك

تحظى مخططات جانت بشعبية كبيرة لسبب ما. حيث يعتمد عليها مديرو المشاريع في مختلف المجالات لمزاياها الرئيسية:

مخططات جانت سهلة القراءة وتوفر الكثير من الشفافية وهو أمر رائع لأعضاء الفريق, الفرق متعددة الوظائف وأصحاب المصلحة على حد سواء

إنها مرنة! يمكنك بسهولة إجراء تحديثات على تواريخ استحقاق المهام الفردية

تجعل مخططات جانت المعلومات المهمة مثل المواعيد النهائية والتبعيات وأحيانًا معالم المشروع سهلة التصور في لمحة سريعة

يمكنك تقسيمها إلى أقسام متعددة لإدارة المشاريع متعددة الأوجه في أجزاء قابلة للهضم

في الوقت نفسه، لن يؤدي اختيار مخطط جانت إلى نجاح المشروع بطريقة سحرية. كما هو الحال مع أي أداة أخرى، سيتعين عليك التعامل مع بعض العيوب المحتملة لطريقة التخطيط هذه:

قد تكون مخططات جانت مبسطة للغاية بالنسبة لك. خاصة بالنسبة للمشاريع أو المهام المعقدة، قد يبحث مديرو المشاريع عن تفاصيل أكثر من مجرد تواريخ الاستحقاق والتبعيات والجداول الزمنية

لا تحتوي بعض مخططات جانت على مكونات هرمية مما قد يجعل تحديد أولويات المهام أكثر صعوبة

يمكن أن تصبح مخططات جانت ضخمة ويكاد يكون من المستحيل عرضها كنظرة عامة واحدة خاصة في المشاريع الكبيرة ذات المهام العديدة

كما هو الحال مع مخططات بيرت، يتم تقدير أوقات إنجاز المهام على مخططات جانت. تعتمد دقتها بالكامل على الشخص الذي يقوم ببناء مخطط جانت ويمكن أن تكون مضللة إذا كانت غير دقيقة

تتمتع مخططات جانت بقدرة محدودة على عرض أوقات التأخير للمهام الفردية أو المسار الحرج لإكمال المشروع

🥊 المواجهة النهائية: متى تستخدم مخططات بيرت مقابل مخططات جانت

إذاً، كيف تختار؟

استنادًا إلى إيجابيات وسلبيات كلا نمطي إدارة المشاريع، يمكن أن يساعدك هذا المخطط على اتخاذ القرار الأفضل حسب حالة فريقك:

متى تستخدم مخطط بيرت متى تستخدم مخطط جانت؟ تحتاج إلى مخطط للتخطيط الداخلي للمشروع تحتاج إلى مخطط لتوصيل تقدم المشروع إلى أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين يركز تخطيطك على المعالم الرئيسية عالية المستوى للمشروع، مع التركيز بشكل ثانوي على المهام التي تحتاجها للوصول إلى هناك يركز تخطيطك على كل مهمة ومهمة فرعية للمشروع الأكبر. أنت تحدد المسار الحرج لمشروعك تحتاج إلى إكمال أكبر عدد ممكن من المهام وفي الوقت المحدد لنجاح مشروعك لديك فكرة عن المدة التي ستستغرقها كل مهمة ولكنك تحتاج إلى تقدير الوقت الإجمالي لإنجاز المشروع أنت تعرف المدة التي يحتاجها المشروع، ولكنك تحتاج إلى تقدير الوقت المتاح لك لكل مهمة تحتاج إلى توضيح كيف تعتمد كل مهمة على المهام الأخرى لإنجاز المشروع بنجاح تحتاج إلى أن توضح لكل صاحب مهمة الجدول الزمني لمهمته المحددة

بالطبع، يختلف كل موقف عن الآخر. حتى مع المقارنة جنبًا إلى جنب، هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها - بالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من المواقف التي يكون فيها وجود مخطط بيرت ومخطط جانت كلاهما منطقيًا.

نظرًا لاختلاف المخططين اختلافًا جوهريًا، يمكن للمعلومات المجمعة من مخططات بيرت وجانت معًا أن تقوم بالكثير من الشفافية وإدارة عملية التخطيط الخاصة بك.

كيف تنشئ مخطط جانت ومخطط بيرت الخاص بك

الخطوة الأخيرة في العملية بسيطة: تحويل ماذا و لماذا إلى كيف.

بينما كان يتم إعداد مخططات جانت تقليديًا في جداول البيانات، يوجد الآن الكثير من المخططات البيانية الأخرى خيارات برامج مخططات جانت الديناميكية لجعل العملية أكثر سلاسة ومرئية وسهلة الاستخدام وقابلة للتنفيذ.

بغض النظر عن أداة مجانية لإدارة المشاريع ، يمكن تطبيق نفس المبادئ التي ستراها هنا في جميع المجالات! استخدم هذا كدليل إرشادي لإنشاء المخططات الخاصة بك، استناداً إلى الأدوات التي لديك بالفعل.

فقط اعلم أن ClickUp يمكنه توفير جميع الميزات البديهية التي تحتاجها لإنشاء مخططات جانت ومخططات بيرت مجانًا، إلى الأبد . 😉

عرض جانت، والخرائط الذهنية، ولوحات الكتابة بالنقر فوق اللوحات البيضاء

ولكن أولاً، ما هو انقر فوق ?

