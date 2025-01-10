كيفية إنشاء استطلاع رأي في Slack

ما الأداة التي تستخدمها للتواصل الداخلي في مؤسستك؟

إذا أجبت على Slack، فأنت واحد من ما يقدر ب 38.8 مليون مستخدم آخر الذين يستخدمون المنصة يوميًا. تحدث عن منافس جدير بالاهتمام!

لقد غيرت منصة Slack طريقة تعاون الفرق، حيث توفر مساحة ديناميكية حيث القنوات والمراسلة الفورية و تكامل الجهات الخارجية تبسيط التواصل. ولكن هل تعلم أنه يمكنك استخدامها في اتخاذ القرارات أيضاً؟

كيف؟ الإجابة هي استطلاعات سلاك.

يمكن لاستطلاع Slack جيد التوقيت أن يبسّط عملية اتخاذ القرار، ويجمع الملاحظات، ويشرك أعضاء فريقك بفاعلية.

دعنا نستكشف كيفية إنشاء مثل هذه الاستطلاعات في Slack.

⏰ ملخص 60 ثانية

تساعد استطلاعات Slack الفرق على جمع التعليقات واتخاذ قرارات سريعة باستخدام ميزات مثل ردود الفعل التعبيرية أو دمج تطبيقات الطرف الثالث للحصول على خيارات أكثر شمولاً

يتيح لك الاستطلاع البسيط إنشاء استطلاعات رأي سريعة وقابلة للتخصيص في Slack باستخدام /poll. تشمل الخيارات التصويت المجهول، والاستطلاعات المتكررة، والإجابات متعددة الخيارات

Polly هو خيار أكثر تقدمًا، حيث يقدم ميزات مثل استطلاعات الرأي المجدولة والاستجابات المجهولة والتحليلات التفصيلية

يعمل SurveyMonkey بشكل رائع للاستطلاعات المتعمقة. إنشاء نماذج على منصتهم ومشاركة الروابط في Slack للردود

يتكامل ClickUp مع Slack، مما يجعل الاستطلاعات واتخاذ القرارات فعالة وسهلة

توفر نماذج ClickUp Forms بديلاً قوياً لاستطلاعات Slack، مما يسمح لك بتخصيص النماذج، وجمع رؤى تفصيلية، وتحليل الردود باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

تتضمن أفضل الممارسات لاستطلاعات الرأي إبقاء الأسئلة بسيطة، وتحديد مواعيد نهائية واضحة، واستخدام أدوات مثل ClickUp لتتبع النتائج وتحليلها في الوقت الفعلي

طرق مختلفة لإنشاء استطلاعات الرأي في Slack

إنشاء استطلاعات الرأي في سلاك أسهل مما تعتقد . على الرغم من أن Slack لا يحتوي على منشئ استطلاعات رأي مدمج، إلا أن هناك الكثير من الطرق لجعله يعمل لإجراء استطلاع سريع.

من ردود الفعل السريعة للرموز التعبيرية إلى تطبيقات الاستطلاع المخصصة للحصول على إجابات أكثر تفصيلاً، يمتلك Slack الأدوات اللازمة لجعل الاستطلاع سهلاً.

1. استطلاع الرموز التعبيرية في رسالة سلاك

ردود الفعل التعبيرية هي طريقة سريعة وغير رسمية لإجراء استطلاع رأي بسيط في قناة سلاك. إليك كيفية القيام بذلك:

انقر على زر الإنشاء لنشر رسالة سلاك توضح سؤال الاستطلاع وخياراته (على سبيل المثال، "ما هو الوقت الأنسب للاجتماع؟ الخيار الأول: 10 صباحاً، الخيار الثاني: 2 ظهراً")

أضف الرموز التعبيرية المطابقة إلى رسالتك لكل خيار إجابة

اطلب من أعضاء الفريق التصويت من خلال التفاعل مع الرموز التعبيرية التي تتوافق مع اختيارهم

عبر سلاك يمكنك تحديد الخيار الأكثر شعبية بمجرد نظرة سريعة.

