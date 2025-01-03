أفضل 10 أدوات لإدارة علاقات العملاء ل Gmail لتبسيط سير العمل

قد يكون صندوق الوارد الخاص بك هو المكان الذي يبدأ فيه السحر، ولكنه ليس دائماً المكان الذي يبقى فيه السحر. فالبحث عن المتابعات، والتوفيق بين تفاصيل العميل، وتتبع المبيعات يمكن أن يصبح فوضوياً بسرعة.

لهذا السبب يعد إقران Gmail مع CRM أمرًا لا يحتاج إلى تفكير. فهو يحافظ على كل شيء متصلاً ومنظماً وفي المكان الذي تحتاج إليه - داخل صندوق الوارد الذي تستخدمه يومياً. 🔄

إذا كنت قد سئمت من ضياع الوقت (والمحادثات المهمة)، فقد حان الوقت لاستكشاف إدارة علاقات العملاء المثالية لـ Gmail.

فيما يلي عشرة خيارات لتبسيط سير العمل وتوفير الوقت والحفاظ على كل علاقة على المسار الصحيح.

## ⏰ ملخص 60 ثانية

اختر من بين أفضل 10 أدوات لإدارة علاقات العملاء لـ Gmail من بين أفضل 10 أدوات لإدارة علاقات العملاء: ClickUp (الأفضل للتكامل السهل بين البريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء) *Streak CRM (الأفضل لوظائف إدارة علاقات العملاء الأصلية في Gmail)HubSpot CRM (الأفضل لوظائف إدارة علاقات العملاء الأساسية المجانية)النحاس CRM (الأفضل لتكامل Google Workspace)Zoho CRM (الأفضل للتخصيص وقابلية التوسع)Pipedrive (الأفضل لإدارة خطوط أنابيب المبيعات المرئية)NetHunt CRM (الأفضل للتكامل العميق مع Gmail)Salesmate (الأفضل لتتبع الاتصالات متعددة القنوات)Teamwave (الأفضل للجمع بين إدارة علاقات العملاء وإدارة الأعمال)Freshworks CRM (الأفضل لذكاء المبيعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي) *

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في إدارة علاقات العملاء لبريد Gmail؟

يبدأ العثور على CRM المثالي لـ Gmail بتحديد الميزات التي تتوافق مع احتياجات عملك. إليك ما يجب تحديد أولوياته عند اختيار إدارة علاقات العملاء . 👇

إدارة شاملة لجهات الاتصال والصفقات: اختر أداة تنظم بيانات العميل تلقائيًا وتتتبع كل تفاعل معه، مما يسهل المبيعاتإدارة خط أنابيب المشروع أدوات الأتمتة لتحقيق الكفاءة: ضع في اعتبارك أدوات إدارة علاقات العملاء مع ميزات مثل جدولة البريد الإلكتروني والمتابعة الآلية والتذكير بالمهام لتقليل العمل اليدوي

اختر أداة تنظم بيانات العميل تلقائيًا وتتتبع كل تفاعل معه، مما يسهل المبيعاتإدارة خط أنابيب المشروع واجهة قابلة للتخصيص وسهلة الاستخدام: اختر نظام إدارة علاقات العملاء مع لوحة تحكم سهلة الاستخدام وخيارات لتخصيص سير العمل، مما يضمن توافقه مع احتياجات عملك

اختر نظام إدارة علاقات العملاء مع لوحة تحكم سهلة الاستخدام وخيارات لتخصيص سير العمل، مما يضمن توافقه مع احتياجات عملك تقارير وتحليلات مفصّلة: اختر نظام إدارة علاقات العملاء الذي يتتبع نشاط البريد الإلكتروني ويراقب التفاعل ويوفر رؤى قابلة للتنفيذ لتوجيه قراراتك

اختر نظام إدارة علاقات العملاء الذي يتتبع نشاط البريد الإلكتروني ويراقب التفاعل ويوفر رؤى قابلة للتنفيذ لتوجيه قراراتك ميزات التعاون الجماعي: ابحث عن الأدوات التي تتيح لك تعيين المهام ومشاركة التحديثات وتتبع التقدم المحرز

ابحث عن الأدوات التي تتيح لك تعيين المهام ومشاركة التحديثات وتتبع التقدم المحرز إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول: اختربرنامج إدارة علاقات العملاء مع تطبيق جوال يبقيك على اتصال وإنتاجية، حتى أثناء تنقلك

🔍 هل كنت تعلم؟ ظل Gmail في مرحلة تجريبية لأكثر من خمس سنوات، حتى عندما أصبح أحد أشهر خدمات البريد الإلكتروني. إن تمت إزالة العلامة التجريبية أخيرًا في يوليو 2009.

