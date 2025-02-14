أفضل بدائل Beautiful.ai للعروض التقديمية المصقولة

ما الذي يجعل العرض التقديمي رائعاً؟ مرئيات مصقولة؟ قصة مقنعة؟
Beautiful.ai، وهو صانع عروض تقديمية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يبسّط إنشاء الشرائح باستخدام أدوات السحب والإفلات والتخطيطات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
ولكن هناك مشكلة:
- يتطلب الإصدار التجريبي المجاني لمدة 14 يومًا بطاقة ائتمان، والاشتراكات باهظة الثمن
- التصميمات المعدة مسبقًا تحد من الإبداع
- التخصيص أقل من الأدوات الأخرى
الخبر السار؟ هناك بدائل أفضل في السوق تتمتع بمرونة أكبر، واقتراحات ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً، وتعاون سلس.
يغطي هذا الدليل أفضل أدوات العروض التقديمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في التصميم والتخصيص والتقديم كالمحترفين. لنبدأ! 🚀
## ⏰ ملخص 60 ثانية
فيما يلي نظرة عامة سريعة على أفضل بدائل Beautiful.ai:
- النقر فوق (الأفضل لإنشاء العروض التقديمية التعاونية وسير العمل) ✅✅
- Prezi (الأفضل لإنشاء العروض التقديمية التفاعلية للأعمال) ✅
- Decktopus (الأفضل لإنشاء عروض تقديمية سهلة لاجتماعات الفريق) ✅
- فيزمي (الأفضل للحفاظ على تناسق العلامة التجارية في العروض التقديمية) ✅
- العروض التقديمية (الأفضل للعروض التقديمية الجماعية والتعاون) ✅✅
- مايكروسوفت باوربوينت (الأفضل لإنشاء عروض تقديمية كلاسيكية للعروض التقديمية للأعمال) ✅
- Wonderslide (الأفضل لإنشاء عروض تقديمية للشركات مع تصميمات ذات علامة تجارية) ✅
- الشرائح (الأفضل لإنشاء عروض تقديمية تفاعلية للمطورين) ✅
- Keynote (الأفضل لتصميم تقارير أو عروض تقديمية أنيقة للأعمال) ✅
- كانفا (الأفضل لإنشاء محتوى مرئي بسرعة) ✅✅
- Slidebean (الأفضل لإنشاء عروض تقديمية للشركات الناشئة) ✅
- منتيميتر (الأفضل لتقديم العروض التقديمية والتفاعل مع استطلاعات الرأي التفاعلية المباشرة) ✅
- Xtensio (الأفضل لإنشاء مستندات الأعمال والعروض التقديمية) ✅
ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Beautiful.ai؟
لاختيار أفضل أدوات العروض التقديمية البديلة للذكاء الاصطناعي البديلة ل Beautiful.ai، ركز على الميزات التي تبسط عملية التصميم وتجعل عروضك التقديمية تفاعلية.
فيما يلي بعض الميزات الأساسية التي يجب تحديد أولوياتها:
- أدوات تصميم مدعومة بالذكاء الاصطناعي: اختر برنامج عرض تقديمي مزود بمساعد ذكاء اصطناعي لتبسيط عملية التصميم، وتقديم اقتراحات تخطيط ذكية وأفكار للمحتوى، وتوفير الوقت في إنشاء عروض تقديمية نظيفة 👾
- واجهة السحب والإفلات: اختر منصة بديهية تتيح لك إنشاء العروض التقديمية دون عناء عن طريق سحب العناصر وإفلاتها في مكانها، حتى على لوحة فارغة 🕹️
- ميزات التعاون في الوقت الحقيقي: اختر أداة تدعم التعاون في الوقت الفعلي، مما يسمح للفرق بتبادل الأفكار وتحرير الشرائح والعمل معًا بسلاسة 🤝🏻
- مكتبة النماذج: ابحث عن مكتبة واسعة من القوالب المصممة باحترافية لمساعدتك على إنشاء عروض تقديمية مذهلة بسرعة مع الحفاظ على اتساق العلامة التجارية 📚
- عناصر تفاعلية: تحديد الأولوياتأدوات العروض التقديمية التي تمكنك من إضافة ميزات تفاعلية مثل الرسوم المتحركة والانتقالات والعناصر القابلة للنقر لجعل عروضك التقديمية جذابة وديناميكية 🤹
- وظائف السبورة البيضاء: ضع في اعتبارك الأدوات التي تحتوي على لوحات بيضاء مدمجة تصور الأفكار وتخطيط المحتوى وتعزيز جلسات العصف الذهني 📋
- خيارات التصدير والمشاركة: ابحث عن الأدوات ذات خيارات التصدير المرنة (مثل PDF أو PowerPoint أو Google Slides) والمشاركة السهلة لضمان إمكانية الوصول إلى قسم العرض التقديمي في أي مكان 📂
➡️ اقرأ المزيد: قوالب شرائح جوجل المجانية للعروض التقديمية المؤثرة
## أفضل بدائل Beautiful.ai لاستكشافها
استكشف أفضل صانع العروض التقديمية بدائل لـ Beautiful.ai التي توفر لك سهولة وظيفة السحب والإفلات، وتساعدك على إنشاء صور مذهلة، وتحافظ على علامتك التجارية في مكانها الصحيح.
