تعزيز أعمال التأمين الخاصة بك: أفضل حلول إدارة علاقات العملاء في مجال التأمين لاستكشافها

لا يقتصر النجاح في مجال التأمين على بيع وثائق التأمين فقط. فهو ينطوي على بناء الثقة وتوقع احتياجات العميل وإنشاء علاقات ذات مغزى في كل خطوة.

وهنا يصبح برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) أقوى حليف لك في مجال التأمين. فهو يجعل بيانات العميل مركزية، ويعمل على أتمتة العمليات الرئيسية، ويبسط عمليات المتابعة لإنشاء تدفقات عمل أكثر كفاءة واستجابة. تحسين تجربة العملاء بنسبة 1% فقط يمكن أن يزيد الإيرادات بمقدار مليار دولار. هذه هي قوة التأمين القوي تطبيق إدارة علاقات العملاء !🔑

يبدو وكأنه شيء يمكن أن تستخدمه أعمال التأمين الخاصة بك؟ ترقبوا معنا بينما نستكشف أفضل 10 أنظمة لإدارة علاقات العملاء التي تُحدث تحولاً في الصناعة وتعزز رضا العملاء. 🚀

## ⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي نظرة عامة سريعة على أفضل 10 منصات لإدارة علاقات العملاء مصممة خصيصًا لشركات التأمين:

✅ ClickUp: الأفضل لأتمتة سير العمل وإدارة المطالبات

✅ HubSpot CRM: الأفضل لمواءمة عمليات تسويق التأمين والمبيعات

✅ مونداي CRM: الأفضل لتتبع المشاريع والمهام المرئية

✅ Pipedrive: الأفضل لإدارة خط أنابيب المبيعات الخاص بك

✅ فريش سيلز: الأفضل لرؤى العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتواصل معهم

✅ Zoho CRM: الأفضل للتخصيص وقابلية التوسع

✅ AgencyBloc: الأفضل لوكلاء التأمين على الحياة والتأمين الصحي

✅ Insureio: الأفضل لأتمتة المبيعات والتسويق في التأمين

✅ Radiusbob: الأفضل لإدارة العملاء المحتملين والوكلاء بشكل مبسط

✅ سحابة Salesforce للخدمات المالية: الأفضل للوكالات على مستوى المؤسسات

ما الذي يجب أن تبحث عنه في إدارة علاقات العملاء في مجال التأمين؟

عند اختيار إدارة علاقات العملاء المناسبة لأعمال التأمين الخاصة بك، من المهم أن تتخطى الميزات السطحية وتتعمق أكثر فيما يدعم أهدافك حقًا.

إليك ما يلي مكونات إدارة علاقات العملاء للتركيز عليها من حيث الوظائف وقابلية التوسع وتجربة العملاء:

عمليات سير العمل القابلة للتخصيص: قم بتخصيص منصة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك لتناسب الاحتياجات الفريدة لوكالتك. أتمتة العمليات، وتهيئة خطوط سير المطالبات، وتعيين المشغلات لتنفيذها دون أخطاء

قم بتخصيص منصة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك لتناسب الاحتياجات الفريدة لوكالتك. أتمتة العمليات، وتهيئة خطوط سير المطالبات، وتعيين المشغلات لتنفيذها دون أخطاء إدارة البوليصة من البداية إلى النهاية: تتبّع كل مراحل البوليصة. من توليد العملاء المحتملين والاكتتاب إلى التجديدات والمطالبات، قم بالإشراف على كل مرحلة من مراحل البوليصة للحصول على بوليصة تأمين خالية من العيوب,تجربة العملاء من البداية إلى النهاية التقارير والتحليلات: تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ. تتبّع البيانات المهمةمقاييس إدارة علاقات العملاء مثل معدل الاحتفاظ بالعملاء وفرص البيع التبادلي وأوقات حل المطالبات وإنتاجية الوكيل لاتخاذ قرارات أفضل

تتبّع كل مراحل البوليصة. من توليد العملاء المحتملين والاكتتاب إلى التجديدات والمطالبات، قم بالإشراف على كل مرحلة من مراحل البوليصة للحصول على بوليصة تأمين خالية من العيوب,تجربة العملاء من البداية إلى النهاية الأمان والامتثال: حماية معلومات العملاء الحساسة من خلال التشفير المتقدم والوصول المستند إلى الأدوار. ضمان الامتثال لمعايير الصناعة مثل HIPAA، واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، والقوانين النموذجية ل NAIC

