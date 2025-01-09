أفضل 10 أدوات لتلخيص النصوص بالذكاء الاصطناعي لتحويل الفوضى إلى وضوح في عام 2025

أدوات النسخ، رغم فائدتها في تدوين ملاحظات الاجتماعات، إلا أنها تجعلك تتصفح النصوص الطويلة لساعات طويلة.

لقد غيّرت أداة تلخيص النصوص بالذكاء الاصطناعي اللعبة. هذه الأداة لا تقوم فقط بتدوين النصوص - بل تمنحك ملخصات موجزة، وتحول ساعات من الثرثرة إلى دقائق من الأفكار القابلة للتنفيذ.

ولكن إليك الأمر: ليست كل الأدوات متساوية. إن اختيار الأداة المناسبة هو المكان الذي يحدث فيه السحر الحقيقي. دعونا نلقي نظرة على أهم أدوات تلخيص النصوص بالذكاء الاصطناعي التي يجب أن تعرفها.

⏰ ملخص 60 ثانية

اكتشف أفضل ملخصات نصوص الذكاء الاصطناعي التي تبسط المناقشات المعقدة إلى ملخصات واضحة.

✅ Recast Studio: الأفضل لإعادة استخدام محتوى البودكاست في التسويق

الأفضل لإعادة استخدام محتوى البودكاست في التسويق ClickUp: الأفضل لملخصات النصوص المدعومة بالذكاء الاصطناعي

ClickUp: الأفضل لملخصات النصوص المدعومة بالذكاء الاصطناعي ✅ Fireflies.ai: الأفضل لأتمتة ملاحظات الاجتماعات وملخصات الذكاء الاصطناعي

✅ الأفضل لأتمتة ملاحظات الاجتماعات وملخصات الذكاء الاصطناعي AssemblyAI: الأفضل للمطورين الذين يبنون باستخدام الذكاء الاصطناعي الكلامي المتطور

الأفضل للمطورين الذين يبنون باستخدام الذكاء الاصطناعي الكلامي المتطور الذكاء الاصطناعي للتجميع: الأفضل لتوليد رؤى قابلة للتنفيذ في الاجتماعات

الذكاء الاصطناعي للتجميع: الأفضل لتوليد رؤى قابلة للتنفيذ في الاجتماعات ✅✅ الذكاء الاصطناعي: الأفضل لملاحظات الاجتماعات وسير العمل بالذكاء الاصطناعي المخصص

الأفضل لملاحظات الاجتماعات وسير العمل بالذكاء الاصطناعي المخصص ✅ Otter.ai: الأفضل لنسخ الاجتماعات في الوقت الفعلي وعناصر العمل

الأفضل لنسخ الاجتماعات في الوقت الفعلي وعناصر العمل ✅ Notta: الأفضل للنسخ ثنائي اللغة والتعاون السلس

الأفضل للنسخ ثنائي اللغة والتعاون السلس ✅ Transcribe: الأفضل للنسخ متعدد اللغات والملخصات الآلية

الأفضل للنسخ متعدد اللغات والملخصات الآلية Sonix: الأفضل للنسخ والترجمة الآلية بأكثر من 50 لغة

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج تلخيص النصوص بالذكاء الاصطناعي؟

عند اختيار الذكاء الاصطناعي لتلخيص النصوص، ركز على الأدوات التي تعزز الإنتاجية. فيما يلي الميزات التي يجب تحديد أولوياتها:

طول الملخص القابل للتخصيص: اضبط مستوى التفاصيل بناءً على احتياجاتك، سواء كانت نظرة عامة سريعة أو ملخصاً مفصلاً

اضبط مستوى التفاصيل بناءً على احتياجاتك، سواء كانت نظرة عامة سريعة أو ملخصاً مفصلاً دعم تنسيقات متعددة: استخدام نصوص الاجتماعات، ونصوص اليوتيوب وأنواع الملفات الأخرى لتحقيق المرونة

