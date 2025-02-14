13 أفضل 13 برنامج جدولة بالسحب والإفلات في عام 2025

هل سئمت من العمل اليدوي إدارة مشاريع متعددة لكل منها مجموعة من المهام والمواعيد النهائية والموارد الخاصة بها؟ إنها تستغرق وقتًا طويلاً وعرضة للخطأ البشري وعدم الكفاءة.

هنا يأتي دور برنامج جدولة السحب والإفلات. فهو يسمح لك بتصور الجدول الزمني لمشروعك بالكامل، وإعادة تخصيص الموارد بسهولة، وتغيير المواعيد النهائية ببضع نقرات فقط.

في هذه المقالة، سوف نستكشف أفضل 13 خياراً من برامج الجدولة بالسحب والإفلات. سواء أكنت تدير جدولك الزمني الخاص بك أو تنسق فريق عمل، يمكن أن تساعدك هذه الأدوات في الحفاظ على التنظيم وتوفير الوقت والحفاظ على سير الأمور بسلاسة.

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فيما يلي أفضل 13 برنامج جدولة بالسحب والإفلات:

كليك أب: الأفضل للجدولة وإدارة المهام التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي Connecteam: الأفضل للجدولة التلقائية Sling: الأفضل لإنشاء قوالب الجداول الزمنية التعويم: الأفضل لتخطيط الموارد الكتاب السريع للوقت: الأفضل لإنشاء جداول متكررة Homebase: الأفضل لجدولة المناوبات المحسنة مرشد الموارد: الأفضل لتخطيط سعة الموارد Paycor: الأفضل لإنشاء جداول زمنية ملائمة للموظفين 7 ورديات: الأفضل لجدولة الورديات في المطاعم Forecast: الأفضل للجدولة المرمزة بالألوان أسانا: الأفضل لجدولة المهام Monday.com: الأفضل لتنظيم قائمة المهام Teamwork: الأفضل للتنبؤ بالموارد

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج جدولة السحب والإفلات؟

عند اختيار برنامج جدولة بالسحب والإفلات، فإن اختيار أداة تبسط إدارة المهام والمواعيد أمر بالغ الأهمية. يجب أن يساعدك البرنامج على التنظيم والجدولة بسهولة.

فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار برنامج الجدولة:

🔧 متعدد جدولة الموارد: يجب أن يساعد البرنامج في جدولة موارد متعددة (مثل قاعات الاجتماعات أو المعدات أو أعضاء الفريق لمشاريع مختلفة) في وقت واحد، مما يسهل إدارة الجداول الزمنية المعقدة و إنشاء جداول زمنية آلية * 📅 تكامل التقويم: اختر أداة تتكامل مع أنظمة التقويم الشائعة مثل تقويم Google أو Outlook

📅 تكامل التقويم: اختر أداة تتكامل مع أنظمة التقويم الشائعة مثل تقويم Google أو Outlook 🎨 الترميز اللوني: اختر أداة تدعم الترميز اللوني أو المؤشرات المرئية، مثل الأعلام أو الرموز، لإبراز التفاصيل المهمة

اختر أداة تدعم الترميز اللوني أو المؤشرات المرئية، مثل الأعلام أو الرموز، لإبراز التفاصيل المهمة ⚠️ اكتشاف التعارضات: يجب أن يكتشف البرنامج تلقائيًا تعارضات الجدولة (على سبيل المثال، الموارد المحجوزة مرتين) وينبهك بشأن الحجز المزدوج بإشارات مرئية، مثل الإشارات الحمراء أو الإشعارات التلقائية

يجب أن يكتشف البرنامج تلقائيًا تعارضات الجدولة (على سبيل المثال، الموارد المحجوزة مرتين) وينبهك بشأن الحجز المزدوج بإشارات مرئية، مثل الإشارات الحمراء أو الإشعارات التلقائية 👀 طرق العرض المخصصة: يجب أن يتيح التبديل بين طرق العرض المختلفة (يوم، أسبوع، شهر) لرؤية جدولك من وجهات نظر مختلفة

يجب أن يتيح التبديل بين طرق العرض المختلفة (يوم، أسبوع، شهر) لرؤية جدولك من وجهات نظر مختلفة 💬 ميزة التواصل المدمجة: ابحث عن أداة مزودة بميزة تواصل مدمجة ترسل التحديثات وتمكنك من التواصل مع أعضاء الفريق بشأن تغييرات الجدول الزمني مباشرةً داخل المنصة

ابحث عن أداة مزودة بميزة تواصل مدمجة ترسل التحديثات وتمكنك من التواصل مع أعضاء الفريق بشأن تغييرات الجدول الزمني مباشرةً داخل المنصة 🔍 البحث والتصفية: يجب أن يسمح البرنامج بخيارات بحث وتصفية متقدمة للعثور على أحداث أو مهام محددة بناءً على معايير مثل التاريخ أو المورد أو اسم العميل، مما يسهل التنقل بين الجداول الكبيرة

يجب أن يسمح البرنامج بخيارات بحث وتصفية متقدمة للعثور على أحداث أو مهام محددة بناءً على معايير مثل التاريخ أو المورد أو اسم العميل، مما يسهل التنقل بين الجداول الكبيرة 💻 واجهة سهلة الاستخدام: تأكد من أن البرنامج يحتوي على واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام لجدولة المهام والأحداث بسرعة. يجب أن تكون قادرًا على نقل المهام والأحداث والمواعيد عبر التقويم الخاص بك بسلاسة

ستساعدك هذه العوامل على اختيار أداة جدولة تلبي احتياجاتك وتجعل تنظيم المهام بسيطاً وفعالاً.

