أفضل 10 أدوات تنظيمية للطلاب للحفاظ على إنتاجيتهم

يمكن أن تصبح الحياة الطلابية بشكل كبير مرهقة للغاية.
فما بين الواجبات التي لا تنتهي، والمواعيد النهائية التي تزحف أسرع من المتوقع، والمشاريع الجماعية التي تحتاج بطريقة ما إلى انتباهك الكامل دائماً، والجداول الدراسية التي يبدو من المستحيل الالتزام بها، فإن الأمر يتطلب الكثير من الجهد.
ولكن إليك الخبر السار: ليس عليك القيام بذلك بمفردك.
يمكن لأدوات التنظيم الصحيحة أن تزيل عبئًا كبيرًا عن كاهلك. فهي ليست مجرد قوائم مهام أو مخططات فاخرة.
يمكن أن تساعدك في الحفاظ على معدل تراكمي قوي والتميز عند بدء حياتك المهنية.
⏰ ملخص 60 ثانية
إليك أفضل 10 أدوات لمساعدتك في السيطرة على فوضى حياتك الطلابية:
- ClickUp: الأفضل لإنتاجية الطالب المدعوم بالذكاء الاصطناعي الكل في واحد
- تودويست: الأفضل لإدارة المهام البسيطة
- مفهوم: الأفضل لسير العمل القابل للتخصيص بدرجة كبيرة
- Google Keep: الأفضل لتدوين الملاحظات والقوائم البسيطة
- مايكروسوفت ون نوت: الأفضل لتنظيم الملاحظات التفصيلية
- إيفرنوت: الأفضل لميزات تدوين الملاحظات القوية
- مخطِّط واجبات الطالب المنزلي: الأفضل للتخطيط الأكاديمي المباشر
- MyStudyLife: الأفضل لإدارة الجداول والامتحانات
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- MyStudyLife: الأفضل لإدارة الجداول والامتحانات
- مخطِّط واجبات الطالب المنزلي: الأفضل للتخطيط الأكاديمي المباشر
- إيفرنوت: الأفضل لميزات تدوين الملاحظات القوية
- مايكروسوفت ون نوت: الأفضل لتنظيم الملاحظات التفصيلية
- Google Keep: الأفضل لتدوين الملاحظات والقوائم البسيطة
- مفهوم: الأفضل لسير العمل القابل للتخصيص بدرجة كبيرة
- تودويست: الأفضل لإدارة المهام البسيطة
ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات التنظيم للطلاب؟
ما الذي يجعل الأداة مناسبة تمامًا للبقاء منظمًا كطالب؟ ضع في اعتبارك هذه الميزات الرئيسية:
- سهولة الاستخدام: اختر أداة ذات واجهة بديهية سريعة الإعداد وسهلة التصفح. فأنت لا ترغب في قضاء ساعات في تعلم الأداة (والتراجع عن المهام التي عليك القيام بها)
- إدارة المهام والموعد النهائي: ابحث عن قوائم المهام والتذكيرات وعروض التقويم لتتبع المهام والامتحانات بفعالية - ولا تفوت أي موعد نهائي مهم
- ميزات التعاون: أدوات تحديد الأولويات مع المشاركة في الوقت الحقيقي والتعليق وتفويض المهام للمشاريع الجماعية
- التخطيط للدراسة: اختر الأدوات التي توفر القوالب وتنظيم الملاحظات والميزات لمساعدتك في تخطيط جلسات الدراسة وتحسينها
- خيارات التكامل: تأكد من أن الأداة تعمل بسلاسة مع الأنظمة الأساسية التي تستخدمها كل يوم، مثل Google Drive أو Microsoft Office
- القدرة على تحمل التكاليف: ابحث عن خطط مجانية أو خيارات بأسعار معقولة تناسب ميزانيتك كطالب
💡 نصيحة احترافية: استخدم الإصدارات التجريبية المجانية أو العروض التوضيحية قبل الالتزام ب أداة الدراسة . يتيح لك ذلك اختبار مدى توافق الميزات مع احتياجاتك.
أفضل 10 أدوات تنظيم للطلاب
نحن نتفهم ذلك - حياة الطالب مزدحمة بالفعل، وتفضل قضاء وقت فراغك في متابعة شغفك أو الغوص في الأنشطة اللامنهجية أو مجرد التسكع مع الأصدقاء. لهذا السبب قمنا بتجميع أفضل عشر أدوات لمساعدتك على التنظيم دون عناء.