استخدام نصوص الاجتماعات، ونصوص اليوتيوب وأنواع الملفات الأخرى لتحقيق المرونة منشئ ملخصات الذكاء الاصطناعي بدقة: إنشاء ملخصات تلتقط السياق الأصلي دون فقدان النقاط الرئيسية

إنشاء ملخصات تلتقط السياق الأصلي دون فقدان النقاط الرئيسية التكامل مع أنظمة أساسية مثل Google Meet وMicrosoft Teams: تلخيص الاجتماعات تلقائيًا مباشرةً ضمن سير عملك

تلخيص الاجتماعات تلقائيًا مباشرةً ضمن سير عملك التفريغ والتلخيص في الوقت الفعلي: إنشاء ملخصات قابلة للتنفيذ أثناء الاجتماع

إنشاء ملخصات قابلة للتنفيذ أثناء الاجتماع القدرة على التلخيص بلغات متعددة: توسيع إمكانية الاستخدام عبر فرق العمل العالمية

توسيع إمكانية الاستخدام عبر فرق العمل العالمية خيارات التصدير إلى الأدوات الشائعة مثل مستندات Google Docs: مشاركة ملخصات الاجتماعات بسلاسة

## أفضل 10 أدوات لتلخيص النصوص بالذكاء الاصطناعي

يمكن أن يؤدي العثور على أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة لتلخيص النصوص إلى تحسين الكفاءة بشكل كبير، وتوفير الوقت مع تقديم رؤى قابلة للتنفيذ. دعنا نستكشف أفضل أدوات النسخ متاحة اليوم

1. ClickUp (الأفضل لملخصات النصوص المدعومة بالذكاء الاصطناعي) ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل الذي يدمج الذكاء الاصطناعي لأتمتة ملخصات نصوص الاجتماعات وتحديثات المشاريع وغيرها.

كليك أب برين تبسيط تلخيص النصوص من خلال تقديم مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي القوية. باستخدام Brain، يمكنك بسهولة تلخيص نصوص الاجتماعات وتحديثات المشاريع ومقاطع فيديو YouTube والمحتوى متعدد اللغات.

ويتيح لك إنشاء ملخصات مخصصة، وإنشاء قوائم مهام مباشرةً من المعلومات المستخرجة وأتمتة تحديثات التقدم - كل ذلك دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات.

تعرف على المزيد

مستندات ClickUp

مستندات ClickUp الذي يتكامل بسلاسة مع Brain، مما يجعله أفضل. يمكنك تحميل مستنداتك أو ملاحظات الاجتماعات أو النصوص إلى ClickUp Docs والحصول على ملخصات أو قوائم مهام أو تحديثات في مكان واحد.

تلغي المنصة الموحَّدة الحاجة إلى التنقل بين تطبيقات متعددة، مما يجعل العملية بأكملها أسرع وأكثر سهولة من الأدوات الأخرى.

أفضل ميزات #### ClickUp

تلخيص النقاط الرئيسية لنصوص الاجتماعات وتحديثات المشروع بسرعة

تحويل المعلومات المستخرجة إلى قوائم مهام مباشرة داخل مستندات ClickUp Docs

أتمتة اجتماعات الفريق وتحديثات التقدم المحرز لتقليل التتبع اليدوي

استخدم مستندات ClickUp Docs لتجميع الملخصات والمهام والتحديثات في مساحة عمل واحدة

تلخيص روابط فيديو يوتيوب وإنشاء محتوى متعدد اللغات للتواصل السلس

التقط النسخ والملخصات في الوقت الفعلي أثناء الاجتماعات الجارية

قيود ClickUp

بعض ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة متاحة فقط مع الخطط المدفوعة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