🧠 هل تعلم؟ يمكن أن تؤدي جدولة المهام غير الفعالة إلى خسارة الشركات ما يصل إلى 1.3 مليون دولار في السنة .

1. ClickUp (الأفضل للجدولة وإدارة المهام المعتمدة على الذكاء الاصطناعي)

تصوير العمل وجدولة المهام بسهولة باستخدام طريقة عرض التقويم في ClickUp

غالبًا ما تتطلب أدوات الجدولة بالسحب والإفلات إجراء تعديلات يدوية، وهو ما قد يكون أمرًا مزعجًا، خاصةً للفرق الكبيرة. يؤثر هذا أيضًا على قابلية التوسع. ولكن ليس مع انقر فوق .

ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع والجدولة وتتبع المهام وإدارة المعرفة والدردشة - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر حكمة.

عرض تقويم ClickUp

مع عرض التقويم الخاص بـ ClickUp يمكنك سحب الأحداث وإفلاتها بسهولة في التقويم الخاص بك. هل تريد تغيير الموعد النهائي؟ اسحب الحدث وأفلته إلى خانة أخرى. هل تريد إنشاء مهمة أسبوعية متكررة؟ ما عليك سوى سحب المهمة إلى اليمين.

إعادة ترتيب الجداول الزمنية للمشروع وتواريخ استحقاق المهام بسهولة باستخدام طريقة عرض التقويم في ClickUp

أفضل جزء هو أنه يمكنك إعادة جدولة الأحداث بسهولة. استخدم انقر فوق العلاقات لربط مهمة واحدة أو أكثر بحيث عند نقل أي مهمة في التقويم، يتم تعديل المهام المرتبطة تلقائيًا.

هذا ليس كل شيء! تتيح لك طريقة عرض التقويم إمكانية التبديل بين طرق العرض اليومية أو الشهرية أو الأسبوعية حتى تتمكن من تتبع جدولك الزمني كيفما تشاء.

يمكنك أيضًا استخدام الفلاتر المتقدمة للتحقق من المهام الحرجة أو المواعيد النهائية لتحسين إدارة الوقت ودمج تقويمات متعددة، مثل Google و Outlook في تقويم ClickUp الخاص بك. سيصبح الحجز المزدوج شيئًا من الماضي. بالإضافة إلى ذلك، يرسل لك ClickUp إشعارات لتذكيرك بالمهام أو الأحداث القادمة.

ClickUp Brain

وإذا كنت لا تزال على الحياد، إليك ClickUp Brain لإقناعك. مساعد الذكاء الاصطناعي القوي في ClickUp يوفر ملخصات المشروع وتحديثات حالة المهام وعناصر الإجراءات والخطوات التالية حتى تتمكن دائمًا من التخطيط للمستقبل والبقاء على اطلاع على جدولك الزمني.

يمكنك حتى أن تطلب من ClickUp Brain إنشاء جدول زمني مخصص لك.

ClickUp Brain

جرب ClickUp Brain مجاناً

قالب حظر الجدول الزمني لجدول ClickUp

هل تريد تبسيط عملية الجدولة أكثر؟ جرّب قالب حظر الجدول الزمني ClickUp . يساعد على فهم تبعيات المهام، وتنظيم كتل المهام بشكل حدسي، وتخطيط جداول زمنية فعالة.

يمكنك رؤية جدول زمني واضح لوقت إنجاز كل مهمة وتجنب التخصيص الكلي للموارد. يوفر القالب أيضًا عرض نموذج الجدولة، مما يتيح لك إنشاء جدول زمني بسهولة.

قالب حظر الجدول الزمني لـ ClickUp

يمكنك أيضًا استكشاف قوالب أخرى لجدولة الفريق بسلاسة. القالب قالب جدول المناوبات ClickUp يمثل بصريًا جميع المهام وسهولة السحب والإفلات في الجدولة لإجراء تغييرات سريعة.

إن قالب جدولة فريق ClickUp هو مورد آخر مناسب للمبتدئين لبدء جدولة المهام وتتبعها.

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

تتبع تقدم المهام، وتعيين أولويات المهام، وربط المهام ذات الصلة والمهام التابعة باستخدام مهام النقر فوق المهام إنشاء الملخصات وعناصر الإجراءات تلقائيًا باستخدام ClickUp Brain تعاون في الوقت الفعلي أو بشكل غير متزامن باستخدام الرقمية ClickUp Whiteboards إسقاط المهام في طريقة عرض التقويم لجدولة التقديرات باستخدام انقر فوق تقديرات الوقت ميزة

تتبّع الوقت المستغرق في كل مهمة من أي جهاز باستخدام ميزة تتبع وقت النقر فوق تتبع الوقت ميزة

قيود ClickUp

تحتوي المنصة على منحنى تعليمي حاد بسبب العديد من الميزات

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا الشركات: 12 دولارًا شهريًا

7 دولارات شهريًا 12 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000+ تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

نحن نستخدمه يوميًا لتوفير الخلفية لتنظيم جميع اجتماعات المشروع مع العملاء، واجتماعات التخطيط الداخلي للمشروع، واجتماعات التقدم الداخلي للمشروع، وجلسات جدولة الموارد، كما نستخدمه أيضًا لتعزيز ملكية المهام مع العملاء النهائيين مما يساعد بدوره على توضيح المسؤوليات.