1. ClickUp (الأفضل لإنشاء عروض تقديمية تعاونية وسير عمل) ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع والمستندات والتواصل مع الفريق، كل ذلك في منصة واحدة - يتم تسريعه من خلال أتمتة الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي والبحث. وهو يتكيف مع مختلف الصناعات والمتطلبات، بدءًا من إدارة المهام الشخصية الصغيرة إلى الإشراف على العمليات التجارية المعقدة.
سواء كنت تقود فريقًا أو تدير مشروعًا أو تصوغ عروضًا تقديمية جذابة، فإن ClickUp يعمل على تبسيط سير العمل وتعزيز الكفاءة ويساعدك على البقاء منظمًا. 🦾
مع ClickUp Whiteboards ، إضافة الصور والرسومات والمخططات الانسيابية والعناصر المرئية الأخرى إلى عروضك التقديمية وجعلها ملفتة للنظر وجذابة. هذه مساحة عمل رائعة للعصف الذهني أو إنشاء عروض تقديمية تأسر جمهورك. ✏️
على سبيل المثال، يمكنك رسم استراتيجية مبيعات تفاعلية ودمج العناصر المرئية لسرد القصص ومشاركتها بسلاسة مع زملائك في الفريق.
يمكنك أيضًا تصميم خريطة رحلة العميل أو خريطة طريق للمنتج ثم مشاركتها مع فريقك للحصول على تعليقات فورية. كما أن وظيفة السحب والإفلات تجعله بديهيًا، مما يضمن تدفق أفكارك بسلاسة على اللوحة. يمكنك حتى إنشاء صور باستخدام الذكاء الاصطناعي على السبورة البيضاء. 🧩
هل تحتاج إلى مساعدة في صياغة محتوى لهذه العروض التقديمية؟ ClickUp Brain يقوم بدور مساعد الذكاء الاصطناعي الإبداعي الخاص بك. فهو ينشئ الخطوط العريضة للعروض التقديمية، ويصمم الشرائح، بل ويوفر محتوى مخصصاً لمجموعات المبيعات.
على سبيل المثال، إذا كنت تُعد عرضاً تقديمياً، يمكن ل ClickUp Brain صياغة مقدمة مقنعة، واقتراح أفكار مرئية، والتوصية برؤى بيانات لدعم رسالتك. وبالاقتران مع اللوحات البيضاء، يتيح لك ذلك تصميم عرض تقديمي مؤثر وجاهز للمشاركة. 🤖
تقدم ClickUp أيضًا آلاف القوالب لتبسيط سير عملك. على سبيل المثال، فإن قالب العرض التقديمي ClickUp يتيح لك تنظيم وتصميم عروض تقديمية احترافية دون عناء. يساعدك هذا القالب القابل للتخصيص على تنظيم أفكارك وتتبع التقدم المحرز والتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي. 🌟
إليك ما ستحبه فيه:
- بناء هيكل واضح للعرض التقديمي منذ البداية
- استخدم آليات التغذية الراجعة للحصول على الآراء قبل العرض التقديمي النهائي
- تتبع كل مهمة مرتبطة بالعرض التقديمي في مساحة مركزية
انقر فوق أفضل الميزات
تصور الأفكار للعروض التقديمية مع زملائك في الفريق باستخدامClickUp Whiteboards
- إعداد عروض المبيعات، وتوليد أفكار لحملات وسائل التواصل الاجتماعي، وكتابة المدونات ورسائل البريد الإلكتروني باستخدامClickUp Brain
- قم بتدوين الأفكار والمحتوى للعروض التقديمية للأعمال فيClickUp Docs
- قم بإنشاء قوائم مراجعة وإضافة تذكيرات لوقت لاحق داخلClickUp Notepad
- تكامل مع الأدوات الشائعة مثل Google Workspace و Slack والمزيد باستخدامتكامل ClickUp
- قم بإنشاء قوائم مراجعة وإضافة تذكيرات لوقت لاحق داخلClickUp Notepad
- قم بتدوين الأفكار والمحتوى للعروض التقديمية للأعمال فيClickUp Docs
قيود النقر فوق فوق
- إعداد عروض المبيعات، وتوليد أفكار لحملات وسائل التواصل الاجتماعي، وكتابة المدونات ورسائل البريد الإلكتروني باستخدامClickUp Brain