اتصل بنا لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ClickUp هو أساس سير عملي اليومي، وتخطيط المشاريع، وقاعدة المعرفة. لقد حلّ جميع المشاكل التي واجهتها مع المعلومات المبعثرة والمهام المنسية من خلال جمع كل شيء في مكان واحد. لقد استخدمت ClickUp لإدارة المشاريع ومحاضر الاجتماعات والتجديدات وحتى الاستثمارات العقارية. القوالب منقذة للحياة، خاصةً بالنسبة للمهام المتكررة، كما أن عقل الذكاء الاصطناعي الجديد يجعل من السهل البحث في جميع مستنداتي. هذه الأداة ضرورية لأي عمل - صغيرًا كان أو شركة - لا غنى عنها

لورينس س، مؤسس ومستثمر

💡 نصيحة احترافية: تجنب التبديل بين تطبيقات متعددة عن طريق اختيار الأدوات التي تتكامل مع منصاتك الحالية. فهذا سيوفر عليك ساعات العمل ويحافظ على مركزية ملاحظاتك وسهولة مشاركتها. وهذا هو بالضبط ما يميز تطبيق ClickUp، فهو تطبيق كل شيء للعمل يتيح لك تلخيص النصوص وإنشاء مهام قابلة للتنفيذ وإدارة المشاريع ضمن منصة واحدة موحدة.

2. Fireflies.ai (الأفضل لأتمتة ملاحظات الاجتماعات وملخصات الذكاء الاصطناعي)

via Fireflies.ai من خلال أتمتة هذه العملية، يقضي Fireflies.ai على متاعب إنشاء ملاحظات وملخصات الاجتماعات. حيث يقوم مدوِّن الملاحظات المدعوم بالذكاء الاصطناعي بتسجيل المحادثات وتدوينها وتلخيصها من منصات مثل Google Meet وZoom وMicrosoft Teams.

يمكنك أيضًا تحميل ملفات الصوت أو الفيديو وإنشاء ملخصات مباشرةً. تُظهِر فلاتر الذكاء الاصطناعي الفريدة من نوعها عناصر الإجراءات والأسئلة والنقاط الرئيسية الأخرى بنقرة واحدة، مما يجعل مراجعات ما بعد الاجتماع أسرع وأكثر كفاءة.

أفضل ميزات Fireflies.ai

إنشاء ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للملفات الصوتية أو ملفات الفيديو التي تم تحميلها في ثوانٍ

تحديد واستخراج عناصر الإجراءات والمهام ونقاط المناقشة الرئيسية بنقرة واحدة باستخدام فلاتر الذكاء الاصطناعي

المشاركةملخص الاجتماع والملخصات مباشرةً مع فريقك عبر Slack وNotion وAsana للحفاظ على توافق الجميع

قيود #### قيود Fireflies.ai

لا يمكن تسجيل المناقشات المباشرة مباشرة على جهاز كمبيوتر، مما يحد من المرونة

تسعير Fireflies.ai

مجاني للأبد

المحترف: 18 دولارًا شهريًا لكل مقعد

18 دولارًا شهريًا لكل مقعد الشركات: 29 دولارًا/شهرًا لكل مقعد

29 دولارًا/شهرًا لكل مقعد المؤسسات: 39 دولارًا/شهريًا لكل مقعد

تقييمات ومراجعات Fireflies.ai.ai

G2: 4.8/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

_Fireflies.ai حوَّل تجربة اجتماعاتي من شر لا بد منه إلى قوة إنتاجية. دقة النسخ مذهلة - مثل وجود كاتب اختزال يتمتع بسمع خارق. تعد الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي واستخراج عناصر العمل بمثابة تغيير لقواعد اللعبة، مما يوفر تجربة مساعد شخصي يضمن عدم انزلاق أي شيء مهم من خلال الشقوق

جورج الخامس، المدير الطبي

➡️ اقرأ المزيد: هل تكافح لتلخيص الفقرات المطولة في رؤى موجزة دون فقدان المعنى؟ دع الذكاء الاصطناعي يقوم بالأعباء الثقيلة نيابةً عنك. تحقق من هذا الدليل إلى undefined التي يمكن أن تحول كتابتك!