أفضل 10 برامج إدارة علاقات العملاء لـ Gmail

قد يكون البقاء على رأس علاقات العملاء أمرًا صعبًا عندما تعتمد على Gmail وحده.

إليك 10 برامج إدارة علاقات العملاء التي تتكامل مع Gmail وتساعدك على إدارة اتصالاتك بكفاءة أكبر. 📧

1. ClickUp (الأفضل للتكامل السهل بين البريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء)

إذا كنت تبحث عن نظام إدارة علاقات العملاء الذي يجعل إدارة علاقات العملاء دون عناء، ففكر في كليك أب . إدارة علاقات العملاء في ClickUp هو حقًا الحل الشامل الذي يتجاوز مجرد إدارة بيانات العملاء - فهو يجمع مهامك واتصالاتك ومشاريعك معًا في مكان واحد. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتزامن بسهولة مع أدواتك المفضلة، مما يجعل كل شيء متصلاً ببعضه البعض.

تسمح لك لوحات المعلومات القابلة للتخصيص بتتبع خطوط أنابيب المبيعات وحالات الصفقات ومقاييس الإيرادات في لمحة سريعة. تعمل الأتمتة على تبسيط المهام المتكررة مثل المتابعة والتذكيرات، مما يوفر عليك ساعات من العمل اليدوي. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك ميزات ClickUp التعاونية، مثل التعليقات و@الإشارات ومشاركة مستندات ClickUp أبقِ فريقك منسجمًا وعملائك سعداء.

تكامل Gmail ClickUp Gmail

قم بتحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام بنقرة واحدة باستخدام تكامل ClickUp Gmail

ال تكامل ClickUp Gmail يوفر مستوى جديدًا تمامًا من السهولة عند إدارة المهام ورسائل البريد الإلكتروني في مكان واحد.

فببضع نقرات فقط، يمكنك تحويل أي بريد إلكتروني إلى مهمة قابلة للتنفيذ، وتعيينها، وتعيين الأولويات، وربطها بالمشاريع ذات الصلة في ClickUp. هذا تكامل Gmail يجعل من السهل إرفاق رسائل البريد الإلكتروني بالمهام، لذلك سيكون لديك دائمًا تفاصيل مهمة لتتبع البريد الإلكتروني منظمة داخل المهمة نفسها.

النقر الأوتوماتيكي

أتمتة تذكيرات المتابعة أو جدولة المهام بناءً على مشغلات البريد الإلكتروني باستخدام أتمتة ClickUp Automations

ما يميز هذا التكامل هو قدرته على العمل مع أتمتة ClickUp . بدلاً من إنشاء المهام يدوياً من رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك أتمتة العملية.

على سبيل المثال، يمكنك إعداد أتمتة لتحويل أي رسالة بريد إلكتروني من عميل معين أو ذات سطر موضوع محدد إلى مهمة في ClickUp، مما يوفر عليك الوقت ويقلل من فرصة تفويت عمليات المتابعة المهمة. يمكنك تخصيص القواعد بحيث يتم تعيين المهام أو تحديد أولوياتها أو تمييزها تلقائياً بناءً على محتوى البريد الإلكتروني.

بمجرد إنشاء مهمة من رسالة بريد إلكتروني، يمكنك البدء فوراً في إضافة تعليقات مهمة ClickUp أو طرح الأسئلة أو تحديث الفريق.

قالب عقارات ClickUp CRM

والآن، اربط ذلك مع قالب ClickUp CRM ويصبح الأمر أفضل. يمكنك إنشاء خطوط أنابيب تتماشى مع احتياجاتك الفريدة، مما يمنحك رؤية واضحة لعملائك المحتملين وكيفية إدارتهم بفعالية.