إنه مثالي للاستطلاعات السريعة أو استطلاعات الرأي ذات السؤال الواحد ولكن ليس للأسئلة المتعددة أو الإجابات المجهولة.

🧠حقيقة ممتعة: أشاع تطبيق Slack استخدام الرموز التعبيرية المخصصة في التواصل في مكان العمل، مما يسمح للفرق بتحميل الرموز التعبيرية الخاصة بهم لتعكس نكاتهم الداخلية أو ثقافة الشركة أو لمجرد الضحك.

2. استطلاع بسيط

Simple Poll هو تطبيق استطلاع رأي شهير يُستخدم لإنشاء استطلاعات الرأي على Slack. إنه مثالي لجمع مدخلات سريعة من فريقك.

توجه إلى موقع Simple Poll على الويب أو دليل تطبيقات Slack، وانقر فوق إضافة إلى Slack، وقم بتخويل التطبيق لمساحة عمل Slack الخاصة بك. لاحظ أن Simple Poll هو نظام أساسي تابع لجهة خارجية يجب إضافته إلى مساحة عمل Slack الخاصة بك قبل أن تتمكن من استخدامه.

عبر بسيطاستطلاع الآن، هناك طريقتان لإنشاء استطلاع في الاستطلاع البسيط.

أ) باستخدام اختصار

في نافذة الدردشة، في أسفل اليسار، يوجد زر المرفقات والاختصارات مفيد (رمز الجمع الصغير). انقر عليه للبدء.

إذا لم يظهر "إنشاء استطلاع باستخدام الاستطلاع البسيط" على الفور، فما عليك سوى كتابة "استطلاع" في شريط البحث، وسيظهر لك.

بمجرد النقر على اختصار الاستطلاع البسيط، ستظهر نافذة. يمكنك إضافة أسئلتك وإعداد الخيارات وتعديل الإعدادات حسب رغبتك.

عندما يصبح استطلاعك جاهزًا، انقر على زر معاينة. سيُظهر لك كيف سيبدو استطلاعك عندما يتم نشره.

ب) باستخدام الأمر /poll

انتقل إلى قناة Slack أو الرسالة المباشرة حيث تريد إنشاء الاستطلاع واكتب الأمر /poll متبوعًا بالسؤال وخيارات الإجابة. على سبيل المثال:

اضغط على إدخال أو إرسال، وسيصبح استطلاع الرأي الخاص بك مباشرًا.

💡 نصيحة احترافية: يمكنك تخصيص الاستطلاع بشكل أكبر عن طريق إضافة كلمات رئيسية متقدمة إلى أوامر الشرطة المائلة، مثل:

"مجهول" للحفاظ على خصوصية الردود

"متكرر" لإنشاء استطلاعات متكررة على فترات منتظمة

'تحديد الأصوات' لتقييد عدد المرات التي يمكن لكل مشارك التصويت فيها

'السماح بالخيارات' للسماح لأعضاء فريقك بإضافة خيارات

على سبيل المثال: /poll "ما الذي تريد التأكد من تغطيته في اجتماع الشركة لاحقًا؟ "تقدم التوظيف" "تحديث الحفلة" "البيانات المالية" السماح بالخيارات المجهولة

اضغط على Enter، وسيقوم الاستطلاع البسيط بإنشاء الاستطلاع في القناة أو الرسالة. يمكن لفريقك بدء التصويت على الفور!

اقرأ أيضًا: أفضل 10 برامج استبيان للموظفين لفرق الموارد البشرية

3. بولي

Polly هي أداة رائعة أخرى لإنشاء استطلاعات Slack Polls، تقدم ميزات متقدمة مثل جدولة الاستطلاع والتصويت المجهول.