3. تجميع الذكاء الاصطناعي (الأفضل للمطورين الذين يبنون باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي للكلام)

via Assembly AI تقدم AssemblyAI واحدة من أكثر واجهات برمجة تطبيقات تحويل الكلام إلى نص تقدماً في السوق، وهي مثالية للمطورين والشركات التي تستخدم البيانات الصوتية للمنتجات المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويتميز النسخ عالي الدقة بميزات متقدمة مثل تدوين يوميات المتحدث، وتحليل المشاعر، واكتشاف العبارات الرئيسية، وتنقيح معلومات التعريف الشخصية.

يمكن للمطوِّرين استخدام واجهة برمجة التطبيقات لتلخيص البيانات الصوتية وتحليلها وتحسينها، مما يتيح ميزات مثل الفصول التلقائية وتعديل المحتوى لدمجها بسلاسة في تدفقات العمل الجديدة أو الحالية.

أفضل ميزات AssemblyAI

نسخ الملفات الصوتية وملفات الفيديو بدقة عالية، مع دعم دقة نسخ تتجاوز 93%

استخلاص الرؤى باستخدام تحليل المشاعر، وتحديد يوميات المتحدث، واكتشاف الموضوعات للحصول على بيانات ذات مغزى

التكامل بسلاسة مع واجهات برمجة التطبيقات للفصول التلقائية وتنقيح معلومات التعريف الشخصية وفهم الكلام المتقدم

قيود AssemblyAI

قد يتطلب تعديلات فورية طفيفة لحالات استخدام محددة لتحسين دقة النسخ

تسعير AssemblyAI

مجانًا

الدفع حسب الاستخدام: بدءًا من 0.12 دولار في الساعة

بدءًا من 0.12 دولار في الساعة التسعير المخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات AssemblyAI

G2: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4.7/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 80 تقييم)

➡️ قراءة المزيد: إعادة مشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة لاستخراج النقاط الرئيسية يمكن أن تستنزف وقتك وطاقتك. قم بتبسيط العملية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة لتلخيص مقاطع الفيديو دون عناء. استكشف أفضل أدوات تلخيص الفيديو بالذكاء الاصطناعي هنا واستعد وقتك!

4. Sembly AI (الأفضل لتوليد رؤى اجتماعات قابلة للتنفيذ)

via Sembly AI يرتقي الذكاء الاصطناعي Sembly AI بإنتاجية الاجتماعات إلى مستوى جديد من خلال إنشاء ملاحظات ومهام ورؤى للاجتماعات تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي. تقوم المنصة بتسجيل الاجتماعات وتدوينها من Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams ثم تنظم المناقشة في ملخصات قابلة للتنفيذ.

تستخدم هذه الأداة المجانية الذكاء الاصطناعي لتحديد المهام واكتشاف المخاطر، مما يضمن أن تؤدي الاجتماعات إلى نتائج قابلة للتنفيذ. وتساعد ميزاته المتقدمة، مثل محادثات الذكاء الاصطناعي متعددة الاجتماعات وخطط المشروع التي يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، الفرق على تحويل المناقشات إلى نتائج دون عناء.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي للتجميع

نسخ الاجتماعات وتلخيصها تلقائيًا إلى رؤى قابلة للتنفيذ عبر أكثر من 48 لغة

تحديد المهام والمخاطر ونقاط المناقشة الرئيسية وتنظيمها للمتابعة الفورية

اختبر محادثات الذكاء الاصطناعي متعددة الاجتماعات لمراجعة المحادثات أو تحليلها عبر عدة اجتماعات

قيود الذكاء الاصطناعي للاجتماعات

لا يلتقط حاليًا مقاطع فيديو للرجوع إليها بسهولة عند مشاركة محتوى الشاشة

تسعير التجميع بالذكاء الاصطناعي

شخصي: مجانًا

مجانًا احترافي: 15 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

15 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الفريق: 29 دولارًا شهريًا لكل مقعد