قد يكون لميزات الأداة الشاملة منحنى تعليمي حاد للمستخدمين غير المتمرسين في مجال التكنولوجيا
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- شركة: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل عضو
تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)
💡 نصيحة للمحترفين: تعلم كيفية إنهاء العرض التقديمي بفعالية من خلال تجربة هذه الاستراتيجيات:
- صمم خاتمتك وفقًا لما يلقى صدى لدى جمهورك 👥
- لخص الخلاصات الرئيسية وعزز رسالتك الأساسية 🔑
- اختتم بالربط مرة أخرى بفكرتك الافتتاحية للحصول على نهاية متماسكة 🔄
- شجّع على طرح الأسئلة أو المناقشات أو الملاحظات لإبقاء المحادثة مستمرة 🤝
- قم بتبسيط سير عمل العرض التقديمي الخاص بك وإثارة الإعجاب بمرئيات مصقولة وتعاون سلس من خلال الاستفادة من ClickUp 📊
2. Prezi (الأفضل لإنشاء عروض تقديمية تفاعلية للأعمال)
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Prezi_ بريزي هو بديل مقنع ل Beautiful.ai للأفراد والفرق التي تبحث عن أدوات عرض ديناميكية وجذابة. على عكس أدوات العرض التقديمي التقليدية القائمة على الشرائح، يقدم Prezi أسلوب عرض تقديمي غير خطي، مما يسمح لك بالبناء من لوحة واحدة كبيرة. سيمكنك ذلك من التكبير والتصغير للتأكيد على نقاط مختلفة عندما تريد إنشاء عروض تقديمية مصقولة.
توفر الأداة أيضًا ميزات تحرير متقدمة، وقوالب عروض تقديمية احترافية، وتكامل الوسائط المتعددة، وأدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في ترتيب المحتوى وتحريكه. تمكّن ميزات التعاون الخاصة به الفرق من تصميم عروض الأعمال في الوقت الفعلي.
أفضل ميزات Prezi
- إنشاء تصميمات قائمة على الحركة لجعل العروض التقديمية تفاعلية وجذابة
- التكامل مع المنصات مثل Zoom وMicrosoft Teams وSlack
- استخدام مساعدة الذكاء الاصطناعي للتخطيط التلقائي واقتراحات الرسوم المتحركة
قيود بريزي
- مربكة للمستخدمين غير المعتادين على تصميم العروض التقديمية غير الخطية
- لا تزال أدوات الذكاء الاصطناعي أساسية مقارنة ببرامج العروض التقديمية الأخرى
تسعير بريزي
يحتوي Prezi على ثلاثة أقسام للتسعير تستهدف الأفراد والطلاب والمعلمين والفرق:
للأفراد
- عادي: 5 دولارات شهريًا
- بالإضافة 19 دولاراً شهرياً
- قسط: 29$/شهرياً
للطلاب والمعلمين
- EDU Plus: 4 دولارات شهرياً 4 دولارات شهرياً
- EDU Pro: 8 دولارات في الشهر
- فرق EDU Teams: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
للفرق
- بالإضافة 19 دولاراً في الشهر
- قسط: 29 دولاراً في الشهر
- الفرق: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
التقييمات والمراجعات: #### تقييمات ومراجعات بريزي
- G2: 4.2/5 (أكثر من 5000 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
➡️ اقرأ المزيد: قوالب مجانية للعروض التقديمية لإنشاء عروض تقديمية مقنعة
3. Decktopus (الأفضل لإنشاء عروض تقديمية سهلة لاجتماعات الفريق)
via Decktopus إذا كنت تبحث عن طريقة سهلة وبديهية لإنشاء عروض تقديمية ملفتة للنظر دون قضاء ساعات في التصميم، ففكر في ديكتوبوس . وهو يتضمن قوالب قابلة للتخصيص، وروبوت مصمم عروض تقديمية، وميزات متقدمة مثل التحليلات لمساعدتك في صياغة مجموعات شرائح جميلة.
