الإنترانت مقابل الإنترنت: الاختلافات الرئيسية في الشبكة &؛ الاستخدامات

يمكن أن يؤدي التواصل الداخلي إلى نجاح أو فشل أداء المؤسسة.

إذا كان موظفوك يفتقرون إلى طريقة آمنة للتواصل والتعاون بكفاءة، فإن الإنتاجية تتأثر، وتتأثر المواعيد النهائية، ويزداد خطر تسرب معلوماتك السرية بشكل كبير.

لهذا السبب غالباً ما تستخدم الشركات شبكة إنترانت لربط فرق العمل لديها. ولكن في عصر الإنترنت هذا، هل نحتاج حتى إلى إنترانت للتواصل الداخلي في مكان العمل؟ للتواصل الداخلي في مكان العمل؟ 🤔

هذا هو السؤال الذي سنجيب عليه هنا. سيستكشف هذا المنشور الوظائف والاختلافات بين الإنترانت والإنترنت لتحديد أيهما أكثر منطقية لمؤسستك.

⏰ ملخص 60 ثانية

توفر الإنترانت شبكة اتصالات داخلية آمنة للشركات ولكن على حساب إمكانية العمل عن بعد

يوفر الإنترنت إمكانية العمل عن بُعد، ولكنه أقل أمانًا من الإنترانت

يوفر ClickUp أفضل ما في كليهما - الاتصال الداخلي الآمن والقدرة على العمل عن بُعد

يتضمن ClickUp ميزات مدمجة لإدارة المشاريع، وميزات إدارة المعرفة، وبوابات العملاء

ميزات الذكاء الاصطناعي في ClickUp تجعل من السهل جدًا العثور على المعلومات من قاعدة المعرفة أو تنفيذ إجراءات إدارة المشروع برسائل نصية بسيطة

ما هو الإنترنت؟

الإنترنت غني عن التعريف. ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى خلفية عن كيفية عمله وأصوله وميزاته الرئيسية، فإليك لمحة موجزة عنه:

تعريف وأصول الإنترنت

نشأت الإنترنت كمشروع للحكومة الأمريكية خلال الحرب الباردة في الستينيات. ببساطة، إنها ببساطة شبكة ضخمة من الشبكات المتصلة ببعضها البعض (ومن هنا جاء الاسم، الإنترنت).

شبكة شركة الاتصالات الخاصة بك متصلة بشركة اتصالات أخرى، وشبكتها متصلة بشبكات اتصالات أخرى، وهكذا. والأمر لا يتعلق فقط بشبكات الاتصالات - فالعديد من الشبكات الأخرى تشارك في الإنترنت، بما في ذلك:

شبكات المنطقة المحلية المختلفة (LANs) التي تربط بين الأجهزة داخل المؤسسة

شبكات مزودي خدمات الحوسبة السحابية

شبكات شركات الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، إلخ.

تتصل هذه الشبكات بشبكة عالمية من كابلات البيانات تحت البحر (تسمى الكابلات البحرية)، والتي تتصل بشبكات مراكز البيانات المختلفة. يؤدي هذا إلى إنشاء شبكة كمبيوتر عالمية ضخمة تنتقل عليها البيانات في جميع أنحاء العالم ويمكن البحث عن المعلومات من أي مكان. 🛜

خريطة لشبكة الكابلات البحرية العالمية التي تحمل كل حركة مرور الإنترنت في العالم عبر SubmarineCableMap.com

الميزات الرئيسية

أصبح الإنترنت كما نستخدمه اليوم ممكناً بفضل بعض ميزاته الرئيسية التي نستخدمها كل يوم. وهي تشمل:

شبكة الويب العالمية (WWW): تتيح هذه الميزة إنشاء مواقع الويب والوصول إليها عبر اتصال بالإنترنت. وهي تحدد كيفية تصميم صفحات الويب وتحميلها بواسطة متصفحات الويب