حماية معلومات العملاء الحساسة من خلال التشفير المتقدم والوصول المستند إلى الأدوار. ضمان الامتثال لمعايير الصناعة مثل HIPAA، واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، والقوانين النموذجية ل NAIC إدارة العملاء المحتملين: اجمع العملاء المحتملين من قنوات متعددة - وسائل التواصل الاجتماعي ونماذج الويب والإحالات في مكان واحد. يعمل نظام إدارة علاقات العملاء المخصص كـبرنامج قاعدة بيانات العملاءحيث يقوم بتخزين كل تفاعل مع العميل من أجل التواصل السلس

اجمع العملاء المحتملين من قنوات متعددة - وسائل التواصل الاجتماعي ونماذج الويب والإحالات في مكان واحد. يعمل نظام إدارة علاقات العملاء المخصص كـبرنامج قاعدة بيانات العملاءحيث يقوم بتخزين كل تفاعل مع العميل من أجل التواصل السلس إمكانات التكامل: اختر برنامج إدارة علاقات العملاء الذي يعمل بشكل جيد مع الأدوات الأخرى في مجموعتك التقنية. ابحث عن عمليات التكامل مع منصات إدارة السياسات والمحاسبة والتسويق لتقليل صوامع البيانات

💡 نصيحة إضافية: التأكيد على إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول📱

في هذا العالم المتنقل، من الأفضل أن يواكب نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك. تتنبأ التوقعات إيرادات تطبيقات الجوال العالمية ستصل إلى 613 مليار دولار بحلول عام 2025، مما يجعل إدارة علاقات العملاء المتوافقة مع الأجهزة المحمولة أمرًا غير قابل للتفاوض.

يجب أن يوفر نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك وظائف كاملة على الأجهزة المحمولة، سواء كانت إدارة المطالبات عن بُعد أو مقابلة العملاء في الموقع. فهو يزود وكلاء التأمين لديك بالمرونة وسرعة الاستجابة، مما يضمن خدمة عملاء استثنائية في أي وقت وفي أي مكان!

أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء للتأمين ## أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء للتأمين يجب التحقق منها

تؤدي توقعات العملاء المتزايدة والمنافسة الحادة إلى إعادة تشكيل صناعة التأمين. 📊 في عام 2022، تجاوزت أقساط التأمين الأمريكية 1.4 تريليون دولار مما يسلط الضوء على سوق ضخمة مليئة بالإمكانات.

لهذا السبب يجب أن يركز وكلاء التأمين على أن يكونوا أكثر كفاءة من أي وقت مضى، ويدعم نظام إدارة علاقات العملاء القوي هذا الهدف.

إليك عشرة حلول استثنائية يجب وضعها في الاعتبار:

1. ClickUp (الأفضل لأتمتة سير عمل التأمين وإدارة المطالبات)

جرّب ClickUp CRM

ClickUp CRM

كتطبيق كل شيء للعمل, انقر فوق يتيح أتمتة سير العمل بسلاسة، مما يساعد وكلاء التأمين على البقاء منظمين وسريعي الاستجابة، سواء لمعالجة المطالبات أو متابعة العملاء.

في قطاع التأمين، تكون رحلة كل عميل فريدة من نوعها، و إدارة علاقات العملاء المتقدمة من ClickUp يلبي تلك الاحتياجات دون عناء. فبدلاً من التنقل بين تطبيقات متعددة للبوالص والتجديدات والمطالبات والاتصالات، يساعدك هذا التطبيق على تجميع عملياتك بالكامل تحت سقف رقمي واحد.

يبدأ السحر مع تدفقات العمل القابلة للتخصيص التي تتكيف مع أي دورة حياة للبوليصة، سواء كانت تأمين على الحياة أو تغطية السيارات أو خطط تجارية متخصصة. وفي الوقت نفسه, ClickUp CRM يعمل أيضًا على تحسين التواصل مع العملاء، وأتمتة المهام الروتينية، وتوفير رؤى في الوقت الفعلي، مما يضمن بقاء فريقك على اطلاع على كل التفاصيل مع تقديم خدمة استثنائية في كل نقطة اتصال.