يوفر صانع العروض التقديمية بالذكاء الاصطناعي هذا أيضًا قوالب مصممة مسبقًا لتوفير الوقت. وهو مفيد بشكل خاص للعروض التقديمية للأعمال، أو المحتوى التعليمي، أو اجتماعات الفريق الداخلي، ويتكامل مع أدوات مثل جداول بيانات Google للعروض التقديمية المستندة إلى البيانات.
أفضل ميزات Decktopus
- الوصول إلى مكتبة من القوالب الاحترافية لبدء عرضك التقديمي بسرعة
- استخدم التعاون في الوقت الفعلي لإنشاء عروض تقديمية مع زملائك في الفريق
- إضافة الصور والأيقونات والرسوم البيانية للتحسين البصري
قيود ديكتوبوس
- لديه ميزات تخصيص وتحرير محدودة
- لا يتيح برنامج العرض التقديمي تصدير PDF وتحليلات العروض التقديمية في خطته المجانية
تسعير Decktopus
- مجاني للأبد
- الوصول السنوي الاحترافي: 24.99 دولارًا شهريًا
- الدخول السنوي للأعمال: 49.99 دولارًا شهريًا
تقييمات ومراجعات ديكتوبوس
- G2: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)
🔎 هل تعلم؟ في عام 1982، تم تقديم برنامج VCN ExecuVision، وهو أول برنامج لعرض عرض تقديمي على شاشة الكمبيوتر الشخصي، وسمح للمستخدمين بالاختيار من مكتبة من الصور لمرافقة نص العرض التقديمي.
4. فيزمي (الأفضل للحفاظ على اتساق العلامة التجارية في العروض التقديمية)
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مع فيسمي ، يمكنك الوصول إلى برنامج العروض التقديمية الذي يتيح لك إنشاء عروض تقديمية ذات علامة تجارية باستخدام ميزات تحرير متقدمة. بينما يركز برنامج Beautiful.ai على أتمتة التصميم لتبسيط إنشاء العروض التقديمية، يمنح Visme المستخدمين تحكمًا أكبر في عناصر التصميم، مما يتيح إنشاء عروض تقديمية مخصصة وفريدة من نوعها.
تعمل قوالب العروض التقديمية المصممة بشكل احترافي والأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في Visme على تحسين عملية العرض التقديمي. بالإضافة إلى إنشاء عروض تقديمية جذابة بصريًا، يدعم Visme إنشاء أنواع مختلفة من المحتوى المرئي، بما في ذلك الرسوم البيانية والتقارير ورسومات الوسائط الاجتماعية، كأداة شاملة لتلبية احتياجات التصميم المتنوعة.
أفضل ميزات Visme
- تضمين الرسوم المتحركة وتصورات البيانات والميزات التفاعلية لتعزيز المشاركة
- تضمين الصور والرسوم المتحركة والأيقونات للحصول على مرئيات مؤثرة
- التعاون في الوقت الفعلي مع فرق العمل، مما يجعل مشاركة عروضك التقديمية سلسة
قيود فيزمي
- توفر الباقة المجانية الحد الأدنى من التخزين (500 ميغابايت) ولا توجد تنزيلات
- تتطلب الميزات المتقدمة، مثل مجموعة أدوات العلامة التجارية، اشتراك Pro
أسعار فيزما
- مجاني للأبد
- بداية 29 دولارًا شهريًا
- المحترفين: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: تسعير مخصص
التقييمات والمراجعات
- G2: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)
💡 نصيحة احترافية: إلى إنشاء عرض تقديمي ناجح للعميل اتبع هذه الخطوات لإثارة الإعجاب وإبرام الصفقة:
- البحث والتخطيط للعرض التقديمي لفهم احتياجات العميل 🕵🏼♂️
- قم بإنشاء مسار تسويق من عرضك التقديمي لتوجيه رحلة العميل 📈
- استخدم محتوى جذاب بصرياً لسرد قصتك بفعالية 🎨
- شجع المحادثات ثنائية الاتجاه لتحسين التواصل والتفاهم 💬💬
- ضع خطوات تالية واضحة لإغلاق عرضك التقديمي بثقة 💬
5. العرض التقديمي (الأفضل للعروض التقديمية الجماعية والتعاون)
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البديل القوي الآخر لـ Beautiful.ai هو الملعب أداة عرض تقديمي تمزج بين البساطة والتصميم لإنتاج نتائج سريعة ومذهلة بصريًا. وبفضل واجهة سهلة الاستخدام، يمكّن Pitch المستخدمين من إنشاء عروض تقديمية أنيقة وفعالة وذات علامة تجارية.