1. قم بزيارة دليل تطبيقات Slack وأضف بولي إلى مساحة عمل Slack الخاصة بك

2. في قناتك المفضلة، اكتب / بولي متبوعًا بسؤالك وخياراتك

3. ستظهر شاشة منبثقة تتيح لك الاختيار من بين أنواع الأسئلة المختلفة:

الاختيار من متعدد

المقاييس العددية (1-5، 1-10)

موافق/غير موافق

صافي نقاط المروّج (NPS)

اختيارات مفتوحة

عبر بولي 4. مثل الاستطلاع البسيط، يمكنك إضافة خيارات إضافية مثل استطلاعات الرأي المجهولة والأصوات المتعددة والاستطلاعات المتكررة

5. بمجرد أن يصبح استطلاع الرأي الخاص بك جاهزًا، يمكنك تشغيله على الفور أو جدولته للمشاركين

6. يوفر Polly نتائج وتحديثات في الوقت الفعلي حتى تتمكن من مراقبة نتائج الاستطلاع أثناء استجابة فريقك.

👀 هل تعلم؟ في Polly، بمجرد إنشاء استطلاع/استطلاع مجهول الهوية، لا يمكنك جعله غير مجهول الهوية لاحقًا. ولكن يمكنك تبديل الأمور.

4. SurveyMonkey

SurveyMonkey، وهو برنامج إنشاء النماذج عبر الإنترنت هو خيار ممتاز لبناء استطلاعات الرأي أو الاستطلاعات التفصيلية مع أنواع الأسئلة المتقدمة. على الرغم من أنه غير مدمج مباشرةً في Slack، إلا أنه يمكنك بسهولة مشاركة استطلاعات الرأي الخاصة بك SurveyMonkey مع فريقك.

بواسطة دمج سلاك و SurveyMonkey، يمكنك استخدام أوامر الشرطة المائلة لطرح أسئلة بسيطة ومشاركة الاستطلاعات والنتائج مع المشاركين في Slack. على سبيل المثال: /poll "ما الذي يجب أن نتبادل الأفكار حوله في جلستنا القادمة؟

إذا كنت قد أنشأت بالفعل استطلاعًا أكثر تعمقًا في SurveyMonkey، فيمكنك مشاركته بسهولة في قناة Slack الخاصة بك باستخدام أمر بسيط آخر: /survey.

عبر SurveyMonkey

قيود استخدام Slack لإنشاء استطلاعات الرأي

غالبًا ما تفتقر استطلاعات Slack إلى المرونة في تخصيص أنواع الأسئلة أو التصميمات، مما يقيدكيفية جمع التعليقات يمكن أن تصبح استطلاعات الرأي في بعض الأحيان مبعثرة عبر قنوات مختلفة، مما يجعل من الصعب إدارة الردود أو تتبع النتائج في مكان واحد

غالبًا ما يتطلب إنشاء استطلاعات سلاك المتقدمة (على سبيل المثال، الاستطلاعات متعددة الأسئلة) تثبيت تطبيقات طرف ثالث، والتي قد تأتي بتكاليف أو قيود إضافية

اقرأ أيضًا: كيفية إجراء بحث المستخدم

إنشاء استطلاعات الرأي باستخدام ClickUp

عندما يتعلق الأمر باستطلاعات الرأي والتعاون السلس, ClickUp -تطبيق كل شيء للعمل- يقدم تطبيقًا قويًا

بديل ل Slack

استطلاعات الرأي

في حين أن Slack يوفر خيارات ممتازة لاستطلاعات الرأي الأساسية والاستطلاعات السريعة، فإن ClickUp يأخذ الأمور إلى أبعد من ذلك مع

عرض نموذج ClickUp

من خلال التخلص من القيود مثل التخصيص المقيد ونقص جمع البيانات التفصيلية.

🧠حقيقة ممتعة: يعود مفهوم استطلاع الرأي إلى القرن التاسع عشر. حيث أجرى جورج غالوب أول استطلاع علمي للرأي العام في الولايات المتحدة في عام 1935، والذي أرسى الأساس لتقنيات الاستطلاع الحديثة.