تتيح هذه الميزة إنشاء مواقع الويب والوصول إليها عبر اتصال بالإنترنت. وهي تحدد كيفية تصميم صفحات الويب وتحميلها بواسطة متصفحات الويب محركات البحث: تساعدنا محركات البحث مثل جوجل وبينج في العثور على المعلومات المنشورة على الويب

تساعدنا محركات البحث مثل جوجل وبينج في العثور على المعلومات المنشورة على الويب الإيميل: تُسهّل هذه الميزة من قبل مزودي خدمة البريد الإلكتروني المختلفين (مثل Gmail و Outlook وغيرهما)، وتلعب هذه الميزة دورًا حاسمًا فيالتواصل المهني، مما يسمح لموظفي الشركة (والأشخاص بشكل عام) بتبادل أي نوع من المعلومات بسهولة

تُسهّل هذه الميزة من قبل مزودي خدمة البريد الإلكتروني المختلفين (مثل Gmail و Outlook وغيرهما)، وتلعب هذه الميزة دورًا حاسمًا فيالتواصل المهني، مما يسمح لموظفي الشركة (والأشخاص بشكل عام) بتبادل أي نوع من المعلومات بسهولة الوسائط الاجتماعية: تتكون من لينكد إن وفيسبوك وتويتر وإنستجرام ومجموعة من المواقع والتطبيقات الأخرى المشابهة التي تسمح للأشخاص في جميع أنحاء العالم بالتواصل والتواصل

تتكون من لينكد إن وفيسبوك وتويتر وإنستجرام ومجموعة من المواقع والتطبيقات الأخرى المشابهة التي تسمح للأشخاص في جميع أنحاء العالم بالتواصل والتواصل التجارة الإلكترونية: مزيج من WWW مع معايير صناعة الدفع العالمية وتقنية بوابات الدفع التي تسهل التسوق والمعاملات عبر الإنترنت

مزيج من WWW مع معايير صناعة الدفع العالمية وتقنية بوابات الدفع التي تسهل التسوق والمعاملات عبر الإنترنت المراسلة الفورية (IM): يشير هذا إلى تطبيقات المراسلة مثل واتساب وفيسبوك ماسنجر وجوجل شات التي تتيح إمكانية المراسلة والدردشة مع أشخاص من جميع أنحاء العالم في الوقت الفعلي

يشير هذا إلى تطبيقات المراسلة مثل واتساب وفيسبوك ماسنجر وجوجل شات التي تتيح إمكانية المراسلة والدردشة مع أشخاص من جميع أنحاء العالم في الوقت الفعلي الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP): بروتوكول يسهّل الاتصال الصوتي والمرئي عبر الإنترنت من خلال منصات مثل واتساب وفيسبوك وسكايب وزووم وغيرها.

دور الإنترنت في الاتصالات والإعلام الجماهيري

لعب الإنترنت الدور الأكبر في إحداث ثورة في الاتصالات ووسائل الإعلام الجماهيري. فقد غيرت تقنيات مثل البريد الإلكتروني والمراسلة الفورية ووسائل التواصل الاجتماعي والصوت عبر بروتوكول الإنترنت ومكالمات الفيديو مشهد الاتصالات، مما سمح للناس بالتواصل في جميع أنحاء العالم. 🌍

بالنسبة لوسائل الإعلام الجماهيري أيضًا، لعبت الإنترنت دورًا رئيسيًا من خلال قنوات مثل مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل البث والاستهلاك الجماعي للمحتوى الإعلامي دون استثمار كبير. وقد أدى ذلك إلى بعض التغييرات غير المسبوقة في طريقة عيشنا وعملنا وتواصلنا.