كما أن ميزات الأداة التعاونية تجعلها مثالية للعمل مع فرق العمل في الوقت الفعلي، مما يحسن عملية تحرير العروض التقديمية ومشاركتها. سواء كنت تعرض فكرة، أو تعرض البيانات، أو تتوافق مع فريقك، فإن Pitch يزودك بصياغة شرائح جذابة دون عناء.
أفضل ميزات Pitch
- إنشاء شرائح باستخدام أكثر من 100 قالب جاهز مصمم خصيصًا لحالات استخدام مختلفة
- تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي لتحرير وتعليقات أسرع
- احصل على عروض تقديمية متماسكة باستخدام مجموعة أدوات العلامة التجارية المشتركة
قيود العرض التقديمي
- خيارات أشكال أقل وتنوع أقل في تصميمات المخططات من غيرها في القائمة
- لا يدعم تضمين محتوى الجهات الخارجية
تسعير العرض التقديمي
- مجاني للأبد
- الإيجابي: 25 دولارًا شهريًا
- العمل 100 دولار/شهرياً
- المؤسسات: أسعار مخصصة
التقييمات والمراجعات
- G2: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)
- Capterra: 4.9/5 (أكثر من 30 تقييم)
6. Microsoft PowerPoint (الأفضل لإنشاء عروض تقديمية كلاسيكية للعروض التقديمية للأعمال)
via
_ / href/ _https://www.microsoft.com/en-in/microsoft-365/p/powerpoint/cfq7ttc0pbmc Microsoft PowerPoint /%href/
حسنًا، من لم يسمع بـ مايكروسوفت باوربوينت ?
يعد PowerPoint أحد أكثر أدوات العروض التقديمية شهرةً واستخدامًا على نطاق واسع، مما يجعله بديلاً موثوقًا به لبرنامج Beautiful.ai. يشتهر PowerPoint بميزاته الواسعة وتعدد استخداماته، وهو يمكّن المستخدمين من إنشاء عروض تقديمية مع تحكم كامل في التصميم. بالإضافة إلى ذلك، وعلى عكس العديد من الأدوات المستندة إلى الويب، فهو يدعم التحرير دون اتصال بالإنترنت، مما يجعله مثاليًا للمستخدمين الذين لديهم اتصال محدود بالإنترنت.
صمم محتوى جذابًا بصريًا لعروض الأعمال أو الدروس التعليمية أو المشاريع الإبداعية. مع ميزات مثل القوالب القابلة للتخصيص والرسوم المتحركة والانتقالات والتعاون في الوقت الفعلي، يساعدك PowerPoint على توصيل الأفكار بفعالية وترك انطباع دائم. سواء أكنت تعرض البيانات باستخدام الرسوم البيانية أو تضمين مقاطع فيديو لسرد القصص، فإن PowerPoint يتكيف مع احتياجاتك.
أفضل ميزات برنامج PowerPoint من مايكروسوفت
- التصميم باستخدام Microsoft Copilot المدعوم بالذكاء الاصطناعي لإنشاء تخطيطات ومرئيات بناءً على المحتوى الخاص بك
- دمج التحسينات من خلال أداة Presenter Coach
- تحرير العروض التقديمية دون اتصال بالإنترنت بسهولة، على عكس العديد من برامج العروض التقديمية المستندة إلى الويب
قيود مايكروسوفت باوربوينت
- يجب على المستخدمين حفظ عملهم يدويًا بشكل دوري لضمان عدم ضياع تقدمهم
- لديه تحرير تعاوني محدود مقارنةً بالأدوات الأخرى
أسعار مايكروسوفت باوربوينت
- مجاني للأبد
- الخطط المدفوعة المضمنة في حزمة Microsoft 365
تقييمات ومراجعات مايكروسوفت باوربوينت مايكروسوفت مجاناً للأبد
- G2: 4.7/5 (أكثر من 20,000 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)
➡️ اقرأ المزيد: قوالب مجانية لحالة العمل في PowerPoint، والشرائح، و ClickUp
7. Wonderslide (الأفضل لإنشاء عروض تقديمية للشركات بتصميمات ذات علامة تجارية)
via Wonderslide للحصول على طريقة أنيقة وفعالة لإنشاء عروض تقديمية احترافية, الشريحة العجيبة منصة تصميم سهلة الاستخدام ومتعددة الاستخدامات. من خلال السماح للمستخدمين بتحميل مسودة أساسية، تقوم شبكة Wonderslide العصبية بتحويلها بسرعة إلى عرض تقديمي مصقول، مما يقلل بشكل كبير من الوقت والجهد المطلوبين عادةً للتصميم.