أندرو هوتون، مدير منتجات أول في شركة Aptean

تعرف على أفضل الممارسات لاستخدام عرض التقويم في ClickUp.👇

2. Connecteam (الأفضل للجدولة التلقائية)

via Connecteam يوفر Connecteam رؤية كاملة لتوافر موظفيك ومؤهلاتهم وإجازاتهم حتى تتمكن من تخطيط وجدولة المناوبات بكفاءة. يمكنك سحب بطاقات الموظفين وإسقاطها في خانات التقويم لتعيين أو إعادة تعيين المناوبات.

كما يتيح Connecteam أيضاً إمكانية الجدولة التلقائية بناءً على مجموعات مهارات الموظفين وتفضيلاتهم، وتغطية الورديات، وتداخل الورديات لضمان توزيع الورديات بالتساوي بين الموظفين وتقليل مخاطر الإرهاق.

أفضل ميزات Connecteam

إنشاء جدول يومي أو جدولة أسبوعية قوالب وأتمتة تناوب المناوبات

جدولة المهام وإرسال تذكيرات وتتبع تقدم المهام في الوقت الفعلي

تمكين جدولة المناوبات متعددة المواقع للموظفين العاملين في مواقع مختلفة

الوصول إلى جداول المناوبات وتعديلها على تطبيق الهاتف المحمول بسهولة

قيود Connecteam

خدمة العملاء متاحة فقط عبر البريد الإلكتروني، والتي يمكن أن تكون أبطأ مقارنةً بدعم الدردشة المباشرة

أسعار Connecteam

مجاناً

الأساسي: من 35$/شهرياً

من 35$/شهرياً متقدم: من 59 دولارًا في الشهر

من 59 دولارًا في الشهر الخبير: من 119 دولارًا شهريًا ل 30 مستخدمًا (مع 3.6 دولار إضافية لكل مستخدم)

من 119 دولارًا شهريًا ل 30 مستخدمًا (مع 3.6 دولار إضافية لكل مستخدم) المؤسسات: أسعار مخصصة

Connecteam التقييمات والمراجعات

G2: أكثر من 1,700 تقييم

أكثر من 1,700 تقييم Capterra: 3.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Connecteam؟

وظيفة الجدولة رائعة. يمكنني تكرار الأسابيع، وأرى بسهولة عندما يكون لدي تعارض في الجدول الزمني ويمكن لأعضاء الفريق طلب إجازة. إنها توفر لي الكثير من الوقت. أتمنى أن تتم إضافة أعضاء الفريق الجدد في المجموعة إلى الدردشات الحالية.

مراجعة G2

📖 اقرأ المزيد: ما هو جدول العمل 9/80 وكيف يعمل؟

3. حبال (الأفضل لإنشاء قوالب الجدول الزمني)

via حبال Sling هي أداة جدولة سهلة الاستخدام مع واجهة سحب وإفلات لإدارة مناوبات الموظفين. يتيح لك إنشاء قوالب جداول الموظفين للمناوبات المتكررة وتوفير الوقت في المهام الإدارية. كما أنها تساعدك على تتبع إجازات الموظفين أو طلبات المناوبات وتعيين المناوبات بناءً على موقع العمل.

يمكن أن يتصل Sling بأدوات أخرى مثل كشوف المرتبات وأنظمة تتبع الوقت، مما يسهل الحفاظ على دقة كل شيء. وهو يتضمن ميزة المراسلة لمساعدة الفرق على البقاء على اتصال، خاصةً لتغييرات المناوبات أو التحديثات المهمة.

أفضل ميزات #### Sling

تسجيل الدخول دون عناء مع نوبات مبرمجة مسبقًا، مما يسهل العملية

تصفية الجداول بسهولة باستخدام حقول قابلة للتخصيص للوصول السريع

تبديل المناوبات بسلاسة من خلال السماح للموظفين باستلام المناوبات المفتوحة

مراقبة مهام الموظفين الحالية وتتبع الوقت المستغرق في كل منها لتعزيز الإنتاجية والكفاءة

قيود التحميل

محدودية خيارات التخصيص، والتكامل، وقابلية التوسع للفرق الكبيرة بسبب التسعير لكل مستخدم

تسعير #### Sling

مجاني

القسط: 2 دولار لكل مستخدم/شهريًا

2 دولار لكل مستخدم/شهريًا الشركات: من 4 دولارات لكل مستخدم/شهرياً

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 170 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Sling؟

برنامج مفيد للغاية؛ أستخدمه لجدولة كل متطلبات الموارد في شركتي الحالية. لقد زاد من الكفاءة وقلل من الأخطاء المتداخلة في جدولة الوقت.

مراجعة G2

✨ ✨ حقيقة ممتعة: أ دراسة حول جدولة المناوبات أن الجدولة المستقرة تؤدي إلى إنتاجية أفضل للعمالة وزيادة في المبيعات وعائد استثمار أفضل للشركات.

4. عائم (الأفضل لتخطيط الموارد)

عبر عائم Float هو برنامج لجدولة الموارد مصمم لمساعدة الفرق على إدارة المشاريع وتخصيص الموارد بكفاءة. من خلال واجهة السحب والإفلات الخاصة به، يمكنك تعيين المهام بسهولة وضبط الجداول الزمنية وتتبع تقدم المشروع. يوفر Float تحديثات في الوقت الفعلي، مما يسهل مراقبة قدرة الفريق والجداول الزمنية للمشروع والميزانيات.