1. ClickUp (الأفضل لإنتاجية الطلاب الشاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)
قم بإدارة واجباتك المنزلية والمشاريع البحثية والمهام الأخرى في منصة واحدة باستخدام قوائم التحقق من المهام ClickUp سواء كنت تنجز واجبات منزلية أو مشاريع بحثية أو مواعيد نهائية للتقديم أو مليون مهمة أخرى, ClickUp هي الأداة الوحيدة التي يمكن أن تجعل كل ذلك أسهل.
إنه تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.
وهذا يجعله أحد أفضل الأدوات التنظيمية لتخطيط عملك، والتواصل مع زملائك ومعلميك بسهولة، وتحسين إنتاجيتك.
كما باولا لاندايتا سالدياس طالبة دكتوراه، مجموعة أبحاث TIM - جامعة برلين التقنية:
إن إدارة المشاريع أو المهام بسهولة ووضوح هي السمة الرئيسية لهذا البرنامج. هناك العديد من الطرق التي أستخدمها ولكن أكثرها قيمة بالنسبة لفريقنا هي القدرة على تتبع كل مشروع بشكل صحيح وإصدار إنذارات منبثقة عندما يحدث خطأ ما. كما أن القدرة على التواصل حتى باستخدام تخزين الملفات والتعليقات لإثراء كل مهمة/مشروع كانت مفيدة للغاية لإبقاء الجميع على اطلاع دائم بالمعلومات لأنه مع تنظيم المعلومات كان من الممكن أيضًا استخدام الوقت للابتكار ببساطة عن طريق إنشاء لوحة محددة للأفكار/المشاريع الجديدة لتطويرها باولا لاندايتا سالدياس ، طالبة دكتوراه، مجموعة أبحاث TIM - جامعة برلين التقنية
نظّم يومك باستخدام مهام ClickUp Tasks لتقسيم الأهداف إلى خطوات يمكن التحكم فيها.
لنبدأ بـ مهام النقر فوق المهام -العمود الفقري لسير عملك الأكاديمي. تضمن لك هذه الميزة عدم التزاحم في اللحظة الأخيرة لأنك نسيت موعدًا نهائيًا أو فاتتك تفاصيل مهمة.
يمكنك استخدامه لتقسيم واجباتك إلى خطوات يمكن التحكم فيها باستخدام قوائم تدقيق المهام، وتعيين الأولويات، وتتبع التقدم المحرز بصريًا، إما بتنسيق قائمة بسيطة أو على لوحة كانبان (أو العشرات من انقر فوق طرق العرض ).
اقرأ أيضًا: دليل المعلم لنماذج النقر فوق النماذج
تصور جدولك الزمني في الوقت الفعلي باستخدام طريقة عرض التقويم في ClickUp
ثم هناك عرض تقويم ClickUp الذي يضع جدولك الدراسي بالكامل ومواعيدك النهائية وأحداثك أمامك في جميع الأوقات، مما يبقيك على المسار الصحيح والتحكم في الأمور.
سواء كنت بحاجة إلى التخطيط لجلسات الدراسة أو تنسيق اجتماعات المجموعة، فإن ClickUp Calendar View يمكنه تتبع كل شيء.
تعاون بشكل أكثر ذكاءً مع ClickUp Docs كمركز للملاحظات والخطط والأفكار
والآن، إذا كنت تحب العمل على المشاريع الجماعية (أو لنكن صادقين، محاولة النجاة منها), مستندات ClickUp سيجعل حياتك أسهل بكثير.
لا مزيد من سلاسل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها أو المرفقات الفائتة. باستخدام المستندات، يمكنك إنشاء المستندات ومشاركتها وتحريرها في الوقت الفعلي مع مجموعتك.
وهذا يجعلها مثالية للتعاون على الأوراق، أو العصف الذهني، أو حتى مجرد إبقاء الجميع على نفس الصفحة.
🧠 حقيقة ممتعة: يقدم ClickUp أكثر من 35 تطبيقًا يتيح لك تخصيص مساحة العمل الخاصة بك بميزات مثل تتبع الوقت والخرائط الذهنية وحتى سباقات السرعة.