جرّب الحقول المخصصة في ClickUp

ClickUp's مدير الحقول المخصصة لإدارة علاقات العملاء التأمينية

هل تواجه صعوبة في متابعة حدود التغطية أو تواريخ التجديد أو معلومات المستفيد؟ الحقول المخصصة في ClickUp يعالج هذه المشكلة بشكل مباشر، مما يتيح لك توصيل جميع بيانات العميل المهمة في طرق عرض المهام والمشروعات الخاصة بك.

علاوة على ذلك، تكشف لك ميزات ClickUp القوية لإعداد التقارير عن أداء الوكلاء والاختناقات الناشئة، مما يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. يقدم ClickUp مكتبة واسعة من قوالب إدارة علاقات العملاء -نقطة انطلاق رائعة لمحترفي التأمين الذين لا يريدون البدء من الصفر.

قالب ClickUp CRM

أحد النماذج البارزة قالب ClickUp CRM مصممة لإدارة العملاء والعملاء المحتملين ومخططات المبيعات بالكامل في مكان واحد. والنتيجة؟ سير عمل أكثر سلاسة لفريقك وسعادة وثقة أكبر لحاملي الوثائق. إليك سبب إعجابك بهذا القالب:

احصل على رؤى قيمة لتتبع الجداول الزمنية للتجديد وحالات المطالبات وأداء الوكلاء

تعاون بشأن الصفقات أو تغييرات التغطية باستخدام المحادثات والتعليقات ومشاركة الملفات المدمجة

استخدم طريقة العرض الترحيبية لتخصيص تجربة الإعداد لكل عميل على متن الطائرة

مثالي ل: الوكالات متعددة الخطوط أو الوكالات المتخصصة التي تتعامل مع المطالبات والتغطية المعقدة. كما يفيد وسطاء التأمين الذين يحتاجون إلى التعاون في الوقت الفعلي والتذكيرات الآلية في منصة واحدة.

💡 نصيحة احترافية: هل تكافح من أجل جذب ورعاية العملاء ذوي القيمة العالية؟ ClickUp Brain يُحدث ثورة في استراتيجيتك من خلال الرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي. إليك كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين وزيادة عدد العملاء المحتملين لديك:

أنشئ ملفات تعريف دقيقة ومثالية للعملاء المثاليين باستخدام تحليل البيانات المستند إلى الذكاء الاصطناعي 🎯

أتمتة التواصل وجدولة رسائل البريد الإلكتروني المخصصة، والحفاظ على تفاعل العملاء المحتملين 📧

صقل استراتيجياتك التسويقية والتركيز على فرص التحويلات العالية 📈

مشاركة الرؤى الناتجة عن الذكاء الاصطناعي عبر فريقك للحصول على نهج متماسك 🤝

أفضل ميزات ClickUp

استخدام قابل للتخصيص طرق عرض ClickUp للحفاظ على تنظيم عملية التأمين لديك وتعزيز الكفاءة

أتمتة المهام المتكررة والمواعيد النهائية حتى لا تفوتك عمليات التجديد أو المتابعة

استفد من التواصل في الوقت الفعلي مع انقر فوق الدردشة ومشاركة الموارد بين فريقي المبيعات والتسويق

تحليل الاتجاهات ومؤشرات الأداء الرئيسية للوكلاء باستخدام ديناميكية لوحات معلومات ClickUp قيود ClickUp

قد تمثل المجموعة الواسعة من الميزات وخيارات التخصيص منحنى تعليمي

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

يعجب المستخدمون بقدرات ClickUp لإدارة علاقات العملاء، ويشيدون بتعدد استخداماته وتخصيصه الذي لا مثيل له. إليك ما قاله أحد الراضين مراجع G2 كان عليه أن يقول

أنا أحب ClickUp! فأنا أستخدمه في كل شيء في عملي، بدءاً من إدارة خط أنابيب المبيعات ودورة مبيعات إدارة علاقات العملاء إلى اتصالات الفريق وجداول الإنتاج. كما أن القدرة على تخصيص كل شيء يجعل ClickUp مرنًا ويتيح لي أن أجعل كل مساحة خاصة بي.