كما أنها تبسّط إنشاء عروض تقديمية جديدة من خلال توفير قوالب قابلة للتخصيص ومكتبة صور واسعة وخيارات تصميم ذات علامة تجارية.
أفضل ميزات Wonderslide أفضل الميزات
- الوصول إلى مكتبة صور واسعة للحصول على صور وأيقونات متنوعة لتحسين الشرائح الخاصة بك
- تحميل صور مخصصة لتحديد الخطوط والألوان المناسبة لمطابقة إرشادات العلامة التجارية تلقائيًا
- تصدير العروض التقديمية كملفات .pptx قابلة للتحرير بالكامل ومتوافقة مع PowerPoint وGoogle Slides
قيود الشرائح العجيبة
- قد تتطلب تخصيصات التصميم المحددة للغاية تعديلات يدوية بعد التصدير
- يحتوي على حد أقصى أسبوعي لتنزيل ثلاث شرائح في الخطة الأساسية
أسعار الشرائح العجيبة
- الدفع أولاً بأول: 25 دولارًا أمريكيًا كدفعة لمرة واحدة
- الخطة الاحترافية: 9.99 دولارًا شهريًا
- خطة المؤسسة: أسعار مخصصة
التقييمات والمراجعات: التقييمات والمراجعات
- G2: غير متاح
- Capterra: غير متاح
8. الشرائح (الأفضل لإنشاء عروض تفاعلية للمطورين)
via
الشرائح_ الشرائح هي أداة عرض تقديمي تجمع بين الميزات سهلة الاستخدام وخيارات التخصيص المتقدمة. وهي تعمل بالكامل في السحابة، وتتيح للمستخدمين إنشاء العروض التقديمية وتحريرها وتقديمها من أي جهاز دون تنزيل أو تثبيت. وتكمل واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من القوالب القابلة للتخصيص إمكانية الوصول هذه.
إحدى الميزات البارزة في Slides هي صيغته مفتوحة المصدر، والتي تمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى الشفرة المصدرية الكاملة لعروضهم التقديمية.
أفضل ميزات العروض التقديمية
- تضمين محتوى تفاعلي للحفاظ على جاذبية الشرائح باستخدام iFrames أو التضمينات المباشرة
- تخصيص العروض التقديمية باستخدام HTML / CSS للحصول على مظهر احترافي مخصص
- استخدم ملاحظات المتحدث وجهاز التحكم عن بُعد لتقديم العروض التقديمية مباشرةً دون أخطاء
قيود الشرائح
- يتطلب الإلمام بـ HTML/CSS للمستخدمين من أجل التخصيص المتقدم
- لا توجد مكتبة رسوم متحركة مدمجة بخلاف CSS المخصص
تسعير الشرائح
- خفيف: 7 دولارات شهرياً
- محترف 14 دولارًا في الشهر
- الفريق: 28 دولارًا شهريًا لكل مستخدمين اثنين
- خطة المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات الشرائح
- G2: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)
9. Keynote (الأفضل لتصميم تقارير الأعمال الأنيقة أو المقترحات)
via
_ / href/ _https://support.apple.com/en-in/guide/keynote/tan317e80e8c/mac ملاحظة /%href/ الكلمة الرئيسية هو برنامج العروض التقديمية المميز من Apple، وهو أداة قوية لإنشاء عروض تقديمية مذهلة بصريًا، مما يجعله بديلاً مجانيًا رائعًا لبرنامج Beautiful.ai.
يشتهر برنامج Keynote بتصميمه الأنيق والبديهي، ويوفر قوالب مصممة باحتراف، ورسوم متحركة، وانتقالات ترفع من جودة أي عرض تقديمي. تضمن واجهة السحب والإفلات الخاصة به سهولة الاستخدام، مما يلبي احتياجات المبتدئين والمحترفين المتمرسين. يمكنك إنشاء العروض التقديمية وتحريرها على جهاز Mac أو iPad أو iPhone، مع مزامنة جميع التغييرات تلقائيًا عبر iCloud.
