أفضل بدائل Beautiful.ai للعروض التقديمية المصقولة

ما الذي يجعل العرض التقديمي رائعاً؟ مرئيات مصقولة؟ قصة مقنعة؟

Beautiful.ai، وهو صانع عروض تقديمية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يبسّط إنشاء الشرائح باستخدام أدوات السحب والإفلات والتخطيطات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ولكن هناك مشكلة:

يتطلب الإصدار التجريبي المجاني لمدة 14 يومًا بطاقة ائتمان، والاشتراكات باهظة الثمن

التصميمات المعدة مسبقًا تحد من الإبداع

التخصيص أقل من الأدوات الأخرى

الخبر السار؟ هناك بدائل أفضل في السوق تتمتع بمرونة أكبر، واقتراحات ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً، وتعاون سلس.

يغطي هذا الدليل أفضل أدوات العروض التقديمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في التصميم والتخصيص والتقديم كالمحترفين. لنبدأ! 🚀

إنشاء الخطوط العريضة والمحتوى للعروض التقديمية باستخدام ClickUp Brain

## ⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي نظرة عامة سريعة على أفضل بدائل Beautiful.ai:

النقر فوق (الأفضل لإنشاء العروض التقديمية التعاونية وسير العمل) ✅✅

(الأفضل لإنشاء العروض التقديمية التعاونية وسير العمل) ✅✅ Prezi (الأفضل لإنشاء العروض التقديمية التفاعلية للأعمال) ✅

(الأفضل لإنشاء العروض التقديمية التفاعلية للأعمال) ✅ Decktopus (الأفضل لإنشاء عروض تقديمية سهلة لاجتماعات الفريق) ✅

(الأفضل لإنشاء عروض تقديمية سهلة لاجتماعات الفريق) ✅ فيزمي (الأفضل للحفاظ على تناسق العلامة التجارية في العروض التقديمية) ✅

(الأفضل للحفاظ على تناسق العلامة التجارية في العروض التقديمية) ✅ العروض التقديمية (الأفضل للعروض التقديمية الجماعية والتعاون) ✅✅

(الأفضل للعروض التقديمية الجماعية والتعاون) ✅✅ مايكروسوفت باوربوينت (الأفضل لإنشاء عروض تقديمية كلاسيكية للعروض التقديمية للأعمال) ✅

(الأفضل لإنشاء عروض تقديمية كلاسيكية للعروض التقديمية للأعمال) ✅ Wonderslide (الأفضل لإنشاء عروض تقديمية للشركات مع تصميمات ذات علامة تجارية) ✅

(الأفضل لإنشاء عروض تقديمية للشركات مع تصميمات ذات علامة تجارية) ✅ الشرائح (الأفضل لإنشاء عروض تقديمية تفاعلية للمطورين) ✅

(الأفضل لإنشاء عروض تقديمية تفاعلية للمطورين) ✅ Keynote (الأفضل لتصميم تقارير أو عروض تقديمية أنيقة للأعمال) ✅

(الأفضل لتصميم تقارير أو عروض تقديمية أنيقة للأعمال) ✅ كانفا (الأفضل لإنشاء محتوى مرئي بسرعة) ✅✅

(الأفضل لإنشاء محتوى مرئي بسرعة) ✅✅ Slidebean (الأفضل لإنشاء عروض تقديمية للشركات الناشئة) ✅

(الأفضل لإنشاء عروض تقديمية للشركات الناشئة) ✅ منتيميتر (الأفضل لتقديم العروض التقديمية والتفاعل مع استطلاعات الرأي التفاعلية المباشرة) ✅

(الأفضل لتقديم العروض التقديمية والتفاعل مع استطلاعات الرأي التفاعلية المباشرة) ✅ Xtensio (الأفضل لإنشاء مستندات الأعمال والعروض التقديمية) ✅

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Beautiful.ai؟

لاختيار أفضل أدوات العروض التقديمية البديلة للذكاء الاصطناعي البديلة ل Beautiful.ai، ركز على الميزات التي تبسط عملية التصميم وتجعل عروضك التقديمية تفاعلية.

