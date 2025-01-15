أفضل 10 أدوات تنظيمية للطلاب للحفاظ على إنتاجيتهم

يمكن أن تصبح الحياة الطلابية بشكل كبير مرهقة للغاية.

فما بين الواجبات التي لا تنتهي، والمواعيد النهائية التي تزحف أسرع من المتوقع، والمشاريع الجماعية التي تحتاج بطريقة ما إلى انتباهك الكامل دائماً، والجداول الدراسية التي يبدو من المستحيل الالتزام بها، فإن الأمر يتطلب الكثير من الجهد.

ولكن إليك الخبر السار: ليس عليك القيام بذلك بمفردك.

يمكن لأدوات التنظيم الصحيحة أن تزيل عبئًا كبيرًا عن كاهلك. فهي ليست مجرد قوائم مهام أو مخططات فاخرة.

يمكن أن تساعدك في الحفاظ على معدل تراكمي قوي والتميز عند بدء حياتك المهنية.

⏰ ملخص 60 ثانية

إليك أفضل 10 أدوات لمساعدتك في السيطرة على فوضى حياتك الطلابية:

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات التنظيم للطلاب؟

ما الذي يجعل الأداة مناسبة تمامًا للبقاء منظمًا كطالب؟ ضع في اعتبارك هذه الميزات الرئيسية:

سهولة الاستخدام: اختر أداة ذات واجهة بديهية سريعة الإعداد وسهلة التصفح. فأنت لا ترغب في قضاء ساعات في تعلم الأداة (والتراجع عن المهام التي عليك القيام بها)

اختر أداة ذات واجهة بديهية سريعة الإعداد وسهلة التصفح. فأنت لا ترغب في قضاء ساعات في تعلم الأداة (والتراجع عن المهام التي عليك القيام بها) إدارة المهام والموعد النهائي: ابحث عن قوائم المهام والتذكيرات وعروض التقويم لتتبع المهام والامتحانات بفعالية - ولا تفوت أي موعد نهائي مهم

ابحث عن قوائم المهام والتذكيرات وعروض التقويم لتتبع المهام والامتحانات بفعالية - ولا تفوت أي موعد نهائي مهم ميزات التعاون: أدوات تحديد الأولويات مع المشاركة في الوقت الحقيقي والتعليق وتفويض المهام للمشاريع الجماعية

أدوات تحديد الأولويات مع المشاركة في الوقت الحقيقي والتعليق وتفويض المهام للمشاريع الجماعية التخطيط للدراسة: اختر الأدوات التي توفر القوالب وتنظيم الملاحظات والميزات لمساعدتك في تخطيط جلسات الدراسة وتحسينها

اختر الأدوات التي توفر القوالب وتنظيم الملاحظات والميزات لمساعدتك في تخطيط جلسات الدراسة وتحسينها خيارات التكامل: تأكد من أن الأداة تعمل بسلاسة مع الأنظمة الأساسية التي تستخدمها كل يوم، مثل Google Drive أو Microsoft Office

تأكد من أن الأداة تعمل بسلاسة مع الأنظمة الأساسية التي تستخدمها كل يوم، مثل Google Drive أو Microsoft Office القدرة على تحمل التكاليف: ابحث عن خطط مجانية أو خيارات بأسعار معقولة تناسب ميزانيتك كطالب

💡 نصيحة احترافية: استخدم الإصدارات التجريبية المجانية أو العروض التوضيحية قبل الالتزام ب أداة الدراسة . يتيح لك ذلك اختبار مدى توافق الميزات مع احتياجاتك.

أفضل 10 أدوات تنظيم للطلاب

نحن نتفهم ذلك - حياة الطالب مزدحمة بالفعل، وتفضل قضاء وقت فراغك في متابعة شغفك أو الغوص في الأنشطة اللامنهجية أو مجرد التسكع مع الأصدقاء. لهذا السبب قمنا بتجميع أفضل عشر أدوات لمساعدتك على التنظيم دون عناء.

