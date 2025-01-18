كيفية ضبط هوامش الصفحة في محرّر مستندات Google

هل سبق لك أن أرسلت واجبًا أو أرسلت تقريرًا، لتكتشف أن النص كان يعانق حافة الصفحة تقريبًا؟ أو الأسوأ من ذلك، أنه كان بعيدًا بمقدار بوصة واحدة. 🤦🏾‍♀️

قد تبدو الهوامش وكأنها تفاصيل صغيرة، لكنها الأبطال المجهولون للمستندات النظيفة ذات المظهر الاحترافي. فهي تخلق مساحة للتنفس للمحتوى الخاص بك وتمنع القراء من فقدان عقولهم.

من السهل ضبط الهوامش في مستندات Google Docs، لكنك ستندهش من عدد الأشخاص الذين لا يعرفون كيفية القيام بذلك (أو لماذا هو مهم!).

سواء كنت تحاول تغيير المسافة البادئة لفقرة ما أو إعداد مستند جديد بنمط هامش معين، فلدينا النصائح! سيوضح لك هذا الدليل كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية ضبط الهوامش في مستندات Google.

بالإضافة إلى ذلك، سنقوم بمشاركة بعض الاختراقات في مستندات جوجل وتعريفك بـ برنامج تعاون الفريق الذي يرتقي بلعبة المستندات إلى مستويات رفيعة.

⏰ ملخص 60 ثانية

الهوامش هي المسافات الفارغة بين محتوى المستند وحواف الصفحة . تعمل الهوامش على تحسين إمكانية القراءة وتمنع خروج النص عن الصفحة

. تعمل الهوامش على تحسين إمكانية القراءة وتمنع خروج النص عن الصفحة استخدم قائمة "إعداد الصفحة" للحصول على قياسات دقيقة أو اسحب مقابض المسطرة الرأسية في أعلى الصفحة للحصول على طريقة مرئية أسرع في مستندات Google

لا يدعم محرر مستندات Google سوى هوامش موحدة عبر مستند كامل ويفتقر إلى التكامل الأصلي مع أدوات إدارة المهام المتقدمة

يوفر ClickUp Docs، جنبًا إلى جنب مع ClickUp Brain، حلًا قويًا لإنشاء مستندات ديناميكية وتخصيصها مع الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي للكتابة والتحرير ودمجها بسهولة في سير عملك

كيفية ضبط الهوامش في مستندات Google Docs؟

يعد ضبط الهوامش عملية مباشرة في مستندات جوجل، ولكن الطريقة التي تختارها تعتمد على تفضيلك للدقة أو السرعة. فيما يلي طريقتان لضبط الهوامش:

1. ضبط الهوامش باستخدام إعداد الصفحة

توفر هذه الطريقة تحكمًا دقيقًا في أحجام الهوامش.

افتح مستند Google Docs: ابدأ بفتح المستند الخاص بك

ابدأ بفتح المستند الخاص بك الوصول إلى إعداد الصفحة: انتقل إلى ملف > إعداد الصفحة في القائمة العلوية

عبر مستندات جوجل

تعيين قيم الهامش: في مربع الحوار إعداد الصفحة ، ستجد حقولاً للهوامش العلوية والسفلية واليسرى واليمنى. أدخل القياسات التي تريدها (بالبوصة)

في مربع الحوار ، ستجد حقولاً للهوامش العلوية والسفلية واليسرى واليمنى. أدخل القياسات التي تريدها (بالبوصة) حفظ التغييرات: انقر OK لتطبيق الهوامش الجديدة

يعد ضبط الهوامش باستخدام ميزة إعداد الصفحة مفيدًا بشكل خاص عند إعداد مستندات احترافية مثل التقارير أو المقترحات أو المقالات التي تتطلب تخطيطًا موحدًا.

تضمن هذه الطريقة الاتساق وهي سهلة الاتباع، حتى بالنسبة للمبتدئين. من خلال إدخال قياسات محددة، يمكنك مواءمة مستندك مع معايير الصناعة أو المعايير الأكاديمية، والتي غالبًا ما تتطلب أحجام هوامش دقيقة للطباعة أو الإرسال.