فيما يلي بعض الميزات الأساسية التي يجب تحديد أولوياتها:

أدوات تصميم مدعومة بالذكاء الاصطناعي : اختر برنامج عرض تقديمي مزود بمساعد ذكاء اصطناعي لتبسيط عملية التصميم، وتقديم اقتراحات تخطيط ذكية وأفكار للمحتوى، وتوفير الوقت في إنشاء عروض تقديمية نظيفة 👾

: اختر برنامج عرض تقديمي مزود بمساعد ذكاء اصطناعي لتبسيط عملية التصميم، وتقديم اقتراحات تخطيط ذكية وأفكار للمحتوى، وتوفير الوقت في إنشاء عروض تقديمية نظيفة 👾 واجهة السحب والإفلات : اختر منصة بديهية تتيح لك إنشاء العروض التقديمية دون عناء عن طريق سحب العناصر وإفلاتها في مكانها، حتى على لوحة فارغة 🕹️

: اختر منصة بديهية تتيح لك إنشاء العروض التقديمية دون عناء عن طريق سحب العناصر وإفلاتها في مكانها، حتى على لوحة فارغة 🕹️ ميزات التعاون في الوقت الحقيقي : اختر أداة تدعم التعاون في الوقت الفعلي، مما يسمح للفرق بتبادل الأفكار وتحرير الشرائح والعمل معًا بسلاسة 🤝🏻

: اختر أداة تدعم التعاون في الوقت الفعلي، مما يسمح للفرق بتبادل الأفكار وتحرير الشرائح والعمل معًا بسلاسة 🤝🏻 مكتبة النماذج : ابحث عن مكتبة واسعة من القوالب المصممة باحترافية لمساعدتك على إنشاء عروض تقديمية مذهلة بسرعة مع الحفاظ على اتساق العلامة التجارية 📚

: ابحث عن مكتبة واسعة من القوالب المصممة باحترافية لمساعدتك على إنشاء عروض تقديمية مذهلة بسرعة مع الحفاظ على اتساق العلامة التجارية 📚 عناصر تفاعلية : تحديد الأولويات أدوات العروض التقديمية التي تمكنك من إضافة ميزات تفاعلية مثل الرسوم المتحركة والانتقالات والعناصر القابلة للنقر لجعل عروضك التقديمية جذابة وديناميكية 🤹

: تحديد الأولويات أدوات العروض التقديمية التي تمكنك من إضافة ميزات تفاعلية مثل الرسوم المتحركة والانتقالات والعناصر القابلة للنقر لجعل عروضك التقديمية جذابة وديناميكية 🤹 وظائف السبورة البيضاء : ضع في اعتبارك الأدوات التي تحتوي على لوحات بيضاء مدمجة تصور الأفكار وتخطيط المحتوى و تعزيز جلسات العصف الذهني 📋

: ضع في اعتبارك الأدوات التي تحتوي على لوحات بيضاء مدمجة تصور الأفكار وتخطيط المحتوى و تعزيز جلسات العصف الذهني 📋 خيارات التصدير والمشاركة: ابحث عن الأدوات ذات خيارات التصدير المرنة (مثل PDF أو PowerPoint أو Google Slides) والمشاركة السهلة لضمان إمكانية الوصول إلى قسم العرض التقديمي في أي مكان 📂

➡️ اقرأ المزيد: قوالب شرائح جوجل المجانية للعروض التقديمية المؤثرة

## أفضل بدائل Beautiful.ai لاستكشافها

استكشف أفضل صانع العروض التقديمية بدائل لـ Beautiful.ai التي توفر لك سهولة وظيفة السحب والإفلات، وتساعدك على إنشاء صور مذهلة، وتحافظ على علامتك التجارية في مكانها الصحيح.

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء عروض تقديمية تعاونية وسير عمل) ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع والمستندات والتواصل مع الفريق، كل ذلك في منصة واحدة - يتم تسريعه من خلال أتمتة الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي والبحث. وهو يتكيف مع مختلف الصناعات والمتطلبات، بدءًا من إدارة المهام الشخصية الصغيرة إلى الإشراف على العمليات التجارية المعقدة.

سواء كنت تقود فريقًا أو تدير مشروعًا أو تصوغ عروضًا تقديمية جذابة، فإن ClickUp يعمل على تبسيط سير العمل وتعزيز الكفاءة ويساعدك على البقاء منظمًا. 🦾

جرب ClickUp Whiteboards مجانًا

ClickUp السبورات البيضاء بدائل الذكاء الاصطناعي الجميلة

مع ClickUp Whiteboards ، إضافة الصور والرسومات والمخططات الانسيابية والعناصر المرئية الأخرى إلى عروضك التقديمية وجعلها ملفتة للنظر وجذابة. هذه مساحة عمل رائعة للعصف الذهني أو إنشاء عروض تقديمية تأسر جمهورك. ✏️

على سبيل المثال، يمكنك رسم استراتيجية مبيعات تفاعلية ودمج العناصر المرئية لسرد القصص ومشاركتها بسلاسة مع زملائك في الفريق.