تمنحك أدوات إعداد التقارير التفصيلية رؤى قيمة حول المقاييس الرئيسية مثل معدلات التحويل وطول دورة المبيعات، مما يتيح لك اتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

انقر فوق أفضل الميزات

تكامل Gmail: تحويل رسائل البريد الإلكتروني على الفور إلى مهام وربطها بالمشاريع من صندوق الوارد الخاص بك

تحويل رسائل البريد الإلكتروني على الفور إلى مهام وربطها بالمشاريع من صندوق الوارد الخاص بك أتمتة البريد الإلكتروني:* أتمتة البريد الإلكتروني المتابعة والتذكير لتوفير الوقت في المهام المتكررة

أتمتة البريد الإلكتروني مهام سير عمل مخصصة: قم بتخصيص خطوط الأنابيب لتناسب عملية المبيعات الفريدة الخاصة بك وإدارة العملاء المحتملين بكفاءة

قم بتخصيص خطوط الأنابيب لتناسب عملية المبيعات الفريدة الخاصة بك وإدارة العملاء المحتملين بكفاءة تفاعلات العملاء المركزية: تنظيم جميع رسائل البريد الإلكتروني والمهام والمحادثات في مكان واحد

تنظيم جميع رسائل البريد الإلكتروني والمهام والمحادثات في مكان واحد تعليقات على المهام: تعاون مع فريقك من خلال ترك تعليقات في الوقت الفعلي على المهام

قيود النقر فوق

قد تستغرق الواجهة بعض الوقت للتعود عليها

قد تتطلب بعض التخصيصات المتقدمة التلاعب بالإعدادات

تسعير #### النقر فوق

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: إضافة إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهرياً لكل عضو لكل مساحة عمل

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء إدارة علاقات العملاء الخاصة بك في ClickUp

2. Streak CRM (الأفضل لوظيفة CRM الأصلية في Gmail)

عبر ستريك يحول Streak بريد Gmail إلى منصة لإدارة علاقات العملاء، مما يجعل المبيعات والتواصل مع العملاء في صندوق الوارد الخاص بك.

وهو مصمم للشركات الصغيرة وفرق العمل الرشيقة، فهو يلغي الحاجة إلى أدوات خارجية، ويوفر تجربة سلسة ومتكاملة.

أفضل ميزات #### Streak CRM

تخصيص خطوط الأنابيب لإنشاء تدفقات عمل تتماشى مع عمليات عملك

تتبع رسائل البريد الإلكتروني مع إشعارات لفتح الرسائل والردود وأوقات المتابعة المثالية

أتمتة مهام الاتصال المتكررة مثل إرسال رسائل بريد إلكتروني مجمعة باستخدام دمج بريد Gmail

تعيين تذكيرات وجداول زمنية للمتابعة لتجنُّب تفويت المهام المهمة أو المواعيد النهائية

كسر قيود إدارة علاقات العملاء

ميزات إعداد التقارير المتقدمة مقفلة وراء خطط التسعير ذات المستوى الأعلى

قد يتأخر الأداء عند إدارة كميات كبيرة جدًا من رسائل البريد الإلكتروني

تسعير #### تسعير CRM

المحترف: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف+: 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 159 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات إدارة علاقات العملاء

G2: 4.5/5 (240+ تقييم)

4.5/5 (240+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 470 تقييم)

🔍 هل كنت تعلم؟ "Gmail" اختصار لـ "بريد جوجل"، ولكن لم يكن الخيار الأول . في وقت مبكر، أطلق عليه مطورو Gmail اسم "كاريبو" داخليًا، مستوحى من كاريكاتير ديلبيرت.

3. HubSpot CRM (الأفضل لوظائف CRM الأساسية المجانية)

عبر هبسبوت يوفر HubSpot CRM منصة شاملة لإدارة المبيعات والتسويق وخدمة العملاء. وظائفه الأساسية المجانية تجعله في متناول الشركات من جميع الأحجام.