1. ClickUp (الأفضل لإنتاجية الطلاب الشاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

قم بإدارة واجباتك المنزلية والمشاريع البحثية والمهام الأخرى في منصة واحدة باستخدام قوائم التحقق من المهام ClickUp سواء كنت تنجز واجبات منزلية أو مشاريع بحثية أو مواعيد نهائية للتقديم أو مليون مهمة أخرى, ClickUp هي الأداة الوحيدة التي يمكن أن تجعل كل ذلك أسهل.

إنه تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

وهذا يجعله أحد أفضل الأدوات التنظيمية لتخطيط عملك، والتواصل مع زملائك ومعلميك بسهولة، وتحسين إنتاجيتك.

كما باولا لاندايتا سالدياس طالبة دكتوراه، مجموعة أبحاث TIM - جامعة برلين التقنية:

إن إدارة المشاريع أو المهام بسهولة ووضوح هي السمة الرئيسية لهذا البرنامج. هناك العديد من الطرق التي أستخدمها ولكن أكثرها قيمة بالنسبة لفريقنا هي القدرة على تتبع كل مشروع بشكل صحيح وإصدار إنذارات منبثقة عندما يحدث خطأ ما. كما أن القدرة على التواصل حتى باستخدام تخزين الملفات والتعليقات لإثراء كل مهمة/مشروع كانت مفيدة للغاية لإبقاء الجميع على اطلاع دائم بالمعلومات لأنه مع تنظيم المعلومات كان من الممكن أيضًا استخدام الوقت للابتكار ببساطة عن طريق إنشاء لوحة محددة للأفكار/المشاريع الجديدة لتطويرها باولا لاندايتا سالدياس ، طالبة دكتوراه، مجموعة أبحاث TIM - جامعة برلين التقنية

نظّم يومك باستخدام مهام ClickUp Tasks لتقسيم الأهداف إلى خطوات يمكن التحكم فيها.

لنبدأ بـ مهام النقر فوق المهام -العمود الفقري لسير عملك الأكاديمي. تضمن لك هذه الميزة عدم التزاحم في اللحظة الأخيرة لأنك نسيت موعدًا نهائيًا أو فاتتك تفاصيل مهمة.

يمكنك استخدامه لتقسيم واجباتك إلى خطوات يمكن التحكم فيها باستخدام قوائم تدقيق المهام، وتعيين الأولويات، وتتبع التقدم المحرز بصريًا، إما بتنسيق قائمة بسيطة أو على لوحة كانبان (أو العشرات من انقر فوق طرق العرض ).

اقرأ أيضًا: دليل المعلم لنماذج النقر فوق النماذج

تصور جدولك الزمني في الوقت الفعلي باستخدام طريقة عرض التقويم في ClickUp

ثم هناك عرض تقويم ClickUp الذي يضع جدولك الدراسي بالكامل ومواعيدك النهائية وأحداثك أمامك في جميع الأوقات، مما يبقيك على المسار الصحيح والتحكم في الأمور.

سواء كنت بحاجة إلى التخطيط لجلسات الدراسة أو تنسيق اجتماعات المجموعة، فإن ClickUp Calendar View يمكنه تتبع كل شيء.

تعاون بشكل أكثر ذكاءً مع ClickUp Docs كمركز للملاحظات والخطط والأفكار

والآن، إذا كنت تحب العمل على المشاريع الجماعية (أو لنكن صادقين، محاولة النجاة منها), مستندات ClickUp سيجعل حياتك أسهل بكثير.

لا مزيد من سلاسل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها أو المرفقات الفائتة. باستخدام المستندات، يمكنك إنشاء المستندات ومشاركتها وتحريرها في الوقت الفعلي مع مجموعتك.

وهذا يجعلها مثالية للتعاون على الأوراق، أو العصف الذهني، أو حتى مجرد إبقاء الجميع على نفس الصفحة.

🧠 حقيقة ممتعة: يقدم ClickUp أكثر من 35 تطبيقًا يتيح لك تخصيص مساحة العمل الخاصة بك بميزات مثل تتبع الوقت والخرائط الذهنية وحتى سباقات السرعة.

استخدم ClickUp Brain كخزانة أفكار شخصية لطرح الأسئلة أو تلخيص الأفكار أو حتى إنشاء محتوى من الصفر

والآن، دعنا نتحدث عن ClickUp Brain مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على مدار الساعة لمساعدتك في تحسين جلساتك الدراسية.