يمكنك أيضًا تصميم خريطة رحلة العميل أو خريطة طريق للمنتج ثم مشاركتها مع فريقك للحصول على تعليقات فورية. كما أن وظيفة السحب والإفلات تجعله بديهيًا، مما يضمن تدفق أفكارك بسلاسة على اللوحة. يمكنك حتى إنشاء صور باستخدام الذكاء الاصطناعي على السبورة البيضاء. 🧩

جرب ClickUp Brain مجانًا

انقر فوق بدائل الذكاء الاصطناعي الجميلة

هل تحتاج إلى مساعدة في صياغة محتوى لهذه العروض التقديمية؟ ClickUp Brain يقوم بدور مساعد الذكاء الاصطناعي الإبداعي الخاص بك. فهو ينشئ الخطوط العريضة للعروض التقديمية، ويصمم الشرائح، بل ويوفر محتوى مخصصاً لمجموعات المبيعات.

على سبيل المثال، إذا كنت تُعد عرضاً تقديمياً، يمكن ل ClickUp Brain صياغة مقدمة مقنعة، واقتراح أفكار مرئية، والتوصية برؤى بيانات لدعم رسالتك. وبالاقتران مع اللوحات البيضاء، يتيح لك ذلك تصميم عرض تقديمي مؤثر وجاهز للمشاركة. 🤖

قالب العرض التقديمي ClickUp قالب عرض تقديمي جميل بدائل AI

تقدم ClickUp أيضًا آلاف القوالب لتبسيط سير عملك. على سبيل المثال، فإن قالب العرض التقديمي ClickUp يتيح لك تنظيم وتصميم عروض تقديمية احترافية دون عناء. يساعدك هذا القالب القابل للتخصيص على تنظيم أفكارك وتتبع التقدم المحرز والتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي. 🌟

إليك ما ستحبه فيه:

بناء هيكل واضح للعرض التقديمي منذ البداية

استخدم آليات التغذية الراجعة للحصول على الآراء قبل العرض التقديمي النهائي

تتبع كل مهمة مرتبطة بالعرض التقديمي في مساحة مركزية

انقر فوق أفضل الميزات

تصور الأفكار للعروض التقديمية مع زملائك في الفريق باستخدام ClickUp Whiteboards إعداد عروض المبيعات، وتوليد أفكار لحملات وسائل التواصل الاجتماعي، وكتابة المدونات ورسائل البريد الإلكتروني باستخدام ClickUp Brain قم بتدوين الأفكار والمحتوى للعروض التقديمية للأعمال في ClickUp Docs قم بإنشاء قوائم مراجعة وإضافة تذكيرات لوقت لاحق داخل ClickUp Notepad تكامل مع الأدوات الشائعة مثل Google Workspace و Slack والمزيد باستخدام تكامل ClickUp قيود النقر فوق فوق

قد يكون لميزات الأداة الشاملة منحنى تعليمي حاد للمستخدمين غير المتمرسين في مجال التكنولوجيا

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل عضو

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

💡 نصيحة للمحترفين: تعلم كيفية إنهاء العرض التقديمي بفعالية من خلال تجربة هذه الاستراتيجيات:

صمم خاتمتك وفقًا لما يلقى صدى لدى جمهورك 👥

لخص الخلاصات الرئيسية وعزز رسالتك الأساسية 🔑

اختتم بالربط مرة أخرى بفكرتك الافتتاحية للحصول على نهاية متماسكة 🔄

شجّع على طرح الأسئلة أو المناقشات أو الملاحظات لإبقاء المحادثة مستمرة 🤝

قم بتبسيط سير عمل العرض التقديمي الخاص بك وإثارة الإعجاب بمرئيات مصقولة وتعاون سلس من خلال الاستفادة من ClickUp 📊

2. Prezi (الأفضل لإنشاء عروض تقديمية تفاعلية للأعمال)

via

Prezi_ بريزي هو بديل مقنع ل Beautiful.ai للأفراد والفرق التي تبحث عن أدوات عرض ديناميكية وجذابة. على عكس أدوات العرض التقديمي التقليدية القائمة على الشرائح، يقدم Prezi أسلوب عرض تقديمي غير خطي، مما يسمح لك بالبناء من لوحة واحدة كبيرة. سيمكنك ذلك من التكبير والتصغير للتأكيد على نقاط مختلفة عندما تريد إنشاء عروض تقديمية مصقولة.

توفر الأداة أيضًا ميزات تحرير متقدمة، وقوالب عروض تقديمية احترافية، وتكامل الوسائط المتعددة، وأدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في ترتيب المحتوى وتحريكه. تمكّن ميزات التعاون الخاصة به الفرق من تصميم عروض الأعمال في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Prezi

إنشاء تصميمات قائمة على الحركة لجعل العروض التقديمية تفاعلية وجذابة

التكامل مع المنصات مثل Zoom وMicrosoft Teams وSlack

استخدام مساعدة الذكاء الاصطناعي للتخطيط التلقائي واقتراحات الرسوم المتحركة

قيود بريزي

مربكة للمستخدمين غير المعتادين على تصميم العروض التقديمية غير الخطية

لا تزال أدوات الذكاء الاصطناعي أساسية مقارنة ببرامج العروض التقديمية الأخرى

تسعير بريزي

يحتوي Prezi على ثلاثة أقسام للتسعير تستهدف الأفراد والطلاب والمعلمين والفرق:

للأفراد

عادي : 5 دولارات شهريًا

: 5 دولارات شهريًا بالإضافة 19 دولاراً شهرياً

19 دولاراً شهرياً قسط: 29$/شهرياً

للطلاب والمعلمين

EDU Plus: 4 دولارات شهرياً 4 دولارات شهرياً

4 دولارات شهرياً 4 دولارات شهرياً EDU Pro: 8 دولارات في الشهر

8 دولارات في الشهر فرق EDU Teams: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للفرق

بالإضافة 19 دولاراً في الشهر

19 دولاراً في الشهر قسط : 29 دولاراً في الشهر

: 29 دولاراً في الشهر الفرق: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات: #### تقييمات ومراجعات بريزي

G2: 4.2/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: قوالب مجانية للعروض التقديمية لإنشاء عروض تقديمية مقنعة

3. Decktopus (الأفضل لإنشاء عروض تقديمية سهلة لاجتماعات الفريق)

via Decktopus إذا كنت تبحث عن طريقة سهلة وبديهية لإنشاء عروض تقديمية ملفتة للنظر دون قضاء ساعات في التصميم، ففكر في ديكتوبوس . وهو يتضمن قوالب قابلة للتخصيص، وروبوت مصمم عروض تقديمية، وميزات متقدمة مثل التحليلات لمساعدتك في صياغة مجموعات شرائح جميلة.

يوفر صانع العروض التقديمية بالذكاء الاصطناعي هذا أيضًا قوالب مصممة مسبقًا لتوفير الوقت. وهو مفيد بشكل خاص للعروض التقديمية للأعمال، أو المحتوى التعليمي، أو اجتماعات الفريق الداخلي، ويتكامل مع أدوات مثل جداول بيانات Google للعروض التقديمية المستندة إلى البيانات.

أفضل ميزات Decktopus

الوصول إلى مكتبة من القوالب الاحترافية لبدء عرضك التقديمي بسرعة

استخدم التعاون في الوقت الفعلي لإنشاء عروض تقديمية مع زملائك في الفريق

إضافة الصور والأيقونات والرسوم البيانية للتحسين البصري

قيود ديكتوبوس

لديه ميزات تخصيص وتحرير محدودة

لا يتيح برنامج العرض التقديمي تصدير PDF وتحليلات العروض التقديمية في خطته المجانية

تسعير Decktopus

مجاني للأبد

الوصول السنوي الاحترافي : 24.99 دولارًا شهريًا

: 24.99 دولارًا شهريًا الدخول السنوي للأعمال: 49.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات ديكتوبوس

G2: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

🔎 هل تعلم؟ في عام 1982، تم تقديم برنامج VCN ExecuVision، وهو أول برنامج لعرض عرض تقديمي على شاشة الكمبيوتر الشخصي، وسمح للمستخدمين بالاختيار من مكتبة من الصور لمرافقة نص العرض التقديمي.

4. فيزمي (الأفضل للحفاظ على اتساق العلامة التجارية في العروض التقديمية)

via

Visme_

مع فيسمي ، يمكنك الوصول إلى برنامج العروض التقديمية الذي يتيح لك إنشاء عروض تقديمية ذات علامة تجارية باستخدام ميزات تحرير متقدمة. بينما يركز برنامج Beautiful.ai على أتمتة التصميم لتبسيط إنشاء العروض التقديمية، يمنح Visme المستخدمين تحكمًا أكبر في عناصر التصميم، مما يتيح إنشاء عروض تقديمية مخصصة وفريدة من نوعها.

تعمل قوالب العروض التقديمية المصممة بشكل احترافي والأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في Visme على تحسين عملية العرض التقديمي. بالإضافة إلى إنشاء عروض تقديمية جذابة بصريًا، يدعم Visme إنشاء أنواع مختلفة من المحتوى المرئي، بما في ذلك الرسوم البيانية والتقارير ورسومات الوسائط الاجتماعية، كأداة شاملة لتلبية احتياجات التصميم المتنوعة.