لماذا نماذج ClickUp؟

تخيل أنك تخطط لخلوة في الشركة وتريد أن تجمع تفضيلات الجميع للأنشطة... أو الغداء. بينما قد ينجح استطلاع رأي سريع على Slack، ستحتاج على الأرجح إلى مزيد من المرونة لالتقاط تفضيلات أو تعليقات أو حتى تصنيفات متعددة.

ارفع مستوى لعبتك في استطلاع الرأي باستخدام ClickUp Form View

باستخدام ClickUp Forms، يمكنك:

تصميم استطلاعات رأي قابلة للتخصيص بالكامل ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك

جمع ردود مفصلة، بما في ذلك التعليقات المفتوحة

مشاركة الرابط عبر الدردشة في ClickUp (أو Slack) لسهولة الوصول إليه. يتيح لك ClickUp Chat تمييز الرابط كـ "إعلان" حتى لا يفوتك. يمكنك أيضًا إرسال مستجيبين إلى تذكير عبر ClickUp لإرسال ردودهم في الوقت المحدد!

استخدم الإعلانات في ClickUp الدردشة لتمييز الاستطلاع المشترك

مع ClickUp، تحدث كل خطوة من خطوات الاستطلاع داخل التطبيق نفسه، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات أو تثبيت أدوات الطرف الثالث. تبدأ بإنشاء استطلاع رأي في ClickUp Forms، ومشاركته عبر الدردشة المدمجة في ClickUp، وتحليل الردود داخل ClickUp عبر التقارير ولوحات المعلومات المخصصة. هل يمكن أن يكون الأمر أكثر كفاءة من ذلك؟

كيفية إنشاء استطلاع رأي باستخدام ClickUp Form View

يعد إنشاء استطلاع رأي في طريقة عرض النموذج في ClickUp سريعًا وبديهيًا. إليك كيفية القيام بذلك:

1. إعداد نموذج

انتقل إلى مساحة عمل ClickUp حيث تريد إدارة الاستطلاع

انتقل إلى عرض النموذج وحدد الخيار المناسب. يمكنك إما اختيار قالب نموذج موجود أو إنشاء نموذج جديد من البداية (ستكون القوالب أسرع بكثير بالطبع!)

أنشئ استفتائك باستخدام ميزات السحب والإفلات لإضافة الأسئلة/الفئات. يمكنك استخدام خيارات متعددة أو قوائم منسدلة أو حتى مربعات نصية للإجابات المفتوحة

أطلق العنان لملاحظات بسيطة وفعالة مع طريقة عرض النموذج في ClickUp

يجب أن تكون هذه أسهل طريقة لإنشاء استطلاعات الرأي. هل توافق على ذلك؟

2. تخصيص الاستطلاع الخاص بك

استفد من الحقول المخصصة في ClickUp الافتراضية مثل "الاسم" أو "البريد الإلكتروني" أو "الأولوية" للاستطلاعات. يمكنك تخصيصها لتناسب احتياجاتك

استخدم المنطق الشرطي لتوجيه المستجيبين بناءً على إجاباتهم السابقة. على سبيل المثال، إذا قام شخص ما بتحديد "نعم" لحضور معتكف، فيمكن أن يُطلب منه اختيار التواريخ أو الأنشطة المفضلة

توليد رؤى واستجابات مفصلة باستخدام المنطق الشرطي في طريقة عرض نموذج ClickUp

استخدم قوالب ClickUp للإلهام بالإضافة إلى التتبع السريع لإعداد الاستطلاع الخاص بك. على سبيل المثال، فإن قالب نموذج ClickUp يتيح لك إعداد نموذج تسجيل عام لجمع المدخلات من المستجيبين في دقائق