تقوم الأداة بتتبع خطوط أنابيب المبيعات، وتبسيط تفاعلات العملاء، وأتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني لإدارة علاقات العملاء مع التركيز على مواءمة سير العمل. هذا إدارة علاقات العملاء المجانية هو خيار موثوق به للشركات التي تتطلع إلى تحسين الإنتاجية دون استثمار كبير مقدمًا.

أفضل ميزات HubSpot CRM

إدارة جهات الاتصال وملفات تعريف الشركة في نظام مركزي بديهي ومركزي

أتمتة تسلسل المتابعة لتوفير الوقت وضمان الاستجابة في الوقت المناسب

تحديد أولويات العملاء المحتملين باستخدام إمكانات تصنيف العملاء المحتملين المدعومة بالتعلم الآلي

التكامل بسلاسة مع أدوات HubSpot الأخرى للحصول على نهج عمل موحد

قيود HubSpot CRM

قد تتطلب بعض عمليات التكامل اشتراكات إضافية مدفوعة

منحنى تعلم أكثر حدة مقارنة بمنصات إدارة علاقات العملاء الأبسط

تسعير HubSpot CRM

مجانًا

المبتدئين: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (لمستخدم واحد)

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (لمستخدم واحد) المحترف: 1,300 دولار شهريًا (حتى خمسة مستخدمين)

1,300 دولار شهريًا (حتى خمسة مستخدمين) المؤسسات: 4,300 دولار شهريًا (حتى سبعة مستخدمين)

تقييمات ومراجعات HubSpot CRM

G2: 4.4/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 12,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: يدعم Gmail اختصارات لوحة المفاتيح لكل إجراء تقريبًا، بدءًا من إنشاء رسالة بريد إلكتروني ("C") إلى أرشفة الرسائل ("E"). يمكن للمستخدمين المتميزين تمكين المزيد من الاختصارات في الإعدادات.

4. إدارة علاقات العملاء النحاسية (الأفضل لتكامل Google Workspace)

عبر النحاس يوفّر Copper CRM تجربة بديهية وسهلة الاستخدام في Gmail للشركات المتجذرة بعمق في Google Workspace. يشتهر Copper ببساطته، حيث يتتبع علاقات العملاء، ويقوم بأتمتة سير العمل، ويدير خطوط الأنابيب ضمن واجهة مألوفة. وهو يقوم تلقائيًا بكشط معلومات جهات الاتصال وتسجيل رسائل البريد الإلكتروني بين المستخدمين وجهات الاتصال دون الحاجة إلى إدخال يدوي، مما يضمن تسجيل جميع التفاعلات بدقة.

أفضل ميزات إدارة علاقات العملاء النحاسية

الاستفادة من الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة علاقات العملاء وتحديد أولوياتها

التعاون في الوقت الفعلي مع رؤية مشتركة لخطوط أنابيب المبيعات والتفاعلات

التنبؤ بأداء المبيعات باستخدام التحليلات المتقدمة وأدوات إعداد التقارير

إدارة جهات الاتصال مع سجلات التفاعل التفصيلية والملفات الشخصية المنظمة

قيود إدارة علاقات العملاء النحاسية

خيارات التخصيص ليست واسعة النطاق مثل بعض المنافسين

يمكن أن يتباطأ الأداء مع مجموعات البيانات الكبيرة جدًا

تسعير إدارة علاقات العملاء النحاسية

المبتدئ: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأساسي: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الأعمال: 134 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات النحاس CRM

G2: 4.5/5 (أكثر من 1100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 590+ تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: أفضل 10 بدائل لإدارة علاقات العملاء النحاسية

5. Zoho CRM (الأفضل للتخصيص وقابلية التوسع)

عبر زوهو Zoho CRM عبارة عن منصة غنية بالميزات تتكيف مع الشركات من جميع الأحجام، وتوفر خيارات التخصيص مع قابلية التوسع. استخدمه لجلب قنوات الاتصال المختلفة (البريد الإلكتروني والمكالمات ووسائل التواصل الاجتماعي) في منصة واحدة لتتبع تفاعلات العملاء بسلاسة.