وتشمل بعض الأمثلة على هذا التغيير ما يلي:

العمل عن بُعد: أصبح من الممكن العمل عن بُعد بشكل كامل في المؤسسات، وكل ذلك بفضل البريد الإلكتروني ومنصات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت والمراسلة الفورية وغيرها من الميزات القائمة على الإنترنت عصر المعلومات: نحن نعيش في عصر المعلومات - العصر الذي تصل فيه الأخبار والبيانات والمعلومات من ركن من أركان العالم إلى ركن آخر في الوقت الحقيقي العولمة: بفضل الإنترنت، أصبح العمل مع المواهب من أي جزء من العالم وخدمة العملاء العالميين أسهل بكثير

فهم الشبكات الداخلية

على الرغم من أن الإنترنت هو الإعداد الافتراضي لمعظم الاتصالات العالمية، إلا أن بعض الشركات تستخدم الإنترانت لتسهيل التواصل وتبادل المعلومات بين موظفيها.

ما هي هذه الشبكات وكيف تعمل؟ إليك شرح موجز:

تعريف ووظائف الشبكات الداخلية

الشبكات الداخلية هي شبكات خاصة تنفذها المؤسسات لربط الأجهزة العاملة داخل مبانيها.

فهي تنشئ شبكة داخلية آمنة لا يمكن الوصول إليها خارج المؤسسة حتى يتمكن الموظفون من نقل البيانات السرية والوصول إلى الموارد ومشاركة المعلومات دون الخوف من تسربها.

تتضاعف الشبكات الداخلية أيضاً كـ

✅ نظام إدارة المحتوى: تأتي معظم الشبكات الداخلية مزودة بنظام إدارة المحتوى (CMS) لتسهيل إنشاء وإدارة المحتوى لنشر المعلومات داخل المؤسسة

✅ قناة التكامل: يمكن أيضًا دمج منصات الإنترانت مع الأدوات الأخرى التي قد تستخدمها مؤسستك، مثل نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو منصة إدارة علاقات العملاء (CRM)

✅ وسيط الاتصال: البريد الإلكتروني والرسائل والدردشة وغيرها ميزات الشبكة الداخلية الاجتماعية للسماح لأعضاء الفريق بالتواصل

✅ منصة للمخططات التنظيمية: توفر منصات الإنترانت أيضًا للشركات طريقة لبناء مخططات تنظيمية مفصلة تتيح للمسؤولين والمديرين إمكانية الوصول المتحكم فيه للحصول على نظرة عامة سريعة على التسلسل الهرمي للفريق

✅ مستودع ملفات مركزي: تسمح الإنترانت للشركات ببناء مستودع ملفات مركزي لتخزين جميع الملفات والوثائق المتعلقة بعمليات الشركة

دور الإنترانت في الاتصالات الداخلية والتعاون الداخلي

حيثما يتم تنفيذ شبكة الإنترانت، فإنها تلعب دورًا حاسمًا في التواصل والتعاون الداخلي للشركة. وفيما يلي بعض وظائفها المهمة في عمليات الشركة:

🌟 🌟 مصدر واحد للحقيقة: تعمل الإنترانت كمصدر واحد للحقيقة بالنسبة للمؤسسة. إنها المركز الرسمي لجميع وثائق الشركة وتحديثاتها وإعلاناتها، مما يسمح للموظفين بالرجوع إليها للحصول على جميع المعلومات التنظيمية

🌟 إدارة الموارد البشرية: تلعب الإنترانت أيضًا دورًا حاسمًا في إدارة الموارد البشرية للشركة. فهي تتيح مركزية سياسات الشركة، وإعداد الموظفين وتدريبهم، وعمليات الموارد البشرية الأخرى مثل إدارة الإجازات وتوزيع مزايا الموظفين

🌟 قناة التواصل والتعاون: توفر الإنترانت قناة تواصل وتعاون داخلية قنوات مشاركة الموظفين (مثل البريد الإلكتروني، والرسائل، وما إلى ذلك) للتواصل مع الزملاء والتعاون من خلال الدردشات الجماعية أو منتديات المناقشة

مثال على الإنترانت أثناء العمل

تقوم إحدى شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات بتنفيذ شبكة داخلية للشركة باستخدام Sharepoint وشبكة مغلقة خاصة لتسهيل تواصل الموظفين. وتقوم الشركة بإنشاء بوابات الموظفين للتأهيل والتدريب ومناقشة الفريق لإدارة اتصالاته الداخلية واحتياجاته التشغيلية.

