كيفية الرسم على مستندات جوجل

هل محرر مستندات Google هو أداتك المفضلة لكل شيء بدءًا من صياغة رسائل البريد الإلكتروني إلى صياغة تقارير كاملة؟

بفضل ميزاته التي تعتمد على التعاون أولاً، أصبح محرر مستندات Google أداة أساسية للعديد من المؤسسات الأكاديمية وفرق العمل عن بُعد. ولكن ربما لا تكون الأداة الأولى التي تفكر فيها عندما يتعلق الأمر بالرسومات.

ومع ذلك, تخصيص مستند Google الخاص بك بعنصر مرئي سهل للغاية في الواقع.

من إنشاء رسومات تخطيطية سريعة إلى مخططات انسيابية وإضافة لمسة شخصية إلى مستندك - إليك دليل تفصيلي حول كيفية الرسم على مستندات Google وتحسين مشاريعك.

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إليك كيفية الرسم على محرّر مستندات Google:

استخدم أداة الرسم المدمجة في محرر مستندات Google: يمكنك الوصول إليها عبر إدراج > الرسم > + جديد

يمكنك الوصول إليها عبر إدراج > الرسم > + جديد إضافة الأشكال والخطوط: تخصيص الألوان والحدود

تخصيص الألوان والحدود أنشئ رسومات يدوية حرّة: استخدم أداة الخربشة

استخدم أداة الخربشة الاستفادة من رسومات جوجل: للحصول على رسومات أكثر تعقيدًا وخرائط ذهنية ومخططات انسيابية

للحصول على رسومات أكثر تعقيدًا وخرائط ذهنية ومخططات انسيابية إدراج رسومات في مستندات جوجل: انتقل إلى إدراج > رسم > من محرك الأقراص

انتقل إلى إدراج > رسم > من محرك الأقراص قيود محرّر مستندات Google: ميزات محدودة، وصعوبة في الخرائط الذهنية والتعليقات التوضيحية وضعف تكامل القوالب ومحدودية التعاون

ميزات محدودة، وصعوبة في الخرائط الذهنية والتعليقات التوضيحية وضعف تكامل القوالب ومحدودية التعاون اعتبر /مرجع/ http://clickup.com انقر فوق /%href/ : منصة مركزية للتعاون في الوقت الحقيقي مع أدوات تحرير متقدمة مثل الخرائط الذهنية واللوحات البيضاء إلى جانب إدارة المهام إنشاء مستندات احترافية باستخدام ClickUp: تصميم مستندات تفاعلية وجذابة بصريًا

منصة مركزية للتعاون في الوقت الحقيقي مع أدوات تحرير متقدمة مثل الخرائط الذهنية واللوحات البيضاء إلى جانب إدارة المهام

أنشئ مخططات بيانية وصورًا تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي والمزيد على لوحات ClickUp البيضاء. إنه مجاني!

كيفية الرسم على مستند Google

مستندات Google هي أداة متعددة الاستخدامات لإنشاء المستندات النصية وتحريرها.

كما أنها تدعم وظائف الرسم الأساسية مثل إضافة المخططات أو الرسومات التخطيطية أو المخططات الانسيابية أو التعليق على النص بصريًا. هناك طريقتان بسيطتان لإضافة عناصر مرئية إلى مستندك:

الطريقة الأولى: أداة الرسم المدمجة

عبر مستندات جوجل انتقل إلى شريط القائمة وانقر فوق إدراج في شريط القائمة العلوي. حدد رسم من القائمة المنسدلة وانقر على + جديد. سيتم فتح لوحة رسم في نافذة منبثقة، جاهزة لأعمالك الفنية!

يمكنك إضافة أشكال وخطوط ونصوص وحتى صور متعددة من أدوات الرسم المتاحة. يتيح لك خيار الخربشة أيضًا إنشاء تحفة فنية يدوية على اللوحة القماشية!

قم بتخصيص اللون ونمط الحدود والمزيد للرسم الخاص بك من داخل هذا المربع المنبثق. بمجرد الانتهاء، انقر فوق حفظ وإغلاق لإضافة الرسم إلى ملف مستند Google الخاص بك.

لإجراء تغييرات على الرسم الخاص بك، انقر عليه وحدد تحرير لإعادة فتح المربع المنبثق.