أفضل ميزات Visme

تضمين الرسوم المتحركة وتصورات البيانات والميزات التفاعلية لتعزيز المشاركة

تضمين الصور والرسوم المتحركة والأيقونات للحصول على مرئيات مؤثرة

التعاون في الوقت الفعلي مع فرق العمل، مما يجعل مشاركة عروضك التقديمية سلسة

قيود فيزمي

توفر الباقة المجانية الحد الأدنى من التخزين (500 ميغابايت) ولا توجد تنزيلات

تتطلب الميزات المتقدمة، مثل مجموعة أدوات العلامة التجارية، اشتراك Pro

أسعار فيزما

مجاني للأبد

بداية 29 دولارًا شهريًا

29 دولارًا شهريًا المحترفين: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: إلى إنشاء عرض تقديمي ناجح للعميل اتبع هذه الخطوات لإثارة الإعجاب وإبرام الصفقة:

البحث والتخطيط للعرض التقديمي لفهم احتياجات العميل 🕵🏼‍♂️

قم بإنشاء مسار تسويق من عرضك التقديمي لتوجيه رحلة العميل 📈

استخدم محتوى جذاب بصرياً لسرد قصتك بفعالية 🎨

شجع المحادثات ثنائية الاتجاه لتحسين التواصل والتفاهم 💬💬

ضع خطوات تالية واضحة لإغلاق عرضك التقديمي بثقة 💬

5. العرض التقديمي (الأفضل للعروض التقديمية الجماعية والتعاون)

via

Pitch_

البديل القوي الآخر لـ Beautiful.ai هو الملعب أداة عرض تقديمي تمزج بين البساطة والتصميم لإنتاج نتائج سريعة ومذهلة بصريًا. وبفضل واجهة سهلة الاستخدام، يمكّن Pitch المستخدمين من إنشاء عروض تقديمية أنيقة وفعالة وذات علامة تجارية.

كما أن ميزات الأداة التعاونية تجعلها مثالية للعمل مع فرق العمل في الوقت الفعلي، مما يحسن عملية تحرير العروض التقديمية ومشاركتها. سواء كنت تعرض فكرة، أو تعرض البيانات، أو تتوافق مع فريقك، فإن Pitch يزودك بصياغة شرائح جذابة دون عناء.

أفضل ميزات Pitch

إنشاء شرائح باستخدام أكثر من 100 قالب جاهز مصمم خصيصًا لحالات استخدام مختلفة

تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي لتحرير وتعليقات أسرع

احصل على عروض تقديمية متماسكة باستخدام مجموعة أدوات العلامة التجارية المشتركة

قيود العرض التقديمي

خيارات أشكال أقل وتنوع أقل في تصميمات المخططات من غيرها في القائمة

لا يدعم تضمين محتوى الجهات الخارجية

تسعير العرض التقديمي

مجاني للأبد

الإيجابي : 25 دولارًا شهريًا

: 25 دولارًا شهريًا العمل 100 دولار/شهرياً

100 دولار/شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 30 تقييم)

6. Microsoft PowerPoint (الأفضل لإنشاء عروض تقديمية كلاسيكية للعروض التقديمية للأعمال)

via

_ / href/ _https://www.microsoft.com/en-in/microsoft-365/p/powerpoint/cfq7ttc0pbmc Microsoft PowerPoint /%href/

حسنًا، من لم يسمع بـ مايكروسوفت باوربوينت ?

يعد PowerPoint أحد أكثر أدوات العروض التقديمية شهرةً واستخدامًا على نطاق واسع، مما يجعله بديلاً موثوقًا به لبرنامج Beautiful.ai. يشتهر PowerPoint بميزاته الواسعة وتعدد استخداماته، وهو يمكّن المستخدمين من إنشاء عروض تقديمية مع تحكم كامل في التصميم. بالإضافة إلى ذلك، وعلى عكس العديد من الأدوات المستندة إلى الويب، فهو يدعم التحرير دون اتصال بالإنترنت، مما يجعله مثاليًا للمستخدمين الذين لديهم اتصال محدود بالإنترنت.

صمم محتوى جذابًا بصريًا لعروض الأعمال أو الدروس التعليمية أو المشاريع الإبداعية. مع ميزات مثل القوالب القابلة للتخصيص والرسوم المتحركة والانتقالات والتعاون في الوقت الفعلي، يساعدك PowerPoint على توصيل الأفكار بفعالية وترك انطباع دائم. سواء أكنت تعرض البيانات باستخدام الرسوم البيانية أو تضمين مقاطع فيديو لسرد القصص، فإن PowerPoint يتكيف مع احتياجاتك.