عند انضمام موظف جديد، يقوم مدير الموارد البشرية بتسجيله على بوابة الشركة للتأهيل، وبعد ذلك يتم اصطحابه إلى برنامج التدريب.

وبمجرد إكمالهم التدريب، يمكنهم العمل مع أعضاء الفريق على بوابات الدردشة الجماعية الداخلية وبوابات المناقشة. كما يمكنهم الوصول إلى الموارد والملفات من مساحة المستندات المركزية للشركة المستضافة على Sharepoint.

الإنترانت مقابل الإنترنت: الاختلافات الرئيسية

هناك بعض الاختلافات الأساسية في وظائف وطبيعة الإنترنت والإنترانت. ففي حين أن الإنترنت ليس لها مالك، فإن الإنترانت مملوكة ملكية خاصة من قبل المنظمة التي تنفذها. وبالتالي، فإن الوصول إلى الإنترانت يقتصر على المستخدمين المصرح لهم فقط (أي الموظفين)، ولا يمكن الوصول إليها إلا في الحرم الجامعي. 🏢

ولهذه الأسباب، فإن أمن الشبكة الداخلية أعلى من أمن الشبكة العامة مثل الإنترنت، والتي هي ملعب الجميع. ومع ذلك، فهذا يعني أيضًا أن مشاكل الشبكة تحتاج إلى حلها من قبل المنظمة من تلقاء نفسها.

فيما يلي نظرة عامة على الفرق بين الإنترنت والإنترانت:

المعايير الإنترنت الإنترانت الملكية عامة خاصة إمكانية الوصول على مستوى العالم داخل المؤسسة الأمان أقل أمانًا حتى تستخدم آليات الأمان عالية عدم الكشف عن الهوية ممكن غير ممكن الوصول أثناء التنقل ممكن غير ممكن متطلبات دعم تكنولوجيا المعلومات والصيانة منخفضة عالية التحجيم بسيط معقد

اختيار الخيار الأفضل للسوق المستهدف والاحتياجات المؤسسية

إذن، أي من هذين الخيارين هو الخيار الأفضل لمؤسستك: الإنترانت أم الإنترنت؟

حسنًا، تعتمد الإجابة على احتياجات مؤسستك.

إذا كان أمن وسرية البيانات أمرًا بالغ الأهمية في مجال عملك، فأنت بحاجة إلى إنترانت. فهي توفر خصوصية أفضل بسبب طبيعتها المعزولة ومراقبة أفضل لنشاط الشبكة بسبب عدم الكشف عن الهوية والملكية الخاصة و اتصال مركزي . 🔏

ومع ذلك، لا يمكن لموظفيك الوصول إلى بوابات الإنترانت أو المستندات المخزنة فيها من أي مكان خارج مؤسستك.

ونتيجة لذلك، لا يمكنهم العمل عن بُعد. إذا كان العمل عن بُعد عاملًا مهمًا في عملك، فيجب عليك اختيار نظام إدارة المشاريع القائم على الإنترنت و حل التعاون لمكان عملك.

تنفيذ الشبكات الداخلية: أفضل الممارسات

يتم تنفيذ الإنترانت بواسطة فريق دعم تكنولوجيا المعلومات الداخلي في مؤسستك. ومع ذلك، هناك بعض أفضل الممارسات التي يجب أن تضعها في الاعتبار أثناء تنفيذها. وهذه الممارسات هي:

1. تحديد حل الإنترانت المناسب لمؤسستك

أولاً، تحتاج إلى تحديد حل برمجيات الإنترانت لمؤسستك. بعض الأمثلة على ذلك هي Sharepoint وWorkvivo وSimpplr، ويجب عليك اختيار أحدها مع مراعاة ميزانية مؤسستك وحجم فريق العمل ومتطلبات التواصل. قابلية التوسع ووضع العلامات البيضاء هي بعض العوامل الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار منصة إنترانت.