💡 نصيحة احترافية: وفّر الوقت بالنقر على تعيين كافتراضي لتطبيق هذه الهوامش على جميع المستندات المستقبلية. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص إذا كنت تعمل بشكل متكرر بنفس إعدادات الهوامش لمشاريعك. من خلال الإعداد الافتراضي لإعداداتك المفضلة، يمكنك التخلص من الخطوات المتكررة وتبسيط سير عملك.

علاوة على ذلك، يوفر إعداد الصفحة خيارات تخصيص إضافية تتجاوز الهوامش. يمكنك ضبط اتجاه الصفحة (عمودي أو أفقي)، وحجم الورق، ولون الصفحة، وتخصيص المستند ليناسب احتياجاتك الخاصة.

هذه الميزات ملائمة عند إنشاء أنواع متنوعة من المحتوى، مثل النشرات الإخبارية أو السير الذاتية أو التقارير المرئية. يضيف إجراء هذه التغييرات كلها في مكان واحد الراحة والكفاءة إلى عملية التنسيق.

وهذا مهم بشكل خاص للمواد المطبوعة مثل الكتيبات والحافظات، حيث يؤثر العرض التقديمي بشكل كبير على النتيجة.

🧠 حقيقة ممتعة: كانت الهوامش في الكتب والمستندات تُستخدم تاريخيًا كعازل وقائي لمنع التلف الناتج عن البلى أو الآفات مثل دودة الكتاب!

2. ضبط الهوامش باستخدام المسطرة

طريقة المسطرة أسرع وتسمح بإجراء تعديلات سريعة.

قم بتمكين المسطرة: إذا لم تكن مرئية بالفعل، فقم بتنشيط المسطرة عبر عرض > إظهار المسطرة

اسحب الأدلة: استخدم المقاطع الرمادية والبيضاء على المسطرة لضبط الهوامش. تضبط العلامات المثلثة الزرقاء المسافات البادئة للفقرة، بينما تضبط الأدلة المستطيلة هوامش الصفحة الكلية

بالنسبة للمستخدمين الذين يعطون الأولوية للمساعدات البصرية، توفر طريقة المسطرة طريقة بديهية لتعديل الهوامش. يمكنك رؤية التعديلات في الوقت الفعلي عن طريق سحب الأدلة مباشرة، مما يضمن تطابق التخطيط مع توقعاتك.

هذه الطريقة مثالية للتعديلات السريعة أو عند التعاون في مستندات مشتركة حيث يحتاج العديد من أعضاء الفريق إلى إجراء تغييرات فورية.

➡️ اقرأ أيضًا: كيفية تخصيص مستندات جوجل وتنسيقها

3. ضبط الهوامش لفقرات محددة باستخدام المسافة البادئة

يمكنك ضبط المسافات البادئة للفقرات لتخصيص الهوامش لأقسام محددة بدلاً من المستند بأكمله.

قم بتمييز الفقرة: حدد الفقرة (الفقرات) التي تريد تعديلها

حدد الفقرة (الفقرات) التي تريد تعديلها الوصول إلى المسطرة: تأكد من أن المسطرة مرئية من خلال تمكينها عبر عرض > إظهار المسطرة

تأكد من أن المسطرة مرئية من خلال تمكينها عبر > قم بسحب علامات المسافة البادئة: اضبط العلامات المثلثة الزرقاء على المسطرة لتعديل المسافات البادئة اليمنى واليسرى للفقرة المحددة

يساعد هذا الأسلوب في إنشاء علامات اقتباس مجمعة أو أقسام مخصصة أو تنسيق فريد للمحتوى المميز. يضمن بقاء الهوامش الأساسية سليمة مع توفير المرونة لتلبية احتياجات محددة.

💡نصيحة احترافية: إذا كان المستند ستتم طباعته وتجليده، فقم بتعيين هامش أكبر على الجانب الأيسر (أو الجانب الذي سيتم تجليده فيه) لمنع اقتطاع النص.

4. استخدم الوظائف الإضافية لمحرر مستندات Google لإجراء تعديلات متقدمة على الهامش

يمكنك الاستفادة من الوظائف الإضافية للجهات الخارجية من Google Workspace Marketplace لمزيد من التحكم.