تعرّف كيف يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي في أتمتة تلك المهام المتكررة المتعلقة بالصيانة والتحديث. 👇🏼

2. HubSpot CRM (الأفضل لتسويق التأمين ومواءمة عملية المبيعات)

via HubSpot CRM في صناعة التأمين، يجب أن تكون عمليات المبيعات والتسويق متزامنة - و HubSpot رائع في سد هذه الفجوة. وتعد واجهته سهلة الاستخدام مثالية لوكلاء التأمين الذين يريدون حلاً شاملاً لمواءمة كل تفاعل وتعزيز فرص المبيعات.

علاوة على ذلك، تتفوق منصة إدارة علاقات العملاء هذه في التواصل مع العملاء وأتمتة التسويق والامتثال. تضمن الأدوات المدمجة لإدارة تذاكر الخدمة وتتبع ملاحظات العملاء أن تكون كل رحلة عميل مخصصة وفعالة.

أفضل ميزات HubSpot CRM

حماية بيانات العميل من خلال مهام سير عمل الموافقة على المحتوى والاتصالات الموثقة

استكشف الرؤى القابلة للتنفيذ وأنشئ تقارير باستخدام لوحات معلومات التحليلات في الوقت الفعلي

تعزيز إنتاجية الفريق من خلال المهام المشتركة وعناصر التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار

تمكين وكلاء التأمين من خلال وحدات التدريب والندوات عبر الإنترنت والدعم المخصص

قيود HubSpot

يوفر الإصدار المجاني خيارات تخصيص محدودة

الأدوات المتقدمة تأتي بسعر أعلى، مما قد لا يناسب الفرق الأصغر حجماً

تسعير #### HubSpot

الأدوات المجانية: مجانية لما يصل إلى 2 مستخدمين

مجانية لما يصل إلى 2 مستخدمين المبتدئين: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (المقاعد الإضافية بسعر 20 دولارًا شهريًا)

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (المقاعد الإضافية بسعر 20 دولارًا شهريًا) احترافي: 1000 دولار شهريًا لثلاثة مستخدمين (مقاعد إضافية بسعر 50 دولارًا شهريًا)

1000 دولار شهريًا لثلاثة مستخدمين (مقاعد إضافية بسعر 50 دولارًا شهريًا) المؤسسات: 3800 دولار شهريًا لخمسة مستخدمين (مقاعد إضافية بسعر 75 دولارًا في الشهر)

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2: 4.4/5 (أكثر من 12000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 12000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (4200+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن HubSpot؟

لقد استخدمت هذا البرنامج عندما كنت أعمل في مجال التأمين، وكان يعمل بشكل رائع لتتبع جميع العملاء المحتملين في فريقي، وضمن عدم تخطي أصابع قدم أي شخص.

مراجع G2

3 . الاثنين CRM (الأفضل لتتبع المشاريع والمهام المرئية)

via monday.com يزدهر سير عمل التأمين على الوضوح والهيكل، ويوفر نظام إدارة علاقات العملاء في يوم الاثنين كلا الأمرين. هذا الموقع الغني بصريًا قاعدة بيانات CRM تجعل عملية المبيعات وعلاقاتك مع العملاء مركزية، وتحافظ على تنظيم كل مهمة ومتابعة ومراحل السياسة في مكان واحد.

قم بإنشاء تطبيقات وتصميم مهام سير العمل وإنشاء أتمتة مخصصة مصممة خصيصًا لعمليات وكالتك التأمينية الفريدة. تعمق في التقارير التفصيلية أو احصل على نظرة عامة سريعة من خلال لوحات المعلومات المرئية - وهي مثالية لتتبع أداء المبيعات ومطالبات البوليصة وتقدم العميل.

🔍 هل كنت تعلم؟ أثار بناء سد هوفر في ثلاثينيات القرن الماضي ابتكارًا في مجال التأمين! فقد كان ضخمًا للغاية بالنسبة لشركة تأمين واحدة، مما أدى إلى واحدة من أولى اتفاقيات التأمين المشترك على الإطلاق. فقد تضافرت جهود أربع وعشرين وكالة تأمين لجعل هذه الأعجوبة الهندسية ممكنة.