2. الاستفادة من أدوات البرمجيات

بمجرد وضع البنية التحتية لشبكة الإنترانت الخاصة بك، قم ببناء أدوات برمجية داخلية لأهداف محددة. وهذا يعني بناء بوابات داخلية لعمليات الموارد البشرية ومشاركة المعلومات والعمليات التجارية الأخرى.

لا تحتاج إلى بنائها من الصفر، فالعديد من المنصات المتوافقة مع الإنترانت متوفرة لتسهيل بناء البوابات الداخلية. ومن الأمثلة على هذه المنصات Notion أو WordPress المستضاف ذاتيًا على خادم Xampp.

3. التكامل مع الأنظمة الحالية

بمجرد إنشاء بواباتك الداخلية، قم بتوصيلها بمجموعتك التقنية الحالية. وهذا يعني توصيلها ببريدك الإلكتروني، وحل إدارة علاقات العملاء، وحل تخطيط موارد المؤسسات، وأي أدوات تقنية أخرى قد تستخدمها لإنتاجية الفريق.

بهذه الطريقة، يمكنهم جلب وتغذية المعلومات الضرورية من الأنظمة المناسبة لتزويد أعضاء فريقك بمعلومات محدثة. ℹ️

كما يسمح لك بإعداد قواعد تلقائية لتنفيذ مهام معينة (مثل إنشاء جهة اتصال في إدارة علاقات العملاء عندما يتلقى فريق المبيعات لديك بريداً إلكترونياً جديداً)، مما يقلل من الحاجة إلى التبديل بين تطبيقات متعددة.

4. ضمان سهولة الاستخدام وتجربة مستخدم إيجابية

أخيرًا، تأكد من أن بوابات الإنترانت والأدوات الأخرى التي تقوم بتنفيذها تظل قابلة للاستخدام وتوفر تجربة مستخدم إيجابية. غالبًا ما ينتهي الأمر بالشركات إلى تعقيد العمليات من خلال تثبيت الإنترانت من خلال عدم أخذ ملاحظات الموظفين في الاعتبار.

لتجنب ذلك، قم بإشراك موظفيك في كل من تخطيط وتنفيذ الإنترانت الخاصة بك. كذلك، استمر في أخذ ملاحظاتهم بانتظام حتى بعد التنفيذ لضمان سهولة استخدامها على المدى الطويل.

كيف يمكن لـ ClickUp المساعدة في الاتصالات الداخلية والخارجية

قمنا حتى الآن بتقييم الدور الذي تلعبه الشبكات الداخلية في التواصل الداخلي للشركة وكيفية تنفيذها. فهي آمنة وقابلة للتخصيص ولكنها ليست مثالية للوصول عن بُعد. كما أن الشبكات الداخلية صعبة ومكلفة في الإعداد.

إذا كان هذا لا يبدو وكأنه كوب الشاي الخاص بك، فهناك بديل أفضل وأكثر ذكاءً انقر فوق !

باعتباره تطبيق كل شيء للعمل، يشتمل ClickUp على جميع ميزات منصة إنترانت آمنة مدمجة مع وظائف إدارة المشاريع و بوابات العملاء .

وهذا يجعلها الخيار الأفضل للاتصالات الداخلية والخارجية للأعمال على حد سواء. كما أنه يوفر ميزات تعاون قوية لمساعدة أعضاء فريقك والمستخدمين الخارجيين المصرح لهم (العملاء والاستشاريين) على وضع الاستراتيجيات والتخطيط وتنفيذ المشاريع.