🧠 حقيقة ممتعة: في حين أن محرر مستندات Google موجود منذ عام 2006، تم تقديم رسومات Google في عام 2010. ومن المثير للاهتمام أن إمكانية إدراج رسم في مستند لم تتم إضافته إلا في عام 2019.

الطريقة 2: استخدام رسومات Google

هل تحتاج إلى المزيد من خيارات الرسم والتصميم المتقدمة؟ يمكنك استخدام Google Drawing. هذا تطبيق مستقل لرسم تصميمات أكثر تفصيلاً. وببضع نقرات، يتكامل أيضًا مع محرر مستندات Google.

إليك كيفية استخدامه:

فتح رسومات جوجل عبر Google Drive. قم بإنشاء الرسم باستخدام مجموعة الأدوات الموسعة في نافذة الرسم.

هذا هو المكان الذي يمكنك فيه أيضًا تصميم الخرائط الذهنية وهياكل التسلسل الهرمي.

بمجرد الانتهاء، احفظ الرسم في Google Drive الخاص بك.

مرة أخرى في مستندات Google، أضف صورتك بالنقر على إدراج > الرسم > من Drive.

💡 نصيحة احترافية: لا يدعم محرر مستندات Google الطبقات مباشرةً. بدلاً من ذلك، يمكنك إنشاء تصميمات متعددة الطبقات على رسومات Google وإضافتها إلى ملفك.

قيود استخدام محرّر مستندات Google للرسم

بينما يتيح لك محرر مستندات Google إنشاء رسومات، إلا أنه ليس مجهزًا حقًا لدعم المشاريع الأكثر تقدمًا. دعنا نلقي نظرة على قيوده:

1. ميزات رسم محدودة

أداة الرسم المدمجة في مستندات Google Docs أساسية للغاية. فهي لا تتضمن سوى عدد قليل من الأدوات الحيوية مثل الأشكال والخطوط ومربعات النصوص وخيار الخربشة. ولكن إذا كنت تريد رسوماً توضيحية مفصّلة أو تصميمات غنية بصرياً، فهي لا ترقى إلى مستوى برامج التصميم الجرافيكي أو الرسم التخطيطي المخصصة. فهو يفتقر إلى:

إمكانيات الرسم اليدوي المتقدم مثل أنماط القلم، وممحاة، وأشكال قابلة للتخصيص

أدوات دقيقة لمحاذاة أو تحجيم الكائنات

خيارات تنسيق متقدمة، مثل التدرجات أو الظلال أو الحدود المخصصة

2. صعوبة في إنشاء الخرائط الذهنية

محرر مستندات Google ليس مصممًا بطبيعته لإنشاء خرائط ذهنية. يمكن أن تكون محاولة إنشاء واحدة مرهقة للغاية لأسباب مثل:

تفتقر الأداة إلى خيارات أو تخطيطات مبنية مسبقًا لتبسيط إنشاء الخرائط الذهنية يعد الاضطرار إلى ترتيب الأشكال والخطوط ومربعات النص يدويًا مهمة شاقة. إلى جانب كونها تستغرق وقتًا طويلاً، يمكن أن يؤدي ذلك إلى أخطاء محرجة

يتطلب التعاون على الخرائط الذهنية الديناميكية في الوقت الفعلي ملحقات إضافية أو تطبيقات خارجية

3. تكامل محدود مع قوالب محرّر مستندات Google

يمكنك العثور على قوالب مستندات جوجل لكل سيناريو تحت الشمس، ولكن ليس بالضرورة أن تكون مخصصة للرسومات أو المخططات.

هذا هو السبب في أن تكامل القوالب في محرّر مستندات Google مشكلة:

تركز القوالب في مستندات Google Docs بشكل أساسي على التنسيقات النصية مثل السير الذاتية أو التقارير أو المقترحات

لا توجد طريقة للوصول مباشرةً إلى قوالب خاصة بالرسم للمخططات الانسيابية أو الرسوم البيانية أو التصميمات المتقدمة

يمكن أن يؤدي استيراد القوالب خارجيًا من العروض التقديمية والرسومات من Google Slides والرسومات إلى كسر تدفق النص ويبدو غير متقن