3. شارك الاستطلاع

بمجرد أن يصبح النموذج جاهزًا ومنشورًا، انسخ الرابط بنقرة واحدة

مشاركة النماذج التي تنشئها في ClickUp Form View في ثوانٍ

انشرها في ClickUp Chat أو قناة Slack الخاصة بك لسهولة وصول الفريق إليها والسماح للمشاركين بالرد مباشرةً

4. تتبع الردود

عرض الردود في الوقت الفعلي من عرض النموذج في ClickUp

عند ورود الردود، تتم مزامنتها مباشرةً مع المهام في ClickUp . يضمن لك ذلك إمكانية التصرف بناءً على الملاحظات على الفور

اقرأ أيضًا: أفضل 15 منصة دردشة

التكامل مع Slack

ولكن هذا ليس كل شيء! مع

تكامل ClickUp مع Slack

يمكنك إرسال إشعارات الاستطلاع أو التذكيرات مباشرةً إلى Slack. وهذا يضمن حصول الجميع على فرصة للمشاركة، وسد أي فجوات بين المنصات.

أفضل الممارسات للاستطلاع الفعال

هل تريد أن يستجيب المزيد من الأشخاص لاستطلاعات الرأي الخاصة بك؟ ستحتاج إلى البدء بإنشاء استطلاعات رأي أفضل!

إليك بعض النصائح لزيادة المشاركة والمشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة بك:

حدد أهدافًا واضحة: ابدأ بهدف محدد جيدًا للاستطلاع للتأكد من أن الأسئلة موجزة وذات صلة وسهلة الفهم

ابدأ بهدف محدد جيدًا للاستطلاع للتأكد من أن الأسئلة موجزة وذات صلة وسهلة الفهم حافظ على بساطتها: استخدم لغة واضحة ومباشرة ووفر خيارات متعددة للإجابة لاستيعاب وجهات النظر المتنوعة

استخدم لغة واضحة ومباشرة ووفر خيارات متعددة للإجابة لاستيعاب وجهات النظر المتنوعة الترويج على نطاق واسع: شارك الاستطلاع عبر البريد الإلكتروني أو منصات الدردشة أو لوحات المعلومات للوصول إلى جمهور أوسع.

تنبيهات ClickUp مساعدتك من خلال تذكير الأشخاص بإرسال إجاباتهم

شارك الاستطلاع عبر البريد الإلكتروني أو منصات الدردشة أو لوحات المعلومات للوصول إلى جمهور أوسع. تنبيهات ClickUp مساعدتك من خلال تذكير الأشخاص بإرسال إجاباتهم عرض الحوافز: تشجيع المشاركة من خلال شرح كيفية استخدام النتائج أو تقديم مكافآت صغيرة

تشجيع المشاركة من خلال شرح كيفية استخدام النتائج أو تقديم مكافآت صغيرة خلق شعور بالإلحاح: حدد موعدًا نهائيًا واضحًا لتحفيز المشاركين على الاستجابة السريعة

بمجرد حصولك على نتائج الاستطلاع، من المهم بنفس القدر استخلاص رؤى قابلة للتنفيذ يمكن أن تساعد في دفع عملية صنع القرار الفعال:

تحديد الاتجاهات: قم بتجميع البيانات للكشف عن الأنماط أو الاتجاهات في الردود. استخدام المرشحات الديموغرافية، إن أمكن، لفهم وجهات نظر المجموعات المختلفة

قم بتجميع البيانات للكشف عن الأنماط أو الاتجاهات في الردود. استخدام المرشحات الديموغرافية، إن أمكن، لفهم وجهات نظر المجموعات المختلفة تصوير البيانات: عرض النتائج من خلال المخططات أو الرسوم البيانية لجعل النتائج أكثر سهولة وقابلية للتنفيذ