29 دولارًا شهريًا لكل مقعد المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات منظمة العفو الدولية

G2: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

_ أصبح تطبيق Sembly AI جزءًا أساسيًا من سير عملي اليومي. فملاحظات الاجتماعات دقيقة للغاية لدرجة أنها تغني عن الحاجة إلى محاضر منفصلة، كما أن ملخصات المهام تضمن لي البقاء حاضرًا بشكل كامل أثناء الاجتماعات. ومن السهل جدًا تكامله مع Google، وفي معظم الأحيان، ينضم إلى الاجتماعات في الوقت المحدد دون أي تدخل يدوي

جاكي أ.، استراتيجي عمليات الأعمال في الاستشارات الإدارية

🧠 حقيقة ممتعة: قامت شركة DPG Media بتبسيط عملية البيانات الوصفية الضخمة للفيديو باستخدام Amazon Transcribe والنماذج المدعومة بالذكاء الاصطناعي في 4 أسابيع . وفر هذا الابتكار أيامًا من العمل اليدوي وعزز توصيات المحتوى للمستخدمين. إنه مثال مثالي لكيفية تحويل أدوات الذكاء الاصطناعي لسير العمل!

5. Grain (الأفضل لملاحظات الاجتماعات وسير العمل بالذكاء الاصطناعي المخصصة)

via

_ / href/ _https://grain.com/ai Grain /%href/

Grain عبارة عن أداة تلخيصية تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحويل اجتماعاتك إلى رؤى قابلة للتنفيذ من خلال أتمتة الملاحظات والملخصات وسير العمل. باستخدام Grain، يمكنك تسليط الضوء على اللحظات الرئيسية في النصوص، وإنشاء مقاطع فيديو قابلة للمشاركة، ودمج الملاحظات في Slack و HubSpot و Salesforce.

يتميز Grain بمرونته - القوالب القابلة للتخصيص، ومطالبات الأسئلة والأجوبة الشبيهة بالدردشةGPT، والملخصات والملخصات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لتقليل عبء العمل بعد الاجتماع.

أفضل ميزات Grain

تسجيل الاجتماعات ونسخها من منصات مثل Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams

احصل على ملاحظات مخصصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي واللحظات الرئيسية من المحادثات في ثوانٍ

التكامل أصلاً مع أدوات مثل Slack و HubSpot و Salesforce لأتمتة مهام سير العمل

قيود الحبوب

قد يحتاج المستخدمون الذين لا يستخدمون HubSpot إلى عمل يدوي إضافي لدمج الملاحظات في تدفقات العمل المخصصة

تسعير الحبوب

مجاناً

المبتدئين: 19 دولارًا/شهرًا لكل مقعد

19 دولارًا/شهرًا لكل مقعد الشركات: 39 دولارًا/شهرًا لكل مقعد

39 دولارًا/شهرًا لكل مقعد المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

➡️ قراءة المزيد: قد يكون تشغيل مقاطع الفيديو وإعادة تشغيلها لتدوين الملاحظات مضيعة للوقت. تخيل التقاط كل ما تحتاجه في المرة الأولى دون عناء. تعلم كيفية تدوين الملاحظات من الفيديو بسلاسة

6. Otter.ai (الأفضل لنسخ الاجتماعات وعناصر الإجراءات في الوقت الفعلي)

via Otter AI يعمل Otter.ai على أتمتة تدوين الاجتماعات والملخصات وعناصر الإجراءات، مما يمكّن الفرق من التركيز على المناقشات بدلاً من تدوين الملاحظات. تنضم ميزة ملخص OtterPilot AI الخاصة به تلقائيًا إلى الاجتماعات على Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams لتوفير نسخ وملخصات في الوقت الفعلي.