4. أدوات غير ملائمة للتعليقات التوضيحية التفصيلية

التعليق التوضيحي للصور أو الرسوم البيانية هو مجال آخر يقصر فيه محرر مستندات Google:

فبينما يمكنك رسم أو تراكب نص على الصور باستخدام أداة الرسم، فإن الميزات بدائية وغير مناسبة للتعليقات التوضيحية الدقيقة

لا توجد طبقات، مما يعني أن إدارة العناصر المتداخلة يمكن أن تكون محبطة

5. دعم محدود للعمل المرئي التعاوني

يتفوق محرر مستندات Google في ص التعاون في الوقت الفعلي للنص ولكنه يواجه صعوبات مع التعاون الديناميكي والتعاوني المشاريع المرئية :

يقتصر التحرير المشترك للرسومات داخل المستند على الواجهة المنبثقة لأداة الرسم، مما قد يقاطع سير العمل

قد لا تجد تحديثات الرسم بديهية أو سلسة مثل عمليات تحرير النصوص، مما يجعل العصف الذهني المرئي في الوقت الحقيقي أقل فعالية

اقرأ أيضًا: كيفية الرسم في مستند Microsoft Word

استخدام ClickUp للرسم وإنشاء المستندات وإدارتها

أحد أكبر قيود مستندات Google Docs هو نهجها أحادي البعد في التوثيق والرسم.

من ناحية أخرى، يقدم ClickUp ميزات ووظائف تتجاوز ما يقدمه مستندات Google.

مزايا الرسم والتوثيق على ClickUp مع ClickUp فالكتابة والرسم ليسا جانبين منفصلين من جوانب المشروع التي تفرض نفسها بالقوة. إنها منصة سلسة تسمح لك بتصور عملك كما تريده تمامًا. ففي النهاية، نحن تطبيق كل شيء للعمل.

دعنا نلقي نظرة على سبب كونه الخيار الأفضل لإدارة المشاريع المتكاملة وإنشاء المستندات:

مركزية العمل: مع ClickUp، يمكنك التوثيق والرسم على نفس المنصة، مما يلغي الحاجة إلى تطبيقات ونوافذ منبثقة متعددة

مع ClickUp، يمكنك التوثيق والرسم على نفس المنصة، مما يلغي الحاجة إلى تطبيقات ونوافذ منبثقة متعددة التعاون في الوقت الفعلي: يمكن لزملائك في الفريق تحرير النصوص والرسومات في نفس الوقت الذي تقوم فيه أنت بذلك، مما يجعل العصف الذهني سهلاً

يمكن لزملائك في الفريق تحرير النصوص والرسومات في نفس الوقت الذي تقوم فيه أنت بذلك، مما يجعل العصف الذهني سهلاً أدوات العمل الجماعي المتكاملة: يمكنك تحويل أي جزء من النص أو الرسم إلى مهمة وتعيينها لفريقك

يمكنك تحويل أي جزء من النص أو الرسم إلى مهمة وتعيينها لفريقك أدوات تحرير متطورة: تتضمن أدوات التحرير في ClickUp تنسيق النصوص وإضافة الصور والوسائط المضمنة وإمكانيات الرسم اليدوي

تتضمن أدوات التحرير في ClickUp تنسيق النصوص وإضافة الصور والوسائط المضمنة وإمكانيات الرسم اليدوي القوالب: يحتوي ClickUp على قائمة من القوالب سهلة الاستخدام لمجموعة كبيرة من السيناريوهات

💡 نصيحة احترافية: بمجرد إضافة الصور إلى مستندك، استخدم خيارات تغليف النص لتحسين إمكانية القراءة. هذا يساعد صورك على العيش في تناغم مع النص الخاص بك دون أن ينحرف أي منهما.

انقر فوق السبورات البيضاء للعصف الذهني

يمكن أن تكون القوالب على مستندات Google Docs أو حتى Microsoft Word مقيدة عندما يتعلق الأمر بإطلاق العنان لجانبك الإبداعي. وبالطبع، فإن التعاون تجربة خرقاء. ClickUp Whiteboards من ناحية أخرى، تمكّن الفرق من العصف الذهني والرسم وبناء الأفكار بشكل تفاعلي.