استخدم ClickUp Brain كخزانة أفكار شخصية لطرح الأسئلة أو تلخيص الأفكار أو حتى إنشاء محتوى من الصفر
والآن، دعنا نتحدث عن ClickUp Brain مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على مدار الساعة لمساعدتك في تحسين جلساتك الدراسية.
يمكنه أتمتة المهام الروتينية مثل إعداد التذكيرات وتلخيص ملاحظات المحاضرات، مما يوفر الوقت. ومع ذلك، فإنه يذهب إلى أبعد من ذلك من خلال تقديم نصائح دراسية مخصصة بناءً على عاداتك وعبء العمل.
وإذا كنت بحاجة إلى السبق في تنظيم مساحة العمل الخاصة بك، فإن ClickUp لديه قوالب جاهزة.
إن قالب قائمة مراجعة تخطيط الطالب ClickUp يساعدك على البقاء على رأس كل شيء للأسبوع، بينما يساعدك نموذج قالب ميزانية الكلية ClickUp يضمن لك ألا ينتهي بك الأمر مفلساً في منتصف الفصل الدراسي.
وإذا كنت بحاجة إلى شيء أكثر تفصيلاً، يمكنك الاطلاع على قالب طالب ClickUp للتنظيم منذ البداية.
يبسط هذا القالب دراستك ويضمن لك البقاء على اطلاع على جميع الأمور المهمة، مثل تنظيم الواجبات الدراسية والمحاضرات، وإدارة المشاريع، والواجبات، والامتحانات، وتتبع التقدم المحرز والمواعيد النهائية لجميع أهدافك.
اقرأ أيضًا: أهم نصائح إدارة المشاريع للطلاب
ClickUp أفضل الميزات
- دمج إدارة المهام، وتدوين الملاحظات، والتقويمات، والتذكيرات في نظام أساسي واحد، مما يلغي الحاجة إلى التنقل بين تطبيقات متعددة
- تنظيم مهامك بالطريقة التي تناسبك. على سبيل المثال، استخدم طريقة عرض التقويم لتصور المواعيد النهائية للمهام أو طريقة عرض اللوحة لتتبع تقدم المشروع
- خصص الوقت للمهام وراقب المدة التي تستغرقها لإكمالها باستخدامتتبع الوقت المدمج في ClickUp وميزات الوقت التقديري
- اعملوا معًا في مشاريع جماعية، وشاركوا الملاحظات، وأبقوا الجميع على نفس الصفحة باستخدامأدوات التعاون في الوقت الفعلي في ClickUpبما في ذلك نظام مجلدات سهل الاستخدام، وتعليقات المهام، والإشارات، والمستندات المشتركة
حدد أهدافًا أكاديمية، مثل إكمال وحدة دراسية أو تحقيق تقدير معين، وتتبع تقدمك بمرور الوقت باستخدامClickUp Goals
قيود ClickUp
قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى بعض الوقت للارتياح مع ميزات المنصة العديدة
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- شركة: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 9,900 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,300 تقييم)
2. تودويست (الأفضل لإدارة المهام البسيطة)
عبر تودويستتودويست هي أداة أنيقة وبسيطة لإدارة المهام مثالية للطلاب الذين يرغبون في طريقة سهلة وبسيطة للبقاء منظمين دون الحاجة إلى أدوات أكثر تعقيدًا.
يركز تصميمها البسيط على الوظائف الأساسية مثل إنشاء المهام وتحديد الأولويات وتتبع المواعيد النهائية.
استخدم التسميات والفلاتر لإضفاء الطابع الشخصي على قائمة المهام الخاصة بك للتركيز على العناصر ذات الأولوية القصوى أو فئات محددة. ربط Todoist مع تقويم Google وDropbox وغيرها من الأدوات برنامج إدارة الجامعة لتعزيز فائدتها.
مكافأة ممتعة؟ يحفّزك نظام كارما المحفّز في Todoist على الحفاظ على خطوط الإنتاجية.