يتميز Otter.ai بملخصات الاجتماعات التي تبلغ مدتها 30 ثانية، والتعليقات التوضيحية المباشرة، والتشغيل، والدردشة بالذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى. يحافظ دعمه متعدد المنصات وأدواته التعاونية على مواءمة الفرق وإنتاجيتها.

أفضل ميزات Otter.ai

الانضمام تلقائيًا إلى الاجتماعات الافتراضية لتدوين عناصر العمل وتلخيصها وتعيين عناصر العمل في الوقت الفعلي

اختصار الاجتماعات التي تستغرق ساعة كاملة إلى ملخصات مدتها 30 ثانية للحصول على نظرة عامة سريعة

احصل على دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للاستعلام عن الاجتماعات وإنشاء رسائل بريد إلكتروني للمتابعة أو التحديثات

قيود Otter.ai

يمكن تحسين دقة تحديد المتحدثين

تمنع خاصية الحفظ التلقائي المضمنة التراجع عن التعديلات بمجرد حفظها، مما قد يعطل سير العمل

تسعير Otter.ai

الأساسي: مجانًا

مجانًا المحترف: 16.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

مراجعات وتقييمات Otter.ai

G2: 4.4/5.0 (أكثر من 280+ تقييم)

Capterra: 4.4/5.0 (أكثر من 80 تقييم)

Otter.ai سهل الاستخدام بشكل لا يصدق، وذلك بفضل تكامله السلس مع Zoom وتقويم Google. فهو يقوم تلقائيًا بربط المكالمات ونسخها، كما أن عرض النسخ المباشر ميزة رائعة. تتمثل إحدى الميزات البارزة في القدرة على التقاط الصور تلقائيًا عند مشاركة الشاشات أو تغييرها أثناء المكالمة، مما يضيف سياقًا قيّمًا إلى النصوص. كما أن خاصية تدوين المكالمات بالذكاء الاصطناعي ممتازة، وإعداد كل شيء بسيط مثل تمكين التكامل.

أرجون ك.، شريك مؤسس لشركة صغيرة

🧠 حقيقة ممتعة: تراهن هوليوود على الذكاء الاصطناعي لتحويل صناعة المؤثرات البصرية. فباستخدام أدوات مثل تصميم القصص المصورة بالذكاء الاصطناعي والمؤثرات الخاصة الآلية، تتوقع استوديوهات مثل Lionsgate، توفير ملايين وملايين من دولارات .'_

7. نوتا (الأفضل للنسخ ثنائي اللغة والتعاون السلس)

via نوتا نوتا هو أداة تلخيص تدوين الملاحظات التي تقوم تلقائيًا بتحويل الاجتماعات المباشرة أو المقابلات أو التسجيلات إلى نص قابل للتحرير. تدعم Notta ما يصل إلى 58 لغة وتوفر إمكانية النسخ والترجمة بلغتين في الوقت الفعلي، وهي تلبي احتياجات الفرق العالمية.

كما أنه يتجاوز النسخ من خلال توفير ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ورؤى المتحدثين، وأدوات تعاونية لضمان توافق جميع أصحاب المصلحة. يتيح لك Notta أيضًا تصدير النصوص والملخصات إلى تنسيقات مختلفة، مما يجعله مثاليًا لسير العمل المتنوع.

أفضل ميزات Notta

نسخ الاجتماعات ثنائية اللغة وترجمتها في الوقت الفعلي، مع دعم أكثر من 58 لغة

إنشاء ملخصات موجزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع رؤى رئيسية وعناصر إجراءات بنقرة واحدة

تصدير الملاحظات والنصوص إلى تنسيقات متعددة، بما في ذلك PDF وWord Doc وSRT

قيود نوتا

تفتقر الممارسات التجريبية المجانية إلى الشفافية فيما يتعلق بالتوقيت الدقيق لانتهاء الصلاحية، مما يؤدي إلى فرض رسوم غير متوقعة

تسعير نوتا

مجاني

المحترف: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 27.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

27.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 130 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 130 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

➡️ قراءة المزيد: هل تريد أن تجعل اجتماعاتك أكثر إنتاجية دون الغرق في تدوين الملاحظات؟ اكتشف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحدث ثورة في تدوين ملاحظات اجتماعاتك مع هذا الدليل الذي سيغير قواعد اللعبة.