يدعم البرنامج أيضاً التخطيط والتنبؤ وإعداد التقارير لمشاريع متعددة، ويقدم التكامل مع أدوات مثل تقويم Google وSlack.

تعويم أفضل الميزات

تبسيط جدولة المشروع مع واجهة السحب والإفلات في Float لسهولة الجدولة وتخصيص الموارد.

تتبّع استخدام سعة الموارد في الوقت الفعلي واحصل على تنبيهات بشأن السعة الزائدة

تخصيص المهام والموارد بالساعات أو بالنسب المئوية

قيود تعويم #### قيود التعويم

قد يكون من الصعب التنقل إلى قسم المهام في العوامة

تسعير العوامة

المبتدئين: 7.50 دولار لكل مستخدم/شهريًا

7.50 دولار لكل مستخدم/شهريًا المحترف: 12.50 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

12.50 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (1,580+ تقييم)

4.3/5 (1,580+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Float؟

يعد Float سهل الاستخدام للغاية، مما يجعله الخيار الأفضل للفرق التي تحتاج إلى جدولة فعالة. تسمح واجهته البديهية للمستخدمين بالتنقل بسهولة عبر الجداول الزمنية للمشروع، وتعيين المهام، وتعديل الجداول الزمنية باستخدام وظيفة السحب والإفلات. أحد الجوانب السلبية لاستخدام Float هو أن إشعاراته ليست فورية، مما قد يكون محبطًا عند الحاجة إلى تحديثات سريعة.

مراجعة G2

📖 اقرأ المزيد: أفضل برامج تسجيل الموظفين

5. QuickBooks Time (الأفضل لإنشاء جداول متكررة)

عبر وقت الكتب السريعة يوفر QuickBooks Time ميزة جدولة السحب والإفلات التي تجعل تعيين المناوبات سريعًا ومباشرًا. يمكن للمديرين نقل مناوبات الموظفين بسرعة عن طريق سحب أسمائهم أو الفترات الزمنية، مما يوفر الوقت في جدولة المهام. هذا مفيد بشكل خاص للفرق العاملة في الميدان أو ذات الجداول الزمنية المتقلبة.

يمكنك أيضًا تعيين جداول متكررة عن طريق سحب وإسقاط المهام من الجداول السابقة. ومع ذلك، لا يدعم QuickBooks Time تبديل المناوبات، لذلك يجب على المدير تعديل الجدول يدويًا إذا احتاج أحد الموظفين إلى تبديل المناوبات.

أفضل ميزات QuickBooks Time

تتبع ساعات عمل الموظفين وفترات الاستراحة ومنع سرقة الوقت باستخدام خاصية تحديد الموقع الجغرافي والتعرف على الوجه

تعيين نوبات العمل بسرعة باستخدام أداة السحب والإفلات في الجدولة

إرسال تنبيهات تلقائية لتحديث تغييرات الجدول الزمني

إدارة المشاريع وتتبع الميزانيات لتحسين الربحية

إنشاء قوالب الجدولة أو نسخ الجداول من الأسبوع السابق

قيود الوقت في كويك بوكس

يمكن أن يكون QuickBooks Time مكلفًا للشركات الصغيرة

أبلغ بعض المستخدمين أن تطبيق الهاتف المحمول به أخطاء وقد يكون محبطًا في الاستخدام

تسعير QuickBooks Time

البداية البسيطة: 17.50 دولارًا شهريًا

17.50 دولارًا شهريًا الأساسيات: 32.50 دولارًا أمريكيًا في الشهر

32.50 دولارًا أمريكيًا في الشهر الإضافة: 49.50 دولارًا أمريكيًا في الشهر

49.50 دولارًا أمريكيًا في الشهر متقدم: 117.50 دولارًا أمريكيًا في الشهر

كويك بوكس تايم التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (1430+ تقييم)

4.5/5 (1430+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (6900+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن QuickBooks Time؟

يساعد QuickBooks Time في الحصول على التقرير التفصيلي، فهو يجعل الجدولة مهمة سهلة ويوفر أيضًا ميزة التتبع في الوقت الفعلي. في بعض الأحيان يكون تخصيص النظام الأساسي حسب الحاجة المحددة أمرًا صعبًا.

مراجعة G2

📖 اقرأ المزيد: كيفية تنفيذ جدول العمل 2-2-3؟

6. القاعدة الرئيسية (الأفضل لجدولة المناوبات المحسّنة)

via القاعدة الرئيسية هوم بيس هو برنامج شامل للموارد البشرية يقدم حلولاً شاملة للجدولة وكشوف المرتبات والتوظيف والإلحاق والامتثال وغيرها من الحلول. يتيح لك إدارة المناوبات بسهولة، وتكرار الجداول الزمنية، وإخطار الموظفين تلقائيًا بالجدول الزمني القادم.

إحدى ميزاته الفريدة هي القدرة على تتبع توقعات المبيعات وأهداف العمل حتى تتمكن من تحسين كل نوبة عمل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعيين حدود لطلبات الإجازات مع تواريخ التعتيم حتى لا تتأثر جدولة مواعيدك بالطلبات غير المتوقعة.