كجزء من نظام Zoho البيئي الأوسع، يتكامل بسلاسة مع أدوات المحاسبة والتسويق ودعم العملاء. تعمل ميزات مثل التقويمات المشتركة ومكتبات المستندات وموجزات الفريق على تسهيل التعاون بين أعضاء الفريق.

أفضل ميزات Zoho CRM

تتبع تفاعلات العملاء عبر البريد الإلكتروني والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي والدردشة المباشرة

تخصيص الوحدات النمطية وسير العمل ولوحات المعلومات لتلائم الاحتياجات الدقيقة لعمليات أعمالك

التكامل مع أدوات الطرف الثالث ونظام Zoho البيئي الأوسع نطاقًا لجعل العمليات التجارية مركزية

إدارة بيانات العملاء وتفاعلاتهم أثناء التنقل باستخدام تطبيق جوّال يعمل بكامل طاقته

قيود Zoho CRM

تتطلب الميزات المتقدمة الانتقال إلى خطط ذات مستوى أعلى

قد تبدو الواجهة مزدحمة ومربكة للمستخدمين الجدد

قد يتطلب الإعداد والتهيئة الأولية جهدًا كبيرًا

تسعير Zoho CRM

قياسي: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الاحترافية: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأقصى: 65 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات زوهو CRM

G2: 4.1/5 (أكثر من 2,700 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 2,700 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6,880 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: تعمل ملصقات Gmail بمثابة إدارة علاقات العملاء الشخصية لتنظيم جهات الاتصال وتتبع المحادثات قبل فترة طويلة من إتاحة الإضافات لإدارة علاقات العملاء الكاملة.

6. Pipedrive (الأفضل لإدارة خطوط أنابيب المبيعات المرئية)

عبر Pipedrive يعمل Pipedrive على تبسيط عملية المبيعات من خلال إدارة خط أنابيب المبيعات بشكل مرئي، مما يتيح للفرق تتبع الصفقات والتنبؤ بالإيرادات وأتمتة المهام الإدارية.

وبفضل أداة إنشاء البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات والقوالب الجاهزة، يمكن لأي شخص إنشاء حملات بريد إلكتروني جذابة بسهولة. كما أن تركيزه على تجربة المستخدم يجعله مفيدًا للفرق التي تتطلع إلى تبسيط تقدم الصفقات.

أفضل ميزات #### Pipedrive

أتمتة تتبع النشاط لضمان حدوث المتابعة بدون إدخال يدوي

توقع المبيعات باستخدام التحليلات التنبؤية وتحديد الاتجاهات والفرص

تتبع الاتصالات عبر البريد الإلكتروني والمكالمات والمزيد للحصول على عرض كامل للتفاعلات

تخصيص مراحل الصفقات وسير العمل لتلائم عمليات المبيعات واحتياجات عملك الفريدة

قيود Pipedrive

ميزات أتمتة التسويق المحدودة مقارنةً ببعض المنافسين

يمكن أن يكون دعم العملاء غير متسق في الاستجابة

تسعير Pipedrive

أساسي: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الاحترافية: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القوة: 69 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

69 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2: 4.3/5 (أكثر من 2100 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 2100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: كيفية إدارة حسابات Gmail المتعددة

7. NetHunt CRM (الأفضل للتكامل العميق مع Gmail)

عبر نت هانت يدمج NetHunt CRM وظائف إدارة علاقات العملاء المتقدمة مباشرةً في واجهة البريد الإلكتروني، مما يتيح لك إدارة علاقات العملاء دون مغادرة صندوق الوارد.

وقد صُمِّم NetHunt للشركات التي تستخدم Google Workspace، وهو يتيح للمستخدمين إدارة سير العمل وتتبُّع تفاعلات العملاء وتنظيم البيانات بسهولة. كما أنه يدعم التكامل مع أدوات التواصل المختلفة مثل LinkedIn وواتساب وفيسبوك ماسنجر من أجل مشاركة شاملة مع العملاء المحتملين.