الاثنين أفضل ميزات إدارة علاقات العملاء

تصوَّر خط أنابيب المبيعات الخاص بك باستخدام لوحات المعلومات ولوحات كانبان القابلة للتخصيص

تسريع إتمام الصفقات من خلال المحادثات الآلية عبر البريد الإلكتروني والتذكير بالمهام

تكييف تدفقات العمل الخاصة بك لتعكس سياستك وإدارة العملاء المحتملين باستخدام واجهة السحب والإفلات البديهية

تعاون مع لوحات الفريق والإشعارات في الوقت الفعلي

قيود إدارة علاقات العملاء

تفتقر الخطط الأساسية إلى ميزات إدارة علاقات العملاء المتقدمة وأدوات إعداد التقارير

تتزايد التكاليف بسرعة مع توسع فريقك

أسعار إدارة علاقات العملاء في يوم الاثنين

الأساسية: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم قياسي: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 33 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

33 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

monday.com CRM التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 390+ تقييم)

💡 نصيحة احترافية: هل تتساءل كيف تتفوق أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء في سيناريوهات العالم الحقيقي؟ تحقق من هذه أمثلة على برامج إدارة علاقات العملاء لاكتشاف حالات استخدام عملية لإلهام استراتيجيتك.

4. Pipedrive (الأفضل لإدارة خط أنابيب المبيعات)

via Pipedrive يرقى Pipedrive إلى مستوى اسمه من خلال تقديم خط أنابيب دقيق ومرئي لإدارة العملاء المحتملين. ويضمن تكامله مع البريد الإلكتروني والتقويمات ومنصات التسويق قضاء الوكلاء وقتًا أقل في التعامل مع الأدوات ووقتًا أطول في إتمام الصفقات.

أنشئ خطوط أنابيب منفصلة لخطوط الإنتاج المختلفة واسحب الصفقات من مرحلة إلى أخرى. ونتيجةً لذلك، لن يفقد وكلاء التأمين لديك أبداً معرفة موقف العميل المحتمل. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك لوحات المعلومات في الوقت الفعلي على قياس معدلات التحويل ومتوسط فترات الصفقات والإيرادات المتوقعة.

أفضل ميزات Pipedrive

تتبع كل الصفقات والجهود المبذولة لتوليد العملاء المحتملين من خلال خط أنابيب مرئي واضح

تسليط الضوء على العملاء ذوي القيمة العالية باستخدام أدوات التجزئة والتصفية الذكية

تخصيص لوحات المعلومات لمراقبة الأداء ومؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات وإنتاجية الفريق

تعيين تذكيرات متكررة للبقاء على اطلاع على تفاعلات العملاء وأنشطة المبيعات

قيود Pipedrive

لا تقدم خطة مجانية، مما قد يحد من إمكانية الوصول إليها للفرق الصغيرة

أتمتة التسويق أقل تقدماً مقارنةً بالمنافسين

تسعير Pipedrive

أساسي: 14 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

14 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم متقدم: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القوة: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 99 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2: 4.3/5 (أكثر من 2100 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 2100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Pipedrive؟

بصفتي وكيل تأمين، يساعدني Pipedrive في البقاء على اطلاع دائم على التجديدات والتركيز على المهمة الأكثر أهمية في تلك اللحظة. كما أن التحليلات مفيدة للغاية لأنها تساعدني في رسم مخطط لنمو أعمالي.

مراجع G2

5. فريش سيلز (الأفضل لرؤى العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتواصل)

via فريشوركس يُعيد برنامج Freshsales، وهو برنامج لإدارة علاقات العملاء قائم على الذكاء الاصطناعي من Freshworks، تعريف كيفية تعامل وكلاء التأمين مع العملاء وإدارة البوالص وإتمام المزيد من الصفقات. مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص به، فريدي AI، يتنبأ بسلوك العميل ويسجل العملاء المحتملين ويسلط الضوء على الفرص ذات الأولوية القصوى.

تعمل لوحة تحكم موحدة على جعل البريد الإلكتروني والهاتف والدردشة والرسائل النصية القصيرة مركزية من أجل التواصل السلس. وفي الوقت نفسه، تعمل أتمتة سير العمل على التخلص من المهام الوضيعة المتكررة مما يوفر الوقت للتركيز على بناء علاقات أقوى مع العملاء وتحقيق النتائج.