ابحث عن الوظائف الإضافية: انتقل إلى الإضافات > الوظائف الإضافية > احصل على الوظائف الإضافية

قم بتثبيت أدوات التنسيق: ابحث عن المكونات الإضافية التي تمنحك المزيد من التحكم الدقيق في الهوامش والتخطيط، اعتمادًا على متطلباتك (على سبيل المثال، هناك مُنسق السيناريو لتطبيق تنسيقات السيناريو الأساسية)

قم بتطبيق ميزات الوظيفة الإضافية: استخدم الوظيفة الإضافية لتخصيص الهوامش بما يتجاوز الخيارات المضمنة

تُعد الوظائف الإضافية مفيدة بشكل خاص للمحترفين الذين يتعاملون مع تخطيطات معقدة أو تنسيقات مستندات غير قياسية.

👀 هل كنت تعلم؟ يدعم محرر مستندات Google تخطيطات من اليمين إلى اليسار. يمكنك تعيين الهوامش لاستيعاب تدفق النص من اليمين إلى اليسار عند التعامل مع لغات مثل العربية أو العبرية.

5. إنشاء قوالب مخصصة بهوامش محددة مسبقًا

إنشاء قوالب قابلة لإعادة الاستخدام قالب مستندات جوجل يمكن أن يوفر الوقت إذا كنت تعمل بشكل متكرر مع متطلبات هوامش محددة.

اضبط الهوامش المطلوبة: اضبط الهوامش باستخدام إعداد الصفحة

اضبط الهوامش باستخدام احفظ كقالب: انتقل إلى ملف > قم بعمل نسخة وسمِّ المستند كقالب

img/

استخدمها حسب الحاجة: افتح القالب للمشاريع المستقبلية لضمان الاتساق بين المستندات

القوالب لا تقدر بثمن للفرق التي يجب أن تحافظ على علامة تجارية موحدة أو تلتزم بالمعايير التنظيمية.

6. ادمج حدود الجدول للهوامش الخاصة بالأقسام

توفر الجداول حلاً مبتكرًا لتعيين الهوامش الخاصة بالأقسام.

أدرج جدولاً: انتقل إلى إدراج > جدول واختر جدولاً أحادي الخلية

تغيير حجم الجدول: اضبط الأبعاد لتتناسب مع حجم القسم الذي تريده

إزالة الحدود: انقر بزر الماوس الأيمن على الجدول، وانتقل إلى خصائص الجدول، واضبط لون الحدود على اللون الأبيض

هذه الطريقة مثالية للتقارير أو العروض التقديمية التي تتطلب فصلاً مرئيًا مميزًا بين الأقسام.

➡️ اقرأ أيضًا: ما أهمية التحكم في إصدار المستندات؟

قيود استخدام مستندات Google

على الرغم من أن محرر مستندات Google أداة قوية وسهلة الاستخدام، إلا أن هناك بعض القيود التي قد تواجهها عند ضبط الهوامش:

هوامش موحدة عبر الأقسام لا يمكنك تعيين هوامش مختلفة للأقسام الفردية دون حلول مرهقة مثل استخدام الجداول أو مستندات منفصلة، على عكس بعضبرامج التعاون في المستندات لا توجد معاينة أثناء ضبط الهوامش لا توجد معاينة مباشرة لمظهر المستند عند استخدام مربع حوار إعداد الصفحة. هذا يعني أنك قد تحتاج إلى عدة محاولات لتحقيق التخطيط المطلوب

لا يمكنك تعيين هوامش مختلفة للأقسام الفردية دون حلول مرهقة مثل استخدام الجداول أو مستندات منفصلة، على عكس بعضبرامج التعاون في المستندات دقة محدودة مع المسطرة تفتقر طريقة المسطرة إلى إمكانيات الضبط الدقيق اللازمة للقياسات الدقيقة

تفتقر طريقة المسطرة إلى إمكانيات الضبط الدقيق اللازمة للقياسات الدقيقة لا توجد عمليات تكامل أصلية لا يتكامل محرر مستندات Google أصلاً مع أدوات إدارة المهام والإنتاجية الأكثر شمولاً، مما يجعل التعامل مع كميات كبيرة من المستندات معقدًا بالنسبة للفرق والمؤسسات