عرض النتائج من خلال المخططات أو الرسوم البيانية لجعل النتائج أكثر سهولة وقابلية للتنفيذ تسليط الضوء على النتائج الرئيسية: ركز على الرؤى التي تتماشى مع أهداف المشروع أو مؤشرات الأداء الرئيسية المؤسسية، ولا تغفل القيم المتطرفة أو الردود غير المتوقعة التي يمكن أن توفر وجهات نظر فريدة

ركز على الرؤى التي تتماشى مع أهداف المشروع أو مؤشرات الأداء الرئيسية المؤسسية، ولا تغفل القيم المتطرفة أو الردود غير المتوقعة التي يمكن أن توفر وجهات نظر فريدة التواصل بشفافية: شارك النتائج مع المشاركين وأصحاب المصلحة لتعزيز الثقة وتشجيع المشاركة المستقبلية

تنفيذ هذه الممارسات المثلى باستخدام ClickUp

يوفر ClickUp أدوات قوية لجعل الاستطلاع والتحليل فعالاً للغاية بالنسبة لك. أنشئ لوحة معلومات مخصصة لنتائج الاستطلاع باستخدام

لوحات معلومات ClickUp

باستخدام عناصر واجهة مستخدم مثل المخططات الدائرية أو الرسوم البيانية الشريطية لتصور بيانات الاستجابة في لمحة.

تصور نتائج استطلاع الرأي الخاص بك وحللها مباشرةً داخل ClickUp باستخدام لوحات معلومات ClickUp

ويمكنك أيضًا مراقبة معدلات المشاركة باستخدام أدوات تتبع التقدم أو طرق عرض النشاط لتحديد مستويات المشاركة. استخدم أدوات إعداد تقارير ClickUp لإنشاء ملخصات وربط نتائج الاستطلاع بأهداف محددة باستخدام

أهداف ClickUp

.

أخيرًا، لا تنسى إضافة تعليقات إلى لوحات المعلومات أو التقارير وتلخيص النتائج في

مستندات ClickUp

لسهولة المشاركة مع الفريق.

من خلال تصميم الاستطلاعات بأهداف واضحة، وتحليل النتائج بشكل استراتيجي، والاستفادة من ميزات ClickUp القوية، يمكنك تحويل الاستطلاعات إلى أصل استراتيجي يعزز تعاون الفريق ويقود إلى اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات.

💡 نصيحة احترافية: قم بتضمين سؤال اختياري مفتوح إلى جانب الخيارات متعددة الخيارات عند صياغة الاستطلاع. يتيح ذلك للمشاركين مشاركة الرؤى أو الاقتراحات أو وجهات النظر الفريدة التي قد لا تلتقطها الإجابات المحددة مسبقًا.

أظهر أفضل ما لديك (تورية مقصودة) باستخدام ClickUp

يعد استطلاع الرأي أحد الأدوات التي لا تحظى بالتقدير الكافي والتي يمكن أن تجعل حياتك العملية أسهل بكثير. سواء كان ذلك استطلاعاً سريعاً لردود الفعل التعبيرية في Slack أو استطلاعاً أكثر تفصيلاً باستخدام Simple Poll أو Polly، فإن الأمر كله يتعلق بجمع التعليقات واتخاذ قرارات ديمقراطية.

ولكن في بعض الأحيان، تحتاج إلى أكثر من مجرد تصويت بسيط.

عندما يكون لديك مواعيد نهائية وتفضيلات ومدخلات تتدفق عليك من جميع الاتجاهات، فإن استطلاع سلاك السريع يساعدك في ذلك، لكن ClickUp يجمع ردوداً مفصلة ويصنفها حسب أولويات الفريق، ويرى كل ذلك في تقارير في الوقت الفعلي.

باستخدام ClickUp، يصبح إنشاء استطلاعات الرأي عملياً وثاقباً وممتعاً - كما يمكننا القول.

لا تكتفي فقط ب "جيد بما فيه الكفاية"

اشترك في حساب ClickUp المجاني الخاص بك

اليوم، واجعل استطلاعك التالي يغير قواعد اللعبة!