يمكنه أتمتة المهام الروتينية مثل إعداد التذكيرات وتلخيص ملاحظات المحاضرات، مما يوفر الوقت. ومع ذلك، فإنه يذهب إلى أبعد من ذلك من خلال تقديم نصائح دراسية مخصصة بناءً على عاداتك وعبء العمل.

وإذا كنت بحاجة إلى السبق في تنظيم مساحة العمل الخاصة بك، فإن ClickUp لديه قوالب جاهزة.

إن قالب قائمة مراجعة تخطيط الطالب ClickUp يساعدك على البقاء على رأس كل شيء للأسبوع، بينما يساعدك نموذج قالب ميزانية الكلية ClickUp يضمن لك ألا ينتهي بك الأمر مفلساً في منتصف الفصل الدراسي.

وإذا كنت بحاجة إلى شيء أكثر تفصيلاً، يمكنك الاطلاع على قالب طالب ClickUp للتنظيم منذ البداية.

نموذج ClickUp للطالب

يبسط هذا القالب دراستك ويضمن لك البقاء على اطلاع على جميع الأمور المهمة، مثل تنظيم الواجبات الدراسية والمحاضرات، وإدارة المشاريع، والواجبات، والامتحانات، وتتبع التقدم المحرز والمواعيد النهائية لجميع أهدافك.

اقرأ أيضًا: أهم نصائح إدارة المشاريع للطلاب

ClickUp أفضل الميزات

دمج إدارة المهام، وتدوين الملاحظات، والتقويمات، والتذكيرات في نظام أساسي واحد، مما يلغي الحاجة إلى التنقل بين تطبيقات متعددة

تنظيم مهامك بالطريقة التي تناسبك. على سبيل المثال، استخدم طريقة عرض التقويم لتصور المواعيد النهائية للمهام أو طريقة عرض اللوحة لتتبع تقدم المشروع

خصص الوقت للمهام وراقب المدة التي تستغرقها لإكمالها باستخدام تتبع الوقت المدمج في ClickUp وميزات الوقت التقديري

اعملوا معًا في مشاريع جماعية، وشاركوا الملاحظات، وأبقوا الجميع على نفس الصفحة باستخدام أدوات التعاون في الوقت الفعلي في ClickUp بما في ذلك نظام مجلدات سهل الاستخدام، وتعليقات المهام، والإشارات، والمستندات المشتركة

حدد أهدافًا أكاديمية، مثل إكمال وحدة دراسية أو تحقيق تقدير معين، وتتبع تقدمك بمرور الوقت باستخدام ClickUp Goals قيود ClickUp

قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى بعض الوقت للارتياح مع ميزات المنصة العديدة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,300 تقييم)

2. تودويست (الأفضل لإدارة المهام البسيطة)

عبر تودويستتودويست هي أداة أنيقة وبسيطة لإدارة المهام مثالية للطلاب الذين يرغبون في طريقة سهلة وبسيطة للبقاء منظمين دون الحاجة إلى أدوات أكثر تعقيدًا.

يركز تصميمها البسيط على الوظائف الأساسية مثل إنشاء المهام وتحديد الأولويات وتتبع المواعيد النهائية.

استخدم التسميات والفلاتر لإضفاء الطابع الشخصي على قائمة المهام الخاصة بك للتركيز على العناصر ذات الأولوية القصوى أو فئات محددة. ربط Todoist مع تقويم Google وDropbox وغيرها من الأدوات برنامج إدارة الجامعة لتعزيز فائدتها.

مكافأة ممتعة؟ يحفّزك نظام كارما المحفّز في Todoist على الحفاظ على خطوط الإنتاجية.