إنشاء رسومات مفصلة، وإضافة مهام، وتغيير الخطوط، وتخصيص الأشكال، وألوان الطبقات داخل لوحات ClickUp Whiteboards

مثال: لنفترض أن مجموعة طلابك تعمل على تقديم مشروع. بعضكم يعمل على مستند يحتوي على مخطط تفصيلي للموضوع، والبعض الآخر يعمل على خارطة طريق مرئية.

داخل نفس ملف ClickUp، يمكنك تضمين المستند في السبورة وتحريره أثناء الرسم. إنها تجربة تعاونية حقيقية تجمع بين الكتابة والرسم.

ومثل Iception، يمكن أن تتعمق أكثر! يمكنك تحويل أي جزء من النص أو تحفتك الفنية إلى مهمة وتخصيصها لفريقك.

_خاصية السبورة البيضاء؟ مهووس. غالبًا ما تُستخدم هذه الأداة أثناء اجتماعات الفريق لتبادل الأفكار أو لتوضيح المزيد من التفاصيل حول مبادرات معينة

بريتني كيرتني، مدير برنامج، جامعة يوتا فالي

تضمين المستندات داخل لوحة ClickUp Whiteboards لمتابعة الكتابة أثناء العمل على الرسومات المعقدة

ولكن انتظر، هناك المزيد مما يمكنك فعله مع السبورات البيضاء:

تخصيص اللوحة القماشية: اضبط الألوان والأحجام والموصلات لتتناسب مع أسلوبك

اضبط الألوان والأحجام والموصلات لتتناسب مع أسلوبك تنظيم أسهل: نسخ العناصر أو حذفها أو إعادة ترتيبها للحصول على تخطيط نظيف

نسخ العناصر أو حذفها أو إعادة ترتيبها للحصول على تخطيط نظيف إثراء المحتوى: تضمين الصور والتطبيقات والروابط للحصول على عروض تقديمية ديناميكية

تضمين الصور والتطبيقات والروابط للحصول على عروض تقديمية ديناميكية إظهار الروابط: استخدم الروابط لتخطيط العلاقات وسير العمل

استخدم الروابط لتخطيط العلاقات وسير العمل تحسين التنسيق: قم بتمييز النقاط الرئيسية باستخدام اللافتات والعناوين. إضافة أزرار وفواصل لمحتوى تفاعلي جذاب وتفاعلي

اقرأ أيضًا: 10 قوالب مجانية للمخططات الانسيابية في Word و Excel و ClickUp

ClickUp Mind Maps لتنظيم سير العمل #### ClickUp Mind Maps لتنظيم سير العمل

تخصيص سير العمل للمشاريع المختلفة باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps

إذا كنت معلماً تدرّس صفك عن حدث تاريخي، فإن الخرائط الذهنية تساعدك! يمكنك تقسيم جوانب مثل أسباب الحدث وآثاره في خريطة يمكن تتبعها.

إن إنشاء شذرات معرفية أصغر حجماً وقابلة للهضم هو أحد الأسباب التي تجعلك تفكر في ClickUp Mind Maps.

من المفاهيم المعقدة إلى سير العمل، قم بتصميمها على الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps

من العصف الذهني الأساسي إلى إنشاء المزيد مخططات سير العمل التفصيلية إليك كيف تجعل الأمور أسهل:

التحرير المرن: تحرير أو حذف أو إعادة ترتيب العقد لتحسين أفكارك

تحرير أو حذف أو إعادة ترتيب العقد لتحسين أفكارك التبسيط: إضافة مربع نصي إلى خريطتك الذهنية بسهولة على ClickUp. أدوات الرسم اليدوي في مستندات جوجل تجعل من الصعب ترتيب التسميات ورسم الخطوط

إضافة مربع نصي إلى خريطتك الذهنية بسهولة على ClickUp. أدوات الرسم اليدوي في مستندات جوجل تجعل من الصعب ترتيب التسميات ورسم الخطوط تصنيف مخصص: فرز الفروع وتحديد أولوياتها وترميزها بالألوان لتنظيم ووضوح أفضل

فرز الفروع وتحديد أولوياتها وترميزها بالألوان لتنظيم ووضوح أفضل تنظيف فوري: استخدم ميزة إعادة التخطيط لإعادة تنظيم خريطتك الذهنية تلقائيًا، مع الحفاظ على تسلسلها الهرمي وإبراز الأولويات الرئيسية في لمحة سريعة