أفضل ميزات #### Homebase

إنشاء المناوبات وتعيينها بناءً على التوافر والميزانيات، مع خيارات للعاملين لاختيار أو تبديل المناوبات

إضافة ملاحظات شخصية إلى المناوبة حتى يكون أعضاء فريقك على دراية بالمهام المهمة

تسجيل الدخول/الخروج من أي جهاز باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

تمكين الموظفين من تحديث التوافر الخاص بهم من أجل جدولة مُحسَّنة

قيود القاعدة الرئيسية

لا تتوفر ميزات إدارة المهام أو المشاريع

كشوف المرتبات عبارة عن وظيفة إضافية، والعديد من الميزات متوفرة فقط في الباقات الأعلى سعراً

تسعير #### Homebase

الأساسية: مجانية

مجانية الأساسية: 24.95 دولارًا أمريكيًا لكل موقع/شهريًا

24.95 دولارًا أمريكيًا لكل موقع/شهريًا بالإضافة إلى: 59.95 دولارًا لكل موقع/شهر

59.95 دولارًا لكل موقع/شهر الكل في واحد: 99.95 دولارًا أمريكيًا لكل موقع/شهر

التقييمات والمراجعات الرئيسية

G2: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 100 تقييم) كابيترا: 4.6/5 (أكثر من 1000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Homebase؟

أحب أن أفتح التطبيق وأرى عرضًا يوميًا كاملاً لجميع العاملين ومناوباتهم والقسم. تصميم الجدول الزمني يجعل من السهل عرض ومعرفة ما إذا كان هناك أي وقت إضافي متاح للعمل. يجب أن يكون الوصول إليه أسهل قليلاً لطلب الوقت لمن يعملون ليلاً.

مراجعة G2

حقيقة ممتعة: حتى ناسا تعتمد على أنظمة جدولة متقدمة لتدريب الطاقم، وإدارة أنشطة محطة الفضاء الدولية، واتصالات شبكة الفضاء السحيقة.

7. Resource Guru (الأفضل لتخطيط سعة الموارد)

via معلم الموارد يقدم Resource Guru كلاً من الموارد و جدولة المشاريع الميزات. يمكنك سحب أو إسقاط أو تمديد أو تكرار مهام المشروع والجداول الزمنية. يمكّنك من تصفية الموارد بناءً على المهارات أو الأقسام أو المواقع أو غيرها من الحقول المخصصة لجدولة فعالة.

أفضل ما في الأمر أنه يمكنك إعداد حد أقصى للاستخدام لتجنب الإفراط في تخصيص الموظفين أو العاملين المستقلين. يتيح ذلك التخطيط الاستراتيجي لقدرات الموارد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ميزات مثل تتبع الوقت وإدارة الموارد والتقارير التفصيلية تجعل من السهل البقاء على اطلاع على تقدم المشروع واستخدام الموارد.

Resource Guru أفضل الميزات

تبسيط الجدولة عن طريق تخصيص الموارد بسرعة وتعديل الجداول الزمنية للمشروع بسهولة

تعزيز الرؤية من خلال إظهار من يعمل على ماذا ومتى يعمل، مما يضمن تنسيقاً أفضل للفريق

جدولة المهام والموارد لمشاريع متعددة في وقت واحد

اكتساب رؤى باستخدام أدوات إعداد التقارير الفعالة التي تتعقب استخدام الموارد ومراقبة تقدم المشروع بفعالية

أتمتة إنشاء الجداول الزمنية عن طريق سحب الأحداث والمهام من التقويم الخاص بك

قيود خبير الموارد

الافتقار إلى ميزات إدارة المهام المتقدمة، مع التركيز على جدولة الموارد أكثر من التركيز على معالجة المهام التفصيلية

تسعير #### Resource Guru

خطة جراسهوبر: 5 دولارات للشخص الواحد/شهرًا

5 دولارات للشخص الواحد/شهرًا خطة الحزام الأسود: 8 دولارات للشخص الواحد في الشهر

8 دولارات للشخص الواحد في الشهر الخطة الرئيسية: 12 دولاراً للشخص الواحد/شهرياً

تقييمات ومراجعات خبير الموارد

G2 : 4.7/5 (أكثر من 350 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Resource Guru؟

أنا أقدر أنه يمكنني عرض جميع الجداول الزمنية لمشاريع متعددة في متناول يدي، حتى عندما أكون على متن طائرة أو في المطار. يتم إخطاري أيضًا إذا تم تغيير جدولي الزمني من قبل مديري المشاريع أو مديري أو غيرهم ممن لديهم الإذن بإجراء تعديلات.

مراجعة G2

📮ClickUp Insight: 92% من العاملين في مجال المعرفة يستخدمون طرقًا غير متسقة لتتبع عناصر الإجراءات، مما يؤدي إلى عدم اتخاذ القرارات وتأخر التنفيذ. سواء كنت ترسل ملاحظات المتابعة أو تستخدم جداول البيانات، فإن العملية غالبًا ما تكون مبعثرة وغير فعالة. بدون وجود نظام موحد لالتقاط القرارات وتتبعها، تضيع رؤى الأعمال الهامة في الضوضاء الرقمية.

مع إدارة المهام في ClickUp لا داعي للقلق بشأن هذا الأمر. أنشئ المهام من التقويم والدردشة وتعليقات المهام والمستندات ورسائل البريد الإلكتروني بنقرة واحدة!

جرّب ClickUp مجاناً!

8. Paycor (الأفضل لإنشاء جداول زمنية ملائمة للموظفين)

via بايكور Paycor هو برنامج لإدارة الرواتب والقوى العاملة. من خلال حل إدارة المناوبات الخاص به، يمكنك سحب وإسقاط المناوبات عبر التقويم، وإنشاء قوالب أسبوعية، وتحديث موظفيك بإشعارات فورية.