أفضل ميزات Todoist

تنظيم المهام دون عناء من خلال التسلسلات الهرمية البديهية للمشاريع والمهام الفرعية

تحديد الأولويات وتواريخ الاستحقاق باستخدام تسميات وتذكيرات قابلة للتخصيص

التعاون مع أعضاء الفريق أو العائلة من خلال المشاريع المشتركة

تتبع الإنتاجية باستخدام الأهداف المضمنة ونقاط كارما

قيود Todoist

يفتقر لأدوات إدارة المشاريع المتقدمة مثل مخططات جانت

لا يوجد وضع عدم الاتصال بالإنترنت للجوال ما لم يتم تحميل المهام مسبقًا

تسعير تودويست

مبتدئ: مجانًا

مجانًا المحترف: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Todoist التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

3. Notion (الأفضل لسير العمل القابل للتخصيص بدرجة كبيرة)

عبر لا يوجدtأيون قد تبدو حياة الطلاب مقيدة ومقيدة في كثير من الأحيان، مع وجود هياكل محددة لكل شيء تقريبًا - من تنسيقات الواجبات إلى سير عمل المشروع. المفهوم هو حل جيد للطلاب الذين يتوقون إلى المرونة والتحكم في ملفاتهم الرقمية. سواء كنت بحاجة إلى قائمة مهام بسيطة أو نظام إدارة معرفة مفصّل، يتيح لك Notion تصميم تدفقات عمل تناسب احتياجاتك. يمكنك إنشاء أو استخدام قوالب معدة مسبقًا لملاحظات الفصل الدراسي أو الواجبات أو تتبع المشروع ومزامنة Notion مع تطبيقات مثل Google Drive أو Trello للوصول المركزي إلى موارد الدراسة والبحث الخاصة بك.

أفضل الميزات #### Notion

إنشاء قواعد بيانات ومواقع ويكي ومستندات مخصصة كلها في مساحة عمل واحدة

ربط مهام سير العمل عن طريق ربط الصفحات والمهام والمشاريع بسلاسة

تصوّر البيانات باستخدام الجداول واللوحات والجداول الزمنية والتقويمات

شارك مساحة عملك مع أقرانك أو المعلمين أو الجمهور باستخدام الصفحات المباشرة

قيود المفهوم

تفتقر ميزات إدارة المهام إلى التذكيرات أو الأتمتة المتقدمة

مشكلات في الأداء مع قواعد البيانات الكبيرة على الأجهزة القديمة

تسعير Notion

مجاني

بالإضافة إلى: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 5,900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5,900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,400 تقييم)

4. Google Keep (الأفضل لتدوين الملاحظات والقوائم البسيطة)

عبر جوجل الاحتفاظ جوجل كيب هو تطبيق خفيف الوزن مثالي لالتقاط الأفكار والملاحظات السريعة أثناء التنقل. فهو يوفر للطلاب المشغولين واجهة ملاحظات لاصقة لإنشاء ملاحظات مرمزة بالألوان لتنظيم مرئي أفضل، وملاحظات صوتية لالتقاط الأفكار أو الأفكار بسرعة وتحويل الكلام إلى نص، وقوائم مراجعة تتيح لهم إدارة المهام بسهولة.

أفضل ميزات تطبيق Google Keep

التعاون في الوقت الفعلي من خلال مشاركة الملاحظات مع الآخرين

تعيين تذكيرات تستند إلى الموقع الجغرافي أو تذكيرات حساسة للوقت للمهام

المزامنة عبر الأجهزة تلقائيًا مع حسابك على Google

قيود Google Keep

خيارات تنسيق محدودة مقارنة بتطبيقات تدوين الملاحظات المتقدمة

يفتقر إلى ميزات إدارة المهام للتعامل مع المشاريع الكبيرة

عدم وجود تكامل مع أدوات أخرى غير Google Workspace

الحد الأدنى من الهيكل التنظيمي لتدوين الملاحظات الثقيلة

تسعير Google Keep

مجاني

مبتدئ الأعمال: 7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم الأعمال القياسية: 14.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال الإضافية: 21.60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

21.60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

ملاحظة: يتوفر Google Keep مجانًا للمستخدمين الأفراد وكجزء من Google Workspace للفرق. الأسعار المدرجة هي ل Google Workspace.