أفضل ميزات Todoist
- تنظيم المهام دون عناء من خلال التسلسلات الهرمية البديهية للمشاريع والمهام الفرعية
- تحديد الأولويات وتواريخ الاستحقاق باستخدام تسميات وتذكيرات قابلة للتخصيص
- التعاون مع أعضاء الفريق أو العائلة من خلال المشاريع المشتركة
- تتبع الإنتاجية باستخدام الأهداف المضمنة ونقاط كارما
قيود Todoist
- يفتقر لأدوات إدارة المشاريع المتقدمة مثل مخططات جانت
- لا يوجد وضع عدم الاتصال بالإنترنت للجوال ما لم يتم تحميل المهام مسبقًا
تسعير تودويست
- مبتدئ: مجانًا
- المحترف: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم
Todoist التقييمات والمراجعات
- G2: 4.4/5 (أكثر من 800 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,500 تقييم)
3. Notion (الأفضل لسير العمل القابل للتخصيص بدرجة كبيرة)
عبر لا يوجدtأيون قد تبدو حياة الطلاب مقيدة ومقيدة في كثير من الأحيان، مع وجود هياكل محددة لكل شيء تقريبًا - من تنسيقات الواجبات إلى سير عمل المشروع. المفهوم هو حل جيد للطلاب الذين يتوقون إلى المرونة والتحكم في ملفاتهم الرقمية. سواء كنت بحاجة إلى قائمة مهام بسيطة أو نظام إدارة معرفة مفصّل، يتيح لك Notion تصميم تدفقات عمل تناسب احتياجاتك. يمكنك إنشاء أو استخدام قوالب معدة مسبقًا لملاحظات الفصل الدراسي أو الواجبات أو تتبع المشروع ومزامنة Notion مع تطبيقات مثل Google Drive أو Trello للوصول المركزي إلى موارد الدراسة والبحث الخاصة بك.
أفضل الميزات #### Notion
- إنشاء قواعد بيانات ومواقع ويكي ومستندات مخصصة كلها في مساحة عمل واحدة
- ربط مهام سير العمل عن طريق ربط الصفحات والمهام والمشاريع بسلاسة
- تصوّر البيانات باستخدام الجداول واللوحات والجداول الزمنية والتقويمات
- شارك مساحة عملك مع أقرانك أو المعلمين أو الجمهور باستخدام الصفحات المباشرة
قيود المفهوم
- تفتقر ميزات إدارة المهام إلى التذكيرات أو الأتمتة المتقدمة
- مشكلات في الأداء مع قواعد البيانات الكبيرة على الأجهزة القديمة
تسعير Notion
- مجاني
- بالإضافة إلى: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات #### التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 5,900 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,400 تقييم)
4. Google Keep (الأفضل لتدوين الملاحظات والقوائم البسيطة)
عبر جوجل الاحتفاظجوجل كيب هو تطبيق خفيف الوزن مثالي لالتقاط الأفكار والملاحظات السريعة أثناء التنقل. فهو يوفر للطلاب المشغولين واجهة ملاحظات لاصقة لإنشاء ملاحظات مرمزة بالألوان لتنظيم مرئي أفضل، وملاحظات صوتية لالتقاط الأفكار أو الأفكار بسرعة وتحويل الكلام إلى نص، وقوائم مراجعة تتيح لهم إدارة المهام بسهولة.
أفضل ميزات تطبيق Google Keep
- التعاون في الوقت الفعلي من خلال مشاركة الملاحظات مع الآخرين
- تعيين تذكيرات تستند إلى الموقع الجغرافي أو تذكيرات حساسة للوقت للمهام
- المزامنة عبر الأجهزة تلقائيًا مع حسابك على Google
قيود Google Keep
- خيارات تنسيق محدودة مقارنة بتطبيقات تدوين الملاحظات المتقدمة
- يفتقر إلى ميزات إدارة المهام للتعامل مع المشاريع الكبيرة
- عدم وجود تكامل مع أدوات أخرى غير Google Workspace
- الحد الأدنى من الهيكل التنظيمي لتدوين الملاحظات الثقيلة
تسعير Google Keep
- مجاني
- مبتدئ الأعمال: 7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم
- الأعمال القياسية: 14.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الأعمال الإضافية: 21.60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة
ملاحظة: يتوفر Google Keep مجانًا للمستخدمين الأفراد وكجزء من Google Workspace للفرق. الأسعار المدرجة هي ل Google Workspace.