Freshsales أفضل الميزات

احصل على تقييم ذكي للعملاء المحتملين ورؤى تنبؤية وتوصيات قابلة للتنفيذ

تواصل مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والهاتف والدردشة والرسائل النصية القصيرة في لوحة تحكم واحدة

تصوّر عملية المبيعات باستخدام طرق عرض كانبان وبطاقات السحب والإفلات

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، وحالات السياسات، وتقدم العميل باستخدام التحليلات في الوقت الفعلي

قيود المبيعات الجديدة

تتوفر أدوات إعداد التقارير المتقدمة مع الخطط ذات المستوى الأعلى

قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى بعض الوقت للتكيف مع القدرات الكاملة للمنصة

تسعير #### أسعار فريش سيلز

الخطة المجانية: 0 دولار (لما يصل إلى 3 مستخدمين)

0 دولار (لما يصل إلى 3 مستخدمين) النمو: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الخطة الاحترافية: 47 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

47 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: 71 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Freshsales

G2: 4.5/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: 10 قوالب لإدارة العملاء في PowerPoint و ClickUp

6. Zoho CRM (الأفضل للتخصيص وقابلية التوسع)

via زوهو CRM تم تصميم Zoho CRM لوكلاء التأمين لتعزيز كل مرحلة من مراحل رحلة العميل - بدءًا من الإعداد إلى معالجة المطالبات والتجديدات. يمكنك تخصيص مهام سير العمل لتناسب احتياجات وكالتك الفريدة، وأتمتة تذكيرات التجديد، والاطلاع على سجلات العملاء.

مع التواصل متعدد القنوات عبر البريد الإلكتروني والهاتف والدردشة والوسائط الاجتماعية، يبقى كل تفاعل مع العميل سلسًا على منصة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن من تحويل بيانات العملاء إلى رؤى تدعم اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بفضل لوحات المعلومات التحليلية القوية.

أفضل ميزات Zoho CRM

تعيين المطالبات إلى الوكلاء المناسبين باستخدام قواعد محددة مسبقًا وتقليل التأخير

إدارة سياسات متعددة ضمن ملف تعريف عميل واحد مع رؤية واضحة

إنشاء تخطيطات متعددة الصفحات للسياسات، وتعيين حقول مشروطة، وتحديد هياكل بيانات فريدة من نوعها

توحيد العمليات باستخدام قوائم المراجعة واتفاقيات مستوى الخدمة وسير عمل الموافقة

قيود Zoho CRM

تأتي الأداة مع منحنى تعليمي حاد للمستخدمين غير التقنيين

تتطلب الوظائف المتقدمة إضافات إضافية

تسعير Zoho CRM

مجاني

قياسي: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم أعلى مستوى: 65 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

Zoho CRM التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5 (أكثر من 2700 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 2700 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Zoho CRM؟

يعد Zoho واحدًا من أجمل برامج إدارة علاقات العملاء التي استخدمتها في حياتي وأكثرها تصميمًا وسلاسة. واجهة المستخدم الخاصة به جذابة وجذابة، كما أن ترتيب واجهة المستخدم البديهية تجعله مناسبًا تمامًا لاستخدام الجميع

مراجع G2

📮ClickUp Insight: 37% من العاملين يرسلون ملاحظات المتابعة أو محاضر الاجتماعات لتتبع بنود العمل، لكن 36% لا يزالون يعتمدون على طرق أخرى مجزأة.

بدون نظام موحد لالتقاط القرارات، قد تُدفن الرؤى الرئيسية التي تحتاجها في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو جداول البيانات. باستخدام ClickUp، يمكنك تحويل المحادثات على الفور إلى مهام قابلة للتنفيذ عبر مساحة العمل الخاصة بك - مما يضمن عدم سقوط أي شيء في الشقوق.

جرّب ClickUp مجاناً

7. وكالة بلوك (الأفضل لوكالات التأمين على الحياة والتأمين الصحي)

via وكالةبلوك AgencyBloc هو نظام موثوق لإدارة الوكالات وهو مصمم خصيصًا لوكالات التأمين على الحياة والتأمين الصحي. فهو يحسن كل جانب من جوانب شركة التأمين الخاصة بك، بدءًا من خدمة العملاء وأنشطة المبيعات إلى إدارة الامتثال.

يقضي نظام العمولات + على الأخطاء ويسرّع المدفوعات ويكشف عن الأرباح الفائتة. تعمل حملات البريد الإلكتروني الذكية على رعاية العملاء المحتملين الجدد، وتوفر لوحات معلومات التحليلات في الوقت الفعلي رؤى قابلة للتنفيذ لاتخاذ قرارات مستنيرة.