تقييمات ومراجعات Google Keep

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

5. مايكروسوفت ون نوت (الأفضل لتنظيم الملاحظات التفصيلية)

عبر مايكروسوفت ون نوت الرقمي إذا كنت ترغب في أي وقت مضى في مشاركة الملاحظات والتعاون بشأنها مع أصدقائك وزملائك في الفصل, مايكروسوفت ون نوت هي الأداة المناسبة لك.

وهي عبارة عن دفتر ملاحظات رقمي غني بالمميزات ويتعامل مع الملاحظات المتعمقة, تدوين الملاحظات التعاونية والتنظيم. يُعد OneNote مثاليًا لطلاب الجامعات الذين يديرون معلومات كثيفة، حيث يوفر نظام دفتر ملاحظات شامل وجيد التنظيم. يتيح لك تقسيم ملاحظاتك إلى دفاتر ملاحظات وأقسام وصفحات لسهولة التنقل.

وبفضل دعمه للكتابة اليدوية، يمكنك تدوين الملاحظات باستخدام القلم أو رسم المخططات مباشرةً على جهازك. وخلافاً للملاحظات الورقية، لا داعي للقلق أبداً بشأن وضع المعلومات القيّمة في غير محلها أو تركها عندما تحتاج إليها - يمكنك الوصول إلى ملاحظاتك من هاتفك أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر الشخصي عبر OneDrive.

أفضل ميزات Microsoft OneNote

قص محتوى الويب وحفظه مباشرة في دفاتر ملاحظاتك

تنظيم دفاتر الملاحظات باستخدام الأقسام والعلامات والأقسام الفرعية وقوالب OneNote التعاون على دفاتر الملاحظات المشتركة في الوقت الفعلي

البحث في الملاحظات بسرعة باستخدام الكلمات الرئيسية والتعرف على خط اليد

قيود Microsoft OneNote

قد تبدو الواجهة مزدحمة ومربكة للمستخدمين الجدد

يفتقر إلى أدوات كانبان أو أدوات إدارة المشاريع

تسعير Microsoft OneNote

شخصي: 6.99$/شهرًا لكل مستخدم

6.99$/شهرًا لكل مستخدم تطبيقات للأعمال: 9.90 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.90 دولار شهريًا لكل مستخدم عائلة 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال الأساسية : 7.20 دولار/شهرًا لكل مستخدم

: 7.20 دولار/شهرًا لكل مستخدم الأعمال القياسية : 15 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم الأعمال المميزة: 26.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

ملاحظة: يتوفر Microsoft OneNote كجزء من مجموعة Microsoft 365. الأسعار لمايكروسوفت 365.

تقييمات ومراجعات Microsoft OneNote

G2: 4.5/5 (1,800+ تقييم)

4.5/5 (1,800+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1,700 تقييم)

6. Trello (الأفضل لإدارة المشاريع المرئية)

عبر تريلوتريلو يوفر نظام البطاقات واللوحات طريقة بديهية لتنظيم المهام بصريًا، مما يجعله مثاليًا للمشاريع الجماعية أو التخطيط للفصل الدراسي. تمثل اللوحات المراحل المختلفة لمهامك، مثل المهام التي يجب القيام بها أو القيام بها أو إنجازها. تمثل البطاقات المهام الفردية في كل مرحلة.

أضف الأوصاف التفصيلية وقوائم المراجعة والمواعيد النهائية والمرفقات إلى المهام الفردية، بحيث يكون لديك سياق كامل في جميع الأوقات. يمكنك تعيين المهام لأعضاء مجموعتك عند العمل على مشاريع مشتركة وحتى ترك تعليقات عليها لتبسيط التعاون.

تتيح لك ميزات Trello تعزيز وظائفه من خلال عمليات تكامل مخصصة لأدوات مثل Google Drive وSlack وتقويمك.