قم بتنزيل ClickUp مجانًا والوصول إلى عملك على أي جهاز وفي أي وقت

ClickUp هو تطبيق إنتاجية شامل مصمم لإدارة كل شيء - بدءًا من مهامك اليومية إلى المشاريع المعقدة، وحتى سير العمل في شركتك بالكامل. صُمم ClickUp للفرق من أي حجم وفي مختلف المجالات، وهو مزود بالعديد من الميزات القابلة للتخصيص وأكثر من 15 طريقة لعرض عملك بما في ذلك عرض جانت الخاص بـ ClickUp , الخرائط الذهنية الشبيهة بمخطط بيرت وأداة السبورة التعاونية.

الآن بعد أن انتهينا من ذلك، دعنا ننتقل إلى الأشياء الجيدة - بدءًا من مخططات جانت!

نظرًا لأن ClickUp يدور حول تحسين العمليات وتوفير الوقت، فإن الكثير من العمل الذي عادةً ما يتعين عليك القيام به يدويًا للحفاظ على تحديث مخططات جانت وPERT يتم تحديثه تلقائيًا في هذه المنصة. سنعرض لك 🙂

سيتشكل مخططك الزمني أثناء تحديد المهام في مشروعك. ولإنشاء مخطط جانت في ClickUp، هذه هي خطوتك الأولى والأكثر أهمية. المكان الطبيعي للبدء مع أي برنامج لإدارة المشاريع - بما في ذلك ClickUp - هو عرض القائمة.

وهي عبارة عن كومة عمودية بسيطة لكل ما لديك في المستقبل. تشبه قائمة البقالة. لكن الرائع في ClickUp هو أنه يمكنك ببساطة التبديل من عرض القائمة إلى عرض جانت لتحديد أولويات المعلومات التي تبحث عنها.

أنشئ مخطط جانت الخاص بك وخصص كيفية تصور عملك من خلال النقر بين طرق العرض المختلفة في ClickUp

أثناء قيامك بملء التفاصيل مثل المهام الفرعية وتواريخ البدء وتواريخ الاستحقاق وتحديث المهام بالحالات المخصصة، سيبدأ مخطط جانت الخاص بك تلقائيًا في عرض المزيد من المعلومات مع كل لمحة. ابدأ بإضافة التبعيات إلى مهامك الفردية لبدء بناء تدفق المشروع.

إظهار كيف تعتمد إحدى المهام على مهمة أخرى من خلال رسم علاقة بينهما على مخطط جانت الخاص بك في ClickUp

ستنتهي معظم مخططات جانت التقليدية في هذه المرحلة، لكننا بدأنا للتو.

هل تتذكر عدم القدرة على العثور على وقت التراخي أو المسار الحرج عند استخدام مخطط جانت التقليدي؟ لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو. ما عليك سوى استخدام خاصية ClickUp خيارات حساب المسار الحرج وزمن التأخير في عرض مخطط جانت الخاص بك لحساب كليهما تلقائيًا.

إحدى مزايا استخدام برامج إدارة المشاريع مثل ClickUp هي القدرة على حساب المسار الحرج ووقت التأخير من خلال تبديل بسيط

وها قد حصلت على مخطط جانت الخاص بك! بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأنه يعيش داخل ClickUp، فإنه متصل بالفعل بسير عملك وسيتم تحديث أي تعديلات على التقدم أو وقت المهام تلقائيًا وبشكل واضح من النظرة الأولى.

ابدأ باستخدام العديد من قوالب مخطط جانت البياني لتخطي الإعداد:

تعد مخططات بيرت أكثر تعقيدًا بعض الشيء، ولكن مع مخطط جانت الخاص بك الذي تم إنشاؤه بالفعل في ClickUp، يمكنك البدء في الرسم البياني بسهولة pERT الخاص بك بميزتين رئيسيتين. انقر فوق الخرائط الذهنية تتيح لك إنشاء مخطط شبكي يحدد تدفق مشروعك، مما يحقق العديد من المزايا نفسها التي تحققها معظم مخططات بيرت.

إظهار كيفية انتقال سير عملك من مرحلة إلى أخرى باستخدام ميزات تخطيطية مرئية للغاية مثل ClickUp Mind Maps اللوحات البيضاء في ClickUp للبدء في استخدام كلتا الأداتين- وعرض جانت -لأي مستوى خبرة.

أضف هيكلًا بسيطًا إلى لوحتك اللامتناهية باستخدام أحد قوالب ClickUp التسعة المصممة خصيصًا للوحات البيضاء

بفضل واجهة المستخدم البديهية الخاصة به، يمكنك إنشاء مخططات بيرت باستخدام ClickUp Mind Maps و Whiteboards من السهل التقاطها، ولكنها تتطلب إبداعًا أكثر قليلاً من مجرد تبديل بسيط لإنشاء مخطط جانت في المنصة. ولكن الحقيقة هي أن هذا هو المكان الذي تظهر فيه القوة الحقيقية لمخططات بيرت.

تسمح لك ميزات الخريطة الذهنية واللوحة البيضاء بالاستفادة من مزايا مخططات بيرت مع ربطها بسير عملك تلقائيًا. ببساطة: تكمن الفكرة وراء هذه الميزات في جعلك تتصرف بناءً على أفكارك بشكل أسرع وأسهل - ومن منا لا يحب العملية المبسطة؟ 😍

هل أنت مستعد لمعرفة المزيد؟ ليس هناك وقت أفضل من الآن لبدء استخدام ClickUp.

ابدأ في جعل عملية تخطيط مشروعك أسهل، ومرئية، وشفافة تمامًا باستخدام مخططات جانت الآلية ومخططات بيرت في ClickUp.

إذا أعجبتك هذه المقارنة، فانتقل إلى تحليل كانبان مقابل تحليل جانت !