أفضل ميزات Keynote
- احصل على رسوم متحركة وانتقالات بجودة سينمائية، مثل Magic Move، لإنشاء عروض مرئية جذابة
- استخدام أدوات لتسجيل العروض التقديمية مع التعليقات الصوتية
- تحرير العروض التقديمية عبر الأجهزة دون فقدان التقدم
قيود Keynote
- متاح فقط لمستخدمي Apple، كما أنه لا يوفر العديد من خيارات التصدير
- غالبًا ما تفقد الملفات المصدرة أجزاء وأجزاء من الرسومات أو الرسوم المتحركة المستخدمة
تسعير Keynote
- مجاني للأبد
تقييمات ومراجعات الملاحظات الرئيسية
- G2: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)
📌مكافأة: هل تبحث عن طريقة لتعزيز التواصل الجماعي؟ تحقق من هذه 15 نموذجاً مجانياً لخطة تواصل المشروع عبر Excel وWord وClickUp لتبسيط سير عمل المشروع والحفاظ على توافق الجميع! 📣
10. كانفا (الأفضل لإنشاء محتوى مرئي بسرعة)
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معروف بواجهة السحب والإفلات, كانفا هو أداة إنشاء محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين تصميم عروض تقديمية جذابة بصريًا بأقل جهد ممكن. وهي توفر مجموعة كبيرة من القوالب والخطوط والصور والرسوم المتحركة القابلة للتخصيص، بما يلبي الاحتياجات الشخصية والمهنية.
استخدم بيئة التصميم التعاونية في Canva منذ المسودة الأولى. اعملوا معًا في الوقت الفعلي لإنشاء العروض التقديمية وتحريرها ومراجعتها، مما يسهّل سير العمل لكل من المشروعات الصغيرة والحملات الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل تكامل Canva مع أدوات مثل Slack وGoogle Drive على تعزيز إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام.
أفضل ميزات كانفا
- الوصول إلى القوالب المصممة مسبقًا والمصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المختلفة لبدء المشروع بسرعة
- إنشاء رسوم متحركة مذهلة لعروض الشرائح أو وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام Magic Animate
- تخصيص الخطوط وأنظمة الألوان التي تقترحها أداة الذكاء الاصطناعي لتتناسب مع علامتك التجارية دون عناء
قيود كانفا
- تتطلب بعض الميزات، مثل الرسوم المتحركة المتقدمة ومجموعات العلامات التجارية، اشتراكًا احترافيًا
- لديها مساحة تخزين محدودة (5 جيجابايت) في الإصدار المجاني للأصول التي تم تحميلها
أسعار كانفا
- مجانًا إلى الأبد
- كانفا برو: 6 يورو/شهرًا للشخص الواحد
- كانفا تيمز: 9 يورو/شهرًا للشخص الواحد
- كانفا إنتربرايز: تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات كانفا
- G2: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 12,000 تقييم)
11. سلايد بين (الأفضل لإنشاء عروض تقديمية للشركات الناشئة)
via
_ / href/ _https://slidebean.com/ Slidebean /%href/_ سلايدبيان مثالي للشركات الناشئة ورواد الأعمال والمعلمين والمحترفين الذين يرغبون في الحصول على عروض تقديمية أو تقارير أو عروض تقديمية تعليمية مقنعة بصريًا دون قضاء ساعات في التصميم. يسمح للمستخدمين بالتركيز على المحتوى وترتيب المرئيات بسلاسة.
يتمثل أحد الجوانب الفريدة في Slidebean في مكتبته الواسعة من القوالب القابلة للتخصيص، بما في ذلك نماذج العروض التقديمية من شركات ناجحة مثل Airbnb وUber. توفر هذه القوالب للمستخدمين أطر عمل مثبتة يمكن البناء عليها.
أفضل ميزات Slidebean
- تتبع التحليلات والرؤى حول كيفية تفاعل المشاهدين مع العروض التقديمية
- تحويل البيانات الأولية إلى مخططات بيانية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم المعلومات بوضوح وبصورة مرئية
- أتمتة سمات العلامة التجارية للحصول على عرض تقديمي متسق واحترافي
قيود Slidebean
- لا يقدم خطة مجانية وله تكلفة اشتراك عالية
- لدى Slidebean مكتبة رسومات صغيرة مقارنة بالمنافسين
تسعير سليدايبين
- البداية: 8 دولارات شهرياً
- تسريع: 99 دولارًا/شهريًا
تقييمات ومراجعات Slidebean التقييمات والمراجعات
- G2: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)
- Capterra: 4.2/5 (أكثر من 50 تقييم)
➡️ اقرأ المزيد: ما هو أصحاب المصلحة في المشروع وكيفية إدارتهم
12. مينتيميتر (الأفضل للعرض والتفاعل مع الاقتراع التفاعلي المباشر)
via
_ / href/ _https://www.mentimeter.com/app/presentation/al69dte1yainxqu7ai2nw3vy4mkgbp6e/edit?question=z3cycqdgno6g Mentimeter /%href/
مع منتيميتر ، يمكنك تحويل عروضك التقديمية إلى تجارب تفاعلية من خلال استطلاعات الرأي في الوقت الحقيقي، والاختبارات، وسحب الكلمات، وجلسات الأسئلة والأجوبة.