كما يتيح لك تعيين قواعد جدولة مخصصة، مثل تحديد عدد ساعات عمل الموظفين. أفضل جزء في Paycor هو قدرته التنبؤية جدولة العمل ، والذي يساعد على بناء جداول زمنية متوافقة مع الموظفين ومتوافقة مع جداول العمل. يرسل لك تحذيرات في حالة زيادة مناوبة الموظف عن الحد الأقصى لساعات العمل.

بايكور أفضل الميزات

إدارة طلبات الإجازات في نفس المكان لجدولة الوقت بكفاءة

تعيين رموز الوظائف وفئات العمل للمناوبات

تتبع تقارير المناوبات على لوحات المعلومات التفاعلية

قيود Paycor

يقدم Paycor خيارات تخصيص محدودة، مما يجعل من الصعب تخصيص البرنامج لتلبية احتياجات العمل المحددة

أسعار بايكور

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Paycor

G2: 3.9/5 (أكثر من 800 تقييم)

3.9/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra 4.4/5 (أكثر من 2900 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Paycor؟

Paycor، في الغالب، هو نظام أساسي سهل الاستخدام. كمسؤول، أنا قادر على إدارة الموظفين بسهولة شديدة في النظام. أما من جانب الموظفين، فقد وجدنا أن التجربة سهلة الاستخدام أيضاً، كما أن تطبيق الهاتف المحمول يعمل بشكل جيد. هناك صعوبات عرضية في استخدام منصة Paycor، ولكنها ليست خارجة عن المألوف مما هو متوقع. أحد العناصر الجديرة بالملاحظة هو الافتقار إلى التخصيص في بعض المجالات.

مراجعة G2

9. 7 ورديات (الأفضل لجدولة الورديات في المطاعم)

via 7 نوبات 7شيفتات هو برنامج للسحب والإفلات برنامج جدولة مصمم خصيصًا لصناعة المطاعم. وهو يمكّن المديرين من إنشاء الجداول الزمنية وتعديلها بسرعة مع مراعاة توقعات العمالة والمبيعات المتوقعة، مما يضمن كفاءة التوظيف والتحكم المالي بشكل أفضل.

الميزة البارزة هي المُجدول التلقائي الذي يتعلم آليًا، والذي يتعلم من الأنماط السابقة لإنشاء جداول زمنية محسنة للعمالة بناءً على الموسمية وتدفق الضيوف.

يستفيد الموظفون أيضاً من القدرة على طلب تغيير المناوبات وتقديم طلبات الإجازات بسهولة. بفضل تصميمه سهل الاستخدام وتركيزه على كفاءة العمل، يساعد برنامج 7shifts مديري المطاعم على توفير الوقت وتقليل التكاليف وتحسين دقة الجدولة الإجمالية.

7 شيفتات أفضل الميزات

تبسيط الجدولة باستخدام ميزة السحب والإفلات، مما يسمح بإجراء تعديلات سريعة وسهلة على المناوبات

تعزيز دقة الجدولة باستخدام المُنظِّم التلقائي للتعلُّم الآلي، والذي يتعلم من الأنماط السابقة لتحسين العمل

تحديث الجداول الزمنية، وإدارة الإجازات، وتبديل المناوبات من أي مكان باستخدام تطبيق الهاتف المحمول

تتبع حضور الموظفين باستخدام تطبيق تسجيل الوقت

7 قيود الورديات

لا يوفر التطبيق تذكيرًا للموظفين بأخذ فترات راحة ويسمح لهم بإنهاء فترات الراحة مبكرًا، مما قد يؤثر على الامتثال

تسعير 7 ورديات 7

الشركة: مجانية

مجانية الإدخال: 29.99 دولارًا أمريكيًا لكل موقع/شهرًا، ويتم دفعها سنويًا

29.99 دولارًا أمريكيًا لكل موقع/شهرًا، ويتم دفعها سنويًا الأعمال: 69.99 دولارًا أمريكيًا لكل موقع/شهرًا، تُدفع سنويًا

69.99 دولارًا أمريكيًا لكل موقع/شهرًا، تُدفع سنويًا الذواقة: 135.00 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع سنويًا

7 شيفتات التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra 4.7/5 (أكثر من 1100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن 7Shifts؟

يجعل التواصل مع الفريق سهلاً، فالجميع يعرف ما هي المهام التي لديهم بالإضافة إلى العديد من الأدوات للتداول وطلب الإجازات ومراجعة الورديات وما إلى ذلك. لقد وفرت 7 شيفتات الوقت بشكل كبير في جدولة المواعيد، كما أنها وسيلة رائعة للتواصل مع الموظفين. يستغرق الأمر بعض التغيير والتبديل لتعلم الأشياء ولكنه بديهي للغاية وسهل الاستخدام بمجرد اكتشافه.

مراجعة G2

🧠 هل كنت تعلم؟ كشفت دراسة حديثة أن 38% من المناوبات في المطاعم لا يعمل بها عدد كافٍ من الموظفين في أسبوع معين، حيث تكون بعض الورديات إما ناقصة العدد أو زائدة عن الحد. يمكن أن يؤدي هذا الاختلال إلى تباطؤ الخدمة وزيادة تكاليف العمالة وإرهاق الموظفين.

10. التوقعات (الأفضل للجدولة المرمزة بالألوان)

via توقعات يعمل برنامج التنبؤ على تبسيط جدولة المشروع وجدولة الموارد من خلال ترميز المهام بالألوان. هذا يجعل من السهل تخطيط الجداول الزمنية للمشروع وتتبع مهام الفريق وتحديد الموظفين المحجوزين بشكل زائد.