اقرأ أيضًا: أفضل 10 أدوات برمجية للرسم التخطيطي (مجانية ومدفوعة)

إنشاء مستندات ClickUp Docs للمشاركة والتعاون في الوقت الفعلي

تعيين المهام، والتعاون في الوقت الفعلي، والتعليق الفوري على التعليقات، وتخصيص المستندات باستخدام ClickUp Docs

بصفتك محترفًا، يعد تشغيل مستند Google Doc تقليدًا عند الإعلان عن مشروع جديد. ثم يأتي بعد ذلك فتح تطبيق آخر لتعيين المهام لفريقك وآخر لإنشاء المخططات.

بدلاً من ذلك، ماذا لو كان بإمكانك القيام بكل ذلك مع إنشاء جداول وتضمين روابط وحتى إنشاء صفحات فرعية في مكان واحد؟

تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي على مستندات ClickUp Docs

مستندات ClickUp يهدف إلى تغيير معالجة النصوص الأساسية إلى فكرة أكثر تعاونية وقابلة للتنفيذ. على عكس مستندات Google Docs و Microsoft Word الأكثر تقليدية، يساعدك ClickUp Docs على ما يلي:

محتوى غني بصريًا: إضافة الصور والرسومات اليدوية من السبورات البيضاء واللافتات و الرسوم البيانية لمشاريعك . يمكنك أيضًا تحسين مستنداتك بتنسيق متقدم

إضافة الصور والرسومات اليدوية من السبورات البيضاء واللافتات و الرسوم البيانية لمشاريعك . يمكنك أيضًا تحسين مستنداتك بتنسيق متقدم تنظيم أفضل: قم بتنظيم مستنداتك باستخدام جداول محتويات ثابتة وصفحات متداخلة، مما يجعل التنقل أمرًا سهلاً. تفتقر البنية المسطحة لمحرر مستندات Google إلى هذا المستوى من التنظيم البديهي للمستندات الكبيرة أو المعقدة

قم بتنظيم مستنداتك باستخدام جداول محتويات ثابتة وصفحات متداخلة، مما يجعل التنقل أمرًا سهلاً. تفتقر البنية المسطحة لمحرر مستندات Google إلى هذا المستوى من التنظيم البديهي للمستندات الكبيرة أو المعقدة ميزات مدمجة لإثراء المستندات: تضمين الإشارات المرجعية والجداول والأشكال وغيرها لإنشاء مستندات تفاعلية وغنية بالمعلومات. تساعد هذه الميزات في تقديم المعلومات التفصيلية بطريقة جذابة بصريًا

تضمين الإشارات المرجعية والجداول والأشكال وغيرها لإنشاء مستندات تفاعلية وغنية بالمعلومات. تساعد هذه الميزات في تقديم المعلومات التفصيلية بطريقة جذابة بصريًا التكامل مع المهام: تحويل العناصر مباشرة من مستنداتك إلى مهام قابلة للتنفيذ داخل ClickUp

تحويل العناصر مباشرة من مستنداتك إلى مهام قابلة للتنفيذ داخل ClickUp مستندات قابلة للتخصيص وموجهة للعملاء: تصميم مستندات احترافية بأزرار مخصصة وعبارات واضحة تحث على اتخاذ إجراء - مثالية للمواد الموجهة للعملاء

اقرأ أيضًا: كيفية عمل مخطط انسيابي في مستندات جوجل: دليل خطوة بخطوة مع القوالب

ارفع مستوى معالجة مستنداتك باستخدام ClickUp

إذا كنت طالبًا أو محترفًا تتطلع إلى دمج بعض الأشكال الأساسية في مستندك، فإن محرر مستندات Google يقوم بهذه المهمة.

ولكن إذا كانت الأشكال الأكثر تعقيداً الخرائط الذهنية أو التعاون أو المهام القابلة للتنفيذ مهمة بالنسبة لك، فإن ClickUp هو البديل الأنسب لك.

من خلال منهجه الشامل، يمكن أن يساعدك ClickUp في فرز احتياجاتك من معالجة النصوص والخربشة - في مكان واحد!

قم بسد الفجوة بين الإبداع والتنفيذ مع فريقك. اشترك في ClickUp اليوم!