نحن نستخدم ClickUp لإدارة جميع مشاريعنا ومهامنا، وكذلك كقاعدة معرفية. كما تم اعتماده أيضًا لرصد وتحديث إطار عمل OKR الخاص بنا والعديد من حالات الاستخدام الأخرى، بما في ذلك المخططات الانسيابية ونماذج طلبات العطلات وسير العمل. إنه لأمر رائع أن تكون قادرًا على خدمة كل ذلك ضمن منتج واحد، حيث يمكن ربط الأشياء ببعضها البعض بسهولة شديدة.

توماس كليفورد، TravelLocal

دعنا نستكشف كيف يتقن ClickUp وظيفة منصة الإنترانت.

ميزات ClickUp لإدارة الإنترانت والإكسترانت

تم تصميم ميزات ClickUp لتحسين سهولة التواصل بين موظفيك. إليك بعض هذه الميزات:

1. التواصل انقر فوق الدردشة هي ميزة مراسلة فورية تتيح لأعضاء فريقك التواصل بسهولة مع بعضهم البعض. للتواصل السلس، تربط المحادثات بالسياق (أي المشاريع والملفات وما إلى ذلك) حتى يتمكن فريقك من العثور بسهولة على أي ملف أو معلومات عن المشروع أثناء الدردشة. كما أنه يسمح بإرسال الملفات مع الرسائل، مما يوفر لك أفضل

بديل للبريد الإلكتروني . 📩

استخدم ClickUp Chat لتبسيط التواصل بين الموظفين وإرسال الملفات وتلخيص المحادثات

لكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد - ClickUp Chat مدعوم بالذكاء الاصطناعي ويقوم بالعديد من الإجراءات بناءً على أوامرك. ClickUp Brain وهي وظيفة الذكاء الاصطناعي المضمنة في ClickUp، تجعل هذا الأمر ممكنًا. يمكنك استخدامه من أجل:

تلخيص محادثة

تقديم متابعة لتقدم المشروع منذ آخر تسجيل دخول لك

العثور على ملف من أي من مجلدات مشروعك

2. إدارة المعرفة إدارة المعرفة الخاصة بـ ClickUp أكثر قوة من تلك الموجودة في منصات الإنترانت. ويتضمن ذلك ميزات تحرير المستندات المضمنة وميزات التنظيم لبناء

قاعدة المعرفة الداخلية .

إنشاء مستندات الموظفين وتحريرها وتنظيمها باستخدام ClickUp Docs لسهولة الوصول إلى معلومات المشروع وسياسات الشركة

يمكنك استخدام مستندات ClickUp لإنشاء وتخزين المستندات المتعلقة بجميع مشاريعك وتنظيمها داخل مجلدات المشروع على ClickUp لسهولة استرجاعها. بدلاً من ذلك، قم بإنشاء مستودع مركزي لجميع السياسات والإجراءات التي يجب على الجميع اتباعها أثناء العمل على أي مشروع.

💡 نصيحة احترافية: من السهل أيضًا جلب المعلومات من قاعدة معارفك باستخدام ClickUp. ما عليك سوى طرح سؤال على ClickUp Brain، وسيقوم البرنامج باستخراج الإجابة من مستنداتك.

3. التكامل

يتكامل ClickUp مع تطبيقات الأعمال والإنتاجية التابعة لجهات خارجية مثل Google Drive وSlack وHubspot وغيرها. تتيح لك هذه الوظيفة إدارة جميع أعمالك من لوحة تحكم واحدة، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات المختلفة.

هناك أكثر من 1,000 تكامل ClickUp التي يمكنك استخدامها لربطها بمجموعة كبيرة من تطبيقات الأعمال، مما يجعلها أكثر مرونة من أي منصة إنترانت أخرى.