أفضل ميزات NetHunt CRM

إنشاء عمليات سير عمل وتخصيصها لتتناسب مع عمليات ومتطلبات أعمال محددة

تنظيم جهات الاتصال وتقسيمها للحفاظ على إشراف أفضل على علاقات العملاء

التعاون مع الفرق من خلال مشاركة خطوط الأنابيب وتوفير رؤية مشتركة

قيود NetHunt CRM

القيود المفروضة على قوالب البريد الإلكتروني تحبط العديد من المستخدمين

مشاكل في تسليم البريد الإلكتروني من حين لآخر وتأخر في حملات البريد الإلكتروني

تسعير NetHunt CRM

الأساسي: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم البرنامج الأساسي بلس: 42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال : 60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال بلس: 84 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

84 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 120 دولار/شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات NetHunt CRM

G2: 4.6/5 (أكثر من 260 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 260 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 165 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: يدعم Gmail أكثر من 100 لغة، بما في ذلك لغات غريبة مثل لغة القراصنة. نعم، يمكنك إرسال رسائل البريد الإلكتروني مثل القراصنة!

8. Salesmate (الأفضل لتتبع الاتصالات متعددة القنوات)

عبر زميل المبيعات تم تصميم Salesmate لفرق المبيعات الحديثة، مع التركيز على إدارة علاقات العملاء عبر قنوات اتصال متعددة. قدرته على توفير رؤى قابلة للتنفيذ وتعزيز إنتاجية الفريق تجعله خيارًا جيدًا.

يقدّر المستخدمون سهولة تصميم رحلة العميل في Salesmate ويشيدون بواجهته سهلة الاستخدام لتبسيط حياتهم العملية.

أفضل ميزات Salesmate

تتبّع البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والمكالمات بسلاسة للحفاظ على سجل تفاعلي كامل

تقسيم جهات الاتصال بدقة من أجل استراتيجيات اتصال مخصصة ومستهدفة

مراقبة الأداء باستخدام لوحات معلومات قابلة للتخصيص وتقارير مفصلة

قيود إدارة علاقات العملاء Salesmate CRM

أبلغ المستخدمون عن محدودية خيارات دعم العملاء

عدم وجود العديد من عمليات التكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي مقارنة بالمنافسين

تسعير Salesmate CRM

الأساسي: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات إدارة علاقات العملاء

G2: 4.6/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

4.6/5 (أكثر من 90 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

💡 نصيحة احترافية: ابدأ بالأساسيات عندما تنفيذ إدارة علاقات العملاء . ركز على الميزات الأساسية التي تتماشى مع أهداف عملك وقدمها على مراحل. وفر تدريباً شاملاً لضمان تبني فريقك للنظام بفعالية وتعظيم إمكاناته.

9. Teamwave (الأفضل للجمع بين إدارة علاقات العملاء وإدارة الأعمال)

عبر الموجة الجماعية يوفر Teamwave منصة موحدة تدمج أدوات إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع والموارد البشرية. تجعله واجهته المباشرة ووظائفه الأساسية حلاً فعالاً من حيث التكلفة للفرق التي تتطلع إلى إدارة العملاء والمشاريع وسير العمل.

كما يوفر TeamWave أيضًا ميزات متقدمة لإدارة جهات الاتصال، بما في ذلك القدرة على تصنيف جهات الاتصال باستخدام العلامات، والاستيراد من مصادر مختلفة (مثل Outlook وملفات CSV)، واسترداد البيانات من منصات مثل LinkedIn.

أفضل ميزات TeamWave

تتبع مسارات المبيعات وإدارة علاقات العملاء بكل سهولة

إدارة المهام والمشاريع باستخدام وظيفة التتبع الأساسية لتحسين التنظيم

الوصول إلى واجهة سهلة الاستخدام مصممة للبساطة وسهولة الاستخدام للمستخدمين غير التقنيين

قيود قيود الموجة الجماعية

يفتقر إلى ميزات إدارة علاقات العملاء المتقدمة مقارنة بالمنصات المتخصصة

أدوات إعداد التقارير الأساسية مع الحد الأدنى من العمق لتحليل الأداء

تسعير Teamwave

المبتدئ: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 66 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

66 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 199 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Teamwave

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

💡 نصيحة احترافية: استخدم فلاتر وتسميات Gmail لفرز رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا، وميزة "صناديق الوارد المتعددة" لفصل رسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة والمميز بنجمة والقابلة للتنفيذ. قم بأرشفة البقية لتبقى في صندوق الوارد صفر .