على عكس Beautiful.ai، الذي يركز على أتمتة تصميم الشرائح، يركز Mentimeter على التفاعل. وبالتالي، فهو يناسب المعلمين ومنظمي الأحداث ومحترفي الأعمال الذين يرغبون في تعزيز المشاركة النشطة أثناء العروض التقديمية.
أفضل ميزات Mentimeter
- تشغيل استطلاعات رأي مباشرة أثناء العروض التقديمية لجمع تعليقات الجمهور في الوقت الفعلي
- عرض مدخلات الجمهور بشكل مرئي فوري من خلال سحابة الكلمات الديناميكية
- تصميم اختبارات لجعل العروض التقديمية جذابة وتعليمية
قيود مقياس الإرسال
- يقتصر حسابه المجاني على سؤالين وخمسة اختبارات لكل عرض تقديمي
- خيارات تخصيص أقل في التصميم مقارنةً ب Beautiful.ai وغيره من التطبيقات الأخرى
تسعير #### تسعير منتيميتر
- مجاني للأبد
- الأساسي: 17.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المحترف 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- خطة المؤسسات: أسعار مخصصة
التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 90 تقييم)
13. إكستنسيو (الأفضل لإنشاء مستندات الأعمال والعروض التقديمية)
via
_ / href/ _https://workspace33522980.xtensio.com/ xtensio /%href/ إكستينسيو عبارة عن منصة قائمة على الويب تمكّن الفرق من إنشاء وإدارة ومشاركة المستندات والعروض التقديمية وصفحات الويب التفاعلية، مما يجعلها بديلاً متعدد الاستخدامات ل Beautiful.ai . إنه رائع للشركات الناشئة والمسوقين والمصممين والفرق الصغيرة التي تبحث عن طريقة بسيطة لصنع مواد احترافية بكفاءة.
توفر المنصة تعاوناً في الوقت الفعلي تحت لوحة تحكم خاصة ذات علامة تجارية، مما يجعلها مثالية للفرق للمشاركة في إنشاء المستندات وتحريرها ومشاركتها كروابط متجاوبة أو ملفات PDF.
أفضل ميزات Xtensio
- ادمج المرئيات والبيانات مع المخططات ومقاطع الفيديو والنماذج للتواصل التفاعلي
- احصل على خيارات مشاركة متنوعة، بما في ذلك روابط الويب المباشرة، وعروض الشرائح الرقمية، وعروض الشرائح الرقمية، وملفات PDF/ ملفات PDF/PNG القابلة للتصدير
- حافظ على اتساق العلامة التجارية من خلال تخصيص الخطوط والألوان والتخطيطات عبر جميع المستندات
قيود إكستنسيو
- لوحة تحكم التحليلات الخاصة به ليست دقيقة مثل الأدوات المخصصة الأخرى
- تتضمن الباقة المجانية 100 ميغابايت فقط من مساحة تخزين الصور
تسعير Xtensio
- مجاني للأبد
- سولو لايت: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- بالإضافة: 25 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين
- الشركات: 99.99 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين
تقييمات ومراجعات Xtensio
- G2: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)
➡️ اقرأ المزيد: تحقيق الاتساق في العمليات: الدليل النهائي لتوحيد العمليات
قم بتحسين عملية إنشاء العروض التقديمية الخاصة بك دون عناء مع ClickUp!
يعد إنشاء عرض تقديمي مقنع أمرًا أساسيًا عند مخاطبة فريقك أو أصحاب المصلحة. على الرغم من أن Beautiful.ai يوفر البساطة، إلا أنه يفتقر إلى ميزات متقدمة مثل اتساق العلامة التجارية والتعاون السلس والتصدير المرن.
للحصول على حل أكثر قوة، ClickUp يتجاوز التصميم الأساسي. يمكنك تبادل الأفكار باستخدام اللوحات البيضاء، وإنشاء المحتوى في ثوانٍ باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتعاون في الوقت الفعلي للحصول على الملاحظات والمراجعات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إدارة سير عملك بالكامل باستخدام الأتمتة والتتبع المتقدم. 🏆هل أنت مستعد للارتقاء بعروضك التقديمية ومشاريعك؟ اشترك في ClickUp اليوم!