لا يتكامل محرر مستندات Google أصلاً مع أدوات إدارة المهام والإنتاجية الأكثر شمولاً، مما يجعل التعامل مع كميات كبيرة من المستندات معقدًا بالنسبة للفرق والمؤسسات مشاكل في التوافق يمكن أن تتغير الهوامش التي تم تعيينها في مستندات Google في بعض الأحيان أو تختل عند تصديرها إلى Microsoft Word أو برامج تحرير النصوص الأخرى، خاصةً إذا كان المستند يتضمن تنسيقًا مخصصًا

➡️ اقرأ أيضًا: كيفية إضافة صفحة جديدة في مستندات جوجل

إنشاء صفحات ومستندات باستخدام ClickUp

إذا كنت تستخدم محرّر مستندات Google لإنشاء مستنداتك وإدارتها، فمن المحتمل أنك واجهت بعض القيود التي تفرضها مثل خيارات التنسيق المقيدة، أو صعوبة إدارة المحتوى الخاص بالأقسام، أو مشكلات التوافق.

لقد حان الوقت للتبديل إلى بدائل مستندات Google Docs مثل ClickUp، الذي يجلب جميع مهامك وأدواتك ومستنداتك إلى منصة واحدة. كليك أب هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - وكلها مدعومة بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

مستخدم تطبيق ClickUp ميتش ستيفنز، مدير البرامج التقنية في Shipt, يشهد على فائدة المنصة :

_ClickUp أداة رائعة لدعم الثقافة التعاونية. ومنذ اعتماد ClickUp، انتقلت فرقنا ببطء بعيداً عن مستندات Google للتوثيق وتحسنت الوثائق بشكل ملحوظ

ميتش ستيفنز، مدير برنامج PMP، مدير البرنامج التقني في Shipt

من الأمثلة المثالية على فائدة ClickUp ما يلي مستندات ClickUp . وهو نظام مستندات مدمج داخل ClickUp يتيح لك إنشاء مستندات أو مستندات ويكي ومشاركتها دون عناء والعمل في الوقت الفعلي مع أعضاء فريقك.

تخصيص الخطوط وتفاصيل الصفحة وميزات التنسيق الأخرى في مستندات ClickUp Docs

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لهذه الأداة متعددة الاستخدامات:

إنشاء مستندات تناسب أي عمل : قم بإنشاء مستندات أو مستندات ويكي مصممة خصيصًا باستخدام صفحات متداخلة وقوالب قابلة للتخصيص وخيارات التصميم. أضف جداول وإشارات مرجعية وأزرارًا وفواصل للحصول على مستندات أكثر عملية وجاذبية بصريًا

: قم بإنشاء مستندات أو مستندات ويكي مصممة خصيصًا باستخدام صفحات متداخلة وقوالب قابلة للتخصيص وخيارات التصميم. أضف جداول وإشارات مرجعية وأزرارًا وفواصل للحصول على مستندات أكثر عملية وجاذبية بصريًا ميزات تخصيص قوية: جرّب الخطوط والأحجام وتفضيلات التباعد للحصول على الشكل والمظهر المثاليين. أضف لمسة شخصية من خلال صور الغلاف وأيقونات الصفحات، بما في ذلك الرموز التعبيرية الشائعة

جرّب الخطوط والأحجام وتفضيلات التباعد للحصول على الشكل والمظهر المثاليين. أضف لمسة شخصية من خلال صور الغلاف وأيقونات الصفحات، بما في ذلك الرموز التعبيرية الشائعة أدوات تنسيق متطورة: استخدم اللافتات والعناوين والعلامات البارزة وكتل الرموز لإبراز المعلومات المهمة. استفد من مفاتيح الاختصار واختصارات لوحة المفاتيح و أوامر الشرح المائل لتنسيق النص بسهولة

استخدم اللافتات والعناوين والعلامات البارزة وكتل الرموز لإبراز المعلومات المهمة. استفد من مفاتيح الاختصار واختصارات لوحة المفاتيح و أوامر الشرح المائل لتنسيق النص بسهولة وضع التركيز للإنتاجية: تمكين وضع التركيز لإزالة المشتتات حتى تتمكن من التركيز على كتابتك. هذه الميزة مثالية للمستندات المطولة أو جلسات العمل العميقة

تمكين وضع التركيز لإزالة المشتتات حتى تتمكن من التركيز على كتابتك. هذه الميزة مثالية للمستندات المطولة أو جلسات العمل العميقة التعاون يجتمع مع العمل: حوّل الأفكار إلى عمل باستخدام شريط أدوات المستند، الذي يتيح لك إنشاء مهام أو مهام فرعية مباشرةً من المستند. حماية عملك باستخدام إعدادات الأمان وتتبع أداء المستند باستخدام الإحصائيات الرئيسية