تقييمات ومراجعات Google Keep
- G2: لا توجد تقييمات متاحة
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)
5. مايكروسوفت ون نوت (الأفضل لتنظيم الملاحظات التفصيلية)
عبر مايكروسوفت ون نوت الرقمي إذا كنت ترغب في أي وقت مضى في مشاركة الملاحظات والتعاون بشأنها مع أصدقائك وزملائك في الفصل, مايكروسوفت ون نوت هي الأداة المناسبة لك.
وهي عبارة عن دفتر ملاحظات رقمي غني بالمميزات ويتعامل مع الملاحظات المتعمقة, تدوين الملاحظات التعاونية والتنظيم. يُعد OneNote مثاليًا لطلاب الجامعات الذين يديرون معلومات كثيفة، حيث يوفر نظام دفتر ملاحظات شامل وجيد التنظيم. يتيح لك تقسيم ملاحظاتك إلى دفاتر ملاحظات وأقسام وصفحات لسهولة التنقل.
وبفضل دعمه للكتابة اليدوية، يمكنك تدوين الملاحظات باستخدام القلم أو رسم المخططات مباشرةً على جهازك. وخلافاً للملاحظات الورقية، لا داعي للقلق أبداً بشأن وضع المعلومات القيّمة في غير محلها أو تركها عندما تحتاج إليها - يمكنك الوصول إلى ملاحظاتك من هاتفك أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر الشخصي عبر OneDrive.
أفضل ميزات Microsoft OneNote
- قص محتوى الويب وحفظه مباشرة في دفاتر ملاحظاتك
- تنظيم دفاتر الملاحظات باستخدام الأقسام والعلامات والأقسام الفرعية وقوالب OneNote
- التعاون على دفاتر الملاحظات المشتركة في الوقت الفعلي
- البحث في الملاحظات بسرعة باستخدام الكلمات الرئيسية والتعرف على خط اليد
قيود Microsoft OneNote
- قد تبدو الواجهة مزدحمة ومربكة للمستخدمين الجدد
- يفتقر إلى أدوات كانبان أو أدوات إدارة المشاريع
تسعير Microsoft OneNote
- شخصي: 6.99$/شهرًا لكل مستخدم
- تطبيقات للأعمال: 9.90 دولار شهريًا لكل مستخدم
- عائلة 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الأعمال الأساسية: 7.20 دولار/شهرًا لكل مستخدم
- الأعمال القياسية: 15 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم
- الأعمال المميزة: 26.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
ملاحظة: يتوفر Microsoft OneNote كجزء من مجموعة Microsoft 365. الأسعار لمايكروسوفت 365.
تقييمات ومراجعات Microsoft OneNote
- G2: 4.5/5 (1,800+ تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1,700 تقييم)
6. Trello (الأفضل لإدارة المشاريع المرئية)
عبر تريلوتريلو يوفر نظام البطاقات واللوحات طريقة بديهية لتنظيم المهام بصريًا، مما يجعله مثاليًا للمشاريع الجماعية أو التخطيط للفصل الدراسي. تمثل اللوحات المراحل المختلفة لمهامك، مثل المهام التي يجب القيام بها أو القيام بها أو إنجازها. تمثل البطاقات المهام الفردية في كل مرحلة.
أضف الأوصاف التفصيلية وقوائم المراجعة والمواعيد النهائية والمرفقات إلى المهام الفردية، بحيث يكون لديك سياق كامل في جميع الأوقات. يمكنك تعيين المهام لأعضاء مجموعتك عند العمل على مشاريع مشتركة وحتى ترك تعليقات عليها لتبسيط التعاون.
تتيح لك ميزات Trello تعزيز وظائفه من خلال عمليات تكامل مخصصة لأدوات مثل Google Drive وSlack وتقويمك.