أفضل ميزات برنامج PowerPoint من مايكروسوفت

التصميم باستخدام Microsoft Copilot المدعوم بالذكاء الاصطناعي لإنشاء تخطيطات ومرئيات بناءً على المحتوى الخاص بك

دمج التحسينات من خلال أداة Presenter Coach

تحرير العروض التقديمية دون اتصال بالإنترنت بسهولة، على عكس العديد من برامج العروض التقديمية المستندة إلى الويب

قيود مايكروسوفت باوربوينت

يجب على المستخدمين حفظ عملهم يدويًا بشكل دوري لضمان عدم ضياع تقدمهم

لديه تحرير تعاوني محدود مقارنةً بالأدوات الأخرى

أسعار مايكروسوفت باوربوينت

مجاني للأبد

الخطط المدفوعة المضمنة في حزمة Microsoft 365

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت باوربوينت مايكروسوفت مجاناً للأبد

G2: 4.7/5 (أكثر من 20,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 20,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: قوالب مجانية لحالة العمل في PowerPoint، والشرائح، و ClickUp

7. Wonderslide (الأفضل لإنشاء عروض تقديمية للشركات بتصميمات ذات علامة تجارية)

via Wonderslide للحصول على طريقة أنيقة وفعالة لإنشاء عروض تقديمية احترافية, الشريحة العجيبة منصة تصميم سهلة الاستخدام ومتعددة الاستخدامات. من خلال السماح للمستخدمين بتحميل مسودة أساسية، تقوم شبكة Wonderslide العصبية بتحويلها بسرعة إلى عرض تقديمي مصقول، مما يقلل بشكل كبير من الوقت والجهد المطلوبين عادةً للتصميم.

كما أنها تبسّط إنشاء عروض تقديمية جديدة من خلال توفير قوالب قابلة للتخصيص ومكتبة صور واسعة وخيارات تصميم ذات علامة تجارية.

أفضل ميزات Wonderslide أفضل الميزات

الوصول إلى مكتبة صور واسعة للحصول على صور وأيقونات متنوعة لتحسين الشرائح الخاصة بك

تحميل صور مخصصة لتحديد الخطوط والألوان المناسبة لمطابقة إرشادات العلامة التجارية تلقائيًا

تصدير العروض التقديمية كملفات .pptx قابلة للتحرير بالكامل ومتوافقة مع PowerPoint وGoogle Slides

قيود الشرائح العجيبة

قد تتطلب تخصيصات التصميم المحددة للغاية تعديلات يدوية بعد التصدير

يحتوي على حد أقصى أسبوعي لتنزيل ثلاث شرائح في الخطة الأساسية

أسعار الشرائح العجيبة

الدفع أولاً بأول: 25 دولارًا أمريكيًا كدفعة لمرة واحدة

25 دولارًا أمريكيًا كدفعة لمرة واحدة الخطة الاحترافية : 9.99 دولارًا شهريًا

: 9.99 دولارًا شهريًا خطة المؤسسة: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات: التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

8. الشرائح (الأفضل لإنشاء عروض تفاعلية للمطورين)

via

الشرائح_ الشرائح هي أداة عرض تقديمي تجمع بين الميزات سهلة الاستخدام وخيارات التخصيص المتقدمة. وهي تعمل بالكامل في السحابة، وتتيح للمستخدمين إنشاء العروض التقديمية وتحريرها وتقديمها من أي جهاز دون تنزيل أو تثبيت. وتكمل واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من القوالب القابلة للتخصيص إمكانية الوصول هذه.

إحدى الميزات البارزة في Slides هي صيغته مفتوحة المصدر، والتي تمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى الشفرة المصدرية الكاملة لعروضهم التقديمية.

أفضل ميزات العروض التقديمية

تضمين محتوى تفاعلي للحفاظ على جاذبية الشرائح باستخدام iFrames أو التضمينات المباشرة

تخصيص العروض التقديمية باستخدام HTML / CSS للحصول على مظهر احترافي مخصص

استخدم ملاحظات المتحدث وجهاز التحكم عن بُعد لتقديم العروض التقديمية مباشرةً دون أخطاء

قيود الشرائح

يتطلب الإلمام بـ HTML/CSS للمستخدمين من أجل التخصيص المتقدم

لا توجد مكتبة رسوم متحركة مدمجة بخلاف CSS المخصص

تسعير الشرائح

خفيف : 7 دولارات شهرياً

: 7 دولارات شهرياً محترف 14 دولارًا في الشهر

14 دولارًا في الشهر الفريق : 28 دولارًا شهريًا لكل مستخدمين اثنين

: 28 دولارًا شهريًا لكل مستخدمين اثنين خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الشرائح

G2: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

9. Keynote (الأفضل لتصميم تقارير الأعمال الأنيقة أو المقترحات)

via

_ / href/ _https://support.apple.com/en-in/guide/keynote/tan317e80e8c/mac ملاحظة /%href/ الكلمة الرئيسية هو برنامج العروض التقديمية المميز من Apple، وهو أداة قوية لإنشاء عروض تقديمية مذهلة بصريًا، مما يجعله بديلاً مجانيًا رائعًا لبرنامج Beautiful.ai.