باستخدام التنبؤ، يمكنك بسرعة تحديد الوقت الذي يكون فيه شخص ما متاحًا لمهام جديدة وضمان توازن أعباء العمل لمنع الإرهاق.

تساعدك ميزات المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في إدارة دورة حياة المشروع بالكامل، من عروض الأسعار إلى الفواتير، مع تقليل العمل الإداري. يمكنك عرض الخطط حسب المشروع أو عضو الفريق الفردي ومشاركة الجداول الزمنية مع الفريق لتحسين التواصل.

توقعات #### أفضل الميزات

جدولة الجداول الزمنية للمشروع وتتبع مدى توافر الفريق باستخدام الرسوم البيانية المرمزة بالألوان لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن توفير الموارد

تخصيص الموارد بكفاءة من خلال موازنة أعباء العمل ومنع التأخيرات، مما يضمن بقاء المشاريع على المسار الصحيح والوفاء بالمواعيد النهائية

تتبع تقدم المشروع وتحسينه في الوقت الفعلي، وإجراء تعديلات سريعة مع رؤى فورية لتجنب الاختناقات وتعزيز الإنتاجية

قيود التنبؤات

التنبؤ لا يقيد الودائع مقابل العمل المنجز، مما قد يؤدي إلى وجود تناقضات في محاسبة المشروع

تسعير التوقعات

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات التنبؤات

G2: 4.2/5 (أكثر من 130 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 130 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن توقعات؟

واجهة المستخدم سهلة الاستخدام. إنشاء مشروع جديد سريع. إدارة المهام وجدولتها بسيطة وسريعة. تتمتع واجهة المستخدم بوقت استجابة جيد أيضًا.

مراجعة G2

11. أسانا (الأفضل لجدولة المهام)

via أسانا Asana هو برنامج لإدارة المشاريع مع طرق عرض متعددة لجدولة المشاريع، بما في ذلك طرق عرض القائمة واللوحة والتقويم. يمكنك بسرعة إنشاء المهام وتعيينها لأعضاء الفريق وتعيين المواعيد النهائية باستخدام تخطيط مرئي بسيط. تسهّل ميزة السحب والإفلات تعديل المهام والأولويات، مما يضمن بقاء كل شيء على المسار الصحيح.

بالإضافة إلى إدارة المهام يربط أسانا أنشطتك اليومية بأهداف العمل الأكبر. فهو يساعد على إبقاء فرق العمل متوافقة مع أهداف الشركة، مما يسهل تتبع التقدم المحرز وضمان سير المشاريع على المسار الصحيح.

أفضل ميزات Asana

عرض المهام المجدولة لمدة تصل إلى سبعة أيام

تتبع عدد غير محدود من الأنشطة وتخزين الملفات (حتى 100 ميغابايت لكل ملف) لتحسين إدارة المشروع

استخدم منهجيات مختلفة لإدارة المشاريع مع ميزات مثل التعاون داخل التطبيق وسير عمل الموافقة

قيود أسانا

يمكن تحسين ميزة تصدير البيانات في Asana، كما أنه يفتقر إلى الأدلة الإرشادية

تسعير أسانا

شخصي: مجاني للأبد

مجاني للأبد مبتدئ: 8.50 دولار/شهريًا

8.50 دولار/شهريًا متقدم: 19.21 دولارًا أمريكيًا في الشهر

19.21 دولارًا أمريكيًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة المؤسسات+: تسعير مخصص: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.4/5 (أكثر من 10000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 10000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 13000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Asana؟

يعجبني حقًا لأنه يوفر نظامًا ديناميكيًا لإدارة المهام يدمج المواعيد النهائية ومستويات الأولوية والأدوات التعاونية. تضمن ميزات التقويم والإشعارات عدم تفويت أي مواعيد نهائية، ويتم تفويض المهام بكفاءة عبر الفرق. في بعض الأحيان قد يكون تخصيص سير العمل والمهام والتنقل في النظام أمرًا مربكًا، ويتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين لإعداد وإتقان إعداد المهام وتواريخ المتابعة، ولكن بمجرد أن يقضي الشخص وقتًا في ذلك، يصبح استخدامه أسهل.

مراجعة G2

🧠 هل تعلم؟ جدول العمل الزمني هو الاتجاه الفيروسي الجديد الذي يعيد تشكيل مستقبل العمل لمعظم الشركات! فبدلاً من الالتزام بالجداول الزمنية التقليدية من 9 إلى 5 ساعات، يشجع العمل الزمني الموظفين على مواءمة ساعات عملهم مع إيقاعاتهم البيولوجية الطبيعية. يسمح هذا النهج المرن للعاملين باختيار ساعات العمل التي تتناسب مع مستويات طاقتهم، سواء كانوا من الطيور المبكرة أو من البوم الليلي.

12. Monday.com (الأفضل لتنظيم قائمة المهام)

via Monday.com يقدم موقع Monday.com أداة جدولة بديهية للسحب والإفلات لمساعدتك في تخطيط يومك أو أسبوعك. يمكنك بسهولة إعادة ترتيب المهام وترميزها بالألوان. كما أنه يوفر تذكيرات تلقائية عند اقتراب المواعيد النهائية حتى تحافظ على إنتاجيتك.