أفضل ميزات وكالةBloc

أتمتة سير العمل للاحتفاظ بالعملاء وإدارة الامتثال

تحسين العمولات من خلال هياكل المدفوعات القابلة للتخصيص وكشوف الوكلاء

إنشاء مقترحات مزايا جماعية باستخدام أدوات عروض أسعار متعددة الناقلين

الوصول إلى الأمان المتوافق مع قانون HIPAA من خلال عمليات تدقيق HITRUST/SOC 2 المنتظمة

قيود وكالةBloc

مصمم بشكل أساسي ليكون CRM للتأمين الصحي والتأمين على الحياة، مما يحد من استخدامه على نطاق أوسع

خيارات التكامل مع تطبيقات الجهات الخارجية مقيدة

تسعير وكالةBloc

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات وكالة بلوك

G2: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 120 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: أفضل 10 برامج CRM لشركات الخدمات

8. Insureio (الأفضل لتسويق التأمين وأتمتة المبيعات)

via إنشوريو بالنسبة لوكالات التأمين أو الوسطاء، الوقت هو المال - ويضمن Insureio أن كل دقيقة مهمة. يقلل برنامج CRM هذا من الأعمال الورقية، ويتيح لك إنشاء مسارات مخصصة لتوجيه العملاء المحتملين من التقاط العملاء المحتملين إلى عروض الأسعار، ويحافظ على تدفق خط أنابيب التأمين الخاص بك.

تم تصميمه لعمليات المبيعات والتسويق، فهو يعمل على تبسيط الموافقات، وتنمية العملاء المحتملين، وترقية أساليب المتابعة - تحت سقف واحد. قارن بين بوالص التأمين من أكثر من 40 شركة تأمين في ثوانٍ، وقم بتشغيل الحملات باستخدام قوالب معدة مسبقًا، ودع تنفيذ التذاكر المسقطة يقوم بالأعباء الثقيلة.

أفضل ميزات Insureio

تتبّع العملاء المحتملين أو المهام أو البوالص باستخدام لوحات المعلومات وأدوات التنبؤ بالمبيعات في الوقت الفعلي

أتمتة الحملات التسويقية باستخدام قوالب مُصممة مسبقًا وسير عمل الرعاية

استخدام أدوات عرض أسعار متكاملة لوثائق التأمين على الحياة ووثائق التأمين على الحياة ووثائق التأمين ضد العجز والمعاشات السنوية

زيادة معدل الاحتفاظ بالعملاء وبناء علاقات أفضل من خلال بوابة عملاء آمنة

قيود Insureio

قد تؤدي عمليات التكامل المحدودة مع الجهات الخارجية إلى تقييد المرونة

الواجهة تبدو قديمة مقارنة بأدوات إدارة علاقات العملاء الحديثة

تسعير Insureio

الأساسي: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم التسويق: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم إدارة الوكالات: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم التسويق وإدارة الوكالات: 75 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Insureio

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: لا توجد تقييمات كافية

➡️ اقرأ المزيد: إدارة مشروع العميل: 7 استراتيجيات رائعة للحفاظ على العملاء والاحتفاظ بهم

9. Radiusbob (الأفضل لإدارة العملاء المحتملين والوكلاء بشكل مبسط)

via راديوس بوب يبسّط Radiusbob (Radiusbob، اختصار ل "كتاب الأعمال") إدارة الوكلاء والعملاء المحتملين لوسطاء التأمين. ما هو وعده؟ قضاء وقت أقل في التنقل بين الأدوات والمزيد من الوقت في بناء العلاقات مع العملاء.

يحل برنامج CRM لوكالة التأمين هذا محل الأنظمة المجزأة من خلال مركزية تتبع العملاء المحتملين وأتمتة المبيعات والاتصالات. استكشف المزيد من العملاء المحتملين وجدولة المتابعة وإطلاق حملات التنقيط - مع الحفاظ على أمان جميع بيانات العميل.