أفضل ميزات Trello
- تصور سير العمل باستخدام لوحات مرنة على غرار كانبان
- سحب وإسقاط المهام بين القوائم لسهولة التنظيم
- إرفاق الملفات والصور والروابط مباشرة بالبطاقات
- أتمتة العمليات المتكررة باستخدام أتمتة بتلر المدعومة بالذكاء الاصطناعي
- استخدم التسميات المخصصة لتصنيف المهام بناءً على الأولوية أو الموضوع أو النوع
قيود Trello
- إدارة التبعية وميزات ربط المهام غير موجودة
- خيارات التخصيص للوحات قد تبدو محدودة
تسعير #### تسعير Trello
- مجاني
- قياسي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- القسط: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسة: تبدأ من 17.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)
تقييمات ومراجعات Trello
- G2: 4.4/5 (أكثر من 13,600 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 23,300 تقييم)
7. إيفرنوت (الأفضل لميزات تدوين الملاحظات)
عبر إيفرنوت إذا كنت تبحث عن برنامج يساعدك على تدوين الملاحظات بسرعة ثم تنظيم ملاحظاتك بسهولة، فأنت بحاجة إلى إيفرنوت . يوفر أدوات متقدمة للطلاب الذين يحتاجون إلى التقاط مجموعة متنوعة من المعلومات وتنظيمها واسترجاعها.
تشمل الميزات التنظيمية البارزة في Evernote خاصية البحث الفعال للعثور على الملاحظات بسرعة، حتى مع المحتوى المكتوب بخط اليد، والقدرة على تحويل ملاحظاتك إلى قوائم مهام عن طريق إضافة مربعات اختيار وتذكير، وإنشاء ملاحظات متعددة الوسائط عن طريق إضافة مواد رقمية مثل التسجيلات الصوتية والصور وملفات PDF والرسومات إلى معلوماتك.
أفضل ميزات Evernote
- اجمع المعلومات من أي مكان باستخدام قص سريع من الويب والمسح الضوئي للتعرف الضوئي على الحروف
- مزامنة الملاحظات بسلاسة عبر جميع أجهزتك
- تنظيم الأفكار باستخدام دفاتر الملاحظات والعلامات والملاحظات المخصصةقوالب Evernote
- تعاون من خلال مشاركة الملاحظات أو التحرير مع زملائك في الفريق
قيود Evernote
- واجهة غير متقنة مقارنة بالبدائل الأحدث
- يقتصر الوصول دون اتصال بالإنترنت على الخطط المدفوعة
تسعير إيفرنوت
- مجاني
- شخصي: 14,99 دولارًا شهريًا
- احترافي: 17.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا
- الفرق: 24.99 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات Evernote
- G2: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8,200 تقييم)
8. myHomework Student Planner (الأفضل للتخطيط الأكاديمي المباشر)
عبر مخطط واجباتي المنزلية للطالبمخطط الطالب لواجباتي المنزلية يبسط التخطيط الأكاديمي بواجهة نظيفة وسهلة الاستخدام. يسمح لك بمزامنة جدولك المدرسي مع التطبيق لإدارة أوقات الحصص والمهام والحصول على نظرة عامة عليها.
كما أنه يتميز بإمكانية وصول رائعة - استخدم التطبيق عبر الأجهزة، من هاتفك الذكي إلى حاسوبك المحمول.
myHomework Student Planner أفضل الميزات
- تتبع الواجبات والاختبارات وتواريخ الاستحقاق في مكان واحد
- تخصيص جداول الفصول الدراسية باستخدام الترميز اللوني والفتحات الزمنية
- تلقي إشعارات بالمواعيد النهائية القادمة
- الوصول إلى الأدوات في وضع عدم الاتصال بالإنترنت للحفاظ على الإنتاجية بدون إنترنت
قيود مخطِّط واجبات الطالب الخاصة بي
- تصميم قديم مقارنةً بالمخططات الحديثة
- يحتوي الإصدار المجاني على إعلانات يمكن أن تشتت الانتباه
أسعار مخطِّط واجبات الطالب myHomework myHomework Student Planner
- الأساسي: مجاني (مع الإعلانات)
- الإصدار المميز: 4.99 دولار في السنة
تقييمات ومراجعات مخطط واجبات الطالب myHomework Student Planner
- G2: لا توجد تقييمات متاحة
- Capterra: لا توجد تقييمات متاحة
9. MyStudyLife (الأفضل لإدارة الجداول والامتحانات)
عبر MyStudyLife كما يوحي الاسم, MyStudyLife يدور حول تحقيق أقصى استفادة من الحياة الطلابية. فهو يتجاوز الجدولة الأساسية من خلال تقديم أدوات مصممة خصيصاً للنجاح الأكاديمي.