8. Sonix (الأفضل للنسخ والترجمة الآلية بأكثر من 50 لغة)

via

_/مرجع/ _https://sonix.ai/introduction-to-sonix Sonix /%href/

سونيكس هو برنامج قوي أداة النسخ تقدم خدمات نسخ وترجمة سريعة ودقيقة وبأسعار معقولة. تدعم هذه الأداة أكثر من 50 لغة، وهي مثالية للمحترفين الذين يتطلعون إلى نسخ محتوى الصوت والفيديو أو ترجمته أو ترجمته دون عناء.

يوفر Sonix ميزات مثل الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء الفصول، وتحليل المشاعر، والترجمة التلقائية. يتيح محرره البسيط داخل المتصفح للمستخدمين تحرير النصوص والبحث فيها وتنظيمها بسهولة.

أفضل ميزات Sonix

نسخ محتوى الصوت والفيديو تلقائيًا بأكثر من 50 لغة

توفير أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل تحليل المشاعر واكتشاف المواضيع وملخصات الذكاء الاصطناعي

إنشاء ترجمات مصاحبة وتخصيصها باستخدام خطوط وألوان ورموز زمنية قابلة للتعديل

قيود سونيكس

قد لا تلبي أدوات التعاون في خطط المستوى الأدنى جميع متطلبات الفريق

أسعار سونيكس

المعيار: 10 دولارات/ساعة

10 دولارات/ساعة القسط: 5 دولارات/ساعة و22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات/ساعة و22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.7/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.8/5.0 (أكثر من 130 تقييم)

_Sonix AI قريب من الكمال بشكل لا يصدق. جودة النسخ رائعة، وأنا سعيد جدًا بالخدمة. أحب بشكل خاص القدرة على تصدير الترجمات بتنسيقات ملفات مختلفة، وهي إضافة كبيرة للمشاريع المتعلقة بالوسائط

ديتر ك.، محرر إنجليزي

💡 نصيحة احترافية: قم بضبط ملخصات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك للحصول على أقصى قدر من الوضوح. تسمح لك العديد من أدوات تلخيص النصوص بتخصيص طول الملخص وتركيزه. قبل الغوص في الأداة، حدد هدفك. اضبط الإعدادات لتناسب أهدافك للحصول على رؤى أكثر وضوحًا وقابلية للتنفيذ.

9. Transcribe (الأفضل للنسخ متعدد اللغات والملخصات الآلية)

via

_/مرجع/ _https://transcribe.com/app transcribe /%href/

يعمل Transcribe على تبسيط تحويل الصوت والفيديو إلى نصوص قابلة للتنفيذ وملخصات موجزة. وهو يدعم أكثر من 120 لغة ويوفر النسخ والتلخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعد المستخدمين على تحديد النقاط والرؤى الرئيسية بسرعة.

ومن خلال التكامل السلس مع أدوات مثل Zoom وGoogle Drive، يسهّل Transcribe مشاركة الملخصات والتعاون. يتميز Transcribe بتوافقه متعدد الاستخدامات مع الملفات ومحرره المدمج الذي يسمح للمستخدمين باستيراد الملفات من تنسيقات مختلفة وتخصيص الملخصات دون عناء.