حوّل الأفكار إلى عمل باستخدام شريط أدوات المستند، الذي يتيح لك إنشاء مهام أو مهام فرعية مباشرةً من المستند. حماية عملك باستخدام إعدادات الأمان وتتبع أداء المستند باستخدام الإحصائيات الرئيسية تكامل سهل مع Google Drive: يتكامل ClickUp بسهولة مع Google Drive، مما يسمح لك باستيراد مستندات Google الحالية أو ربطها أو تضمينها للحصول على سير عمل موحد

باستخدام مستندات ClickUp Docs، لا يستغرق تنسيق المحتوى الخاص بك وفقًا لاختياراتك سوى بضع نقرات، ويمكنك البدء في استخدام مستنداتك المنسقة تمامًا في سير عملك على الفور.

هل يبدو الأمر جيدًا جدًا ليكون صحيحًا؟ لكن انتظر! هناك المزيد!

تحرير وتلخيص وتدقيق وتدقيق وإنشاء عناصر العمل باستخدام ClickUp Brain

إذا كنت تبحث عن طريقة بديهية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى الخاص بك وتنظيمه وتحسينه, ClickUp Brain المقترن مع ClickUp Docs، هو الحل الأمثل لك.

بينما يقدم مستندات Google Docs أدوات أساسية لإنشاء المستندات، إلا أنه يفتقر إلى ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة مثل ClickUp الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يرتقي بإنتاجيتك إلى المستوى التالي.

باستخدام الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنك:

إنشاء محتوى عند الطلب باستخدام مطالبات مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك. سواء كان الأمر يتعلق بصياغة خطط المشاريع أو رسائل البريد الإلكتروني أو قوالب الاجتماعات، يساعدك الذكاء الاصطناعي على إنجازها بشكل أسرع

عند الطلب باستخدام مطالبات مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك. سواء كان الأمر يتعلق بصياغة خطط المشاريع أو رسائل البريد الإلكتروني أو قوالب الاجتماعات، يساعدك الذكاء الاصطناعي على إنجازها بشكل أسرع تحسين المحتوى الحالي من خلال مطالبة الذكاء الاصطناعي بتنقيح المحتوى الحالي أو توسيعه أو جعله أكثر احترافية

من خلال مطالبة الذكاء الاصطناعي بتنقيح المحتوى الحالي أو توسيعه أو جعله أكثر احترافية الاستفادة من المطالبات المستندة إلى الأدوار مع أكثر من 100 قالب مصمم لمهام محددة، من تقارير المبيعات إلى نسخ التسويق

استفد من قوة ClickUp Brain وتعدد استخدامات ClickUp Docs للحصول على مستندات رائعة المظهر وجاهزة للاستخدام في ثوانٍ!

➡️ اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التوثيق

تجاوز إتقان الهوامش باستخدام ClickUp

قد يبدو ضبط الهوامش في مستندات Google Docs تفصيلاً صغيرًا، لكنه أمر بالغ الأهمية لإنشاء مستندات مصقولة واحترافية.

وسواء كنت تستخدم أداة إعداد الصفحة، أو المسطرة، أو التعديلات الخاصة بالأقسام، فإن معرفة هذه الطرق تضمن لك أن يبدو مستندك بالشكل الذي تريده بالضبط.

ليس من المستغرب أن يظل محرر مستندات Google شائعًا بشكل لا يصدق، بفضل واجهته سهلة الاستخدام وميزات التعاون السلس في الوقت الفعلي.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن أداة تتجاوز إنشاء المستندات - أداة تتكامل بسهولة مع إدارة المهام والإنتاجية وحتى أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة - فإن "النقر فوق" يستحق الاستكشاف.

يتطابق ClickUp Docs مع محرر مستندات Google من حيث الوظائف ويعزز سير عملك بميزات الذكاء الاصطناعي القوية وأدوات التعاون الجماعي والتكامل المباشر مع المهام والمشاريع. اشترك في ClickUp اليوم - ولا تنسَ إحضار مستندات Google الخاصة بك إلى المنصة أيضًا!