استخدمه لتخطيط وقت الدراسة وتتبع مواعيد الامتحانات مع التذكيرات. كما يتيح لك أيضاً تتبع الواجبات والواجبات المنزلية المرتبطة بفصول دراسية محددة. وهل ذكرنا أنه مجاني؟ فوز، فوز، فوز، فوز!
MyStudyLife أفضل الميزات
- نظِّم حياتك المدرسية باستخدام جداول زمنية خاصة بالمواد الدراسية
- تلقي تذكيرات بالمواعيد النهائية والامتحانات والجداول الزمنية
- تتبع التقدم الأكاديمي من خلال لمحات عامة عن المواد والمهام
قيود MyStudyLife
- خيارات تخصيص محدودة للواجبات أو الفصول الدراسية
- لا توجد خيارات مباشرةأدوات التعاونللمشاريع الجماعية
تسعير MyStudyLife
- مجاناً
تقييمات ومراجعات MyStudyLife
- G2: لا توجد تقييمات متاحة
- Capterra: لا توجد تقييمات متاحة
10. Any.do (الأفضل لمزامنة المهام الشخصية والأكاديمية)
عبر Any.doAny.do يجمع بين إدارة المهام وتكامل التقويم، مما يوفر للطلاب طريقة سهلة لإدارة حياتهم الشخصية والأكاديمية. اعرض مهامك جنبًا إلى جنب مع جدولك اليومي لتخطيط أفضل، وقلل من عوامل التشتيت باستخدام أدوات مثل مؤقت بومودورو، وحتى أتمتة التذكيرات للمهام مثل الواجبات أو التحضير للصفوف.
Any.do أفضل الميزات
- تنظيم المهام باستخدام القوائم الذكية والمجلدات المصنفة
- التعاون مع قوائم المهام المشتركة للمشاريع الجماعية
- المزامنة عبر الأجهزة للحفاظ على كل شيء في مكان واحد
- التكامل مع أدوات مثل تقويم Google وAlexa
قيود Any.do
- ميزات محدودة في الباقة المجانية
- قدرات إدارة المهام أقل تقدمًا بالنسبة للمشاريع المعقدة
- قد لا تبرر الأسعار المميزة مجموعة الميزات
- تأخر المزامنة بين الأجهزة من حين لآخر
تسعير Any.do
- شخصي: مجاني
- القسط: 7.99 دولارًا شهريًا
- عائلة: 9.99 دولارًا شهريًا (لأربعة مستخدمين)
- الفرق: 7.99$/شهريًا لكل مستخدم
Any.do التقييمات والمراجعات
- G2: 4.2/5 (أكثر من 190 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 170 تقييم)
ادرس جيدًا، وحقق درجات عالية ونجح مع ClickUp
إن البقاء على رأس المهام كطالب ليس بالأمر الهين، ولكن مع وجود الأدوات التنظيمية الصحيحة في صفك، فأنت لا تنجو فقط - بل تزدهر.
إذا اضطررنا إلى اختيار خيار واحد متميز، فإن ClickUp سيأخذ التاج. من التقويمات المرمزة بالألوان وقوائم المهام التفصيلية إلى ميزات التعاون التي تجعل المشاريع الجماعية أقل إيلاماً، ClickUp لديه كل شيء.
هل أنت غارق في جدول أعمال مزدحم؟ استخدم إشارات وتذكيرات ClickUp ذات الأولوية للتركيز على ما هو مهم حقًا. هل تريد إنشاء مشروع بحثي؟ قم بالعصف الذهني باستخدام ClickUp Brain وقم بتدوين الأفكار في مستندات ClickUp المنسقة بشكل غني.
ودعنا لا ننسى تكامله مع أكثر من 1000 تطبيق مثل Google Drive وZoom وOutlook، والتي تحافظ على كل شيء في مكان واحد، مما يساعد الطلاب على البقاء منظمين.
أفضل جزء؟ إنه مجاني للطلاب، لذا يمكنك فتح وظائف المستوى المتميز دون إنفاق سنت واحد. لذا، لماذا ترضى بالفوضى بينما يمكنك الحصول على الوضوح؟ اشترك مجاناً الآن وجرب ClickUp. ستشكرك نفسك في المستقبل (وربما معدلك التراكمي)!