أفضل ميزات Radiusbob

أتمتة سير عمل المبيعات لتوزيع العملاء المحتملين والمتابعة

إجراء المكالمات واستقبالها مباشرةً داخل المنصة باستخدام بروتوكول الصوت عبر بروتوكول الإنترنت المدمج

حماية معلومات العملاء من خلال التشفير المتقدم وعمليات التكامل مع الجهات الخارجية

حافظ على التنظيم مع سجلات العملاء، والتذكيرات، والمهام، والملاحظات المختومة بالوقت

قيود Radiusbob

عدم وجود تطبيق جوال قد يحد من مرونة وكلاء التأمين أثناء التنقل

دعم محدود في الإعداد، مما قد يؤدي إلى إبطاء عملية الإعداد

تسعير Radiusbob

الوكيل: 43 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

43 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم CSR: 86 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

86 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الوسيط: 190 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

190 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الوكالة: 380 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Radiusbob

G2: ليست تقييمات كافية

ليست تقييمات كافية Capterra: تقييمات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن RadiusBob؟

Radius هو جزء يومي من يوم عملي. إنه يبقيني على رأس أعباء عملي ويجعلني أركز على المكان الذي يجب الانتباه إليه لتحريك آفاقي. يتيح لي تكامل التقويم الخاص بي رؤية خطة كل يوم وأتمتة الجدولة لعملائي

مراجع G2

10. سحابة Salesforce للخدمات المالية (الأفضل للوكالات على مستوى المؤسسات)

عبر سحابة Salesforce للخدمات المالية تُعدّ سحابة Salesforce للخدمات المالية ملائمة جداً لشركات التأمين الكبيرة ذات العمليات متعددة الخطوط. فهي توحّد جميع البيانات من أنظمة التأمين والمصارف وإدارة الثروات لتقديم رؤية شاملة لقاعدة العملاء.

ويساعد هذا التكامل السلس وكلاء المبيعات على اتخاذ قرارات مستنيرة وتقديم تجارب عملاء فائقة التخصيص. بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز التحليلات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مجرد إعداد التقارير الأساسية - مما يتيح لك التنبؤ باحتياجات العميل وفرص البيع المتبادل.

أفضل ميزات سحابة Salesforce للخدمات المالية

توحيد بيانات العملاء من من منصات متعددة لتتبع السياسات بسلاسة

استخدام مهام سير العمل المُعدّة مسبقاً لإعداد العملاء بسرعة وكفاءة

التكامل مع مئات الأدوات الخارجية للحصول على وظائف إضافية

تحسين الكفاءة باستخدام أتمتة الذكاء الاصطناعي وبوابات الخدمة الذاتية

قيود سحابة Salesforce للخدمات المالية

الأسعار المرتفعة قد لا تناسب الوكالات الصغيرة أو الوسطاء المستقلين

لديها منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد

تسعير سحابة Salesforce للخدمات المالية السحابية

المبيعات: 300 دولار شهرياً لكل مستخدم

300 دولار شهرياً لكل مستخدم الخدمة: 300 دولار شهريًا لكل مستخدم

300 دولار شهريًا لكل مستخدم المبيعات + الخدمة: 325 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

325 دولارًا شهريًا لكل مستخدم آينشتاين 1 للمبيعات والخدمات: 700 دولار شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات سحابة Salesforce للخدمات المالية

G2: 4.2/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Salesforce Financial Services Cloud؟

بالنسبة لي، الأمر كله يتعلق بالتنظيم، ويعمل نظام إدارة علاقات العملاء هذا بشكل سحري ويساعدني على تحقيق حصصي وأهدافي الشهرية. من السهل جدًا تبسيط وترتيب أولويات ما هو مهم مقابل العميل المحتمل.

مراجع G2

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لكن اختيار برنامج إدارة علاقات العملاء المناسب يتجاوز حل مشاكل اليوم - إنه يتعلق بالتأمين المستقبلي لوكالتك. يجب أن ينمو الحل المثالي مع عملك، ويتعامل مع التحديات الناشئة، ويزيد من كفاءة كل تفاعل وبوليصة تأمين وخطوط أنابيب أثناء توسعك.

وهنا تبرز ميزة ClickUp. إنه ليس مجرد أفضل إدارة علاقات العملاء لوكلاء التأمين، بل هو حل قابل للتخصيص بالكامل لسير عمل أكثر ذكاءً وتعاونًا دون عناء وتعاونًا استباقيًا إدارة العملاء . سواء أكنت وسيطاً مستقلاً أو تدير شركة تأمين كبيرة، فإن ClickUp يقدم لك أعلى إنتاجية ونتائج ملموسة في كل خطوة.

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