دليل إدارة مشروع أورا (الميزات والإيجابيات والقيود)

لنبدأ بتوضيح أن Ora ليست علامة أزياء شهيرة أطلقتها نجمة البوب ريتا أورا. 🎤

ولكن، ما يمكن أن تفعله أورا هو مساعدة ريتا أورا في إدارة أعمالها التجارية بالتجزئة. 🛍

_ماذا نعني؟

Ora هو تطبيق لإدارة المشاريع يمنح الأفراد والفرق تقريباً كل ما يحتاجونه لإدارة أعمالهم.

ولكن ما مدى فعاليته هل هي_ إدارة مشروع_Ora؟

لا تقلق، فلدينا الإجابة على ذلك!

في مراجعة Ora هذه، سنلقي نظرة على كيفية مساعدة Ora لك في إدارة المشاريع، ومزاياها وحدودها. سنقوم أيضًا بتسليط الضوء على أفضل البرامج البديلة يمكنك استخدامه

لننطلق!

ما هي أورا؟

أورا هي شركة إنتاجية و تطبيق إدارة المهام يساعد الأفراد والفرق على إدارة المهام والمشاريع اليومية.

سواء كنت موظفًا داخليًا أو فريق عمل عن بُعد ، يمكنك الاستفادة من ميزات إدارة المهام في Ora مثل:

مؤتمرات الفيديو المدمجة للاجتماعات عن بُعد

حقول مخصصة تتيح لك تخصيص المشاريع المختلفة

تعليقات لإبقاء كل عضو في الفريق على اطلاع

تفويض المهام للتأكد من عدم إهمال أي مهمة

علاقات المهام لمساعدتك في تحديد المهام المعطلة

فيمَ يُستخدم Ora بشكل أساسي؟

يمكن استخدام التطبيق من قبل العاملين المستقلين وفرق التسويق والشركات الناشئة وغيرها.

ومع ذلك، فإن معظم الفرق تستخدم Ora من أجل:

إدارة المهام الأساسية

التعاون المرئي للفريق

تعزيز إنتاجية الموظفين والإنتاجية الشخصيةإدارة المشاريع الرشيقة .

يجعل ClickUp أيضًا من السهل جدًا استيراد البيانات من برنامج مجاني لإدارة المشاريع بما في ذلك Trello, وريك , جيرا والمزيد.

استيراد عملك بسهولة من المنصات السابقة أدوات إدارة المشاريع مباشرة في ClickUp!

إليك المزيد من الطرق التي يمكن أن تساعدك بها ClickUp في إدارة مشاريعك:

متتبع الوقت الأصلي : تتبع الوقت المستغرق في أي مهمة أو مشروع. سينعكس الوقت المسجل في تطبيقات سطح المكتب والويب والأجهزة المحمولة

تعيينات متعددة : تعيين المهام إلى مخصص واحد أو عدة زملاء في الفريق حتى يتمكن الجميع من البدء على الفور

تعيين المهام إلى مخصص واحد أو عدة زملاء في الفريق حتى يتمكن الجميع من البدء على الفور لوحات المعلومات : لوحات المعلومات هي مركز قيادة فريقك. هنا، ستحصل على نظرة عامة عالية المستوى لكل ما يحدث في مساحة العمل الخاصة بك

لوحات المعلومات هي مركز قيادة فريقك. هنا، ستحصل على نظرة عامة عالية المستوى لكل ما يحدث في مساحة العمل الخاصة بك أدوات رشيقة : إضافة الأدوات مثل مخططات الاحتراق، والاحتراق، والتدفق التراكمي، ومخططات السرعة إلى لوحة التحكم

عرض الدردشة : إجراء محادثة جماعية غير رسمية أو إنشاء خطط نهاية الأسبوع إلى جانب العمل

إجراء محادثة جماعية غير رسمية أو إنشاء خطط نهاية الأسبوع إلى جانب العمل المهام المتكررة إنشاء جداول متكررة لأي مهمة

تطبيق النقر على البريد الإلكتروني : إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من مهام ClickUp واتخاذ إجراء فوري

إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من مهام ClickUp واتخاذ إجراء فوري تطبيق النقر فوق المهام : حدد بسرعة المهام التي تمثل معالم رئيسية وحافظ على تحفيز الفرق من خلال التعرف على الإنجازات

حدد بسرعة المهام التي تمثل معالم رئيسية وحافظ على تحفيز الفرق من خلال التعرف على الإنجازات القوالب : استخدام القوالب المقروءة القوالب لـتتبع المشكلة,عمليات التدقيق المؤسسيوالمزيد

استخدام القوالب المقروءة القوالب لـتتبع المشكلة,عمليات التدقيق المؤسسيوالمزيد مفاتيح التشغيل السريع والاختصارات : استخدام بديهية الاختصارات لإضافة التعليمات البرمجية ونصوص الترميز وروابط الربط والمزيد بسرعة

حان الوقت للانتقال من مجرد أداة _أورا-رايت

إذن، هل أورا أداة فعالة لإدارة المشاريع؟

على الرغم من أن Ora يقدم بعض الميزات الأساسية الرائعة لإدارة المهام، إلا أن التطبيق يتخلف عن تطبيقات إدارة المشاريع البديهية الأخرى ذات الميزات المتقدمة مثل إدارة قاعدة المعرفة، والمكلفين المتعددين، وتتبع الأهداف، وغيرها.

ولماذا تريد أن ترضى بتطبيق لا يفي بالغرض باستمرار بينما يمكنك أن ترضى بالصفقة الحقيقية مع **ClickUp؟

من ميزات مثل أكثر من 50 عملية تلقائية قوية تطبيقات الجوال و إعلامات مخصصة إلى خطة مجانية قوية التي تتيح لك الحصول على عدد غير محدود من المستخدمين، ClickUp هو برنامج إدارة المهام المثالي. ابدأ باستخدام ClickUp مجاناً اليوم لتجربة أداة إدارة المشاريع التي ستبقى دائمًا في المقدمة.