أفضل ميزات ترانسبرايب

نسخ وتلخيص المحتوى الصوتي أو محتوى الفيديو بأكثر من 120 لغة لسهولة الاستخدام عالميًا

إنشاء ملخصات موجزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تبرز النقاط الرئيسية والرؤى القابلة للتنفيذ

تكامل مع Zoom وGmail وGoogle Drive لسير عمل سلس عبر المنصات

قيود النسخ

يمكن أن تستفيد من تقديم المزيد من ميزات التعاون للمشاريع القائمة على الفريق

تسعير Transcribe

مجاناً

كامل: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 59.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

59.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

➡️ اقرأ المزيد: تلخيص الاجتماعات يدويًا يضيع ساعات ثمينة. دع الذكاء الاصطناعي يتولى ذلك بينما تركز أنت على ما يهمك. اطلع على أفضل 10 ملخصات اجتماعات بالذكاء الاصطناعي وأحدث ثورة في سير عملك اليوم!

10. استوديو إعادة الإرسال (الأفضل لإعادة استخدام محتوى البودكاست في التسويق)

via استوديو إعادة الصب يسهّل Recast Studio على فرق التسويق إعادة توظيف محتوى البودكاست في مقاطع فيديو ومدونات ورسائل بريد إلكتروني ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الذكاء الاصطناعي. صُممت هذه المنصة للفرق التي لديها الحد الأدنى من الخبرة في تحرير الفيديو، حيث تقوم هذه المنصة تلقائيًا بإنشاء مقاطع قصيرة وقابلة للمشاركة من المحتوى الطويل.

بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة ملاحظات العرض التي يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومنشورات المدونات الملائمة لتحسين محركات البحث، وملخصات البريد الإلكتروني، والمنشورات الاجتماعية، مما يجعلها مجموعة أدوات كاملة لإنشاء المحتوى لمنشئي البودكاست والمسوقين على حد سواء.

أفضل ميزات Recast Studio

إنشاء مقاطع قصيرة وقابلة للمشاركة تلقائيًا من صوت البودكاست أو الفيديو في دقائق

إنشاء ملاحظات العرض ومنشورات المدونة ورسائل البريد الإلكتروني ومحتوى الوسائط الاجتماعية تلقائيًا من حلقات البودكاست

احصل على صور صوتية ونصوص متحركة وأشرطة تقدم لتعزيز التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي

قيود استوديو إعادة الإرسال

تنوع محدود في القوالب المُنشأة مسبقًا، على الرغم من أن القوالب الحالية فعالة

أسعار استوديو إعادة الإرسال

المبتدئ: 17 دولارًا في الشهر

17 دولارًا في الشهر القسط: 57 دولار/شهريًا

57 دولار/شهريًا احترافي: 37 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات استوديو إعادة الصب

G2: ليست تقييمات كافية

ليست تقييمات كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

➡️ قراءة المزيد: هل تبحث في المقالات والوثائق المطولة عن رؤى؟ تخطى المتاعب. اكتشف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تلخيص المحتوى في ثوانٍ. إليك دليلك النهائي لـ أفضل مقالات الذكاء الاصطناعي وتلخيصات المستندات .

تحويل تلخيص النصوص مع ClickUp: مغير الإنتاجية الخاص بك

عند استكشاف الذكاء الاصطناعي لتلخيص النصوص، من الضروري النظر إلى ما هو أبعد من مجرد الميزات والتسعير. ضع في اعتبارك القيمة طويلة الأجل التي تجلبها هذه الأدوات لسير عملك - قابلية التوسع، والتكامل مع المنصات الحالية، وقدرتها على دعم فريقك أثناء نموه.

من الأهمية بمكان أن تكون الأداة قادرة على التكيف مع احتياجاتك، سواء من خلال الدعم متعدد اللغات أو ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة أو خيارات التصدير السلسة.

هذا هو المكان الذي تتألق فيه ClickUp. فهو لا يكتفي بتلخيص النصوص، بل يدمج إدارة المهام، والتعاون، والرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي للمشروع في منصة واحدة. مع ClickUp، أنت لا تقوم فقط بأتمتة المهام بل تحسين سير عملك بالكامل.

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