ميزات إدارة المهام والتعاون في الاتصالات الداخلية

يوفر ClickUp أيضًا العديد من ميزات إدارة المهام والتعاون التي تساعد أعضاء فريقك على إدارة عبء العمل. إليك لمحة موجزة عن هذه الميزات:

1. إدارة المهام

يشتمل ClickUp على مدير مهام مدمج لمساعدة الموظفين على إدارة جميع أعباء العمل في المشروع من مكان واحد. استخدم مهام ClickUp لتقسيم عبء عمل المشروع إلى خطوات قابلة للتنفيذ وتخصيصها لأعضاء الفريق المختلفين. 🪜

تعيين المهام لأعضاء الفريق وبدء المناقشات القائمة على المشروع من خلال مهام ClickUp Tasks

يمكن أن تحتوي كل مهمة أيضًا على ملفات مرفقة لتوفير المعلومات المطلوبة لإكمالها. تتيح مهام ClickUp Tasks أيضًا لأعضاء فريقك الإشارة إلى بعضهم البعض لتوضيح الشكوك.

2. التعاون

يوفر ClickUp ميزات التخطيط ووضع الاستراتيجيات لأعضاء فريقك وعملائك للتعاون في المشاريع. ClickUp Whiteboards تمكّن أعضاء فريقك وعملائك من إنشاء خرائط ذهنية ومخططات انسيابية لاستراتيجية المشروع وعملية التنفيذ وغير ذلك الكثير.

بمجرد تصميم الاستراتيجية أو العملية، يمكن إطلاق مهام جميع خطواتها من اللوحة البيضاء نفسها.

إنشاء خرائط ذهنية ومخططات انسيابية لأهداف المشروع باستخدام ClickUp Whiteboard

استخدام ClickUp Docs و Whiteboards لمشاركة المعرفة والتعاون: مثال على ذلك

تبحث إحدى شركات تطوير البرمجيات عن نظام اتصالات داخلي . تنظر الشركة في مختلف منصات الإنترانت، ولكن لا يناسبها أي منها لأن الأدوات لا تسمح بالوصول الخارجي، ومن المهم للشركة إشراك عملائها في المشاريع.

بعد ذلك، تصادفها منصة ClickUp وتبدأ باستخدام مستندات ClickUp لبناء قاعدة معرفية خاصة بالمشروع مواصفات متطلبات البرمجيات (SRS) الوثائق والعمليات الداخلية. قوالب ويكي المصممة مسبقاً تساعد الشركة في هذه المهمة. 🤩

بمجرد اكتمالها، تتم مشاركة الويكي أو قاعدة المعرفة بين جميع الموظفين الذين يرجعون إليها كلما شعروا بالحيرة بشأن متطلبات أي مشروع أو سياسة الشركة. وهذا يقلل بشكل كبير من الاستفسارات بالنسبة لقسم الموارد البشرية وقادة فرق المشاريع، مما يوفر وقتًا ثمينًا. ⌛

تبدأ الشركة أيضًا في استخدام لوحات ClickUp Whiteboards للتخطيط ووضع الاستراتيجيات مع عملائها. وهذا يحسن جودة تخطيط المشروع ويزيل إمكانية حدوث سوء فهم. والنتيجة هي عدد أقل من الأخطاء في كل سباق سريع وإنجاز أسرع للمشاريع، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة رضا العملاء.

تبسيط وتأمين اتصالاتك الداخلية باستخدام ClickUp

يعد حل الإنترانت مهمًا لنجاح الشركة، فهو بمثابة مقرها الرقمي بشكل أساسي. ولكن على الرغم من أنه يوفر ميزات التعاون والأمان، إلا أن إعداده مكلف ومعقد ويفتقر إلى إمكانية الوصول عن بُعد.

وهنا يبرز دور ClickUp. فهو يجمع بين أمان الشبكة الداخلية و ميزات قوية لإدارة المشاريع والتواصل والتعاون والتكامل - كل ذلك في منصة موحدة. وعلاوةً على ذلك، فهي سهلة الاستخدام عن بُعد، مما يجعلها مثالية لمكان عملك الحديث والعالمي والرقمي. اشترك في ClickUp اليوم لتجربة هذه المزايا بشكل مباشر وتبسيط التعاون في مشروع مؤسستك!