يشتهر برنامج Keynote بتصميمه الأنيق والبديهي، ويوفر قوالب مصممة باحتراف، ورسوم متحركة، وانتقالات ترفع من جودة أي عرض تقديمي. تضمن واجهة السحب والإفلات الخاصة به سهولة الاستخدام، مما يلبي احتياجات المبتدئين والمحترفين المتمرسين. يمكنك إنشاء العروض التقديمية وتحريرها على جهاز Mac أو iPad أو iPhone، مع مزامنة جميع التغييرات تلقائيًا عبر iCloud.

أفضل ميزات Keynote

احصل على رسوم متحركة وانتقالات بجودة سينمائية، مثل Magic Move، لإنشاء عروض مرئية جذابة

استخدام أدوات لتسجيل العروض التقديمية مع التعليقات الصوتية

تحرير العروض التقديمية عبر الأجهزة دون فقدان التقدم

قيود Keynote

متاح فقط لمستخدمي Apple، كما أنه لا يوفر العديد من خيارات التصدير

غالبًا ما تفقد الملفات المصدرة أجزاء وأجزاء من الرسومات أو الرسوم المتحركة المستخدمة

تسعير Keynote

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات الملاحظات الرئيسية

G2: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

📌مكافأة: هل تبحث عن طريقة لتعزيز التواصل الجماعي؟ تحقق من هذه 15 نموذجاً مجانياً لخطة تواصل المشروع عبر Excel وWord وClickUp لتبسيط سير عمل المشروع والحفاظ على توافق الجميع! 📣

10. كانفا (الأفضل لإنشاء محتوى مرئي بسرعة)

via

Canva_

معروف بواجهة السحب والإفلات, كانفا هو أداة إنشاء محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين تصميم عروض تقديمية جذابة بصريًا بأقل جهد ممكن. وهي توفر مجموعة كبيرة من القوالب والخطوط والصور والرسوم المتحركة القابلة للتخصيص، بما يلبي الاحتياجات الشخصية والمهنية.

استخدم بيئة التصميم التعاونية في Canva منذ المسودة الأولى. اعملوا معًا في الوقت الفعلي لإنشاء العروض التقديمية وتحريرها ومراجعتها، مما يسهّل سير العمل لكل من المشروعات الصغيرة والحملات الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل تكامل Canva مع أدوات مثل Slack وGoogle Drive على تعزيز إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام.

أفضل ميزات كانفا

الوصول إلى القوالب المصممة مسبقًا والمصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المختلفة لبدء المشروع بسرعة

إنشاء رسوم متحركة مذهلة لعروض الشرائح أو وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام Magic Animate

تخصيص الخطوط وأنظمة الألوان التي تقترحها أداة الذكاء الاصطناعي لتتناسب مع علامتك التجارية دون عناء

قيود كانفا

تتطلب بعض الميزات، مثل الرسوم المتحركة المتقدمة ومجموعات العلامات التجارية، اشتراكًا احترافيًا

لديها مساحة تخزين محدودة (5 جيجابايت) في الإصدار المجاني للأصول التي تم تحميلها

أسعار كانفا

مجانًا إلى الأبد

كانفا برو : 6 يورو/شهرًا للشخص الواحد

: 6 يورو/شهرًا للشخص الواحد كانفا تيمز : 9 يورو/شهرًا للشخص الواحد

: 9 يورو/شهرًا للشخص الواحد كانفا إنتربرايز: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات كانفا

G2: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

11. سلايد بين (الأفضل لإنشاء عروض تقديمية للشركات الناشئة)

via

_ / href/ _https://slidebean.com/ Slidebean /%href/_ سلايدبيان مثالي للشركات الناشئة ورواد الأعمال والمعلمين والمحترفين الذين يرغبون في الحصول على عروض تقديمية أو تقارير أو عروض تقديمية تعليمية مقنعة بصريًا دون قضاء ساعات في التصميم. يسمح للمستخدمين بالتركيز على المحتوى وترتيب المرئيات بسلاسة.

يتمثل أحد الجوانب الفريدة في Slidebean في مكتبته الواسعة من القوالب القابلة للتخصيص، بما في ذلك نماذج العروض التقديمية من شركات ناجحة مثل Airbnb وUber. توفر هذه القوالب للمستخدمين أطر عمل مثبتة يمكن البناء عليها.