10. Freshworks CRM (الأفضل لذكاء المبيعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر فريشوركس تقدم Freshworks CRM حلاً كفؤاً للشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي في عمليات المبيعات الخاصة بها. يتيح لك تسجيل العملاء المحتملين المستند إلى الذكاء الاصطناعي تحديد أولويات العملاء المحتملين بناءً على احتمالية تحويلهم. وتمكّنك الأتمتة من التخلص من العمل الروتيني من على عاتقك، مثل تحديث السجلات وإخطار أعضاء الفريق بالتغييرات في حالة الصفقة.

بفضل مجموعته القوية من الأدوات وتصميمه سهل الاستخدام، يحول Freshworks CRM البيانات الأولية إلى معلومات مبيعات قابلة للتنفيذ.

أفضل ميزات برنامج Freshworks CRM

تسجيل العملاء المحتملين باستخدام رؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي للتركيز على الفرص عالية القيمة مع قدرات تنبؤية

تحليل أداء المبيعات باستخدام أدوات التنبؤ المتقدمة لتحديد الاتجاهات

تخصيص لوحات التحكم لتتبع المقاييس الرئيسية وتخصيص مراقبة الأداء

قيود إدارة علاقات العملاء

قد تبدو بعض ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مربكة لفرق المبيعات التقليدية

يتطلب الإعداد الأولي وقتًا مخصصًا للتهيئة لتحقيق أقصى قدر من الإمكانات

تسعير Freshworks CRM

جناح فريش سيلز وجناح فريش سيلز

النمو: 11 دولار/شهرًا لكل مستخدم أو 500 جهة اتصال تسويقية

11 دولار/شهرًا لكل مستخدم أو 500 جهة اتصال تسويقية المحترفين: 47 دولارًا شهريًا لكل مستخدم أو 500 جهة اتصال تسويقية

47 دولارًا شهريًا لكل مستخدم أو 500 جهة اتصال تسويقية المؤسسات: 71 دولارًا شهريًا لكل مستخدم أو 500 جهة اتصال تسويقية

فريش ماركتر

مجانًا

المؤسسات: 18 دولارًا شهريًا (500 جهة اتصال تسويقية)

تقييمات ومراجعات Freshworks CRM

G2: 4.5/5 (أكثر من 7,710 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 7,710 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

🔍 هل تعلم؟ تم إنشاء Gmail بواسطة بول بوخيت كجزء من مبادرة جوجل "20% من الوقت حيث يمكن للموظفين تخصيص يوم واحد في الأسبوع للمشاريع الشخصية.

انقر، ونظّم، وقم بالتنظيم مع ClickUp

يمكن أن يُحدث العثور على إدارة علاقات العملاء المناسبة لـ Gmail فرقاً كبيراً في إنتاجيتك (وخطك الأعلى).

فمع وجود العديد من الخيارات المذهلة، بدءًا من التكامل العميق مع Gmail إلى خطوط أنابيب المبيعات المرئية، هناك تطابق مثالي لكل احتياجات العمل. سواء كنت تدير عملاء محتملين أو تتبع المبيعات أو تحاول ببساطة التحكم في صندوق الوارد الخاص بك، يمكن أن يساعدك نظام إدارة علاقات العملاء المتوافق مع Gmail في الحفاظ على التنظيم والتركيز.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن حل شامل يتجاوز مجرد رسائل البريد الإلكتروني، فإن ClickUp يتفوق عليك في هذا المجال. حيث يعمل تحويل البريد الإلكتروني إلى مهمة دون عناء، والأتمتة القوية، وسير العمل القابل للتخصيص على تحويل طريقة إدارتك لعلاقاتك مع العملاء.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يتكامل بسلاسة مع Gmail والعديد من أدوات المبيعات الأخرى التي تستخدمها يومياً، مما يجعله الأداة المثلى لتبسيط سير العمل وتعزيز تعاون الفريق. اشترك في ClickUp اليوم!