مع خاصية تتبع الوقت في Monday.com، يمكنك مراقبة المكان الذي تقضي فيه وقتك أكثر من غيره و تحديد أولويات عملك . تم تصميم النظام الأساسي مع وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs) في الاعتبار، حيث يوفر واجهة سهلة الاستخدام وجذابة بصريًا.

Monday.com أفضل الميزات

عرض جميع مهامك ومشاريعك في مكان واحد من خلال تكامل تقويم Google

إضافة حالة الأولوية إلى المهام لضمان مساءلة الفريق

إنشاء لوحة تحكم مخصصة مع أكثر من 200 قالب لإدارة المشاريع بسهولة

قيود يوم الاثنين

يمكن أن تكون أدوات تصفية المهام مقيِّدة، كما أن منطقة "عملي" ليست مفيدة للغاية

تسعير موقع Monday.com

مجاني

الأساسي: 12 دولارًا لكل مقعد/شهريًا

12 دولارًا لكل مقعد/شهريًا قياسي: 14 دولارًا لكل مقعد/شهريًا

14 دولارًا لكل مقعد/شهريًا الإحترافي: 24 دولارًا لكل مقعد/شهريًا

24 دولارًا لكل مقعد/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

Monday.com التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 12800 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 12800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 5300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Monday.com؟

أحد الأجزاء المفضلة لدي في Monday هو القدرة على تخصيص اللوحات لتناسب مشروعي. سواء كنت أحتاج ببساطة إلى تتبع بعض الأرقام أو تتبع مشروع مستمر، يمكنني تغيير العناوين والألوان والأنواع وأي شيء آخر يمكنني التفكير فيه من العرض الرئيسي. هناك أيضًا الكثير من الخيارات لطرق العرض القابلة للتخصيص اعتمادًا على الطريقة التي تريد تتبع شيء ما أو تقديمه إذا لزم الأمر. الجانب السلبي الوحيد الذي يمكنني التفكير فيه هو أن عارض النماذج والجداول في بعض الأحيان يكون بها أخطاء مثل كونها خارج الترتيب أو إرفاق تحميلات من نموذج شخص آخر.

مراجعة G2

13. العمل الجماعي (الأفضل للتنبؤ بالموارد)

via العمل الجماعي العمل الجماعي هو أداة لإدارة المشاريع قائمة على السحابة تتيح لك تخصيص الموارد أو الوقت لأي مشروع عبر جدولة السحب والإفلات. باستخدام Teamwork، يمكنك التنبؤ بالموارد المطلوبة للمشاريع المستقبلية وتعديل المخصصات وفقاً لذلك. وهذا يجعل من السهل تتبع النفقات المحتملة لأي مشروع والتنبؤ بأرباحك.

يعمل Teamwork أيضًا كمُخطِّط للقوى العاملة، مما يوفر رؤية واضحة لحجم عمل فريقك. تتيح لك ميزة الجدولة بالسحب والإفلات هذه الحصول على نظرة عامة فورية على مدى توافر أعضاء فريقك، وإعادة تعيين المهام وتعديل المناوبات بسهولة.

أفضل ميزات العمل الجماعي

ضبط المواعيد النهائية أو نطاق المشروع باستخدام جدولة السحب والإفلات

إنشاء مهام سير عمل مخصصة، وأتمتة المهام، وإنشاء تقارير مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الجدولة الخاصة بك

إدارة المشاريع وتتبع الوقت المدفوع والتعاون مع العملاء باستخدام قوالب قابلة للتخصيص

قيود العمل الجماعي

لا يتم إلغاء قفل معظم الميزات إلا مع الخطة الأعلى سعراً أو أعلى

تسعير العمل الجماعي

الأساسية: مجانية

مجانية التوصيل: 13.99 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

13.99 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا النمو: 25.99 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

25.99 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا النطاق: 69.99 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

69.99 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات العمل الجماعي:####

G2: 4.4/5 (أكثر من 1150 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1150 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Teamwork؟

"بالنسبة لأي شيء تقريبًا أريد تنظيمه أو جدولته في سير عملي، فإن العمل الجماعي لديه وظائف لذلك. بالإضافة إلى ذلك، لديه فريق تطوير نشط للغاية يقوم دائمًا بالبحث واستيعاب الملاحظات وإضافة ميزات وإصلاحات جديدة ومحسنة. بين الحين والآخر، أواجه بين الحين والآخر خللًا صغيرًا. لا يكون الخلل كبيرًا أبدًا.

مراجعة G2

تبسيط الجدولة باستخدام ClickUp

تعمل برامج الجدولة بالسحب والإفلات على تبسيط إدارة المهام وتعزيز الكفاءة للفرق من جميع الأحجام. كل منصة لها نقاط قوتها الخاصة، مثل عمليات التكامل المتقدمة أو الوصول عبر الهاتف المحمول، مما يلبي احتياجات العمل المختلفة.

في حين أن جميع الأدوات المذكورة أعلاه توفر خاصية السحب والإفلات الأساسية للمناوبات، إلا أنها تفتقر إلى التحليلات الشاملة أو ميزات إدارة المهام.

هذا هو المكان الذي تسد فيه ClickUp الفجوة. فهو يوفر تخطيط المشاريع وجدولتها، وإدارة المهام، والتتبع في الوقت الفعلي، والتواصل مع الفريق، وإدارة الوقت، وميزات إدارة الموارد البشرية، مما يلبي جميع احتياجات عملك. اشترك في ClickUp وتحسين جدولة المشاريع والقوى العاملة!