أفضل ميزات Slidebean

تتبع التحليلات والرؤى حول كيفية تفاعل المشاهدين مع العروض التقديمية

تحويل البيانات الأولية إلى مخططات بيانية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم المعلومات بوضوح وبصورة مرئية

أتمتة سمات العلامة التجارية للحصول على عرض تقديمي متسق واحترافي

قيود Slidebean

لا يقدم خطة مجانية وله تكلفة اشتراك عالية

لدى Slidebean مكتبة رسومات صغيرة مقارنة بالمنافسين

تسعير سليدايبين

البداية: 8 دولارات شهرياً

8 دولارات شهرياً تسريع: 99 دولارًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات Slidebean التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 50 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: ما هو أصحاب المصلحة في المشروع وكيفية إدارتهم

12. مينتيميتر (الأفضل للعرض والتفاعل مع الاقتراع التفاعلي المباشر)

via

_ / href/ _https://www.mentimeter.com/app/presentation/al69dte1yainxqu7ai2nw3vy4mkgbp6e/edit?question=z3cycqdgno6g Mentimeter /%href/

مع منتيميتر ، يمكنك تحويل عروضك التقديمية إلى تجارب تفاعلية من خلال استطلاعات الرأي في الوقت الحقيقي، والاختبارات، وسحب الكلمات، وجلسات الأسئلة والأجوبة.

على عكس Beautiful.ai، الذي يركز على أتمتة تصميم الشرائح، يركز Mentimeter على التفاعل. وبالتالي، فهو يناسب المعلمين ومنظمي الأحداث ومحترفي الأعمال الذين يرغبون في تعزيز المشاركة النشطة أثناء العروض التقديمية.

أفضل ميزات Mentimeter

تشغيل استطلاعات رأي مباشرة أثناء العروض التقديمية لجمع تعليقات الجمهور في الوقت الفعلي

عرض مدخلات الجمهور بشكل مرئي فوري من خلال سحابة الكلمات الديناميكية

تصميم اختبارات لجعل العروض التقديمية جذابة وتعليمية

قيود مقياس الإرسال

يقتصر حسابه المجاني على سؤالين وخمسة اختبارات لكل عرض تقديمي

خيارات تخصيص أقل في التصميم مقارنةً ب Beautiful.ai وغيره من التطبيقات الأخرى

تسعير #### تسعير منتيميتر

مجاني للأبد

الأساسي : 17.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 17.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف 24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 90 تقييم)

13. إكستنسيو (الأفضل لإنشاء مستندات الأعمال والعروض التقديمية)

via

_ / href/ _https://workspace33522980.xtensio.com/ xtensio /%href/ إكستينسيو عبارة عن منصة قائمة على الويب تمكّن الفرق من إنشاء وإدارة ومشاركة المستندات والعروض التقديمية وصفحات الويب التفاعلية، مما يجعلها بديلاً متعدد الاستخدامات ل Beautiful.ai . إنه رائع للشركات الناشئة والمسوقين والمصممين والفرق الصغيرة التي تبحث عن طريقة بسيطة لصنع مواد احترافية بكفاءة.

توفر المنصة تعاوناً في الوقت الفعلي تحت لوحة تحكم خاصة ذات علامة تجارية، مما يجعلها مثالية للفرق للمشاركة في إنشاء المستندات وتحريرها ومشاركتها كروابط متجاوبة أو ملفات PDF.

أفضل ميزات Xtensio

ادمج المرئيات والبيانات مع المخططات ومقاطع الفيديو والنماذج للتواصل التفاعلي

احصل على خيارات مشاركة متنوعة، بما في ذلك روابط الويب المباشرة، وعروض الشرائح الرقمية، وعروض الشرائح الرقمية، وملفات PDF/ ملفات PDF/PNG القابلة للتصدير

حافظ على اتساق العلامة التجارية من خلال تخصيص الخطوط والألوان والتخطيطات عبر جميع المستندات

قيود إكستنسيو

لوحة تحكم التحليلات الخاصة به ليست دقيقة مثل الأدوات المخصصة الأخرى

تتضمن الباقة المجانية 100 ميغابايت فقط من مساحة تخزين الصور

تسعير Xtensio

مجاني للأبد

سولو لايت : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بالإضافة : 25 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين

: 25 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين الشركات: 99.99 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين

تقييمات ومراجعات Xtensio

G2: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: تحقيق الاتساق في العمليات: الدليل النهائي لتوحيد العمليات

قم بتحسين عملية إنشاء العروض التقديمية الخاصة بك دون عناء مع ClickUp!

يعد إنشاء عرض تقديمي مقنع أمرًا أساسيًا عند مخاطبة فريقك أو أصحاب المصلحة. على الرغم من أن Beautiful.ai يوفر البساطة، إلا أنه يفتقر إلى ميزات متقدمة مثل اتساق العلامة التجارية والتعاون السلس والتصدير المرن.

للحصول على حل أكثر قوة، ClickUp يتجاوز التصميم الأساسي. يمكنك تبادل الأفكار باستخدام اللوحات البيضاء، وإنشاء المحتوى في ثوانٍ باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتعاون في الوقت الفعلي للحصول على الملاحظات والمراجعات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إدارة سير عملك بالكامل باستخدام الأتمتة والتتبع المتقدم. 🏆هل أنت مستعد للارتقاء بعروضك التقديمية ومشاريعك؟ اشترك في ClickUp اليوم!