أفضل ميزات Trello

تصور سير العمل باستخدام لوحات مرنة على غرار كانبان

سحب وإسقاط المهام بين القوائم لسهولة التنظيم

إرفاق الملفات والصور والروابط مباشرة بالبطاقات

أتمتة العمليات المتكررة باستخدام أتمتة بتلر المدعومة بالذكاء الاصطناعي

استخدم التسميات المخصصة لتصنيف المهام بناءً على الأولوية أو الموضوع أو النوع

قيود Trello

إدارة التبعية وميزات ربط المهام غير موجودة

خيارات التخصيص للوحات قد تبدو محدودة

تسعير #### تسعير Trello

مجاني

قياسي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: تبدأ من 17.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,600 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13,600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 23,300 تقييم)

7. إيفرنوت (الأفضل لميزات تدوين الملاحظات)

عبر إيفرنوت إذا كنت تبحث عن برنامج يساعدك على تدوين الملاحظات بسرعة ثم تنظيم ملاحظاتك بسهولة، فأنت بحاجة إلى إيفرنوت . يوفر أدوات متقدمة للطلاب الذين يحتاجون إلى التقاط مجموعة متنوعة من المعلومات وتنظيمها واسترجاعها.

تشمل الميزات التنظيمية البارزة في Evernote خاصية البحث الفعال للعثور على الملاحظات بسرعة، حتى مع المحتوى المكتوب بخط اليد، والقدرة على تحويل ملاحظاتك إلى قوائم مهام عن طريق إضافة مربعات اختيار وتذكير، وإنشاء ملاحظات متعددة الوسائط عن طريق إضافة مواد رقمية مثل التسجيلات الصوتية والصور وملفات PDF والرسومات إلى معلوماتك.

أفضل ميزات Evernote

اجمع المعلومات من أي مكان باستخدام قص سريع من الويب والمسح الضوئي للتعرف الضوئي على الحروف

مزامنة الملاحظات بسلاسة عبر جميع أجهزتك

تنظيم الأفكار باستخدام دفاتر الملاحظات والعلامات والملاحظات المخصصةقوالب Evernote تعاون من خلال مشاركة الملاحظات أو التحرير مع زملائك في الفريق



قيود Evernote

واجهة غير متقنة مقارنة بالبدائل الأحدث

يقتصر الوصول دون اتصال بالإنترنت على الخطط المدفوعة

تسعير إيفرنوت

مجاني

شخصي: 14,99 دولارًا شهريًا

14,99 دولارًا شهريًا احترافي: 17.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

17.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الفرق: 24.99 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

24.99 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Evernote

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8,200 تقييم)

8. myHomework Student Planner (الأفضل للتخطيط الأكاديمي المباشر)

عبر مخطط واجباتي المنزلية للطالبمخطط الطالب لواجباتي المنزلية يبسط التخطيط الأكاديمي بواجهة نظيفة وسهلة الاستخدام. يسمح لك بمزامنة جدولك المدرسي مع التطبيق لإدارة أوقات الحصص والمهام والحصول على نظرة عامة عليها.

كما أنه يتميز بإمكانية وصول رائعة - استخدم التطبيق عبر الأجهزة، من هاتفك الذكي إلى حاسوبك المحمول.

myHomework Student Planner أفضل الميزات

تتبع الواجبات والاختبارات وتواريخ الاستحقاق في مكان واحد

تخصيص جداول الفصول الدراسية باستخدام الترميز اللوني والفتحات الزمنية

تلقي إشعارات بالمواعيد النهائية القادمة

الوصول إلى الأدوات في وضع عدم الاتصال بالإنترنت للحفاظ على الإنتاجية بدون إنترنت

قيود مخطِّط واجبات الطالب الخاصة بي

تصميم قديم مقارنةً بالمخططات الحديثة

يحتوي الإصدار المجاني على إعلانات يمكن أن تشتت الانتباه

أسعار مخطِّط واجبات الطالب myHomework myHomework Student Planner

الأساسي: مجاني (مع الإعلانات)

مجاني (مع الإعلانات) الإصدار المميز: 4.99 دولار في السنة

تقييمات ومراجعات مخطط واجبات الطالب myHomework Student Planner

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

9. MyStudyLife (الأفضل لإدارة الجداول والامتحانات)

عبر MyStudyLife كما يوحي الاسم, MyStudyLife يدور حول تحقيق أقصى استفادة من الحياة الطلابية. فهو يتجاوز الجدولة الأساسية من خلال تقديم أدوات مصممة خصيصاً للنجاح الأكاديمي.

استخدمه لتخطيط وقت الدراسة وتتبع مواعيد الامتحانات مع التذكيرات. كما يتيح لك أيضاً تتبع الواجبات والواجبات المنزلية المرتبطة بفصول دراسية محددة. وهل ذكرنا أنه مجاني؟ فوز، فوز، فوز، فوز!

MyStudyLife أفضل الميزات

نظِّم حياتك المدرسية باستخدام جداول زمنية خاصة بالمواد الدراسية

تلقي تذكيرات بالمواعيد النهائية والامتحانات والجداول الزمنية

تتبع التقدم الأكاديمي من خلال لمحات عامة عن المواد والمهام

قيود MyStudyLife

خيارات تخصيص محدودة للواجبات أو الفصول الدراسية

لا توجد خيارات مباشرةأدوات التعاونللمشاريع الجماعية

تسعير MyStudyLife

مجاناً

تقييمات ومراجعات MyStudyLife

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

10. Any.do (الأفضل لمزامنة المهام الشخصية والأكاديمية)

عبر Any.doAny.do يجمع بين إدارة المهام وتكامل التقويم، مما يوفر للطلاب طريقة سهلة لإدارة حياتهم الشخصية والأكاديمية. اعرض مهامك جنبًا إلى جنب مع جدولك اليومي لتخطيط أفضل، وقلل من عوامل التشتيت باستخدام أدوات مثل مؤقت بومودورو، وحتى أتمتة التذكيرات للمهام مثل الواجبات أو التحضير للصفوف.

Any.do أفضل الميزات

تنظيم المهام باستخدام القوائم الذكية والمجلدات المصنفة

التعاون مع قوائم المهام المشتركة للمشاريع الجماعية

المزامنة عبر الأجهزة للحفاظ على كل شيء في مكان واحد

التكامل مع أدوات مثل تقويم Google وAlexa

قيود Any.do

ميزات محدودة في الباقة المجانية

قدرات إدارة المهام أقل تقدمًا بالنسبة للمشاريع المعقدة

قد لا تبرر الأسعار المميزة مجموعة الميزات

تأخر المزامنة بين الأجهزة من حين لآخر

تسعير Any.do

شخصي: مجاني

مجاني القسط: 7.99 دولارًا شهريًا

7.99 دولارًا شهريًا عائلة: 9.99 دولارًا شهريًا (لأربعة مستخدمين)

9.99 دولارًا شهريًا (لأربعة مستخدمين) الفرق: 7.99$/شهريًا لكل مستخدم

Any.do التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 190 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 190 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 170 تقييم)

ادرس جيدًا، وحقق درجات عالية ونجح مع ClickUp

إن البقاء على رأس المهام كطالب ليس بالأمر الهين، ولكن مع وجود الأدوات التنظيمية الصحيحة في صفك، فأنت لا تنجو فقط - بل تزدهر.

إذا اضطررنا إلى اختيار خيار واحد متميز، فإن ClickUp سيأخذ التاج. من التقويمات المرمزة بالألوان وقوائم المهام التفصيلية إلى ميزات التعاون التي تجعل المشاريع الجماعية أقل إيلاماً، ClickUp لديه كل شيء.

هل أنت غارق في جدول أعمال مزدحم؟ استخدم إشارات وتذكيرات ClickUp ذات الأولوية للتركيز على ما هو مهم حقًا. هل تريد إنشاء مشروع بحثي؟ قم بالعصف الذهني باستخدام ClickUp Brain وقم بتدوين الأفكار في مستندات ClickUp المنسقة بشكل غني.

ودعنا لا ننسى تكامله مع أكثر من 1000 تطبيق مثل Google Drive وZoom وOutlook، والتي تحافظ على كل شيء في مكان واحد، مما يساعد الطلاب على البقاء منظمين.

أفضل جزء؟ إنه مجاني للطلاب، لذا يمكنك فتح وظائف المستوى المتميز دون إنفاق سنت واحد. لذا، لماذا ترضى بالفوضى بينما يمكنك الحصول على الوضوح؟ اشترك مجاناً الآن وجرب ClickUp. ستشكرك نفسك في المستقبل (وربما معدلك التراكمي)!